Cucumber: превращаем тесты в понятные бизнес-сценарии – BDD подход

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Тестировщики и QA специалисты, интересующиеся автоматизацией тестирования

Разработчики, которые хотят улучшить взаимодействие с тестировщиками через BDD

Менеджеры и бизнес-аналитики, которые стремятся понять и участвовать в процессе качества продукта Автоматизация тестирования — это не роскошь, а необходимость в мире, где релизы происходят ежедневно, а качество продукта должно оставаться на высоте. Cucumber — инструмент, который превращает сухие технические тесты в понятные бизнес-сценарии, где даже неподготовленный заказчик может разобраться, что именно тестируется. Этот фреймворк стал золотым стандартом в BDD-подходе, соединяя технических и нетехнических специалистов на языке конкретных примеров и ожидаемых результатов. Готовы погрузиться в мир, где тесты читаются как истории? 🥒

Тестирование с Cucumber: обзор BDD-подхода

Cucumber — это инструмент, реализующий методологию Behavior-Driven Development (BDD), которая фокусируется на поведении системы с точки зрения бизнеса. Вместо написания тестов в традиционном формате, BDD предлагает описывать ожидаемое поведение системы на естественном языке, используя формат "Дано-Когда-Тогда" (Given-When-Then).

Основная идея BDD заключается в том, что разработка должна начинаться с понимания бизнес-требований и ожиданий пользователей. Cucumber позволяет записывать эти ожидания в виде сценариев на языке Gherkin, который понятен как техническим специалистам, так и представителям бизнеса.

Ключевые преимущества BDD-подхода с использованием Cucumber:

Единый язык для общения между разработчиками, тестировщиками и бизнес-аналитиками

Документация, которая всегда актуальна и исполняема в виде тестов

Фокус на бизнес-ценности каждой функциональности

Раннее выявление несоответствий в понимании требований

Возможность автоматизации тестирования на основе бизнес-сценариев

BDD-подход кардинально меняет процесс тестирования, перенося фокус с "как это работает" на "что это должно делать". Это особенно ценно в Agile-проектах, где требования могут меняться, а постоянная коммуникация между всеми участниками процесса критически важна.

Алексей Петров, Lead QA Engineer Когда мы внедрили Cucumber в нашу команду, первое время возникало много сопротивления. Разработчики не понимали, зачем писать тесты дважды — сначала на Gherkin, а потом реализовывать их на Java. Переломный момент наступил на демонстрации заказчику. Мы показали не только работающую функциональность, но и сценарии на Gherkin, описывающие, что именно мы протестировали. Представитель заказчика буквально сказал: "Впервые я вижу тесты, которые я могу прочитать и понять". После этого сопротивление исчезло — стало очевидно, что Cucumber создаёт ценность не только для технической команды, но и для бизнеса.

Традиционное тестирование BDD с Cucumber Фокус на технических деталях Фокус на поведении системы Тесты понятны только техническим специалистам Тесты понятны всем участникам проекта Документация отделена от кода Живая документация в виде исполняемых спецификаций Сложно отследить соответствие тестов бизнес-требованиям Прямая связь между требованиями и тестами Разработка и тестирование часто разделены Совместная работа над определением поведения системы

Настройка Cucumber для автоматизации тестов

Начать работу с Cucumber проще, чем кажется, но важно правильно настроить среду разработки. Рассмотрим пошаговый процесс настройки Cucumber для Java-проекта, хотя принципы остаются схожими и для других языков программирования. 🛠️

Шаг 1: Добавление зависимостей

Для Maven-проекта добавьте следующие зависимости в файл pom.xml:

xml Скопировать код <dependencies> <dependency> <groupId>io.cucumber</groupId> <artifactId>cucumber-java</artifactId> <version>7.11.1</version> </dependency> <dependency> <groupId>io.cucumber</groupId> <artifactId>cucumber-junit</artifactId> <version>7.11.1</version> </dependency> <dependency> <groupId>junit</groupId> <artifactId>junit</artifactId> <version>4.13.2</version> </dependency> </dependencies>

Шаг 2: Создание структуры проекта

Стандартная структура проекта с Cucumber включает:

src/test/resources/features/ — каталог для feature-файлов с Gherkin-сценариями

— каталог для feature-файлов с Gherkin-сценариями src/test/java/steps/ — каталог для степ-дефинишенов (реализаций шагов)

— каталог для степ-дефинишенов (реализаций шагов) src/test/java/runners/ — каталог для runner-классов, запускающих тесты

Шаг 3: Создание базового runner-класса

Java Скопировать код package runners; import io.cucumber.junit.Cucumber; import io.cucumber.junit.CucumberOptions; import org.junit.runner.RunWith; @RunWith(Cucumber.class) @CucumberOptions( features = "src/test/resources/features", glue = {"steps"}, plugin = {"pretty", "html:target/cucumber-reports"} ) public class TestRunner { }

Шаг 4: Настройка IDE

Для удобной работы с Cucumber установите плагины в вашу IDE:

Для IntelliJ IDEA — Cucumber for Java и Gherkin

Для Eclipse — Cucumber Eclipse Plugin

Для VS Code — Cucumber (Gherkin) Full Support

Мария Соколова, QA Automation Engineer Моя первая настройка Cucumber оказалась настоящим испытанием. Я добавила зависимости, создала структуру проекта, но тесты упорно не запускались. Сообщения об ошибках были малоинформативными, и я потратила целый день на отладку. Проблема оказалась в несоответствии версий — я использовала Cucumber 6.x с JUnit 5, что требовало дополнительных настроек. Когда я перешла на согласованные версии библиотек и правильно настроила runner-класс, всё заработало как по маслу. Этот опыт научил меня всегда проверять совместимость версий и начинать с простейшего рабочего примера, постепенно усложняя его.

Шаг 5: Настройка параметров запуска

Cucumber предоставляет гибкие возможности конфигурации через CucumberOptions:

Параметр Описание Пример использования features Путь к feature-файлам features = "src/test/resources/features" glue Пакеты со степ-дефинишенами glue = {"steps", "hooks"} tags Теги для фильтрации сценариев tags = "@smoke or @regression" plugin Плагины для генерации отчётов plugin = {"pretty", "json:target/cucumber.json"} dryRun Проверка степ-дефинишенов без запуска тестов dryRun = true monochrome Форматирование вывода для лучшей читаемости monochrome = true

Для более продвинутой настройки можно использовать файл cucumber.properties в каталоге src/test/resources , который позволяет задать глобальные параметры, не изменяя код.

Поздравляю, базовая настройка Cucumber завершена! Теперь можно переходить к созданию тестовых сценариев. 🎉

Создание эффективных сценариев на языке Gherkin

Gherkin — это язык для описания поведения системы, который используется в Cucumber. Его главная особенность — читаемость как для технических специалистов, так и для бизнес-пользователей. Эффективные сценарии на Gherkin позволяют точно определить, что должна делать система, и служат как исполняемая документация. 📝

Анатомия Gherkin-сценария

Основные компоненты сценария на Gherkin:

Feature: Функциональность, которую вы тестируете Scenario: Конкретный сценарий использования Given предварительное условие When действие пользователя Then ожидаемый результат

Ключевые слова Gherkin

Feature — описывает тестируемую функциональность

— описывает тестируемую функциональность Scenario — конкретный тестовый сценарий

— конкретный тестовый сценарий Given — предварительные условия

— предварительные условия When — действия пользователя или системы

— действия пользователя или системы Then — проверяемый результат

— проверяемый результат And , But — для добавления дополнительных шагов

, — для добавления дополнительных шагов Background — общие шаги для всех сценариев в feature-файле

— общие шаги для всех сценариев в feature-файле Scenario Outline — шаблон сценария с примерами

— шаблон сценария с примерами Examples — таблица примеров для Scenario Outline

— таблица примеров для Scenario Outline @tags — метки для фильтрации сценариев

Принципы создания эффективных сценариев

Фокус на бизнес-ценности — каждый сценарий должен проверять конкретное бизнес-требование Независимость — сценарии должны быть автономными и не зависеть от результатов других тестов Атомарность — один сценарий должен проверять одну функцию или аспект поведения Понятность — используйте бизнес-терминологию вместо технических деталей Лаконичность — избегайте избыточных шагов и повторений

Пример плохого сценария:

Feature: Веб-сайт Scenario: Тест логина Given я открыл браузер And я перешел на страницу логина When я ввел "admin" в поле username And я ввел "password123" в поле password And я нажал кнопку Submit Then я вижу домашнюю страницу And я вижу имя пользователя в правом верхнем углу When я нажимаю на ссылку профиля Then я вижу страницу профиля

Пример хорошего сценария:

Feature: Аутентификация пользователя Как зарегистрированный пользователь Я хочу войти в систему Чтобы получить доступ к моим персональным данным Scenario: Успешный вход в систему с корректными учетными данными Given пользователь находится на странице входа When пользователь вводит корректные учетные данные And нажимает кнопку "Войти" Then система авторизует пользователя And перенаправляет на домашнюю страницу

Использование параметров в шагах

Для повышения гибкости сценариев используйте параметры:

Scenario: Вход с разными учетными данными Given пользователь находится на странице входа When пользователь вводит имя "admin" и пароль "admin123" Then система отображает приветственное сообщение "Привет, Администратор"

Сценарии с таблицами данных

Для тестирования с разными наборами данных используйте Scenario Outline и Examples:

Scenario Outline: Вход с разными учетными данными Given пользователь находится на странице входа When пользователь вводит имя "<username>" и пароль "<password>" Then система отображает сообщение "<message>" Examples: | username | password | message | | admin | admin123 | Привет, Администратор | | user | user123 | Привет, Пользователь | | invalid | wrong | Неверные учетные данные |

Организация сценариев с помощью тегов

Используйте теги для группировки сценариев и выборочного запуска:

@login @smoke Scenario: Успешный вход в систему ... @login @regression Scenario: Вход с неверным паролем ... @profile @smoke Scenario: Просмотр профиля пользователя ...

Теги позволяют запускать только определенные группы тестов, например, только смоук-тесты или тесты определенной функциональности.

Создание эффективных сценариев на Gherkin — это искусство балансирования между технической точностью и бизнес-ориентированностью. Хорошо написанные сценарии служат как документация, средство коммуникации и автоматизированные тесты одновременно. 🚀

Написание и организация степ-дефинишенов

Степ-дефинишены (step definitions) — это код, который связывает описание шагов в Gherkin с реальными действиями, которые должна выполнить система. Это мост между человекочитаемыми сценариями и исполняемым кодом. 🔄

Структура степ-дефинишена

В Java степ-дефинишены выглядят примерно так:

Java Скопировать код @Given("пользователь находится на странице входа") public void userIsOnLoginPage() { driver.get("https://example.com/login"); assertEquals("Вход в систему", driver.getTitle()); } @When("пользователь вводит имя {string} и пароль {string}") public void userEntersCredentials(String username, String password) { driver.findElement(By.id("username")).sendKeys(username); driver.findElement(By.id("password")).sendKeys(password); } @Then("система отображает приветственное сообщение {string}") public void systemDisplaysWelcomeMessage(String message) { String actualMessage = driver.findElement(By.id("welcome-message")).getText(); assertEquals(message, actualMessage); }

Типы параметров в степ-дефинишенах

Cucumber поддерживает различные типы параметров:

{string} — для строковых параметров в кавычках

— для строковых параметров в кавычках {int} — для целочисленных значений

— для целочисленных значений {float} — для чисел с плавающей точкой

— для чисел с плавающей точкой {word} — для одиночных слов без кавычек

— для одиночных слов без кавычек {} — для произвольного текста

Организация степ-дефинишенов

Существует несколько подходов к организации степ-дефинишенов:

Подход Описание Преимущества Недостатки По feature-файлам Отдельный класс степов для каждого feature-файла Логичная структура, легко найти нужные степы Возможное дублирование кода По функциональным областям Группировка степов по функциональным областям Хорошая модульность, возможность повторного использования Может быть сложно найти связь с конкретными сценариями По типу действий Группировка по типу действий (UI, API, БД и т.д.) Чёткое разделение ответственности Шаги для одного сценария могут быть разбросаны по разным классам Смешанный подход Комбинация предыдущих подходов Гибкость, адаптация к конкретному проекту Требует чёткого соглашения о структуре

Лучшие практики для степ-дефинишенов

Единая ответственность — каждый степ должен выполнять только одно логическое действие Повторное использование — создавайте универсальные шаги, которые можно использовать в разных сценариях Абстракция деталей — скрывайте технические детали реализации от пользователя Gherkin Правильный уровень грануляции — избегайте как слишком крупных, так и слишком мелких шагов Понятные сообщения об ошибках — обеспечьте информативность при сбое теста

Использование регулярных выражений

Для более сложных сопоставлений шагов можно использовать регулярные выражения:

Java Скопировать код @Given("^пользователь с id (\\d+) и именем \"([^\"]*)\"$") public void userWithIdAndName(int id, String name) { // Реализация шага }

Работа с таблицами данных

Cucumber позволяет передавать таблицы данных из Gherkin в степ-дефинишены:

Java Скопировать код Scenario: Добавление нескольких товаров в корзину Given пользователь авторизован When пользователь добавляет следующие товары в корзину | Наименование | Количество | Цена | | Смартфон | 1 | 30000 | | Чехол | 2 | 1000 | | Защитное стекло| 1 | 500 | Then общая стоимость корзины составляет 32500

Соответствующий степ-дефинишен:

Java Скопировать код @When("пользователь добавляет следующие товары в корзину") public void addProductsToCart(DataTable dataTable) { List<Map<String, String>> products = dataTable.asMaps(); for (Map<String, String> product : products) { String name = product.get("Наименование"); int quantity = Integer.parseInt(product.get("Количество")); int price = Integer.parseInt(product.get("Цена")); cart.addProduct(name, quantity, price); } }

Хуки в Cucumber

Хуки позволяют выполнять код до и после сценариев:

Java Скопировать код @Before public void setup() { // Код, выполняемый перед каждым сценарием } @After public void tearDown() { // Код, выполняемый после каждого сценария } @Before("@database") public void setupDatabaseConnection() { // Код, выполняемый только перед сценариями с тегом @database }

Переиспользование шагов

Для повышения эффективности создавайте методы, которые могут вызываться из разных степ-дефинишенов:

Java Скопировать код private void login(String username, String password) { driver.findElement(By.id("username")).sendKeys(username); driver.findElement(By.id("password")).sendKeys(password); driver.findElement(By.id("login-button")).click(); } @Given("пользователь авторизован как администратор") public void adminIsLoggedIn() { driver.get(loginPageUrl); login("admin", "adminPassword"); } @Given("пользователь авторизован как обычный пользователь") public void regularUserIsLoggedIn() { driver.get(loginPageUrl); login("user", "userPassword"); }

Хорошо организованные степ-дефинишены делают тесты более понятными, поддерживаемыми и расширяемыми. Они являются ключевым элементом успешного внедрения BDD с Cucumber. 🧩

Интеграция Cucumber с другими инструментами тестирования

Cucumber становится еще мощнее, когда интегрируется с другими инструментами тестирования, образуя комплексную экосистему для автоматизации. Рассмотрим основные варианты интеграции, которые помогут вывести ваше тестирование на новый уровень. 🔄

Интеграция с Selenium WebDriver

Selenium — самый популярный инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений, который отлично работает с Cucumber:

Java Скопировать код @Given("пользователь находится на странице входа") public void userOnLoginPage() { driver = new ChromeDriver(); driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS); driver.get("https://example.com/login"); } @When("пользователь вводит корректные учетные данные") public void userEntersCredentials() { driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("testuser"); driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("password"); driver.findElement(By.id("login-button")).click(); } @Then("система авторизует пользователя") public void userIsAuthorized() { WebElement welcomeMessage = driver.findElement(By.id("welcome")); assertTrue(welcomeMessage.isDisplayed()); }

Интеграция с RestAssured для API-тестирования

RestAssured — библиотека для тестирования REST API, которая хорошо сочетается с Cucumber:

Java Скопировать код @Given("API сервис доступен") public void apiServiceIsAvailable() { RestAssured.baseURI = "https://api.example.com"; } @When("отправляется GET запрос к эндпоинту {string}") public void sendGetRequest(String endpoint) { response = RestAssured.given() .contentType(ContentType.JSON) .when() .get(endpoint); } @Then("код ответа должен быть {int}") public void verifyResponseCode(int expectedStatusCode) { response.then().statusCode(expectedStatusCode); }

Интеграция с CI/CD системами

Cucumber-тесты можно интегрировать в CI/CD-пайплайны, например, с помощью Jenkins:

Используйте плагин Cucumber Reports для Jenkins для визуализации результатов тестов

Настройте автоматический запуск тестов при коммите или по расписанию

Добавьте параметры запуска для выборочного выполнения тестов с определенными тегами

Пример конфигурации Jenkins Pipeline:

groovy Скопировать код pipeline { agent any stages { stage('Checkout') { steps { git 'https://github.com/your-repo/your-project.git' } } stage('Build') { steps { sh 'mvn clean compile' } } stage('Test') { steps { sh 'mvn test -Dcucumber.filter.tags="@smoke"' } } } post { always { cucumber buildStatus: 'UNSTABLE', reportTitle: 'Cucumber Report', fileIncludePattern: '**/cucumber.json', trendsLimit: 10 } } }

Интеграция с системами управления тестированием

Cucumber можно интегрировать с такими системами, как TestRail, Zephyr или JIRA:

Добавляйте ID тест-кейсов в теги сценариев: @TR-1234

Используйте специальные плагины для отправки результатов тестов в системы управления тестированием

Автоматизируйте обновление статуса тестов на основе результатов выполнения

Интеграция с базами данных

Для тестов, требующих взаимодействия с базой данных:

Java Скопировать код @Given("в базе данных есть пользователь с именем {string}") public void userExistsInDatabase(String username) { try (Connection conn = DriverManager.getConnection(dbUrl, dbUser, dbPassword)) { PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement( "INSERT INTO users (username, email, active) VALUES (?, ?, ?)"); stmt.setString(1, username); stmt.setString(2, username + "@example.com"); stmt.setBoolean(3, true); stmt.executeUpdate(); } catch (SQLException e) { throw new RuntimeException("Ошибка при работе с БД", e); } }

Интеграция с библиотеками отчетов

Для создания информативных отчетов используйте:

Extent Reports — для создания красивых HTML-отчетов

— для создания красивых HTML-отчетов Allure — для детальных и интерактивных отчетов о тестировании

Пример настройки Allure для Cucumber:

Java Скопировать код @RunWith(Cucumber.class) @CucumberOptions( features = "src/test/resources/features", glue = {"steps"}, plugin = { "pretty", "io.qameta.allure.cucumber7jvm.AllureCucumber7Jvm" } ) public class TestRunner { }

Интеграция с инструментами мониторинга производительности

Для тестирования производительности Cucumber можно интегрировать с:

JMeter — через плагины или API

— через плагины или API Gatling — для нагрузочного тестирования

— для нагрузочного тестирования New Relic или Datadog — для мониторинга производительности во время тестов

Интеграция с облачными платформами для тестирования

Для запуска тестов в облаке используйте:

BrowserStack или Sauce Labs — для тестирования на различных браузерах и устройствах

или — для тестирования на различных браузерах и устройствах AWS Device Farm — для тестирования на реальных мобильных устройствах

Пример интеграции с BrowserStack:

Java Скопировать код @Before public void setup() { String USERNAME = System.getenv("BROWSERSTACK_USERNAME"); String ACCESS_KEY = System.getenv("BROWSERSTACK_ACCESS_KEY"); String URL = "https://" + USERNAME + ":" + ACCESS_KEY + "@hub-cloud.browserstack.com/wd/hub"; DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities(); capabilities.setCapability("browserName", "Chrome"); capabilities.setCapability("browser_version", "latest"); capabilities.setCapability("os", "Windows"); capabilities.setCapability("os_version", "10"); capabilities.setCapability("name", "BStack-[Java] Sample Test"); try { driver = new RemoteWebDriver(new URL(URL), capabilities); } catch (MalformedURLException e) { throw new RuntimeException(e); } }

Интеграция Cucumber с другими инструментами тестирования создает мощную экосистему, которая охватывает все аспекты качества программного обеспечения: от функциональности до производительности, от UI до API. Правильно выбранные инструменты и их интеграция значительно повышают эффективность тестирования и ценность BDD-подхода для всей команды. 🚀