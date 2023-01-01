Кросс-браузерное тестирование сайтов: инструменты, методы, советы

Для кого эта статья:

Веб-разработчики и инженеры по качеству (QA)

Специалисты по цифровому маркетингу и SEO

Владельцы и менеджеры сайтов и онлайн-бизнесов Пренебрежение кросс-браузерным тестированием может обернуться катастрофой — от падения конверсии до полной потери доверия пользователей. Представьте: вы запускаете новый сайт, а половина ваших клиентов видят лишь белый экран в Safari или сломанные кнопки в Firefox. Сегодня мы разберем проверенные инструменты и методы для обеспечения идеальной работы вашего сайта во всех браузерах — от популярных сервисов онлайн-тестирования до продвинутых техник автоматизации, которые экономят время и нервы разработчиков. 🔍

Значение кросс-браузерного тестирования для успеха сайта

Кросс-браузерное тестирование — не роскошь, а необходимость для любого веб-проекта, претендующего на успех. Согласно данным StatCounter, рынок браузеров фрагментирован как никогда: Chrome занимает около 64% рынка, Safari — 19%, Firefox — 3%, а Edge — примерно 5%. Оставшиеся 9% распределены между десятками других браузеров. Это означает, что игнорирование даже "миноритарных" браузеров может привести к потере значительной части аудитории.

Андрей Петров, тимлид веб-разработки

Однажды мы запустили крупный интернет-магазин без должного кросс-браузерного тестирования. Через день после релиза обнаружилось, что корзина полностью не работает в Safari, которым пользуются около 25% наших клиентов. За 48 часов мы потеряли примерно 120 000 рублей потенциальной выручки, не считая репутационных издержек. После этого инцидента кросс-браузерное тестирование стало обязательным этапом перед каждым релизом. Теперь у нас есть четкий чек-лист и набор инструментов, которые гарантируют совместимость с 99% браузеров наших пользователей.

Пренебрежение тестированием в разных браузерах влияет на следующие аспекты:

Конверсия — неработающие кнопки или формы приводят к прямым потерям в продажах

— неработающие кнопки или формы приводят к прямым потерям в продажах SEO-показатели — Google учитывает мобильную и кросс-браузерную совместимость при ранжировании

— Google учитывает мобильную и кросс-браузерную совместимость при ранжировании Пользовательский опыт — разочарование при использовании ведет к высокому показателю отказов

— разочарование при использовании ведет к высокому показателю отказов Доверие к бренду — технические проблемы воспринимаются как признак непрофессионализма

Финансовые последствия проблем с совместимостью браузеров весьма ощутимы. По данным Akamai, задержка загрузки страницы всего на 100 мс снижает конверсию в среднем на 7%. Представьте, насколько больше теряется при полной неработоспособности функционала. 📉

Важность кросс-браузерной совместимости варьируется в зависимости от типа проекта:

Тип сайта Критичность кросс-браузерной совместимости Минимальное покрытие браузеров Интернет-магазин Критически высокая 99% пользовательских браузеров Корпоративный сайт Высокая 95% пользовательских браузеров Блог/Информационный портал Средняя 90% пользовательских браузеров Внутрикорпоративные системы Зависит от политики компании Основной корпоративный браузер + 1-2 альтернативы

В целом, не проверять сайт в разных браузерах — все равно что открывать ресторан, не тестируя блюда перед подачей гостям. 🍽️

Популярные онлайн-инструменты для проверки совместимости

Онлайн-платформы для кросс-браузерного тестирования предлагают простой и эффективный способ проверки сайта без установки множества браузеров. Они позволяют существенно ускорить процесс тестирования и увеличить охват проверяемых конфигураций. Рассмотрим наиболее эффективные решения. 🌐

BrowserStack — лидер рынка, позволяющий тестировать сайты более чем в 2000+ реальных браузерах и устройствах. Платформа предоставляет возможность тестирования как публичных URL, так и локально разрабатываемых сайтов через специальное расширение.

Ключевые возможности BrowserStack:

Интерактивная отладка с доступом к инструментам разработчика

Скриншоты сайта во множестве браузеров одним нажатием

Геолокационное тестирование (важно для сайтов с региональными версиями)

Возможность тестирования на реальных физических устройствах

LambdaTest — альтернатива, предлагающая более бюджетные тарифы при сходном функционале. Отличается наличием встроенных инструментов для визуального регрессионного тестирования.

Browserling — удобное решение для быстрой проверки в основных браузерах. Имеет бесплатный тариф с ограничением по времени сессии.

CrossBrowserTesting — сервис с обширной базой мобильных устройств и встроенной возможностью Selenium-тестирования.

Мария Степанова, QA-инженер

Я работала над проектом финтех-стартапа, где критически важна была безупречная работа форм ввода данных банковских карт. В день запуска мы получили десятки жалоб от пользователей iPhone — валидация полей не срабатывала в Safari. Паника нарастала, т.к. около 40% нашей аудитории — пользователи iOS. Спас положение BrowserStack: за пару часов мы локализовали проблему в специфичной интерпретации RegExp в Safari и исправили баг. Теперь в нашей компании действует правило: никаких релизов без проверки в топ-5 браузерах клиентской базы. Если бы мы использовали BrowserStack до запуска, этот инцидент никогда бы не произошел.

Сравнение популярных онлайн-инструментов:

Инструмент Количество браузеров Локальное тестирование Ценовая политика Особенности BrowserStack 2000+ Да От $29/месяц Лидер рынка, максимальный охват устройств LambdaTest 2000+ Да От $15/месяц Встроенный визуальный регрессионный тест Browserling ~80 Нет Бесплатно/От $19/месяц Простой интерфейс, быстрый старт CrossBrowserTesting 1500+ Да От $29/месяц Интеграция с CI/CD, расширенный Selenium-тест

Для небольших проектов также стоит обратить внимание на бесплатные альтернативы:

Responsively — open-source инструмент для проверки адаптивности (не для кросс-браузерного тестирования, но полезен для мобильного вида)

— open-source инструмент для проверки адаптивности (не для кросс-браузерного тестирования, но полезен для мобильного вида) BrowserStack Free Trial — ограниченная бесплатная версия с возможностью нескольких минут тестирования

— ограниченная бесплатная версия с возможностью нескольких минут тестирования Compatibility.io — простой сервис для снятия скриншотов сайта в различных браузерах

Выбирая онлайн-платформу, важно ориентироваться на аналитику посещаемости вашего сайта. Нет смысла тестировать в Internet Explorer 8, если его использует менее 0.01% вашей аудитории. 🎯

Локальное тестирование отображения сайта в разных браузерах

Несмотря на удобство онлайн-инструментов, локальное тестирование часто незаменимо для оперативной отладки и проверки специфических взаимодействий. Оно дает более точное представление о работе сайта и позволяет быстрее вносить исправления. 🖥️

Для эффективного локального тестирования потребуется установить основные браузеры:

Chrome и Chrome Canary (dev-версия для проверки будущих стандартов)

и (dev-версия для проверки будущих стандартов) Firefox и Firefox Developer Edition

и Safari (для Mac OS пользователей)

(для Mac OS пользователей) Edge

Opera

Для тестирования в Safari на Windows или Linux понадобятся специальные решения, так как Apple официально не выпускает Safari для этих операционных систем.

Виртуальные машины и эмуляторы — ключевой инструмент для локального тестирования старых версий браузеров:

VirtualBox — бесплатная платформа для запуска виртуальных машин с разными ОС

— бесплатная платформа для запуска виртуальных машин с разными ОС VMware — платная, но более производительная альтернатива

— платная, но более производительная альтернатива Microsoft Edge Tools — предлагает готовые виртуальные машины для тестирования IE и старых версий Edge

— предлагает готовые виртуальные машины для тестирования IE и старых версий Edge Docker — для создания легковесных контейнеров с браузерами

Процесс локального тестирования требует системного подхода. Ниже представлен рекомендуемый порядок действий:

Создайте чек-лист критических функций и элементов сайта Определите набор браузеров для тестирования на основе аналитики аудитории Установите необходимое ПО и подготовьте виртуальные машины Проведите тестирование по чек-листу для каждого браузера Задокументируйте найденные проблемы с скриншотами и информацией о версии браузера Исправьте обнаруженные проблемы и выполните повторное тестирование

Developer Tools — незаменимый инструмент для локального тестирования. Современные браузеры предлагают расширенный набор функций для отладки:

Chrome DevTools : Режим эмуляции устройств, инструменты аудита (Lighthouse), отладка JavaScript

: Режим эмуляции устройств, инструменты аудита (Lighthouse), отладка JavaScript Firefox Developer Tools : Инспектор доступности, инструменты для работы с CSS Grid и Flexbox

: Инспектор доступности, инструменты для работы с CSS Grid и Flexbox Safari Web Inspector: Оптимизирован для отладки на устройствах Apple

Особое внимание при локальном тестировании следует уделить:

Корректности отображения интерактивных элементов (кнопки, формы, меню)

Работоспособности JavaScript-функционала

Производительности и скорости загрузки

Адаптивности для различных разрешений экрана

Специфическим возможностям браузеров (например, Apple Pay на Safari)

Для более продуктивной работы используйте вспомогательные инструменты:

Browsersync — автоматически обновляет страницу во всех браузерах при внесении изменений в код

— автоматически обновляет страницу во всех браузерах при внесении изменений в код Genymotion — эмулятор Android-устройств для тестирования мобильных версий

— эмулятор Android-устройств для тестирования мобильных версий Modern.IE — набор виртуальных машин от Microsoft для тестирования в IE

Автоматизация кросс-браузерного тестирования: фреймворки

Ручное тестирование во всех браузерах требует значительных временных затрат. Автоматизация позволяет существенно ускорить этот процесс, делая его более систематическим и менее подверженным человеческим ошибкам. 🤖

Для эффективной автоматизации необходимы специализированные фреймворки. Рассмотрим наиболее популярные:

Selenium — признанный стандарт для автоматизации браузеров. Поддерживает все основные браузеры и языки программирования.

— признанный стандарт для автоматизации браузеров. Поддерживает все основные браузеры и языки программирования. Cypress — современный инструмент для end-to-end тестирования с интуитивным API и встроенной отладкой.

— современный инструмент для end-to-end тестирования с интуитивным API и встроенной отладкой. Playwright — новейший фреймворк от Microsoft, обеспечивающий надежное тестирование в Chrome, Firefox и Safari.

— новейший фреймворк от Microsoft, обеспечивающий надежное тестирование в Chrome, Firefox и Safari. TestCafe — решение, не требующее установки драйверов, работающее через прокси.

— решение, не требующее установки драйверов, работающее через прокси. Puppeteer — библиотека от Google для управления Chrome/Chromium через DevTools Protocol.

Сравнение ключевых характеристик фреймворков для автоматизации:

Фреймворк Поддержка браузеров Языки Сложность внедрения Производительность Selenium Все основные (Chrome, Firefox, Safari, Edge, IE) Java, Python, C#, JavaScript, Ruby Средняя Средняя Cypress Chrome, Firefox, Edge (Chromium) JavaScript Низкая Высокая Playwright Chrome, Firefox, Safari, Edge JavaScript, Python, .NET, Java Низкая Очень высокая TestCafe Все современные JavaScript Низкая Средняя Puppeteer Chrome/Chromium JavaScript Средняя Высокая

Для эффективной автоматизации кросс-браузерного тестирования следует придерживаться определенной последовательности:

Определите критические пользовательские сценарии, требующие автоматизации Выберите подходящий фреймворк на основе специфики проекта Разработайте стабильные селекторы для элементов (предпочтительно data-атрибуты) Создайте базовые тестовые сценарии для проверки ключевого функционала Настройте запуск тестов в различных браузерах Интегрируйте тесты с CI/CD для автоматического запуска при каждом изменении кода Настройте систему отчетности для анализа результатов

Пример базового теста на Playwright для проверки формы входа в разных браузерах:

JS Скопировать код // Тест на авторизацию в разных браузерах const { test, expect } = require('@playwright/test'); test('пользователь может войти в систему', async ({ page }) => { await page.goto('https://example.com/login'); // Заполняем форму await page.fill('#username', 'testuser'); await page.fill('#password', 'password123'); // Нажимаем кнопку входа await page.click('#login-button'); // Проверяем успешный вход await expect(page.locator('.welcome-message')).toBeVisible(); await expect(page).toHaveURL(/dashboard/); });

Запуск этого теста можно настроить для различных браузеров через конфигурационный файл Playwright.

Для интеграции с CI/CD системами большинство фреймворков предлагают готовые решения:

GitHub Actions — шаблоны для запуска тестов в облачной инфраструктуре

— шаблоны для запуска тестов в облачной инфраструктуре Jenkins — плагины для интеграции с тестовыми фреймворками

— плагины для интеграции с тестовыми фреймворками GitLab CI — конфигурации для автоматического тестирования

— конфигурации для автоматического тестирования CircleCI — предустановленные окружения для браузерных тестов

Облачные сервисы вроде BrowserStack, Sauce Labs и LambdaTest предлагают API для интеграции с фреймворками автоматизации, что позволяет запускать тесты на множестве реальных устройств и браузеров без необходимости их локальной установки. 🌩️

Решение типичных проблем совместимости с браузерами

После обнаружения проблем совместимости начинается самая важная часть работы — их устранение. Понимание типичных причин несовместимости помогает быстрее находить решения. 🛠️

Наиболее распространенные проблемы и способы их решения:

CSS-несовместимость Используйте нормализацию стилей (normalize.css или reset.css)

Применяйте вендорные префиксы (-webkit-, -moz-, -ms-) или используйте Autoprefixer

Проверяйте поддержку свойств на caniuse.com перед использованием

Используйте фолбэки для экспериментальных CSS-свойств JavaScript-проблемы Применяйте полифиллы для новых API (например, через Babel и core-js)

Используйте проверки на наличие функций перед их вызовом

Придерживайтесь стандартизированных API вместо браузер-специфичных

Тестируйте на целевых браузерах после транспиляции кода Проблемы с вёрсткой Избегайте фиксированных размеров, предпочитая относительные единицы

Используйте гибкие макеты (Flexbox, Grid) с фолбэками

Тестируйте при различных размерах окна браузера

Применяйте медиа-запросы для адаптации контента Проблемы производительности Оптимизируйте анимации (предпочитайте transform и opacity)

Уменьшайте количество перерисовок (reflows)

Минимизируйте и оптимизируйте JavaScript

Используйте асинхронную загрузку для некритичных ресурсов

Для систематического подхода к решению проблем совместимости рекомендуется следовать методологии:

Идентифицируйте проблему в конкретном браузере Изолируйте проблемный код в минимальном примере Ищите информацию о похожих проблемах в документации и сообществах разработчиков Применяйте решение, начиная с наименее инвазивного (фолбэк vs полная переработка) Тестируйте решение во всех целевых браузерах

Инструменты для отладки кросс-браузерных проблем:

Browser DevTools — встроенные инструменты отладки в браузерах

— встроенные инструменты отладки в браузерах Can I Use — база данных совместимости веб-технологий

— база данных совместимости веб-технологий Modernizr — библиотека для определения поддержки функций браузером

— библиотека для определения поддержки функций браузером CSS Validator и HTML Validator — проверка на соответствие стандартам

и — проверка на соответствие стандартам BrowserHacks — коллекция CSS и JavaScript хаков для различных браузеров

Стратегии предотвращения проблем совместимости:

Используйте прогрессивное улучшение (сначала базовая функциональность, затем продвинутые возможности)

Ограничьте использование экспериментальных технологий в критических компонентах

Придерживайтесь веб-стандартов и документированных API

Включите кросс-браузерное тестирование в CI/CD-пайплайн

Документируйте известные проблемы и их обходные пути

Пример решения типичной проблемы с Flexbox в старых браузерах:

CSS Скопировать код /* Современное решение с Flexbox */ .container { display: flex; justify-content: space-between; } /* Фолбэк для IE10 и ниже */ .container { display: table; width: 100%; } .container > * { display: table-cell; } /* С использованием @supports для прогрессивного улучшения */ @supports (display: flex) { .container { display: flex; justify-content: space-between; } .container > * { display: block; } }

Для особо сложных случаев можно рассмотреть условное обслуживание разных версий сайта:

Определение возможностей браузера при загрузке страницы

Загрузка соответствующих полифиллов или альтернативных компонентов

Применение классов к body в зависимости от браузера для CSS-корректировок