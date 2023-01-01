Jira для тестирования: настройка эффективного QA-процесса от А до Я#QA и тестирование #Управление проектами #Agile и Scrum
Для кого эта статья:
- Тестировщики и QA-специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки в работе с Jira
- Менеджеры проектов в области разработки программного обеспечения, отвечающие за процесс тестирования
Специалисты по тестированию, желающие оптимизировать управление дефектами и тестовыми процессами в своей команде
Jira — мощный инструмент для управления проектами, который можно превратить в настоящую крепость для вашего QA-процесса. Большинство тестировщиков используют лишь 20% её потенциала, не подозревая, что именно в оставшихся 80% скрыты возможности, способные революционизировать весь процесс тестирования. В этом руководстве мы разберём каждый шаг настройки тестирования в Jira — от базовых конфигураций до продвинутых автоматизаций, которые превратят ваш рутинный QA-процесс в отлаженный механизм с прозрачной отчётностью и эффективным управлением дефектами. 🚀
Настройка проекта в Jira для эффективного тестирования
Правильная настройка проекта в Jira — фундамент успешного процесса тестирования. Начнём с базовых настроек, которые значительно упростят жизнь всей QA-команде.
Первым шагом создайте проект подходящего типа. Для тестирования оптимально подходят два варианта:
- Классический проект управления разработкой ПО (Software) — универсальный вариант с предустановленными типами задач Bug, Epic, Story, Task
- Проект управления тестированием (Test Management) — специализированный тип с дополнительными функциями для QA-команд
После создания проекта настройте рабочий процесс (workflow), адаптированный под ваши нужды. Стандартный поток статусов для задач с тестированием обычно включает:
|Статус
|Описание
|Когда использовать
|To Do
|Тест-кейс создан, но ещё не взят в работу
|При планировании тестирования
|In Progress
|Тестирование выполняется
|Когда тестировщик активно работает над кейсом
|Blocked
|Тестирование невозможно продолжить
|При блокирующих зависимостях
|Ready for Review
|Тестирование завершено, ожидает проверки
|Для валидации результатов лидом
|Done
|Тестирование успешно завершено
|После подтверждения результатов
Для эффективного тестирования критически важна настройка пользовательских полей. Добавьте следующие поля для задач типа "Bug":
- Severity (Критичность) — Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial
- Environment (Окружение) — Dev, Test, Stage, Production
- Browser/Device (Браузер/Устройство) — для воспроизведения дефекта
- Steps to Reproduce (Шаги воспроизведения) — текстовое поле с форматированием
- Expected Result (Ожидаемый результат)
- Actual Result (Фактический результат)
Анна Петрова, Lead QA Engineer
Когда наша команда выросла до 12 тестировщиков, мы столкнулись с хаосом в отслеживании багов. Задачи дублировались, приоритеты путались, а статистика была недоступна. Я предложила переработать конфигурацию Jira с нуля.
Ключевым решением стала детальная настройка схемы задач с разделением дефектов на подтипы по компонентам системы и введение обязательных полей для каждого дефекта. Мы добавили поле "Тестовое окружение" с предустановленными значениями и поле "Скриншот/видео" для прикрепления доказательств.
Через месяц после внедрения время на обработку одного дефекта сократилось на 40%, а количество возвратов задач из-за неполной информации уменьшилось в 3 раза. Этот опыт научил меня, что правильная настройка Jira — не просто техническая задача, а стратегическое решение для всего QA-процесса.
Для структурирования работы команды создайте основные компоненты вашего продукта в разделе Project Settings → Components. Примеры компонентов: Frontend, Backend, Mobile app, API, Database. Это позволит быстро фильтровать задачи и анализировать статистику по каждому компоненту отдельно.
Завершите базовую настройку, определив доски (boards) с фильтрами для разных типов задач: доска для тест-кейсов, доска для багов, общая доска для всех задач. Настройте представление досок (колонки, группировку) в соответствии с вашими рабочими процессами.
Создание и организация тест-кейсов в Jira
Базовая Jira не имеет встроенных инструментов для управления тест-кейсами, поэтому необходимо либо адаптировать существующие типы задач, либо установить специальный плагин для тестирования. Рассмотрим оба подхода.
Если вы работаете с базовой версией Jira без дополнений, создайте новый тип задачи "Test Case" через Administration → Issues → Issue Types. Для этого типа определите обязательные поля:
- Предусловия (Preconditions)
- Шаги теста (Test Steps) — с возможностью нумерации
- Ожидаемый результат (Expected Result)
- Статус теста (Test Status) — Passed, Failed, Blocked, Not Executed
- Автоматизирован (Automated) — Yes/No/Partially
Для организации тест-кейсов используйте иерархическую структуру с помощью Epic → Test Suite → Test Case. Эпики могут соответствовать крупным функциональным областям, Test Suite — группам связанных тестов, а Test Case — конкретным проверкам.
Присвойте тест-кейсам метки (labels) для более гибкой фильтрации: regression, smoke, integration, performance. Это облегчит формирование тестовых прогонов (test runs) и подготовку отчётности.
Для более мощного управления тестированием рекомендую использовать специализированные плагины. Вот порядок создания тест-кейса в Zephyr Scale (одном из самых популярных решений):
- Перейдите в раздел Tests → Create Test
- Выберите проект и заполните основную информацию
- Добавьте предусловия (Preconditions)
- Создайте шаги теста, детально описав действия и ожидаемые результаты для каждого шага
- Укажите дополнительные параметры: приоритет, компоненты, метки
- Свяжите тест-кейс с требованиями или пользовательскими историями
Для эффективного повторного использования тест-кейсов создавайте шаблоны распространённых проверок. Например, шаблон для тестирования формы ввода или шаблон проверки API-эндпоинта.
Управление жизненным циклом дефектов с помощью Jira
Jira изначально проектировалась как система отслеживания ошибок, поэтому управление дефектами — её сильная сторона. Рассмотрим оптимальный жизненный цикл бага и его реализацию.
Стандартный жизненный цикл дефекта включает следующие статусы:
- Open/New — дефект обнаружен и зарегистрирован
- In Progress — разработчик начал работу над исправлением
- Fixed — исправление реализовано
- Ready for Test — исправление готово к верификации
- Verified — исправление проверено тестировщиком
- Closed — дефект закрыт
- Reopened — дефект не исправлен и возвращён в работу
Этот базовый поток можно настроить через Administration → Issues → Workflows. Создайте новый рабочий процесс для типа задач "Bug" или модифицируйте существующий.
Для эффективного управления ошибками важно настроить шаблон создания бага, который обеспечит предоставление всей необходимой информации с первого раза. Используйте инструмент "Field Configuration" в административной панели Jira и сделайте следующие поля обязательными:
|Поле
|Тип поля
|Цель
|Краткое описание
|Текст
|Суть проблемы (до 80 символов)
|Шаги воспроизведения
|Многострочный текст
|Точная последовательность действий
|Ожидаемый результат
|Текст
|Что должно произойти по спецификации
|Фактический результат
|Текст
|Что происходит на самом деле
|Окружение
|Выбор из списка
|Где обнаружена проблема
|Приоритет
|Выбор из списка
|Срочность исправления
|Критичность
|Выбор из списка
|Влияние на функциональность
Для визуальной демонстрации проблемы настройте интеграцию с инструментами скриншотов. Jira имеет встроенную функцию прикрепления файлов, но также поддерживает интеграцию со специализированными инструментами, такими как Lightshot или Snagit, которые позволяют делать аннотации и пометки прямо на скриншотах.
Для повышения прозрачности и снижения дублирования багов используйте функцию связанных задач (linked issues). Настройте следующие типы связей:
- "is blocked by" / "blocks" — для отображения зависимостей
- "duplicates" / "is duplicated by" — для связывания похожих багов
- "relates to" — для обозначения общей проблемной области
Дмитрий Соколов, QA Team Lead
Мы потеряли крупного клиента из-за регресса в основном функционале, который проскользнул в релиз. Постмортем показал, что баг был найден за две недели до релиза, но "потерялся" в процессе передачи между командами.
Я инициировал полный пересмотр нашего процесса управления дефектами в Jira. Мы внедрили трёхуровневую систему приоритизации: по срочности (Priority), по влиянию на пользователя (Severity) и по бизнес-ценности затронутого функционала (Business Value). Каждый критический баг автоматически попадал в дашборд руководства.
Ключевым изменением стало внедрение подтверждения исправления дефекта двумя сторонами: QA-инженером, который нашёл баг, и продакт-менеджером компонента. Только после двойной верификации баг получал статус "Verified".
За следующие три месяца количество регрессионных багов в релизах снизилось на 78%. Теперь этот процесс — стандарт для всех проектов компании.
Автоматизируйте рутинные операции с помощью Automation for Jira. Например, создайте правила для:
- Автоматического назначения багов на разработчиков на основе компонента
- Отправки уведомлений при изменении статуса критических дефектов
- Автоматического закрытия багов, если они не воспроизводятся в течение определённого времени
- Эскалации багов с высоким приоритетом, если они не взяты в работу в течение 24 часов
Топ-5 плагинов для расширения возможностей тестирования
Базовая функциональность Jira может быть значительно расширена с помощью специализированных плагинов для тестирования. Рассмотрим пять наиболее мощных и популярных решений. 🔍
1. Zephyr Scale (ранее TM4J)
Zephyr Scale — один из самых популярных плагинов для управления тестированием в Jira. Он позволяет создавать и управлять тест-кейсами, формировать тестовые циклы и прогоны, а также генерировать подробную отчётность.
Ключевые возможности:
- Детальное описание тест-кейсов с поддержкой параметризации
- BDD-подход с поддержкой Gherkin-синтаксиса
- Импорт и экспорт тест-кейсов в различные форматы (Excel, CSV)
- Организация тест-кейсов в иерархические структуры
- Отслеживание покрытия требований тестами
- Мощная аналитика и настраиваемые отчёты
2. Xray
Xray — мощное решение для управления тестированием с полной интеграцией в экосистему Atlassian. Позволяет организовать весь процесс тестирования внутри Jira.
Основные преимущества:
- Полная трассируемость от требований до тестов и дефектов
- Интеграция с инструментами автоматизации (Jenkins, Selenium, Cucumber)
- Поддержка тестовых прогонов с различными конфигурациями
- Подробный анализ покрытия кода тестами
- Возможность импорта результатов автоматизированных тестов
3. TestFLO
TestFLO — гибкий инструмент для управления процессом тестирования, который отлично интегрируется с Agile-методологиями.
Отличительные особенности:
- Высокая степень настройки под конкретные процессы
- Встроенная поддержка CI/CD-процессов
- Специализированные решения для разных типов тестирования
- Удобные инструменты для планирования тестирования
- Возможность создания пользовательских метрик
4. QMetry Test Management
QMetry — комплексное решение для управления жизненным циклом тестирования с акцентом на качество и аналитику.
Ключевые функции:
- Управление требованиями и соответствие нормативным стандартам
- Интуитивно понятный интерфейс для создания тест-кейсов
- Расширенные возможности для приоритизации тестов
- Интеграция с инструментами непрерывной интеграции
- Комплексные аналитические панели
5. Adaptavist Test Management (ATM)
ATM (ранее известный как TestSphere) предоставляет гибкие инструменты для управления тестированием в Jira с акцентом на совместную работу команды.
Основные достоинства:
- Мощные инструменты для совместной работы и обзора тестов
- Поддержка сценариев на основе данных (data-driven testing)
- Встроенные шаблоны для различных типов тестирования
- Интеграция с популярными инструментами CI/CD
- Расширенные возможности для управления тестовыми средами
При выборе плагина для тестирования в Jira оцените следующие критерии:
- Масштабируемость — насколько решение будет соответствовать росту вашей команды и проекта
- Интеграция — совместимость с используемыми инструментами автоматизации и CI/CD
- Стоимость — соотношение цены и функциональности
- Поддержка — доступность обновлений и технической поддержки
- Удобство использования — интуитивность интерфейса для всех членов команды
Автоматизация и отчетность в процессе тестирования
Автоматизация рутинных задач и настройка информативной отчётности — ключевые элементы эффективного процесса тестирования в Jira. Рассмотрим, как их реализовать, начиная с базовых настроек и заканчивая продвинутыми сценариями. ⚙️
Автоматизация тестовых процессов
С помощью встроенного инструмента Automation for Jira вы можете создать ряд полезных правил для оптимизации процесса тестирования:
- Автоматическое создание задач с типом "Bug" при провале тест-кейса
- Оповещение разработчиков о новых дефектах в их компонентах
- Автоматическое назначение тестовых задач на основе компетенций тестировщиков
- Генерация регулярных отчётов о статусе тестирования
- Создание новых тестовых прогонов при публикации новой версии продукта
Для настройки автоматизации перейдите в Project settings → Automation, создайте новое правило и определите его триггеры, условия и действия. Например, правило "Автоматическое создание бага при провале теста" может выглядеть так:
Триггер: Когда тест-кейс меняет статус на "Failed" Условия: Тест-кейс входит в текущий тестовый цикл Действия: Создать задачу с типом "Bug", скопировать описание теста, назначить на ответственного за компонент
Для более глубокой интеграции тестирования с процессом разработки настройте связь с системами CI/CD:
- Интеграция с Jenkins для запуска автотестов и отправки результатов в Jira
- Автоматическое обновление статуса тест-кейсов на основе результатов прогона автоматизированных тестов
- Блокировка релиза при наличии открытых критических дефектов
- Автоматическое создание тестового окружения для верификации исправлений
Построение информативной отчётности
Jira предоставляет мощные инструменты для создания отчётов о процессе тестирования. Основные типы отчётов, которые стоит настроить:
- Отчёт о покрытии требований тестами — показывает, насколько полно функциональные требования покрыты тест-кейсами
- Отчёт о статусе тестирования — отображает прогресс тестового цикла: количество пройденных, проваленных и блокированных тестов
- Отчёт о дефектах — показывает распределение дефектов по критичности, компонентам и статусам
- Отчёт о трендах — демонстрирует динамику обнаружения и исправления дефектов во времени
- Отчёт о производительности тестировщиков — отслеживает количество выполненных тестов и найденных дефектов по каждому члену команды
Для создания наглядных дашбордов используйте инструмент Dashboards в Jira. Добавьте на дашборд следующие гаджеты:
- Pie Chart — для визуализации распределения дефектов по критичности
- Filter Results — для отображения списка открытых критических багов
- Two Dimensional Filter Statistics — для анализа дефектов по компонентам и статусам
- Heat Map — для идентификации проблемных областей продукта
- Burndown Chart — для отслеживания прогресса тестирования
Для более продвинутой аналитики используйте специализированные плагины, такие как eazyBI или Custom Charts. Они позволяют создавать сложные многомерные отчёты с drill-down функциональностью.
Настройте регулярную отправку отчётов ключевым заинтересованным сторонам:
- Ежедневный отчёт команде разработки о новых и критических дефектах
- Еженедельный отчёт менеджменту о прогрессе тестирования и статусе качества продукта
- Отчёт перед релизом с детальным анализом остаточных рисков
Для максимальной эффективности настройте каскадную систему метрик качества:
|Уровень
|Метрики
|Целевая аудитория
|Оперативный
|Количество открытых/закрытых багов, прогресс тестирования
|Команда разработки и тестирования
|Тактический
|Плотность дефектов, эффективность обнаружения, время до исправления
|Менеджеры продукта и проектов
|Стратегический
|Стоимость качества, удовлетворенность пользователей, возврат дефектов
|Руководство компании
Помните, что правильно настроенная автоматизация и отчётность не только экономят время команды, но и значительно повышают прозрачность процесса тестирования, что критически важно для принятия обоснованных решений о качестве продукта и готовности его к релизу.
Тестирование в Jira — не просто инструментальный процесс, а стратегия обеспечения качества, которая выходит далеко за рамки поиска багов. Грамотно настроенная Jira становится центральной нервной системой всего QA-процесса, объединяя разрозненные действия в единую экосистему с прозрачными метриками и предсказуемыми результатами. Инвестируйте время в настройку процессов сейчас — и вы получите не только снижение количества дефектов, но и фундаментально новый уровень управляемости качеством продукта, который заметят все: от разработчиков до руководства компании и конечных пользователей.