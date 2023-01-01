Python: collections модуль – специальные контейнеры для эффективного кода

Для кого эта статья:

Разработчики Python, желающие улучшить свои навыки программирования

Студенты и учащиеся курсов по программированию на Python

Специалисты, занимающиеся оптимизацией кода и производительностью программ Модуль collections в Python — настоящая золотая жила для разработчиков, которые хотят писать элегантный, эффективный и производительный код. Если вы до сих пор используете только базовые структуры данных вроде списков и словарей, вы упускаете огромный потенциал для оптимизации ваших программ. Специализированные контейнеры из collections помогают не только сократить количество строк кода, но и значительно улучшить его читаемость и производительность — это как перейти с обычной отвертки на электрическую в мире программирования. 🛠️

Основные возможности модуля collections в Python

Модуль collections входит в стандартную библиотеку Python и предоставляет специализированные контейнерные типы данных, которые расширяют функциональность встроенных контейнеров, таких как list, dict и tuple. Эти альтернативные структуры данных оптимизированы для конкретных сценариев использования, что делает их незаменимыми инструментами в арсенале разработчика. 🧰

Основные классы модуля collections включают:

Counter — подкласс dict для подсчета хешируемых объектов

— словарь с фабричной функцией для отсутствующих ключей defaultdict — словарь с фабричной функцией для отсутствующих ключей

— словарь, запоминающий порядок добавления ключей OrderedDict — словарь, запоминающий порядок добавления ключей

— фабрика для создания классов кортежей с именованными полями namedtuple — фабрика для создания классов кортежей с именованными полями

— двусторонняя очередь с эффективными операциями вставки и извлечения с обоих концов deque — двусторонняя очередь с эффективными операциями вставки и извлечения с обоих концов

— двусторонняя очередь с эффективными операциями вставки и извлечения с обоих концов ChainMap — объединение нескольких словарей в единое представление

Давайте рассмотрим, когда и как использовать каждый из этих типов данных.

Класс Основное применение Когда использовать Counter Подсчёт элементов Статистика, частотный анализ defaultdict Автоматическая инициализация Группировка, многоуровневые словари OrderedDict Сохранение порядка ключей Сохранение последовательности (до Python 3.7) namedtuple Легковесные объекты Структурированные данные, когда не нужен полноценный класс deque Двусторонние операции Очереди FIFO/LIFO, скользящие окна ChainMap Объединение словарей Контексты поиска, множественные пространства имен

Импортировать модуль collections можно несколькими способами:

Python Скопировать код # Импортировать весь модуль import collections # Импортировать только нужные классы from collections import Counter, defaultdict, namedtuple

Counter: подсчет элементов в коллекциях Python

Counter — это подкласс словаря, специально созданный для подсчета хешируемых объектов. Он возвращает словарь, где ключи — это элементы, а значения — их количество. Представьте, что вы пытаетесь подсчитать частоту слов в тексте или карты в колоде. Counter делает эту задачу тривиальной. 📊

Александр Петров, ведущий Python-разработчик Когда я анализировал большой корпус текстов для проекта по обработке естественного языка, мне нужно было определить частотность слов. Первоначально я использовал обычный словарь: Python Скопировать код word_freq = {} for word in text.split(): if word in word_freq: word_freq[word] += 1 else: word_freq[word] = 1 Этот код работал, но выглядел громоздко. Когда я заменил его на Counter, код стал не только короче, но и в 1.5 раза быстрее: Python Скопировать код from collections import Counter word_freq = Counter(text.split()) Более того, Counter предоставил мне удобные методы для анализа, например, most_common() для нахождения наиболее частых слов. Это сэкономило мне часы работы и сделало код намного читабельнее.

Основные способы инициализации Counter:

Python Скопировать код from collections import Counter # Из итерируемого объекта c = Counter(['a', 'b', 'c', 'a', 'b', 'b']) # Counter({'b': 3, 'a': 2, 'c': 1}) # Из строки c = Counter('abracadabra') # Counter({'a': 5, 'b': 2, 'r': 2, 'c': 1, 'd': 1}) # Из ключевых аргументов c = Counter(a=3, b=1, c=5) # Counter({'c': 5, 'a': 3, 'b': 1}) # Из словаря c = Counter({'a': 4, 'b': 2}) # Counter({'a': 4, 'b': 2})

Counter поддерживает несколько полезных методов и операций:

most_common([n]) — возвращает список из n наиболее часто встречающихся элементов и их количества

— возвращает итератор по элементам, повторяя каждый столько раз, сколько указано в счетчике elements() — возвращает итератор по элементам, повторяя каждый столько раз, сколько указано в счетчике

— вычитает элементы из итерируемого объекта или маппинга subtract([iterable-or-mapping]) — вычитает элементы из итерируемого объекта или маппинга

— аналогично, но увеличивает счетчики update([iterable-or-mapping]) — аналогично, но увеличивает счетчики

Counter также поддерживает арифметические операции:

Python Скопировать код c = Counter(a=3, b=1) d = Counter(a=1, b=2) print(c + d) # Counter({'a': 4, 'b': 3}) print(c – d) # Counter({'a': 2})

Практические применения Counter:

Анализ текста и подсчет частоты слов или символов

Нахождение наиболее/наименее частых элементов в последовательности

Сравнение частотных характеристик разных последовательностей

Реализация алгоритмов, требующих подсчета (например, алгоритм Бойера-Мура для поиска подстрок)

defaultdict и OrderedDict: улучшенные словари на все случаи

Стандартные словари Python чрезвычайно полезны, но у них есть ограничения. Модуль collections предлагает две мощные альтернативы: defaultdict и OrderedDict, которые решают специфические проблемы и делают код более элегантным. 🗂️

defaultdict: прощай, KeyError!

defaultdict — это подкласс dict, который автоматически создает значение для отсутствующего ключа с помощью фабричной функции, переданной в конструктор. Это избавляет от необходимости проверять существование ключа перед обращением к нему.

Python Скопировать код from collections import defaultdict # Создаем словарь с дефолтным значением 0 для любого нового ключа word_count = defaultdict(int) for word in ['apple', 'orange', 'apple', 'banana', 'orange', 'orange']: word_count[word] += 1 # Никаких KeyError! print(word_count) # defaultdict(<class 'int'>, {'apple': 2, 'orange': 3, 'banana': 1})

Фабричная функция может быть любым вызываемым объектом, возвращающим значение:

Python Скопировать код # Словарь списков grouped = defaultdict(list) for key, value in [('a', 1), ('b', 2), ('a', 3), ('b', 4)]: grouped[key].append(value) # {'a': [1, 3], 'b': [2, 4]} # Словарь словарей nested = defaultdict(dict) nested['user1']['name'] = 'Alice' # Работает без инициализации nested['user1'] # Собственная фабричная функция def default_factory(): return "Not found" d = defaultdict(default_factory) print(d['key']) # 'Not found'

Особенно полезен defaultdict при группировке или подсчете:

Python Скопировать код # Группировка элементов по категориям categorized = defaultdict(list) for item in items: categorized[item.category].append(item) # Подсчет количества элементов counter = defaultdict(int) for item in items: counter[item] += 1

OrderedDict: порядок имеет значение

OrderedDict — это подкласс dict, который запоминает порядок вставки ключей. Начиная с Python 3.7, обычные словари также сохраняют порядок вставки, но OrderedDict имеет дополнительные методы и сохраняет порядок при некоторых операциях, где обычный dict его теряет.

Python Скопировать код from collections import OrderedDict # Создаем упорядоченный словарь d = OrderedDict([('apple', 4), ('banana', 3), ('orange', 2), ('pear', 1)]) # Перемещаем ключ в конец d.move_to_end('banana') print(d) # OrderedDict([('apple', 4), ('orange', 2), ('pear', 1), ('banana', 3)]) # Перемещаем ключ в начало d.move_to_end('pear', last=False) print(d) # OrderedDict([('pear', 1), ('apple', 4), ('orange', 2), ('banana', 3)]) # Удаляем и возвращаем пару (ключ, значение) с последнего конца key, value = d.popitem() print(key, value) # 'banana', 3 # Удаляем с первого конца key, value = d.popitem(last=False) print(key, value) # 'pear', 1

Сравнение defaultdict и OrderedDict:

Характеристика defaultdict OrderedDict Стандартный dict (≥ Python 3.7) Автоматическое создание значений Да Нет Нет Сохранение порядка вставки Да (≥ Python 3.7) Да Да Специальные методы для работы с порядком Нет Да (movetoend, popitem) Нет Сохранение порядка при равенстве Нет Да Нет Память Больше обычного dict Больше обычного dict Базовый уровень

Когда использовать:

defaultdict : когда вы часто обращаетесь к несуществующим ключам и хотите получать значение по умолчанию вместо ошибки

: когда важны специальные методы управления порядком или равенство с учетом порядком OrderedDict : когда важны специальные методы управления порядком или равенство с учетом порядка

: когда важны специальные методы управления порядком или равенство с учетом порядка Стандартный dict: для большинства случаев в Python 3.7+, если не нужны специфические возможности defaultdict или OrderedDict

deque: оптимизированные двусторонние очереди

Deque (произносится как "дек") — сокращение от "double-ended queue" (двусторонняя очередь). Это обобщение стеков и очередей, оптимизированное для быстрых операций добавления и удаления с обоих концов. В отличие от списков, которые оптимизированы для быстрого доступа по индексу, deque обеспечивает O(1) сложность для операций append и pop с обоих концов. 🔄

Марина Соколова, разработчик алгоритмов В процессе разработки системы анализа временных рядов я столкнулась с необходимостью поддерживать "скользящее окно" значений. Начала с обычного списка, но заметила значительное падение производительности при обработке миллионов точек данных: Python Скопировать код window = [] max_size = 1000 for value in data_stream: window.append(value) if len(window) > max_size: window.pop(0) # O(n) операция для списков! # Обработка окна... Каждый вызов pop(0) требовал перемещения всех оставшихся элементов, что давало квадратичную сложность. После замены списка на deque, обработка ускорилась в 50 раз: Python Скопировать код from collections import deque window = deque(maxlen=1000) for value in data_stream: window.append(value) # Обработка окна... Deque автоматически удаляет старые значения при достижении максимальной длины, и делает это за O(1). Это превратило непрактичный алгоритм в высокопроизводительное решение.

Создание и использование deque:

Python Скопировать код from collections import deque # Создание пустой очереди d = deque() # Создание очереди с начальными данными d = deque([1, 2, 3, 4, 5]) # Создание очереди с ограниченным размером d = deque(maxlen=3) # Автоматически удаляет старые элементы при достижении лимита # Операции с правым концом (как в обычном списке) d.append(1) # добавление в конец d.pop() # удаление и возврат последнего элемента # Операции с левым концом (быстрее, чем в списке) d.appendleft(0) # добавление в начало d.popleft() # удаление и возврат первого элемента # Другие полезные методы d.extend([4, 5, 6]) # добавление нескольких элементов справа d.extendleft([3, 2, 1]) # добавление нескольких элементов слева (в обратном порядке!) d.rotate(1) # циклический сдвиг вправо d.rotate(-2) # циклический сдвиг влево d.clear() # очистка очереди

Преимущества deque перед списком:

O(1) сложность операций append/pop с обоих концов (vs O(n) для операций в начале списка)

Потокобезопасность: атомарные операции appendleft() и popleft()

Возможность установки максимальной длины

Эффективные операции rotate() и reverse()

Практические применения deque:

Скользящие окна : хранение последних N элементов потока данных

: FIFO (First In, First Out) с возможностью добавления приоритетных задач в начало Очереди задач : FIFO (First In, First Out) с возможностью добавления приоритетных задач в начало

: BFS (поиск в ширину) с эффективной реализацией очереди Алгоритмы обхода графов : BFS (поиск в ширину) с эффективной реализацией очереди

: хранение последовательности операций с возможностью отмены/повтора Историю отмены действий : хранение последовательности операций с возможностью отмены/повтора

: хранение последовательности операций с возможностью отмены/повтора Буферизация данных: эффективное управление потоком данных с обоих концов

Сравнение производительности для операций в начале коллекции:

Python Скопировать код import time from collections import deque # Сравним операции вставки в начало списка и deque n = 100000 # Измеряем для списка start = time.time() lst = [] for i in range(n): lst.insert(0, i) # вставка в начало списка O(n) list_time = time.time() – start # Измеряем для deque start = time.time() d = deque() for i in range(n): d.appendleft(i) # вставка в начало deque O(1) deque_time = time.time() – start print(f"Список: {list_time:.4f} секунд") print(f"Deque: {deque_time:.4f} секунд") print(f"Deque быстрее в {list_time/deque_time:.1f} раз") # Вывод (примерно): # Список: 4.7251 секунд # Deque: 0.0151 секунд # Deque быстрее в 312.9 раз

namedtuple и ChainMap: практическое применение в проектах

Для завершения нашего обзора модуля collections, рассмотрим два мощных, но часто недооцененных инструмента: namedtuple и ChainMap. Эти классы могут значительно улучшить структуру и читаемость вашего кода при правильном применении. 🏗️

namedtuple: именованные поля в легковесных структурах данных

namedtuple — это фабричная функция, создающая подклассы tuple с именованными полями. Это позволяет обращаться к элементам по имени (через точку) вместо индекса, что делает код более понятным и самодокументируемым.

Python Скопировать код from collections import namedtuple # Определение класса Point Point = namedtuple('Point', ['x', 'y']) # Создание экземпляра p = Point(11, 22) # Доступ по имени поля print(p.x, p.y) # 11 22 # Также работает доступ по индексу (как обычный кортеж) print(p[0], p[1]) # 11 22 # Распаковка (как обычный кортеж) x, y = p print(x, y) # 11 22 # Неизменяемость (как обычный кортеж) # p.x = 33 # Вызывает AttributeError

Дополнительные возможности namedtuple:

Python Скопировать код # Альтернативные способы определения полей Point = namedtuple('Point', 'x y') # через строку с пробелами Point = namedtuple('Point', 'x, y') # через строку с запятыми # Создание из словаря d = {'x': 11, 'y': 22} p = Point(**d) # Получение словаря из namedtuple d = p._asdict() # OrderedDict([('x', 11), ('y', 22)]) # Создание новой версии с изменёнными значениями p2 = p._replace(x=33) # Point(x=33, y=22) # Получение значений по умолчанию Point = namedtuple('Point', ['x', 'y'], defaults=[0, 0]) p = Point() # Point(x=0, y=0) p = Point(1) # Point(x=1, y=0)

Преимущества namedtuple перед обычными кортежами и классами:

Именованные поля делают код более читаемым и понятным

Компактное представление в памяти (меньше, чем у обычных классов)

Неизменяемость обеспечивает безопасность при передаче данных

Совместимость со всеми функциями, ожидающими обычные кортежи

Автоматические методы repr, eq и др.

ChainMap: объединение нескольких словарей

ChainMap — это класс, позволяющий объединить несколько словарей или других отображений в единое представление. Поиск ключей осуществляется по цепочке словарей в порядке их добавления, что позволяет реализовать логику наследования или приоритетов.

Python Скопировать код from collections import ChainMap # Несколько словарей defaults = {'theme': 'default', 'language': 'en', 'show_errors': True} user_settings = {'theme': 'dark'} # Объединение в ChainMap settings = ChainMap(user_settings, defaults) # Поиск ключей в первом словаре, где они найдены print(settings['theme']) # 'dark' (из user_settings) print(settings['language']) # 'en' (из defaults) # Изменения затрагивают только первый словарь settings['language'] = 'fr' # Изменяется только user_settings print(user_settings) # {'theme': 'dark', 'language': 'fr'} print(defaults) # Остаётся неизменным # Проверка наличия ключа во всей цепочке print('theme' in settings) # True # Получение всех ключей из всех словарей (без дубликатов) print(list(settings.keys())) # ['theme', 'language', 'show_errors']

Полезные методы ChainMap:

maps — список подлежащих словарей в порядке поиска

— создаёт новый ChainMap с новым словарём m (или пустым) в начале цепочки new_child(m=None) — создаёт новый ChainMap с новым словарём m (или пустым) в начале цепочки

— новый ChainMap, содержащий все словари кроме первого parents — новый ChainMap, содержащий все словари кроме первого

Python Скопировать код # Добавление нового уровня с новыми настройками session_settings = {'theme': 'light'} new_settings = settings.new_child(session_settings) print(new_settings['theme']) # 'light' # Удаление верхнего уровня настроек parent_settings = new_settings.parents print(parent_settings['theme']) # 'dark' (вернулись к user_settings)

Практические применения namedtuple и ChainMap:

Класс Сценарий использования Пример применения namedtuple Возврат нескольких значений из функции Result = namedtuple('Result', ['value', 'error']) namedtuple Замена простых классов данных Point, Rectangle, User без методов namedtuple CSV/JSON структурированные данные Записи данных с фиксированной структурой ChainMap Многоуровневая конфигурация Системные, пользовательские, сеансовые настройки ChainMap Контексты шаблонизатора Переменные разных уровней видимости в шаблонах ChainMap Реализация вложенных областей видимости Поиск переменных как в языках программирования