Деплой на Heroku и Vercel: пошаговое руководство для разработчика

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные разработчики, интересующиеся развертыванием приложений на облачных платформах

DevOps-инженеры, ищущие подробное руководство по выбору и использованию Heroku и Vercel

Студенты и обучающиеся, стремящиеся улучшить свои навыки в веб-разработке и деплое проектов Развертывание серверов перестало быть прерогативой опытных DevOps-инженеров с появлением облачных PaaS-платформ. Heroku и Vercel произвели революцию в мире хостинга, сделав деплой приложений доступным даже для начинающих разработчиков. Процесс, который раньше занимал дни настройки серверов, теперь выполняется несколькими командами. Разберемся, как правильно развернуть ваш проект на этих платформах, избегая типичных ошибок и максимально используя их потенциал. 🚀

Heroku или Vercel: что выбрать для разных приложений

Выбор между Heroku и Vercel критически влияет на производительность и стоимость хостинга вашего приложения. Каждая платформа имеет ярко выраженные преимущества для определенных типов проектов. 💻

Heroku, ветеран индустрии, предоставляет надежную инфраструктуру для бэкенд-приложений с поддержкой многочисленных языков программирования: Node.js, Ruby, Python, Java, PHP, Go. Платформа идеальна для разработки API, микросервисов и полнофункциональных веб-приложений, требующих серверной логики и баз данных.

Vercel, созданный командой Next.js, специализируется на фронтенд-развертывании с акцентом на Jamstack-архитектуру. Платформа обеспечивает исключительную производительность для статических сайтов и приложений с серверным рендерингом на базе React, Vue, Angular или Next.js.

Алексей Соколов, Lead DevOps Engineer Недавно наша команда столкнулась с дилеммой при выборе платформы для нового проекта — маркетплейса с сотнями товаров. Первоначально мы склонялись к Vercel из-за его скорости и интеграции с Git. Развернули прототип за 15 минут! Но когда дело дошло до масштабирования бэкенда с PostgreSQL и очередями сообщений, ограничения стали очевидны. Мы перенесли бэкенд на Heroku, сохранив фронтенд на Vercel. Heroku Postgres справлялся с нагрузкой, а автоматическое масштабирование dyno избавило от проблем в часы пик. Vercel же обеспечивал мгновенную загрузку страниц и предпросмотр для каждого PR. Этот гибридный подход снизил наши расходы на инфраструктуру на 40% по сравнению с традиционным облачным хостингом, а время деплоя сократилось с часов до минут.

Критерий Heroku Vercel Основная специализация Бэкенд приложения Фронтенд и Jamstack Бесплатный план Eco dynos (до 1000 часов в месяц) Неограниченные проекты с ограничениями Поддержка баз данных Встроенные аддоны (PostgreSQL, Redis, MongoDB) Через внешние сервисы Автоматическое масштабирование Есть (платные планы) Ограниченное CI/CD Через GitHub integration или Heroku CI Автоматический при push в репозиторий Скорость холодного старта 30+ секунд (бесплатный план) Практически мгновенно

При выборе стоит руководствоваться не только техническими характеристиками, но и экономикой проекта:

Для MVP и ранних стартапов — Vercel обеспечивает быстрый старт без затрат на инфраструктуру

— Vercel обеспечивает быстрый старт без затрат на инфраструктуру Для корпоративных решений — Heroku предлагает Enterprise-уровень поддержки и соответствие стандартам безопасности

— Heroku предлагает Enterprise-уровень поддержки и соответствие стандартам безопасности Для учебных проектов — бесплатные планы обеих платформ подходят для экспериментов и портфолио

Оптимальной практикой часто является гибридный подход: размещение фронтенда на Vercel с его CDN и бэкенд-логики на Heroku для надежной обработки данных.

Подготовка проекта для деплоя на облачные платформы

Правильная подготовка проекта — половина успеха при развертывании на Heroku или Vercel. Структурированный подход позволяет избежать большинства проблем и обеспечивает бесперебойную работу приложения. 📝

Вне зависимости от выбранной платформы, проект должен соответствовать определенным стандартам:

Версионирование кода — использование Git является обязательным для обеих платформ

— использование Git является обязательным для обеих платформ Конфигурация через переменные окружения — никаких жестко прописанных учетных данных в коде

— никаких жестко прописанных учетных данных в коде Корректный package.json — с правильно определенными скриптами и зависимостями

— с правильно определенными скриптами и зависимостями Логирование в stdout/stderr — для корректной работы с системами мониторинга

Для Node.js проектов важно указать правильную версию Node в package.json:

json Скопировать код "engines": { "node": "18.x" }

Обе платформы требуют определения скрипта запуска в package.json:

json Скопировать код "scripts": { "start": "node server.js", "build": "next build" // для Next.js проектов на Vercel }

Мария Воронцова, Senior Frontend Developer После месяца разработки корпоративного дашборда на React для крупного ритейлера, наступил день деплоя. Все шло по плану, пока мы не попытались выгрузить проект на Vercel. Постоянные ошибки сборки и таймауты приводили команду в отчаяние. Проблема оказалась в нестандартной структуре проекта и огромном количестве зависимостей. Мы использовали монорепозиторий с Lerna, а Vercel не мог корректно определить корневую директорию для сборки. Решение заняло два дня рефакторинга. Мы создали специальный vercel.json с указанием директории для сборки и кастомными командами: json Скопировать код { "buildCommand": "cd packages/dashboard && npm run build", "outputDirectory": "packages/dashboard/build", "installCommand": "npm install && npx lerna bootstrap" } Это сработало! Но главный урок — подготовка к деплою должна начинаться на этапе проектирования архитектуры, а не в последний день перед релизом. Теперь мы включаем тестовые деплои в нашу CI-цепочку с первых недель разработки.

Для Heroku необходимо создать специальный файл Procfile, указывающий команды для запуска различных типов процессов:

web: node server.js worker: node worker.js

Для Vercel может потребоваться vercel.json для настройки маршрутизации и переменных среды:

json Скопировать код { "version": 2, "builds": [ { "src": "api/**/*.js", "use": "@vercel/node" }, { "src": "public/**", "use": "@vercel/static" } ], "routes": [ { "src": "/api/(.*)", "dest": "/api/$1" }, { "src": "/(.*)", "dest": "/public/$1" } ] }

Проверьте эти ключевые аспекты перед деплоем:

Аспект Для Heroku Для Vercel Критичность Порт приложения Использовать process.env.PORT Не требуется для serverless Высокая Cross-Origin запросы Настроить CORS middleware Настроить CORS headers Высокая Зависимости Все в dependencies, не devDependencies Разделение на prod/dev допустимо Средняя Файловая система Только временное хранение Только чтение (кроме /tmp) Высокая Базы данных Через аддоны или внешние Только внешние Высокая

Для эффективного управления переменными окружения создайте файл .env для локальной разработки, но никогда не включайте его в репозиторий (добавьте в .gitignore). Затем настройте те же переменные в панели управления выбранной платформы.

Пошаговая инструкция по деплою на Heroku

Развертывание на Heroku выполняется по четкому алгоритму, который подходит как для опытных DevOps-инженеров, так и для начинающих разработчиков. Следуя этим шагам, вы сможете опубликовать ваше приложение с минимальными затруднениями. 🛠️

Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть:

Аккаунт на Heroku (регистрация бесплатна)

Установленный Git на вашем компьютере

Работающее приложение с корректным package.json

Шаг 1: Установка Heroku CLI

Heroku CLI — это инструмент командной строки, который значительно упрощает процесс деплоя и управления приложениями.

Для macOS (с Homebrew):

brew install heroku/brew/heroku

Для Windows: Скачайте и установите официальный установщик с сайта Heroku.

Для Ubuntu/Debian:

sudo snap install heroku --classic

Шаг 2: Аутентификация и создание приложения

После установки CLI выполните вход в свой аккаунт:

heroku login

В текущей директории проекта создайте новое приложение Heroku:

heroku create my-awesome-app

Если имя не указано, Heroku автоматически сгенерирует уникальное имя.

Шаг 3: Настройка конфигурации приложения

Создайте файл Procfile в корневой директории проекта:

echo "web: node server.js" > Procfile

Замените server.js на точку входа вашего приложения. Для разных языков команды будут отличаться:

Python/Django: web: gunicorn myapp.wsgi

Ruby on Rails: web: bundle exec rails server -p $PORT

Java/Spring: web: java $JAVA_OPTS -jar target/dependency/webapp-runner.jar target/*.war

Установите необходимые переменные окружения:

heroku config:set NODE_ENV=production

heroku config:set MY_SECRET_KEY=value

Шаг 4: Подключение базы данных (опционально)

Heroku предлагает различные аддоны для баз данных. Для PostgreSQL:

heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev

После выполнения команды Heroku автоматически создаст переменную окружения DATABASE_URL, которую ваше приложение может использовать для подключения к базе данных.

Шаг 5: Деплой кода

Убедитесь, что ваш проект инициализирован с Git:

git init

git add .

git commit -m "Initial commit for Heroku deployment"

Добавьте удаленный репозиторий Heroku (если вы не использовали команду heroku create):

heroku git:remote -a my-awesome-app

Отправьте код на Heroku:

git push heroku master

Если вы используете ветку main вместо master:

git push heroku main

Шаг 6: Запуск и проверка приложения

Убедитесь, что хотя бы один экземпляр приложения запущен:

heroku ps:scale web=1

Откройте приложение в браузере:

heroku open

Для мониторинга логов в реальном времени:

heroku logs --tail

Дополнительные команды и советы

Restart application: heroku restart

Run console: heroku run bash

Execute scripts: heroku run node scripts/seed.js

Check app info: heroku apps:info

Для автоматического деплоя при push в GitHub, перейдите в Dashboard Heroku > ваше приложение > Deploy tab > Connect to GitHub и включите Automatic Deploys.

Помните, что на бесплатном плане Heroku ваше приложение "засыпает" после 30 минут неактивности. Для предотвращения этого можно настроить периодические пинги с помощью сервисов вроде UptimeRobot или Cron-job.org. 🕒

Развертывание сервера на Vercel: от начала до конца

Vercel предоставляет один из самых быстрых и интуитивных путей для деплоя фронтенд-приложений и serverless функций. Платформа оптимизирована для современного веб-стека, особенно для фреймворков вроде Next.js, React, Vue и Angular. 🌐

Давайте рассмотрим процесс развертывания на Vercel шаг за шагом:

Шаг 1: Подготовка аккаунта и установка CLI

Создайте аккаунт на Vercel (https://vercel.com/signup), предпочтительно привязав его к GitHub, GitLab или Bitbucket для непрерывной интеграции.

Установите Vercel CLI для удобства работы из командной строки:

npm i -g vercel

Авторизуйтесь через CLI:

vercel login

Шаг 2: Настройка проекта для Vercel

В отличие от Heroku, Vercel часто не требует специальной конфигурации для стандартных проектов, особенно если вы используете популярные фреймворки. Платформа автоматически распознает тип проекта и применяет оптимальную стратегию сборки.

Для более сложных случаев создайте файл vercel.json в корне проекта:

json Скопировать код { "version": 2, "builds": [ { "src": "package.json", "use": "@vercel/next" } ], "routes": [ { "src": "/api/(.*)", "dest": "/api/$1" }, { "src": "/(.*)", "dest": "/$1" } ], "env": { "CUSTOM_ENV_VAR": "production_value" } }

Для проектов с бэкендом на Node.js создайте директорию api/ в корне проекта. Файлы в этой директории будут автоматически развернуты как serverless функции.

Шаг 3: Деплой через CLI или интеграцию с Git

Вариант 1: Через CLI (для быстрого тестирования)

В директории проекта выполните:

vercel

CLI задаст несколько вопросов при первом деплое. Для использования существующих настроек в будущем:

vercel --prod

Вариант 2: Через интеграцию с Git (рекомендуется для production)

Перейдите на https://vercel.com/new Импортируйте репозиторий из GitHub, GitLab или Bitbucket Настройте параметры проекта и переменные окружения Нажмите "Deploy"

После этого каждый push в ваш репозиторий будет автоматически развертываться. Для pull request создаются отдельные preview-окружения.

Шаг 4: Настройка домена и HTTPS

Vercel автоматически предоставляет HTTPS для всех проектов, включая кастомные домены:

В Dashboard перейдите к вашему проекту Выберите вкладку "Domains" Добавьте ваш домен и следуйте инструкциям для настройки DNS

Vercel также обеспечивает бесплатные сертификаты Let's Encrypt и автоматически обновляет их.

Шаг 5: Оптимизация для production

Для максимальной производительности используйте возможности Vercel по оптимизации:

Автоматическое кэширование статических ресурсов с правильными заголовками

с правильными заголовками Image Optimization API для адаптивных изображений

для адаптивных изображений Edge Functions для размещения логики ближе к пользователям

для размещения логики ближе к пользователям Analytics для отслеживания Core Web Vitals (на платных планах)

Для Next.js проектов включите опцию i18n для автоматической локализации и оптимизации маршрутизации:

JS Скопировать код // next.config.js module.exports = { i18n: { locales: ['en', 'ru'], defaultLocale: 'en' } }

Шаг 6: Настройка переменных окружения

Vercel позволяет задавать разные переменные окружения для Production, Preview и Development окружений:

В Dashboard выберите ваш проект Перейдите в раздел Settings > Environment Variables Добавьте переменные, указывая для каких окружений они применяются

Через CLI:

vercel env add MY_VARIABLE

В vercel.json (только для общих переменных, не для секретов):

json Скопировать код { "env": { "API_URL": "https://api.example.com" } }

Советы для эффективного использования Vercel

Используйте Incremental Static Regeneration (ISR) в Next.js для баланса между статической генерацией и актуальностью данных

в Next.js для баланса между статической генерацией и актуальностью данных Настройте интеграции с сервисами мониторинга (Sentry, LogRocket)

с сервисами мониторинга (Sentry, LogRocket) Используйте команду vercel dev для локального тестирования serverless функций

для локального тестирования serverless функций Изучите Vercel Edge Functions для задач, требующих минимальной задержки

Важно помнить, что на бесплатном плане Vercel есть лимиты на serverless функции и время выполнения. Для приложений с интенсивной серверной логикой рассмотрите гибридное решение с Heroku для бэкенда. 📊

Оптимизация и мониторинг работы приложения после деплоя

Деплой приложения — только начало пути. Для обеспечения стабильной работы, высокой производительности и своевременного обнаружения проблем необходимо правильно настроить мониторинг и оптимизировать работу сервера. 📈

Мониторинг приложений на Heroku

Heroku предоставляет встроенные инструменты для базового мониторинга:

Heroku Metrics — базовая информация о производительности dyno (CPU, память, задержки)

— базовая информация о производительности dyno (CPU, память, задержки) Heroku Logs — просмотр логов в реальном времени через CLI:

heroku logs --tail

Logplex — система для агрегации логов с возможностью интеграции с внешними сервисами

Для расширенного мониторинга рекомендуется подключить дополнительные сервисы:

Heroku Application Performance Monitoring (APM) — детальный анализ производительности

— детальный анализ производительности Papertrail — продвинутый анализ логов с поиском и оповещениями

— продвинутый анализ логов с поиском и оповещениями New Relic — комплексный мониторинг производительности приложений

— комплексный мониторинг производительности приложений Datadog — мониторинг инфраструктуры и приложений с расширенной аналитикой

Мониторинг на Vercel

Vercel предлагает набор встроенных инструментов для отслеживания производительности:

Vercel Analytics — мониторинг Core Web Vitals и пользовательского опыта

— мониторинг Core Web Vitals и пользовательского опыта Function Logs — доступ к логам serverless функций через Dashboard

— доступ к логам serverless функций через Dashboard Status Badges — индикаторы статуса деплоя для внедрения в README

Интеграции для расширенного мониторинга:

Sentry — отслеживание ошибок в реальном времени

— отслеживание ошибок в реальном времени LogRocket — воспроизведение сессий пользователей для анализа проблем

— воспроизведение сессий пользователей для анализа проблем Checkly — мониторинг доступности и синтетические тесты

Аспект мониторинга Инструменты для Heroku Инструменты для Vercel Доступность UptimeRobot, Pingdom Checkly, Better Uptime Производительность New Relic, Datadog Vercel Analytics, Lighthouse CI Логи и ошибки Papertrail, Logentries Sentry, LogRocket Безопасность Snyk, OWASP ZAP Snyk, SecurityScorecard Расходы Heroku Dashboard, Usage Calculator Vercel Usage Reports

Оптимизация производительности на Heroku

Для повышения производительности приложений на Heroku следуйте этим рекомендациям:

Правильный выбор типа dyno — для приложений с высокой нагрузкой используйте Performance или Private dynos

— для приложений с высокой нагрузкой используйте Performance или Private dynos Горизонтальное масштабирование — увеличивайте количество dyno при росте трафика:

heroku ps:scale web=3

Автоматическое масштабирование — настройте автоскейлинг через Heroku Autoscaling:

heroku autoscaling:enable

Оптимизация базы данных — регулярное обслуживание с помощью pg:diagnose и pg:outliers

— регулярное обслуживание с помощью pg:diagnose и pg:outliers Memcache или Redis — добавьте кэширование для снижения нагрузки на базу данных и API

— добавьте кэширование для снижения нагрузки на базу данных и API Управление slug size — уменьшайте размер slug (сжатого приложения) с помощью .slugignore

Для Node.js приложений установите правильные настройки в package.json:

json Скопировать код "engines": { "node": "18.x" }, "scripts": { "start": "node --optimize_for_size --max_old_space_size=460 server.js" }

Оптимизация на Vercel

Оптимизация на Vercel фокусируется на улучшении производительности фронтенда и serverless функций:

Static Generation — используйте статическую генерацию страниц где возможно (SSG)

— используйте статическую генерацию страниц где возможно (SSG) Incremental Static Regeneration — для динамического контента с оптимальной производительностью

— для динамического контента с оптимальной производительностью Image Optimization — используйте компонент next/image для автоматической оптимизации изображений

— используйте компонент next/image для автоматической оптимизации изображений Edge Functions — размещайте критичные для скорости функции на Edge Network

— размещайте критичные для скорости функции на Edge Network Правильные заголовки кэширования — настройте через vercel.json:

json Скопировать код { "headers": [ { "source": "/static/(.*)", "headers": [ { "key": "Cache-Control", "value": "public, max-age=31536000, immutable" } ] } ] }

Безопасность после деплоя

Обеспечение безопасности приложения после развертывания не менее важно, чем сам деплой:

Регулярные обновления зависимостей — используйте инструменты вроде Dependabot или npm audit

— используйте инструменты вроде Dependabot или npm audit Правильные заголовки безопасности — настройте Content-Security-Policy, X-XSS-Protection

— настройте Content-Security-Policy, X-XSS-Protection Защита API — используйте rate limiting и валидацию входных данных

— используйте rate limiting и валидацию входных данных Проверка уязвимостей — регулярно запускайте сканирование с OWASP ZAP или Snyk

Оптимизация затрат

Обе платформы могут стать дорогостоящими при масштабировании, поэтому важно оптимизировать расходы:

На Heroku — правильно выбирайте время работы dyno, используйте Eco dynos для некритичных приложений

— правильно выбирайте время работы dyno, используйте Eco dynos для некритичных приложений На Vercel — оптимизируйте serverless функции для уменьшения времени выполнения и количества вызовов

— оптимизируйте serverless функции для уменьшения времени выполнения и количества вызовов Мониторинг расходов — настройте бюджеты и оповещения о превышении лимитов

Помните, что эффективный мониторинг и оптимизация — это непрерывный процесс, требующий внимания даже после успешного деплоя. Регулярно анализируйте метрики производительности, логи и обратную связь пользователей для своевременной корректировки и улучшения работы приложения. 🔄