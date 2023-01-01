Как рассказать о семье на английском: термины, фразы и шаблоны

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к экзаменам по английскому языку, таким как IELTS

Люди, желающие улучшить свои разговорные навыки на английском языке

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы для обучения учащихся Умение рассказать о своей семье на английском — фундаментальный навык, который пригодится как на экзамене IELTS, так и во время непринужденной беседы с иностранными коллегами. Однако недостаточно просто знать слова "mother" и "father" — для создания полноценного, грамматически корректного рассказа нужен более широкий словарный запас и понимание языковых конструкций. В этой статье я собрал всё необходимое: от базовой лексики до готовых шаблонов повествования, которые можно использовать в разных жизненных ситуациях. Вы научитесь не просто называть родственников, но и создавать живой, интересный рассказ о близких людях. 🌟

Базовая лексика для описания членов семьи на английском

Начнем с самого необходимого — основных терминов, обозначающих ближайших родственников. Эти слова составляют ядро любого рассказа о семье и используются наиболее часто как в повседневном общении, так и в формальных ситуациях.

Русский термин Английский эквивалент Пример использования Мать Mother (Mom, Mum) My mother works as a doctor. Отец Father (Dad, Daddy) My father enjoys fishing on weekends. Сестра Sister (Sis) I have two sisters, both younger than me. Брат Brother (Bro) My brother is studying engineering. Бабушка Grandmother (Grandma, Granny) My grandmother makes the best apple pie. Дедушка Grandfather (Grandpa, Granddad) My grandfather taught me how to play chess. Дядя Uncle My uncle lives in Australia. Тетя Aunt (Auntie) My aunt visited us last summer. Двоюродный брат/сестра Cousin I have five cousins on my mother's side. Племянник Nephew My nephew is learning to ride a bike. Племянница Niece My niece has just started school.

Важно отметить несколько особенностей употребления семейной лексики:

В английском языке слово "cousin" используется как для мужского, так и для женского пола — это двоюродный брат или двоюродная сестра.

Для обозначения родителей часто используется слово "parents", а для обозначения бабушки и дедушки — "grandparents".

Если вы хотите уточнить, с какой стороны родственник (материнской или отцовской), можно использовать конструкции "on my mother's side" или "on my father's side".

Неформальные обращения (Mom, Dad, Granny) пишутся с заглавной буквы, когда используются вместо имени: "I asked Mom to help me" (но: "my mom helped me").

Елена Викторовна, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я только начинала преподавать, один из моих студентов, готовясь к собеседованию в международную компанию, столкнулся с неожиданной проблемой. На пробном интервью ему задали вполне безобидный вопрос о семье, но он запутался в терминах "mother-in-law" и "stepmother", назвав мачеху тещей. Это создало забавную, но неловкую ситуацию. После этого случая я разработала специальную карточную систему для запоминания семейной лексики, где каждый термин сопровождается иллюстрацией семейных связей. Мои студенты теперь не только знают разницу между "nephew" и "cousin", но и могут объяснить такие нюансы как "half-brother" (сводный брат от одного из родителей) и "brother-in-law" (муж сестры или брат супруга/супруги). Ключ к успеху — регулярная практика в контексте. Недостаточно выучить слова списком. Рассказывайте о своей семье, даже воображаемой, создавайте истории о выдуманных родственниках — это закрепит лексику в памяти намного эффективнее, чем простое заучивание.

Родственные связи: расширенный словарный запас

Когда базовая лексика освоена, стоит расширить словарный запас для описания более сложных семейных связей. Это особенно важно при подготовке к экзаменам уровня B1-B2 и выше, где от вас ожидается богатый лексический запас. 📚

Рассмотрим термины, описывающие брачные отношения и связанных с ними родственников:

Husband — муж

— муж Wife — жена

— жена Spouse — супруг/супруга (гендерно-нейтральный термин)

— супруг/супруга (гендерно-нейтральный термин) Fiancé — жених (мужчина, с которым обручены)

— жених (мужчина, с которым обручены) Fiancée — невеста (женщина, с которой обручены)

— невеста (женщина, с которой обручены) Father-in-law — свёкор/тесть (отец супруга/супруги)

— свёкор/тесть (отец супруга/супруги) Mother-in-law — свекровь/тёща (мать супруга/супруги)

— свекровь/тёща (мать супруга/супруги) Son-in-law — зять (муж дочери)

— зять (муж дочери) Daughter-in-law — невестка (жена сына)

— невестка (жена сына) Brother-in-law — шурин/деверь/зять (брат супруги, муж сестры)

— шурин/деверь/зять (брат супруги, муж сестры) Sister-in-law — золовка/невестка/свояченица (сестра супруга, жена брата)

Термины, связанные с повторным браком и сложными семейными отношениями:

Stepfather — отчим (новый муж матери)

— отчим (новый муж матери) Stepmother — мачеха (новая жена отца)

— мачеха (новая жена отца) Stepson — пасынок (сын супруга/супруги от предыдущего брака)

— пасынок (сын супруга/супруги от предыдущего брака) Stepdaughter — падчерица (дочь супруга/супруги от предыдущего брака)

— падчерица (дочь супруга/супруги от предыдущего брака) Stepbrother — сводный брат (сын отчима/мачехи)

— сводный брат (сын отчима/мачехи) Stepsister — сводная сестра (дочь отчима/мачехи)

— сводная сестра (дочь отчима/мачехи) Half-brother — единокровный/единоутробный брат (брат, с которым у вас общий только один родитель)

— единокровный/единоутробный брат (брат, с которым у вас общий только один родитель) Half-sister — единокровная/единоутробная сестра (сестра, с которой у вас общий только один родитель)

— единокровная/единоутробная сестра (сестра, с которой у вас общий только один родитель) Godfather — крёстный отец

— крёстный отец Godmother — крёстная мать

— крёстная мать Godson — крестник

— крестник Goddaughter — крестница

Для описания дальних родственников и предков также существуют специальные термины:

Great-grandmother/great-grandfather — прабабушка/прадедушка

— прабабушка/прадедушка Great-grandchildren — правнуки

— правнуки Ancestor — предок

— предок Descendant — потомок

— потомок Extended family — дальние родственники

— дальние родственники Relative — родственник (общий термин)

— родственник (общий термин) Kin — родня (часто используется в выражении "next of kin" — ближайший родственник)

Особое внимание стоит обратить на то, что в английском языке существуют термины для обозначения семейных отношений в целом:

Nuclear family — нуклеарная семья (родители и дети)

— нуклеарная семья (родители и дети) Extended family — расширенная семья (включает других родственников)

— расширенная семья (включает других родственников) Immediate family — ближайшие родственники

— ближайшие родственники Blended family — смешанная семья (где есть дети от предыдущих браков)

— смешанная семья (где есть дети от предыдущих браков) Single-parent family — неполная семья (с одним родителем)

— неполная семья (с одним родителем) Family tree — семейное древо

— семейное древо Lineage — родословная

— родословная Heritage — наследие

Полезные фразы для представления семьи на английском

Знать отдельные слова недостаточно — важно уметь составлять из них связный рассказ. Ниже представлены наиболее употребительные фразы и конструкции для описания семейных отношений, которые помогут вам говорить о своей семье естественно и уверенно. 🗣️

Для представления состава семьи:

"I come from a family of five." — Я из семьи, состоящей из пяти человек.

"There are four people in my family." — В моей семье четыре человека.

"I have a younger/older sister/brother." — У меня есть младшая/старшая сестра/брат.

"I'm an only child." — Я единственный ребёнок в семье.

"I was raised by a single mother." — Меня воспитывала мать-одиночка.

"I grew up in a large/small family." — Я вырос в большой/маленькой семье.

"My parents have been married for 25 years." — Мои родители женаты уже 25 лет.

"I live with my parents and grandparents." — Я живу с родителями и бабушкой с дедушкой.

Для описания возраста и внешности членов семьи:

"My father is in his fifties." — Моему отцу за пятьдесят.

"My sister is two years younger than me." — Моя сестра на два года младше меня.

"My mother looks young for her age." — Моя мать выглядит молодо для своего возраста.

"I take after my father." — Я пошёл в отца (внешне похож).

"My brother and I look alike." — Мы с братом похожи.

"She has her mother's eyes." — У неё мамины глаза.

Для описания профессий и занятий:

"My father works as a doctor." — Мой отец работает врачом.

"My mother is a homemaker." — Моя мать — домохозяйка.

"My sister is studying law at university." — Моя сестра изучает право в университете.

"My brother runs his own business." — Мой брат руководит собственным бизнесом.

"My uncle is retired now." — Мой дядя сейчас на пенсии.

Для описания характера и взаимоотношений:

"We are very close." — Мы очень близки.

"I get along well with my sister." — Я хорошо лажу с сестрой.

"My father is quite strict." — Мой отец довольно строгий.

"My mother is very supportive." — Моя мать очень поддерживает меня.

"My brother and I often argue, but we love each other." — Мы с братом часто спорим, но любим друг друга.

"I can always count on my family." — Я всегда могу положиться на свою семью.

"We have our ups and downs." — У нас бывают взлёты и падения.

Для описания семейных традиций:

"We always celebrate Christmas together." — Мы всегда празднуем Рождество вместе.

"Every Sunday, we have a family dinner." — Каждое воскресенье у нас семейный ужин.

"It's a family tradition to go camping in summer." — У нас семейная традиция ходить в походы летом.

"In our family, we value education." — В нашей семье мы ценим образование.

Михаил Сергеевич, методист по разработке учебных программ Несколько лет назад я работал с группой бизнесменов, готовившихся к переговорам с американскими партнерами. Они прекрасно владели профессиональной лексикой, но паниковали при мысли о неформальном общении во время обеда или ужина. Один из самых успешных учеников рассказал мне позже, как "спас положение" во время важной встречи. Когда американский партнер начал рассказывать о своей семье и показывать фотографии детей, мой ученик не только поддержал разговор, но и с гордостью продемонстрировал фотографии своих родных, используя все те фразы, которые мы отрабатывали на занятиях. "Вы не поверите," — сказал он, — "но именно этот непринужденный разговор о наших детях и семейных традициях создал ту доверительную атмосферу, которая помогла нам заключить контракт. Американец после сказал, что решил работать с нами, потому что почувствовал, что мы 'настоящие люди', а не просто бизнес-роботы". Это убедило меня, что умение рассказать о своей семье — не просто базовый навык для начинающих изучать язык, а важнейший инструмент в построении межкультурной коммуникации на любом уровне.

Грамматические конструкции в рассказе о семье

Знание правильных грамматических конструкций не менее важно, чем владение лексикой. Рассмотрим основные грамматические структуры, которые помогут вам составить грамматически корректный рассказ о семье. 🔄

Грамматическая конструкция Пример использования Комментарий Present Simple для описания фактов My father works as an engineer. He lives in Moscow. Используйте для описания постоянных характеристик, профессий, мест проживания Present Continuous для текущих действий My sister is studying medicine at university. Для описания временных ситуаций, текущего этапа жизни Present Perfect для жизненного опыта My parents have been married for 30 years. Для описания опыта или состояний, начавшихся в прошлом и продолжающихся до сих пор Past Simple для завершенных событий My grandparents moved to Canada in 1985. Для рассказа о конкретных событиях из прошлого Притяжательный падеж My father's job is very demanding. Для выражения принадлежности Притяжательные местоимения His hobby is fishing. Their house is in the suburbs. Для указания на принадлежность без повторения имени владельца Конструкция "have got/has got" I've got two sisters. My brother has got blue eyes. Распространена в британском английском для описания внешности и родственных связей Конструкция "used to" для прошлых привычек We used to visit my grandparents every summer. Для описания регулярных действий в прошлом, которые больше не происходят Сравнительные конструкции My sister is taller than me. My brother is the oldest in our family. Для сравнения членов семьи Условные предложения If my parents come to visit, we'll go sightseeing. Для описания планов, зависящих от определенных условий

При составлении рассказа о семье важно обратить внимание на следующие грамматические особенности:

Согласование подлежащего и сказуемого: "My family is large" (семья рассматривается как единое целое) или "My family are all sports fans" (семья рассматривается как группа отдельных людей) — оба варианта допустимы в зависимости от контекста. Употребление артиклей: обычно перед названиями членов семьи с притяжательными местоимениями артикль не используется: "my mother" (не "the my mother"). Порядок прилагательных: при описании человека соблюдайте порядок прилагательных — мнение, размер, возраст, форма, цвет, происхождение, материал: "My lovely, tall, young, Italian brother" (а не "My Italian, tall, lovely, young brother"). Использование времён: согласуйте времена в рассказе. Если вы говорите о текущем состоянии семьи, используйте Present Simple; если о прошлых событиях — Past Simple или Present Perfect.

Типичные ошибки, которых следует избегать:

❌ "I have family of five people." → ✓ "I have a family of five people." или "My family consists of five people."

❌ "My sister she is a doctor." → ✓ "My sister is a doctor."

❌ "My parents they live in Moscow." → ✓ "My parents live in Moscow."

❌ "My father has 45 years." → ✓ "My father is 45 years old."

❌ "In my family is five persons." → ✓ "There are five people in my family."

Готовые шаблоны рассказов о семье для разных ситуаций

Для разных коммуникативных ситуаций могут потребоваться разные форматы рассказа о семье. Ниже представлены готовые шаблоны, которые можно адаптировать под свои нужды. 📝

Краткий рассказ для знакомства (уровень A1-A2):

Hi, my name is _____. I'm from _____. I have a small/large family. There are _____ people in my family: my mother, my father, and _____. My mother's name is _____. She is _____ years old. She works as a _____. My father's name is _____. He is _____ years old. He works as a _____. I also have a brother/sister. His/Her name is _____. He/She is _____ years old. He/She studies/works _____. We live in _____.

Развернутый рассказ для экзамена или интервью (уровень B1-B2):

I'd like to tell you about my family. I come from a _____ (small/large/close-knit/etc.) family. There are _____ of us: _____. My parents have been married for _____ years. My father's name is _____. He is in his _____. He works as a _____, which involves _____. In his free time, he enjoys _____. He is very _____ (personality trait) and _____ (another trait). My mother's name is _____. She is _____ years old. She is a _____ by profession. What I admire most about her is her ability to _____. She has always been _____ (personality trait). I have _____ siblings. My _____ (brother/sister) _____ is _____ years old, which makes him/her _____ (older/younger) than me. He/She is currently _____. We have a _____ (describe relationship) relationship. We share an interest in _____, although we differ when it comes to _____. My grandparents also play an important role in our family. My grandmother _____ taught me how to _____. My grandfather _____ has always been passionate about _____ and has passed this interest on to me. Family is very important in our culture, and we have several traditions that we maintain. For example, _____. Another thing that's special about our family is _____.

Рассказ для делового общения (уровень B2-C1):

Since you asked about my family background, I'm happy to share a few details. I come from a _____ background, where _____ values were emphasized. I live with my _____, and we've been based in _____ for _____ years now. My partner works in the _____ industry as a _____, while I've been focusing on my career in _____. We have _____ children. Our eldest is currently _____, and our youngest is _____. Balancing professional and family life can be challenging, but we've found that _____ works well for us. My extended family is primarily located in _____, though we have relatives in _____ as well. We try to get together for _____ at least once a year. One interesting aspect of my family history is _____. This has influenced my approach to _____ in many ways.

Рассказ о семейных традициях (для любого уровня):

In my family, we have several traditions that are important to us. One of our favorite traditions is _____. We started this tradition _____ years ago when _____. During holidays, especially _____, we always _____. My _____ (family member) is responsible for _____, while my _____ (another family member) takes care of _____. Food plays an important role in our family gatherings. My _____ makes the best _____, using a recipe that has been passed down for _____ generations. Another special tradition we have is _____. This is particularly meaningful because _____. These traditions help keep our family connected, even though _____ (some family members live far away/we all have busy schedules/etc.).

Эти шаблоны можно комбинировать и адаптировать в зависимости от ситуации общения и вашего уровня владения английским языком. Главное — наполнять их личной информацией и по возможности добавлять детали, которые делают ваш рассказ уникальным и интересным.

Для большей естественности речи добавляйте связующие фразы:

"Speaking of my father..." — Говоря о моем отце...

"As for my siblings..." — Что касается моих братьев и сестер...

"On my mother's side..." — По материнской линии...

"I should also mention that..." — Я также должен упомянуть, что...

"Interestingly enough..." — Что интересно...

"One thing I haven't mentioned is..." — Одна вещь, которую я не упомянул...

При использовании шаблонов помните о главном правиле успешного рассказа: он должен звучать естественно и отражать вашу индивидуальность. Не старайтесь запомнить текст наизусть — важнее понимать общую структуру и уметь гибко подстраивать её под ситуацию.