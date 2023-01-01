Расчет CPM: как определить стоимость тысячи показов в рекламе

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по рекламе

Владельцы бизнеса, заинтересованные в оптимизации рекламных бюджетов

Студенты и практики в области digital-маркетинга Эффективное управление рекламными кампаниями напрямую зависит от понимания ключевых метрик. CPM (Cost Per Mille) — один из фундаментальных показателей, который позволяет оценить стоимость тысячи показов вашей рекламы и сравнить эффективность разных каналов продвижения. Владение техникой расчета CPM дает маркетологам и владельцам бизнеса мощный инструмент для оптимизации бюджетов и повышения отдачи от каждого вложенного в рекламу рубля. 📊 В этой статье мы разберем не только саму формулу, но и покажем пять реальных примеров расчета, которые помогут вам применить эти знания на практике.

Что такое CPM и зачем его измерять в рекламе

CPM (Cost Per Mille) — это стоимость тысячи показов рекламного сообщения. "Mille" с латинского переводится как "тысяча", отсюда и название метрики. CPM позволяет оценить, сколько вы платите за то, чтобы ваше рекламное сообщение увидела тысяча потенциальных клиентов.

Измерение CPM критично для:

Оценки эффективности расходования рекламного бюджета

Сравнения различных рекламных платформ и каналов

Планирования медийных кампаний и прогнозирования затрат

Масштабирования успешных рекламных стратегий

В отличие от CPC (стоимость за клик) или CPA (стоимость за действие), CPM фокусируется исключительно на охвате аудитории, а не на конкретных действиях пользователей. Это делает метрику особенно ценной для кампаний, нацеленных на повышение узнаваемости бренда.

Алексей Перов, руководитель отдела медиапланирования Три года назад я работал с производителем элитного шоколада, который хотел выйти на новый региональный рынок. Бюджет был ограничен, и клиент настаивал на размещении рекламы на первых полосах глянцевых журналов. Стоимость такого размещения составляла 180 000 рублей за выпуск с заявленным тиражом 30 000 экземпляров. Я рассчитал CPM: 180 000 ÷ 30 = 6 000 рублей за тысячу контактов. Затем предложил альтернативу — таргетированную рекламу в поисковиках с CPM около 500 рублей и размещение в нишевых кулинарных блогах с CPM около 800 рублей. Клиент согласился перераспределить 70% бюджета на эти каналы. В результате мы увеличили охват целевой аудитории в 8 раз в пределах того же бюджета, что привело к успешному запуску продукта в новом регионе.

Важно отметить, что низкий CPM не всегда означает эффективную рекламу. Показ объявления нецелевой аудитории, даже по низкой цене, — это выброшенные деньги. Поэтому CPM следует рассматривать в контексте других метрик и качества охватываемой аудитории. 🎯

Формула расчета CPM с детальным разбором всех компонентов

Формула для расчета CPM выглядит следующим образом:

CPM = (Стоимость размещения рекламы ÷ Количество показов) × 1000

Давайте разберем каждый компонент этой формулы:

Стоимость размещения рекламы — общая сумма, затраченная на рекламную кампанию (в любой валюте)

— общая сумма, затраченная на рекламную кампанию (в любой валюте) Количество показов — число раз, когда ваше рекламное сообщение было показано пользователям

— число раз, когда ваше рекламное сообщение было показано пользователям 1000 — множитель, конвертирующий стоимость одного показа в стоимость тысячи показов

Иногда формулу записывают и по-другому:

Стоимость размещения = (CPM × Количество показов) ÷ 1000

Эту формулу удобно использовать, когда вы знаете средний CPM в вашей нише и хотите спрогнозировать бюджет кампании для достижения определенного количества показов.

Параметр формулы Источник данных На что влияет Стоимость размещения Счета от рекламных площадок или данные из рекламного кабинета Прямое влияние на CPM — выше стоимость, выше CPM Количество показов Статистика из рекламных кабинетов, аналитические системы Обратное влияние на CPM — больше показов, ниже CPM Множитель 1000 Константа в формуле Стандартизация метрики для удобства сравнения

Важно учитывать, что при расчете CPM мы говорим именно о показах, а не об уникальных пользователях. Один и тот же человек может увидеть рекламу несколько раз, и каждый показ будет учитываться в общем количестве.

Для точного расчета CPM необходимо использовать данные за один и тот же период. Например, если вы анализируете затраты на рекламу за неделю, то и количество показов должно учитываться за эту же неделю. ⏱️

5 наглядных примеров расчета стоимости за тысячу показов

Рассмотрим пять реальных сценариев расчета CPM для различных типов рекламных кампаний.

Пример 1: Баннерная реклама

Допустим, вы разместили баннер на популярном новостном сайте:

Стоимость размещения: 45 000 рублей за месяц

Количество показов за месяц: 300 000

Расчет CPM: (45 000 ÷ 300 000) × 1000 = 150 рублей

Таким образом, каждая тысяча показов вашего баннера обходится в 150 рублей.

Пример 2: Контекстная реклама

Вы запустили контекстную рекламную кампанию:

Потрачено на рекламу: 60 000 рублей

Получено показов: 750 000

Расчет CPM: (60 000 ÷ 750 000) × 1000 = 80 рублей

Стоимость тысячи показов в контекстной рекламе составила 80 рублей.

Пример 3: Видеореклама на YouTube

Для видеорекламы на YouTube:

Затраты на кампанию: 120 000 рублей

Количество показов: 400 000

Расчет CPM: (120 000 ÷ 400 000) × 1000 = 300 рублей

CPM для видеорекламы составил 300 рублей, что выше, чем у баннерной и контекстной рекламы, но это компенсируется более высокой вовлеченностью аудитории.

Пример 4: Таргетированная реклама в социальных сетях

Для таргетированной рекламы:

Бюджет кампании: 30 000 рублей

Показов: 200 000

Расчет CPM: (30 000 ÷ 200 000) × 1000 = 150 рублей

Пример 5: Нативная реклама

Для нативной рекламы в онлайн-СМИ:

Стоимость публикации: 90 000 рублей

Количество просмотров: 120 000

Расчет CPM: (90 000 ÷ 120 000) × 1000 = 750 рублей

Нативная реклама имеет более высокий CPM, но обеспечивает качественный контакт с аудиторией и лучшее восприятие сообщения. 📱

Мария Светлова, директор по маркетингу В прошлом году мы запускали новую линейку экологичной бытовой химии. Изначально бюджет в 500 000 рублей был равномерно распределен между разными каналами: контекстная реклама, баннеры на тематических сайтах и продвижение в социальных сетях. После двух недель я проанализировала CPM по каждому каналу: – Контекстная реклама: 95 рублей – Баннеры: 210 рублей – Социальные сети: 120 рублей Но простое сравнение CPM было недостаточным. Я сопоставила эти данные с показателями конверсии и обнаружила, что несмотря на более высокий CPM, баннеры на тематических сайтах для молодых мам приносили конверсию в 3 раза выше. Мы перераспределили 70% бюджета на этот канал, что в итоге увеличило общую конверсию кампании на 46% при сохранении того же бюджета. Этот кейс показал мне, что CPM — важный показатель, но его необходимо анализировать в связке с другими метриками эффективности.

CPM для разных рекламных площадок: сравнительный анализ

Стоимость тысячи показов существенно варьируется в зависимости от рекламной площадки, целевой аудитории и формата рекламы. Рассмотрим средние показатели CPM для различных рекламных каналов и факторы, влияющие на ценообразование.

Рекламная площадка Средний CPM (руб.) Особенности Поисковая реклама (Яндекс.Директ) 70-150 Высокая релевантность, точное соответствие запросу Контекстно-медийная сеть (КМС) 40-100 Широкий охват, возможность ретаргетинга ВКонтакте 100-250 Точный таргетинг, разнообразие форматов YouTube 200-500 Высокая вовлеченность, премиальная аудитория Telegram-каналы 300-1000 Лояльная аудитория, высокий уровень доверия Премиум-СМИ 600-2000 Престижность, качественная аудитория

Факторы, влияющие на CPM:

Таргетинг — чем точнее настройки таргетинга, тем выше CPM. Узкая целевая аудитория обычно стоит дороже, но обеспечивает более высокое качество контактов.

— чем точнее настройки таргетинга, тем выше CPM. Узкая целевая аудитория обычно стоит дороже, но обеспечивает более высокое качество контактов. Сезонность — в периоды высокого спроса (например, предновогодний период) CPM может вырасти на 30-50% из-за конкуренции рекламодателей за внимание аудитории.

— в периоды высокого спроса (например, предновогодний период) CPM может вырасти на 30-50% из-за конкуренции рекламодателей за внимание аудитории. Формат рекламы — интерактивные и видеоформаты обычно имеют более высокий CPM по сравнению с текстовыми или статичными баннерами.

— интерактивные и видеоформаты обычно имеют более высокий CPM по сравнению с текстовыми или статичными баннерами. Престижность площадки — размещение на известных сайтах и в популярных приложениях обойдется дороже, но может обеспечить эффект доверия к бренду.

При выборе площадок важно учитывать не только CPM, но и соответствие аудитории площадки вашей целевой группе. Иногда более высокий CPM оправдан, если он обеспечивает доступ к точно сегментированной аудитории с высоким потенциалом конверсии. 🎯

Интересно, что в некоторых нишах, например, B2B-сегменте или премиальных товарах, высокий CPM считается нормой и может достигать нескольких тысяч рублей. В то же время для массовых товаров повседневного спроса оптимальным считается CPM в пределах 50-150 рублей.

Как использовать CPM для оптимизации рекламного бюджета

Умелое использование метрики CPM позволяет существенно повысить эффективность рекламных инвестиций. Рассмотрим практические способы применения этого показателя для оптимизации бюджета.

1. Сравнительный анализ рекламных каналов

CPM позволяет объективно сравнивать разные рекламные площадки. Составьте таблицу, где для каждого канала укажите:

CPM

CTR (показатель кликабельности)

Конверсию

Стоимость привлечения клиента (CPA)

Такой комплексный анализ позволит понять, где вы получаете наибольшую отдачу от вложений, и перераспределить бюджет в пользу эффективных каналов.

2. A/B-тестирование для снижения CPM

Экспериментируйте с разными вариантами рекламных материалов, чтобы найти оптимальное соотношение цены и результата:

Тестируйте разные заголовки, изображения и призывы к действию

Проверяйте различные настройки таргетинга

Экспериментируйте с форматами объявлений

Даже небольшое снижение CPM на 10-15% при масштабных кампаниях может дать существенную экономию бюджета.

3. Использование частотных ограничений

Настройте ограничения частоты показа рекламы одному пользователю. Это позволит:

Избежать эффекта "выгорания" аудитории

Равномернее распределить бюджет на охват новых пользователей

Снизить избыточные затраты на многократные показы

Оптимальная частота показов зависит от вашего продукта и целей кампании, но в среднем составляет 3-5 показов на пользователя.

4. Учет сезонности и времени суток

CPM значительно колеблется в зависимости от временных факторов:

В праздничные периоды CPM может вырасти на 30-50%

В вечерние часы стоимость показов обычно выше, чем утром

В выходные дни поведение аудитории меняется

Планируйте бюджет с учетом этих колебаний и по возможности размещайте рекламу в периоды с оптимальным соотношением CPM и активности целевой аудитории.

5. Ретаргетинг для снижения общего CPM кампании

Ретаргетинговые кампании обычно имеют более высокую конверсию при сопоставимом или даже более низком CPM. Выделите 20-30% бюджета на ретаргетинг пользователей, уже проявивших интерес к вашему продукту, чтобы повысить общую эффективность рекламных инвестиций.

Помните, что оптимизация по CPM — это не самоцель. Низкий CPM при отсутствии конверсий не принесет бизнесу пользы. Всегда соотносите стоимость тысячи показов с конечными результатами кампании — продажами, регистрациями или другими целевыми действиями. 💰