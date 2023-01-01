Figma для начинающих: основы интерфейса, инструменты, функции

Для кого эта статья:

Новички в дизайне и студенты, интересующиеся инструментами для создания интерфейсов

Дизайнеры, ищущие новые современные решения для работы и совместного редактирования

Преподаватели и менторы, объясняющие основы работы с Figma своим ученикам Открытие Figma для многих дизайнеров сравнимо с обнаружением суперсилы. Помню ощущение, когда впервые попробовал этот инструмент — словно нашёл недостающий пазл в профессиональной головоломке. Если вы только начинаете свой путь в дизайне или ищете современное решение для создания интерфейсов, эта статья проведёт вас через все базовые аспекты работы с Figma. Не просто руководство — это карта, которая поможет превратить ваши творческие идеи в чёткие визуальные решения, понятные всей команде. 🚀

Figma для новичков: возможности облачного сервиса

Figma — облачный инструмент для дизайна интерфейсов, который изменил правила игры в мире UI/UX. В отличие от традиционных программ, Figma полностью работает в браузере, что делает её доступной на любом устройстве с интернет-подключением. Именно эта особенность позволила сервису стать предпочтительным выбором для команд, работающих удалённо.

Ключевые преимущества Figma определяются её облачной природой:

Отсутствие необходимости в установке специального ПО (хотя десктоп-версия доступна)

Автоматическое сохранение работы в облаке

Совместное редактирование в реальном времени

Кроссплатформенность — работа на Windows, macOS и Linux

Централизованное хранение всех ресурсов проекта

Для начинающих дизайнеров особенно важно, что Figma предлагает бесплатный тариф с впечатляющим набором функций, позволяющим создавать до трёх активных файлов одновременно. Это даёт возможность изучать инструмент без финансовых вложений.

Тариф Стоимость Лимиты Функциональность Starter (Free) $0 3 активных файла, неограниченное количество черновиков Базовые функции дизайна и прототипирования Professional $12/мес за редактора Неограниченное количество файлов + История версий, командные библиотеки Organization $45/мес за редактора Неограниченное количество файлов + Продвинутые инструменты для безопасности и управления командой

Figma не просто редактор — это целая экосистема с обширным сообществом и маркетплейсом плагинов. FigJam — интегрированная цифровая доска для совместной работы, позволяет проводить брейнштормы и планировать проекты в том же интерфейсе, где вы создаёте дизайн.

Алексей Морозов, Lead UI/UX Designer Когда я переходил с Adobe XD на Figma, скептицизм был моим постоянным спутником. "Очередной модный инструмент, который исчезнет через год", — думал я. Но уже через две недели мои файлы XD пылились без дела. Что победило мой скептицизм? Возможность видеть, как коллега в режиме реального времени корректирует компонент, который я только что создал. Мне не нужно было экспортировать, отправлять и объяснять — она просто открыла мой файл и сразу внесла правки. А когда заболел наш младший дизайнер и не смог прийти на важную презентацию, мы все вместе финализировали его работу прямо во время звонка с клиентом. Это изменило моё понимание рабочего процесса навсегда.

Первые шаги: регистрация в Figma пошагово

Начало работы с Figma примечательно своей простотой, что делает вход в мир профессионального дизайна максимально доступным для новичков. Процесс регистрации состоит из нескольких последовательных действий:

Перейдите на официальный сайт Figma (figma.com) Нажмите кнопку "Sign Up" в верхнем правом углу Выберите способ регистрации (Google, Apple ID или email) Если выбрали email, введите свои данные и придумайте пароль Подтвердите аккаунт через ссылку, отправленную на вашу почту Заполните профиль, указав имя и профессиональную роль

После завершения регистрации вам будет предложено создать свой первый проект или присоединиться к существующей команде. Для начинающих рекомендуется сразу создать тестовый файл, чтобы познакомиться с интерфейсом и базовыми функциями.

Для полноценной работы следует рассмотреть вопрос установки десктоп-версии Figma. Хотя программа полноценно функционирует в браузере, настольное приложение обеспечивает более стабильную производительность при работе с крупными проектами. 💻

Установка десктоп-приложения Figma:

Перейдите в раздел "Resources" на сайте Figma Выберите "Downloads" Скачайте версию для своей операционной системы Установите приложение, следуя инструкциям установщика Войдите в приложение, используя данные своего аккаунта

После входа в систему вас встретит рабочее пространство (workspace) — организационная структура, где хранятся ваши файлы и проекты. Для начала изучения инструмента создайте новый дизайн-файл, нажав кнопку "+" в интерфейсе.

Мария Соколова, UX/UI преподаватель На первом занятии моего курса по UX/UI дизайну многие студенты испытывают страх перед Figma. Я помню студентку Анну, которая 15 лет работала в печатном дизайне и была уверенной пользовательницей Adobe Illustrator. Когда дело дошло до Figma, она впала в ступор: "Это совсем другой мир". Я предложила ей простую стратегию: первые три дня просто создавать примитивные фигуры, менять их цвета и двигать по холсту. Никаких сложных задач, только знакомство с инструментом. К концу недели Анна написала мне восторженное сообщение: "Это же как Illustrator, только лучше! Я уже сделала прототип приложения для своего мужа-фотографа". Этот случай убедил меня, что главный барьер в освоении Figma — психологический. Стоит переступить через него, и всё остальное становится вопросом практики.

Интерфейс и функции Figma: базовое руководство

Интерфейс Figma структурирован логично и интуитивно, что делает его доступным даже для тех, кто никогда раньше не работал с дизайн-инструментами. Понимание основных элементов интерфейса — первый шаг к уверенному владению программой.

Основные элементы интерфейса Figma:

Холст (Canvas) — основная рабочая область, где создаются и редактируются все элементы дизайна

— основная рабочая область, где создаются и редактируются все элементы дизайна Панель инструментов (Toolbar) — горизонтальная панель сверху с основными инструментами для рисования и редактирования

— горизонтальная панель сверху с основными инструментами для рисования и редактирования Панель слоёв (Layers Panel) — расположена слева, отображает иерархию всех элементов на холсте

— расположена слева, отображает иерархию всех элементов на холсте Панель свойств (Properties Panel) — справа, показывает параметры выбранного объекта и позволяет их редактировать

— справа, показывает параметры выбранного объекта и позволяет их редактировать Панель страниц (Pages Panel) — позволяет организовывать дизайн на отдельных страницах внутри одного файла

Навигация в Figma осуществляется с помощью мыши и клавиатурных сокращений. Освоение горячих клавиш значительно ускоряет рабочий процесс. Вот несколько базовых комбинаций, которые стоит запомнить с самого начала:

Действие Windows/Linux macOS Выбрать объект V V Рисовать фигуры R R Рисовать линии L L Текстовый инструмент T T Масштабирование Ctrl + колесико мыши Cmd + колесико мыши Копировать Ctrl + C Cmd + C Вставить Ctrl + V Cmd + V Группировать объекты Ctrl + G Cmd + G Отменить действие Ctrl + Z Cmd + Z Повторить действие Ctrl + Y Cmd + Y

Одной из сильнейших сторон Figma является её фреймовая структура. Фреймы (Frames) — это контейнеры, которые используются для создания экранов, компонентов и организации дизайна. В отличие от групп, фреймы имеют фиксированные размеры и могут содержать ограничения для дочерних элементов.

Для создания нового фрейма:

Нажмите клавишу F или выберите инструмент Frame в панели инструментов Выберите предустановленный размер из выпадающего меню (например, iPhone 12 Pro) или нарисуйте фрейм произвольного размера Добавляйте элементы внутрь фрейма, перетаскивая их или рисуя непосредственно внутри

Работа с цветом в Figma также отличается продуманностью. Система стилей позволяет создавать цветовые палитры и применять их ко всему проекту, обеспечивая единообразие. Для работы с градиентами и прозрачностью используется интуитивный интерфейс пипетки и ползунков в панели свойств.

Уникальной особенностью Figma является возможность использования векторных сеток для создания сложной графики. Эта функция расширяет возможности инструмента далеко за пределы простого прототипирования, позволяя создавать полноценные иллюстрации прямо в интерфейсе. 🎨

Основные инструменты для создания дизайн-макетов

Мощь Figma раскрывается через её инструментарий, который включает всё необходимое для создания профессиональных дизайн-макетов. Освоение этих инструментов позволяет трансформировать концепции в визуально привлекательные и функциональные дизайны.

Базовые инструменты для работы с фигурами и элементами включают:

Shape Tools (R) — создание прямоугольников, эллипсов, полигонов и других геометрических фигур

— создание прямоугольников, эллипсов, полигонов и других геометрических фигур Pen Tool (P) — создание кастомных векторных форм с помощью кривых Безье

— создание кастомных векторных форм с помощью кривых Безье Text Tool (T) — добавление и редактирование текстовых элементов

— добавление и редактирование текстовых элементов Hand Tool (H) — перемещение по холсту

— перемещение по холсту Comments (C) — добавление комментариев для обратной связи

Особого внимания заслуживает система компонентов Figma — один из краеугольных камней эффективного дизайн-процесса. Компоненты позволяют создавать переиспользуемые элементы, которые можно изменять централизованно, автоматически обновляя все их экземпляры в проекте.

Для создания компонента:

Выберите элемент или группу элементов Нажмите Ctrl+Alt+K (Windows) или Cmd+Option+K (macOS) Переименуйте компонент для удобной организации Используйте компонент, перетаскивая его из панели Assets в дизайн

Продвинутой версией компонентов являются вариативные компоненты, позволяющие создавать различные состояния одного элемента (например, кнопки в состояниях normal, hover, pressed, disabled).

Auto Layout — ещё одна революционная функция, которая приближает Figma к возможностям реального веб-разработки. Auto Layout позволяет создавать адаптивные интерфейсы, которые реагируют на изменение содержимого или размеров экрана.

Применение Auto Layout к фрейму или группе:

Выберите фрейм или группу элементов Нажмите Shift+A или найдите опцию Auto Layout в панели свойств Настройте параметры отступов, выравнивания и распределения элементов Добавляйте или удаляйте элементы — контейнер будет автоматически адаптироваться

Работа с сетками и направляющими обеспечивает точность размещения элементов. Figma предлагает два типа сеток: сетку строк и столбцов (grid) для создания макетов и базовую сетку (layout grid) для точного выравнивания элементов.

Эффективное использование ограничений (constraints) позволяет определять, как элементы будут реагировать на изменение размеров родительского фрейма. Это особенно полезно при создании отзывчивых дизайнов, которые должны адаптироваться к различным размерам экранов. 📱

Для опытных дизайнеров Figma предлагает продвинутые возможности для работы с масками, булевыми операциями (объединение, вычитание, пересечение, исключение) и эффектами (тени, размытие, фоновое размытие). Эти инструменты расширяют визуальный язык дизайна и позволяют создавать сложные композиции без необходимости переключаться между разными программами.

Совместная работа и прототипирование в Figma

Коллаборация в режиме реального времени — возможно, самое радикальное преимущество Figma перед традиционными инструментами дизайна. Система позволяет нескольким дизайнерам одновременно работать над одним файлом, видя курсоры друг друга и внесенные изменения мгновенно.

Основы совместной работы в Figma:

Приглашение коллег — через кнопку "Share" в правом верхнем углу интерфейса

— через кнопку "Share" в правом верхнем углу интерфейса Настройка прав доступа — можно дать права на просмотр, редактирование или администрирование

— можно дать права на просмотр, редактирование или администрирование Система комментариев — позволяет обсуждать конкретные элементы дизайна без переключения на другие каналы коммуникации

— позволяет обсуждать конкретные элементы дизайна без переключения на другие каналы коммуникации Наблюдение за работой — функция "Follow" позволяет следить за действиями конкретного участника

— функция "Follow" позволяет следить за действиями конкретного участника Версионирование — система сохраняет историю изменений, к которым можно вернуться в любой момент

Прототипирование в Figma переносит статичные дизайн-макеты в интерактивную среду, позволяя создавать кликабельные прототипы, которые имитируют реальное поведение продукта. Это критически важно для тестирования пользовательского опыта до начала разработки.

Создание базового прототипа:

Переключитесь в режим Prototype, нажав на вкладку в правой панели Выберите элемент, который будет триггером (например, кнопку) Перетащите соединительную линию от этого элемента к целевому экрану Настройте тип взаимодействия (тап, свайп, зажатие) и анимацию перехода Нажмите кнопку Present в верхнем правом углу для тестирования прототипа

Продвинутое прототипирование включает работу с состояниями компонентов, вариантами, умными анимациями и даже условной логикой. Используя эти техники, можно создавать прототипы, которые максимально приближены к финальному продукту.

Интеграция Figma с рабочими процессами разработки обеспечивает плавный переход от дизайна к имплементации. Разработчики могут получить доступ к файлам Figma и извлекать необходимые CSS-свойства, размеры, цвета и ресурсы непосредственно из дизайна.

FigJam — интегрированная доска для командного мозгового штурма, дополняет основной функционал Figma. На этой интерактивной доске команды могут:

Проводить сессии мозгового штурма с помощью стикеров и заметок

Создавать схемы пользовательских путей и потоков

Разрабатывать карты эмпатии и персон

Голосовать за идеи и приоритизировать задачи

Визуализировать бизнес-процессы и архитектуру продукта

Обмен дизайн-системами и библиотеками компонентов между командами и проектами значительно ускоряет работу над масштабными продуктами. Создав библиотеку компонентов, вы можете публиковать её и делиться с другими файлами и командами, обеспечивая согласованность дизайна во всех продуктах компании. 🔄