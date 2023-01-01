Интроспекция и рефлексия в Python: мощные инструменты метапрограммирования

import inspect import datetime import uuid class AutoSerializer: """Автоматический сериализатор объектов на основе интроспекции.""" PRIMITIVE_TYPES = (int, float, str, bool, type(None)) COLLECTION_TYPES = (list, tuple, set, frozenset) SPECIAL_TYPES = { datetime.datetime: lambda dt: dt.isoformat(), datetime.date: lambda d: d.isoformat(), uuid.UUID: lambda u: str(u) } @classmethod def serialize(cls, obj): """Сериализует объект в структуру данных JSON.""" # Примитивные типы if isinstance(obj, cls.PRIMITIVE_TYPES): return obj # Обработка специальных типов for special_type, converter in cls.SPECIAL_TYPES.items(): if isinstance(obj, special_type): return converter(obj) # Обработка словарей if isinstance(obj, dict): return {str(k): cls.serialize(v) for k, v in obj.items()} # Обработка коллекций if isinstance(obj, cls.COLLECTION_TYPES): return [cls.serialize(item) for item in obj] # Получение атрибутов объекта через интроспекцию result = {} # Обрабатываем только пользовательские атрибуты (не служебные) attrs = inspect.getmembers(obj, lambda a: not inspect.isroutine(a)) for key, value in attrs: if not key.startswith('_'): # Пропускаем приватные атрибуты result[key] = cls.serialize(value) return result @classmethod def deserialize(cls, data, target_class=None): """Десериализует данные в объекты.""" if data is None or isinstance(data, cls.PRIMITIVE_TYPES): return data if isinstance(data, list): return [cls.deserialize(item) for item in data] if isinstance(data, dict) and target_class: # Создаем экземпляр целевого класса instance = target_class() # Заполняем атрибуты for key, value in data.items(): if hasattr(instance, key): # Определяем тип атрибута для корректной десериализации attr_type = type(getattr(instance, key, None)) if attr_type in cls.SPECIAL_TYPES.keys(): # Обработка специальных типов if attr_type == datetime.datetime: setattr(instance, key, datetime.datetime.fromisoformat(value)) elif attr_type == datetime.date: setattr(instance, key, datetime.date.fromisoformat(value)) elif attr_type == uuid.UUID: setattr(instance, key, uuid.UUID(value)) else: # Обычные типы setattr(instance, key, cls.deserialize(value)) return instance return data # Пример использования class User: def __init__(self): self.id = uuid.uuid4() self.name = "" self.email = "" self.created_at = datetime.datetime.now() self.roles = [] def __str__(self): return f"User(id={self.id}, name={self.name}, email={self.email})" # Создаем пользователя user = User() user.name = "John Doe" user.email = "john@example.com" user.roles = ["admin", "editor"] # Сериализуем serialized = AutoSerializer.serialize(user) print("Serialized:", serialized) # Десериализуем deserialized = AutoSerializer.deserialize(serialized, User) print("Deserialized:", deserialized) print(f"Same data: {user.name == deserialized.name}") print(f"Same roles: {user.roles == deserialized.roles}")