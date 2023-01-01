Cucumber: превращаем тесты в понятные бизнес-сценарии – BDD подход
Cucumber: превращаем тесты в понятные бизнес-сценарии – BDD подход

#Тестирование (Jest)  #QA и тестирование  #A/B-тестирование  
Для кого эта статья:

  • Тестировщики и QA специалисты, интересующиеся автоматизацией тестирования
  • Разработчики, которые хотят улучшить взаимодействие с тестировщиками через BDD

  • Менеджеры и бизнес-аналитики, которые стремятся понять и участвовать в процессе качества продукта

    Автоматизация тестирования — это не роскошь, а необходимость в мире, где релизы происходят ежедневно, а качество продукта должно оставаться на высоте. Cucumber — инструмент, который превращает сухие технические тесты в понятные бизнес-сценарии, где даже неподготовленный заказчик может разобраться, что именно тестируется. Этот фреймворк стал золотым стандартом в BDD-подходе, соединяя технических и нетехнических специалистов на языке конкретных примеров и ожидаемых результатов. Готовы погрузиться в мир, где тесты читаются как истории? 🥒

Тестирование с Cucumber: обзор BDD-подхода

Cucumber — это инструмент, реализующий методологию Behavior-Driven Development (BDD), которая фокусируется на поведении системы с точки зрения бизнеса. Вместо написания тестов в традиционном формате, BDD предлагает описывать ожидаемое поведение системы на естественном языке, используя формат "Дано-Когда-Тогда" (Given-When-Then).

Основная идея BDD заключается в том, что разработка должна начинаться с понимания бизнес-требований и ожиданий пользователей. Cucumber позволяет записывать эти ожидания в виде сценариев на языке Gherkin, который понятен как техническим специалистам, так и представителям бизнеса.

Ключевые преимущества BDD-подхода с использованием Cucumber:

  • Единый язык для общения между разработчиками, тестировщиками и бизнес-аналитиками
  • Документация, которая всегда актуальна и исполняема в виде тестов
  • Фокус на бизнес-ценности каждой функциональности
  • Раннее выявление несоответствий в понимании требований
  • Возможность автоматизации тестирования на основе бизнес-сценариев

BDD-подход кардинально меняет процесс тестирования, перенося фокус с "как это работает" на "что это должно делать". Это особенно ценно в Agile-проектах, где требования могут меняться, а постоянная коммуникация между всеми участниками процесса критически важна.

Алексей Петров, Lead QA Engineer Когда мы внедрили Cucumber в нашу команду, первое время возникало много сопротивления. Разработчики не понимали, зачем писать тесты дважды — сначала на Gherkin, а потом реализовывать их на Java. Переломный момент наступил на демонстрации заказчику. Мы показали не только работающую функциональность, но и сценарии на Gherkin, описывающие, что именно мы протестировали. Представитель заказчика буквально сказал: "Впервые я вижу тесты, которые я могу прочитать и понять". После этого сопротивление исчезло — стало очевидно, что Cucumber создаёт ценность не только для технической команды, но и для бизнеса.

Традиционное тестирование BDD с Cucumber
Фокус на технических деталях Фокус на поведении системы
Тесты понятны только техническим специалистам Тесты понятны всем участникам проекта
Документация отделена от кода Живая документация в виде исполняемых спецификаций
Сложно отследить соответствие тестов бизнес-требованиям Прямая связь между требованиями и тестами
Разработка и тестирование часто разделены Совместная работа над определением поведения системы
Пошаговый план для смены профессии

Настройка Cucumber для автоматизации тестов

Начать работу с Cucumber проще, чем кажется, но важно правильно настроить среду разработки. Рассмотрим пошаговый процесс настройки Cucumber для Java-проекта, хотя принципы остаются схожими и для других языков программирования. 🛠️

Шаг 1: Добавление зависимостей

Для Maven-проекта добавьте следующие зависимости в файл pom.xml:

<dependencies>
<dependency>
<groupId>io.cucumber</groupId>
<artifactId>cucumber-java</artifactId>
<version>7.11.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.cucumber</groupId>
<artifactId>cucumber-junit</artifactId>
<version>7.11.1</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.13.2</version>
</dependency>
</dependencies>

Шаг 2: Создание структуры проекта

Стандартная структура проекта с Cucumber включает:

  • src/test/resources/features/ — каталог для feature-файлов с Gherkin-сценариями
  • src/test/java/steps/ — каталог для степ-дефинишенов (реализаций шагов)
  • src/test/java/runners/ — каталог для runner-классов, запускающих тесты

Шаг 3: Создание базового runner-класса

package runners;

import io.cucumber.junit.Cucumber;
import io.cucumber.junit.CucumberOptions;
import org.junit.runner.RunWith;

@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
features = "src/test/resources/features",
glue = {"steps"},
plugin = {"pretty", "html:target/cucumber-reports"}
)
public class TestRunner {
}

Шаг 4: Настройка IDE

Для удобной работы с Cucumber установите плагины в вашу IDE:

  • Для IntelliJ IDEA — Cucumber for Java и Gherkin
  • Для Eclipse — Cucumber Eclipse Plugin
  • Для VS Code — Cucumber (Gherkin) Full Support

Мария Соколова, QA Automation Engineer Моя первая настройка Cucumber оказалась настоящим испытанием. Я добавила зависимости, создала структуру проекта, но тесты упорно не запускались. Сообщения об ошибках были малоинформативными, и я потратила целый день на отладку. Проблема оказалась в несоответствии версий — я использовала Cucumber 6.x с JUnit 5, что требовало дополнительных настроек. Когда я перешла на согласованные версии библиотек и правильно настроила runner-класс, всё заработало как по маслу. Этот опыт научил меня всегда проверять совместимость версий и начинать с простейшего рабочего примера, постепенно усложняя его.

Шаг 5: Настройка параметров запуска

Cucumber предоставляет гибкие возможности конфигурации через CucumberOptions:

Параметр Описание Пример использования
features Путь к feature-файлам features = "src/test/resources/features"
glue Пакеты со степ-дефинишенами glue = {"steps", "hooks"}
tags Теги для фильтрации сценариев tags = "@smoke or @regression"
plugin Плагины для генерации отчётов plugin = {"pretty", "json:target/cucumber.json"}
dryRun Проверка степ-дефинишенов без запуска тестов dryRun = true
monochrome Форматирование вывода для лучшей читаемости monochrome = true

Для более продвинутой настройки можно использовать файл cucumber.properties в каталоге src/test/resources, который позволяет задать глобальные параметры, не изменяя код.

Поздравляю, базовая настройка Cucumber завершена! Теперь можно переходить к созданию тестовых сценариев. 🎉

Создание эффективных сценариев на языке Gherkin

Gherkin — это язык для описания поведения системы, который используется в Cucumber. Его главная особенность — читаемость как для технических специалистов, так и для бизнес-пользователей. Эффективные сценарии на Gherkin позволяют точно определить, что должна делать система, и служат как исполняемая документация. 📝

Анатомия Gherkin-сценария

Основные компоненты сценария на Gherkin:

Feature: Функциональность, которую вы тестируете

Scenario: Конкретный сценарий использования
Given предварительное условие
When действие пользователя
Then ожидаемый результат

Ключевые слова Gherkin

  • Feature — описывает тестируемую функциональность
  • Scenario — конкретный тестовый сценарий
  • Given — предварительные условия
  • When — действия пользователя или системы
  • Then — проверяемый результат
  • And, But — для добавления дополнительных шагов
  • Background — общие шаги для всех сценариев в feature-файле
  • Scenario Outline — шаблон сценария с примерами
  • Examples — таблица примеров для Scenario Outline
  • @tags — метки для фильтрации сценариев

Принципы создания эффективных сценариев

  1. Фокус на бизнес-ценности — каждый сценарий должен проверять конкретное бизнес-требование
  2. Независимость — сценарии должны быть автономными и не зависеть от результатов других тестов
  3. Атомарность — один сценарий должен проверять одну функцию или аспект поведения
  4. Понятность — используйте бизнес-терминологию вместо технических деталей
  5. Лаконичность — избегайте избыточных шагов и повторений

Пример плохого сценария:

Feature: Веб-сайт

Scenario: Тест логина
Given я открыл браузер
And я перешел на страницу логина
When я ввел "admin" в поле username
And я ввел "password123" в поле password
And я нажал кнопку Submit
Then я вижу домашнюю страницу
And я вижу имя пользователя в правом верхнем углу
When я нажимаю на ссылку профиля
Then я вижу страницу профиля

Пример хорошего сценария:

Feature: Аутентификация пользователя
Как зарегистрированный пользователь
Я хочу войти в систему
Чтобы получить доступ к моим персональным данным

Scenario: Успешный вход в систему с корректными учетными данными
Given пользователь находится на странице входа
When пользователь вводит корректные учетные данные
And нажимает кнопку "Войти"
Then система авторизует пользователя
And перенаправляет на домашнюю страницу

Использование параметров в шагах

Для повышения гибкости сценариев используйте параметры:

Scenario: Вход с разными учетными данными
Given пользователь находится на странице входа
When пользователь вводит имя "admin" и пароль "admin123"
Then система отображает приветственное сообщение "Привет, Администратор"

Сценарии с таблицами данных

Для тестирования с разными наборами данных используйте Scenario Outline и Examples:

Scenario Outline: Вход с разными учетными данными
Given пользователь находится на странице входа
When пользователь вводит имя "<username>" и пароль "<password>"
Then система отображает сообщение "<message>"

Examples:
| username | password | message |
| admin | admin123 | Привет, Администратор |
| user | user123 | Привет, Пользователь |
| invalid | wrong | Неверные учетные данные |

Организация сценариев с помощью тегов

Используйте теги для группировки сценариев и выборочного запуска:

@login @smoke
Scenario: Успешный вход в систему
...

@login @regression
Scenario: Вход с неверным паролем
...

@profile @smoke
Scenario: Просмотр профиля пользователя
...

Теги позволяют запускать только определенные группы тестов, например, только смоук-тесты или тесты определенной функциональности.

Создание эффективных сценариев на Gherkin — это искусство балансирования между технической точностью и бизнес-ориентированностью. Хорошо написанные сценарии служат как документация, средство коммуникации и автоматизированные тесты одновременно. 🚀

Написание и организация степ-дефинишенов

Степ-дефинишены (step definitions) — это код, который связывает описание шагов в Gherkin с реальными действиями, которые должна выполнить система. Это мост между человекочитаемыми сценариями и исполняемым кодом. 🔄

Структура степ-дефинишена

В Java степ-дефинишены выглядят примерно так:

@Given("пользователь находится на странице входа")
public void userIsOnLoginPage() {
driver.get("https://example.com/login");
assertEquals("Вход в систему", driver.getTitle());
}

@When("пользователь вводит имя {string} и пароль {string}")
public void userEntersCredentials(String username, String password) {
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys(username);
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys(password);
}

@Then("система отображает приветственное сообщение {string}")
public void systemDisplaysWelcomeMessage(String message) {
String actualMessage = driver.findElement(By.id("welcome-message")).getText();
assertEquals(message, actualMessage);
}

Типы параметров в степ-дефинишенах

Cucumber поддерживает различные типы параметров:

  • {string} — для строковых параметров в кавычках
  • {int} — для целочисленных значений
  • {float} — для чисел с плавающей точкой
  • {word} — для одиночных слов без кавычек
  • {} — для произвольного текста

Организация степ-дефинишенов

Существует несколько подходов к организации степ-дефинишенов:

Подход Описание Преимущества Недостатки
По feature-файлам Отдельный класс степов для каждого feature-файла Логичная структура, легко найти нужные степы Возможное дублирование кода
По функциональным областям Группировка степов по функциональным областям Хорошая модульность, возможность повторного использования Может быть сложно найти связь с конкретными сценариями
По типу действий Группировка по типу действий (UI, API, БД и т.д.) Чёткое разделение ответственности Шаги для одного сценария могут быть разбросаны по разным классам
Смешанный подход Комбинация предыдущих подходов Гибкость, адаптация к конкретному проекту Требует чёткого соглашения о структуре

Лучшие практики для степ-дефинишенов

  1. Единая ответственность — каждый степ должен выполнять только одно логическое действие
  2. Повторное использование — создавайте универсальные шаги, которые можно использовать в разных сценариях
  3. Абстракция деталей — скрывайте технические детали реализации от пользователя Gherkin
  4. Правильный уровень грануляции — избегайте как слишком крупных, так и слишком мелких шагов
  5. Понятные сообщения об ошибках — обеспечьте информативность при сбое теста

Использование регулярных выражений

Для более сложных сопоставлений шагов можно использовать регулярные выражения:

@Given("^пользователь с id (\\d+) и именем \"([^\"]*)\"$")
public void userWithIdAndName(int id, String name) {
// Реализация шага
}

Работа с таблицами данных

Cucumber позволяет передавать таблицы данных из Gherkin в степ-дефинишены:

Scenario: Добавление нескольких товаров в корзину
Given пользователь авторизован
When пользователь добавляет следующие товары в корзину
| Наименование | Количество | Цена |
| Смартфон | 1 | 30000 |
| Чехол | 2 | 1000 |
| Защитное стекло| 1 | 500 |
Then общая стоимость корзины составляет 32500

Соответствующий степ-дефинишен:

@When("пользователь добавляет следующие товары в корзину")
public void addProductsToCart(DataTable dataTable) {
List<Map<String, String>> products = dataTable.asMaps();
for (Map<String, String> product : products) {
String name = product.get("Наименование");
int quantity = Integer.parseInt(product.get("Количество"));
int price = Integer.parseInt(product.get("Цена"));
cart.addProduct(name, quantity, price);
}
}

Хуки в Cucumber

Хуки позволяют выполнять код до и после сценариев:

@Before
public void setup() {
// Код, выполняемый перед каждым сценарием
}

@After
public void tearDown() {
// Код, выполняемый после каждого сценария
}

@Before("@database")
public void setupDatabaseConnection() {
// Код, выполняемый только перед сценариями с тегом @database
}

Переиспользование шагов

Для повышения эффективности создавайте методы, которые могут вызываться из разных степ-дефинишенов:

private void login(String username, String password) {
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys(username);
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys(password);
driver.findElement(By.id("login-button")).click();
}

@Given("пользователь авторизован как администратор")
public void adminIsLoggedIn() {
driver.get(loginPageUrl);
login("admin", "adminPassword");
}

@Given("пользователь авторизован как обычный пользователь")
public void regularUserIsLoggedIn() {
driver.get(loginPageUrl);
login("user", "userPassword");
}

Хорошо организованные степ-дефинишены делают тесты более понятными, поддерживаемыми и расширяемыми. Они являются ключевым элементом успешного внедрения BDD с Cucumber. 🧩

Интеграция Cucumber с другими инструментами тестирования

Cucumber становится еще мощнее, когда интегрируется с другими инструментами тестирования, образуя комплексную экосистему для автоматизации. Рассмотрим основные варианты интеграции, которые помогут вывести ваше тестирование на новый уровень. 🔄

Интеграция с Selenium WebDriver

Selenium — самый популярный инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений, который отлично работает с Cucumber:

@Given("пользователь находится на странице входа")
public void userOnLoginPage() {
driver = new ChromeDriver();
driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
driver.get("https://example.com/login");
}

@When("пользователь вводит корректные учетные данные")
public void userEntersCredentials() {
driver.findElement(By.id("username")).sendKeys("testuser");
driver.findElement(By.id("password")).sendKeys("password");
driver.findElement(By.id("login-button")).click();
}

@Then("система авторизует пользователя")
public void userIsAuthorized() {
WebElement welcomeMessage = driver.findElement(By.id("welcome"));
assertTrue(welcomeMessage.isDisplayed());
}

Интеграция с RestAssured для API-тестирования

RestAssured — библиотека для тестирования REST API, которая хорошо сочетается с Cucumber:

@Given("API сервис доступен")
public void apiServiceIsAvailable() {
RestAssured.baseURI = "https://api.example.com";
}

@When("отправляется GET запрос к эндпоинту {string}")
public void sendGetRequest(String endpoint) {
response = RestAssured.given()
.contentType(ContentType.JSON)
.when()
.get(endpoint);
}

@Then("код ответа должен быть {int}")
public void verifyResponseCode(int expectedStatusCode) {
response.then().statusCode(expectedStatusCode);
}

Интеграция с CI/CD системами

Cucumber-тесты можно интегрировать в CI/CD-пайплайны, например, с помощью Jenkins:

  • Используйте плагин Cucumber Reports для Jenkins для визуализации результатов тестов
  • Настройте автоматический запуск тестов при коммите или по расписанию
  • Добавьте параметры запуска для выборочного выполнения тестов с определенными тегами

Пример конфигурации Jenkins Pipeline:

pipeline {
agent any
stages {
stage('Checkout') {
steps {
git 'https://github.com/your-repo/your-project.git'
}
}
stage('Build') {
steps {
sh 'mvn clean compile'
}
}
stage('Test') {
steps {
sh 'mvn test -Dcucumber.filter.tags="@smoke"'
}
}
}
post {
always {
cucumber buildStatus: 'UNSTABLE',
reportTitle: 'Cucumber Report',
fileIncludePattern: '**/cucumber.json',
trendsLimit: 10
}
}
}

Интеграция с системами управления тестированием

Cucumber можно интегрировать с такими системами, как TestRail, Zephyr или JIRA:

  • Добавляйте ID тест-кейсов в теги сценариев: @TR-1234
  • Используйте специальные плагины для отправки результатов тестов в системы управления тестированием
  • Автоматизируйте обновление статуса тестов на основе результатов выполнения

Интеграция с базами данных

Для тестов, требующих взаимодействия с базой данных:

@Given("в базе данных есть пользователь с именем {string}")
public void userExistsInDatabase(String username) {
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(dbUrl, dbUser, dbPassword)) {
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(
"INSERT INTO users (username, email, active) VALUES (?, ?, ?)");
stmt.setString(1, username);
stmt.setString(2, username + "@example.com");
stmt.setBoolean(3, true);
stmt.executeUpdate();
} catch (SQLException e) {
throw new RuntimeException("Ошибка при работе с БД", e);
}
}

Интеграция с библиотеками отчетов

Для создания информативных отчетов используйте:

  • Extent Reports — для создания красивых HTML-отчетов
  • Allure — для детальных и интерактивных отчетов о тестировании

Пример настройки Allure для Cucumber:

@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(
features = "src/test/resources/features",
glue = {"steps"},
plugin = {
"pretty",
"io.qameta.allure.cucumber7jvm.AllureCucumber7Jvm"
}
)
public class TestRunner {
}

Интеграция с инструментами мониторинга производительности

Для тестирования производительности Cucumber можно интегрировать с:

  • JMeter — через плагины или API
  • Gatling — для нагрузочного тестирования
  • New Relic или Datadog — для мониторинга производительности во время тестов

Интеграция с облачными платформами для тестирования

Для запуска тестов в облаке используйте:

  • BrowserStack или Sauce Labs — для тестирования на различных браузерах и устройствах
  • AWS Device Farm — для тестирования на реальных мобильных устройствах

Пример интеграции с BrowserStack:

@Before
public void setup() {
String USERNAME = System.getenv("BROWSERSTACK_USERNAME");
String ACCESS_KEY = System.getenv("BROWSERSTACK_ACCESS_KEY");
String URL = "https://" + USERNAME + ":" + ACCESS_KEY + "@hub-cloud.browserstack.com/wd/hub";

DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();
capabilities.setCapability("browserName", "Chrome");
capabilities.setCapability("browser_version", "latest");
capabilities.setCapability("os", "Windows");
capabilities.setCapability("os_version", "10");
capabilities.setCapability("name", "BStack-[Java] Sample Test");

try {
driver = new RemoteWebDriver(new URL(URL), capabilities);
} catch (MalformedURLException e) {
throw new RuntimeException(e);
}
}

Интеграция Cucumber с другими инструментами тестирования создает мощную экосистему, которая охватывает все аспекты качества программного обеспечения: от функциональности до производительности, от UI до API. Правильно выбранные инструменты и их интеграция значительно повышают эффективность тестирования и ценность BDD-подхода для всей команды. 🚀

Тестирование с Cucumber — это не просто автоматизация, это философия совместной работы над качеством. Освоив основы BDD-подхода, научившись писать выразительные Gherkin-сценарии и эффективно организовывать степ-дефинишены, вы создаёте не просто тесты, а живую документацию, понятную всем участникам процесса. Интеграция с другими инструментами расширяет возможности, но истинная сила Cucumber в объединении людей вокруг общего понимания того, что должна делать ваша система. Помните — лучшие тесты рассказывают историю, которую понимает каждый.

