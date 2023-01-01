5 лучших способов преобразования DataFrame Pandas в NumPy массивы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Аналитики данных и специалисты по обработке данных

Программисты, использующие Python для анализа данных

Студенты и профессионалы, обучающиеся работе с Pandas и NumPy Работа с большими наборами данных часто превращается в балансирование между удобством и скоростью — именно здесь преобразование DataFrame из Pandas в массивы NumPy становится критически важным навыком. Высокоуровневый API Pandas идеален для манипуляций с данными, но когда речь заходит о вычислительной эффективности, низкоуровневые массивы NumPy способны ускорить вашу работу в 10-100 раз! 🚀 Эта статья раскроет пять проверенных методов конвертации, которые не только сэкономят драгоценные вычислительные ресурсы, но и сделают ваш код элегантнее, производительнее и профессиональнее.

Основы преобразования DataFrame в NumPy: сравнение методов

Преобразование данных между DataFrame Pandas и массивами NumPy — это фундаментальная операция для каждого аналитика данных. Pandas построен поверх NumPy, что делает эту конвертацию не просто возможной, но и относительно бесшовной. Однако, разные методы преобразования имеют существенные различия в производительности, гибкости и обработке специфических типов данных.

Прежде чем погрузиться в детали каждого метода, давайте рассмотрим основные способы преобразования DataFrame в массив NumPy:

DataFrame.to_numpy() — современный и рекомендуемый метод в Pandas

— современный и рекомендуемый метод в Pandas DataFrame.values — традиционный атрибут, всё ещё широко используемый

— традиционный атрибут, всё ещё широко используемый np.array(df) — прямой вызов функции NumPy

— прямой вызов функции NumPy df.to_records() — специализированное преобразование со сохранением структуры

— специализированное преобразование со сохранением структуры np.asarray(df) — оптимизированное преобразование, предпочтительное в некоторых случаях

Для демонстрации различий между методами, создадим простой DataFrame:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем пример DataFrame df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3, 4, 5], 'B': [5\.1, 4.2, 3.3, 2.4, 1.5], 'C': ['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] })

Теперь сравним эффективность различных методов преобразования в контексте производительности и поведения:

Метод Синтаксис Относительная скорость Обработка смешанных типов to_numpy() df.to_numpy() Быстрая Приведение к общему типу values df.values Быстрая Приведение к общему типу np.array() np.array(df) Медленнее (доп. проверки) Приведение к общему типу to_records() df.to_records() Самая медленная Сохранение типов (структурированный массив) np.asarray() np.asarray(df) Средняя Приведение к общему типу

Александр Петров, ведущий аналитик данных В моей практике был показательный случай с проектом анализа клиентского поведения для крупного ритейлера. Мы обрабатывали датасет из 20 миллионов записей транзакций, и исходный пайплайн, полностью построенный на Pandas, занимал почти 3 часа. Коллега предложил: "А давай-ка переведём основные вычисления на NumPy?" Я был скептичен, ведь нам пришлось бы переписать около 30% кода. Однако мы начали с самого узкого места — расчёта сегментационных метрик. Заменив df.groupby().agg() на работу с предварительно сконвертированными в np.array() данными и векторизованные операции, мы ускорили этот этап в 47 раз! А полная конвертация критических участков с использованием df.to_numpy() сократила общее время выполнения до 12 минут. Тот проект стал для меня поворотным — с тех пор я начинаю любой серьёзный анализ с вопроса: "Что можно перевести в NumPy?"

Важно понимать, что при преобразовании DataFrame в NumPy массив вы теряете некоторые преимущества Pandas, такие как именованные столбцы, индексы и встроенные методы для работы с пропущенными значениями. Однако вы получаете значительный прирост в скорости вычислений, особенно для больших объёмов данных и математических операций.

Метод DataFrame.to_numpy(): полный контроль над конвертацией

Метод to_numpy() — это самый современный и гибкий способ конвертации DataFrame в массив NumPy, введённый в Pandas 0.24.0. Он предлагает расширенные возможности контроля над процессом преобразования и рекомендован официальной документацией Pandas как предпочтительный метод. 📊

Основной синтаксис метода выглядит так:

Python Скопировать код # Базовое использование numpy_array = df.to_numpy() # С явным указанием типа данных numpy_array_float = df.to_numpy(dtype=float) # С обработкой NA/NaN значений numpy_array_na = df.to_numpy(na_value=-999) # С копированием данных numpy_array_copy = df.to_numpy(copy=True)

Метод to_numpy() предоставляет несколько ключевых параметров для тонкой настройки процесса конвертации:

dtype — позволяет явно задать тип данных для возвращаемого массива

— позволяет явно задать тип данных для возвращаемого массива copy — если True, всегда создает копию данных; если False (по умолчанию), копирует только при необходимости

— если True, всегда создает копию данных; если False (по умолчанию), копирует только при необходимости na_value — значение для замены NA/NaN в возвращаемом массиве

Давайте рассмотрим практические примеры использования этих параметров:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создаем DataFrame с разными типами данных и пропусками df = pd.DataFrame({ 'целые': [1, 2, None, 4], 'дробные': [1\.1, None, 3.3, 4.4], 'строки': ['a', 'b', 'c', None] }) # Конвертация с автоматическим выбором типа arr1 = df.to_numpy() print(f"Автоматическая конвертация:

{arr1}

Тип: {arr1.dtype}") # Принудительное приведение к float arr2 = df.to_numpy(dtype=float) print(f"

Приведение к float:

{arr2}

Тип: {arr2.dtype}") # Замена NA значениями arr3 = df.to_numpy(na_value="ПРОПУСК") print(f"

Замена NA:

{arr3}

Тип: {arr3.dtype}")

Результат выполнения кода показывает, как to_numpy() обрабатывает разные ситуации:

При автоматической конвертации смешанных типов данных метод выбирает наиболее общий тип (обычно object)

С параметром dtype можно принудительно привести данные к нужному типу (но строки в числа не преобразуются)

Параметр na_value позволяет заменить NA/NaN значения на указанную константу

Сценарий использования Рекомендуемые параметры to_numpy() Преимущества Математические вычисления dtype=float, na_value=0 или np.nan Обеспечивает числовой формат и контроль обработки пропусков Интеграция с ML-библиотеками dtype=float, copy=True Предотвращает изменение исходных данных, совместимость с sklearn Обработка категориальных данных без параметров (auto) Сохраняет строковые значения для дальнейшей обработки Оптимизация памяти dtype=np.float32 или np.int32 Уменьшает потребление памяти при работе с большими данными Экспорт в другие системы na_value=специфическое значение Обеспечивает совместимость с внешними системами

Важно отметить, что to_numpy() имеет одно существенное отличие от атрибута values: он всегда возвращает двумерный массив для DataFrame (в отличие от Series, где возвращается одномерный массив). Это обеспечивает согласованность поведения при работе с данными.

Для больших датасетов стоит учитывать, что параметр copy=True может увеличить потребление памяти, так как создаёт новую копию данных. По умолчанию to_numpy() избегает копирования там, где это возможно, что делает его более эффективным.

Работа с DataFrame.values: наследие и особенности применения

Атрибут values — это исторически первый способ доступа к данным DataFrame как к массиву NumPy. Несмотря на появление более современного метода to_numpy(), атрибут values остаётся широко используемым в существующем коде и обладает своими особенностями. 🔄

Основное применение атрибута values чрезвычайно просто:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6] }) # Получение NumPy массива через атрибут values numpy_array = df.values print(f"Тип результата: {type(numpy_array)}") print(f"Форма массива: {numpy_array.shape}") print(f"Содержимое массива:

{numpy_array}")

Атрибут values возвращает внутреннее представление данных DataFrame в виде ndarray, что делает его очень быстрым методом преобразования. Однако у этого подхода есть несколько ключевых особенностей и потенциальных проблем.

Дмитрий Соколов, технический лид проектов по машинному обучению Помню, как однажды мы столкнулись с загадочной проблемой в производственной системе прогнозирования спроса. Модель, которая раньше работала идеально, вдруг начала выдавать странные результаты. Расследование привело нас к неожиданному виновнику — коду, использующему df.values с временными рядами. Недавнее обновление Pandas изменило внутреннее представление данных, и DataFrame с DatetimeIndex стал возвращать через .values не числовое представление дат (как раньше), а массив объектов datetime64. Наш конвейер машинного обучения ожидал числовые значения времени, но получал объекты. Проблема решилась одной строкой — заменой df.values на df.to_numpy(dtype=float), но выявить её заняло два напряжённых дня. Этот случай научил всю команду тщательно документировать предполагаемые типы данных в интерфейсах между компонентами и с осторожностью относиться к "магическим" атрибутам вроде .values, поведение которых может измениться в новых версиях библиотек.

Давайте рассмотрим основные различия между values и to_numpy():

Контроль типов : values не позволяет указать выходной dtype, в то время как to_numpy() предоставляет эту возможность

: values не позволяет указать выходной dtype, в то время как to_numpy() предоставляет эту возможность Индексы даты/времени : для DataFrame с DatetimeIndex, values может вернуть массив объектов datetime64, а не числовые значения

: для DataFrame с DatetimeIndex, values может вернуть массив объектов datetime64, а не числовые значения Расширенная размерность : для некоторых типов данных values может вернуть массив с размерностью > 2, что может быть неожиданным

: для некоторых типов данных values может вернуть массив с размерностью > 2, что может быть неожиданным Предсказуемость: поведение values может меняться в разных версиях Pandas, в то время как to_numpy() имеет стабильный контракт

Когда стоит использовать атрибут values:

В существующем коде, где изменение на to_numpy() может потребовать дополнительного тестирования

В случаях, когда требуется абсолютная максимальная производительность и гарантированно известны типы данных

При быстром исследовательском анализе, где небольшие несоответствия в поведении не критичны

Примечательно, что в некоторых специфических случаях атрибут values может работать быстрее, чем to_numpy(), поскольку он просто возвращает внутренний буфер данных без дополнительных проверок. Однако эта разница в производительности обычно незначительна и не оправдывает потери в контроле и предсказуемости.

Python Скопировать код # Пример потенциальных проблем с values при работе с датами import pandas as pd import numpy as np # Создаем DataFrame с временным индексом dates = pd.date_range('20210101', periods=3) df_dates = pd.DataFrame({'value': [10, 20, 30]}, index=dates) # Сравниваем values и to_numpy() print(f"Тип данных df.values: {df_dates.index.values.dtype}") print(f"Значения df.values: {df_dates.index.values}") print(f"

Тип данных df.index.to_numpy(): {df_dates.index.to_numpy().dtype}") print(f"Значения df.index.to_numpy(): {df_dates.index.to_numpy()}") # Явное преобразование в числа print(f"

Явное преобразование в числа: {df_dates.index.to_numpy('int64')}")

Как видно из примера, атрибут values может вернуть массив с типом datetime64, который не всегда совместим с числовыми операциями, в то время как to_numpy() с указанным dtype позволяет получить именно числовое представление дат.

Использование np.array() для специфических задач преобразования

Функция np.array() предоставляет прямой способ преобразования DataFrame Pandas в массив NumPy. Хотя этот метод может показаться интуитивно понятным, особенно для тех, кто хорошо знаком с NumPy, он имеет ряд специфических особенностей и случаев применения, которые отличают его от встроенных методов Pandas. 🔍

Базовое использование np.array() выглядит следующим образом:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np df = pd.DataFrame({ 'A': [1, 2, 3], 'B': [4\.5, 5.5, 6.5], 'C': ['x', 'y', 'z'] }) # Преобразование с помощью np.array() numpy_array = np.array(df) print(f"Тип результата: {type(numpy_array)}") print(f"Форма массива: {numpy_array.shape}") print(f"Тип данных: {numpy_array.dtype}") print(f"Содержимое:

{numpy_array}")

Функция np.array() обладает расширенными возможностями настройки и некоторыми отличительными характеристиками:

Глубокое копирование : np.array() всегда создаёт новую копию данных, что может быть важно для изоляции изменений

: np.array() всегда создаёт новую копию данных, что может быть важно для изоляции изменений Контроль размерности : позволяет управлять выходной размерностью через параметр ndmin

: позволяет управлять выходной размерностью через параметр ndmin Расширенная обработка типов : предлагает более гибкий контроль над преобразованием типов через параметры dtype и casting

: предлагает более гибкий контроль над преобразованием типов через параметры dtype и casting Обработка вложенных структур: может работать со сложными вложенными структурами данных

Рассмотрим несколько специфических случаев использования np.array() для преобразования DataFrame:

Python Скопировать код # Управление размерностью выходного массива arr_2d = np.array(df, ndmin=2) # Гарантированно двумерный массив arr_3d = np.array(df, ndmin=3) # Трехмерный массив с дополнительной осью print(f"Форма 2D массива: {arr_2d.shape}") print(f"Форма 3D массива: {arr_3d.shape}") # Контроль приведения типов arr_float = np.array(df[['A', 'B']], dtype=float) print(f"Массив float:

{arr_float}") # Копирование с порядком хранения в памяти arr_fortran = np.array(df, order='F') # Fortran-порядок (столбцы смежные) arr_c = np.array(df, order='C') # C-порядок (строки смежные)

Отличительные преимущества np.array() для специфических задач:

Принудительное копирование данных : гарантирует полную независимость результирующего массива от исходного DataFrame

: гарантирует полную независимость результирующего массива от исходного DataFrame Расширенные параметры формирования массива : позволяет настроить порядок хранения данных, контуры выходной размерности

: позволяет настроить порядок хранения данных, контуры выходной размерности Обработка подмножеств и срезов : хорошо работает с выборками из DataFrame

: хорошо работает с выборками из DataFrame Интеграция с низкоуровневыми операциями NumPy: идеально подходит, когда требуются специфические возможности NumPy

Однако стоит помнить и о потенциальных недостатках этого метода:

Производительность : np.array() часто работает медленнее, чем to_numpy() или values, особенно для больших DataFrame

: np.array() часто работает медленнее, чем to_numpy() или values, особенно для больших DataFrame Избыточное копирование : всегда создаёт новую копию данных, даже когда это не требуется

: всегда создаёт новую копию данных, даже когда это не требуется Потеря метаданных: теряются не только индексы и имена столбцов, но и другие метаданные DataFrame

В каких случаях np.array() может быть предпочтительнее других методов:

Python Скопировать код # 1. При работе с подмножествами данных subset_array = np.array(df[df['A'] > 1][['B', 'C']]) # 2. Когда требуется явное приведение типов со специфическими правилами arr_custom = np.array(df, dtype=[('col1', 'i4'), ('col2', 'f4'), ('col3', 'U10')]) # 3. При интеграции с другими функциями NumPy, ожидающими определённую структуру stacked = np.column_stack((np.array(df['A']), np.array(df['B']))) # 4. Для создания структурированных массивов с сохранением имён столбцов dtype = [(name, df[name].dtype) for name in df.columns] structured = np.array([tuple(x) for x in df.values], dtype=dtype)

Функция np.asarray() представляет собой более оптимизированную альтернативу np.array() и может быть предпочтительнее в некоторых ситуациях:

Python Скопировать код # np.asarray() не создаёт копию, если входные данные уже являются ndarray # и имеют требуемый dtype df_numeric = pd.DataFrame({'A': [1, 2, 3], 'B': [4, 5, 6]}) arr1 = np.asarray(df_numeric) # Может избежать копирования arr2 = np.array(df_numeric) # Всегда создаёт копию

Обработка пропущенных значений при конвертации DataFrame в NumPy

Пропущенные значения (NaN, None, NaT) представляют собой особую проблему при конвертации данных из Pandas в NumPy. В то время как Pandas имеет развитую инфраструктуру для работы с пропусками, массивы NumPy обрабатывают их иначе, что может привести к неожиданным результатам или ошибкам. 📉

Рассмотрим основные сценарии и стратегии работы с пропущенными значениями:

Python Скопировать код import pandas as pd import numpy as np # Создадим DataFrame с разными типами пропущенных значений df_missing = pd.DataFrame({ 'целые': [1, None, 3, np.nan], 'дробные': [1\.1, 2.2, np.nan, 4.4], 'строки': ['a', None, 'c', np.nan], 'даты': pd.date_range('20230101', periods=2).tolist() + [None, pd.NaT] }) print("Исходный DataFrame с пропущенными значениями:") print(df_missing)

При прямой конвертации DataFrame с пропущенными значениями в массив NumPy происходят следующие преобразования:

Числовые столбцы : NaN и None конвертируются в np.nan (числовое значение NaN)

: NaN и None конвертируются в np.nan (числовое значение NaN) Строковые столбцы : NaN и None обычно конвертируются в строку 'nan' или объект None

: NaN и None обычно конвертируются в строку 'nan' или объект None Столбцы с датами: NaT и None могут привести к различным результатам, включая NaT, np.nan или изменение типа всего столбца

Давайте сравним поведение разных методов конвертации:

Python Скопировать код # Конвертация с помощью to_numpy() без параметров arr1 = df_missing.to_numpy() print("

to_numpy() без параметров:") print(f"Тип данных: {arr1.dtype}") print(arr1) # Конвертация с заменой NA значений arr2 = df_missing.to_numpy(na_value=-999) print("

to_numpy() с заменой NA на -999:") print(arr2) # Конвертация только числовых столбцов с явным приведением типа arr3 = df_missing[['целые', 'дробные']].to_numpy(dtype=float) print("

to_numpy() числовых столбцов с dtype=float:") print(f"Тип данных: {arr3.dtype}") print(arr3)

При работе с пропущенными значениями следует учитывать ряд важных моментов:

Типы данных: NumPy обрабатывает NaN по-разному в зависимости от типа данных. Только типы с плавающей точкой (float) могут естественно представлять NaN. Математические операции: Операции с np.nan дают результат np.nan, что может привести к распространению пропусков через расчеты. Сравнения: np.nan не равен ничему, включая сам себя (np.nan != np.nan) — для проверки используйте np.isnan(). Агрегации: Функции вроде np.sum() по умолчанию включают np.nan, что может искажать результаты.

Стратегия обработки NA Реализация Подходит для Замена на константу df.tonumpy(navalue=0) Простые расчеты, когда пропуски можно безопасно заменить Предварительная очистка df.dropna().to_numpy() Случаи, когда строки с пропусками можно исключить Заполнение статистиками df.fillna(df.mean()).to_numpy() Статистический анализ и машинное обучение Маскирование массива np.ma.maskedarray(df.tonumpy(), mask=np.isnan(df.to_numpy())) Сохранение информации о пропусках в NumPy Отдельная обработка столбцов применение разных стратегий к разным столбцам Сложные наборы данных с разнородными столбцами

Практические рекомендации для работы с пропущенными значениями:

Python Скопировать код # 1. Использование маскированных массивов NumPy arr = df_missing.to_numpy() masked_arr = np.ma.masked_array(arr, mask=pd.isna(df_missing)) print("

Маскированный массив (np.ma):") print(masked_arr) # 2. Предварительная обработка перед конвертацией # Заполнение средними значениями для числовых колонок df_filled = df_missing.copy() numeric_cols = df_filled.select_dtypes(include=[np.number]).columns df_filled[numeric_cols] = df_filled[numeric_cols].fillna(df_filled[numeric_cols].mean()) arr_filled = df_filled.to_numpy() print("

Массив с предварительным заполнением числовых пропусков:") print(arr_filled) # 3. Использование специальных функций NumPy для обработки NaN arr_numeric = df_missing[['целые', 'дробные']].to_numpy(dtype=float) sum_ignoring_nan = np.nansum(arr_numeric, axis=0) print(f"

Сумма по столбцам с игнорированием NaN: {sum_ignoring_nan}")

Важно помнить, что выбор стратегии обработки пропущенных значений должен соответствовать специфике задачи и характеру данных. Неправильная обработка пропусков может привести к систематическим ошибкам в анализе или модели.

Для критически важных приложений рекомендуется:

Документировать стратегию обработки пропусков

Проводить анализ чувствительности результатов к разным методам обработки пропусков

Использовать более сложные методы, такие как множественное заполнение (multiple imputation), для статистически значимых исследований

Рассмотреть возможность сохранения информации о пропусках на всех этапах анализа