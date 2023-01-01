3 способа увидеть print в pytest: отладка Python-тестов просто

Для кого эта статья:

Разработчики, работающие с Python и тестированием кода с использованием pytest

Новички в Python, желающие узнать о методах отладки

Инженеры по тестированию, стремящиеся улучшить свои навыки и процессы разработки тестов Изнурительные часы отладки, уходящие в никуда из-за невидимых print-сообщений... Знакомо? Если вы когда-либо сталкивались с ситуацией, когда ваш код содержит десятки отладочных print-выражений, но pytest упрямо скрывает их от вас — эта статья раскроет три проверенных метода, как заставить ваши тесты "заговорить". От простых флагов командной строки до продвинутых фикстур и конфигураций — вы получите полный арсенал инструментов для эффективной отладки своих Python-приложений. 🔍

Почему pytest не показывает вывод print по умолчанию

Если вы новичок в работе с pytest, вас может удивить, почему функция print(), привычная для отладки кода, не отображает свой вывод при запуске тестов. Это не баг, а особенность архитектуры pytest, заложенная разработчиками фреймворка. 👨‍💻

По умолчанию pytest перехватывает все стандартные потоки вывода (stdout и stderr) во время выполнения тестов. Это сделано по нескольким причинам:

Сохранение "чистоты" вывода тестов — только результаты прохождения тестов без дополнительного "шума"

Возможность анализировать вывод только при падении тестов

Повышение производительности при массовом запуске тестов

Обеспечение контролируемого окружения для перехвата и анализа вывода в автоматизированных системах

Перехват вывода реализуется через механизм, называемый "capturing", который переопределяет стандартные дескрипторы stdout/stderr, перенаправляя их в буферы pytest. При обычном выполнении тестов содержимое этих буферов отображается только если тест завершается с ошибкой.

Дмитрий, ведущий инженер по тестированию Мой первый проект с pytest превратился в детективное расследование. Я потратил почти день, пытаясь понять, почему мои тщательно расставленные print-выражения бесследно исчезают. Добавлял всё больше и больше выводов, перезапускал тесты — и ничего. Коллеги уже начали подшучивать над моими "невидимками". Только к вечеру я узнал о флаге -s и о том, что pytest специально скрывает вывод. Это был момент прозрения — после добавления одного параметра запуска все мои print-сообщения появились, и проблема, над которой я бился целый день, решилась за 10 минут. Теперь это первое, что я объясняю новым членам команды.

Таблица ниже показывает, когда и какой вывод отображается при стандартном запуске pytest:

Ситуация Вывод print() Вывод самого pytest Тест проходит успешно Не отображается Только точка "." или "PASS" Тест завершается с ошибкой Отображается Полная трассировка ошибки Тест пропущен (skip) Не отображается Информация о пропуске Сбор тестов (collection) Не отображается Список собранных тестов

Способ 1: Флаг -s для отображения всего вывода pytest

Самый простой и быстрый способ увидеть все print-сообщения при запуске pytest — использовать флаг командной строки -s . Этот метод не требует изменений кода тестов и мгновенно показывает весь скрытый вывод. 🚩

Запуск тестов с отображением print-вывода выглядит так:

pytest -s test_file.py

Флаг -s — это сокращение от более длинного параметра --capture=no , который отключает перехват стандартных потоков вывода. Когда вы используете этот параметр, pytest позволяет всем print-сообщениям напрямую попадать в терминал.

Ваш код для тестирования может выглядеть следующим образом:

Python Скопировать код def test_calculation(): result = complex_function(10, 20) print(f"Промежуточный результат: {result}") assert result == 30

Без флага -s вы увидите только результат теста (точку или "PASS" при успехе). С флагом -s вы увидите и вывод print:

$ pytest -s test_file.py ============================= test session starts ============================= ... Промежуточный результат: 30 . ========================== 1 passed in 0.01 seconds ===========================

Этот метод особенно полезен в следующих случаях:

Быстрая отладка без изменения кода

Временное отслеживание состояния переменных

Проверка последовательности выполнения функций

Отладка в CI/CD-системах, где нет возможности запустить отладчик

Однако у этого подхода есть и недостатки:

Отображаются все print-выражения из всех тестов

print-выражения из всех тестов Вывод может быть объемным и неструктурированным

Невозможно программно проверить содержимое вывода

Требуется изменение команды запуска (что может быть неудобно в CI/CD)

Для более тонкой настройки можно комбинировать флаг -s с другими параметрами pytest:

pytest -s -v test_file.py::test_calculation

Здесь -v включает подробный режим вывода, а test_file.py::test_calculation ограничивает запуск конкретным тестом, что уменьшает объем вывода.

Способ 2: Перехват вывода с помощью fixture capsys

Второй подход — использование встроенной фикстуры capsys — позволяет не только увидеть вывод print, но и программно работать с ним внутри тестов. Это более гибкий, хотя и требующий больше кода метод. 🧪

Фикстура capsys — это мощный инструмент pytest, который позволяет перехватывать и анализировать вывод, не отключая стандартный механизм захвата. Для её использования не требуется дополнительных импортов — она встроена в pytest.

Алексей, Python-архитектор На одном из критичных проектов мы столкнулись с загадочной проблемой: интеграционные тесты стабильно проходили на всех локальных машинах разработчиков, но периодически падали в CI-системе. В логах не было ничего информативного. Мы добавили массу print-выражений и запускали с флагом -s, но объем вывода был настолько огромным, что анализировать его вручную было невозможно. Решение пришло, когда мы применили фикстуру capsys — она позволила нам перехватить только нужные части вывода, программно проанализировать их и добавить проверки. Оказалось, что сторонняя библиотека выводила предупреждения в stderr только в определенном окружении, и эти предупреждения влияли на работу нашего кода. Без capsys мы могли бы искать эту проблему неделями.

Пример использования capsys :

Python Скопировать код def test_with_captured_output(capsys): print("Это сообщение будет перехвачено") captured = capsys.readouterr() assert "сообщение будет" in captured.out print("Это второе сообщение") captured = capsys.readouterr() assert captured.out == "Это второе сообщение

"

Метод capsys.readouterr() возвращает объект с двумя атрибутами:

out — содержимое stdout (куда попадает вывод print)

— содержимое stdout (куда попадает вывод print) err — содержимое stderr (куда попадают сообщения об ошибках)

Важно понимать, что каждый вызов readouterr() очищает буферы захвата, поэтому повторный вызов вернет только новый вывод.

Эта техника даёт вам несколько преимуществ:

Точный контроль над тем, когда и какой вывод вы хотите анализировать

Возможность проверять содержимое вывода с помощью assert

Разделение вывода stdout и stderr

Не требуется изменять команду запуска тестов

Можно комбинировать с другими техниками тестирования

Для более сложных случаев можно временно отключить перехват вывода в определенных участках теста:

Python Скопировать код def test_with_disabled_capture(capsys): with capsys.disabled(): print("Это будет видно сразу в консоли") print("А это будет перехвачено") captured = capsys.readouterr() assert "это будет перехвачено" in captured.out.lower()

Таблица возможностей capsys для различных сценариев:

Сценарий Метод Пример кода Проверка точного вывода readouterr().out assert captured.out == "Ожидаемый текст

" Проверка части вывода readouterr().out assert "ключевое слово" in captured.out Проверка вывода ошибок readouterr().err assert "warning" in captured.err Временное отключение перехвата disabled() with capsys.disabled(): print("видимый текст") Проверка нескольких выводов readouterr() последовательно captured1 = capsys.readouterr(); captured2 = capsys.readouterr()

Способ 3: Настройка параметров перехвата через pytest.ini

Третий способ — настройка глобальных параметров перехвата вывода через конфигурационный файл pytest.ini . Этот подход особенно полезен для проектных настроек, которые должны применяться ко всем тестам. ⚙️

Создайте файл pytest.ini в корневом каталоге вашего проекта со следующим содержимым:

ini Скопировать код [pytest] addopts = -s

Теперь при запуске pytest без дополнительных параметров флаг -s будет применяться автоматически. Это избавляет вас от необходимости всегда помнить о добавлении флага в командную строку.

Вы также можете более тонко настроить перехват вывода:

ini Скопировать код [pytest] addopts = --capture=fd

Pytest поддерживает несколько режимов захвата вывода:

--capture=fd (или -s ) — перехват на уровне файловых дескрипторов (отключает весь перехват)

(или ) — перехват на уровне файловых дескрипторов (отключает весь перехват) --capture=sys — перехват на уровне Python-объектов sys.stdout/sys.stderr (по умолчанию)

— перехват на уровне Python-объектов sys.stdout/sys.stderr (по умолчанию) --capture=tee-sys — перехват Python-объектов, но с одновременным выводом в терминал

— перехват Python-объектов, но с одновременным выводом в терминал --capture=no — полное отключение перехвата (аналог -s )

Режим tee-sys особенно интересен: он позволяет видеть вывод в реальном времени, но при этом сохраняет его для последующего анализа:

ini Скопировать код [pytest] addopts = --capture=tee-sys

Помимо глобальных настроек, вы можете управлять перехватом вывода на уровне отдельных тестов, используя маркеры:

Python Скопировать код # В файле conftest.py import pytest def pytest_addoption(parser): parser.addoption("--show-output", action="store_true", default=False, help="Show print output for marked tests") @pytest.hookimpl(trylast=True) def pytest_configure(config): config.addinivalue_line( "markers", "show_output: mark test to show print output" ) @pytest.hookimpl(trylast=True) def pytest_runtest_setup(item): if item.config.getoption("--show-output") and item.get_closest_marker("show_output"): item.config.option.capture = "no"

Теперь вы можете маркировать отдельные тесты для отображения вывода:

Python Скопировать код @pytest.mark.show_output def test_with_visible_output(): print("Этот вывод будет виден, если запустить с --show-output") assert True

И запускать их с флагом --show-output :

pytest --show-output

Это позволяет более избирательно контролировать, какие тесты должны отображать свой вывод.

Сравнение подходов к просмотру вывода print в pytest

Выбор наиболее подходящего способа просмотра вывода print зависит от ваших конкретных требований к тестированию. Каждый из трёх рассмотренных методов имеет свои преимущества и ограничения. 🔄

Давайте сравним их по ключевым параметрам:

Параметр Флаг -s Фикстура capsys Настройка в pytest.ini Простота использования Высокая Средняя Средняя Требует изменения кода тестов Нет Да Нет* Возможность программной проверки вывода Нет Да Нет Избирательность (отдельные тесты) Низкая Высокая Средняя Интеграция с CI/CD Средняя Хорошая Отличная Постоянство настроек Низкое Среднее Высокое Возможность тонкой настройки Низкая Высокая Средняя

Если используются маркеры, требуется изменение кода.

Когда использовать каждый метод:

Флаг -s: Для быстрой отладки без изменения тестов

Когда нужен весь вывод сразу

В однократных сеансах отладки Фикстура capsys: Когда требуется программная проверка вывода

Для тестирования функций, которые пишут в stdout/stderr

Когда нужен точный контроль над тем, какая часть вывода вас интересует

Для создания повторяемых тестов, зависящих от вывода Настройка через pytest.ini: Для постоянного проектного стандарта

В командной разработке, чтобы все использовали одинаковые настройки

Для CI/CD-систем, где нежелательно изменять команды запуска

Когда требуется комбинировать настройки перехвата с другими опциями pytest

Для сложных проектов часто имеет смысл комбинировать подходы. Например:

Использовать pytest.ini для базовых настроек проекта

для базовых настроек проекта Применять capsys в тестах, которые требуют проверки вывода

в тестах, которые требуют проверки вывода Временно добавлять -s при интенсивной отладке конкретных проблем

Важно помнить, что злоупотребление выводом print в тестах может сделать их менее читаемыми и более хрупкими. Рассматривайте print как временный инструмент отладки, а не как постоянную часть ваших тестов. Для долгосрочного логирования лучше использовать специализированные библиотеки, такие как logging .