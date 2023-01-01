7 методов тестирования поиска и фильтрации, улучшающие продукт

Для кого эта статья:

QA-специалисты и тестировщики программного обеспечения

Люди, заинтересованные в карьере в области тестирования ПО

Разработчики и менеджеры продуктов, отвечающие за качество пользовательского опыта Функциональность поиска и фильтрации — краеугольный камень современных цифровых продуктов. Когда они работают безупречно, пользователи даже не замечают их существования. Но стоит поисковой выдаче сбиться или фильтрам выдать некорректные результаты — и репутация продукта оказывается под угрозой. По данным исследования Nielsen Norman Group, 43% пользователей сразу покидают сайт, если поисковая функция не выдаёт ожидаемых результатов. Хотите избежать этой участи для своего продукта? Давайте разберем 7 эффективных методов тестирования, которые гарантированно повысят качество ваших поисковых и фильтрационных механизмов. 🔍

Основы тестирования поиска: 7 методологий для QA-специалистов

Тестирование поиска и фильтрации — одна из самых комплексных задач для QA-специалиста. Неудивительно, что для её решения существует целый арсенал методологий. Рассмотрим 7 ключевых подходов, которые позволят вам охватить все аспекты тестирования поисковых функций.

Функциональное тестирование — проверяет базовую работоспособность поиска: соответствие результатов поисковым запросам, корректное отображение результатов и работу всех элементов поискового интерфейса. Нагрузочное тестирование — оценивает производительность поисковой системы при высоких нагрузках: множественных одновременных запросах, работе с большими объемами данных, пиковой активности пользователей. Юзабилити-тестирование — анализирует удобство использования поисковой функции, понятность интерфейса и соответствие ожиданиям пользователей. Тестирование граничных условий — проверяет работу поиска и фильтрации при экстремальных значениях: пустых запросах, максимально длинных запросах, специальных символах и т.д. Регрессионное тестирование — контролирует, что после внесения изменений в код поисковые функции продолжают работать корректно и прежние ошибки не возникают снова. Негативное тестирование — проверяет поведение системы при некорректных входных данных: неправильно сформированных запросах, недопустимых символах, SQL-инъекциях и других потенциально опасных ситуациях. Исследовательское тестирование — неформальный подход, при котором тестировщик свободно исследует поисковую функциональность, имитируя реальное пользовательское поведение и пытаясь найти нестандартные сценарии использования.

Каждая из этих методологий имеет свои сильные стороны и ограничения. Эффективное тестирование поисковых функций требует комбинированного подхода.

Алексей Петров, Lead QA Engineer Несколько лет назад мы тестировали крупный маркетплейс, где поисковая функция казалась безупречной во всех стандартных сценариях. Однако после запуска посыпались жалобы: пользователи не могли найти товары с апострофами в названиях. Мы пропустили эту проблему, потому что сосредоточились только на функциональном тестировании, игнорируя граничные условия. После этого случая мы внедрили комплексный подход с применением всех семи методологий и подготовили специальный набор тестовых данных, включающий продукты с необычными названиями и характеристиками. С тех пор количество пропущенных багов в поиске сократилось на 87%.

Для достижения максимальной эффективности важно адаптировать каждую методологию под специфику вашего продукта. Например, для интернет-магазинов особое внимание следует уделить тестированию поиска по каталогу и фильтрации товаров по характеристикам, а для контентных платформ — релевантности результатов и скорости поиска. 🎯

Подготовка тестовых данных для проверки поисковых функций

Качественные тестовые данные — фундамент успешного тестирования поисковых функций. Без правильно подготовленного набора данных даже самые продуманные тест-кейсы не дадут достоверных результатов. Рассмотрим стратегии формирования эффективных тестовых наборов.

Категория данных Примеры Что проверяет Стандартные данные Обычные слова, распространенные фразы Базовую функциональность поиска Граничные случаи Очень длинные запросы, пустые строки Устойчивость системы к экстремальным значениям Специальные символы @, #, $, %, !, & Обработку нестандартных символов Многоязычные данные Запросы на разных языках, смешанные языки Интернационализацию и локализацию Орфографические варианты Слова с ошибками, опечатками Толерантность к опечаткам Синонимы и семантика Разные слова с одинаковым значением Семантический поиск

При подготовке тестовых данных следует учитывать особенности алгоритмов ранжирования, используемых в вашей поисковой системе. Для систем с полнотекстовым поиском важно включить в тестовый набор тексты разной длины и структуры, для фасетного поиска — данные с разнообразными атрибутами и метаданными.

Вот несколько практических рекомендаций по подготовке качественных тестовых данных:

Создайте репрезентативный набор данных, отражающий реальное наполнение системы по объему и структуре

Включите в набор данных "пограничные" случаи — объекты с минимальным и максимальным количеством атрибутов

Добавьте данные со специфическими характеристиками: очень длинные названия, необычные сочетания параметров, редкие категории

Используйте "запутывающие" данные — объекты с похожими названиями, отличающиеся в одну-две буквы

Подготовьте набор реальных пользовательских запросов (из логов или аналитики), чтобы проверить наиболее распространенные сценарии

Важно также подготовить эталонные результаты для каждого тестового запроса — это позволит объективно оценивать точность работы поисковой системы. 📊

Помните, что тестовые данные должны регулярно обновляться и дополняться, особенно после выявления новых ошибок или изменений в логике работы поиска и фильтрации.

Чек-листы и сценарии тестирования фильтрации данных

Эффективное тестирование фильтрации невозможно без структурированного подхода и детальных чек-листов. Правильно составленные сценарии тестирования позволяют охватить все аспекты работы фильтров и минимизировать риск пропуска критических ошибок.

Рассмотрим базовый чек-лист для тестирования функций фильтрации:

Проверка базовой функциональности :

: Применение одного фильтра даёт корректные результаты

Сброс фильтра возвращает полный набор данных

Фильтры корректно работают на разных устройствах и браузерах

UI элементы фильтрации (чекбоксы, слайдеры, дропдауны) работают без ошибок

Комбинированная фильтрация :

: Применение нескольких фильтров одновременно даёт ожидаемый результат

Фильтры разных категорий работают по правилу "И" (сужают выборку)

Фильтры внутри одной категории работают по правилу "ИЛИ" (расширяют выборку)

Корректная работа при максимальном количестве выбранных фильтров

Динамическое поведение фильтров :

: Недоступные комбинации фильтров корректно блокируются

Счётчики возле фильтров показывают правильное количество объектов

При выборе фильтра список других фильтров корректно обновляется

Сохранение состояния фильтров при навигации и возврате на страницу

Производительность фильтрации :

: Время отклика при применении фильтров находится в допустимых пределах

Система стабильно работает при фильтрации большого объёма данных

Корректное поведение при одновременном применении фильтров несколькими пользователями

Для более глубокого тестирования фильтрации рекомендуется разработать детализированные сценарии, учитывающие специфику вашего продукта.

Тип фильтрации Сценарии тестирования Потенциальные ошибки Числовая фильтрация (диапазоны) • Проверка граничных значений диапазона <br> • Ввод дробных чисел <br> • Ввод отрицательных значений • Включение/исключение границ диапазона <br> • Неправильная обработка формата чисел Текстовая фильтрация • Фильтрация по полному совпадению <br> • Фильтрация по частичному совпадению <br> • Учёт регистра • Неправильная обработка специальных символов <br> • Проблемы с юникодом и многоязычностью Фильтрация по дате • Выбор диапазона дат <br> • Выбор относительных периодов <br> • Работа с разными форматами дат • Проблемы с часовыми поясами <br> • Неправильная обработка високосных годов Иерархическая фильтрация • Выбор родительских категорий <br> • Выбор подкатегорий <br> • Комбинированный выбор • Неправильная логика наследования <br> • Ошибки при обновлении зависимых фильтров

Марина Соколова, QA Lead На одном из проектов — крупном агрегаторе недвижимости — мы столкнулись с непредвиденной проблемой в фильтрации. Когда пользователь выбирал фильтр по району города, а затем по типу жилья, система теряла первый фильтр. Проблема оказалась коварной: она проявлялась только когда серверный ответ приходил в определённом порядке. В нашем чек-листе не было пункта о проверке последовательности применения фильтров с разной скоростью отклика. После этого случая мы разработали специальную методику стохастического тестирования, имитирующую различные последовательности и задержки в применении фильтров. Это позволило выявить целый класс ранее незамеченных ошибок, связанных с асинхронной обработкой фильтров.

Помимо функциональных аспектов, не забывайте тестировать UX-составляющую фильтрации: удобство применения фильтров, понятность интерфейса, наглядность представления отфильтрованных результатов. Качество пользовательского опыта часто имеет не меньшее значение, чем техническая корректность работы фильтров. 🧩

Автоматизация vs ручное тестирование поисковых запросов

Выбор между автоматизацией и ручным тестированием поисковых функций — не просто тактическое решение, а стратегический вопрос, влияющий на качество и скорость вашего тестирования. Каждый подход имеет свои сильные стороны и ограничения, которые необходимо учитывать.

Рассмотрим ключевые аспекты обоих подходов:

Аспект Автоматизированное тестирование Ручное тестирование Скорость выполнения Высокая. Возможность быстрого прогона тысяч тестовых сценариев Низкая. Ограничена человеческими возможностями Повторяемость тестов Идеальная. 100% воспроизводимые тесты Средняя. Зависит от дисциплины тестировщика Охват граничных случаев Превосходный. Возможность тестировать множество комбинаций параметров Ограниченный. Сложно покрыть все возможные комбинации Оценка релевантности Ограниченная. Сложно запрограммировать оценку качества результатов Высокая. Человек лучше оценивает соответствие результатов запросу Обнаружение UX-проблем Слабое. Автоматы не воспринимают удобство использования Отличное. Тестировщик сразу замечает неудобства интерфейса Время на разработку Существенные начальные затраты времени Минимальные начальные затраты Поддержка Требуется постоянная адаптация при изменении интерфейса Не требует специальной поддержки

Очевидно, что идеальное решение лежит в плоскости гибридного подхода. Вот как можно эффективно комбинировать автоматизацию и ручное тестирование:

Автоматизируйте регрессионные тесты — проверки базовой функциональности поиска и фильтрации должны выполняться автоматически после каждого изменения в коде. Используйте автоматизацию для тестирования производительности — скрипты могут генерировать высокую нагрузку и проверять скорость работы поисковых функций. Применяйте автоматизацию для проверки граничных случаев — сценарии с экстремальными и нестандартными входными данными удобно тестировать через автоматизированные скрипты. Оставьте ручное тестирование для оценки релевантности — человеческое суждение необходимо для определения, насколько результаты поиска соответствуют ожиданиям пользователей. Проводите ручное исследовательское тестирование — свободное исследование поискового интерфейса человеком позволяет обнаружить неочевидные проблемы и ошибки.

При выборе инструментов для автоматизации тестирования поиска стоит обратить внимание на:

Selenium или Playwright для тестирования через UI — эти инструменты позволяют эмулировать действия пользователя в браузере

или для тестирования через UI — эти инструменты позволяют эмулировать действия пользователя в браузере REST-клиенты (Postman, REST Assured) для тестирования поисковых API напрямую

(Postman, REST Assured) для тестирования поисковых API напрямую JMeter или Gatling для нагрузочного тестирования поисковых функций

или для нагрузочного тестирования поисковых функций Специализированные фреймворки для тестирования поисковых систем, например, Elasticsearch Rally

Важно помнить, что автоматизация тестирования поиска требует тщательного планирования и поддержки. Плохо спроектированные автотесты могут создавать ложное чувство безопасности или требовать слишком много ресурсов на поддержку. 🤖

Не стремитесь автоматизировать абсолютно всё. В некоторых случаях ручное тестирование остаётся более эффективным, особенно когда речь идёт об исследовательском тестировании или оценке пользовательского опыта.

Выявление и предотвращение типовых ошибок в механизмах поиска

Поисковые и фильтрационные механизмы подвержены определённым типам ошибок, которые встречаются гораздо чаще других. Знание этих "болевых точек" позволяет сфокусировать усилия по тестированию и предотвратить большинство проблем ещё до их возникновения.

Вот перечень наиболее распространённых ошибок в механизмах поиска и фильтрации:

Проблемы с обработкой специальных символов: Поисковые запросы с кавычками, скобками или другими специальными символами вызывают ошибки

Специальные операторы поиска (AND, OR, NOT) интерпретируются как обычный текст

Апострофы в названиях или фразах приводят к некорректным результатам Ошибки токенизации и стемминга: Неправильное разделение фраз на отдельные слова

Некорректное определение корня слова, особенно для нестандартных слов

Проблемы с обработкой составных слов и словосочетаний Недостатки работы с многоязычным контентом: Неправильная обработка диакритических знаков

Проблемы со словами, имеющими разное значение в разных языках

Некорректная работа с языками, использующими нелатинские алфавиты Ошибки ранжирования результатов: Наиболее релевантные результаты отображаются не на первых позициях

Излишний вес определённых факторов в алгоритме ранжирования

Отсутствие учёта контекста запроса при ранжировании Проблемы с фильтрацией: Несогласованные результаты при комбинировании нескольких фильтров

Отсутствие актуализации доступных опций фильтров после применения других фильтров

Неправильная обработка граничных значений в диапазонных фильтрах Проблемы производительности: Значительное замедление работы при сложных поисковых запросах

Таймауты при работе с большими объёмами данных

Высокое потребление ресурсов при полнотекстовом поиске

Для предотвращения этих ошибок рекомендуется использовать следующие стратегии:

Создайте специализированные тест-кейсы для каждого из описанных выше классов ошибок

для каждого из описанных выше классов ошибок Используйте мониторинг пользовательских запросов для выявления паттернов, вызывающих проблемы

для выявления паттернов, вызывающих проблемы Внедрите A/B тестирование для оценки качества поисковой выдачи

для оценки качества поисковой выдачи Разработайте метрики качества поиска и регулярно отслеживайте их динамику

и регулярно отслеживайте их динамику Применяйте фаззинг-тестирование для обнаружения скрытых ошибок в обработке поисковых запросов

Одной из наиболее эффективных практик является ведение "библиотеки проблемных запросов" — коллекции поисковых терминов и комбинаций фильтров, которые в прошлом вызывали проблемы или имеют высокий потенциал для выявления ошибок. Эта библиотека должна регулярно использоваться в регрессионном тестировании. 📚

Также стоит уделить внимание обработке данных от реальных пользователей:

Анализируйте запросы, по которым не было найдено результатов

Отслеживайте поисковые запросы, после которых пользователи покидают сайт

Собирайте обратную связь о релевантности результатов поиска

Помните, что поисковые механизмы — это не статичные системы. Они должны постоянно совершенствоваться на основе новых данных и изменений в пользовательском поведении. Регулярное тестирование и мониторинг — ключевые факторы поддержания высокого качества поисковых функций. 🔄