Математические функции Python: от сложения до массивов NumPy

Для кого эта статья:

Новички в программировании, интересующиеся изучением Python и математических функций

Студенты и практикующие специалисты, желающие улучшить свои навыки в области математического моделирования и научных вычислений

Профессионалы, работающие в области инженерии, науки и финансов, нуждающиеся в автоматизации математических расчетов и анализе данных Python — язык, покоривший мир своей простотой и гибкостью, становится особенно мощным, когда дело касается математических вычислений. Независимо от того, решаете ли вы школьные задачи или разрабатываете алгоритмы машинного обучения, математические функции Python предоставляют необходимый фундамент. В этом руководстве мы разберем всё — от элементарных операций сложения до многомерных массивов NumPy, превращая вас из неуверенного новичка в компетентного Python-разработчика, способного решать математические задачи любой сложности. 🐍➕➖✖️➗

Базовые математические операции и выражения в Python

Python предоставляет интуитивно понятный синтаксис для выполнения основных математических операций. Возможно, вы уже знакомы с ними из других языков программирования или математики, но здесь они реализованы с особой элегантностью.

Начнем с самых базовых операций:

Сложение: a + b

Вычитание: a – b

Умножение: a * b

Деление: a / b (всегда возвращает число с плавающей точкой)

(всегда возвращает число с плавающей точкой) Целочисленное деление: a // b (отбрасывает дробную часть)

(отбрасывает дробную часть) Остаток от деления: a % b

Возведение в степень: a ** b

Рассмотрим некоторые особенности этих операций на примерах:

Python Скопировать код # Обычное деление возвращает float print(10 / 3) # Выведет 3.3333333333333335 # Целочисленное деление print(10 // 3) # Выведет 3 # Остаток от деления print(10 % 3) # Выведет 1 # Возведение в степень print(2 ** 3) # Выведет 8

Python также поддерживает комбинированные операторы присваивания, которые позволяют сократить запись при выполнении операции с последующим присваиванием:

Python Скопировать код x = 10 x += 5 # Эквивалентно x = x + 5, x теперь равно 15 x *= 2 # Эквивалентно x = x * 2, x теперь равно 30 x /= 3 # Эквивалентно x = x / 3, x теперь равно 10.0

При работе с числами в Python следует помнить о приоритете операций. Он соответствует общепринятым математическим правилам:

Приоритет Операции Описание 1 (высший) ** Возведение в степень 2 +x, -x Унарный плюс, унарный минус 3 *, /, //, % Умножение, деление, целочисленное деление, остаток 4 (низший) +, - Сложение, вычитание

Алексей Петров, преподаватель программирования

Однажды на курсе по Python у меня был студент — бухгалтер Михаил, который столкнулся с задачей автоматизации расчётов в своей компании. Он был в отчаянии от сложных формул Excel и постоянных ошибок округления. Когда мы начали изучать базовые математические операции Python, он сначала сомневался, что это поможет ему в реальной работе. На третьем занятии я предложил ему записать одну из сложных бухгалтерских формул на Python. Его выражение лица, когда он увидел, насколько элегантно выглядит многострочная формула, стоило видеть! "Это же в десять раз проще читать, чем формулы в Excel!" — воскликнул он. Через месяц Михаил создал скрипт, который не только автоматизировал его задачи, но и исключил проблемы с точностью вычислений благодаря правильному использованию типов данных Python.

В сложных выражениях всегда используйте скобки для явного указания порядка вычислений — это сделает ваш код более читаемым и предотвратит ошибки:

Python Скопировать код result = (10 + 5) * 3 / (2 ** 2 – 1) # Чётко определен порядок операций

Python также предоставляет встроенные функции для работы с числами:

abs(x) — возвращает абсолютное значение числа

— возвращает абсолютное значение числа round(x, n) — округляет число x до n знаков после запятой

— округляет число x до n знаков после запятой max(x1, x2, ...) — возвращает максимальное значение

— возвращает максимальное значение min(x1, x2, ...) — возвращает минимальное значение

— возвращает минимальное значение pow(x, y) — возвращает x в степени y (аналог x ** y)

Встроенный модуль math: основные функции и константы

Для более сложных математических операций Python предоставляет встроенный модуль math . Этот модуль содержит множество полезных функций и констант, которые выходят за рамки базовых арифметических операций. 📊

Прежде чем использовать модуль, его необходимо импортировать:

Python Скопировать код import math

Модуль math предоставляет доступ к математическим константам:

math.pi — число π (приблизительно 3.14159)

— число π (приблизительно 3.14159) math.e — число e, основание натурального логарифма (приблизительно 2.71828)

— число e, основание натурального логарифма (приблизительно 2.71828) math.inf — положительная бесконечность

— положительная бесконечность math.nan — "не число" (Not a Number)

— "не число" (Not a Number) math.tau — число τ (tau), равное 2π

Наиболее часто используемые функции из модуля math включают:

Категория Функция Описание Пример Округление math.ceil(x) Округление вверх math.ceil(4.1) → 5 math.floor(x) Округление вниз math.floor(4.9) → 4 Логарифмы math.log(x) Натуральный логарифм math.log(math.e) → 1.0 math.log10(x) Логарифм по основанию 10 math.log10(100) → 2.0 math.log2(x) Логарифм по основанию 2 math.log2(8) → 3.0 Степени math.sqrt(x) Квадратный корень math.sqrt(9) → 3.0 math.pow(x, y) x в степени y math.pow(2, 3) → 8.0

Рассмотрим пример использования модуля math для вычисления площади круга:

Python Скопировать код import math def circle_area(radius): return math.pi * math.pow(radius, 2) print(f"Площадь круга радиусом 5: {circle_area(5)}") # Выведет примерно 78.54

Модуль math также предоставляет функции для работы с факториалами и комбинаторикой:

math.factorial(n) — вычисляет факториал неотрицательного целого числа n

— вычисляет факториал неотрицательного целого числа n math.comb(n, k) — вычисляет биномиальный коэффициент C(n, k)

— вычисляет биномиальный коэффициент C(n, k) math.perm(n, k) — вычисляет число перестановок P(n, k)

Пример использования комбинаторных функций:

Python Скопировать код import math # Вычисляем количество возможных комбинаций из 5 элементов по 3 combinations = math.comb(5, 3) print(f"Количество способов выбрать 3 элемента из 5: {combinations}") # Выведет 10 # Вычисляем количество перестановок из 5 элементов по 3 permutations = math.perm(5, 3) print(f"Количество способов упорядочить 3 элемента из 5: {permutations}") # Выведет 60 # Вычисляем факториал fact_5 = math.factorial(5) print(f"5! = {fact_5}") # Выведет 120

Дополнительные полезные функции включают:

math.gcd(a, b) — наибольший общий делитель

— наибольший общий делитель math.lcm(a, b) — наименьшее общее кратное

— наименьшее общее кратное math.fabs(x) — абсолютное значение (возвращает float)

— абсолютное значение (возвращает float) math.isclose(a, b) — проверяет, близки ли значения (полезно для чисел с плавающей точкой)

— проверяет, близки ли значения (полезно для чисел с плавающей точкой) math.isfinite(x) , math.isinf(x) , math.isnan(x) — проверки на конечность, бесконечность и NaN

Тригонометрия и математические преобразования в Python

Тригонометрические вычисления — неотъемлемая часть многих областей, от компьютерной графики до физического моделирования. Python через модуль math предоставляет полный набор тригонометрических функций, которые работают с радианами. 📐

Основные тригонометрические функции:

math.sin(x) — синус угла x (в радианах)

— синус угла x (в радианах) math.cos(x) — косинус угла x (в радианах)

— косинус угла x (в радианах) math.tan(x) — тангенс угла x (в радианах)

— тангенс угла x (в радианах) math.asin(x) — арксинус x (возвращает радианы)

— арксинус x (возвращает радианы) math.acos(x) — арккосинус x (возвращает радианы)

— арккосинус x (возвращает радианы) math.atan(x) — арктангенс x (возвращает радианы)

— арктангенс x (возвращает радианы) math.atan2(y, x) — арктангенс y/x (учитывает квадрант)

Для конвертации между градусами и радианами используются функции:

math.degrees(x) — конвертирует радианы в градусы

— конвертирует радианы в градусы math.radians(x) — конвертирует градусы в радианы

Рассмотрим пример вычисления синуса и косинуса угла в 45 градусов:

Python Скопировать код import math # Конвертируем 45 градусов в радианы angle_rad = math.radians(45) print(f"45 градусов в радианах: {angle_rad}") # Выведет примерно 0.7853981633974483 # Вычисляем синус и косинус sin_45 = math.sin(angle_rad) cos_45 = math.cos(angle_rad) print(f"sin(45°) = {sin_45}") # Выведет примерно 0.7071067811865475 print(f"cos(45°) = {cos_45}") # Выведет примерно 0.7071067811865476

Гиперболические функции также доступны в модуле math :

math.sinh(x) — гиперболический синус

— гиперболический синус math.cosh(x) — гиперболический косинус

— гиперболический косинус math.tanh(x) — гиперболический тангенс

— гиперболический тангенс math.asinh(x) — обратный гиперболический синус

— обратный гиперболический синус math.acosh(x) — обратный гиперболический косинус

— обратный гиперболический косинус math.atanh(x) — обратный гиперболический тангенс

Максим Соколов, инженер-программист

На первом курсе магистратуры я столкнулся с задачей моделирования колебаний подвесной системы. Нужно было рассчитать движение маятника с учетом затухания. Казалось бы, тригонометрия из школьной программы, но когда дело дошло до программной реализации, я застрял. Сначала я попытался использовать Excel, но формулы становились громоздкими, а точность расчетов оставляла желать лучшего. Затем я вспомнил про Python, который мы изучали на курсе программирования. Я начал с простейших уравнений движения, используя функции sin и cos из модуля math. К моему удивлению, всего за несколько строк кода я смог описать базовую модель. Когда же понадобилось учесть более сложные зависимости, я добавил дифференциальные уравнения с использованием тригонометрических преобразований. Самым приятным моментом было то, что я смог сгенерировать графики колебаний, добавив всего несколько строк кода с использованием matplotlib. Научный руководитель был впечатлен, а я понял, что Python — идеальный инструмент для инженерных расчетов.

Модуль math также предоставляет специализированные функции для работы с углами:

Python Скопировать код import math # Вычисляем гипотенузу по катетам hypotenuse = math.hypot(3, 4) print(f"Гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 3 и 4: {hypotenuse}") # Выведет 5.0 # Вычисляем направление вектора (в радианах) direction = math.atan2(4, 3) print(f"Направление вектора (3, 4) в радианах: {direction}") # Выведет примерно 0.9272952180016122 print(f"Направление вектора (3, 4) в градусах: {math.degrees(direction)}") # Выведет примерно 53.13010235415598

Практический пример: вычисление координат точки на окружности по углу:

Python Скопировать код import math def point_on_circle(radius, angle_degrees, center_x=0, center_y=0): """ Вычисляет координаты точки на окружности :param radius: Радиус окружности :param angle_degrees: Угол в градусах :param center_x: X-координата центра окружности :param center_y: Y-координата центра окружности :return: Кортеж координат (x, y) """ angle_rad = math.radians(angle_degrees) x = center_x + radius * math.cos(angle_rad) y = center_y + radius * math.sin(angle_rad) return (x, y) # Вычисляем координаты точек на окружности радиусом 10 for angle in range(0, 360, 45): x, y = point_on_circle(10, angle) print(f"Точка при {angle}°: ({x:.2f}, {y:.2f})")

Тригонометрические функции в Python позволяют решать широкий спектр задач, от простых вычислений углов и расстояний до сложного моделирования периодических процессов, что делает их незаменимым инструментом в техническом программировании. 🔄

Работа с числами: округление, абсолютные значения и степени

Правильное обращение с числовыми значениями — важный аспект программирования на Python. Рассмотрим основные операции обработки чисел, которые помогут избежать типичных ошибок и сделают ваш код более точным и эффективным. 🔢

Округление чисел

Python предлагает несколько способов округления чисел, каждый из которых имеет свои особенности:

round(x, n) — округляет число x до n знаков после запятой. Если n не указано, округляет до целого.

— округляет число x до n знаков после запятой. Если n не указано, округляет до целого. math.floor(x) — округление вниз (возвращает наибольшее целое, не превосходящее x).

— округление вниз (возвращает наибольшее целое, не превосходящее x). math.ceil(x) — округление вверх (возвращает наименьшее целое, не меньшее x).

— округление вверх (возвращает наименьшее целое, не меньшее x). math.trunc(x) — отбрасывает дробную часть (округляет к нулю).

Важно отметить особенность функции round() в Python: при округлении чисел, которые находятся ровно посередине между двумя целыми (например, 2.5), Python использует правило "банковского округления" — округление к ближайшему чётному числу:

Python Скопировать код print(round(2.5)) # Выведет 2 print(round(3.5)) # Выведет 4 # При указании количества знаков после запятой print(round(2.675, 2)) # Выведет 2.67 (из-за представления чисел с плавающей точкой)

Сравнение различных методов округления:

Значение round(x) math.floor(x) math.ceil(x) math.trunc(x) 3.7 4 3 4 3 3.5 4 3 4 3 3.2 3 3 4 3 -3.7 -4 -4 -3 -3 -3.5 -4 -4 -3 -3 -3.2 -3 -4 -3 -3

Абсолютные значения

Для получения абсолютного значения числа можно использовать два подхода:

abs(x) — встроенная функция, работает с целыми, с плавающей точкой и комплексными числами.

— встроенная функция, работает с целыми, с плавающей точкой и комплексными числами. math.fabs(x) — функция из модуля math, возвращает float и работает быстрее, но не поддерживает комплексные числа.

Python Скопировать код import math print(abs(-5)) # Выведет 5 print(abs(-5.7)) # Выведет 5.7 print(abs(complex(3, -4))) # Выведет 5.0 print(math.fabs(-5.7)) # Выведет 5.7

Работа со степенями и корнями

Python предлагает несколько способов возведения в степень и извлечения корней:

x ** y — возводит x в степень y.

— возводит x в степень y. math.pow(x, y) — возводит x в степень y (возвращает float).

— возводит x в степень y (возвращает float). math.sqrt(x) — вычисляет квадратный корень из x.

— вычисляет квадратный корень из x. x ** (1/n) — вычисляет корень n-й степени из x.

— вычисляет корень n-й степени из x. math.exp(x) — вычисляет e^x (экспоненциальная функция).

Пример использования функций для работы со степенями:

Python Скопировать код import math print(2 ** 3) # Выведет 8 print(math.pow(2, 3)) # Выведет 8.0 print(math.sqrt(16)) # Выведет 4.0 print(16 ** (1/2)) # Выведет 4.0 (квадратный корень) print(8 ** (1/3)) # Выведет 2.0 (кубический корень) print(math.exp(1)) # Выведет 2.718281828459045 (число e) print(math.exp(2)) # Выведет 7.38905609893065 (e^2)

Проблемы с точностью чисел с плавающей точкой

При работе с числами с плавающей точкой в Python (как и в большинстве других языков программирования) необходимо учитывать ограничения представления чисел в двоичной системе:

Python Скопировать код print(0.1 + 0.2) # Выведет 0.30000000000000004, а не 0.3

Для сравнения чисел с плавающей точкой лучше использовать функцию math.isclose() или установить допустимую погрешность:

Python Скопировать код import math a = 0.1 + 0.2 b = 0.3 # Неправильный способ сравнения print(a == b) # Выведет False # Правильные способы сравнения print(math.isclose(a, b)) # Выведет True print(abs(a – b) < 1e-9) # Выведет True

Форматирование чисел при выводе

Для контроля над тем, как числа отображаются в выводе, можно использовать f-строки с спецификаторами формата:

Python Скопировать код pi = math.pi # Форматирование с указанием количества знаков после запятой print(f"Pi с 2 знаками после запятой: {pi:.2f}") # Выведет "Pi с 2 знаками после запятой: 3.14" # Научный формат (экспоненциальная запись) large_num = 1234567890 print(f"Большое число в научном формате: {large_num:.2e}") # Выведет "Большое число в научном формате: 1.23e+09" # Задание общей ширины поля и выравнивание for i in range(1, 11): square = i ** 2 print(f"{i:3} в квадрате = {square:4}")

Генерация случайных чисел

Для генерации случайных чисел в Python используется модуль random :

Python Скопировать код import random # Случайное число с плавающей точкой от 0 до 1 print(random.random()) # Например, 0.7304994308119415 # Случайное целое число в диапазоне print(random.randint(1, 10)) # Например, 7 # Случайное число с плавающей точкой в диапазоне print(random.uniform(1.5, 3.5)) # Например, 2.4123084076626193 # Выбор случайного элемента из последовательности print(random.choice(['красный', 'зеленый', 'синий'])) # Например, "зеленый"

Библиотека NumPy для продвинутых математических вычислений

NumPy (Numerical Python) — это фундаментальная библиотека для научных вычислений в Python. Она предоставляет мощные возможности для работы с многомерными массивами и выполнения сложных математических операций. NumPy значительно расширяет математические возможности стандартного Python, обеспечивая высокую производительность и удобный синтаксис. 🚀

Прежде чем использовать NumPy, необходимо установить библиотеку (если она еще не установлена) и импортировать ее:

Python Скопировать код # Установка (выполняется один раз в командной строке) # pip install numpy # Импорт в Python-скрипте import numpy as np

Основы работы с массивами NumPy

Основной объект в NumPy — это многомерный массив ndarray . Он позволяет эффективно работать с большими наборами данных:

Python Скопировать код import numpy as np # Создание одномерного массива arr1 = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) print(arr1) # [1 2 3 4 5] # Создание двумерного массива (матрицы) arr2 = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) print(arr2) # [[1 2 3] # [4 5 6]] # Получение размерности и формы массива print(arr1.ndim) # 1 (размерность) print(arr1.shape) # (5,) (форма) print(arr2.shape) # (2, 3) (форма: 2 строки, 3 столбца)

NumPy предоставляет множество функций для создания специальных массивов:

np.zeros(shape) — массив, заполненный нулями

— массив, заполненный нулями np.ones(shape) — массив, заполненный единицами

— массив, заполненный единицами np.empty(shape) — неинициализированный массив

— неинициализированный массив np.arange(start, stop, step) — массив с равномерно распределенными значениями

— массив с равномерно распределенными значениями np.linspace(start, stop, num) — массив с num равномерно распределенными точками

— массив с num равномерно распределенными точками np.random.random(shape) — массив со случайными значениями от 0 до 1

Python Скопировать код # Создание специальных массивов zeros = np.zeros((2, 3)) # Массив из нулей размера 2x3 ones = np.ones((2, 2)) # Массив из единиц размера 2x2 sequence = np.arange(0, 10, 2) # [0, 2, 4, 6, 8] linspace = np.linspace(0, 1, 5) # [0\., 0.25, 0.5, 0.75, 1.] random_arr = np.random.random((2, 2)) # Случайный массив 2x2

Математические операции с массивами

NumPy позволяет выполнять векторизованные операции над массивами, что значительно ускоряет вычисления по сравнению с циклами Python:

Python Скопировать код # Операции с массивами a = np.array([1, 2, 3]) b = np.array([4, 5, 6]) print(a + b) # [5 7 9] (поэлементное сложение) print(a * b) # [4 10 18] (поэлементное умножение) print(a ** 2) # [1 4 9] (возведение в степень) print(np.sqrt(a)) # [1\. 1.41421356 1.73205081] (квадратный корень)

Для матричных операций NumPy предоставляет специальные функции:

Python Скопировать код # Матричные операции A = np.array([[1, 2], [3, 4]]) B = np.array([[5, 6], [7, 8]]) print(np.dot(A, B)) # Матричное умножение # [[19 22] # [43 50]] print(np.linalg.det(A)) # Определитель: -2.0 print(np.linalg.inv(A)) # Обратная матрица # [[-2. 1. ] # [ 1.5 -0.5]]

Статистические функции

NumPy предоставляет богатый набор функций для статистического анализа:

Python Скопировать код data = np.array([1, 2, 3, 4, 5]) print(np.mean(data)) # Среднее: 3.0 print(np.median(data)) # Медиана: 3.0 print(np.std(data)) # Стандартное отклонение: 1.4142135623730951 print(np.var(data)) # Дисперсия: 2.0 print(np.min(data)) # Минимум: 1 print(np.max(data)) # Максимум: 5 print(np.sum(data)) # Сумма: 15

Тригонометрические функции в NumPy

NumPy предоставляет оптимизированные версии тригонометрических функций, которые могут работать с массивами:

Python Скопировать код angles = np.array([0, np.pi/4, np.pi/2, np.pi]) print(np.sin(angles)) # [0\.0, 0.7071067811865475, 1.0, 0.0] print(np.cos(angles)) # [1\.0, 0.7071067811865476, 0.0, -1.0] print(np.tan(angles)) # [0\.0, 0.9999999999999999, 16331239353195370.0, -0.0]

Преимущества NumPy перед стандартным Python

Производительность : NumPy использует оптимизированный код на C для вычислений, что делает операции значительно быстрее.

: NumPy использует оптимизированный код на C для вычислений, что делает операции значительно быстрее. Векторизация : возможность выполнять операции над всеми элементами массива без явных циклов.

: возможность выполнять операции над всеми элементами массива без явных циклов. Функциональность : библиотека предоставляет множество математических функций и алгоритмов.

: библиотека предоставляет множество математических функций и алгоритмов. Совместимость: NumPy легко интегрируется с другими научными библиотеками Python, такими как SciPy, pandas и matplotlib.

Сравнение скорости вычислений стандартного Python и NumPy:

Python Скопировать код import time import numpy as np # Создание массивов size = 1000000 python_list = list(range(size)) numpy_array = np.arange(size) # Возведение в квадрат с помощью Python start = time.time() python_result = [x ** 2 for x in python_list] python_time = time.time() – start print(f"Время Python: {python_time:.6f} секунд") # Возведение в квадрат с помощью NumPy start = time.time() numpy_result = numpy_array ** 2 numpy_time = time.time() – start print(f"Время NumPy: {numpy_time:.6f} секунд") print(f"NumPy быстрее в {python_time / numpy_time:.2f} раз")

Практический пример: решение системы линейных уравнений

NumPy позволяет легко решать системы линейных уравнений:

Python Скопировать код import numpy as np # Система уравнений: # 2x + y = 5 # 3x + 2y = 8 # Матрица коэффициентов A = np.array([[2, 1], [3, 2]]) # Вектор правой части b = np.array([5, 8]) # Решение системы x = np.linalg.solve(A, b) print("Решение системы уравнений:") print(f"x = {x[0]}") # x = 2.0 print(f"y = {x[1]}") # y = 1.0 # Проверка решения print("Проверка:", np.allclose(np.dot(A, x), b)) # True

Операции с многомерными массивами

NumPy эффективно работает с многомерными массивами, что особенно полезно для обработки изображений и других многомерных данных:

Python Скопировать код # Создание 3D массива cube = np.zeros((3, 3, 3)) # Заполнение массива for i in range(3): for j in range(3): for k in range(3): cube[i, j, k] = i + j + k # Срезы многомерных массивов print(cube[0]) # Первый слой print(cube[:, 1, :]) # Средний слой по второй оси print(cube[..., 2]) # Последний слой по третьей оси # Операции над многомерными массивами print(np.sum(cube)) # Сумма всех элементов print(np.sum(cube, axis=0)) # Сумма по первой оси