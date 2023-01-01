Selenium-автоматизация: пошаговое создание эффективных тестов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички в тестировании программного обеспечения, желающие освоить автоматизированное тестирование

Тестировщики и QA-инженеры, интересующиеся использованием Selenium для улучшения тестирования

Разработчики программного обеспечения, стремящиеся интегрировать автоматизированные тесты в CI/CD процессы Помните ту радость, когда вручную протестировали 50 пользовательских сценариев, а на следующий день менеджер попросил повторить всё заново из-за обновления кода? Эти времена позади. Selenium — инструмент, превращающий многочасовой ручной труд в автоматизированный процесс. В этой статье я покажу, как построить надежную систему автотестирования с нуля: от установки компонентов до интеграции с CI/CD, с конкретными примерами кода и решениями для типичных проблем. Вы сможете запустить свой первый автотест уже через 30 минут после прочтения. 🚀

Основы Selenium WebDriver для автоматизации тестирования

Selenium WebDriver — это ядро экосистемы Selenium, которое позволяет управлять браузером программно, эмулируя действия реального пользователя. Фактически это API, обеспечивающий взаимодействие с браузером через "родной" для него интерфейс, а не через JavaScript-инъекции, как это делалось в устаревшем Selenium RC.

WebDriver работает по принципу клиент-сервер: ваш код на выбранном языке программирования (клиент) отправляет команды серверу (драйверу браузера), который, в свою очередь, выполняет их в браузере. Это обеспечивает более надежное и предсказуемое поведение по сравнению с предыдущими решениями.

Михаил Дронов, Lead QA Engineer Когда наша команда приступила к разработке крупного банковского портала, мы столкнулись с классической дилеммой: как обеспечить стабильное качество при еженедельных релизах? Ручное регрессионное тестирование занимало три дня, что делало короткие спринты практически невозможными. Мы приняли решение внедрить Selenium. Сначала автоматизировали только критический путь — регистрацию, авторизацию и основные транзакции. Это сократило время тестирования до 40 минут. Через три месяца покрытие автотестами достигло 75%, а время тестирования сократилось до 2 часов вместо трёх дней. Это позволило нам перейти к еженедельным релизам без потери качества. Ключевым фактором успеха стало понимание архитектуры WebDriver и правильное структурирование тестов по паттерну Page Object. Вместо тысяч строк запутанного кода мы получили модульную, масштабируемую систему.

Давайте рассмотрим ключевые компоненты архитектуры Selenium WebDriver:

Компонент Описание Функция Selenium Client Libraries Библиотеки для различных языков программирования Предоставляют API для написания тестов JSON Wire Protocol Протокол обмена данными Обеспечивает коммуникацию между клиентом и драйвером Browser Drivers Специфичные для каждого браузера драйверы (ChromeDriver, GeckoDriver и т.д.) Интерпретируют команды WebDriver и управляют браузером Browsers Поддерживаемые браузеры Среда выполнения тестов

Selenium поддерживает множество языков программирования, что делает его универсальным инструментом для различных команд и проектов:

Java — наиболее распространенный выбор для корпоративных проектов благодаря экосистеме и совместимости

— наиболее распространенный выбор для корпоративных проектов благодаря экосистеме и совместимости Python — идеален для быстрого старта и Data Science проектов благодаря простоте синтаксиса

— идеален для быстрого старта и Data Science проектов благодаря простоте синтаксиса C# — предпочтителен для команд, работающих с .NET стеком

— предпочтителен для команд, работающих с .NET стеком JavaScript — естественный выбор для фронтенд-команд, использующих Node.js

— естественный выбор для фронтенд-команд, использующих Node.js Ruby — популярен в комбинации с Cucumber для BDD-подхода

Независимо от выбранного языка, концепции работы с WebDriver остаются одинаковыми, что позволяет легко переносить знания и лучшие практики между проектами. 🔄

Установка и настройка Selenium для эффективного тестирования

Установка Selenium требует настройки нескольких компонентов, но этот процесс можно разбить на логические шаги. Я покажу, как настроить окружение для наиболее популярных языков программирования.

Для начала работы вам потребуется:

Установленная JDK (для Java) или интерпретатор выбранного языка

Система управления зависимостями (Maven/Gradle для Java, pip для Python)

Драйверы для нужных браузеров

IDE или текстовый редактор

Шаг 1: Установка клиентской библиотеки Selenium

Для Python:

pip install selenium

Для Java с Maven добавьте в pom.xml:

<dependency> <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId> <artifactId>selenium-java</artifactId> <version>4.11.0</version> </dependency>

Для JavaScript (Node.js):

npm install selenium-webdriver

Шаг 2: Установка драйверов браузеров

Каждый браузер требует соответствующий драйвер. Существует два подхода к управлению драйверами:

Подход Преимущества Недостатки Рекомендация Ручная установка Полный контроль версий Трудоёмкость обновления Для начального обучения WebDriverManager Автоматическая загрузка и обновление Дополнительная зависимость Для рабочих проектов Selenium Manager (4.6+) Встроенный в Selenium Относительно новая функция Для современных проектов

Для ручной установки:

ChromeDriver: скачайте с https://chromedriver.chromium.org/downloads GeckoDriver (Firefox): скачайте с https://github.com/mozilla/geckodriver/releases Поместите исполняемый файл в PATH или укажите путь при инициализации драйвера

Для автоматического управления в Java:

<dependency> <groupId>io.github.bonigarcia</groupId> <artifactId>webdrivermanager</artifactId> <version>5.4.1</version> </dependency>

В коде:

WebDriverManager.chromedriver().setup(); WebDriver driver = new ChromeDriver();

В новых версиях Selenium 4.6+ можно использовать встроенный Selenium Manager:

WebDriver driver = new ChromeDriver(); // Автоматическая загрузка драйвера

Шаг 3: Настройка фреймворка для тестирования

Для организованного тестирования рекомендуется использовать фреймворки:

Java: JUnit или TestNG

Python: pytest или unittest

JavaScript: Mocha, Jest или Jasmine

Пример базовой структуры проекта на Java с Maven:

src/ main/ java/ com/yourcompany/pages/ # Классы страниц по паттерну Page Object test/ java/ com/yourcompany/tests/ # Тестовые классы resources/ testdata/ # Тестовые данные pom.xml # Зависимости и конфигурация

Анна Соколова, QA Automation Lead В моей практике самая сложная часть внедрения Selenium — это не написание самих тестов, а создание правильной инфраструктуры. Помню проект, где мы потратили две недели на написание первых автотестов, но они постоянно падали из-за проблем с драйверами и версиями браузеров. Решение пришло, когда мы стандартизировали окружение через Docker. Создали контейнер с фиксированными версиями браузеров и драйверов. Тесты запускались в этом контейнере, что устранило "эффект моего компьютера", когда тест работает у одного инженера, но падает у другого. Дополнительно настроили Selenium Grid для параллельного запуска тестов в разных браузерах. Время выполнения всего тестового набора сократилось с 4 часов до 40 минут. Ключевой урок: инвестируйте время в настройку инфраструктуры в начале проекта. Это окупится многократно за счет стабильности тестов и сокращения времени на отладку.

После установки проверьте, что всё работает, запустив простой тест:

import org.openqa.selenium.WebDriver; import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; import org.junit.Test; public class SimpleTest { @Test public void openGoogle() { WebDriver driver = new ChromeDriver(); driver.get("https://www.google.com"); System.out.println("Title: " + driver.getTitle()); driver.quit(); } }

Если тест запустился успешно, вы готовы к созданию полноценных автотестов! 🛠️

Создание первого автотеста: от локаторов до выполнения

Перейдем от теории к практике — создадим первый полноценный автотест. Я разберу процесс шаг за шагом, с конкретными примерами кода и объяснением каждого этапа.

Представим сценарий: нам нужно протестировать форму авторизации на сайте. Тест должен ввести логин/пароль, нажать кнопку входа и проверить успешную авторизацию.

Шаг 1: Локаторы — ключ к взаимодействию с элементами

Локаторы — это способы поиска элементов на веб-странице. Выбор правильного локатора критически важен для стабильности тестов.

Основные типы локаторов в порядке предпочтения:

ID — самый надежный локатор, если элемент имеет уникальный ID

— самый надежный локатор, если элемент имеет уникальный ID CSS-селекторы — гибкие и быстрые

— гибкие и быстрые XPath — мощные, но могут быть сложными и менее производительными

— мощные, но могут быть сложными и менее производительными Имя класса, имя тега, имя — подходят для простых случаев

— подходят для простых случаев Текст ссылки — для ссылок с уникальным текстом

Пример поиска элементов разными способами:

// По ID WebElement loginField = driver.findElement(By.id("login")); // По имени WebElement passwordField = driver.findElement(By.name("password")); // По CSS-селектору WebElement loginButton = driver.findElement(By.cssSelector(".auth-form button[type='submit']")); // По XPath WebElement errorMessage = driver.findElement(By.xpath("//div[contains(@class, 'error-message')]")); // По тексту ссылки WebElement forgotPasswordLink = driver.findElement(By.linkText("Забыли пароль?"));

Шаг 2: Действия с элементами

После нахождения элемента можно выполнять различные действия:

// Ввод текста loginField.sendKeys("user@example.com"); passwordField.sendKeys("password123"); // Клик loginButton.click(); // Очистка поля loginField.clear(); // Проверка отображения boolean isVisible = errorMessage.isDisplayed(); // Проверка доступности boolean isEnabled = loginButton.isEnabled(); // Получение текста String errorText = errorMessage.getText(); // Получение атрибута String placeholder = loginField.getAttribute("placeholder");

Шаг 3: Ожидания — критически важная часть надежных тестов

Веб-страницы загружаются и обновляются асинхронно, поэтому необходимы механизмы ожидания:

// Неявное ожидание (глобальная настройка) driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS); // Явное ожидание (для конкретного условия) WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10)); WebElement welcomeMessage = wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated( By.cssSelector(".welcome-message") )); // Проверка текста после ожидания assertEquals("Добро пожаловать!", welcomeMessage.getText());

Шаг 4: Написание полного теста

Теперь объединим всё вместе в полноценный тест с использованием JUnit:

import org.junit.After; import org.junit.Before; import org.junit.Test; import org.openqa.selenium.By; import org.openqa.selenium.WebDriver; import org.openqa.selenium.WebElement; import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions; import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait; import java.time.Duration; import static org.junit.Assert.assertEquals; import static org.junit.Assert.assertTrue; public class LoginTest { private WebDriver driver; private WebDriverWait wait; @Before public void setUp() { driver = new ChromeDriver(); driver.manage().window().maximize(); wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10)); } @Test public void testSuccessfulLogin() { // Открыть страницу логина driver.get("https://example.com/login"); // Найти элементы формы WebElement loginField = driver.findElement(By.id("login")); WebElement passwordField = driver.findElement(By.id("password")); WebElement loginButton = driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']")); // Ввести данные loginField.sendKeys("test@example.com"); passwordField.sendKeys("password123"); // Нажать кнопку входа loginButton.click(); // Дождаться появления элемента, подтверждающего успешный вход WebElement welcomeMessage = wait.until( ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.className("welcome-message")) ); // Проверить успешный вход assertTrue(welcomeMessage.isDisplayed()); assertEquals("Добро пожаловать, Тестовый Пользователь!", welcomeMessage.getText()); // Проверить URL после входа assertTrue(driver.getCurrentUrl().contains("/dashboard")); } @After public void tearDown() { if (driver != null) { driver.quit(); } } }

Шаг 5: Запуск и анализ результатов

После запуска теста возможны следующие результаты:

Успех — все проверки пройдены

— все проверки пройдены Провал — тест обнаружил ошибку (не совпадает текст, элемент не найден и т.д.)

— тест обнаружил ошибку (не совпадает текст, элемент не найден и т.д.) Ошибка — проблема в самом тесте или окружении

При анализе ошибок обращайте внимание на:

NoSuchElementException — элемент не найден (неверный локатор или элемент не успел загрузиться)

TimeoutException — истекло время ожидания

StaleElementReferenceException — элемент был найден, но страница обновилась

ElementNotInteractableException — элемент найден, но недоступен для взаимодействия

Не забывайте: хороший тест должен быть изолированным, повторяемым и очищать за собой данные. 🧹

Продвинутые техники работы с Selenium WebDriver

После освоения базовых навыков работы с Selenium пора изучить продвинутые техники, которые сделают ваши тесты более надежными, гибкими и удобными в сопровождении. 🔍

Page Object Model (POM) — основа поддерживаемой архитектуры

Page Object Model — паттерн проектирования, который представляет каждую страницу приложения как отдельный класс с интерфейсом для взаимодействия. Это позволяет:

Отделить логику тестов от деталей реализации страниц

Повторно использовать код для разных тестовых сценариев

Легко поддерживать тесты при изменении UI

Пример класса страницы логина:

public class LoginPage { private WebDriver driver; private WebDriverWait wait; // Локаторы private By loginFieldLocator = By.id("login"); private By passwordFieldLocator = By.id("password"); private By loginButtonLocator = By.cssSelector("button[type='submit']"); private By errorMessageLocator = By.className("error-message"); public LoginPage(WebDriver driver) { this.driver = driver; this.wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10)); } // Открытие страницы public LoginPage open() { driver.get("https://example.com/login"); return this; } // Ввод логина public LoginPage enterLogin(String login) { driver.findElement(loginFieldLocator).sendKeys(login); return this; } // Ввод пароля public LoginPage enterPassword(String password) { driver.findElement(passwordFieldLocator).sendKeys(password); return this; } // Клик по кнопке логина public DashboardPage clickLoginButton() { driver.findElement(loginButtonLocator).click(); return new DashboardPage(driver); } // Метод для комплексного логина public DashboardPage loginAs(String login, String password) { enterLogin(login); enterPassword(password); return clickLoginButton(); } // Получение текста ошибки public String getErrorMessage() { return wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(errorMessageLocator)).getText(); } }

Использование Page Object в тесте:

@Test public void testSuccessfulLogin() { LoginPage loginPage = new LoginPage(driver); DashboardPage dashboardPage = loginPage .open() .enterLogin("test@example.com") .enterPassword("password123") .clickLoginButton(); assertTrue(dashboardPage.isPageLoaded()); assertEquals("Добро пожаловать!", dashboardPage.getWelcomeMessage()); }

Работа со сложными элементами интерфейса

Современные веб-интерфейсы содержат множество сложных элементов. Вот как с ними работать:

Тип элемента Подход Пример кода Выпадающие списки Select API new Select(driver.findElement(By.id("dropdown"))).selectByVisibleText("Опция 2"); Drag and Drop Actions API Actions actions = new Actions(driver); actions.dragAndDrop(source, target).perform(); iframes Переключение между фреймами driver.switchTo().frame("frameId"); // действия с элементами внутри фрейма driver.switchTo().defaultContent(); Модальные окна Переключение на alert Alert alert = driver.switchTo().alert(); alert.accept(); // или alert.dismiss(); Загрузка файлов Прямая передача пути driver.findElement(By.id("fileInput")).sendKeys("/path/to/file.pdf");

JavaScript Executor — когда обычные методы бессильны

Иногда стандартные методы Selenium не справляются с задачей. В таких случаях на помощь приходит JavaScript:

JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver; // Скролл к элементу WebElement element = driver.findElement(By.id("elementAtBottom")); js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", element); // Клик по элементу через JS (когда обычный клик не работает) js.executeScript("arguments[0].click();", element); // Установка значения напрямую (обход валидации при вводе) js.executeScript("arguments[0].value='test@example.com';", driver.findElement(By.id("email"))); // Выполнение асинхронного JS и ожидание результата Long windowHeight = (Long) js.executeScript("return window.innerHeight;");

Скриншоты и видеозапись для отладки

Для анализа проблем полезно сохранять скриншоты в момент падения теста:

public void takeScreenshot(String fileName) { File scrFile = ((TakesScreenshot)driver).getScreenshotAs(OutputType.FILE); try { FileUtils.copyFile(scrFile, new File("./screenshots/" + fileName + ".png")); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } // В JUnit используем Rule для автоматических скриншотов при падении теста @Rule public TestWatcher watcher = new TestWatcher() { @Override protected void failed(Throwable e, Description description) { takeScreenshot(description.getMethodName()); } };

Data-Driven Testing — управление тестовыми данными

Для параметризации тестов и повторного использования сценариев с разными данными:

@RunWith(Parameterized.class) public class LoginParameterizedTest { @Parameterized.Parameters public static Collection<Object[]> data() { return Arrays.asList(new Object[][] { { "valid@email.com", "validPassword", true, null }, { "invalid@email.com", "wrongPassword", false, "Неверный логин или пароль" }, { "", "anyPassword", false, "Введите email" }, { "valid@email.com", "", false, "Введите пароль" } }); } private String email; private String password; private boolean shouldLogin; private String expectedError; public LoginParameterizedTest(String email, String password, boolean shouldLogin, String expectedError) { this.email = email; this.password = password; this.shouldLogin = shouldLogin; this.expectedError = expectedError; } // Тест, использующий параметры @Test public void loginWithDifferentCredentials() { LoginPage loginPage = new LoginPage(driver).open(); loginPage.enterLogin(email).enterPassword(password).clickLoginButton(); if (shouldLogin) { assertTrue(new DashboardPage(driver).isPageLoaded()); } else { assertEquals(expectedError, loginPage.getErrorMessage()); } } }

Эти продвинутые техники позволят вашим тестам легко масштабироваться, оставаться поддерживаемыми и эффективно находить ошибки. 🚀

Интеграция Selenium в CI/CD для непрерывного тестирования

Автоматизация тестирования раскрывает свой полный потенциал только при интеграции в процесс непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Это позволяет запускать тесты автоматически при каждом изменении кода, обеспечивая раннее обнаружение ошибок. 🔄

Подготовка тестов к запуску в CI/CD

Перед интеграцией убедитесь, что ваши тесты соответствуют следующим требованиям:

Независимость — каждый тест должен работать изолировано, не зависеть от результатов предыдущих тестов

— каждый тест должен работать изолировано, не зависеть от результатов предыдущих тестов Идемпотентность — тесты должны давать одинаковый результат при многократном запуске

— тесты должны давать одинаковый результат при многократном запуске Стабильность — минимизация "хрупких" тестов, зависящих от точного расположения элементов или времени загрузки

— минимизация "хрупких" тестов, зависящих от точного расположения элементов или времени загрузки Информативность — тесты должны предоставлять четкую информацию о причине падения

— тесты должны предоставлять четкую информацию о причине падения Управляемость — возможность запуска определенных групп тестов через теги или категории

Настройка Selenium в режиме Headless для CI/CD

В среде CI/CD обычно нет графического интерфейса, поэтому браузеры нужно запускать в режиме headless:

// Chrome в режиме headless ChromeOptions options = new ChromeOptions(); options.addArguments("--headless", "--disable-gpu", "--window-size=1920,1080"); WebDriver driver = new ChromeDriver(options); // Firefox в режиме headless FirefoxOptions options = new FirefoxOptions(); options.addArguments("--headless"); WebDriver driver = new FirefoxDriver(options);

Интеграция с популярными CI/CD платформами

Рассмотрим процесс интеграции с наиболее распространенными системами:

Jenkins

Пример конфигурации Pipeline в Jenkinsfile:

pipeline { agent any stages { stage('Checkout') { steps { git 'https://github.com/your-repo/selenium-tests.git' } } stage('Build') { steps { sh 'mvn clean compile' } } stage('Test') { steps { sh 'mvn test' } post { always { junit '**/target/surefire-reports/*.xml' archiveArtifacts artifacts: 'target/screenshots/**/*.png', allowEmptyArchive: true } } } } }

GitLab CI/CD

Пример .gitlab-ci.yml:

image: maven:3.8.4-openjdk-11 variables: MAVEN_OPTS: "-Dmaven.repo.local=.m2/repository" cache: paths: - .m2/repository/ stages: - build - test build: stage: build script: - mvn clean compile test: stage: test script: - mvn test artifacts: reports: junit: target/surefire-reports/TEST-*.xml paths: - target/screenshots/ expire_in: 1 week

GitHub Actions

Пример .github/workflows/selenium-tests.yml:

name: Selenium Tests on: push: branches: [ main, develop ] pull_request: branches: [ main ] jobs: test: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v2 - name: Set up JDK 11 uses: actions/setup-java@v2 with: java-version: '11' distribution: 'adopt' - name: Install Chrome run: | wget -q -O – https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add - echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/google.list sudo apt-get update sudo apt-get install -y google-chrome-stable - name: Run tests run: mvn test - name: Publish Test Report uses: mikepenz/action-junit-report@v2 if: always() with: report_paths: '**/target/surefire-reports/TEST-*.xml' - name: Archive screenshots uses: actions/upload-artifact@v2 if: failure() with: name: selenium-screenshots path: target/screenshots/

Параллелизация тестов для ускорения

Для сокращения времени выполнения можно запускать тесты параллельно. В TestNG это делается так:

<suite name="Parallel Test Suite" parallel="methods" thread-count="5"> <test name="Parallel Tests"> <classes> <class name="com.example.LoginTest" /> <class name="com.example.DashboardTest" /> </classes> </test> </suite>

В JUnit 5:

@Execution(ExecutionMode.CONCURRENT) class ConcurrentTestClass { // тесты будут выполняться параллельно }

Selenium Grid для распределенного тестирования

Selenium Grid позволяет запускать тесты на разных машинах с различными браузерами и операционными системами:

// Настройка удаленного драйвера DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities(); capabilities.setBrowserName("chrome"); capabilities.setPlatform(Platform.WINDOWS); // Подключение к Selenium Grid WebDriver driver = new RemoteWebDriver( new URL("http://selenium-hub:4444/wd/hub"), capabilities );

Дмитрий Климов, DevOps Engineer Когда я присоединился к проекту, команда уже имела набор Selenium-тестов, но запускала их вручную перед релизами. Это создавало задержки и пропущенные ошибки. Мы решили интегрировать тесты в наш CI/CD пайплайн на базе Jenkins. Первая проблема возникла сразу: тесты постоянно падали на сервере CI. Оказалось, тесты были написаны с учетом графического интерфейса, а сервер работал без него. Мы адаптировали тесты для работы в режиме headless и столкнулись со второй проблемой — скорость. Полный набор из 200+ тестов занимал более 2 часов, что замедляло доставку. Решением стал Selenium Grid в Docker-контейнерах. Мы настроили hub и несколько nodes, распределив тесты между ними. Время выполнения сократилось до 15 минут. Дополнительно внедрили стратегию выборочного запуска тестов, основанную на изменённых файлах в коммите. Ключевым стало создание информативных отчётов с Allure. Разработчики получали не просто сообщение "тесты упали", а подробный отчёт с шагами воспроизведения, скриншотами и временной шкалой. Это сократило время на отладку проблем на 60%.

Генерация отчетов о тестировании

Подробные отчеты помогают быстро анализировать результаты тестов. Популярные инструменты:

Allure — интерактивные отчеты с графиками и скриншотами

— интерактивные отчеты с графиками и скриншотами Extent Reports — настраиваемые HTML-отчеты с богатым функционалом

— настраиваемые HTML-отчеты с богатым функционалом ReportPortal — аналитическая платформа для управления тестами

Пример интеграции Allure с Maven:

<dependency> <groupId>io.qameta.allure</groupId> <artifactId>allure-junit5</artifactId> <version>2.17.3</version> <scope>test</scope> </dependency> <plugin> <groupId>io.qameta.allure</groupId> <artifactId>allure-maven</artifactId> <version>2.10.0</version> </plugin>

Использование аннотаций Allure в тестах:

@Epic("Авторизация") @Feature("Вход в систему") public class LoginTest { @Test @Severity(SeverityLevel.CRITICAL) @Story("Успешный вход в систему с валидными данными") @Description("Проверка входа в систему с корректными учетными данными") public void testSuccessfulLogin() { // код теста // Добавление скриншота в отчет Allure.addAttachment("Screenshot", new ByteArrayInputStream( ((TakesScreenshot) driver).getScreenshotAs(OutputType.BYTES) )); } }

Интеграция Selenium в CI/CD превращает автоматизированное тестирование из полезного дополнения в неотъемлемую часть процесса разработки, обеспечивая быстрое обнаружение ошибок и уверенность в качестве продукта. 🛡️