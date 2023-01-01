Эмуляторы в тестировании: повышаем эффективность QA-процессов

Для кого эта статья:

Разработчики и тестировщики программного обеспечения

Специалисты по контролю качества (QA) и автоматизации тестирования

Студенты и начинающие QA-специалисты, желающие освоить тестирование на эмуляторах Тестирование на эмуляторах — это не просто удобный способ проверки работы вашего приложения, это целая стратегия, позволяющая сократить затраты и ускорить релизный цикл. Многие разработчики и тестировщики сталкиваются с проблемой нехватки физических устройств для тестирования, особенно когда речь идет о множестве версий операционных систем и разнообразии аппаратных конфигураций. Эмуляторы решают эту проблему, позволяя создавать виртуальные среды, точно имитирующие поведение реальных устройств. В этой статье я расскажу, как грамотно настроить и использовать эмуляторы для максимально эффективного тестирования программного обеспечения. 🚀

Основные типы эмуляторов для тестирования ПО

Эмуляторы — это программные инструменты, которые имитируют работу определенной среды или устройства на компьютере разработчика или тестировщика. При тестировании программного обеспечения они выступают незаменимыми помощниками, позволяя проверять работу приложений без необходимости использовать физические устройства. 💻

В мире тестирования существует несколько основных типов эмуляторов, каждый из которых предназначен для специфических задач:

Эмуляторы мобильных устройств — позволяют тестировать мобильные приложения для Android и iOS. Наиболее популярные представители: Android Emulator (входит в состав Android Studio) и iOS Simulator (часть Xcode).

— позволяют тестировать мобильные приложения для Android и iOS. Наиболее популярные представители: Android Emulator (входит в состав Android Studio) и iOS Simulator (часть Xcode). Эмуляторы браузеров — имитируют работу различных веб-браузеров и их версий для тестирования веб-приложений. Примеры: BrowserStack, Sauce Labs.

— имитируют работу различных веб-браузеров и их версий для тестирования веб-приложений. Примеры: BrowserStack, Sauce Labs. Эмуляторы серверной среды — позволяют тестировать серверное ПО в изолированной среде. Часто реализуются через контейнеризацию, например, Docker.

— позволяют тестировать серверное ПО в изолированной среде. Часто реализуются через контейнеризацию, например, Docker. Эмуляторы IoT-устройств — для тестирования программного обеспечения интернета вещей. Примеры: Azure IoT Edge Simulator, AWS IoT Device Simulator.

— для тестирования программного обеспечения интернета вещей. Примеры: Azure IoT Edge Simulator, AWS IoT Device Simulator. Эмуляторы игровых консолей — для тестирования игр на различных платформах.

Для наглядности представлю сравнительную таблицу популярных эмуляторов для мобильных платформ:

Название эмулятора Платформа Особенности Интеграция с инструментами тестирования Android Emulator Android Поддержка различных версий Android, эмуляция датчиков, GPS Espresso, UI Automator, Appium Genymotion Android Высокая производительность, облачные решения Appium, Selenium iOS Simulator iOS Встроен в Xcode, быстрый запуск XCTest, Appium Corellium iOS, Android Виртуализация на уровне оборудования, поддержка безопасности Собственный API, Appium BlueStacks Android Оптимизирован для игр, высокая производительность Ограниченная поддержка автоматизации

Алексей Соколов, QA Lead Когда я начинал заниматься тестированием мобильных приложений, наша команда использовала физические устройства – около 15 смартфонов разных производителей. Это было настоящее безумие! Постоянные проблемы с зарядкой, устаревание моделей, нехватка места для хранения... В один прекрасный день начальство сократило бюджет, и нам пришлось искать альтернативу. Мы перешли на эмуляторы Android и iOS, настроив несколько десятков виртуальных устройств с разными версиями ОС и разрешениями экранов. Эффективность команды выросла на 40% – больше не нужно было ждать своей очереди, чтобы потестировать на конкретном устройстве, не нужно возиться с физическими кабелями и решать проблемы обновления прошивок. Я до сих пор помню лица коллег, когда мы запустили первый автотест, одновременно выполнявшийся на 10 виртуальных устройствах. Это был настоящий прорыв!

Подготовка рабочей среды и настройка эмуляторов

Правильная настройка эмуляторов – это фундамент эффективного тестирования. От того, насколько корректно сконфигурирован эмулятор, зависит точность результатов и скорость работы. Рассмотрим процесс настройки на примере наиболее распространённых эмуляторов для мобильных платформ. 🔧

Настройка Android Emulator:

Установка Android Studio – загрузите и установите последнюю версию Android Studio с официального сайта. Установка компонентов – запустите SDK Manager и убедитесь, что установлены следующие компоненты: Android SDK Platform (нужные версии)

Android Emulator

Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM) для Windows/macOS или KVM для Linux Создание виртуального устройства (AVD): Откройте AVD Manager (Tools → AVD Manager)

Нажмите "Create Virtual Device"

Выберите тип устройства (телефон, планшет и т.д.)

Выберите версию Android

Настройте параметры устройства (размер RAM, хранилища и т.д.) Оптимизация производительности – убедитесь, что включена аппаратная виртуализация в BIOS вашего компьютера для максимальной производительности.

Настройка iOS Simulator:

Установка Xcode – загрузите и установите последнюю версию Xcode из App Store (доступно только для macOS). Запуск симулятора – откройте Xcode и выберите Xcode → Open Developer Tool → Simulator. Создание устройства: В симуляторе выберите File → New Simulator

Задайте имя и выберите тип устройства

Выберите версию iOS Настройка параметров – используйте меню Hardware для настройки ориентации экрана, симуляции локации, различных сценариев сети и т.д.

Оптимизация рабочей среды:

Убедитесь, что у вашего компьютера достаточно RAM (минимум 8 ГБ, рекомендуется 16+ ГБ для комфортной работы с эмуляторами)

Используйте SSD вместо HDD для более быстрого запуска эмуляторов

При тестировании требовательных приложений убедитесь, что у вас хорошая видеокарта

Закройте ресурсоемкие программы перед запуском эмуляторов

Для более сложных сценариев тестирования может потребоваться настройка дополнительных параметров эмулятора:

Параметр Описание Android Emulator iOS Simulator Симуляция геолокации Имитация различных географических координат Через Extended Controls → Location Features → Location Симуляция сетевых условий Тестирование при различном качестве соединения Extended Controls → Cellular Features → Network Link Conditioner Симуляция телефонных звонков Имитация входящих звонков Extended Controls → Phone Не поддерживается напрямую Симуляция датчиков Имитация акселерометра, гироскопа и др. Extended Controls → Virtual sensors Hardware → Shake Снимки экрана и записи Для документирования тестов Через кнопки в интерфейсе эмулятора Command+S для скриншота

Методология тестирования мобильных приложений на эмуляторах

Эффективное тестирование на эмуляторах требует структурированного подхода. Недостаточно просто установить эмулятор и запустить приложение — необходима методология, которая обеспечит систематическое выявление проблем и высокое качество продукта. 📱

1. Планирование тестирования на эмуляторах

Анализ требований — определите, какие функции приложения требуют тестирования и на каких устройствах/версиях ОС.

— определите, какие функции приложения требуют тестирования и на каких устройствах/версиях ОС. Создание матрицы совместимости — составьте список эмулируемых устройств, учитывая:

— составьте список эмулируемых устройств, учитывая: Наиболее популярные модели устройств целевой аудитории

Различные размеры экранов и разрешения

Основные версии операционных систем (как последние, так и предыдущие)

Определение сценариев тестирования — создайте набор тест-кейсов, фокусируясь на функциональности, которая может зависеть от характеристик устройств.

2. Стратегия проведения тестирования

Рекомендуется использовать многоуровневый подход к тестированию:

Smoke-тестирование — проверка основной функциональности на наиболее популярных конфигурациях эмуляторов. Функциональное тестирование — проверка всей функциональности приложения на ограниченном числе эмуляторов. Тестирование совместимости — проверка работы приложения на расширенном списке эмулируемых устройств. Регрессионное тестирование — повторная проверка функциональности после изменений в коде.

3. Особенности проведения тестов на эмуляторах

Проверка пользовательского интерфейса — убедитесь, что элементы интерфейса корректно отображаются на различных разрешениях экрана.

— убедитесь, что элементы интерфейса корректно отображаются на различных разрешениях экрана. Проверка производительности — измерьте время запуска приложения, реакцию на пользовательские действия, плавность анимаций.

— измерьте время запуска приложения, реакцию на пользовательские действия, плавность анимаций. Проверка работы с датчиками — протестируйте функциональность, связанную с акселерометром, GPS, камерой и другими датчиками, используя соответствующие функции эмулятора.

— протестируйте функциональность, связанную с акселерометром, GPS, камерой и другими датчиками, используя соответствующие функции эмулятора. Тестирование в различных сетевых условиях — проверьте работу приложения при разной скорости и стабильности соединения, используя встроенные инструменты эмулятора для симуляции сети.

— проверьте работу приложения при разной скорости и стабильности соединения, используя встроенные инструменты эмулятора для симуляции сети. Проверка энергопотребления — оцените влияние приложения на расход батареи (многие эмуляторы предоставляют соответствующие метрики).

4. Пошаговая инструкция проведения теста

Запустите эмулятор с нужной конфигурацией. Установите тестируемое приложение (можно использовать ADB для Android или drag-and-drop для iOS). Выполните предварительные условия теста (создание аккаунта, настройка параметров и т.д.). Выполните тестовый сценарий, документируя результаты. Используйте инструменты эмулятора для симуляции специфических условий (смена геолокации, прерывание сети и т.д.). Проверьте корректность работы приложения в этих условиях. Сделайте скриншоты или запишите видео для документирования найденных проблем. После завершения тестов проанализируйте логи приложения на наличие ошибок.

Наталья Игнатьева, QA Automation Engineer Работая над крупным банковским приложением, мы столкнулись с интересным кейсом. Тесты на физических устройствах проходили отлично, но пользователи жаловались на проблемы с авторизацией на некоторых моделях телефонов. Используя методичный подход к тестированию на эмуляторах, мы создали матрицу из 25 виртуальных устройств с различными конфигурациями. Ключевым моментом стала эмуляция слабого 3G-соединения на бюджетных моделях смартфонов. Оказалось, что наше приложение отправляло запрос авторизации, но не ждало достаточно долго ответа от сервера при медленном соединении. На мощных физических устройствах из нашей тестовой лаборатории эта проблема не проявлялась из-за хорошей обработки сетевых запросов. Эта ситуация научила меня, что для каждого теста необходимо создавать различные сетевые условия и конфигурации устройств. Теперь мы регулярно проводим тестирование в "экстремальных" условиях – минимальная память, медленный интернет, устаревшие версии ОС – это позволяет выявлять проблемы до того, как они достигнут пользователей.

Преимущества и ограничения эмуляторов для тестирования

Эмуляторы – мощный инструмент в арсенале тестировщика, но как и любой инструмент, они имеют свои сильные и слабые стороны. Понимание этих нюансов позволяет эффективно интегрировать эмуляторы в тестовую стратегию и избежать потенциальных проблем. ⚖️

Преимущества использования эмуляторов:

Экономическая эффективность — нет необходимости приобретать десятки физических устройств разных моделей.

— нет необходимости приобретать десятки физических устройств разных моделей. Масштабируемость — можно быстро создать множество виртуальных устройств с различными конфигурациями.

— можно быстро создать множество виртуальных устройств с различными конфигурациями. Гибкость настройки — возможность симуляции различных условий (геопозиция, сетевые параметры, датчики) без дополнительного оборудования.

— возможность симуляции различных условий (геопозиция, сетевые параметры, датчики) без дополнительного оборудования. Интеграция с CI/CD — возможность встраивания в процессы непрерывной интеграции для автоматического запуска тестов при каждом изменении кода.

— возможность встраивания в процессы непрерывной интеграции для автоматического запуска тестов при каждом изменении кода. Доступность — тестирование можно проводить удаленно, предоставляя доступ к эмуляторам членам распределенной команды.

— тестирование можно проводить удаленно, предоставляя доступ к эмуляторам членам распределенной команды. Воспроизводимость результатов — одинаковые условия тестирования для различных запусков, что упрощает отладку и воспроизведение найденных ошибок.

— одинаковые условия тестирования для различных запусков, что упрощает отладку и воспроизведение найденных ошибок. Скорость разработки — более быстрое переключение между различными конфигурациями устройств без необходимости физической настройки.

Ограничения эмуляторов:

Производительность — эмуляторы могут работать медленнее реальных устройств, особенно при ограниченных ресурсах компьютера.

— эмуляторы могут работать медленнее реальных устройств, особенно при ограниченных ресурсах компьютера. Аппаратные особенности — некоторые уникальные характеристики устройств сложно или невозможно эмулировать (особенности сенсорных экранов, некоторые датчики).

— некоторые уникальные характеристики устройств сложно или невозможно эмулировать (особенности сенсорных экранов, некоторые датчики). Точность эмуляции — не все аспекты реальных устройств моделируются с абсолютной точностью, что может приводить к ложноотрицательным или ложноположительным результатам тестов.

— не все аспекты реальных устройств моделируются с абсолютной точностью, что может приводить к ложноотрицательным или ложноположительным результатам тестов. Ограничения симуляции — некоторые сценарии, такие как телефонные звонки, SMS или уведомления от других приложений, могут эмулироваться с ограничениями.

— некоторые сценарии, такие как телефонные звонки, SMS или уведомления от других приложений, могут эмулироваться с ограничениями. Проблемы с производительностью приложения — метрики производительности на эмуляторе могут существенно отличаться от реальных устройств.

— метрики производительности на эмуляторе могут существенно отличаться от реальных устройств. Несоответствия взаимодействия — особенности взаимодействия пользователя с устройством (мультитач, жесты) могут отличаться от реальных.

Сравнительный анализ эмуляторов и реальных устройств для различных типов тестирования:

Тип тестирования Эмуляторы Реальные устройства Рекомендации Функциональное тестирование Высокая эффективность для большинства сценариев Необходимо для финальной валидации 80% на эмуляторах, 20% на реальных устройствах UI/UX тестирование Хорошо для проверки базовой совместимости Предпочтительно для оценки реального пользовательского опыта 50/50 распределение Производительность Ограниченная точность Наиболее точные результаты Предварительно на эмуляторах, финальное на устройствах Тестирование датчиков Базовая симуляция Полная функциональность Преимущественно на реальных устройствах Регрессионное тестирование Идеально для автоматизации и масштабирования Трудоемко при большом количестве тестов 90% на эмуляторах, 10% на ключевых устройствах Тестирование безопасности Хорошо для базового сканирования Необходимо для проверки реальных уязвимостей Комбинированный подход

Рекомендации по балансированию эмуляторов и реальных устройств:

Используйте эмуляторы для ежедневного тестирования и разработки. Проводите регулярные тесты на ограниченном наборе физических устройств для валидации результатов, полученных на эмуляторах. Для критически важной функциональности обязательно проводите финальную проверку на реальных устройствах. Создайте список "проблемных" сценариев, которые всегда должны проверяться на физических устройствах. Поддерживайте актуальность эмуляторов, своевременно обновляя их до последних версий.

Автоматизация тестов с использованием эмуляторов

Автоматизация тестирования в сочетании с эмуляторами создаёт мощный инструмент, значительно повышающий эффективность процесса контроля качества. Правильно настроенная автоматизация позволяет запускать тысячи тестов на десятках виртуальных устройств, что невозможно реализовать при ручном тестировании. 🤖

Инструменты для автоматизации тестов на эмуляторах:

Appium — кросс-платформенный фреймворк для автоматизации тестирования мобильных приложений, работающий как с Android, так и с iOS.

— кросс-платформенный фреймворк для автоматизации тестирования мобильных приложений, работающий как с Android, так и с iOS. Espresso — инструмент для автоматизации UI-тестов Android-приложений с тесной интеграцией с Android Studio.

— инструмент для автоматизации UI-тестов Android-приложений с тесной интеграцией с Android Studio. XCTest — фреймворк от Apple для автоматизации тестирования iOS-приложений.

— фреймворк от Apple для автоматизации тестирования iOS-приложений. Detox — фреймворк для тестирования React Native приложений на эмуляторах.

— фреймворк для тестирования React Native приложений на эмуляторах. Selenium — может использоваться для тестирования веб-приложений в мобильных браузерах эмуляторов.

— может использоваться для тестирования веб-приложений в мобильных браузерах эмуляторов. Calabash — фреймворк для тестирования на основе поведения (BDD), поддерживающий Android и iOS.

Пошаговая настройка автоматизации тестирования на эмуляторах:

Подготовка инфраструктуры: Установите требуемый фреймворк для автоматизации (например, Appium)

Настройте окружение разработки (Java, Python, JavaScript и т.д.)

Настройте менеджер зависимостей (Maven, npm, pip)

Подготовьте эмуляторы с нужными конфигурациями Создание базовой архитектуры тестов: Разработайте структуру проекта (Page Object Model рекомендуется)

Создайте классы-помощники для работы с эмулятором

Реализуйте механизмы для снятия скриншотов при падении тестов

Настройте логирование и отчетность Разработка тестов: Начните с дымовых тестов, покрывающих критичную функциональность

Разработайте регрессионные тесты для основных пользовательских сценариев

Создайте тесты для проверки работы в различных условиях (разные ориентации экрана, сетевые подключения) Интеграция с CI/CD: Настройте запуск тестов в CI-системе (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions)

Настройте параллельный запуск тестов на нескольких эмуляторах

Реализуйте автоматическое создание отчетов о прохождении тестов

Пример кода для запуска автоматизированного теста на Android-эмуляторе с использованием Appium и Java:

Java Скопировать код import io.appium.java_client.AppiumDriver; import io.appium.java_client.android.AndroidDriver; import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities; import org.testng.annotations.AfterTest; import org.testng.annotations.BeforeTest; import org.testng.annotations.Test; import java.net.URL; import java.util.concurrent.TimeUnit; public class EmulatorTest { private AppiumDriver driver; @BeforeTest public void setup() throws Exception { DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities(); capabilities.setCapability("platformName", "Android"); capabilities.setCapability("deviceName", "EmulatorName"); capabilities.setCapability("platformVersion", "11.0"); capabilities.setCapability("automationName", "UiAutomator2"); capabilities.setCapability("app", "/path/to/your/app.apk"); // Подключение к серверу Appium driver = new AndroidDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities); driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS); } @Test public void testAppLaunch() { // Пример простого теста LoginPage loginPage = new LoginPage(driver); loginPage.typeUsername("testuser"); loginPage.typePassword("testpass"); loginPage.clickLogin(); HomePage homePage = new HomePage(driver); Assert.assertTrue(homePage.isPageLoaded(), "Home page did not load correctly"); } @AfterTest public void teardown() { if (driver != null) { driver.quit(); } } }

Передовые практики автоматизации с эмуляторами:

Идемпотентность тестов — тесты должны быть независимыми и выполняться в любом порядке.

— тесты должны быть независимыми и выполняться в любом порядке. Таймауты и ожидания — используйте явные ожидания вместо неявных для повышения стабильности тестов.

— используйте явные ожидания вместо неявных для повышения стабильности тестов. Управление состоянием — сбрасывайте состояние эмулятора между запусками тестов для предотвращения влияния предыдущих тестов.

— сбрасывайте состояние эмулятора между запусками тестов для предотвращения влияния предыдущих тестов. Параллельное выполнение — настройте запуск тестов на нескольких эмуляторах одновременно для экономии времени.

— настройте запуск тестов на нескольких эмуляторах одновременно для экономии времени. Работа с ресурсами — закрывайте эмуляторы после завершения тестов для освобождения ресурсов.

— закрывайте эмуляторы после завершения тестов для освобождения ресурсов. Мониторинг производительности — собирайте метрики производительности эмуляторов для выявления проблем с тестовой инфраструктурой.

Интеграция с облачными сервисами эмуляторов:

Для масштабирования автоматизированного тестирования можно использовать облачные сервисы, предоставляющие доступ к эмуляторам:

Firebase Test Lab — сервис от Google, предлагающий широкий спектр виртуальных и физических устройств для тестирования Android-приложений.

— сервис от Google, предлагающий широкий спектр виртуальных и физических устройств для тестирования Android-приложений. AWS Device Farm — облачный сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах и эмуляторах.

— облачный сервис для тестирования мобильных приложений на реальных устройствах и эмуляторах. BrowserStack — платформа, предоставляющая доступ к эмуляторам мобильных устройств и браузеров.

— платформа, предоставляющая доступ к эмуляторам мобильных устройств и браузеров. Sauce Labs — сервис для автоматизированного тестирования на множестве эмуляторов и реальных устройств.

Такие сервисы интегрируются с популярными CI/CD-системами, что позволяет автоматически запускать тесты при каждом коммите в репозиторий, обеспечивая непрерывное тестирование и быструю обратную связь для команды разработки.