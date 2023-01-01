Как составить рассказ о себе на английском для 3 класса: примеры

Для кого эта статья:

Родители третьеклассников, которые учат английский язык

Учителя английского языка начальных классов

Учащиеся третьего класса, изучающие основы английского языка Задание «расскажи о себе на английском» вызывает у многих третьеклассников и их родителей маленькую панику. Ребенок еще только начинает осваивать иностранный язык, а учитель уже просит составить связный рассказ! Не волнуйтесь — это стандартное задание, которое можно легко выполнить, имея под рукой правильные шаблоны и примеры. В этой статье я подготовила 5 готовых рассказов о себе для учеников 3 класса и объяснила структуру таких презентаций. С этими материалами ваш ребенок сможет уверенно выступить перед классом и получить заслуженную пятерку! 🌟

Базовая структура рассказа о себе на английском

Рассказ о себе для третьеклассника — это не сложное эссе, а простое представление базовой информации по определенной схеме. Чтобы помочь ребенку справиться с заданием, важно понимать оптимальную структуру такого рассказа.

Для учеников 3 класса достаточно включить следующие блоки информации:

Приветствие и имя — Hello! My name is...

— Hello! My name is... Возраст — I am 9 years old.

— I am 9 years old. Место проживания — I live in...

— I live in... Семья — краткая информация о родителях, братьях, сестрах

— краткая информация о родителях, братьях, сестрах Хобби и интересы — любимые занятия и игры

— любимые занятия и игры Школа и любимые предметы — информация об учебе

— информация об учебе Заключительная фраза — That's all about me. Thank you!

Рассказ не должен быть длинным — 7-10 предложений вполне достаточно для ученика 3 класса. Каждый блок обычно состоит из 1-2 простых предложений.

Елена Сергеева, учитель английского языка начальных классов Когда я только начинала работать с третьеклассниками, я давала им слишком сложные шаблоны рассказов о себе. Дети путались, нервничали и в итоге просто механически зазубривали текст, не понимая половины слов. Однажды я решила кардинально изменить подход. На уроке мы составили коллективный рассказ из самых простых предложений, которые дети уже знали. Результаты меня поразили! Ученики не только справились с заданием, но и начали творчески дополнять базовую структуру своими деталями. С тех пор я придерживаюсь простой формулы: 7±2 предложения, знакомая лексика и никаких сложных грамматических конструкций. Именно такой подход позволяет детям чувствовать себя уверенно и действительно понимать, о чем они говорят.

Помните, что основная задача такого рассказа — не продемонстрировать сложные грамматические конструкции, а научить ребенка уверенно представлять себя на иностранном языке, используя уже изученную лексику и простые предложения. 🎯

Полезные фразы для презентации третьеклассника

Чтобы составить хороший рассказ о себе, третьекласснику понадобится набор простых и понятных фраз. Ниже представлены основные выражения, сгруппированные по тематическим блокам. Эти фразы станут отличным строительным материалом для создания рассказа о себе. 📝

Тематический блок Полезные фразы на английском Перевод на русский Приветствие и представление Hello! / Hi! <br>My name is... <br>I am... Привет! <br>Меня зовут... <br>Я... Возраст I am 9 years old. <br>I am nine. Мне 9 лет. <br>Мне девять. Место проживания I live in... <br>I am from... <br>I live with my family in... Я живу в... <br>Я из... <br>Я живу со своей семьей в... Семья I have a mother and a father. <br>My mother's name is... <br>My father's name is... <br>I have a sister/brother. У меня есть мама и папа. <br>Мою маму зовут... <br>Моего папу зовут... <br>У меня есть сестра/брат. Хобби I like to... <br>My hobby is... <br>In my free time I... Я люблю... <br>Моё хобби — это... <br>В свободное время я... Школа I am in the 3rd grade. <br>My favourite subject is... <br>I like to study... Я учусь в 3 классе. <br>Мой любимый предмет — это... <br>Мне нравится изучать... Заключение That's all about me. <br>Thank you for listening! <br>Nice to meet you! Это всё обо мне. <br>Спасибо за внимание! <br>Приятно познакомиться!

При подготовке рассказа важно использовать те фразы, которые ребенок уже изучил на уроках английского языка. Если какие-то выражения из таблицы еще не знакомы третьекласснику, лучше заменить их на более простые аналоги или временно исключить.

Обратите внимание, что все предложения построены по простой схеме «подлежащее + сказуемое + дополнение». Такая структура наиболее понятна для детей этого возраста и позволяет им легко конструировать собственные предложения по аналогии.

Советую записать эти фразы на карточки и регулярно практиковаться с ребенком, чтобы он мог свободно оперировать ими при составлении рассказа о себе. 🗂️

5 готовых шаблонов рассказа с переводом

Предлагаю пять готовых шаблонов рассказа о себе на английском языке для учеников 3 класса. Каждый пример имеет перевод на русский язык и может быть легко адаптирован под конкретного ребенка — достаточно заменить личную информацию. Выберите понравившийся шаблон или скомбинируйте элементы из разных примеров! 🔄

Пример 1: Базовый рассказ

Hello! My name is Ivan. I am 9 years old. I live in Moscow. I am in the 3rd grade. My family is small. I have a mother, a father and a little sister. I like to play football and computer games. My favourite subject at school is Maths. I also like drawing. That's all about me. Thank you!

Перевод: Привет! Меня зовут Иван. Мне 9 лет. Я живу в Москве. Я учусь в 3 классе. Моя семья маленькая. У меня есть мама, папа и младшая сестра. Я люблю играть в футбол и компьютерные игры. Мой любимый предмет в школе — математика. Я также люблю рисовать. Это всё обо мне. Спасибо!

Пример 2: Рассказ с акцентом на хобби

Hi! My name is Alisa. I am 8 years old. I live in Saint Petersburg with my family. I have a mother, a father and a cat. My cat's name is Misha. I like to read books and draw pictures. My favourite book is "Alice in Wonderland". I am in the 3rd grade. My favourite subjects are English and Art. Nice to meet you!

Перевод: Привет! Меня зовут Алиса. Мне 8 лет. Я живу в Санкт-Петербурге со своей семьей. У меня есть мама, папа и кот. Моего кота зовут Миша. Я люблю читать книги и рисовать картинки. Моя любимая книга — «Алиса в Стране Чудес». Я учусь в 3 классе. Мои любимые предметы — английский язык и изобразительное искусство. Приятно познакомиться!

Пример 3: Рассказ с акцентом на семью

Hello! I am Misha. I am 9 years old. I live in Kazan. I have a big family. I have a mother, a father, an older brother and a grandmother. My brother's name is Dima. He is 15 years old. I am in the 3rd grade. I like to play chess and ride a bike. My favourite subject is Science. That's all about me. Thank you for listening!

Перевод: Привет! Я Миша. Мне 9 лет. Я живу в Казани. У меня большая семья. У меня есть мама, папа, старший брат и бабушка. Моего брата зовут Дима. Ему 15 лет. Я учусь в 3 классе. Я люблю играть в шахматы и кататься на велосипеде. Мой любимый предмет — окружающий мир. Это всё обо мне. Спасибо за внимание!

Марина Волкова, репетитор английского языка В моей практике был случай с мальчиком Костей из 3 класса. Он ужасно боялся выступать перед классом с рассказом о себе на английском. Костя хорошо знал лексику, но терялся, когда нужно было составить связный текст. Мы начали с самого простого — создали персонажа-супергероя, похожего на Костю. Сначала мальчик рассказывал о вымышленном герое, используя те же базовые конструкции: "His name is...", "He lives in...", "He likes to...". Затем мы постепенно заменяли информацию о супергерое на реальные факты о самом Косте. Через неделю такой "игры в супергероя" Костя смог без страха представить свой рассказ перед классом. Оказалось, что создание промежуточного персонажа помогло ему преодолеть психологический барьер — говорить о себе на иностранном языке. Этот метод я теперь использую со многими застенчивыми детьми — он превращает страшное задание в увлекательную игру.

Пример 4: Краткий рассказ

Hi! I am Sofia. I am 9 years old. I live in Novosibirsk. I am in the 3rd grade. I have a mother, a father and a dog. My dog's name is Rex. I like to swim and dance. My favourite subject is Music. Thank you!

Перевод: Привет! Я София. Мне 9 лет. Я живу в Новосибирске. Я учусь в 3 классе. У меня есть мама, папа и собака. Мою собаку зовут Рекс. Я люблю плавать и танцевать. Мой любимый предмет — музыка. Спасибо!

Пример 5: Расширенный рассказ

Hello! My name is Nikita. I am 9 years old. I live in Sochi with my family. My family is big. I have a mother, a father, a sister and a brother. My sister's name is Anna. She is 5 years old. My brother's name is Maxim. He is 12 years old. I am in the 3rd grade. I like to play football, swim in the sea and ride a bicycle. My favourite subjects are PE and Maths. I also like to draw and read books. My favourite book is about dinosaurs. That's all about me. Nice to meet you!

Перевод: Привет! Меня зовут Никита. Мне 9 лет. Я живу в Сочи со своей семьей. Моя семья большая. У меня есть мама, папа, сестра и брат. Мою сестру зовут Анна. Ей 5 лет. Моего брата зовут Максим. Ему 12 лет. Я учусь в 3 классе. Я люблю играть в футбол, плавать в море и кататься на велосипеде. Мои любимые предметы — физкультура и математика. Я также люблю рисовать и читать книги. Моя любимая книга — про динозавров. Это всё обо мне. Приятно познакомиться!

При использовании любого из этих шаблонов помогите ребенку сделать рассказ персональным, заменив имена, возраст, места и увлечения на его собственные. Важно, чтобы третьеклассник не просто механически заучивал текст, а понимал значение каждой фразы. 👨‍👩‍👧‍👦

Простая лексика для описания хобби и семьи

Чтобы сделать рассказ о себе более ярким и индивидуальным, полезно расширить словарный запас ребенка по темам «Семья» и «Хобби». Приведенная ниже лексика подходит по уровню сложности для учеников 3 класса и может быть легко интегрирована в любой из предложенных шаблонов. 🔤

Члены семьи:

Mother (mom) — мама

Father (dad) — папа

Sister — сестра

Brother — брат

Grandmother (grandma) — бабушка

Grandfather (grandpa) — дедушка

Aunt — тетя

Uncle — дядя

Cousin — двоюродный брат/сестра

Pet — домашнее животное

Cat — кот/кошка

Dog — собака

Hamster — хомяк

Parrot — попугай

Хобби и увлечения:

To play football/basketball/volleyball — играть в футбол/баскетбол/волейбол

To ride a bike/scooter — кататься на велосипеде/самокате

To swim — плавать

To dance — танцевать

To sing — петь

To draw — рисовать

To read books — читать книги

To play computer games — играть в компьютерные игры

To collect — коллекционировать

To watch cartoons — смотреть мультфильмы

To play chess — играть в шахматы

To play the piano/guitar — играть на пианино/гитаре

To do gymnastics — заниматься гимнастикой

To make models — создавать модели

Полезные структуры предложений для описания семьи и хобби:

Тема Структура предложения Пример Семья I have a... I have a mother and a father. My... name is... My sister's name is Anna. My... is... years old. My brother is 12 years old. Хобби I like to... I like to swim. My hobby is... My hobby is collecting cars. I can... I can play the piano. In my free time I... In my free time I read books.

При составлении рассказа поощряйте ребенка выбирать те слова и выражения, которые действительно отражают его интересы и семейную ситуацию. Личный, индивидуализированный рассказ запоминается гораздо легче, чем абстрактный шаблон. 👪

Для лучшего запоминания новой лексики используйте визуальные подсказки: можно нарисовать вместе с ребенком простые картинки, иллюстрирующие разные хобби, или создать семейное дерево с подписями на английском языке. Такой подход задействует визуальную память и облегчает запоминание. 🎨

Советы родителям: как помочь ребенку выучить текст

Подготовка рассказа о себе на английском языке — отличная возможность для родителей поддержать ребенка в изучении иностранного языка. Следующие практические советы помогут сделать процесс обучения эффективным и приятным. 🧩

Разбейте текст на маленькие части. Не пытайтесь выучить весь рассказ за один раз. Начните с 2-3 предложений, добавляя новые после того, как предыдущие хорошо запомнились. Используйте метод "сэндвича". Сначала прочитайте предложение на русском, затем на английском, затем снова на русском. Это помогает ребенку лучше понять смысл иностранных слов. Визуализируйте текст. Создайте вместе с ребенком иллюстрированную карточку для каждого предложения. Рисунки могут служить подсказкой при пересказе. Практикуйте регулярно, но понемногу. Лучше заниматься по 10-15 минут ежедневно, чем 1-2 часа накануне выступления. Превратите обучение в игру. Например, можно по очереди проговаривать по одному предложению из рассказа или играть в "учителя и ученика". Записывайте аудио. Запишите правильное произношение текста на телефон, чтобы ребенок мог прослушивать запись самостоятельно. Используйте жесты и движения. Придумайте простые движения к каждому предложению — это задействует моторную память. Репетируйте выступление. Попросите ребенка представить свой рассказ перед семьей, как если бы он выступал в классе. Хвалите за прогресс. Отмечайте каждое успешно выученное предложение, не фокусируйтесь на ошибках. Не исправляйте произношение слишком часто. На этапе заучивания важнее плавность речи и понимание смысла.

Важно помнить, что разные дети учатся по-разному. Одни лучше запоминают на слух, другим необходимо записать текст, третьи усваивают материал через движение. Понаблюдайте за своим ребенком и выберите методы, которые подходят именно ему.

И последнее — постарайтесь создать позитивную атмосферу вокруг задания. Если ребенок будет ассоциировать изучение английского языка с приятным опытом, это заложит хорошую основу для его дальнейшего обучения. 🌈