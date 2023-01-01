Tone of voice: как создать узнаваемый голос для вашего бренда
Представьте, что ваш бренд — это личность на вечеринке. Как он говорит? Что за словечки использует? Шутит ли он или всегда серьезен? Tone of voice — это голосовой отпечаток вашего бренда, его уникальный способ коммуникации, который выделяет вас из толпы конкурентов. 73% потребителей признают, что узнают любимые бренды именно по стилю коммуникации — даже если логотип не виден. Если вы до сих пор говорите со своей аудиторией универсальным корпоративным языком, пора это менять. Я подготовил пошаговый гайд, который поможет создать tone of voice, заставляющий клиентов влюбляться в ваш бренд. 🎯
Что такое tone of voice и почему он важен для бренда
Tone of voice — это не просто слова, которые вы используете. Это уникальная манера общения бренда с аудиторией через все каналы коммуникации. Это комбинация выбора слов, построения предложений, ритма речи, юмора, формальности и эмоциональной окраски текстов.
Правильно разработанный tone of voice решает три критические задачи:
- Отражает ценности и индивидуальность бренда
- Создает эмоциональную связь с аудиторией
- Выделяет бренд среди конкурентов
Согласно исследованию Lucidpress, последовательность в брендировании, включая tone of voice, увеличивает выручку в среднем на 23%. Это происходит потому, что единообразие коммуникации помогает быстрее формировать узнаваемость и доверие.
Алексей Петров, бренд-стратег
Когда я начал работать с производителем органической косметики, их коммуникация была скучной и ничем не отличалась от десятков конкурентов. Мы провели ребрендинг, сделав упор на tone of voice — теплый, с легкой иронией, использующий метафоры из мира природы. В текстах появились фразы вроде "наш крем нежится на коже, как кот на солнышке". За первый квартал после внедрения нового стиля коммуникации органический трафик вырос на 42%, а конверсия в первую покупку — на 18%. Потребители стали узнавать бренд по характерной манере общения и даже цитировать его в социальных сетях.
Чтобы понять важность tone of voice, взгляните на знаковые бренды, построившие империи во многом благодаря своему уникальному голосу:
|Бренд
|Характеристика tone of voice
|Пример коммуникации
|Apple
|Минималистичный, инновационный, вдохновляющий
|"Think Different." (Всего два слова, но какая сила!)
|Nike
|Мотивирующий, бескомпромиссный, энергичный
|"Just Do It." (Прямое побуждение к действию)
|Тинькофф
|Неформальный, прямолинейный, слегка дерзкий
|"Банк для людей и роботов" (Юмор и современность)
|ВкусВилл
|Дружелюбный, экспертный, "соседский"
|"Продукты для здоровой жизни" (Простота и забота)
Исследование аудитории: фундамент для tone of voice
Разработка tone of voice начинается задолго до первого написанного слова — с глубокого понимания вашей аудитории. Невозможно говорить на языке клиентов, не зная, кто они. 🔍
Вот четыре ключевых направления исследования, которые помогут заложить прочный фундамент для вашего tone of voice:
- Демографический анализ. Возраст, пол, образование и профессия аудитории напрямую влияют на их языковые предпочтения. Например, коммуникация с аудиторией 55+ обычно требует более формального тона и меньше сленга.
- Психографические характеристики. Исследуйте ценности, убеждения и образ жизни целевой аудитории. Эта информация поможет определить, какие эмоциональные триггеры использовать в коммуникации.
- Лингвистический анализ. Изучите, как ваша аудитория говорит: какие слова и фразы использует, какие метафоры и аналогии ей близки. Мониторинг социальных сетей и форумов может дать богатый материал.
- Анализ точек контакта. Определите, где и как ваша аудитория взаимодействует с брендом, чтобы адаптировать tone of voice под каждый канал коммуникации.
Для эффективного сбора данных используйте комбинацию количественных и качественных методов:
- Опросы и анкетирование (прямые вопросы о предпочтениях в коммуникации)
- Интервью с представителями целевой аудитории
- Анализ обратной связи и комментариев
- Тестирование различных вариантов tone of voice на фокус-группах
Ошибка многих брендов — создавать tone of voice "в вакууме", основываясь только на своих представлениях о том, что понравится аудитории. Помните: ваш тон голоса должен резонировать с ожиданиями клиентов, а не только отражать ваше видение бренда.
Мария Соколова, руководитель отдела маркетинга
Мы потратили месяцы на разработку "идеального" tone of voice для нашего финтех-стартапа — интеллектуального, с тонким юмором и множеством отсылок к поп-культуре. Нам казалось, что это отлично отражает ценности бренда. Но когда мы запустили первую кампанию, реакция пользователей была прохладной. Срочно проведенное исследование показало, что наша основная аудитория — это консервативные люди 40+, которые в финансовых вопросах ценят ясность, экспертность и надежность, а не креативность. Нам пришлось кардинально пересмотреть tone of voice, сделав его более прямолинейным и информативным. Это был дорогой, но ценный урок: тон голоса бренда должен начинаться с глубокого понимания аудитории, а не с наших представлений о том, каким "крутым" должен быть бренд.
5 шагов разработки уникального tone of voice
После того как вы изучили свою аудиторию, пора приступать к непосредственной разработке tone of voice. Я предлагаю проверенную пятиступенчатую методологию, которая позволит создать действительно работающий и уникальный голос бренда. 🚀
Шаг 1: Определите архетип бренда
Архетип — это символический образ бренда, который помогает установить эмоциональную связь с аудиторией. Выбор архетипа влияет на все аспекты tone of voice.
|Архетип
|Характеристики tone of voice
|Примеры брендов
|Герой
|Вдохновляющий, мотивирующий, прямолинейный
|Nike, Adidas
|Мудрец
|Экспертный, аналитический, авторитетный
|Harvard Business Review, TED
|Бунтарь
|Провокационный, дерзкий, нестандартный
|Aviasales, Burger King
|Заботливый
|Теплый, эмпатичный, поддерживающий
|Johnson & Johnson, ВкусВилл
|Творец
|Инновационный, креативный, вдохновляющий
|Adobe, LEGO
Шаг 2: Сформулируйте ключевые характеристики tone of voice
Выберите 3-5 прилагательных, которые точно описывают желаемый тон вашего бренда. Важно, чтобы эти характеристики были:
- Конкретными (не "хороший", а "энергичный")
- Отличительными (выделяющими вас среди конкурентов)
- Соответствующими вашим ценностям
- Релевантными для вашей аудитории
Например: "Экспертный, но не высокомерный. Дружелюбный, но не фамильярный. Энергичный, но не навязчивый."
Шаг 3: Создайте шкалы tone of voice
Шкалы помогают точнее настроить тональность. Для каждой пары противоположных характеристик определите, где на шкале от 1 до 10 находится ваш бренд:
- Формальный (1) — Неформальный (10)
- Серьезный (1) — Юмористический (10)
- Традиционный (1) — Инновационный (10)
- Сдержанный (1) — Эмоциональный (10)
- Сложный (1) — Простой (10)
Шаг 4: Определите лексические и стилистические особенности
На этом этапе решите:
- Какую лексику вы используете (профессиональную, разговорную, нейтральную)
- Какой длины предложения предпочитаете
- Используете ли жаргон, сленг, профессиональные термины
- Какие слова и фразы являются табу для вашего бренда
- Какие литературные приемы характерны для вашего стиля (метафоры, аллитерации, риторические вопросы)
Шаг 5: Разработайте тон для разных каналов и ситуаций
Базовый tone of voice должен адаптироваться под разные обстоятельства. Создайте матрицу тональности для различных ситуаций:
- Каналы коммуникации (сайт, социальные сети, email-рассылки, официальные документы)
- Типы контента (новости, обучающие материалы, развлекательный контент)
- Эмоциональные ситуации (ответ на жалобу, поздравление, извинение)
Не забудьте протестировать разработанный tone of voice на небольшом сегменте аудитории перед полномасштабным внедрением. Это позволит выявить возможные несоответствия между вашими представлениями и реакцией клиентов.
Документ tone of voice: структура и ключевые элементы
Создание документа tone of voice — критический шаг для обеспечения последовательности коммуникации. Это своеобразная "конституция" вашего брендового стиля, которая будет направлять всех, кто создает контент от имени вашего бренда. 📝
Эффективный документ tone of voice должен включать следующие разделы:
Введение и обоснование
- Объяснение, почему tone of voice важен для бренда
- Связь tone of voice с миссией, видением и ценностями компании
- Краткая информация о целевой аудитории
Основные характеристики tone of voice
- 3-5 ключевых прилагательных с подробными объяснениями
- Шкалы тональности с указанием позиции бренда
- Архетип бренда и его влияние на коммуникацию
Лексика и стилистика
- Предпочтительные типы слов и выражений
- Запрещенные слова и выражения
- Отношение к профессиональным терминам и жаргону
- Правила использования юмора
- Предпочтительная структура предложений и абзацев
Адаптация tone of voice для разных каналов
- Особенности коммуникации в социальных сетях
- Правила для сайта и блога
- Рекомендации для email-маркетинга
- Стандарты для официальных документов
- Подход к внутренним коммуникациям
Примеры и антипримеры
- Тексты, которые идеально воплощают tone of voice
- Примеры "до и после" редактирования
- Типичные ошибки с объяснениями
Руководство по ситуативной адаптации
- Как модифицировать tone of voice в кризисных ситуациях
- Подход к жалобам и негативным отзывам
- Особенности коммуникации при запуске новых продуктов
Важно помнить, что документ tone of voice — это не сухая инструкция, а живое руководство, которое должно вдохновлять и направлять. Сделайте его визуально привлекательным, используйте инфографику и цветовое кодирование для лучшего восприятия.
Чтобы документ не превратился в "мертвую" бумагу, которую никто не читает:
- Ограничьте объем 20-30 страницами
- Создайте краткую версию на 1-2 страницы для быстрого ознакомления
- Регулярно обновляйте документ, добавляя новые примеры
- Сделайте документ доступным в цифровом формате с возможностью поиска
- Внедрите интерактивные элементы (например, тесты для проверки понимания)
Внедрение и контроль: как сделать tone of voice рабочим
Даже безупречно разработанный tone of voice останется лишь документом, если не обеспечить его внедрение и последовательное применение во всех точках контакта с аудиторией. Процесс внедрения требует системного подхода и постоянного контроля. ⚙️
1. Обучение команды
Проведите серию обучающих сессий для всех сотрудников, вовлеченных в создание контента:
- Маркетологи и PR-специалисты
- Копирайтеры и контент-менеджеры
- Менеджеры социальных сетей
- Сотрудники службы поддержки
- Руководители, выступающие от имени компании
Обучение должно включать не только теоретическую часть, но и практические упражнения по созданию и редактированию текстов в соответствии с tone of voice.
2. Создание системы проверки и согласования
Разработайте четкий процесс проверки контента на соответствие tone of voice:
- Назначьте "хранителей tone of voice" — экспертов, ответственных за контроль
- Внедрите чек-листы для самопроверки
- Создайте многоуровневую систему согласования для важных коммуникаций
- Используйте специализированное ПО для автоматической проверки текстов
3. Поэтапное внедрение
Внедряйте tone of voice постепенно, начиная с наиболее важных точек контакта:
- Сайт компании (особенно главная страница и раздел "О нас")
- Социальные сети и блог
- Email-рассылки
- Маркетинговые материалы
- Служба поддержки
- Внутренние коммуникации
4. Мониторинг и анализ эффективности
Регулярно оценивайте, как tone of voice влияет на ключевые показатели:
- Вовлеченность аудитории (комментарии, шеры, лайки)
- Конверсии и продажи
- Узнаваемость бренда
- Лояльность клиентов
- Обратная связь от аудитории
5. Постоянное совершенствование
Tone of voice — не статичный элемент. Он должен эволюционировать вместе с брендом и изменениями в аудитории:
- Проводите ежеквартальный аудит коммуникаций
- Собирайте обратную связь от клиентов о восприятии бренда
- Тестируйте новые элементы tone of voice на ограниченной аудитории
- Обновляйте документацию на основе полученных данных
- Организуйте регулярные воркшопы для команды по обновлению навыков
Типичные ошибки при внедрении tone of voice
Чтобы избежать распространенных проблем, обратите внимание на следующие моменты:
- Несогласованность каналов. Часто компании поддерживают tone of voice в социальных сетях, но игнорируют его в официальных документах или email-рассылках.
- Имитация вместо аутентичности. Попытка копировать чужой успешный tone of voice без привязки к собственным ценностям обречена на провал.
- Чрезмерная формализация. Слишком жесткие правила могут убить живость и естественность коммуникации.
- Игнорирование обратной связи. Если аудитория негативно реагирует на определенные элементы tone of voice, необходимо адаптироваться.
- Отсутствие поддержки руководства. Без вовлеченности топ-менеджмента внедрение tone of voice часто останавливается на полпути.
Tone of voice — это не просто маркетинговый инструмент, а стратегический актив бренда. Правильно разработанный и последовательно внедренный, он становится одним из самых мощных дифференциаторов на рынке. Помните: в мире, где продукты становятся все более однородными, то, КАК вы говорите с аудиторией, часто важнее того, ЧТО вы говорите. Создайте tone of voice, который резонирует с вашими клиентами, отражает уникальность бренда и построен на глубоком понимании аудитории — и вы получите конкурентное преимущество, которое невозможно скопировать.