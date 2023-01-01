Jira для тестирования: настройка эффективного QA-процесса от А до Я

Специалисты по тестированию, желающие оптимизировать управление дефектами и тестовыми процессами в своей команде Jira — мощный инструмент для управления проектами, который можно превратить в настоящую крепость для вашего QA-процесса. Большинство тестировщиков используют лишь 20% её потенциала, не подозревая, что именно в оставшихся 80% скрыты возможности, способные революционизировать весь процесс тестирования. В этом руководстве мы разберём каждый шаг настройки тестирования в Jira — от базовых конфигураций до продвинутых автоматизаций, которые превратят ваш рутинный QA-процесс в отлаженный механизм с прозрачной отчётностью и эффективным управлением дефектами. 🚀

Настройка проекта в Jira для эффективного тестирования

Правильная настройка проекта в Jira — фундамент успешного процесса тестирования. Начнём с базовых настроек, которые значительно упростят жизнь всей QA-команде.

Первым шагом создайте проект подходящего типа. Для тестирования оптимально подходят два варианта:

Классический проект управления разработкой ПО (Software) — универсальный вариант с предустановленными типами задач Bug, Epic, Story, Task

— универсальный вариант с предустановленными типами задач Bug, Epic, Story, Task Проект управления тестированием (Test Management) — специализированный тип с дополнительными функциями для QA-команд

После создания проекта настройте рабочий процесс (workflow), адаптированный под ваши нужды. Стандартный поток статусов для задач с тестированием обычно включает:

Статус Описание Когда использовать To Do Тест-кейс создан, но ещё не взят в работу При планировании тестирования In Progress Тестирование выполняется Когда тестировщик активно работает над кейсом Blocked Тестирование невозможно продолжить При блокирующих зависимостях Ready for Review Тестирование завершено, ожидает проверки Для валидации результатов лидом Done Тестирование успешно завершено После подтверждения результатов

Для эффективного тестирования критически важна настройка пользовательских полей. Добавьте следующие поля для задач типа "Bug":

Severity (Критичность) — Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial

(Критичность) — Blocker, Critical, Major, Minor, Trivial Environment (Окружение) — Dev, Test, Stage, Production

(Окружение) — Dev, Test, Stage, Production Browser/Device (Браузер/Устройство) — для воспроизведения дефекта

(Браузер/Устройство) — для воспроизведения дефекта Steps to Reproduce (Шаги воспроизведения) — текстовое поле с форматированием

(Шаги воспроизведения) — текстовое поле с форматированием Expected Result (Ожидаемый результат)

(Ожидаемый результат) Actual Result (Фактический результат)

Анна Петрова, Lead QA Engineer Когда наша команда выросла до 12 тестировщиков, мы столкнулись с хаосом в отслеживании багов. Задачи дублировались, приоритеты путались, а статистика была недоступна. Я предложила переработать конфигурацию Jira с нуля. Ключевым решением стала детальная настройка схемы задач с разделением дефектов на подтипы по компонентам системы и введение обязательных полей для каждого дефекта. Мы добавили поле "Тестовое окружение" с предустановленными значениями и поле "Скриншот/видео" для прикрепления доказательств. Через месяц после внедрения время на обработку одного дефекта сократилось на 40%, а количество возвратов задач из-за неполной информации уменьшилось в 3 раза. Этот опыт научил меня, что правильная настройка Jira — не просто техническая задача, а стратегическое решение для всего QA-процесса.

Для структурирования работы команды создайте основные компоненты вашего продукта в разделе Project Settings → Components. Примеры компонентов: Frontend, Backend, Mobile app, API, Database. Это позволит быстро фильтровать задачи и анализировать статистику по каждому компоненту отдельно.

Завершите базовую настройку, определив доски (boards) с фильтрами для разных типов задач: доска для тест-кейсов, доска для багов, общая доска для всех задач. Настройте представление досок (колонки, группировку) в соответствии с вашими рабочими процессами.

Создание и организация тест-кейсов в Jira

Базовая Jira не имеет встроенных инструментов для управления тест-кейсами, поэтому необходимо либо адаптировать существующие типы задач, либо установить специальный плагин для тестирования. Рассмотрим оба подхода.

Если вы работаете с базовой версией Jira без дополнений, создайте новый тип задачи "Test Case" через Administration → Issues → Issue Types. Для этого типа определите обязательные поля:

Предусловия (Preconditions)

Шаги теста (Test Steps) — с возможностью нумерации

Ожидаемый результат (Expected Result)

Статус теста (Test Status) — Passed, Failed, Blocked, Not Executed

Автоматизирован (Automated) — Yes/No/Partially

Для организации тест-кейсов используйте иерархическую структуру с помощью Epic → Test Suite → Test Case. Эпики могут соответствовать крупным функциональным областям, Test Suite — группам связанных тестов, а Test Case — конкретным проверкам.

Присвойте тест-кейсам метки (labels) для более гибкой фильтрации: regression, smoke, integration, performance. Это облегчит формирование тестовых прогонов (test runs) и подготовку отчётности.

Для более мощного управления тестированием рекомендую использовать специализированные плагины. Вот порядок создания тест-кейса в Zephyr Scale (одном из самых популярных решений):

Перейдите в раздел Tests → Create Test Выберите проект и заполните основную информацию Добавьте предусловия (Preconditions) Создайте шаги теста, детально описав действия и ожидаемые результаты для каждого шага Укажите дополнительные параметры: приоритет, компоненты, метки Свяжите тест-кейс с требованиями или пользовательскими историями

Для эффективного повторного использования тест-кейсов создавайте шаблоны распространённых проверок. Например, шаблон для тестирования формы ввода или шаблон проверки API-эндпоинта.

Управление жизненным циклом дефектов с помощью Jira

Jira изначально проектировалась как система отслеживания ошибок, поэтому управление дефектами — её сильная сторона. Рассмотрим оптимальный жизненный цикл бага и его реализацию.

Стандартный жизненный цикл дефекта включает следующие статусы:

Open/New — дефект обнаружен и зарегистрирован In Progress — разработчик начал работу над исправлением Fixed — исправление реализовано Ready for Test — исправление готово к верификации Verified — исправление проверено тестировщиком Closed — дефект закрыт Reopened — дефект не исправлен и возвращён в работу

Этот базовый поток можно настроить через Administration → Issues → Workflows. Создайте новый рабочий процесс для типа задач "Bug" или модифицируйте существующий.

Для эффективного управления ошибками важно настроить шаблон создания бага, который обеспечит предоставление всей необходимой информации с первого раза. Используйте инструмент "Field Configuration" в административной панели Jira и сделайте следующие поля обязательными:

Поле Тип поля Цель Краткое описание Текст Суть проблемы (до 80 символов) Шаги воспроизведения Многострочный текст Точная последовательность действий Ожидаемый результат Текст Что должно произойти по спецификации Фактический результат Текст Что происходит на самом деле Окружение Выбор из списка Где обнаружена проблема Приоритет Выбор из списка Срочность исправления Критичность Выбор из списка Влияние на функциональность

Для визуальной демонстрации проблемы настройте интеграцию с инструментами скриншотов. Jira имеет встроенную функцию прикрепления файлов, но также поддерживает интеграцию со специализированными инструментами, такими как Lightshot или Snagit, которые позволяют делать аннотации и пометки прямо на скриншотах.

Для повышения прозрачности и снижения дублирования багов используйте функцию связанных задач (linked issues). Настройте следующие типы связей:

"is blocked by" / "blocks" — для отображения зависимостей

"duplicates" / "is duplicated by" — для связывания похожих багов

"relates to" — для обозначения общей проблемной области

Дмитрий Соколов, QA Team Lead Мы потеряли крупного клиента из-за регресса в основном функционале, который проскользнул в релиз. Постмортем показал, что баг был найден за две недели до релиза, но "потерялся" в процессе передачи между командами. Я инициировал полный пересмотр нашего процесса управления дефектами в Jira. Мы внедрили трёхуровневую систему приоритизации: по срочности (Priority), по влиянию на пользователя (Severity) и по бизнес-ценности затронутого функционала (Business Value). Каждый критический баг автоматически попадал в дашборд руководства. Ключевым изменением стало внедрение подтверждения исправления дефекта двумя сторонами: QA-инженером, который нашёл баг, и продакт-менеджером компонента. Только после двойной верификации баг получал статус "Verified". За следующие три месяца количество регрессионных багов в релизах снизилось на 78%. Теперь этот процесс — стандарт для всех проектов компании.

Автоматизируйте рутинные операции с помощью Automation for Jira. Например, создайте правила для:

Автоматического назначения багов на разработчиков на основе компонента

Отправки уведомлений при изменении статуса критических дефектов

Автоматического закрытия багов, если они не воспроизводятся в течение определённого времени

Эскалации багов с высоким приоритетом, если они не взяты в работу в течение 24 часов

Топ-5 плагинов для расширения возможностей тестирования

Базовая функциональность Jira может быть значительно расширена с помощью специализированных плагинов для тестирования. Рассмотрим пять наиболее мощных и популярных решений. 🔍

1. Zephyr Scale (ранее TM4J)

Zephyr Scale — один из самых популярных плагинов для управления тестированием в Jira. Он позволяет создавать и управлять тест-кейсами, формировать тестовые циклы и прогоны, а также генерировать подробную отчётность.

Ключевые возможности:

Детальное описание тест-кейсов с поддержкой параметризации

BDD-подход с поддержкой Gherkin-синтаксиса

Импорт и экспорт тест-кейсов в различные форматы (Excel, CSV)

Организация тест-кейсов в иерархические структуры

Отслеживание покрытия требований тестами

Мощная аналитика и настраиваемые отчёты

2. Xray

Xray — мощное решение для управления тестированием с полной интеграцией в экосистему Atlassian. Позволяет организовать весь процесс тестирования внутри Jira.

Основные преимущества:

Полная трассируемость от требований до тестов и дефектов

Интеграция с инструментами автоматизации (Jenkins, Selenium, Cucumber)

Поддержка тестовых прогонов с различными конфигурациями

Подробный анализ покрытия кода тестами

Возможность импорта результатов автоматизированных тестов

3. TestFLO

TestFLO — гибкий инструмент для управления процессом тестирования, который отлично интегрируется с Agile-методологиями.

Отличительные особенности:

Высокая степень настройки под конкретные процессы

Встроенная поддержка CI/CD-процессов

Специализированные решения для разных типов тестирования

Удобные инструменты для планирования тестирования

Возможность создания пользовательских метрик

4. QMetry Test Management

QMetry — комплексное решение для управления жизненным циклом тестирования с акцентом на качество и аналитику.

Ключевые функции:

Управление требованиями и соответствие нормативным стандартам

Интуитивно понятный интерфейс для создания тест-кейсов

Расширенные возможности для приоритизации тестов

Интеграция с инструментами непрерывной интеграции

Комплексные аналитические панели

5. Adaptavist Test Management (ATM)

ATM (ранее известный как TestSphere) предоставляет гибкие инструменты для управления тестированием в Jira с акцентом на совместную работу команды.

Основные достоинства:

Мощные инструменты для совместной работы и обзора тестов

Поддержка сценариев на основе данных (data-driven testing)

Встроенные шаблоны для различных типов тестирования

Интеграция с популярными инструментами CI/CD

Расширенные возможности для управления тестовыми средами

При выборе плагина для тестирования в Jira оцените следующие критерии:

Масштабируемость — насколько решение будет соответствовать росту вашей команды и проекта

— насколько решение будет соответствовать росту вашей команды и проекта Интеграция — совместимость с используемыми инструментами автоматизации и CI/CD

— совместимость с используемыми инструментами автоматизации и CI/CD Стоимость — соотношение цены и функциональности

— соотношение цены и функциональности Поддержка — доступность обновлений и технической поддержки

— доступность обновлений и технической поддержки Удобство использования — интуитивность интерфейса для всех членов команды

Автоматизация и отчетность в процессе тестирования

Автоматизация рутинных задач и настройка информативной отчётности — ключевые элементы эффективного процесса тестирования в Jira. Рассмотрим, как их реализовать, начиная с базовых настроек и заканчивая продвинутыми сценариями. ⚙️

Автоматизация тестовых процессов

С помощью встроенного инструмента Automation for Jira вы можете создать ряд полезных правил для оптимизации процесса тестирования:

Автоматическое создание задач с типом "Bug" при провале тест-кейса

Оповещение разработчиков о новых дефектах в их компонентах

Автоматическое назначение тестовых задач на основе компетенций тестировщиков

Генерация регулярных отчётов о статусе тестирования

Создание новых тестовых прогонов при публикации новой версии продукта

Для настройки автоматизации перейдите в Project settings → Automation, создайте новое правило и определите его триггеры, условия и действия. Например, правило "Автоматическое создание бага при провале теста" может выглядеть так:

Триггер: Когда тест-кейс меняет статус на "Failed" Условия: Тест-кейс входит в текущий тестовый цикл Действия: Создать задачу с типом "Bug", скопировать описание теста, назначить на ответственного за компонент

Для более глубокой интеграции тестирования с процессом разработки настройте связь с системами CI/CD:

Интеграция с Jenkins для запуска автотестов и отправки результатов в Jira

Автоматическое обновление статуса тест-кейсов на основе результатов прогона автоматизированных тестов

Блокировка релиза при наличии открытых критических дефектов

Автоматическое создание тестового окружения для верификации исправлений

Построение информативной отчётности

Jira предоставляет мощные инструменты для создания отчётов о процессе тестирования. Основные типы отчётов, которые стоит настроить:

Отчёт о покрытии требований тестами — показывает, насколько полно функциональные требования покрыты тест-кейсами Отчёт о статусе тестирования — отображает прогресс тестового цикла: количество пройденных, проваленных и блокированных тестов Отчёт о дефектах — показывает распределение дефектов по критичности, компонентам и статусам Отчёт о трендах — демонстрирует динамику обнаружения и исправления дефектов во времени Отчёт о производительности тестировщиков — отслеживает количество выполненных тестов и найденных дефектов по каждому члену команды

Для создания наглядных дашбордов используйте инструмент Dashboards в Jira. Добавьте на дашборд следующие гаджеты:

Pie Chart — для визуализации распределения дефектов по критичности

Filter Results — для отображения списка открытых критических багов

Two Dimensional Filter Statistics — для анализа дефектов по компонентам и статусам

Heat Map — для идентификации проблемных областей продукта

Burndown Chart — для отслеживания прогресса тестирования

Для более продвинутой аналитики используйте специализированные плагины, такие как eazyBI или Custom Charts. Они позволяют создавать сложные многомерные отчёты с drill-down функциональностью.

Настройте регулярную отправку отчётов ключевым заинтересованным сторонам:

Ежедневный отчёт команде разработки о новых и критических дефектах

Еженедельный отчёт менеджменту о прогрессе тестирования и статусе качества продукта

Отчёт перед релизом с детальным анализом остаточных рисков

Для максимальной эффективности настройте каскадную систему метрик качества:

Уровень Метрики Целевая аудитория Оперативный Количество открытых/закрытых багов, прогресс тестирования Команда разработки и тестирования Тактический Плотность дефектов, эффективность обнаружения, время до исправления Менеджеры продукта и проектов Стратегический Стоимость качества, удовлетворенность пользователей, возврат дефектов Руководство компании

Помните, что правильно настроенная автоматизация и отчётность не только экономят время команды, но и значительно повышают прозрачность процесса тестирования, что критически важно для принятия обоснованных решений о качестве продукта и готовности его к релизу.