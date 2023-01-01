Регулярные выражения в Python: мощный инструмент для обработки текста

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в программировании, особенно те, кто изучает Python

Python-разработчики, желающие улучшить свои навыки обработки текстовых данных

Регулярные выражения — это секретное оружие в арсенале каждого Python-разработчика. Они позволяют превратить мучительный парсинг текстовых данных в элегантные решения всего за несколько строк кода. Модуль re в Python часто пугает новичков своим загадочным синтаксисом, напоминающим криптограммы древних цивилизаций. Но поверьте моему опыту: освоив регулярные выражения, вы будете удивляться, как раньше обходились без них. Готовы овладеть этой мощной техникой обработки текста? Давайте начнем разбираться в регулярных выражениях на практических примерах. 🚀

Модуль re: основы регулярных выражений в Python

Модуль re — встроенный инструмент Python для работы с регулярными выражениями. Регулярные выражения (regex) представляют собой мощный язык шаблонов для поиска, извлечения и манипуляции текстовыми данными. Это как швейцарский нож для работы с текстом — универсальный инструмент, который может сэкономить вам часы программирования. 🔍

Прежде чем погружаться в детали, давайте импортируем модуль re в наш проект:

Python Скопировать код import re

Когда использовать регулярные выражения? Они незаменимы, когда нужно:

Проверить формат ввода (email, телефоны, даты)

Извлечь данные из текста (парсинг)

Заменить части текста по сложным правилам

Разбить текст на фрагменты по определённым шаблонам

Алексей Митрофанов, тимлид отдела разработки Помню, как однажды к нам поступила задача обработать огромную базу клиентских данных. Тысячи записей в разных форматах — телефоны, адреса, имена. Мой младший разработчик пытался написать десятки условий с помощью строковых методов Python. Спустя два дня у него было несколько сотен строк кода, которые всё равно не справлялись со всеми вариантами данных. Я показал ему модуль re и мы переписали весь функционал. Результат? Вместо сотен строк — всего 20 строк кода с регулярными выражениями. Скорость обработки увеличилась в 10 раз. Это был момент, когда молодой программист понял истинную силу регулярных выражений.

Начнём с понимания основных компонентов регулярных выражений:

Компонент Описание Пример Литералы Обычные символы, которые соответствуют сами себе python найдёт "python" в тексте Метасимволы Специальные символы с особым значением . (точка) соответствует любому символу Квантификаторы Определяют количество повторений * — ноль или более раз, + — один или более раз Классы символов Наборы символов, заключенные в квадратные скобки [a-z] — любая строчная буква

Регулярные выражения могут выглядеть устрашающе для новичков, но это лишь вопрос практики. Чтобы облегчить изучение, я рекомендую использовать онлайн-инструменты для тестирования regex, например, regex101.com, который наглядно показывает, как работает ваше выражение.

Базовые функции поиска: re.match(), re.search(), re.findall()

Модуль re предоставляет несколько функций для поиска текста. Три основные функции, которые вы будете использовать чаще всего: match(), search() и findall(). Давайте рассмотрим их в действии и поймем ключевые различия между ними. 🔎

1. re.match() — поиск в начале строки

Функция match() проверяет, соответствует ли начало строки шаблону. Важно понимать: она ищет только в начале строки!

Python Скопировать код import re # Поиск слова, начинающегося с "Py" result = re.match(r"Py", "Python – мощный язык программирования") print(result) # <re.Match object; span=(0, 2), match='Py'> # Поиск в середине строки не сработает result = re.match(r"мощный", "Python – мощный язык программирования") print(result) # None

2. re.search() — поиск по всей строке

В отличие от match(), функция search() ищет первое совпадение в любой части строки:

Python Скопировать код # Находит первое совпадение в любом месте строки result = re.search(r"мощный", "Python – мощный язык программирования") print(result) # <re.Match object; span=(9, 15), match='мощный'>

3. re.findall() — найти все совпадения

Когда нужно найти все совпадения в тексте, используйте findall(). Эта функция возвращает список всех найденных совпадений:

Python Скопировать код # Найти все числа в строке numbers = re.findall(r"\d+", "У меня 3 яблока, 5 груш и 10 апельсинов") print(numbers) # ['3', '5', '10']

Сравним эти функции в таблице:

Функция Область поиска Возвращаемое значение Когда использовать re.match() Только начало строки Match объект или None Валидация строк, проверка заголовков re.search() Вся строка (первое совпадение) Match объект или None Поиск конкретного паттерна в тексте re.findall() Вся строка (все совпадения) Список совпадений Извлечение всех нужных данных re.finditer() Вся строка (все совпадения) Итератор Match объектов Обработка больших текстов с экономией памяти

Как работать с результатами поиска? Для match() и search() возвращается объект Match, который имеет полезные методы:

group() — возвращает найденное совпадение

— возвращает найденное совпадение start() — индекс начала совпадения

— индекс начала совпадения end() — индекс конца совпадения

— индекс конца совпадения span() — кортеж (start, end)

Python Скопировать код result = re.search(r"Python", "I love Python programming") if result: print(result.group()) # Python print(result.start()) # 7 print(result.end()) # 13 print(result.span()) # (7, 13)

Синтаксис регулярных выражений на практике

Теперь, когда мы разобрались с основными функциями поиска, давайте углубимся в синтаксис регулярных выражений. Именно эта часть часто вызывает наибольшие трудности у новичков, но я покажу вам, как применять эти знания на практике. 📝

Регулярные выражения имеют свой "алфавит" — специальные символы и конструкции, которые определяют, что именно мы ищем:

. — любой символ, кроме новой строки

— любой символ, кроме новой строки \d — цифра (эквивалент [0-9])

— цифра (эквивалент [0-9]) \D — не цифра (эквивалент 0-9 )

— не цифра (эквивалент ) \w — буквенно-цифровой символ (эквивалент [a-zA-Z0-9_])

— буквенно-цифровой символ (эквивалент [a-zA-Z0-9_]) \W — не буквенно-цифровой символ

— не буквенно-цифровой символ \s — пробельный символ (пробел, табуляция, новая строка)

— пробельный символ (пробел, табуляция, новая строка) \S — не пробельный символ

— не пробельный символ ^ — начало строки

— начало строки $ — конец строки

Давайте посмотрим, как эти элементы работают на практике:

Python Скопировать код # Найти все слова, содержащие только буквы words = re.findall(r"\b[a-zA-Z]+\b", "Python3 is fun123, isn't it?") print(words) # ['is', 'fun', 'isn', 't', 'it'] # Найти все email адреса emails = re.findall(r"\b[\w.%+-]+@[\w.-]+\.[a-zA-Z]{2,}\b", "Свяжитесь с нами: support@example.com или sales@company.org") print(emails) # ['support@example.com', 'sales@company.org']

Квантификаторы позволяют указать, сколько раз должен повторяться элемент:

* — ноль или более повторений (жадный поиск)

— ноль или более повторений (жадный поиск) + — один или более повторений (жадный поиск)

— один или более повторений (жадный поиск) ? — ноль или одно повторение

— ноль или одно повторение {n} — ровно n повторений

— ровно n повторений {n,} — n или более повторений

— n или более повторений {n,m} — от n до m повторений

Максим Соколов, инженер по анализу данных Я столкнулся с задачей извлечения информации из неструктурированных текстов контрактов. Каждый документ был отсканирован и распознан с помощью OCR, но форматирование "гуляло", а данные часто располагались в разных местах. Первый подход с использованием простых строковых поисков приводил к массе ложных срабатываний. Затем я написал регулярное выражение, которое искало паттерны вида "Срок действия: [дата] – [дата]" с учётом различных форматов дат и возможных опечаток. Самым сложным было учесть все варианты записи дат: "01.01.2023", "1 января 2023", "01/01/23" и т.д. Решением стало такое выражение: \bСрок\s+действия:?\s+(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])[\s./]+(0?[1-9]|1[0-2])[\s./]+(20\d{2}|\d{2})\s[-—–]\s(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])[\s./]+(0?[1-9]|1[0-2])[\s./]+(20\d{2}|\d{2})\b Это выражение повысило точность извлечения дат до 98%, что позволило автоматизировать обработку более 5000 документов за неделю вместо месяцев ручной работы.

Особое внимание стоит уделить "жадности" квантификаторов. По умолчанию они пытаются захватить максимально возможное количество символов:

Python Скопировать код # Жадный поиск захватывает всё от первого до последнего тега result = re.search(r"<.*>", "<p>Это параграф</p><b>с жирным текстом</b>") print(result.group()) # <p>Это параграф</p><b>с жирным текстом</b> # Нежадный поиск с '?' захватывает минимум result = re.search(r"<.*?>", "<p>Это параграф</p><b>с жирным текстом</b>") print(result.group()) # <p>

При работе с регулярными выражениями в Python рекомендуется использовать raw строки (с префиксом r). Это позволяет избежать конфликтов со спецсимволами Python:

Python Скопировать код # Без префикса r обратные слеши интерпретируются Python print(re.findall("\d+", "123")) # Правильно, но опасно # С префиксом r обратные слеши передаются как есть в регулярное выражение print(re.findall(r"\d+", "123")) # Предпочтительный способ

Работа с группами захвата и замена текста в Python

Группы захвата — одна из самых мощных возможностей регулярных выражений. Они позволяют не просто найти текст, но и структурировать его, выделяя отдельные части паттерна. Замена текста с использованием групп открывает еще больше возможностей для обработки данных. 🧩

Создание групп захвата

Группы создаются с помощью круглых скобок ():

Python Скопировать код # Извлечение имени и домена из email email = "user123@example.com" match = re.search(r"(.+)@(.+)", email) if match: print(f"Username: {match.group(1)}") # Username: user123 print(f"Domain: {match.group(2)}") # Domain: example.com print(f"Полный email: {match.group(0)}") # Полный email: user123@example.com

Обратите внимание, что:

match.group(0) всегда возвращает полное совпадение

всегда возвращает полное совпадение match.group(1) возвращает первую группу

возвращает первую группу match.group(2) возвращает вторую группу и т.д.

Вы также можете получить все группы сразу:

Python Скопировать код # Получение всех групп в виде кортежа match = re.search(r"(\d{2})-(\d{2})-(\d{4})", "Дата рождения: 15-03-1985") if match: day, month, year = match.groups() print(f"День: {day}, Месяц: {month}, Год: {year}") # День: 15, Месяц: 03, Год: 1985

Именованные группы

Для большей ясности кода можно использовать именованные группы с синтаксисом (?P<name>pattern) :

Python Скопировать код # Использование именованных групп для разбора даты date_pattern = r"(?P<day>\d{2})-(?P<month>\d{2})-(?P<year>\d{4})" match = re.search(date_pattern, "Событие произошло 21-09-2023 вечером") if match: print(f"День: {match.group('day')}") # День: 21 print(f"Месяц: {match.group('month')}") # Месяц: 09 print(f"Год: {match.group('year')}") # Год: 2023

Замена текста с re.sub()

Функция re.sub(pattern, replacement, string) позволяет заменять текст по шаблону:

Python Скопировать код # Простая замена censored = re.sub(r"плохое_слово", "***", "Текст с плохое_слово в середине") print(censored) # Текст с *** в середине # Замена с использованием групп # Меняем формат даты с DD-MM-YYYY на YYYY-MM-DD formatted_date = re.sub(r"(\d{2})-(\d{2})-(\d{4})", r"\3-\2-\1", "21-09-2023") print(formatted_date) # 2023-09-21

В строке замены \1 , \2 и т.д. ссылаются на соответствующие группы захвата.

Для более сложных замен можно использовать функцию:

Python Скопировать код # Замена с помощью функции – преобразуем числа в слова def number_to_words(match): num = int(match.group(0)) words = {1: "один", 2: "два", 3: "три", 4: "четыре", 5: "пять"} return words.get(num, match.group(0)) text = "У меня есть 2 яблока и 5 апельсинов" result = re.sub(r"\b[1-5]\b", number_to_words, text) print(result) # У меня есть два яблока и пять апельсинов

Сравним основные операции с группами и замены:

Операция Синтаксис Применение Создание группы (pattern) Выделение части шаблона для последующего использования Именованная группа (?P<name>pattern) Улучшение читаемости кода при работе со сложными выражениями Не захватывающая группа (?:pattern) Группировка без создания захвата (для оптимизации) Ссылка на группу в замене

или \g<name> Использование захваченных групп при замене Функциональная замена Функция в re.sub() Сложные преобразования, зависящие от найденного текста

От простого к сложному: реальные задачи с модулем re

Теперь, когда мы освоили основы, давайте применим наши знания к реальным задачам, с которыми часто сталкиваются Python-разработчики. Это поможет вам увидеть, как регулярные выражения решают практические проблемы. 💻

Задача 1: Валидация email адреса

Проверка корректности email адреса — классическая задача для регулярных выражений:

Python Скопировать код def is_valid_email(email): pattern = r"^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$" return bool(re.match(pattern, email)) # Тестирование emails = ["user@example.com", "invalid@email", "john.doe@subdomain.example.co.uk", "@missing.com"] for email in emails: print(f"{email}: {'✓' if is_valid_email(email) else '✗'}")

Результат:

user@example.com: ✓

invalid@email: ✗

john.doe@subdomain.example.co.uk: ✓

@missing.com: ✗

Задача 2: Извлечение всех URL из текста

Python Скопировать код def extract_urls(text): pattern = r"https?://(?:[-\w.]|(?:%[\da-fA-F]{2}))+(?:/[^\s]*)?" return re.findall(pattern, text) content = """Посетите наш сайт http://example.com для получения информации. Документация доступна на https://docs.example.org/api. Ссылка на изображение: https://example.com/images/logo.png""" urls = extract_urls(content) for i, url in enumerate(urls, 1): print(f"URL {i}: {url}")

Задача 3: Парсинг и извлечение данных из текста

Допустим, у нас есть текст с информацией о продуктах, и мы хотим извлечь название и цену:

Python Скопировать код product_list = """ Товар: Ноутбук HP ProBook, Цена: 45000 руб. Товар: Смартфон Samsung Galaxy, Цена: 25999 руб. Товар: Клавиатура Logitech, Цена: 3500 руб. """ pattern = r"Товар: (.*?), Цена: (\d+) руб\." matches = re.findall(pattern, product_list) print("Список товаров:") for product, price in matches: print(f"- {product}: {int(price):,} руб.")

Задача 4: Форматирование и очистка данных

Регулярные выражения отлично подходят для нормализации данных:

Python Скопировать код # Удаление лишних пробелов и нормализация форматирования def normalize_text(text): # Заменяем множественные пробелы одним text = re.sub(r'\s+', ' ', text) # Удаляем пробелы в начале и конце строки text = re.sub(r'^\s+|\s+$', '', text) # Нормализуем форматирование чисел (добавляем пробел после тысяч) text = re.sub(r'(\d)(\d{3})([^\d]|$)', r'\1 \2\3', text) return text messy_text = " Текст с лишними пробелами. Цена: 1000000 руб. " clean_text = normalize_text(messy_text) print(clean_text) # "Текст с лишними пробелами. Цена: 1 000000 руб."

Задача 5: Разбор лог-файлов

Анализ лог-файлов — еще одно отличное применение регулярных выражений:

Python Скопировать код log_line = '192.168.1.1 – - [25/Sep/2023:14:32:52 +0300] "GET /api/users HTTP/1.1" 200 1234' # Извлекаем IP, дату, метод, путь и код состояния pattern = r'(\d+\.\d+\.\d+\.\d+).*\[(.*?)\] "(\w+) (.*?) HTTP.*" (\d+)' match = re.search(pattern, log_line) if match: ip, date, method, path, status = match.groups() print(f"IP: {ip}") print(f"Дата: {date}") print(f"Метод: {method}") print(f"Путь: {path}") print(f"Статус: {status}")

Советы для сложных регулярных выражений:

Разбивайте на части : Создавайте сложные выражения поэтапно, тестируя каждую часть отдельно

: Создавайте сложные выражения поэтапно, тестируя каждую часть отдельно Документируйте : Добавляйте комментарии, объясняющие, что делает каждая часть выражения

: Добавляйте комментарии, объясняющие, что делает каждая часть выражения Используйте флаги : Флаги re.VERBOSE, re.IGNORECASE могут сделать выражения более читаемыми

: Флаги re.VERBOSE, re.IGNORECASE могут сделать выражения более читаемыми Тестируйте на граничных случаях : Проверяйте выражения на необычных входных данных

: Проверяйте выражения на необычных входных данных Оптимизируйте: Для частых операций рассмотрите компиляцию выражений с re.compile()

Вот пример использования re.VERBOSE для создания читаемого сложного выражения:

Python Скопировать код # Валидация сложного пароля с подробными комментариями password_pattern = re.compile(r""" ^ # Начало строки (?=.*[A-Z]) # Должна быть хотя бы одна заглавная буква (?=.*[a-z]) # Должна быть хотя бы одна строчная буква (?=.*\d) # Должна быть хотя бы одна цифра (?=.*[@#$%^&+=]) # Должен быть хотя бы один спецсимвол .{8,} # Минимум 8 символов $ # Конец строки """, re.VERBOSE) passwords = ["Weak", "Strong1@", "NoSpecial1", "nouppercase1@"] for password in passwords: is_valid = bool(password_pattern.match(password)) print(f"'{password}': {'Надежный' if is_valid else 'Ненадежный'}")