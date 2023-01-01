Управление ZIP-архивами в Python: работа с модулем zipfile

Для кого эта статья:

Python-разработчики, желающие улучшить навыки работы с архивами

Студенты и начинающие программисты, изучающие Python и его стандартные библиотеки

Профессионалы в области DevOps и автоматизации, работающие с большими объемами данных и архивами Каждый Python-разработчик рано или поздно сталкивается с необходимостью упаковать или распаковать файлы. ZIP-архивы остаются самым распространённым форматом сжатия, и модуль zipfile в Python предоставляет элегантный способ управления ими прямо из кода. Это стандартная библиотека с богатым функционалом, которая избавляет от необходимости обращаться к сторонним утилитам и позволяет полностью автоматизировать работу с архивами. 🗂️ Независимо от того, создаёте ли вы резервные копии, распаковываете загруженные данные или обрабатываете большие массивы файлов – zipfile станет вашим незаменимым инструментом.

Основы модуля zipfile: возможности и преимущества

Модуль zipfile — это часть стандартной библиотеки Python, которая обеспечивает функциональность для работы с архивами в формате ZIP. Этот модуль позволяет создавать, читать, записывать, извлекать и перечислять содержимое ZIP-файлов без необходимости обращения к внешним программам или утилитам. 📦

Ключевые возможности модуля zipfile включают:

Создание новых ZIP-архивов с нуля

Добавление файлов и директорий в существующие архивы

Извлечение всех или выбранных файлов из архива

Чтение содержимого файлов внутри архива без их извлечения

Поддержка сжатия данных с различными методами

Работа с зашифрованными ZIP-файлами

Проверка целостности архивов

Чтобы начать использовать модуль zipfile, достаточно импортировать его в свой Python-скрипт:

import zipfile

Основные классы модуля zipfile, с которыми вы будете работать:

Класс Описание Основное применение ZipFile Основной класс для работы с ZIP-архивами Создание, чтение и изменение архивов ZipInfo Класс, содержащий информацию о файле в архиве Получение метаданных о файлах в архиве PyZipFile Подкласс ZipFile для упаковки Python-модулей Архивирование Python-пакетов BadZipFile Исключение при ошибке чтения ZIP-файла Обработка ошибок при работе с повреждёнными архивами

Преимущества использования встроенного модуля zipfile в Python:

Кроссплатформенность — код работает одинаково на всех платформах, где установлен Python

— не требуются внешние зависимости или установка дополнительных пакетов Программный контроль — полный контроль над процессами архивации и разархивации

— возможность встраивать работу с архивами в автоматизированные скрипты Гибкость — работа как с файлами на диске, так и с данными в памяти

Для проверки доступности модуля и его версии можно использовать:

import zipfile print(f"Используется zipfile версии {zipfile.__version__}")

Максим Петров, ведущий разработчик систем автоматизации Недавно наша команда столкнулась с необходимостью автоматически обрабатывать тысячи CSV-файлов, которые поступали к нам в ZIP-архивах от партнёров. Раньше мы использовали внешнюю утилиту для распаковки, что требовало дополнительных проверок безопасности и усложняло процесс. Переход на модуль zipfile позволил сократить код на 40% и полностью интегрировать обработку архивов в основной Python-скрипт. Особенно ценной оказалась возможность читать данные напрямую из архива без промежуточной распаковки на диск — это ускорило обработку на 30% и устранило риски, связанные с хранением временных файлов с конфиденциальными данными.

Создание и наполнение ZIP-архивов через Python

Создание ZIP-архивов с помощью модуля zipfile — интуитивно понятный процесс, который можно реализовать всего несколькими строками кода. Рассмотрим основные сценарии создания и наполнения архивов. 💾

Создание нового ZIP-архива

Для создания нового архива используется класс ZipFile. При инициализации указывается имя архива и режим работы:

import zipfile # Создание нового архива with zipfile.ZipFile('example.zip', 'w') as zip_file: # Здесь будем добавлять файлы в архив pass

Режимы открытия ZIP-архива:

'r' — только чтение (режим по умолчанию)

— только чтение (режим по умолчанию) 'w' — запись (создаёт новый архив, перезаписывая существующий)

— запись (создаёт новый архив, перезаписывая существующий) 'a' — добавление (дополняет существующий архив)

— добавление (дополняет существующий архив) 'x' — эксклюзивное создание (создаёт архив, выдаёт ошибку если файл уже существует)

Добавление файлов в архив

Метод write() позволяет добавлять файлы в архив:

import zipfile with zipfile.ZipFile('example.zip', 'w') as zip_file: # Добавление одного файла zip_file.write('document.txt') # Добавление файла с другим именем внутри архива zip_file.write('config.ini', arcname='settings/config.ini')

Управление сжатием

Python предлагает несколько методов сжатия при создании ZIP-архивов:

Константа Описание Степень сжатия Скорость ZIP_STORED Без сжатия Отсутствует Очень высокая ZIP_DEFLATED Стандартный алгоритм (zlib) Хорошая Средняя ZIP_BZIP2 Сжатие bzip2 Очень хорошая Низкая ZIP_LZMA Сжатие LZMA Превосходная Очень низкая

Пример использования разных методов сжатия:

import zipfile with zipfile.ZipFile('compressed.zip', 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED, compresslevel=9) as zip_file: zip_file.write('large_file.txt') # Для файлов, которые уже сжаты (изображения, видео) with zipfile.ZipFile('media.zip', 'w', compression=zipfile.ZIP_STORED) as zip_file: zip_file.write('video.mp4')

Архивирование целых директорий

Модуль zipfile не имеет встроенного метода для архивации всех файлов в директории, но это легко реализовать с помощью модуля os:

import os import zipfile def zip_directory(path, zip_handle): # Перебираем все файлы и папки for root, dirs, files in os.walk(path): for file in files: # Формируем полный путь к файлу file_path = os.path.join(root, file) # Вычисляем относительный путь для сохранения структуры arcname = os.path.relpath(file_path, os.path.dirname(path)) # Добавляем файл в архив zip_handle.write(file_path, arcname) # Пример использования with zipfile.ZipFile('project_backup.zip', 'w', compression=zipfile.ZIP_DEFLATED) as zip_file: zip_directory('my_project', zip_file)

Добавление данных из памяти

Иногда требуется добавить в архив данные, которые находятся в памяти, а не в файле на диске. Для этого используется метод writestr() :

import zipfile with zipfile.ZipFile('generated.zip', 'w') as zip_file: # Добавление строки как файл zip_file.writestr('hello.txt', 'Hello, world!') # Добавление данных с использованием ZipInfo для указания метаданных info = zipfile.ZipInfo('timestamp.txt') info.date_time = (2023, 10, 15, 12, 30, 0) # Установка даты и времени info.compress_type = zipfile.ZIP_DEFLATED zip_file.writestr(info, 'Generated at 12:30')

Извлечение и чтение данных из ZIP-файлов

Когда дело доходит до извлечения содержимого ZIP-архивов, модуль zipfile предоставляет разнообразные инструменты для работы с файлами. Рассмотрим основные методы извлечения и чтения данных из архивов. 🔍

Александра Иванова, DevOps-инженер Работая над системой непрерывной интеграции, мы столкнулись с интересной задачей: нужно было анализировать артефакты сборки, которые поставлялись в виде ZIP-архивов размером до 2 ГБ. Извлечение всего архива на диск занимало много времени и требовало дополнительного места. Мы разработали решение с использованием модуля zipfile, которое позволяло читать только необходимые для анализа файлы непосредственно из архива без полной распаковки. Реализовали кэширование структуры архива и поиск по паттернам имён файлов, что позволило обрабатывать только релевантные данные. В результате время обработки снизилось с 15 минут до 40 секунд, а потребление дискового пространства уменьшилось на 80%. Самым сложным оказалось обеспечить эффективный доступ к файлам в глубоких директориях, но методы namelist() и getinfo() из zipfile нам отлично помогли.

Получение информации о содержимом архива

Прежде чем извлекать файлы, часто необходимо узнать, что содержится в архиве:

import zipfile with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Получение списка всех файлов и директорий в архиве file_list = zip_file.namelist() print(f"В архиве содержится {len(file_list)} элементов:") for filename in file_list: print(f" – {filename}") # Получение подробной информации о файле info = zip_file.getinfo('document.txt') print(f"Размер до сжатия: {info.file_size} байт") print(f"Сжатый размер: {info.compress_size} байт") ratio = (info.file_size – info.compress_size) / info.file_size * 100 print(f"Степень сжатия: {ratio:.1f}%") print(f"Дата изменения: {info.date_time}")

Извлечение всего архива

Метод extractall() позволяет распаковать все содержимое архива:

import zipfile with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Извлечение всех файлов в текущую директорию zip_file.extractall() # Извлечение в указанную директорию zip_file.extractall('extracted_files') # Извлечение только определённых файлов zip_file.extractall(members=['document.txt', 'images/photo.jpg']) # Извлечение с обработкой паролей zip_file.extractall(pwd=b'secret_password')

Извлечение отдельных файлов

Для извлечения конкретных файлов используйте метод extract() :

import zipfile with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Извлечение одного файла в текущую директорию zip_file.extract('document.txt') # Извлечение файла в указанную директорию zip_file.extract('document.txt', 'output') # Извлечение зашифрованного файла zip_file.extract('secure_data.dat', pwd=b'secret_password')

Чтение содержимого файлов без извлечения

Одно из главных преимуществ модуля zipfile — возможность читать содержимое файлов прямо из архива без их извлечения на диск:

import zipfile with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Чтение текстового файла text_data = zip_file.read('document.txt').decode('utf-8') print(f"Содержимое document.txt: {text_data[:50]}...") # Чтение зашифрованного файла secure_data = zip_file.read('secure_data.dat', pwd=b'secret_password') # Открытие файла как файлоподобного объекта with zip_file.open('config.ini') as config_file: for line in config_file: print(line.decode('utf-8').strip())

Проверка целостности архива

Перед извлечением данных полезно проверить целостность архива:

import zipfile try: with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Проверка всех файлов в архиве test_result = zip_file.testzip() if test_result is not None: print(f"Архив поврежден. Проблемный файл: {test_result}") else: print("Архив не содержит ошибок.") # Продолжаем извлечение или чтение except zipfile.BadZipFile: print("Файл не является ZIP-архивом или сильно поврежден.")

Фильтрация файлов при извлечении

Часто требуется извлечь только файлы, соответствующие определенному критерию:

import zipfile import os with zipfile.ZipFile('example.zip', 'r') as zip_file: # Получаем список всех файлов all_files = zip_file.namelist() # Фильтруем только текстовые файлы text_files = [f for f in all_files if f.endswith('.txt')] # Фильтруем файлы по директории image_files = [f for f in all_files if f.startswith('images/')] # Извлекаем только текстовые файлы zip_file.extractall(members=text_files, path='text_only')

Продвинутые операции с модулем zipfile Python

После освоения основ работы с ZIP-архивами, пришло время рассмотреть более сложные и специализированные операции, которые позволяют расширить возможности использования модуля zipfile. Эти техники помогут эффективно решать нестандартные задачи и работать с архивами на профессиональном уровне. 🚀

Создание самораспаковывающихся архивов

Хотя Python напрямую не создаёт EXE-файлы для самораспаковки, можно сгенерировать скрипт, который будет автоматически распаковывать архив:

import zipfile import os def create_self_extracting_script(zip_path, output_script): """Создаёт Python-скрипт для автоматической распаковки архива""" script_content = f''' import zipfile import os import sys def extract(): zip_path = os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]), "{os.path.basename(zip_path)}") extract_dir = input("Введите путь для распаковки [текущая директория]: ").strip() if not extract_dir: extract_dir = os.getcwd() if not os.path.exists(extract_dir): os.makedirs(extract_dir) print(f"Распаковка архива {zip_path} в {extract_dir}...") try: with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_file: zip_file.extractall(extract_dir) print("Распаковка завершена успешно!") except Exception as e: print(f"Ошибка распаковки: {{e}}") if __name__ == "__main__": extract() ''' with open(output_script, 'w') as f: f.write(script_content) print(f"Скрипт самораспаковки создан: {output_script}") # Пример использования create_self_extracting_script('project_data.zip', 'extract_project.py')

Работа с многотомными архивами

Модуль zipfile поддерживает работу с многотомными (split) ZIP-архивами начиная с Python 3.8:

import zipfile # Чтение многотомного архива with zipfile.ZipFile('archive.zip.001', 'r') as zip_file: # zipfile автоматически объединяет тома print(zip_file.namelist()) # Извлечение как обычно zip_file.extractall('extracted')

Обработка комментариев в ZIP-архивах

ZIP-архивы могут содержать комментарии как для всего архива, так и для отдельных файлов:

import zipfile # Добавление комментария к архиву with zipfile.ZipFile('commented.zip', 'w') as zip_file: zip_file.comment = b"Архив создан с помощью Python zipfile" # Добавление файла с комментарием info = zipfile.ZipInfo('data.txt') info.comment = b"Важные данные" zip_file.writestr(info, "Содержимое файла") # Чтение комментариев with zipfile.ZipFile('commented.zip', 'r') as zip_file: print(f"Комментарий архива: {zip_file.comment.decode('utf-8')}") for filename in zip_file.namelist(): file_info = zip_file.getinfo(filename) if file_info.comment: print(f"Комментарий к {filename}: {file_info.comment.decode('utf-8')}")

Работа с ZipInfo для настройки метаданных

Класс ZipInfo позволяет точно контролировать метаданные файлов в архиве:

import zipfile import time import datetime # Создаем ZipInfo объект с настраиваемыми атрибутами info = zipfile.ZipInfo('custom_file.txt') # Устанавливаем время создания (год, месяц, день, час, минута, секунда) info.date_time = datetime.datetime.now().timetuple()[:6] # Устанавливаем права доступа к файлу (для Unix/Linux) # 0o644 соответствует rw-r--r-- info.external_attr = 0o644 << 16 # Устанавливаем метод сжатия info.compress_type = zipfile.ZIP_DEFLATED info.compress_size = 0 # Будет обновлено автоматически with zipfile.ZipFile('metadata_example.zip', 'w') as zip_file: # Добавляем файл с настроенными метаданными zip_file.writestr(info, "Содержимое файла с настроенными метаданными")

Обработка больших ZIP-архивов с минимальным использованием памяти

При работе с большими архивами важно оптимизировать использование памяти. Вот эффективный способ обработки больших файлов в ZIP-архивах:

import zipfile import os def process_large_zip(zip_path, process_function, chunk_size=8192): """ Обрабатывает большие файлы в ZIP-архиве с минимальным использованием памяти. :param zip_path: путь к ZIP-архиву :param process_function: функция для обработки содержимого файла :param chunk_size: размер читаемого блока данных """ with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_file: for filename in zip_file.namelist(): # Пропускаем директории if filename.endswith('/'): continue print(f"Обработка {filename}...") # Открываем файл в архиве with zip_file.open(filename) as file: # Обрабатываем данные блоками while True: chunk = file.read(chunk_size) if not chunk: break # Применяем функцию обработки к блоку данных process_function(filename, chunk) # Пример функции обработки def count_bytes(filename, data): print(f"Обработан блок данных из {filename}: {len(data)} байт") # Использование process_large_zip('large_archive.zip', count_bytes)

Создание архива из объекта в памяти

Иногда требуется создать ZIP-архив в памяти, не записывая его на диск:

import zipfile import io # Создаем объект BytesIO для хранения архива в памяти memory_zip = io.BytesIO() # Создаем ZIP-архив в памяти with zipfile.ZipFile(memory_zip, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as zip_file: # Добавляем файлы в архив zip_file.writestr('file1.txt', 'Содержимое первого файла') zip_file.writestr('file2.txt', 'Содержимое второго файла') # Добавляем данные из файла with open('data.csv', 'rb') as f: zip_file.writestr('data_copy.csv', f.read()) # Получаем содержимое архива как байты memory_zip.seek(0) zip_bytes = memory_zip.getvalue() # Можно теперь использовать zip_bytes для отправки через API, # сохранения в базу данных или для других целей # Пример: сохранение в файл with open('memory_generated.zip', 'wb') as f: f.write(zip_bytes)

Оптимизация и безопасность при работе с ZIP-архивами

При разработке решений, использующих ZIP-архивы, важно учитывать вопросы производительности, безопасности и надёжности. Рассмотрим ключевые аспекты оптимизации и безопасной работы с архивами в Python. 🔐

Оптимизация производительности

Работа с ZIP-архивами может быть ресурсоёмкой, особенно при обработке больших файлов. Вот несколько методов оптимизации:

Выбор правильного метода сжатия — в зависимости от типа данных и требований к скорости/размеру

— в зависимости от типа данных и требований к скорости/размеру Оптимизация уровня компрессии — баланс между размером и скоростью обработки

— баланс между размером и скоростью обработки Использование контекстных менеджеров — гарантирует закрытие файлов и освобождение ресурсов

— гарантирует закрытие файлов и освобождение ресурсов Избирательное извлечение — извлекайте только необходимые файлы вместо всего архива

— извлекайте только необходимые файлы вместо всего архива Обработка потоками — для распараллеливания операций с несколькими архивами

import zipfile import os import concurrent.futures import time def compress_file(file_path, compression_type, compression_level): """Сжимает отдельный файл с указанными параметрами и возвращает итоговый размер""" archive_name = f"{os.path.basename(file_path)}.zip" start_time = time.time() with zipfile.ZipFile(archive_name, 'w', compression=compression_type, compresslevel=compression_level) as zip_file: zip_file.write(file_path, os.path.basename(file_path)) compression_time = time.time() – start_time compressed_size = os.path.getsize(archive_name) original_size = os.path.getsize(file_path) compression_ratio = (original_size – compressed_size) / original_size * 100 return { 'file': file_path, 'original_size': original_size, 'compressed_size': compressed_size, 'ratio': compression_ratio, 'time': compression_time } # Сравнение разных методов сжатия files_to_compress = ['large_text.txt', 'image.jpg', 'database.db'] compression_types = [ (zipfile.ZIP_STORED, 0, "Без сжатия"), (zipfile.ZIP_DEFLATED, 1, "Быстрое сжатие"), (zipfile.ZIP_DEFLATED, 9, "Максимальное сжатие"), (zipfile.ZIP_BZIP2, 9, "BZIP2"), (zipfile.ZIP_LZMA, 9, "LZMA") ] for file_path in files_to_compress: if os.path.exists(file_path): print(f"Сравнение методов сжатия для файла: {file_path}") for comp_type, comp_level, comp_name in compression_types: try: result = compress_file(file_path, comp_type, comp_level) print(f" {comp_name}: {result['ratio']:.1f}% сжатие, {result['time']:.3f} сек") except Exception as e: print(f" {comp_name}: ошибка – {str(e)}")

Работа с зашифрованными архивами

Модуль zipfile поддерживает шифрование ZIP-архивов, что важно для защиты конфиденциальных данных:

import zipfile import os # Создание зашифрованного архива def create_encrypted_zip(source_dir, zip_name, password): with zipfile.ZipFile(zip_name, 'w', zipfile.ZIP_DEFLATED) as zip_file: for root, dirs, files in os.walk(source_dir): for file in files: file_path = os.path.join(root, file) arcname = os.path.relpath(file_path, os.path.dirname(source_dir)) # Устанавливаем пароль для шифрования файла zip_file.write(file_path, arcname) # Для проверки защищенности zip_file.setpassword(password) # Извлечение зашифрованного архива def extract_encrypted_zip(zip_name, extract_dir, password): with zipfile.ZipFile(zip_name, 'r') as zip_file: try: # Проверяем целостность архива с паролем bad_file = zip_file.testzip() if bad_file: print(f"Обнаружен поврежденный файл: {bad_file}") return False # Извлекаем файлы с использованием пароля zip_file.extractall(path=extract_dir, pwd=password) return True except RuntimeError as e: if "Bad password" in str(e): print("Неверный пароль для архива") else: print(f"Ошибка при извлечении: {e}") return False except Exception as e: print(f"Неожиданная ошибка: {e}") return False # Примеры использования password = b'secret_password123' # Пароль должен быть в байтовом формате create_encrypted_zip('confidential_data', 'protected.zip', password) success = extract_encrypted_zip('protected.zip', 'extracted_files', password)

Важно отметить, что ZIP-шифрование имеет известные уязвимости, особенно в старых версиях формата ZIP. Для действительно конфиденциальных данных рекомендуется использовать дополнительные средства шифрования.

Защита от атак типа "Zip Bomb"

ZIP-архивы могут использоваться для атак типа "Zip bomb" — когда маленький архив при распаковке производит огромный объем данных, что может привести к отказу в обслуживании. Вот как можно защититься:

import zipfile import os def safe_extract(zip_path, extract_dir, max_size=1024*1024*100, max_files=1000): """Безопасное извлечение с проверкой размера и количества файлов""" with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_file: # Проверяем количество файлов file_list = zip_file.namelist() if len(file_list) > max_files: raise ValueError(f"Слишком много файлов в архиве: {len(file_list)} > {max_files}") # Проверяем потенциальный размер распакованных данных total_size = sum(info.file_size for info in zip_file.infolist()) if total_size > max_size: raise ValueError(f"Потенциальный размер распакованных данных превышает лимит: {total_size} > {max_size}") # Проверяем коэффициент сжатия на подозрительность compressed_size = sum(info.compress_size for info in zip_file.infolist() if info.compress_type != zipfile.ZIP_STORED) if compressed_size > 0 and total_size / compressed_size > 1000: raise ValueError(f"Подозрительно высокий коэффициент сжатия: {total_size/compressed_size:.2f}") # Если все проверки прошли успешно, извлекаем архив zip_file.extractall(extract_dir) return True # Пример использования try: safe_extract('suspicious.zip', 'safe_extract') print("Архив успешно и безопасно распакован") except ValueError as e: print(f"Предотвращена потенциально опасная операция: {e}")

Обработка ошибок и исключений

Важно корректно обрабатывать исключения при работе с ZIP-архивами для повышения надежности приложений:

Исключение Описание Рекомендуемая обработка zipfile.BadZipFile Файл не является ZIP-архивом или поврежден Сообщить пользователю о некорректном формате файла zipfile.LargeZipFile ZIP-файл слишком большой (более 4GB для ZIP32) Использовать ZIP64 формат или разделить архив RuntimeError (с "Bad password") Неверный пароль для зашифрованного архива Запросить у пользователя корректный пароль PermissionError Недостаточно прав для работы с файлом Запросить повышенные привилегии или изменить расположение файлов OSError Проблемы с файловой системой или диском Проверить наличие свободного места и доступность файлов

import zipfile import os import logging # Настройка логирования logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s', filename='zip_operations.log' ) logger = logging.getLogger('zip_handler') def robust_zip_operation(operation_func, *args, **kwargs): """Обертка для надежного выполнения операций с ZIP-архивами""" try: return operation_func(*args, **kwargs) except zipfile.BadZipFile: logger.error(f"Файл не является ZIP-архивом или поврежден: {args[0] if args else ''}") return {"status": "error", "message": "Файл не является ZIP-архивом или поврежден"} except zipfile.LargeZipFile: logger.error(f"ZIP-файл превышает поддерживаемый размер: {args[0] if args else ''}") return {"status": "error", "message": "ZIP-файл слишком большой, используйте ZIP64 формат"} except RuntimeError as e: if "Bad password" in str(e): logger.error("Неверный пароль для зашифрованного архива") return {"status": "error", "message": "Неверный пароль для архива"} logger.error(f"Ошибка выполнения: {str(e)}") return {"status": "error", "message": f"Ошибка выполнения: {str(e)}"} except PermissionError: logger.error("Недостаточно прав для работы с файлом") return {"status": "error", "message": "Недостаточно прав для работы с файлом"} except OSError as e: logger.error(f"Ошибка операционной системы: {str(e)}") return {"status": "error", "message": f"Ошибка операционной системы: {str(e)}"} except Exception as e: logger.error(f"Непредвиденная ошибка: {str(e)}") return {"status": "error", "message": f"Непредвиденная ошибка: {str(e)}"} # Пример использования def extract_zip(zip_path, extract_path): with zipfile.ZipFile(zip_path, 'r') as zip_file: zip_file.extractall(extract_path) return {"status": "success", "message": "Архив успешно распакован"} # Надежное извлечение result = robust_zip_operation(extract_zip, "example.zip", "extracted_files") print(result)