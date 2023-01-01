Машинное обучение на Python: создание и обучение ML-моделей#Python и Pandas для анализа данных #Машинное обучение #Метрики качества моделей (MSE, logloss и др.)
Для кого эта статья:
- Начинающие и опытные разработчики, интересующиеся машинным обучением
- Студенты и специалисты в области данных, желающие улучшить практические навыки
Люди, заинтересованные в применении Python для создания ML-решений в реальных проектах
Машинное обучение перестало быть уделом избранных — благодаря Python каждый разработчик может создать модель, предсказывающую цены на акции или распознающую изображения. Однако за кажущейся простотой скрывается пропасть между "установить scikit-learn" и построить реально работающий ML-пайплайн. После 8 лет обучения специалистов по данным я заметил: большинство застревает не на понимании алгоритмов, а на их практическом применении. Пора это исправить! Забудьте о расплывчатых туториалах — я покажу конкретные шаги, как превратить сырые данные в работающую модель машинного обучения. 🚀
Погружение в мир ML с Python: основные инструменты
Первый вопрос, который задают все начинающие: "С какими библиотеками мне работать?" Ответ зависит от ваших задач, но экосистема Python для ML имеет четкую структуру. Представьте это как набор инструментов разной мощности — от простого молотка до индустриального пресса. 🛠️
|Библиотека
|Специализация
|Уровень сложности
|Оптимальное применение
|scikit-learn
|Классические алгоритмы ML
|Низкий
|Линейная регрессия, классификация, кластеризация
|TensorFlow
|Глубокое обучение
|Высокий
|Нейронные сети, компьютерное зрение, обработка языка
|PyTorch
|Глубокое обучение с динамическими графами
|Высокий
|Исследовательские задачи, нестандартные архитектуры
|XGBoost
|Градиентный бустинг
|Средний
|Структурированные данные, соревнования по ML
|Statsmodels
|Статистические модели
|Средний
|Временные ряды, эконометрика
Для начала работы необходимо установить базовый стек. Вот команды, которые я рекомендую выполнить в вашем виртуальном окружении:
pip install numpy pandas matplotlib scikit-learn
# Для глубокого обучения
pip install tensorflow # или pytorch
# Для продвинутой визуализации
pip install seaborn plotly
NumPy и Pandas служат фундаментом — первый обеспечивает математические операции, второй предоставляет структуры данных. Matplotlib и Seaborn помогут визуализировать результаты, а scikit-learn содержит основные алгоритмы машинного обучения.
Начните с простого эксперимента для проверки установки:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
# Загружаем тестовый набор данных
iris = load_iris()
X, y = iris.data, iris.target
print(f"Форма данных: {X.shape}")
print(f"Количество классов: {len(np.unique(y))}")
# Простая визуализация
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y)
plt.xlabel(iris.feature_names[0])
plt.ylabel(iris.feature_names[1])
plt.show()
Если вы увидели график с точками разных цветов — поздравляю, ваша среда готова к работе с ML. Этот небольшой фрагмент кода демонстрирует типичный рабочий процесс: загрузка данных, их базовый анализ и визуализация. Теперь можно двигаться дальше.
Антон Соколов, ведущий инженер по машинному обучению
Помню свой первый серьезный проект с использованием Python для ML. Это был анализ поведения пользователей веб-сервиса с целью предсказать отток. Я потратил две недели на изучение различных библиотек, но постоянно сталкивался с ошибками в зависимостях и несовместимости версий.
Решение оказалось простым: создание единого файла requirements.txt с фиксированными версиями библиотек и использование виртуального окружения для изоляции проекта. После этого добавил комментарии к каждой библиотеке, объясняя её роль:
numpy==1.21.5 # Матричные операции
pandas==1.3.5 # Обработка табличных данных
scikit-learn==1.0.2 # ML алгоритмы
matplotlib==3.5.1 # Базовая визуализация
seaborn==0.11.2 # Расширенная визуализация
Такая практика не только помогла мне, но и значительно упростила жизнь другим членам команды, когда им пришлось работать с моим кодом через месяц. С тех пор я всегда начинаю проекты с чётко определённого окружения и понимания, какие инструменты для каких задач потребуются.
Подготовка и анализ данных для ML проектов
Качество данных определяет качество модели — это аксиома машинного обучения. 70% времени специалиста по данным уходит именно на подготовку данных, и этот этап нельзя пропустить или ускорить. 🧹
Типичный пайплайн подготовки данных включает следующие шаги:
- Загрузка и первичный осмотр — понимание структуры данных
- Обработка пропущенных значений — заполнение или удаление
- Обработка выбросов — идентификация и решение проблемы аномалий
- Кодирование категориальных переменных — преобразование текста в числа
- Масштабирование признаков — приведение к единой шкале
- Создание новых признаков — инженерия признаков
- Отбор значимых признаков — уменьшение размерности
- Разделение на обучающую и тестовую выборки — подготовка к обучению
Вот пример кода, который демонстрирует обработку реальных данных:
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.pipeline import Pipeline
# Загрузка данных
data = pd.read_csv('customer_data.csv')
# Первичный анализ
print(data.info())
print(data.describe())
print(data.isnull().sum())
# Разделение на числовые и категориальные признаки
numeric_features = data.select_dtypes(include=['int64', 'float64']).columns.tolist()
numeric_features.remove('target') # Удаляем целевую переменную
categorical_features = data.select_dtypes(include=['object']).columns.tolist()
# Создание преобразователей для разных типов данных
numeric_transformer = Pipeline(steps=[
('imputer', SimpleImputer(strategy='median')),
('scaler', StandardScaler())
])
categorical_transformer = Pipeline(steps=[
('imputer', SimpleImputer(strategy='most_frequent')),
('onehot', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore'))
])
# Объединение преобразователей
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
('num', numeric_transformer, numeric_features),
('cat', categorical_transformer, categorical_features)
])
# Разделение на признаки и целевую переменную
X = data.drop('target', axis=1)
y = data['target']
# Разделение на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Применение преобразований
X_train_processed = preprocessor.fit_transform(X_train)
X_test_processed = preprocessor.transform(X_test)
print(f"Форма обучающих данных после обработки: {X_train_processed.shape}")
Обратите внимание на использование Pipeline и ColumnTransformer — они позволяют создать воспроизводимый и удобный конвейер обработки данных, который можно применить как к обучающей, так и к тестовой выборке, обеспечивая согласованность преобразований.
При анализе данных обращайте внимание на:
- Распределения числовых переменных (нормальное, скошенное, мультимодальное)
- Корреляции между признаками для выявления мультиколлинеарности
- Соотношение классов в задачах классификации
- Аномалии и экстремальные значения, которые могут искажать модель
Инженерия признаков часто становится решающим фактором успеха. Например, вместо абсолютных значений дат полезнее использовать день недели, месяц или факт выходного дня. Вместо абсолютного возраста — возрастную группу. Такие трансформации позволяют модели улавливать более глубокие паттерны.
Создание и обучение ML моделей: от простого к сложному
После подготовки данных наступает самый увлекательный этап — создание и обучение моделей. Начните с простых алгоритмов, постепенно переходя к более сложным. Такой подход позволит быстрее получить базовый результат и лучше понять особенности данных. 📊
Елена Верховская, руководитель Data Science отдела
Однажды моя команда получила задачу разработать систему прогнозирования продаж для крупной розничной сети. Мой младший коллега сразу бросился создавать сложную нейронную сеть с множеством слоев, потратил неделю на настройку гиперпараметров, но точность оставляла желать лучшего.
Я предложила начать с простой линейной регрессии. Мы реализовали её за 20 минут и... получили результат, всего на 5% хуже нейронной сети! После этого последовательно пробовали другие алгоритмы: Decision Tree, Random Forest и XGBoost. Каждый шаг давал прирост в точности, а главное — мы понимали, что именно улучшает прогноз.
В итоге победил градиентный бустинг с тщательно подобранными признаками. Клиент был поражен не только точностью прогноза (ошибка менее 8%), но и скоростью работы модели и возможностью интерпретировать результаты. А всё благодаря методичному подходу "от простого к сложному".
С тех пор это моё главное правило: даже если задача кажется сложной, всегда начинайте с простейшей модели как baseline. Это экономит время и часто даёт неожиданно хорошие результаты.
Рассмотрим типичный процесс создания, обучения и оценки модели на примере задачи классификации:
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier, GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix
import time
# Список моделей для сравнения
models = {
'Логистическая регрессия': LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42),
'Дерево решений': DecisionTreeClassifier(random_state=42),
'Случайный лес': RandomForestClassifier(random_state=42),
'Градиентный бустинг': GradientBoostingClassifier(random_state=42)
}
results = {}
# Обучение и оценка каждой модели
for name, model in models.items():
start_time = time.time()
# Обучение модели
model.fit(X_train_processed, y_train)
# Предсказания
y_pred = model.predict(X_test_processed)
# Оценка качества
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
training_time = time.time() – start_time
# Сохранение результатов
results[name] = {
'accuracy': accuracy,
'time': training_time,
'report': classification_report(y_test, y_pred)
}
print(f"{name}:")
print(f"Точность: {accuracy:.4f}")
print(f"Время обучения: {training_time:.2f} сек.")
print("Отчет о классификации:")
print(results[name]['report'])
print("Матрица ошибок:")
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))
print("\n" + "-"*50 + "\n")
Этот код позволяет быстро сравнить несколько моделей и выбрать наиболее перспективные для дальнейшей оптимизации. Для каждой задачи стоит начинать с определенного набора алгоритмов:
|Тип задачи
|Рекомендуемые алгоритмы
|Особенности применения
|Бинарная классификация
|LogisticRegression, RandomForest, XGBoost
|Начните с логистической регрессии как baseline
|Многоклассовая классификация
|RandomForest, SVM, GradientBoosting
|Обратите внимание на несбалансированность классов
|Регрессия
|LinearRegression, ElasticNet, RandomForestRegressor
|Проверьте линейность зависимости визуально
|Кластеризация
|KMeans, DBSCAN, AgglomerativeClustering
|Требует предварительного масштабирования данных
|Временные ряды
|ARIMA, Prophet, LSTM
|Проверьте стационарность данных
При работе с глубоким обучением процесс создания модели выглядит иначе. Вот пример создания простой нейронной сети с помощью TensorFlow/Keras:
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Dropout
from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping
# Создание архитектуры нейронной сети
model = Sequential([
Dense(128, activation='relu', input_shape=(X_train_processed.shape[1],)),
Dropout(0.2),
Dense(64, activation='relu'),
Dropout(0.2),
Dense(1, activation='sigmoid') # для бинарной классификации
])
# Компиляция модели
model.compile(
optimizer='adam',
loss='binary_crossentropy',
metrics=['accuracy']
)
# Настройка раннего останова для предотвращения переобучения
early_stopping = EarlyStopping(
monitor='val_loss',
patience=10,
restore_best_weights=True
)
# Обучение модели
history = model.fit(
X_train_processed, y_train,
epochs=100,
batch_size=32,
validation_split=0.2,
callbacks=[early_stopping],
verbose=1
)
# Оценка на тестовой выборке
test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test_processed, y_test)
print(f"Точность на тестовой выборке: {test_accuracy:.4f}")
Помните, что выбор алгоритма — это всегда компромисс между точностью, скоростью обучения, интерпретируемостью и сложностью реализации. Для производственных систем часто предпочтительнее более простые, но стабильные и понятные модели, чем сложные "черные ящики".
Оптимизация и оценка эффективности алгоритмов ML
После создания базовой модели наступает время её оптимизации. Здесь существует три основных направления: подбор гиперпараметров, валидация модели и интерпретация результатов. 🔍
Подбор гиперпараметров можно автоматизировать с помощью GridSearchCV или RandomizedSearchCV из scikit-learn:
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
import numpy as np
# Определение пространства поиска гиперпараметров
param_grid = {
'n_estimators': [50, 100, 200],
'max_depth': [None, 10, 20, 30],
'min_samples_split': [2, 5, 10],
'min_samples_leaf': [1, 2, 4]
}
# Создание базовой модели
rf = RandomForestClassifier(random_state=42)
# Создание объекта GridSearchCV
grid_search = GridSearchCV(
estimator=rf,
param_grid=param_grid,
cv=5, # 5-кратная кросс-валидация
scoring='accuracy',
n_jobs=-1, # использовать все доступные ядра процессора
verbose=1
)
# Выполнение поиска
grid_search.fit(X_train_processed, y_train)
# Лучшие параметры и результат
print(f"Лучшие параметры: {grid_search.best_params_}")
print(f"Лучшая точность при кросс-валидации: {grid_search.best_score_:.4f}")
# Проверка на тестовой выборке
best_model = grid_search.best_estimator_
y_pred = best_model.predict(X_test_processed)
test_accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Точность на тестовой выборке: {test_accuracy:.4f}")
Для более эффективного использования вычислительных ресурсов можно применить RandomizedSearchCV, особенно когда пространство поиска очень большое:
# Для непрерывных параметров лучше использовать распределения
param_distributions = {
'n_estimators': np.arange(50, 500, 50),
'max_depth': np.arange(10, 110, 10),
'min_samples_split': np.arange(2, 20, 2),
'min_samples_leaf': np.arange(1, 10),
'max_features': ['sqrt', 'log2', None]
}
# Создание объекта RandomizedSearchCV
random_search = RandomizedSearchCV(
estimator=rf,
param_distributions=param_distributions,
n_iter=100, # количество комбинаций для проверки
cv=5,
scoring='accuracy',
n_jobs=-1,
verbose=1,
random_state=42
)
random_search.fit(X_train_processed, y_train)
Для оценки качества модели недостаточно одной метрики. В зависимости от задачи используйте набор соответствующих метрик:
- Классификация: accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC, PR-AUC
- Регрессия: MAE, MSE, RMSE, R², MAPE
- Ранжирование: MAP@K, NDCG, MRR
- Кластеризация: силуэтный коэффициент, индекс Дэвиса-Болдина
Пример комплексной оценки модели классификации:
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score
from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve, precision_recall_curve
import matplotlib.pyplot as plt
# Получение предсказаний и вероятностей
y_pred = best_model.predict(X_test_processed)
y_prob = best_model.predict_proba(X_test_processed)[:, 1] # вероятности для положительного класса
# Основные метрики
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
roc_auc = roc_auc_score(y_test, y_prob)
print(f"Точность (Accuracy): {accuracy:.4f}")
print(f"Точность (Precision): {precision:.4f}")
print(f"Полнота (Recall): {recall:.4f}")
print(f"F1-мера: {f1:.4f}")
print(f"ROC-AUC: {roc_auc:.4f}")
# Построение ROC-кривой
fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, y_prob)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(fpr, tpr, label=f'ROC кривая (AUC = {roc_auc:.4f})')
plt.plot([0, 1], [0, 1], 'k--')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.title('ROC-кривая')
plt.legend()
plt.show()
# Построение Precision-Recall кривой
precision_curve, recall_curve, _ = precision_recall_curve(y_test, y_prob)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(recall_curve, precision_curve)
plt.xlabel('Recall')
plt.ylabel('Precision')
plt.title('Precision-Recall кривая')
plt.show()
Для сложных моделей важна их интерпретируемость. Библиотека SHAP помогает объяснить предсказания модели:
import shap
# Создание объяснителя для модели
explainer = shap.TreeExplainer(best_model)
# Вычисление SHAP-значений для тестовой выборки (или её части)
shap_values = explainer.shap_values(X_test_processed[:100])
# Построение суммарного графика влияния признаков
shap.summary_plot(shap_values, X_test_processed[:100])
# Подробный анализ отдельного наблюдения
shap.force_plot(explainer.expected_value, shap_values[0,:], X_test_processed[0,:])
Также обратите внимание на возможные проблемы с моделью:
- Переобучение: модель слишком хорошо работает на обучающей выборке, но плохо на тестовой
- Недообучение: модель не улавливает существующие закономерности в данных
- Утечка данных: информация из тестовой выборки неявно используется при обучении
- Смещение модели: систематические ошибки в предсказаниях для определенных групп данных
Для борьбы с переобучением используйте регуляризацию, ранний останов, ансамбли моделей и увеличение объема обучающей выборки. Для недообучения — более сложные модели, инженерию признаков и увеличение времени обучения.
Практическое применение ML библиотек Python в проектах
Теперь давайте рассмотрим, как объединить все знания в практический рабочий процесс на примере решения реальной задачи — прогнозирования оттока клиентов. Я выбрал эту задачу, так как она имеет прямое бизнес-применение и демонстрирует типичные этапы ML-проекта. 🧪
Структура проекта будет следующей:
churn_prediction/
│
├── data/
│ ├── raw/ # Исходные данные
│ └── processed/ # Обработанные данные
│
├── notebooks/ # Jupyter ноутбуки для исследования
│ ├── 01_EDA.ipynb
│ ├── 02_feature_engineering.ipynb
│ └── 03_modeling.ipynb
│
├── src/ # Исходный код
│ ├── __init__.py
│ ├── data/ # Скрипты для обработки данных
│ ├── features/ # Скрипты для создания признаков
│ ├── models/ # Реализация моделей
│ └── visualization/ # Функции для визуализации
│
├── models/ # Сохраненные модели
│
├── reports/ # Отчеты и визуализации
│
├── requirements.txt # Зависимости проекта
└── README.md # Описание проекта
Давайте рассмотрим ключевой скрипт, который объединяет все компоненты для обучения и оценки модели:
# src/models/train_model.py
import pandas as pd
import numpy as np
import joblib
import os
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix, roc_auc_score
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
def load_data(filepath):
"""Загрузка данных из CSV файла"""
return pd.read_csv(filepath)
def preprocess_data(df):
"""Предобработка данных"""
# Обработка пропущенных значений
df = df.fillna(df.median())
# Разделение признаков и целевой переменной
X = df.drop('Churn', axis=1)
y = df['Churn']
# Разделение на числовые и категориальные признаки
numeric_features = X.select_dtypes(include=['int64', 'float64']).columns
categorical_features = X.select_dtypes(include=['object']).columns
# Создание трансформеров
numeric_transformer = Pipeline(steps=[
('scaler', StandardScaler())
])
categorical_transformer = Pipeline(steps=[
('onehot', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore'))
])
# Объединение трансформеров
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
('num', numeric_transformer, numeric_features),
('cat', categorical_transformer, categorical_features)
])
return X, y, preprocessor
def train_and_evaluate_model(X, y, preprocessor):
"""Обучение и оценка модели"""
# Разделение на обучающую и тестовую выборки
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# Создание пайплайна с предобработкой и моделью
model = Pipeline(steps=[
('preprocessor', preprocessor),
('classifier', GradientBoostingClassifier(random_state=42))
])
# Обучение модели
model.fit(X_train, y_train)
# Оценка на тестовой выборке
y_pred = model.predict(X_test)
y_prob = model.predict_proba(X_test)[:, 1]
# Расчет метрик
report = classification_report(y_test, y_pred)
conf_matrix = confusion_matrix(y_test, y_pred)
auc = roc_auc_score(y_test, y_prob)
# Кросс-валидация
cv_scores = cross_val_score(model, X, y, cv=5, scoring='roc_auc')
# Вывод результатов
print("Отчет о классификации:")
print(report)
print(f"ROC AUC: {auc:.4f}")
print(f"Средняя ROC AUC при кросс-валидации: {np.mean(cv_scores):.4f} ± {np.std(cv_scores):.4f}")
# Построение матрицы ошибок
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(conf_matrix, annot=True, fmt='d', cmap='Blues',
xticklabels=['Не ушел', 'Ушел'],
yticklabels=['Не ушел', 'Ушел'])
plt.xlabel('Предсказанный класс')
plt.ylabel('Фактический класс')
plt.title('Матрица ошибок')
plt.tight_layout()
plt.savefig('reports/confusion_matrix.png')
return model, X_test, y_test, y_prob
def save_model(model, filepath):
"""Сохранение модели в файл"""
joblib.dump(model, filepath)
print(f"Модель сохранена в {filepath}")
def main():
"""Основная функция"""
# Создание директорий, если они не существуют
os.makedirs('models', exist_ok=True)
os.makedirs('reports', exist_ok=True)
# Загрузка данных
df = load_data('data/processed/churn_data_processed.csv')
# Предобработка
X, y, preprocessor = preprocess_data(df)
# Обучение и оценка
model, X_test, y_test, y_prob = train_and_evaluate_model(X, y, preprocessor)
# Сохранение модели
save_model(model, 'models/churn_model.pkl')
print("Обучение модели завершено!")
if __name__ == '__main__':
main()
Для запуска проекта в производство потребуется создать API, который будет принимать данные и возвращать предсказания. Вот пример с использованием Flask:
# app.py
from flask import Flask, request, jsonify
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
app = Flask(__name__)
# Загрузка модели
model = joblib.load('models/churn_model.pkl')
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
# Получение данных из запроса
data = request.get_json()
# Преобразование в DataFrame
df = pd.DataFrame(data, index=[0])
# Предсказание
prediction = model.predict(df)[0]
probability = model.predict_proba(df)[0, 1]
# Формирование ответа
response = {
'churn_prediction': int(prediction),
'churn_probability': float(probability)
}
return jsonify(response)
if __name__ == '__main__':
app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
Для организации автоматической переобучения модели при поступлении новых данных можно использовать Airflow или другие планировщики задач. Важно также настроить мониторинг качества модели, чтобы отслеживать ее деградацию со временем.
И помните, что машинное обучение — это итеративный процесс. После внедрения модели в производство вы будете получать обратную связь, которая поможет улучшить модель. Анализируйте ошибки, собирайте новые данные, экспериментируйте с признаками и алгоритмами, чтобы постоянно повышать качество предсказаний. 📈
Освоение машинного обучения с Python — это путешествие, которое открывает безграничные возможности для анализа данных и создания интеллектуальных систем. Начав с простых алгоритмов и постепенно продвигаясь к более сложным, вы сможете решать реальные бизнес-задачи и находить неочевидные закономерности в данных. Ключ к успеху — это постоянная практика, эксперименты и критическое мышление. Не бойтесь ошибаться, анализируйте результаты и постоянно совершенствуйте свои модели. Помните, что даже самые сложные системы машинного обучения начинались с простой линейной регрессии, запущенной в Jupyter Notebook любопытным исследователем данных. 🚀