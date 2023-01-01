Как писать письма на английском: структура, шаблоны и фразы

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, особенно на уровне, связанном с деловой перепиской.

Профессионалы, желающие улучшить свои навыки письма на английском языке для выхода на международный рынок.

Студенты и специалисты, готовящиеся к собеседованиям в международные компании. Умение написать грамотное письмо на английском – навык, который открывает двери к международным карьерным возможностям и упрощает общение с зарубежными коллегами и друзьями. Многие испытывают панический страх перед чистым листом, не зная, как правильно начать и завершить послание, какие фразы использовать и как выдержать нужный тон. Независимо от того, составляете ли вы деловое предложение потенциальному партнеру или пишете другу о предстоящей поездке, существуют четкие шаблоны и выражения, которые сделают ваше письмо не просто понятным, но и впечатляющим. Давайте разберем все тонкости этого искусства! 📝

Основные правила структуры английских писем

Структура письма на английском языке следует четким правилам, которые варьируются в зависимости от типа корреспонденции. При этом любое письмо включает несколько обязательных элементов, без которых оно будет выглядеть неполным или непрофессиональным.

Основные компоненты письма:

Адрес отправителя (в деловых письмах) – располагается в правом верхнем углу

(в деловых письмах) – располагается в правом верхнем углу Дата – пишется под адресом отправителя

– пишется под адресом отправителя Адрес получателя (в деловых письмах) – размещается под датой

(в деловых письмах) – размещается под датой Приветствие/обращение – открывает письмо

– открывает письмо Основная часть письма – содержит суть сообщения

– содержит суть сообщения Заключение – подводит итог сказанному

– подводит итог сказанному Завершающая фраза – выражает уважение/теплое отношение к получателю

– выражает уважение/теплое отношение к получателю Подпись – завершает письмо

Форматирование письма также играет важную роль в восприятии вашего сообщения. Деловые письма требуют более формального подхода к оформлению, в то время как личные письма допускают большую гибкость.

Элемент Деловое письмо Личное письмо Приветствие Dear Mr. Smith, / Dear Sir/Madam, Dear John, / Hi Emma, / Hello! Абзацы Четко структурированные, с пробелами между ними Могут быть менее формальными Завершающие фразы Yours sincerely, / Yours faithfully, Best wishes, / Love, / Take care, Подпись Полное имя, должность, компания Только имя или прозвище

Антон Кравченко, преподаватель английского языка

Помню случай с моим студентом Николаем, который готовился к собеседованию в международную компанию. Он прекрасно владел техническим английским, но когда дело дошло до написания сопроводительного письма, растерялся. Николай отправил письмо без формального приветствия, без абзацев и с неподходящей завершающей фразой "See you soon!" Неудивительно, что ответа он не получил. Мы разобрали структуру делового письма, переписали его сообщение, добавив "Dear Hiring Manager," в начале и "Yours sincerely," в конце, а также структурировали содержание на четкие абзацы. После отправки исправленного варианта Николай получил приглашение на собеседование в течение двух дней. Этот опыт показал, насколько важно следовать установленной структуре при деловой переписке.

Деловое письмо на английском: шаблоны и клише

Деловые письма требуют особого подхода и соблюдения формальностей. Использование правильных клише и шаблонов демонстрирует ваш профессионализм и уважение к адресату.

Начало делового письма должно включать формальное приветствие:

"Dear Mr./Ms./Dr. [Фамилия]," – если вы знаете имя получателя

"Dear Sir/Madam," – если вы не знаете имени получателя

"To Whom It May Concern:" – для крайне формальных случаев или когда письмо адресовано организации в целом

Первый абзац делового письма должен четко указывать цель вашего обращения:

"I am writing to inquire about..." – для запроса информации

"I would like to apply for the position of..." – для заявления о приеме на работу

"I am writing with reference to..." – для ссылки на предыдущую переписку

"I am contacting you regarding..." – для обращения по конкретному вопросу

В основной части письма используйте следующие переходные фразы:

"Furthermore," / "Moreover," / "In addition," – для добавления информации

"However," / "Nevertheless," / "On the other hand," – для выражения контраста

"For instance," / "For example," – для приведения примеров

"With regard to," / "Concerning," – для перехода к новой теме

Завершение делового письма также следует определенным правилам:

"I look forward to hearing from you." – стандартное ожидание ответа

"Please do not hesitate to contact me if you require any further information." – предложение дальнейшей помощи

"Thank you for your attention to this matter." – выражение благодарности

Завершающие фразы зависят от начала письма:

"Yours sincerely," – если вы начали с "Dear Mr./Ms./Dr. [Фамилия],"

"Yours faithfully," – если вы начали с "Dear Sir/Madam," или "To Whom It May Concern:"

Шаблон базового делового письма:

[Your Address] [City, Postcode] [Your Email] [Your Phone Number] [Date] [Recipient's Name] [Recipient's Position] [Company Name] [Company Address] [City, Postcode] Dear [Mr./Ms./Dr. Surname], I am writing to [state the purpose of your letter]. [Main content of the letter, divided into paragraphs] [Conclusion with a clear request or expectation] I look forward to your response. Yours sincerely, [Your full name] [Your position] [Your company, if applicable]

Неформальные письма: особенности стиля и фразы

Неформальные письма отличаются от деловых большей свободой в выборе выражений, структуры и тона. Они используются при общении с друзьями, родственниками или в ситуациях, когда между отправителем и получателем уже установлены близкие отношения. 🤗

Приветствия в неформальных письмах гораздо более разнообразны:

"Dear [имя]," – стандартное дружеское приветствие

"Hi [имя]!" / "Hello [имя]!" – непринужденное приветствие

"Hey there!" – очень неформальное приветствие

"How are you doing?" – приветствие с вопросом о делах

Начало личного письма часто включает:

"How are things with you?" – вопрос о делах получателя

"I hope this letter finds you well." – пожелание благополучия

"Sorry I haven't been in touch for so long." – извинение за долгое молчание

"It was great to hear from you!" – радость от получения письма от адресата

В основной части неформального письма можно использовать:

Сокращенные формы: "don't", "can't", "I'm" вместо "do not", "cannot", "I am"

Разговорные выражения: "awesome", "cool", "hang out"

Эмоциональные восклицания: "Guess what!", "You won't believe it!"

Личные истории и анекдоты

Завершающие фразы для неформальных писем:

"Take care," – стандартное дружеское прощание

"All the best," / "Best wishes," – теплое прощание

"Hope to hear from you soon," – выражение желания продолжить общение

"Love," / "Lots of love," – для близких друзей и родственников

"Cheers," – непринужденное прощание, особенно популярное в британском английском

Шаблон неформального письма:

[Your Address] (опционально) [Date] (опционально) Dear [Name] / Hi [Name], [Открывающая фраза – вопрос о делах получателя или новости] [Основное содержание письма – новости, истории, вопросы] [Завершающая часть – планы на будущее, ожидание ответа] [Прощание], [Ваше имя или прозвище]

Елена Соколова, репетитор по английскому языку Моя ученица Марина готовилась к поездке по программе обмена и должна была написать письмо своей принимающей семье в Англии. Она составила текст, который выглядел скорее как деловое письмо: "Dear Mr. and Mrs. Johnson, I am writing to inform you about my arrival details..." и завершила его фразой "Yours sincerely". Мы вместе переработали письмо, сделав его теплым и дружеским: "Hi Johnson family! I'm so excited to meet you all next month..." и добавили личные детали о ее интересах, любимой еде и ожиданиях от поездки. Закончили мы письмо фразой "Looking forward to meeting you! Best wishes, Marina". Когда Марина приехала в Англию, хозяйка дома призналась, что их семья была очень тронута ее искренним письмом и сразу почувствовала с ней связь. Это показывает, насколько важно выбрать правильный тон при неформальной коммуникации – он закладывает основу для будущих отношений!

Эффективные фразы для разных типов английских писем

Каждый тип письма имеет свой набор устоявшихся выражений, которые помогают эффективно донести вашу мысль и произвести правильное впечатление на адресата. Рассмотрим фразы для наиболее распространенных типов корреспонденции. ✉️

Тип письма Полезные фразы Когда использовать Запрос информации "I would appreciate it if you could provide me with...", "Could you please inform me about..." Когда вам нужна конкретная информация от получателя Жалоба "I regret to inform you that...", "I am writing to express my dissatisfaction with..." При необходимости выразить недовольство услугой или товаром Приглашение "I would like to invite you to...", "We would be honored if you could join us for..." Когда вы приглашаете кого-то на мероприятие Благодарность "I am writing to express my gratitude for...", "I cannot thank you enough for..." После получения помощи, подарка или оказания услуги Извинение "I would like to apologize for...", "Please accept my sincere apologies for..." При необходимости принести извинения за ошибку или неудобства

Для рабочей переписки по электронной почте:

"As per our discussion..." – ссылка на предыдущий разговор

"I am following up on..." – напоминание о незавершенном вопросе

"Please find attached..." – указание на прикрепленный файл

"I would like to clarify..." – прояснение непонятного момента

"As agreed, I am sending you..." – отправка обещанной информации

Для сопроводительного письма при поиске работы:

"I am writing to apply for the position of... advertised in/on..."

"With reference to your advertisement, I would like to apply for the role of..."

"My experience in... makes me well-suited for this position."

"I have attached my CV for your consideration."

"I am available for an interview at your convenience."

Для письма-рекомендации:

"I am pleased to recommend..."

"I have known [имя] for [период времени] in my capacity as..."

"[Имя] consistently demonstrated..."

"I confidently recommend [имя] for..."

"If you require any further information, please do not hesitate to contact me."

Для писем с выражением соболезнования:

"I was deeply saddened to hear about..."

"Please accept my heartfelt condolences."

"My thoughts are with you during this difficult time."

"If there is anything I can do to help, please let me know."

Для писем с поздравлениями:

"Congratulations on your..."

"I was thrilled to hear about your..."

"Your achievement is truly impressive."

"Wishing you continued success in all your endeavors."

Использование этих устоявшихся выражений поможет вам составить письмо, которое будет звучать естественно для носителей английского языка и создаст нужное впечатление.

Распространенные ошибки при составлении писем

При написании писем на английском языке многие допускают типичные ошибки, которые могут испортить впечатление о вас или даже привести к недопониманию. Рассмотрим основные подводные камни, которых стоит избегать. ⚠️

Ошибки в структуре и оформлении:

Неправильное приветствие – например, использование "Dear Sir" в письме к женщине или "Hello" в формальной переписке

– например, использование "Dear Sir" в письме к женщине или "Hello" в формальной переписке Несоответствие между приветствием и завершающей фразой – если вы начали с "Dear Sir/Madam", завершать нужно "Yours faithfully", а не "Yours sincerely"

– если вы начали с "Dear Sir/Madam", завершать нужно "Yours faithfully", а не "Yours sincerely" Отсутствие абзацев – сплошной текст трудно читать и анализировать

– сплошной текст трудно читать и анализировать Неправильное использование запятых – особенно после приветствия и перед завершающей фразой

– особенно после приветствия и перед завершающей фразой Пропуск даты в деловых письмах – это важный элемент, который помогает отслеживать корреспонденцию

Языковые ошибки:

Неправильное использование формальных и неформальных выражений – например, "Cheers" в деловом письме или "I remain your obedient servant" в письме другу

– например, "Cheers" в деловом письме или "I remain your obedient servant" в письме другу Дословный перевод идиом и выражений с родного языка – они могут звучать странно или иметь совершенно другое значение

– они могут звучать странно или иметь совершенно другое значение Чрезмерное использование сложных слов и конструкций для произведения впечатления – это может привести к неточностям

для произведения впечатления – это может привести к неточностям Злоупотребление сокращениями в формальной переписке – "doesn't", "won't", "I'm" лучше заменить на полные формы

в формальной переписке – "doesn't", "won't", "I'm" лучше заменить на полные формы Неправильное использование артиклей и предлогов – это выдает неносителя языка

Содержательные ошибки:

Отсутствие четкой цели письма – адресат должен понимать, чего вы хотите достичь

– адресат должен понимать, чего вы хотите достичь Информационная перегрузка – слишком много деталей в одном письме затрудняет восприятие

– слишком много деталей в одном письме затрудняет восприятие Отсутствие логической связи между абзацами – мысли должны плавно перетекать одна в другую

– мысли должны плавно перетекать одна в другую Культурная нечувствительность – непонимание культурных особенностей страны получателя

– непонимание культурных особенностей страны получателя Отсутствие конкретики в просьбах или предложениях – "Я хотел бы встретиться в ближайшее время" менее эффективно, чем "Могли бы мы встретиться в четверг, 15 марта, в 15:00?"

Технические ошибки в электронных письмах:

Неинформативная тема письма – "Привет" или "Вопрос" не дают представления о содержании

– "Привет" или "Вопрос" не дают представления о содержании Забытые вложения , о которых упоминается в тексте

, о которых упоминается в тексте Отправка без проверки – опечатки и грамматические ошибки создают впечатление небрежности

– опечатки и грамматические ошибки создают впечатление небрежности Неправильное форматирование – разные шрифты и размеры текста без необходимости

– разные шрифты и размеры текста без необходимости Использование ЗАГЛАВНЫХ БУКВ, что воспринимается как крик

Избегая этих распространенных ошибок, вы значительно повысите эффективность своей письменной коммуникации на английском языке и создадите правильное впечатление о себе как о грамотном и внимательном корреспонденте.