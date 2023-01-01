Как писать письма на английском: структура, шаблоны и фразы#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык, особенно на уровне, связанном с деловой перепиской.
- Профессионалы, желающие улучшить свои навыки письма на английском языке для выхода на международный рынок.
Студенты и специалисты, готовящиеся к собеседованиям в международные компании.
Умение написать грамотное письмо на английском – навык, который открывает двери к международным карьерным возможностям и упрощает общение с зарубежными коллегами и друзьями. Многие испытывают панический страх перед чистым листом, не зная, как правильно начать и завершить послание, какие фразы использовать и как выдержать нужный тон. Независимо от того, составляете ли вы деловое предложение потенциальному партнеру или пишете другу о предстоящей поездке, существуют четкие шаблоны и выражения, которые сделают ваше письмо не просто понятным, но и впечатляющим. Давайте разберем все тонкости этого искусства! 📝
Основные правила структуры английских писем
Структура письма на английском языке следует четким правилам, которые варьируются в зависимости от типа корреспонденции. При этом любое письмо включает несколько обязательных элементов, без которых оно будет выглядеть неполным или непрофессиональным.
Основные компоненты письма:
- Адрес отправителя (в деловых письмах) – располагается в правом верхнем углу
- Дата – пишется под адресом отправителя
- Адрес получателя (в деловых письмах) – размещается под датой
- Приветствие/обращение – открывает письмо
- Основная часть письма – содержит суть сообщения
- Заключение – подводит итог сказанному
- Завершающая фраза – выражает уважение/теплое отношение к получателю
- Подпись – завершает письмо
Форматирование письма также играет важную роль в восприятии вашего сообщения. Деловые письма требуют более формального подхода к оформлению, в то время как личные письма допускают большую гибкость.
|Элемент
|Деловое письмо
|Личное письмо
|Приветствие
|Dear Mr. Smith, / Dear Sir/Madam,
|Dear John, / Hi Emma, / Hello!
|Абзацы
|Четко структурированные, с пробелами между ними
|Могут быть менее формальными
|Завершающие фразы
|Yours sincerely, / Yours faithfully,
|Best wishes, / Love, / Take care,
|Подпись
|Полное имя, должность, компания
|Только имя или прозвище
Антон Кравченко, преподаватель английского языка
Помню случай с моим студентом Николаем, который готовился к собеседованию в международную компанию. Он прекрасно владел техническим английским, но когда дело дошло до написания сопроводительного письма, растерялся. Николай отправил письмо без формального приветствия, без абзацев и с неподходящей завершающей фразой "See you soon!" Неудивительно, что ответа он не получил.
Мы разобрали структуру делового письма, переписали его сообщение, добавив "Dear Hiring Manager," в начале и "Yours sincerely," в конце, а также структурировали содержание на четкие абзацы. После отправки исправленного варианта Николай получил приглашение на собеседование в течение двух дней. Этот опыт показал, насколько важно следовать установленной структуре при деловой переписке.
Деловое письмо на английском: шаблоны и клише
Деловые письма требуют особого подхода и соблюдения формальностей. Использование правильных клише и шаблонов демонстрирует ваш профессионализм и уважение к адресату.
Начало делового письма должно включать формальное приветствие:
- "Dear Mr./Ms./Dr. [Фамилия]," – если вы знаете имя получателя
- "Dear Sir/Madam," – если вы не знаете имени получателя
- "To Whom It May Concern:" – для крайне формальных случаев или когда письмо адресовано организации в целом
Первый абзац делового письма должен четко указывать цель вашего обращения:
- "I am writing to inquire about..." – для запроса информации
- "I would like to apply for the position of..." – для заявления о приеме на работу
- "I am writing with reference to..." – для ссылки на предыдущую переписку
- "I am contacting you regarding..." – для обращения по конкретному вопросу
В основной части письма используйте следующие переходные фразы:
- "Furthermore," / "Moreover," / "In addition," – для добавления информации
- "However," / "Nevertheless," / "On the other hand," – для выражения контраста
- "For instance," / "For example," – для приведения примеров
- "With regard to," / "Concerning," – для перехода к новой теме
Завершение делового письма также следует определенным правилам:
- "I look forward to hearing from you." – стандартное ожидание ответа
- "Please do not hesitate to contact me if you require any further information." – предложение дальнейшей помощи
- "Thank you for your attention to this matter." – выражение благодарности
Завершающие фразы зависят от начала письма:
- "Yours sincerely," – если вы начали с "Dear Mr./Ms./Dr. [Фамилия],"
- "Yours faithfully," – если вы начали с "Dear Sir/Madam," или "To Whom It May Concern:"
Шаблон базового делового письма:
[Your Address]
[City, Postcode]
[Your Email]
[Your Phone Number]
[Date]
[Recipient's Name]
[Recipient's Position]
[Company Name]
[Company Address]
[City, Postcode]
Dear [Mr./Ms./Dr. Surname],
I am writing to [state the purpose of your letter].
[Main content of the letter, divided into paragraphs]
[Conclusion with a clear request or expectation]
I look forward to your response.
Yours sincerely,
[Your full name]
[Your position]
[Your company, if applicable]
Неформальные письма: особенности стиля и фразы
Неформальные письма отличаются от деловых большей свободой в выборе выражений, структуры и тона. Они используются при общении с друзьями, родственниками или в ситуациях, когда между отправителем и получателем уже установлены близкие отношения. 🤗
Приветствия в неформальных письмах гораздо более разнообразны:
- "Dear [имя]," – стандартное дружеское приветствие
- "Hi [имя]!" / "Hello [имя]!" – непринужденное приветствие
- "Hey there!" – очень неформальное приветствие
- "How are you doing?" – приветствие с вопросом о делах
Начало личного письма часто включает:
- "How are things with you?" – вопрос о делах получателя
- "I hope this letter finds you well." – пожелание благополучия
- "Sorry I haven't been in touch for so long." – извинение за долгое молчание
- "It was great to hear from you!" – радость от получения письма от адресата
В основной части неформального письма можно использовать:
- Сокращенные формы: "don't", "can't", "I'm" вместо "do not", "cannot", "I am"
- Разговорные выражения: "awesome", "cool", "hang out"
- Эмоциональные восклицания: "Guess what!", "You won't believe it!"
- Личные истории и анекдоты
Завершающие фразы для неформальных писем:
- "Take care," – стандартное дружеское прощание
- "All the best," / "Best wishes," – теплое прощание
- "Hope to hear from you soon," – выражение желания продолжить общение
- "Love," / "Lots of love," – для близких друзей и родственников
- "Cheers," – непринужденное прощание, особенно популярное в британском английском
Шаблон неформального письма:
[Your Address] (опционально)
[Date] (опционально)
Dear [Name] / Hi [Name],
[Открывающая фраза – вопрос о делах получателя или новости]
[Основное содержание письма – новости, истории, вопросы]
[Завершающая часть – планы на будущее, ожидание ответа]
[Прощание],
[Ваше имя или прозвище]
Елена Соколова, репетитор по английскому языку
Моя ученица Марина готовилась к поездке по программе обмена и должна была написать письмо своей принимающей семье в Англии. Она составила текст, который выглядел скорее как деловое письмо: "Dear Mr. and Mrs. Johnson, I am writing to inform you about my arrival details..." и завершила его фразой "Yours sincerely".
Мы вместе переработали письмо, сделав его теплым и дружеским: "Hi Johnson family! I'm so excited to meet you all next month..." и добавили личные детали о ее интересах, любимой еде и ожиданиях от поездки. Закончили мы письмо фразой "Looking forward to meeting you! Best wishes, Marina".
Когда Марина приехала в Англию, хозяйка дома призналась, что их семья была очень тронута ее искренним письмом и сразу почувствовала с ней связь. Это показывает, насколько важно выбрать правильный тон при неформальной коммуникации – он закладывает основу для будущих отношений!
Эффективные фразы для разных типов английских писем
Каждый тип письма имеет свой набор устоявшихся выражений, которые помогают эффективно донести вашу мысль и произвести правильное впечатление на адресата. Рассмотрим фразы для наиболее распространенных типов корреспонденции. ✉️
|Тип письма
|Полезные фразы
|Когда использовать
|Запрос информации
|"I would appreciate it if you could provide me with...", "Could you please inform me about..."
|Когда вам нужна конкретная информация от получателя
|Жалоба
|"I regret to inform you that...", "I am writing to express my dissatisfaction with..."
|При необходимости выразить недовольство услугой или товаром
|Приглашение
|"I would like to invite you to...", "We would be honored if you could join us for..."
|Когда вы приглашаете кого-то на мероприятие
|Благодарность
|"I am writing to express my gratitude for...", "I cannot thank you enough for..."
|После получения помощи, подарка или оказания услуги
|Извинение
|"I would like to apologize for...", "Please accept my sincere apologies for..."
|При необходимости принести извинения за ошибку или неудобства
Для рабочей переписки по электронной почте:
- "As per our discussion..." – ссылка на предыдущий разговор
- "I am following up on..." – напоминание о незавершенном вопросе
- "Please find attached..." – указание на прикрепленный файл
- "I would like to clarify..." – прояснение непонятного момента
- "As agreed, I am sending you..." – отправка обещанной информации
Для сопроводительного письма при поиске работы:
- "I am writing to apply for the position of... advertised in/on..."
- "With reference to your advertisement, I would like to apply for the role of..."
- "My experience in... makes me well-suited for this position."
- "I have attached my CV for your consideration."
- "I am available for an interview at your convenience."
Для письма-рекомендации:
- "I am pleased to recommend..."
- "I have known [имя] for [период времени] in my capacity as..."
- "[Имя] consistently demonstrated..."
- "I confidently recommend [имя] for..."
- "If you require any further information, please do not hesitate to contact me."
Для писем с выражением соболезнования:
- "I was deeply saddened to hear about..."
- "Please accept my heartfelt condolences."
- "My thoughts are with you during this difficult time."
- "If there is anything I can do to help, please let me know."
Для писем с поздравлениями:
- "Congratulations on your..."
- "I was thrilled to hear about your..."
- "Your achievement is truly impressive."
- "Wishing you continued success in all your endeavors."
Использование этих устоявшихся выражений поможет вам составить письмо, которое будет звучать естественно для носителей английского языка и создаст нужное впечатление.
Распространенные ошибки при составлении писем
При написании писем на английском языке многие допускают типичные ошибки, которые могут испортить впечатление о вас или даже привести к недопониманию. Рассмотрим основные подводные камни, которых стоит избегать. ⚠️
Ошибки в структуре и оформлении:
- Неправильное приветствие – например, использование "Dear Sir" в письме к женщине или "Hello" в формальной переписке
- Несоответствие между приветствием и завершающей фразой – если вы начали с "Dear Sir/Madam", завершать нужно "Yours faithfully", а не "Yours sincerely"
- Отсутствие абзацев – сплошной текст трудно читать и анализировать
- Неправильное использование запятых – особенно после приветствия и перед завершающей фразой
- Пропуск даты в деловых письмах – это важный элемент, который помогает отслеживать корреспонденцию
Языковые ошибки:
- Неправильное использование формальных и неформальных выражений – например, "Cheers" в деловом письме или "I remain your obedient servant" в письме другу
- Дословный перевод идиом и выражений с родного языка – они могут звучать странно или иметь совершенно другое значение
- Чрезмерное использование сложных слов и конструкций для произведения впечатления – это может привести к неточностям
- Злоупотребление сокращениями в формальной переписке – "doesn't", "won't", "I'm" лучше заменить на полные формы
- Неправильное использование артиклей и предлогов – это выдает неносителя языка
Содержательные ошибки:
- Отсутствие четкой цели письма – адресат должен понимать, чего вы хотите достичь
- Информационная перегрузка – слишком много деталей в одном письме затрудняет восприятие
- Отсутствие логической связи между абзацами – мысли должны плавно перетекать одна в другую
- Культурная нечувствительность – непонимание культурных особенностей страны получателя
- Отсутствие конкретики в просьбах или предложениях – "Я хотел бы встретиться в ближайшее время" менее эффективно, чем "Могли бы мы встретиться в четверг, 15 марта, в 15:00?"
Технические ошибки в электронных письмах:
- Неинформативная тема письма – "Привет" или "Вопрос" не дают представления о содержании
- Забытые вложения, о которых упоминается в тексте
- Отправка без проверки – опечатки и грамматические ошибки создают впечатление небрежности
- Неправильное форматирование – разные шрифты и размеры текста без необходимости
- Использование ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, что воспринимается как крик
Избегая этих распространенных ошибок, вы значительно повысите эффективность своей письменной коммуникации на английском языке и создадите правильное впечатление о себе как о грамотном и внимательном корреспонденте.
Написание писем на английском языке — это не просто соблюдение языковых правил, но и искусство эффективной коммуникации. Зная правильную структуру, используя подходящие шаблоны и избегая типичных ошибок, вы сможете создавать письма, которые достигают своей цели и производят нужное впечатление. Помните, что хорошее письмо — это то, на которое получатель хочет ответить. Применяйте рекомендации из этой статьи в своей практике, и ваша английская корреспонденция станет вашим надежным инструментом в достижении личных и профессиональных целей.