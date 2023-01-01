Tone of voice: как создать узнаваемый голос для вашего бренда

Для кого эта статья:

Специалисты по маркетингу и бренд-менеджменту

Владельцы бизнеса и предприниматели

Копирайтеры и контент-менеджеры Представьте, что ваш бренд — это личность на вечеринке. Как он говорит? Что за словечки использует? Шутит ли он или всегда серьезен? Tone of voice — это голосовой отпечаток вашего бренда, его уникальный способ коммуникации, который выделяет вас из толпы конкурентов. 73% потребителей признают, что узнают любимые бренды именно по стилю коммуникации — даже если логотип не виден. Если вы до сих пор говорите со своей аудиторией универсальным корпоративным языком, пора это менять. Я подготовил пошаговый гайд, который поможет создать tone of voice, заставляющий клиентов влюбляться в ваш бренд. 🎯

Что такое tone of voice и почему он важен для бренда

Tone of voice — это не просто слова, которые вы используете. Это уникальная манера общения бренда с аудиторией через все каналы коммуникации. Это комбинация выбора слов, построения предложений, ритма речи, юмора, формальности и эмоциональной окраски текстов.

Правильно разработанный tone of voice решает три критические задачи:

Отражает ценности и индивидуальность бренда

Создает эмоциональную связь с аудиторией

Выделяет бренд среди конкурентов

Согласно исследованию Lucidpress, последовательность в брендировании, включая tone of voice, увеличивает выручку в среднем на 23%. Это происходит потому, что единообразие коммуникации помогает быстрее формировать узнаваемость и доверие.

Алексей Петров, бренд-стратег

Когда я начал работать с производителем органической косметики, их коммуникация была скучной и ничем не отличалась от десятков конкурентов. Мы провели ребрендинг, сделав упор на tone of voice — теплый, с легкой иронией, использующий метафоры из мира природы. В текстах появились фразы вроде "наш крем нежится на коже, как кот на солнышке". За первый квартал после внедрения нового стиля коммуникации органический трафик вырос на 42%, а конверсия в первую покупку — на 18%. Потребители стали узнавать бренд по характерной манере общения и даже цитировать его в социальных сетях.

Чтобы понять важность tone of voice, взгляните на знаковые бренды, построившие империи во многом благодаря своему уникальному голосу:

Бренд Характеристика tone of voice Пример коммуникации Apple Минималистичный, инновационный, вдохновляющий "Think Different." (Всего два слова, но какая сила!) Nike Мотивирующий, бескомпромиссный, энергичный "Just Do It." (Прямое побуждение к действию) Тинькофф Неформальный, прямолинейный, слегка дерзкий "Банк для людей и роботов" (Юмор и современность) ВкусВилл Дружелюбный, экспертный, "соседский" "Продукты для здоровой жизни" (Простота и забота)

Исследование аудитории: фундамент для tone of voice

Разработка tone of voice начинается задолго до первого написанного слова — с глубокого понимания вашей аудитории. Невозможно говорить на языке клиентов, не зная, кто они. 🔍

Вот четыре ключевых направления исследования, которые помогут заложить прочный фундамент для вашего tone of voice:

Демографический анализ. Возраст, пол, образование и профессия аудитории напрямую влияют на их языковые предпочтения. Например, коммуникация с аудиторией 55+ обычно требует более формального тона и меньше сленга. Психографические характеристики. Исследуйте ценности, убеждения и образ жизни целевой аудитории. Эта информация поможет определить, какие эмоциональные триггеры использовать в коммуникации. Лингвистический анализ. Изучите, как ваша аудитория говорит: какие слова и фразы использует, какие метафоры и аналогии ей близки. Мониторинг социальных сетей и форумов может дать богатый материал. Анализ точек контакта. Определите, где и как ваша аудитория взаимодействует с брендом, чтобы адаптировать tone of voice под каждый канал коммуникации.

Для эффективного сбора данных используйте комбинацию количественных и качественных методов:

Опросы и анкетирование (прямые вопросы о предпочтениях в коммуникации)

Интервью с представителями целевой аудитории

Анализ обратной связи и комментариев

Тестирование различных вариантов tone of voice на фокус-группах

Ошибка многих брендов — создавать tone of voice "в вакууме", основываясь только на своих представлениях о том, что понравится аудитории. Помните: ваш тон голоса должен резонировать с ожиданиями клиентов, а не только отражать ваше видение бренда.

Мария Соколова, руководитель отдела маркетинга

Мы потратили месяцы на разработку "идеального" tone of voice для нашего финтех-стартапа — интеллектуального, с тонким юмором и множеством отсылок к поп-культуре. Нам казалось, что это отлично отражает ценности бренда. Но когда мы запустили первую кампанию, реакция пользователей была прохладной. Срочно проведенное исследование показало, что наша основная аудитория — это консервативные люди 40+, которые в финансовых вопросах ценят ясность, экспертность и надежность, а не креативность. Нам пришлось кардинально пересмотреть tone of voice, сделав его более прямолинейным и информативным. Это был дорогой, но ценный урок: тон голоса бренда должен начинаться с глубокого понимания аудитории, а не с наших представлений о том, каким "крутым" должен быть бренд.

5 шагов разработки уникального tone of voice

После того как вы изучили свою аудиторию, пора приступать к непосредственной разработке tone of voice. Я предлагаю проверенную пятиступенчатую методологию, которая позволит создать действительно работающий и уникальный голос бренда. 🚀

Шаг 1: Определите архетип бренда

Архетип — это символический образ бренда, который помогает установить эмоциональную связь с аудиторией. Выбор архетипа влияет на все аспекты tone of voice.

Архетип Характеристики tone of voice Примеры брендов Герой Вдохновляющий, мотивирующий, прямолинейный Nike, Adidas Мудрец Экспертный, аналитический, авторитетный Harvard Business Review, TED Бунтарь Провокационный, дерзкий, нестандартный Aviasales, Burger King Заботливый Теплый, эмпатичный, поддерживающий Johnson & Johnson, ВкусВилл Творец Инновационный, креативный, вдохновляющий Adobe, LEGO

Шаг 2: Сформулируйте ключевые характеристики tone of voice

Выберите 3-5 прилагательных, которые точно описывают желаемый тон вашего бренда. Важно, чтобы эти характеристики были:

Конкретными (не "хороший", а "энергичный")

Отличительными (выделяющими вас среди конкурентов)

Соответствующими вашим ценностям

Релевантными для вашей аудитории

Например: "Экспертный, но не высокомерный. Дружелюбный, но не фамильярный. Энергичный, но не навязчивый."

Шаг 3: Создайте шкалы tone of voice

Шкалы помогают точнее настроить тональность. Для каждой пары противоположных характеристик определите, где на шкале от 1 до 10 находится ваш бренд:

Формальный (1) — Неформальный (10)

Серьезный (1) — Юмористический (10)

Традиционный (1) — Инновационный (10)

Сдержанный (1) — Эмоциональный (10)

Сложный (1) — Простой (10)

Шаг 4: Определите лексические и стилистические особенности

На этом этапе решите:

Какую лексику вы используете (профессиональную, разговорную, нейтральную)

Какой длины предложения предпочитаете

Используете ли жаргон, сленг, профессиональные термины

Какие слова и фразы являются табу для вашего бренда

Какие литературные приемы характерны для вашего стиля (метафоры, аллитерации, риторические вопросы)

Шаг 5: Разработайте тон для разных каналов и ситуаций

Базовый tone of voice должен адаптироваться под разные обстоятельства. Создайте матрицу тональности для различных ситуаций:

Каналы коммуникации (сайт, социальные сети, email-рассылки, официальные документы)

Типы контента (новости, обучающие материалы, развлекательный контент)

Эмоциональные ситуации (ответ на жалобу, поздравление, извинение)

Не забудьте протестировать разработанный tone of voice на небольшом сегменте аудитории перед полномасштабным внедрением. Это позволит выявить возможные несоответствия между вашими представлениями и реакцией клиентов.

Документ tone of voice: структура и ключевые элементы

Создание документа tone of voice — критический шаг для обеспечения последовательности коммуникации. Это своеобразная "конституция" вашего брендового стиля, которая будет направлять всех, кто создает контент от имени вашего бренда. 📝

Эффективный документ tone of voice должен включать следующие разделы:

Введение и обоснование Объяснение, почему tone of voice важен для бренда

Связь tone of voice с миссией, видением и ценностями компании

Краткая информация о целевой аудитории Основные характеристики tone of voice 3-5 ключевых прилагательных с подробными объяснениями

Шкалы тональности с указанием позиции бренда

Архетип бренда и его влияние на коммуникацию Лексика и стилистика Предпочтительные типы слов и выражений

Запрещенные слова и выражения

Отношение к профессиональным терминам и жаргону

Правила использования юмора

Предпочтительная структура предложений и абзацев Адаптация tone of voice для разных каналов Особенности коммуникации в социальных сетях

Правила для сайта и блога

Рекомендации для email-маркетинга

Стандарты для официальных документов

Подход к внутренним коммуникациям Примеры и антипримеры Тексты, которые идеально воплощают tone of voice

Примеры "до и после" редактирования

Типичные ошибки с объяснениями Руководство по ситуативной адаптации Как модифицировать tone of voice в кризисных ситуациях

Подход к жалобам и негативным отзывам

Особенности коммуникации при запуске новых продуктов

Важно помнить, что документ tone of voice — это не сухая инструкция, а живое руководство, которое должно вдохновлять и направлять. Сделайте его визуально привлекательным, используйте инфографику и цветовое кодирование для лучшего восприятия.

Чтобы документ не превратился в "мертвую" бумагу, которую никто не читает:

Ограничьте объем 20-30 страницами

Создайте краткую версию на 1-2 страницы для быстрого ознакомления

Регулярно обновляйте документ, добавляя новые примеры

Сделайте документ доступным в цифровом формате с возможностью поиска

Внедрите интерактивные элементы (например, тесты для проверки понимания)

Внедрение и контроль: как сделать tone of voice рабочим

Даже безупречно разработанный tone of voice останется лишь документом, если не обеспечить его внедрение и последовательное применение во всех точках контакта с аудиторией. Процесс внедрения требует системного подхода и постоянного контроля. ⚙️

1. Обучение команды

Проведите серию обучающих сессий для всех сотрудников, вовлеченных в создание контента:

Маркетологи и PR-специалисты

Копирайтеры и контент-менеджеры

Менеджеры социальных сетей

Сотрудники службы поддержки

Руководители, выступающие от имени компании

Обучение должно включать не только теоретическую часть, но и практические упражнения по созданию и редактированию текстов в соответствии с tone of voice.

2. Создание системы проверки и согласования

Разработайте четкий процесс проверки контента на соответствие tone of voice:

Назначьте "хранителей tone of voice" — экспертов, ответственных за контроль

Внедрите чек-листы для самопроверки

Создайте многоуровневую систему согласования для важных коммуникаций

Используйте специализированное ПО для автоматической проверки текстов

3. Поэтапное внедрение

Внедряйте tone of voice постепенно, начиная с наиболее важных точек контакта:

Сайт компании (особенно главная страница и раздел "О нас") Социальные сети и блог Email-рассылки Маркетинговые материалы Служба поддержки Внутренние коммуникации

4. Мониторинг и анализ эффективности

Регулярно оценивайте, как tone of voice влияет на ключевые показатели:

Вовлеченность аудитории (комментарии, шеры, лайки)

Конверсии и продажи

Узнаваемость бренда

Лояльность клиентов

Обратная связь от аудитории

5. Постоянное совершенствование

Tone of voice — не статичный элемент. Он должен эволюционировать вместе с брендом и изменениями в аудитории:

Проводите ежеквартальный аудит коммуникаций

Собирайте обратную связь от клиентов о восприятии бренда

Тестируйте новые элементы tone of voice на ограниченной аудитории

Обновляйте документацию на основе полученных данных

Организуйте регулярные воркшопы для команды по обновлению навыков

Типичные ошибки при внедрении tone of voice

Чтобы избежать распространенных проблем, обратите внимание на следующие моменты:

Несогласованность каналов. Часто компании поддерживают tone of voice в социальных сетях, но игнорируют его в официальных документах или email-рассылках.

Имитация вместо аутентичности. Попытка копировать чужой успешный tone of voice без привязки к собственным ценностям обречена на провал.

Чрезмерная формализация. Слишком жесткие правила могут убить живость и естественность коммуникации.

Игнорирование обратной связи. Если аудитория негативно реагирует на определенные элементы tone of voice, необходимо адаптироваться.

Отсутствие поддержки руководства. Без вовлеченности топ-менеджмента внедрение tone of voice часто останавливается на полпути.