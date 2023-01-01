JavaScript объекты и массивы: от основ к продвинутым техникам

const departments = [ { name: "Разработка", employees: [ { id: 101, name: "Алексей", salary: 120000 }, { id: 102, name: "Екатерина", salary: 150000 }, { id: 103, name: "Дмитрий", salary: 100000 } ] }, { name: "Маркетинг", employees: [ { id: 201, name: "Мария", salary: 90000 }, { id: 202, name: "Антон", salary: 110000 } ] }, { name: "Поддержка", employees: [ { id: 301, name: "Ольга", salary: 80000 }, { id: 302, name: "Сергей", salary: 85000 }, { id: 303, name: "Наталья", salary: 75000 } ] } ]; // Найти всех сотрудников с зарплатой выше 100000 const highPaidEmployees = departments .flatMap(dept => dept.employees) .filter(emp => emp.salary > 100000); // Найти отделы, где средняя зарплата превышает 100000 const highPaidDepartments = departments .filter(dept => { const totalSalary = dept.employees.reduce((sum, emp) => sum + emp.salary, 0); const averageSalary = totalSalary / dept.employees.length; return averageSalary > 100000; }) .map(dept => dept.name); // Сгруппировать сотрудников по уровню зарплаты const employeesBySalaryLevel = departments .flatMap(dept => dept.employees) .reduce((result, emp) => { const level = emp.salary > 100000 ? "high" : emp.salary > 80000 ? "medium" : "low"; if (!result[level]) { result[level] = []; } result[level].push(emp); return result; }, {});