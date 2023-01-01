Как правильно задавать вопросы на английском: структура, типы

Профессионалы, желающие улучшить навыки коммуникации на английском языке Задавать вопросы на английском языке — это искусство, которое требует не только знания грамматических правил, но и понимания тонкостей языка. Неправильно построенный вопрос может не только исказить смысл, но и привести к неловким ситуациям в разговоре с носителем. Представьте: вы на важном собеседовании или в путешествии, и вместо того, чтобы получить нужную информацию, вы видите непонимание в глазах собеседника. 📝 Овладение структурой английских вопросов — это ключ к свободной и уверенной коммуникации, который раскроет перед вами новые возможности в учебе, работе и повседневной жизни.

Основные правила формирования вопросов в английском языке

Построение вопросов в английском языке подчиняется четким правилам, которые значительно отличаются от русского языка. В английском недостаточно просто изменить интонацию — необходимо изменить порядок слов и часто использовать вспомогательные глаголы.

Первое золотое правило: в большинстве случаев вспомогательный или модальный глагол должен стоять перед подлежащим. Это базовая инверсия, которая сигнализирует слушателю, что фраза является вопросом.

Елена Петрова, преподаватель английского языка высшей категории Когда я только начинала преподавать, столкнулась с типичной ошибкой учеников — они пытались задавать вопросы по образцу русского языка, просто добавляя вопросительный знак. "You are going to the store?" вместо "Are you going to the store?". Чтобы помочь им преодолеть эту ошибку, я создала мнемоническую систему "QUASM": Question word + Auxiliary + Subject + Main verb. Ученики представляли, что "задают вопрос с энтузиазмом" (с "квазмом"). Этот подход сразу же повысил правильность формирования вопросов на 70%. Теперь я всегда начинаю обучение вопросам именно с этой формулы.

Базовая структура вопроса в английском языке выглядит так:

Вопросительное слово (если необходимо) — what, where, why, how и т.д. Вспомогательный/модальный глагол — do, does, did, is, are, can, should и т.д. Подлежащее — существительное или местоимение, о котором задается вопрос Основной глагол (в соответствующей форме) Остальная часть предложения

Например: "Where do you live now?" 🏠

Важно помнить, что в Present Simple и Past Simple (когда нет других вспомогательных глаголов) мы используем формы do/does/did:

Do you speak English? (Present Simple)

Does she work here? (Present Simple с 3-м лицом ед. числа)

Did they visit London last year? (Past Simple)

Также существуют особые случаи, когда инверсия не требуется:

Косвенные вопросы: I wonder where you live.

Вопросы, где who/what является подлежащим: Who called you yesterday?

Распространенная ошибка Правильный вариант Объяснение You are student? Are you a student? Необходима инверсия подлежащего и глагола Why you are sad? Why are you sad? После вопросительного слова должен идти вспомогательный глагол Where you live? Where do you live? В Present Simple нужен вспомогательный глагол do What you doing? What are you doing? Отсутствует вспомогательный глагол are

Типы вопросов в английском и их особенности

В английском языке выделяют пять основных типов вопросов, каждый из которых имеет свою структуру и цель. Понимание этих различий позволит вам точнее выражать свои мысли и получать нужную информацию. 🔍

1. Общие вопросы (Yes/No Questions)

Это вопросы, на которые можно ответить "да" или "нет". Они начинаются с вспомогательного или модального глагола.

Are you a student? — Yes, I am. / No, I'm not.

Can you swim? — Yes, I can. / No, I can't.

Did she call you yesterday? — Yes, she did. / No, she didn't.

2. Специальные вопросы (Wh-Questions)

Начинаются с вопросительных слов (what, where, when, why, how, who, whom, whose, which) и требуют развернутого ответа.

What is your name? — My name is John.

Where do you work? — I work in a hospital.

How did you solve this problem? — I used a different approach.

3. Вопросы к подлежащему (Subject Questions)

Особенность этих вопросов в том, что вопросительное слово (who, what) выступает в роли подлежащего, поэтому порядок слов как в утвердительном предложении, без инверсии.

Who wrote "Romeo and Juliet"? — William Shakespeare wrote "Romeo and Juliet".

What happened last night? — A strange noise happened last night.

4. Альтернативные вопросы (Alternative Questions)

Представляют выбор между двумя или более вариантами, соединенными союзом "or".

Do you prefer tea or coffee? — I prefer tea.

Is she coming by train or by bus? — She is coming by train.

5. Разделительные вопросы (Tag Questions)

Состоят из утверждения и краткого вопроса в конце. Если утверждение положительное, "хвостик" отрицательный, и наоборот.

You're John, aren't you? — Yes, I am.

She doesn't like chocolate, does she? — No, she doesn't.

Михаил Соколов, специалист по языковой адаптации Работая с бизнес-клиентами, я заметил интересную закономерность: многие русскоговорящие профессионалы избегали задавать разделительные вопросы (tag questions) на деловых встречах, хотя именно эти конструкции придают речи естественность и помогают установить раппорт. Однажды я консультировал директора IT-компании перед важными переговорами с британскими партнерами. Мы специально отработали фразы типа "This solution seems optimal for both parties, doesn't it?" и "You'd prefer to sign the contract next week, wouldn't you?". После встречи он позвонил мне в восторге: британцы отметили его "исключительно естественный английский" и "понимание тонкостей коммуникации". С тех пор я всегда уделяю особое внимание разделительным вопросам при подготовке клиентов к международным переговорам.

Важно отметить, что разные типы вопросов могут сочетаться и создавать более сложные конструкции, например:

"Do you know where he lives?" — сочетание общего вопроса и косвенного специального вопроса.

Тип вопроса Структура Пример Цель использования Общий Aux/Modal + Subject + V... Are you hungry? Получить подтверждение/отрицание Специальный Wh-word + Aux/Modal + Subject + V... Where do you live? Получить конкретную информацию К подлежащему Wh-word + V... Who called you? Выяснить исполнителя действия Альтернативный Aux/Modal + Subject + V... or... Do you want tea or coffee? Предложить выбор из вариантов Разделительный Statement + , + aux + pronoun? You're tired, aren't you? Запросить подтверждение утверждения

Структура вопросительных предложений в разных временах

Каждое время в английском языке имеет свои особенности формирования вопросов. Понимание этих нюансов поможет вам строить грамматически правильные вопросы независимо от временного контекста. ⏰

Present Simple

В Present Simple для формирования вопросов используются вспомогательные глаголы do/does:

Do you play tennis? — Ты играешь в теннис?

Does she speak French? — Она говорит по-французски?

Where do they live? — Где они живут?

Обратите внимание, что основной глагол используется в базовой форме без окончания -s даже с 3-м лицом единственного числа.

Past Simple

В Past Simple вопросы формируются с помощью вспомогательного глагола did, а основной глагол используется в базовой форме (без окончания -ed):

Did you watch that movie? — Ты смотрел тот фильм?

When did she arrive? — Когда она приехала?

Why did they leave early? — Почему они ушли рано?

Present Continuous

В Present Continuous вопросы формируются с помощью вспомогательного глагола to be (am/is/are):

Are you studying now? — Ты сейчас занимаешься?

What is she doing? — Что она делает?

Why are they waiting outside? — Почему они ждут снаружи?

Past Continuous

В Past Continuous используются формы was/were:

Were you sleeping when I called? — Ты спал, когда я звонил?

What was she cooking yesterday? — Что она готовила вчера?

Present Perfect

В Present Perfect вопросы формируются с помощью вспомогательного глагола have/has:

Have you ever been to Paris? — Ты когда-нибудь был в Париже?

Has she finished her project? — Она закончила свой проект?

How long have they known each other? — Как долго они знают друг друга?

Future Simple

В Future Simple используется вспомогательный глагол will:

Will you attend the conference? — Ты будешь присутствовать на конференции?

When will she arrive? — Когда она прибудет?

Present Perfect Continuous

В Present Perfect Continuous используются have been/has been:

Have you been waiting long? — Ты долго ждешь?

How long has she been studying English? — Как долго она изучает английский?

Основные сложности возникают при формировании вопросов с модальными глаголами и фразовыми конструкциями:

Can you help me? — Ты можешь мне помочь?

Should we start now? — Нам следует начать сейчас?

Would you like some tea? — Хотите чаю?

Are you going to visit your parents? — Ты собираешься навестить родителей?

Помните о правильном порядке слов в косвенных вопросах, когда прямой вопрос становится частью более сложного предложения:

Direct: Where does she live?

Indirect: Could you tell me where she lives? (Не where does she live)

Обратите внимание, что в косвенных вопросах мы не используем инверсию и возвращаемся к порядку слов утвердительного предложения.

Специальные слова для построения вопросов по-английски

Вопросительные слова — это навигаторы в море английской грамматики, которые указывают на тип информации, которую вы хотите получить. Каждое из этих слов имеет свою специфику и особенности использования. 🧩

Основные вопросительные слова и их функции:

What (что) — используется для запроса информации о предметах, явлениях или действиях:

(что) — используется для запроса информации о предметах, явлениях или действиях: What is your favorite book? — Какая твоя любимая книга?

What happened yesterday? — Что произошло вчера?

Where (где, куда) — используется для вопросов о месте или направлении:

(где, куда) — используется для вопросов о месте или направлении: Where do you live? — Где ты живешь?

Where are they going? — Куда они идут?

When (когда) — для вопросов о времени:

(когда) — для вопросов о времени: When does the movie start? — Когда начинается фильм?

When did you last visit your parents? — Когда ты в последний раз навещал родителей?

Why (почему) — для выяснения причины:

(почему) — для выяснения причины: Why are you late? — Почему ты опоздал?

Why didn't you call me? — Почему ты мне не позвонил?

How (как) — для вопросов о способе или манере:

(как) — для вопросов о способе или манере: How do you make this dish? — Как ты готовишь это блюдо?

How did you solve this problem? — Как ты решил эту проблему?

Who (кто) — для вопросов о людях (обычно в качестве подлежащего):

(кто) — для вопросов о людях (обычно в качестве подлежащего): Who called you? — Кто тебе звонил?

Who is coming to the party? — Кто придет на вечеринку?

Whom (кого, кому) — более формальная форма, используется как объект:

(кого, кому) — более формальная форма, используется как объект: Whom did you meet? — Кого ты встретил?

To whom should I address this letter? — Кому я должен адресовать это письмо?

Whose (чей) — для вопросов о принадлежности:

(чей) — для вопросов о принадлежности: Whose book is this? — Чья это книга?

Whose car are you driving? — Чью машину ты водишь?

Which (который, какой) — когда нужно выбрать из ограниченного числа вариантов:

(который, какой) — когда нужно выбрать из ограниченного числа вариантов: Which color do you prefer? — Какой цвет ты предпочитаешь?

Which of these books have you read? — Какие из этих книг ты читал?

Сложные конструкции с вопросительными словами:

Вопросительные слова часто используются с предлогами, образуя устойчивые выражения:

What for? — Для чего?

What about? — Как насчет?

Where from? — Откуда?

How long? — Как долго?

How often? — Как часто?

How much? — Сколько? (для неисчисляемых существительных)

How many? — Сколько? (для исчисляемых существительных)

В формальном английском предлог часто ставится перед вопросительным словом:

For what purpose was this device created? (формально) vs. What was this device created for? (неформально)

To whom should I report? (формально) vs. Who should I report to? (неформально)

Сочетания вопросительных слов:

Иногда для получения более точной информации используются комбинации вопросительных слов:

How much money? — Сколько денег?

What time? — В какое время?

Which way? — В каком направлении?

How long ago? — Как давно?

Практические примеры вопросов для повседневного общения

Давайте рассмотрим наиболее частотные и полезные вопросы, которые помогут вам в различных жизненных ситуациях — от знакомства до решения проблем во время путешествия. 🗣️

Знакомство и личная информация:

What's your name? — Как тебя зовут?

Where are you from? — Откуда ты?

What do you do for a living? — Чем ты занимаешься? (о работе)

How long have you been working there? — Как долго ты там работаешь?

Do you have any hobbies? — У тебя есть какие-нибудь хобби?

What kind of music do you like? — Какую музыку ты любишь?

Have you ever been to...? — Ты когда-нибудь был в...?

В ресторане:

Could I see the menu, please? — Могу я посмотреть меню, пожалуйста?

What would you recommend? — Что бы вы посоветовали?

Does this dish contain nuts? — Это блюдо содержит орехи?

Can I have the bill, please? — Можно счет, пожалуйста?

Is service included? — Обслуживание включено?

При заселении в отель:

Do you have any vacancies? — У вас есть свободные номера?

How much is a room for one night? — Сколько стоит номер на одну ночь?

Is breakfast included? — Завтрак включен?

What time is check-out? — В какое время выселение?

Is there Wi-Fi in the rooms? — В номерах есть Wi-Fi?

В транспорте и при передвижении по городу:

How can I get to the city center? — Как добраться до центра города?

Where is the nearest subway station? — Где ближайшая станция метро?

What time does the last bus leave? — Во сколько отправляется последний автобус?

How long does it take to get there? — Сколько времени занимает дорога туда?

Could you tell me how to get to...? — Не могли бы вы подсказать, как добраться до...?

В магазине:

How much does this cost? — Сколько это стоит?

Do you have this in a different color/size? — У вас есть это другого цвета/размера?

Where can I find...? — Где я могу найти...?

Can I try this on? — Можно примерить это?

Do you accept credit cards? — Вы принимаете кредитные карты?

На работе/учебе:

Could you explain this again, please? — Не могли бы вы объяснить это еще раз, пожалуйста?

When is the deadline? — Когда крайний срок?

Would it be possible to reschedule? — Было бы возможно перенести встречу?

What are the requirements for this project? — Какие требования к этому проекту?

How did you solve this problem? — Как вы решили эту проблему?

В экстренных ситуациях:

Could you help me, please? — Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста?

Where is the nearest hospital/pharmacy? — Где ближайшая больница/аптека?

Can I use your phone to make a call? — Могу я воспользоваться вашим телефоном, чтобы сделать звонок?

Do you speak Russian? — Вы говорите по-русски?

What should I do if...? — Что мне делать, если...?

Для поддержания разговора:

What do you think about...? — Что ты думаешь о...?

Have you heard about...? — Ты слышал о...?

Would you mind telling me more about that? — Не мог бы ты рассказать мне об этом подробнее?

How do you feel about...? — Как ты относишься к...?

Really? Could you elaborate? — Правда? Не мог бы ты пояснить?

Для практики попробуйте составить диалоги, используя эти вопросы, или создайте свои собственные вопросы для конкретных ситуаций, с которыми вы можете столкнуться. Чем больше вы практикуетесь, тем естественнее будут звучать ваши вопросы и тем увереннее вы будете себя чувствовать в реальном общении на английском языке.