Множественное число child в английском: children, а не childs#Изучение английского
Изучение английской грамматики — это путешествие, полное сюрпризов и исключений из правил. Одно из таких исключений, способное поставить в тупик даже опытных студентов, — множественное число слова "child". В то время как большинство существительных в английском языке образуют множественное число путем добавления суффикса -s или -es, слово "child" превращается в "children", а не в "childs". Почему так происходит? Какие исторические причины стоят за этим грамматическим феноменом? И как не путаться в этом и подобных исключениях? Давайте разберемся вместе и раз и навсегда запомним это важное правило английской грамматики. 🧐
Множественное число слова child: правило и написание
Правило образования множественного числа для слова "child" однозначно: единственная правильная форма — "children". Никаких вариантов вроде "childs" или "childes" не существует, хотя логика стандартного правила образования множественного числа подсказывала бы именно такие формы.
Слово "child" принадлежит к группе так называемых неправильных существительных (irregular nouns), которые не подчиняются общим правилам образования множественного числа в английском языке. Вместо добавления стандартных окончаний, такие существительные меняют свою форму иными способами.
Давайте сравним образование множественного числа для стандартных и неправильных существительных:
|Тип существительного
|Единственное число
|Множественное число
|Правило
|Стандартное
|dog
|dogs
|Добавление -s
|Стандартное (с шипящим окончанием)
|bush
|bushes
|Добавление -es
|Неправильное
|child
|children
|Особое изменение формы
Форма "children" является единственно верной и употребляется во всех контекстах, будь то разговорная речь, академическое письмо или художественная литература. Использование неправильной формы "childs" сразу выдаст в вас неносителя языка или человека, недостаточно владеющего английской грамматикой.
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я проводила открытый урок для группы студентов продвинутого уровня. Мы обсуждали социальные проблемы, и один из моих лучших учеников, рассуждая о системе образования, несколько раз использовал форму "childs". Несмотря на его блестящий словарный запас и практически идеальное произношение, эта единственная ошибка мгновенно привлекла внимание присутствовавшего на уроке британского коллеги. После занятия он подошел ко мне и заметил: "Ваш студент говорит превосходно, но эта ошибка с 'childs' — как фальшивая нота в прекрасной симфонии. Именно такие детали отличают носителя языка от даже самого продвинутого студента". Этот случай еще раз подтвердил, насколько важно уделять внимание неправильным существительным — они могут либо выдать вас, либо подтвердить вашу языковую компетентность.
Неправильные существительные в английском: особые случаи
Слово "child" — далеко не единственное неправильное существительное в английском языке. Фактически, многие из наиболее часто употребляемых слов имеют особые формы множественного числа, которые необходимо запомнить. 📚
Неправильные существительные можно разделить на несколько категорий в зависимости от способа образования множественного числа:
- Изменение внутренней гласной: man → men, woman → women, tooth → teeth, foot → feet, goose → geese
- Добавление -en или -ren: child → children, ox → oxen, brother → brethren (архаичная форма)
- Заимствованные слова, сохраняющие оригинальные формы множественного числа: criterion → criteria, phenomenon → phenomena, analysis → analyses
- Слова с одинаковыми формами единственного и множественного числа: sheep, deer, fish (в некоторых контекстах), species
- Особые случаи с полным изменением: person → people, child → children
Важно отметить, что образование множественного числа слова "child" как "children" относится ко второй категории, где к основе слова добавляется суффикс -ren.
Интересно, что некоторые неправильные существительные со временем "нормализуются". Например, в староанглийском языке слово "book" имело неправильную форму множественного числа "bec", но со временем перешло к стандартной форме "books". Однако слово "child" сохранило свою историческую форму множественного числа.
Ошибки в использовании неправильных существительных чаще всего совершают:
- Изучающие английский язык на начальных и средних уровнях
- Дети-носители языка в процессе овладения грамматикой (они часто говорят "foots" вместо "feet" или "childs" вместо "children")
- Люди, редко использующие определенные неправильные существительные в повседневной речи
Children вместо childs: историческое объяснение формы
История формирования множественного числа "children" уходит корнями в древнеанглийский период и демонстрирует, как эволюционировал английский язык на протяжении веков. 🕰️
В древнеанглийском языке (Old English, примерно 450-1100 гг. н.э.) существовало несколько способов образования множественного числа существительных, и один из них — добавление суффикса -ru или -er. Слово "child" в древнеанглийском звучало как "cild", а его множественное число образовывалось как "cildru".
Со временем, в среднеанглийский период (Middle English, примерно 1100-1500 гг. н.э.), произошло слияние двух форм множественного числа:
- Исходная форма с суффиксом -ru/-er (cildru)
- Другая распространенная форма множественного числа с суффиксом -en (как в словах oxen, eyen — старая форма множественного числа слова "eye")
В результате этого слияния появилась составная форма "childer-en", которая впоследствии сократилась до знакомого нам "children". Этот процесс лингвисты называют "двойным множественным числом" (double plural), когда к слову применяются два разных маркера множественного числа.
|Языковой период
|Единственное число
|Множественное число
|Комментарий
|Древнеанглийский (Old English)
|cild
|cildru
|Суффикс -ru
|Среднеанглийский (Middle English)
|child
|childer
|Трансформация суффикса в -er
|Поздний среднеанглийский
|child
|children
|Добавление второго суффикса -en
|Современный английский
|child
|children
|Закрепление формы
Интересно, что в некоторых северных диалектах английского языка до сих пор можно встретить форму "childer" без добавления второго суффикса -en. Эта форма также сохранилась в некоторых ирландских и шотландских диалектах английского.
Подобное историческое развитие объясняет, почему мы не говорим "childs" — эта форма никогда не была частью естественной эволюции слова в английском языке.
Михаил Соколов, лингвист-историк На моей лекции по исторической лингвистике один из студентов задал вопрос, который я слышу практически каждый год: "Почему мы не можем просто упростить язык и использовать логичную форму 'childs'?" Я предложил ему мысленный эксперимент. "Представь, что ты просыпаешься в мире, где все говорят 'I eated breakfast' вместо 'I ate breakfast', 'the gooses in the park' вместо 'the geese in the park' и 'two foots' вместо 'two feet'. Как бы ты себя чувствовал, слыша эти формы?" Студент признался, что это звучало бы неправильно и даже комично. "Именно! — ответил я. — Язык — это не только логика, но и историческая традиция, коллективная память народа. Форма 'children' несет в себе историю развития английского языка через века, и именно эта история делает язык богатым и уникальным". Нерегулярные формы, такие как "children", "men", "feet", являются своеобразными лингвистическими окаменелостями, позволяющими нам прикоснуться к языку наших предков.
Похожие исключения во множественном числе в английском
Форма "children" — лишь один из многих примеров неправильного образования множественного числа в английском языке. Для полного понимания этого грамматического явления полезно рассмотреть другие подобные случаи и выявить определенные закономерности. 🧩
Существительные с окончанием -en во множественном числе:
- ox → oxen (бык → быки)
- child → children (ребенок → дети)
- brother → brethren (брат → братия, используется в религиозном контексте)
Исторически в эту группу входили и другие слова, такие как "eyen" (множественное число от "eye"), "shoon" (от "shoe"), "hosen" (от "hose"), но со временем они были стандартизированы и сегодня используются как "eyes", "shoes" и "hoses".
Существительные с изменением корневой гласной (умлаут):
- man → men (мужчина → мужчины)
- woman → women (женщина → женщины)
- foot → feet (стопа → стопы)
- tooth → teeth (зуб → зубы)
- goose → geese (гусь → гуси)
- mouse → mice (мышь → мыши)
- louse → lice (вошь → вши)
Существительные с одинаковой формой в единственном и множественном числе:
- sheep (овца/овцы)
- deer (олень/олени)
- fish (рыба/рыбы — хотя форма "fishes" также возможна в определенных контекстах)
- species (вид/виды)
- aircraft (самолет/самолеты)
Заимствованные слова, сохраняющие оригинальные формы множественного числа:
- Из латыни: curriculum → curricula, datum → data, medium → media
- Из греческого: crisis → crises, thesis → theses, phenomenon → phenomena
- Из итальянского: tempo → tempi, paparazzo → paparazzi
Особые случаи с полным изменением формы:
- person → people (хотя также возможна форма "persons" в юридическом контексте)
- penny → pence (в британском английском для обозначения суммы)
Важно отметить, что некоторые из этих исключений постепенно стандартизируются. Например, "stadiums" сегодня используется наравне с "stadia", а "formulas" становится более распространенным, чем "formulae". Это демонстрирует естественную тенденцию языка к упрощению и регуляризации с течением времени.
Однако случаи вроде "children", "men", "feet" настолько глубоко укоренились в языке, что вряд ли когда-либо будут стандартизированы. Они остаются неотъемлемой частью английской грамматики, требуя от изучающих язык просто запомнить их как исключения.
Как запомнить правильное написание children: практика
Запоминание неправильных форм множественного числа, включая "children", может представлять сложность, особенно для начинающих изучать английский язык. Однако существуют эффективные методики, которые помогут раз и навсегда усвоить эти исключения. 🎯
Ассоциативное запоминание Создавайте визуальные или звуковые ассоциации. Например, можно представить, что дети (children) вместе со стариками (old men) охраняют зубы (teeth) и ноги (feet). Чем абсурднее ассоциация, тем легче её запомнить.
Метод группировки Группируйте неправильные существительные по типу образования множественного числа. Например, слова с окончанием -en:
- child → children
- ox → oxen
Метод регулярного повторения Используйте технику интервальных повторений (spaced repetition). Повторяйте слово "children" через увеличивающиеся интервалы времени: сначала через день, затем через три дня, неделю, две недели и т.д.
Практика в контексте Составляйте предложения с формой "children" в разных контекстах:
- There are many children in the playground.
- All children love ice cream.
- The children's toys are scattered around the room.
Использование мнемонических правил Создавайте запоминающиеся фразы, содержащие проблемные слова. Например: "Children and oxen went to see the men with their teeth and feet."
Изучение в парах Изучайте одновременно формы единственного и множественного числа:
|Единственное число
|Множественное число
|Пример использования
|child
|children
|One child, many children
|man
|men
|One man, many men
|woman
|women
|One woman, many women
|foot
|feet
|One foot, two feet
|tooth
|teeth
|One tooth, several teeth
Использование флэш-карточек Создайте набор карточек с формами единственного числа на одной стороне и множественного на другой. Регулярно тестируйте себя, просматривая их.
Обучение через ошибки Если вы допустили ошибку и использовали "childs" вместо "children", не просто исправьте её, а сделайте заметку и создайте несколько примеров с правильной формой.
Погружение в языковую среду Читайте книги, смотрите фильмы и слушайте подкасты на английском языке. Частое воздействие правильных форм поможет интуитивно усвоить их.
Практические упражнения
- Замените существительное в единственном числе на множественное в предложениях
- Заполните пропуски в тексте правильными формами
- Переведите предложения с вашего родного языка на английский
Регулярно практикуя эти методики, вы не только запомните правильную форму "children", но и другие неправильные существительные, что значительно улучшит вашу языковую компетенцию.
Изучение неправильных существительных в английском языке подобно знакомству с историческими памятниками — это прикосновение к наследию языка и его эволюции. Форма множественного числа "children" представляет собой не просто грамматическое исключение, но живое свидетельство языковых трансформаций через века. Запоминание этого и других неправильных существительных — не просто необходимость для грамматической точности, но шаг к более глубокому пониманию английского языка, его истории и культурного контекста. Эти "языковые окаменелости" делают язык богаче, разнообразнее и интереснее для изучения.