Визуализация данных и создание интерфейсов на Python: полный гид

import sys from PyQt5.QtWidgets import (QApplication, QWidget, QPushButton, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QLabel, QLineEdit, QGridLayout) class Calculator(QWidget): def __init__(self): super().__init__() self.init_ui() def init_ui(self): # Создаем дисплей калькулятора self.display = QLineEdit("0") self.display.setReadOnly(True) # Создаем кнопки grid = QGridLayout() buttons = [ "7", "8", "9", "/", "4", "5", "6", "*", "1", "2", "3", "-", "0", ".", "=", "+" ] positions = [(i, j) for i in range(4) for j in range(4)] # Добавляем кнопки в сетку for position, button_text in zip(positions, buttons): button = QPushButton(button_text) button.clicked.connect(self.on_button_clicked) grid.addWidget(button, *position) # Создаем кнопку очистки clear_button = QPushButton("C") clear_button.clicked.connect(self.clear_display) # Создаем layout и добавляем виджеты layout = QVBoxLayout() layout.addWidget(self.display) layout.addWidget(clear_button) layout.addLayout(grid) self.setLayout(layout) self.setWindowTitle("Калькулятор") self.setGeometry(300, 300, 300, 400) self.show() # Переменные для вычислений self.current_input = "0" self.first_operand = None self.operator = None self.reset_display = False def on_button_clicked(self): button = self.sender() button_text = button.text() if button_text in "0123456789.": # Если сейчас на дисплее "0" или нужно сбросить дисплей if self.current_input == "0" or self.reset_display: if button_text == ".": self.current_input = "0." else: self.current_input = button_text self.reset_display = False else: # Проверяем, что не вводим вторую десятичную точку if button_text == "." and "." in self.current_input: return self.current_input += button_text self.display.setText(self.current_input) elif button_text in "+-*/": # Если у нас уже есть первый операнд и оператор, выполняем вычисление if self.first_operand is not None and not self.reset_display: self.calculate_result() self.first_operand = float(self.current_input) self.operator = button_text self.reset_display = True elif button_text == "=": if self.first_operand is not None and not self.reset_display: self.calculate_result() self.first_operand = None self.operator = None self.reset_display = True def calculate_result(self): second_operand = float(self.current_input) if self.operator == "+": result = self.first_operand + second_operand elif self.operator == "-": result = self.first_operand – second_operand elif self.operator == "*": result = self.first_operand * second_operand elif self.operator == "/": if second_operand == 0: result = "Ошибка: деление на ноль" else: result = self.first_operand / second_operand if isinstance(result, str): self.current_input = result else: # Убираем десятичную точку и нули после неё для целых чисел result_str = str(result) if result_str.endswith(".0"): self.current_input = result_str[:-2] else: self.current_input = result_str self.display.setText(self.current_input) def clear_display(self): self.current_input = "0" self.first_operand = None self.operator = None self.reset_display = False self.display.setText(self.current_input) if __name__ == "__main__": app = QApplication(sys.argv) calc = Calculator() sys.exit(app.exec_())