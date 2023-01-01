Тестирование SOAP API: секреты эффективной валидации и отладки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Тестировщики (QA-инженеры), желающие улучшить навыки тестирования API

Разработчики, интересующиеся тестированием SOAP API и его инструментами

Специалисты в области IT, ищущие советы по автоматизации и валидации API-тестов Тестирование SOAP API — это не просто проверка запросов и ответов, а целое искусство, требующее понимания протокола, структуры XML и валидационных процессов. За 8 лет работы с тестированием API я столкнулся с десятками различных SOAP-сервисов: от простых службы погоды до сложных банковских интеграций. И сегодня я делюсь проверенным опытом, который превратит вас из новичка в эксперта по тестированию SOAP API. Перестаньте "ломать голову" над XML-сообщениями — давайте разберем системный подход, который работает в 95% случаев. 🧪

Основы SOAP API: структура и принципы работы

SOAP (Simple Object Access Protocol) — протокол обмена структурированными сообщениями в распределенной среде. В отличие от REST, SOAP имеет строгую структуру, использует исключительно XML-формат и обычно работает через HTTP(S), хотя может использовать и другие транспортные протоколы.

Базовая структура SOAP-сообщения включает:

Envelope (Конверт) — корневой элемент, определяющий сообщение как SOAP

— корневой элемент, определяющий сообщение как SOAP Header (Заголовок) — необязательный элемент с метаданными (аутентификация, транзакции)

— необязательный элемент с метаданными (аутентификация, транзакции) Body (Тело) — содержит основное сообщение запроса/ответа

— содержит основное сообщение запроса/ответа Fault (Ошибка) — элемент, описывающий ошибки при обработке запроса

Вот простой пример SOAP-запроса:

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <auth:Credentials xmlns:auth="http://example.org/authentication"> <auth:Username>user123</auth:Username> <auth:Password>pass456</auth:Password> </auth:Credentials> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <m:GetWeatherRequest xmlns:m="http://example.org/weather"> <m:City>Москва</m:City> </m:GetWeatherRequest> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Ключевые особенности SOAP, которые влияют на тестирование:

Характеристика Влияние на тестирование WSDL (Web Services Description Language) Описывает API и позволяет автоматически генерировать тестовые запросы XML Schema (XSD) Определяет формат данных и позволяет валидировать запросы/ответы WS-Security Требует тестирования различных аспектов безопасности и аутентификации Строгая типизация Необходимость проверки соответствия типов данных в запросах

Алексей Коршунов, Lead QA Engineer

В 2019 году мне поручили тестирование критически важной интеграции банковской системы через SOAP API. Наша команда не имела опыта с SOAP, и первые тесты я писал наугад, не понимая структуры. Результат — неделя потраченного времени и десятки ложных багов. Всё изменилось, когда я разобрался в WSDL документации. Оказалось, что API имело 46 различных операций с разной структурой параметров. После этого я создал методологию, которую до сих пор применяю: сначала тщательно изучаю WSDL и XSD, затем создаю матрицу покрытия операций и лишь потом приступаю к написанию тестов. Этот подход сократил время тестирования на 70% и повысил качество нашей работы.

Подготовка к тестированию SOAP API: инструменты и среда

Успешное тестирование SOAP API начинается с правильного выбора инструментов и настройки среды. Начнем с основного набора инструментов, который я рекомендую для тестирования SOAP сервисов. 🛠️

SoapUI — специализированный инструмент для тестирования SOAP/REST API с обширными возможностями

— специализированный инструмент для тестирования SOAP/REST API с обширными возможностями Postman — хотя больше ориентирован на REST, имеет поддержку SOAP через настройку заголовков

— хотя больше ориентирован на REST, имеет поддержку SOAP через настройку заголовков JMeter — для нагрузочного тестирования SOAP-сервисов

— для нагрузочного тестирования SOAP-сервисов XML-валидаторы (XMLSpy, Eclipse XML Tools) — для проверки корректности XML

(XMLSpy, Eclipse XML Tools) — для проверки корректности XML Wireshark — для анализа сетевого трафика при отладке сложных проблем

Перед началом тестирования необходимо собрать и подготовить следующую информацию:

WSDL-документация сервиса (URL или файл) Учетные данные для доступа к API (если требуется) Тестовые данные для различных сценариев Информация о требованиях к производительности (если важно) Информация об окружении (тестовые серверы, прокси и т.д.)

Давайте сравним популярные инструменты для тестирования SOAP API:

Инструмент Преимущества Недостатки Лучшее применение SoapUI (Open Source) Бесплатный, генерирует тесты из WSDL, поддержка assertions Ограниченная отчетность, устаревший интерфейс Базовое функциональное тестирование SoapUI Pro Расширенные функции, CI/CD интеграция, Data Driven тестирование Высокая стоимость, сложная кривая обучения Корпоративные проекты, комплексная автоматизация Postman Современный интерфейс, коллекции, простота использования Ограниченная поддержка SOAP-специфичных функций Быстрое тестирование, начинающие специалисты JMeter Мощные возможности нагрузочного тестирования, бесплатный Сложный интерфейс, не специализирован для SOAP Нагрузочное тестирование, производительность

Настройка рабочей среды включает следующие шаги:

Установите выбранные инструменты, убедитесь в наличии Java для SoapUI/JMeter Настройте прокси-сервер, если требуется для доступа к API Создайте структуру проекта для хранения тестов, данных и результатов Подготовьте тестовые учетные записи с различными уровнями доступа Создайте шаблоны для сбора и анализа результатов тестирования

Создание и выполнение тестов в SoapUI: пошаговая инструкция

SoapUI остается золотым стандартом для тестирования SOAP API, поэтому рассмотрим процесс создания и выполнения тестов именно в этом инструменте. Следуйте этой пошаговой инструкции для эффективного тестирования. 📋

Шаг 1: Создание нового проекта и импорт WSDL

Запустите SoapUI и выберите "File > New SOAP Project" Введите имя проекта и URL-адрес WSDL-файла (например, http://example.com/service?wsdl) Установите флажок "Create sample requests for all operations" Нажмите "OK", и SoapUI автоматически создаст структуру проекта на основе WSDL

Шаг 2: Изучение сгенерированной структуры и тестовых запросов

В проводнике проекта появится иерархия с интерфейсами, сервисами и операциями

Для каждой операции будет создан шаблон запроса с именем "Request 1"

Двойной клик на запросе открывает редактор с готовым XML-шаблоном

Шаг 3: Создание и настройка тестового запроса

Откройте сгенерированный запрос и заполните необходимые поля данными При необходимости добавьте аутентификацию (Auth tab) или настройте заголовки (Headers tab) Для базовой аутентификации выберите вкладку Auth → Basic → заполните имя пользователя и пароль Для WS-Security используйте вкладку WS-Security → Add New → выберите тип аутентификации

Пример настройки WS-Security Username Token:

xml Скопировать код <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> <wsse:UsernameToken> <wsse:Username>admin</wsse:Username> <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">password123</wsse:Password> </wsse:UsernameToken> </wsse:Security>

Шаг 4: Выполнение запроса и анализ ответа

Нажмите зеленую кнопку "Play" для выполнения запроса В правой части окна появится ответ сервера Проанализируйте статус ответа, заголовки и тело XML Используйте вкладку "XML" для просмотра содержимого в структурированном виде

Шаг 5: Создание тестового набора (TestSuite)

Правый клик на проекте → Add TestSuite Дайте название тестовому набору (например, "Weather API Tests") Правый клик на тестовом наборе → Add TestCase Создайте тест-кейс (например, "GetWeather Positive Tests")

Мария Светлова, Senior QA Engineer

Год назад я работала над проектом для крупного логистического оператора. Нам требовалось протестировать SOAP API, обрабатывающее отслеживание грузов в 14 странах. Изначально я использовала ручной подход, создавая отдельные тест-кейсы для каждого региона. Переломный момент наступил, когда я начала использовать Data-Driven тестирование в SoapUI. Я создала один тестовый шаблон и CSV-файл с 230 различными комбинациями параметров: страны, типы грузов, статусы доставки. Запустив DataSource Loop, я автоматизировала весь процесс. Результат превзошел ожидания: время тестирования сократилось с 3 дней до 4 часов, а покрытие выросло вдвое. Более того, при следующем релизе мне потребовалось лишь обновить CSV с тестовыми данными, а не переписывать тесты. С тех пор я всегда начинаю с создания шаблонов и параметризации данных.

Шаг 6: Добавление тестовых шагов

Правый клик на тест-кейсе → Add Step → SOAP Request Выберите нужную операцию из вашего проекта Настройте запрос с тестовыми данными Добавьте больше шагов для комплексных сценариев тестирования

Шаг 7: Добавление проверок (Assertions)

Assertions — это ключевой механизм в SoapUI для валидации ответов. Вот основные типы проверок:

Contains — проверяет наличие строки в ответе

— проверяет наличие строки в ответе XPath Match — проверяет значение по XPath-выражению

— проверяет значение по XPath-выражению SOAP Response — проверяет корректность SOAP-ответа

— проверяет корректность SOAP-ответа Schema Compliance — проверяет соответствие XML-схеме

— проверяет соответствие XML-схеме Response SLA — проверяет время ответа

Для добавления проверки:

Правый клик на тестовом шаге → Add Assertion Выберите тип проверки (например, XPath Match) Настройте параметры проверки (например, XPath-выражение и ожидаемое значение)

Пример XPath-проверки для подтверждения температуры в ответе:

xpath Скопировать код //m:GetWeatherResponse/m:Temperature[text() > 0]

Шаг 8: Запуск тестового набора

Правый клик на тестовом наборе или тест-кейсе → Run Наблюдайте за выполнением в консоли и просматривайте результаты Зеленый статус означает успешное прохождение, красный — наличие ошибок

Автоматизация тестирования SOAP API и валидация XML

Автоматизация тестирования SOAP API — это следующий шаг после освоения базовых навыков ручного тестирования. Она позволяет значительно увеличить эффективность и покрытие тестами, особенно при регулярных регрессионных проверках. 🤖

Подходы к автоматизации тестирования SOAP:

Скриптинг в SoapUI — использование Groovy-скриптов внутри тестов

— использование Groovy-скриптов внутри тестов Программные фреймворки — использование специализированных библиотек (Java, Python, C#)

— использование специализированных библиотек (Java, Python, C#) Data-Driven Testing — параметризация тестов внешними данными

— параметризация тестов внешними данными CI/CD интеграция — запуск тестов в конвейере непрерывной интеграции

Автоматизация с помощью Groovy-скриптов в SoapUI

SoapUI позволяет добавлять скрипты на Groovy на различных этапах тестирования:

Setup Script — выполняется перед запуском теста TearDown Script — выполняется после завершения теста Script Assertion — проверка с использованием скрипта Groovy Script Test Step — отдельный шаг с произвольным скриптом

Пример Groovy-скрипта для динамического создания запроса:

groovy Скопировать код // Получение текущей даты в формате ISO def today = new Date().format("yyyy-MM-dd") // Установка значения в запросе def request = testRunner.testCase.getTestStepByName("GetWeather Request") def holder = request.getRequestContent() holder = holder.replace("${date}", today) request.setRequestContent(holder) // Логирование действия log.info "Установлена дата запроса: " + today

Data-Driven Testing в SoapUI

Для параметризации тестов данными из внешних источников:

Добавьте DataSource тестовый шаг (CSV, Excel, Database, etc.) Настройте источник данных (например, путь к CSV-файлу) Добавьте DataSource Loop для итерации по данным Используйте Property Transfer для передачи данных в SOAP-запрос Запустите тест, который будет выполняться для каждой строки данных

CI/CD интеграция с Jenkins

Для включения SOAP-тестов в CI/CD процесс с Jenkins:

Установите плагин "SoapUI Pro Test Runner" (для Pro версии) или используйте командную строку Создайте скрипт командной строки для запуска тестов:

Bash Скопировать код testrunner.bat -sTestSuite -cTestCase -r -a -f/results path/to/project.xml

Где:

-s указывает имя тестового набора

-c указывает имя тест-кейса

-r генерирует отчет

-a экспортирует все результаты

-f задает директорию для результатов

Валидация XML в тестах SOAP API

Валидация XML — критически важный аспект тестирования SOAP. Существует несколько уровней валидации:

Уровень валидации Что проверяется Инструменты в SoapUI Синтаксическая корректность Правильность XML-структуры, закрытые теги SOAP Response Assertion Схемная валидация Соответствие структуры XML определению XSD Schema Compliance Assertion Семантическая проверка Бизнес-правила и логическая корректность данных XPath Match, Script Assertion Проверка WSDL Соответствие операций и типов данных WSDL WSDL Compliance Assertion

Примеры XPath-выражений для валидации XML:

Проверка наличия элемента: //элемент

Проверка значения атрибута: //элемент[@атрибут='значение']

Подсчет элементов: count(//элемент) = ожидаемое_число

Проверка в пространстве имен: //ns:элемент[ns:дочерний='значение']

Для добавления валидации схемы в SoapUI:

Правый клик на тестовом шаге → Add Assertion → Schema Compliance SoapUI автоматически использует схему из WSDL При необходимости можно указать пользовательскую XSD-схему

Решение типичных проблем при тестировании SOAP сервисов

Даже при наличии опыта, тестирование SOAP API может сопровождаться различными проблемами. Рассмотрим типичные сложности и способы их решения. 🔧

Проблемы с WSDL и импортом

Проблема Причина Решение "Invalid WSDL" при импорте Некорректный формат WSDL или недоступность URL Сохраните WSDL локально и исправьте синтаксические ошибки; проверьте доступность URL "Missing schema" при импорте Отсутствуют зависимые XSD-схемы Скачайте все зависимые XSD и настройте локальные ссылки в WSDL Невозможность создания запросов Некорректное определение операций в WSDL Проверьте описание операций и сообщений; создайте запросы вручную Ошибки пространств имен Неправильное определение или использование namespace Проверьте и исправьте префиксы и URI пространств имен в запросе

Проблемы аутентификации и безопасности

SOAP Fault с ошибками аутентификации Проверьте правильность учетных данных

Убедитесь, что используете правильный тип аутентификации (Basic, WS-Security, OAuth)

Проверьте формат токена или заголовков безопасности SSL/TLS ошибки Обновите сертификаты в хранилище доверенных сертификатов

Настройте SSL в SoapUI: Preferences → SSL Settings → keystore/truststore

Для самоподписанных сертификатов выберите "Accept all certificates"

Проблемы с форматированием XML и валидацией

Schema validation errors Проверьте соответствие типов данных (строки в числах, неверный формат даты)

Проверьте обязательные элементы и атрибуты

Используйте инструменты форматирования XML для поиска проблем Encoding problems Убедитесь, что используется правильная кодировка (обычно UTF-8)

Добавьте заголовок Content-Type с указанием кодировки

Проверьте наличие специальных символов, требующих экранирования

Пример исправления проблем с пространством имен:

xml Скопировать код <!-- Некорректный запрос (missing namespace) --> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Body> <GetWeather> <!-- Отсутствует пространство имен --> <City>Москва</City> </GetWeather> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> <!-- Исправленный запрос --> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:weat="http://example.org/weather"> <soapenv:Body> <weat:GetWeather> <!-- Добавлен префикс пространства имен --> <weat:City>Москва</weat:City> </weat:GetWeather> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

Проблемы производительности и тайм-ауты

Request timeout errors Увеличьте время ожидания в настройках запроса

Проверьте размер запроса и ответа (возможно, слишком большой)

Проверьте нагрузку на сервер и сетевые задержки Медленная обработка больших ответов Используйте пагинацию, если API поддерживает

Увеличьте память для SoapUI: настройте параметр -Xmx в файле soapui.bat/sh

Оптимизируйте запросы, запрашивая только необходимые данные

Общие советы по отладке проблем SOAP API

Используйте инструмент "XML Pretty Print" для форматирования сложных XML

Включите логирование HTTP-трафика: Log Settings → HTTP Log

Сравнивайте работающие и неработающие запросы для выявления различий

Используйте Raw view в SoapUI для просмотра фактических данных HTTP-запроса

При непонятных ошибках попробуйте упростить запрос до минимального рабочего примера

Для сложных случаев используйте Wireshark для анализа полного сетевого взаимодействия