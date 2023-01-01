Как правильно произносить thirteen: отличия от thirty и 3 упражнения

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык, особенно русскоговорящие

Преподаватели английского языка и фонетики

Профессионалы, использующие английский в деловом общении Правильное произношение чисел на английском языке часто становится камнем преткновения для изучающих язык. Особенно это касается числа 13 — "thirteen", которое нередко путают с 30 ("thirty") или произносят с неправильным ударением. Эта статья даст вам точное понимание, как произносить "thirteen" без акцента, расшифрует его фонетическую структуру и предложит проверенные упражнения для отработки. Овладение правильным произношением числа 13 не только избавит вас от неловких ситуаций при коммуникации, но и станет важным шагом к свободному владению английской числовой системой. 🔢

Произношение числа 13 на английском: базовые правила

Число 13 на английском языке пишется как "thirteen" и произносится как [θɜːˈtiːn]. Главный секрет правильного произношения этого числительного заключается в правильной постановке ударения и артикуляции характерных звуков. В отличие от русского языка, где мы говорим "тринадцать" с ударением на первый слог, в английском ударение падает на второй слог — "thirTEEN".

Разберем произношение "thirteen" по слогам:

Thir- [θɜː] — первый слог начинается с межзубного звука [θ], который образуется, когда кончик языка помещается между зубами. Этот звук отсутствует в русском языке и часто вызывает трудности.

[θɜː] — первый слог начинается с межзубного звука [θ], который образуется, когда кончик языка помещается между зубами. Этот звук отсутствует в русском языке и часто вызывает трудности. -teen [tiːn] — второй слог, на который падает ударение, содержит долгий звук [iː], похожий на русское "и", но более протяжный.

Компонент Произношение Как это сделать Звук [θ] Как в "think", "three" Поместите кончик языка между зубами и выдохните Звук [ɜː] Как в "bird", "work" Средний между "э" и "ё", но без округления губ Звук [i:] Как в "see", "meet" Растяните губы в улыбке, произнесите долгое "и" Звук [n] Как в русском "н" Кончик языка прижимается к альвеолам за верхними зубами

Алексей Петров, преподаватель фонетики английского языка Помню случай с моим студентом Игорем, который готовился к важному бизнес-звонку с американскими партнерами. Он должен был обсудить поставку товара на 13-е число, но постоянно произносил "thirteen" как "тёртин" с ударением на первый слог. На звонке партнеры решили, что речь идет о 30 единицах товара (thirty), а не о поставке 13-го числа! После этого конфуза мы отработали правильное произношение с помощью простого приема: я попросил его представить, что второй слог "teen" — это отдельное слово, а затем соединить оба слога, сохраняя ударение на "teen". Через неделю практики Игорь уже уверенно произносил "thirTEEN", и недоразумений больше не возникало.

Ключевой момент, о котором следует помнить: все числительные, оканчивающиеся на "-teen" (от 13 до 19), имеют ударение на суффиксе "-teen". Это фундаментальное правило, которое поможет вам правильно произносить не только "thirteen", но и другие подобные числительные.

Фонетическая структура слова thirteen и его транскрипция

Для точного понимания произношения числа 13, необходимо детально разобрать его фонетическую структуру. В международной фонетической транскрипции (МФА) слово "thirteen" записывается как [θɜːˈtiːn].

Рассмотрим каждый звук в этом слове:

[θ] — глухой межзубный фрикативный согласный. Для его произнесения кончик языка помещается между зубами, а воздух проходит через образовавшуюся щель.

[ɜː] — долгий средний открытый неогубленный гласный. В британском варианте этот звук более протяжный, чем в американском.

[t] — глухой альвеолярный взрывной согласный, схожий с русским "т", но артикулируется ближе к альвеолам, а не к зубам.

[iː] — долгий закрытый неогубленный гласный переднего ряда, произносится с напряжением губ и языка.

[n] — звонкий альвеолярный носовой согласный, похожий на русский "н".

Важно отметить, что символ [ˈ] перед [iː] указывает на ударение, которое падает на слог "teen".

Вариант английского Транскрипция Особенности произношения Британский английский [θɜːˈtiːn] Более выраженный звук [ɜː], четкое произношение [t] Американский английский [θɝːˈtiːn] Ретрофлексный звук [ɝː], часто с ослабленным [t] Австралийский английский [θɜːˈtɪən] Дифтонгизация конечного [iːn] в [ɪən] Канадский английский [θɝːˈtiːn] Похож на американский, но с менее выраженным [ɝː]

Для освоения правильного произношения полезно разделить слово на фонетические сегменты и отрабатывать каждый отдельно:

Сначала освойте межзубный звук [θ], практикуя слова "think", "thank", "through". Затем отработайте сочетание [θɜː], произнося первый слог "thir-". Отдельно потренируйте произношение [tiːn] с ударением. Наконец, соедините все элементы вместе: [θɜːˈtiːn].

Помните, что фонетическая точность — это не просто академический интерес, а необходимый навык для эффективной коммуникации. Неправильное произношение числа 13 может привести к серьезным недоразумениям, особенно в деловом контексте. 🔊

Типичные ошибки русскоговорящих при произношении 13

Русскоговорящие студенты сталкиваются с рядом специфических трудностей при произнесении числа 13 на английском. Понимание этих ошибок — первый шаг к их исправлению.

Вот наиболее распространенные фонетические ошибки:

Замена межзубного звука [θ] на [с] или [т] — многие произносят "thirteen" как "сёртин" или "тёртин". Этот звук отсутствует в русском языке, поэтому требует особого внимания.

— многие произносят "thirteen" как "сёртин" или "тёртин". Этот звук отсутствует в русском языке, поэтому требует особого внимания. Неправильное ударение — тенденция ставить ударение на первый слог (ˈθɜːtin) вместо второго (θɜːˈtiːn), что может привести к путанице с числом 30 (thirty).

— тенденция ставить ударение на первый слог (ˈθɜːtin) вместо второго (θɜːˈtiːn), что может привести к путанице с числом 30 (thirty). Недостаточная длительность гласных — произнесение кратких звуков вместо долгих [ɜː] и [iː].

— произнесение кратких звуков вместо долгих [ɜː] и [iː]. Смягчение согласного [t] — произнесение его как мягкого "ть", что нехарактерно для английского языка.

— произнесение его как мягкого "ть", что нехарактерно для английского языка. Дифтонгизация гласных — добавление призвуков к гласным, например, произнесение "тхиртыин".

Марина Соколова, фонетист и методист по английскому языку На мастер-классе по произношению английских числительных я работала с группой финансовых аналитиков. Одна из участниц, Екатерина, постоянно сталкивалась с непониманием во время звонков с зарубежными коллегами именно из-за неправильного произношения числа 13. Она произносила его как "сёртин" с ударением на первый слог, что звучало почти как "certain" (определенный). Мы использовали технику зеркального отражения: я записывала ее произношение и сравнивала с эталонным. Затем мы работали с визуализацией артикуляции — я показывала положение языка и губ на схемах и просила Екатерину повторять за мной, контролируя свои движения перед зеркалом. Особенно эффективным оказалось упражнение "шепот-голос": сначала произносить звук [θ] шепотом, ощущая поток воздуха между зубами, а затем постепенно добавлять голос. Через три недели регулярных тренировок произношение Екатерины стало значительно чище, и недопонимания в рабочих коммуникациях прекратились.

Причины этих ошибок лежат в фонетических различиях между русским и английским языками:

Отсутствие межзубных звуков в русском языке — артикуляционный аппарат не привык к такому положению языка. Различия в ритмической структуре слов — в русском языке ударение часто падает на первый слог. Отсутствие долготы как смыслоразличительного признака — в русском языке длительность гласных не влияет на значение слова. Палатализация согласных — в русском языке согласные перед гласными переднего ряда смягчаются.

Для преодоления этих трудностей эффективны следующие методы:

Регулярная практика межзубных звуков с визуальным контролем (перед зеркалом).

Аудирование аутентичных материалов с фокусом на числительные.

Запись собственного произношения и сравнение с эталонным.

Использование фонетических упражнений, направленных на проблемные звуки.

Практика минимальных пар: thirteen/thirty, thirteen/certain.

Осознание типичных ошибок — это половина успеха в их преодолении. Фокусируясь на специфических трудностях русскоговорящих студентов, вы можете значительно ускорить процесс освоения правильного произношения числа 13. 🎯

Практические упражнения для отработки звучания thirteen

Для достижения безупречного произношения слова "thirteen" необходима систематическая практика с использованием целенаправленных упражнений. Вот комплекс эффективных тренировок, которые помогут вам отточить произношение.

Упражнение 1: Отработка межзубного звука [θ]

Поместите кончик языка между зубами так, чтобы он был слегка виден. Выдохните, создавая легкое трение, но без участия голоса. Практикуйте звук в следующей последовательности: изолированно → в слоге → в слове. Повторяйте: [θ] → [θə] → [θɜː] → think, thank, thick, thin, three. Произнесите 5-10 раз первый слог слова "thirteen" — [θɜː].

Упражнение 2: Ударение и ритм

Отстукивайте ритм при произнесении: "thir-TEEN" (слабый-сильный).

Практикуйте контрастное ударение: "THIRty" и "thirTEEN".

Произносите числительные от 13 до 19, акцентируя "-teen": thirTEEN, fourTEEN, fifTEEN и т.д.

Используйте метроном, установленный на 60 ударов в минуту, произнося первый слог на первый удар, а второй (ударный) — на второй.

Упражнение 3: Техника "Сэндвич" Это упражнение помогает улучшить произношение, встраивая проблемное слово между хорошо знакомыми словами:

Say "tea" → Say "thirteen" → Say "tea" Say "three" → Say "thirteen" → Say "three" Say "teen" → Say "thirteen" → Say "teen"

Упражнение 4: Скороговорки с числом 13 Практикуйте следующие фразы, постепенно увеличивая скорость:

"Thirteen thoughtful thieves thought thoroughly."

"Thirteen threatening thunderstorms thwarted the theater."

"Thirteen thoroughbred thoroughfares through the thicket."

"At thirteen, Theo threw three thousand things."

Упражнение 5: Контекстная практика Включите число 13 в повседневные фразы и практикуйте их:

"I need thirteen items from the store."

"The meeting is scheduled for the thirteenth."

"There are thirteen people in our team."

"Chapter thirteen explains everything."

Упражнение 6: Техника "эхо" Слушайте аутентичное произношение слова "thirteen" и повторяйте, стараясь максимально точно имитировать звучание:

Найдите аудиозаписи с носителями языка, произносящими "thirteen". Прослушайте запись. Сделайте паузу и повторите. Сравните свое произношение с оригиналом. Повторите 5-10 раз.

Упражнение 7: Записи и анализ Регулярно записывайте свое произношение слова "thirteen" и анализируйте его:

Запишите, как вы произносите "thirteen". Сравните с эталонным произношением. Определите конкретные расхождения. Сосредоточьтесь на исправлении выявленных ошибок. Повторите запись через несколько дней, чтобы отследить прогресс.

Регулярность практики — ключ к успеху. Уделяйте этим упражнениям по 10-15 минут ежедневно, и вы заметите значительное улучшение своего произношения уже через 2-3 недели. 💯

Отличия произношения 13 от схожих числительных

Одна из главных причин путаницы при произношении чисел в английском языке — это сходство между "thirteen" (13) и другими числами, особенно "thirty" (30), а также другими числительными, заканчивающимися на "-teen" и "-ty". Понимание ключевых различий поможет вам избежать недоразумений в коммуникации.

Числительное Транскрипция Ударение Ключевое отличие от "thirteen" Thirteen (13) [θɜːˈtiːn] На втором слоге — Thirty (30) [ˈθɜːti] На первом слоге Оканчивается на краткий звук [i], ударение на первом слоге Three (3) [θriː] Односложное Отсутствует второй слог, содержит звук [r] Fourteen (14) [fɔːˈtiːn] На втором слоге Начинается со звука [f] вместо [θ] Fifteen (15) [fɪfˈtiːn] На втором слоге Содержит два звука [f]

Основные фонетические различия между "thirteen" и "thirty":

Ударение: в "thirˈteen" ударение падает на второй слог, в то время как в "ˈthirty" — на первый. Конечный звук: "thirteen" заканчивается на звук [n], а "thirty" — на звук [i]. Длительность гласного: в ударном слоге "thirteen" содержится долгий гласный [iː], тогда как в "thirty" используется краткий [i]. Интонационный контур: в "thirteen" происходит повышение тона на втором слоге, а в "thirty" — понижение после первого слога.

Чтобы закрепить различия между похожими числительными, практикуйте следующие техники:

Контрастные пары : произносите пары чисел, акцентируя внимание на различиях: "thirteen-thirty", "fourteen-forty", "fifteen-fifty".

: произносите пары чисел, акцентируя внимание на различиях: "thirteen-thirty", "fourteen-forty", "fifteen-fifty". Фразы с обоими числительными : "I need thirteen items, not thirty" или "She's thirteen, not thirty".

: "I need thirteen items, not thirty" или "She's thirteen, not thirty". Диалоги с уточнениями : "Did you say thirteen?" — "No, I said thirty."

: "Did you say thirteen?" — "No, I said thirty." Числовые последовательности: практикуйте произношение чисел в последовательности: "thirteen, fourteen, fifteen..." и "thirty, forty, fifty..."

Интересно отметить, что в некоторых диалектах английского языка, особенно в британском, различия между "teen" и "ty" числительными могут быть менее выражены. В американском варианте контраст обычно более четкий.

Практический совет: в ситуациях, когда важна точность (например, при указании времени, цен, номеров телефонов), используйте уточняющие слова или фразы: "thirteen dollars", "one-three" (для 13) или "three-zero" (для 30). Это помогает избежать недоразумений, особенно при телефонных разговорах или в шумной обстановке. 🔢