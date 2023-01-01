Множественное число child в английском: children, а не childs

Лингвисты и любители языка, интересующиеся историей и правилами английской грамматики Изучение английской грамматики — это путешествие, полное сюрпризов и исключений из правил. Одно из таких исключений, способное поставить в тупик даже опытных студентов, — множественное число слова "child". В то время как большинство существительных в английском языке образуют множественное число путем добавления суффикса -s или -es, слово "child" превращается в "children", а не в "childs". Почему так происходит? Какие исторические причины стоят за этим грамматическим феноменом? И как не путаться в этом и подобных исключениях? Давайте разберемся вместе и раз и навсегда запомним это важное правило английской грамматики. 🧐

Множественное число слова child: правило и написание

Правило образования множественного числа для слова "child" однозначно: единственная правильная форма — "children". Никаких вариантов вроде "childs" или "childes" не существует, хотя логика стандартного правила образования множественного числа подсказывала бы именно такие формы.

Слово "child" принадлежит к группе так называемых неправильных существительных (irregular nouns), которые не подчиняются общим правилам образования множественного числа в английском языке. Вместо добавления стандартных окончаний, такие существительные меняют свою форму иными способами.

Давайте сравним образование множественного числа для стандартных и неправильных существительных:

Тип существительного Единственное число Множественное число Правило Стандартное dog dogs Добавление -s Стандартное (с шипящим окончанием) bush bushes Добавление -es Неправильное child children Особое изменение формы

Форма "children" является единственно верной и употребляется во всех контекстах, будь то разговорная речь, академическое письмо или художественная литература. Использование неправильной формы "childs" сразу выдаст в вас неносителя языка или человека, недостаточно владеющего английской грамматикой.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Однажды я проводила открытый урок для группы студентов продвинутого уровня. Мы обсуждали социальные проблемы, и один из моих лучших учеников, рассуждая о системе образования, несколько раз использовал форму "childs". Несмотря на его блестящий словарный запас и практически идеальное произношение, эта единственная ошибка мгновенно привлекла внимание присутствовавшего на уроке британского коллеги. После занятия он подошел ко мне и заметил: "Ваш студент говорит превосходно, но эта ошибка с 'childs' — как фальшивая нота в прекрасной симфонии. Именно такие детали отличают носителя языка от даже самого продвинутого студента". Этот случай еще раз подтвердил, насколько важно уделять внимание неправильным существительным — они могут либо выдать вас, либо подтвердить вашу языковую компетентность.

Неправильные существительные в английском: особые случаи

Слово "child" — далеко не единственное неправильное существительное в английском языке. Фактически, многие из наиболее часто употребляемых слов имеют особые формы множественного числа, которые необходимо запомнить. 📚

Неправильные существительные можно разделить на несколько категорий в зависимости от способа образования множественного числа:

Изменение внутренней гласной : man → men, woman → women, tooth → teeth, foot → feet, goose → geese

: man → men, woman → women, tooth → teeth, foot → feet, goose → geese Добавление -en или -ren : child → children, ox → oxen, brother → brethren (архаичная форма)

: child → children, ox → oxen, brother → brethren (архаичная форма) Заимствованные слова, сохраняющие оригинальные формы множественного числа : criterion → criteria, phenomenon → phenomena, analysis → analyses

: criterion → criteria, phenomenon → phenomena, analysis → analyses Слова с одинаковыми формами единственного и множественного числа : sheep, deer, fish (в некоторых контекстах), species

: sheep, deer, fish (в некоторых контекстах), species Особые случаи с полным изменением: person → people, child → children

Важно отметить, что образование множественного числа слова "child" как "children" относится ко второй категории, где к основе слова добавляется суффикс -ren.

Интересно, что некоторые неправильные существительные со временем "нормализуются". Например, в староанглийском языке слово "book" имело неправильную форму множественного числа "bec", но со временем перешло к стандартной форме "books". Однако слово "child" сохранило свою историческую форму множественного числа.

Ошибки в использовании неправильных существительных чаще всего совершают:

Изучающие английский язык на начальных и средних уровнях

Дети-носители языка в процессе овладения грамматикой (они часто говорят "foots" вместо "feet" или "childs" вместо "children")

Люди, редко использующие определенные неправильные существительные в повседневной речи

Children вместо childs: историческое объяснение формы

История формирования множественного числа "children" уходит корнями в древнеанглийский период и демонстрирует, как эволюционировал английский язык на протяжении веков. 🕰️

В древнеанглийском языке (Old English, примерно 450-1100 гг. н.э.) существовало несколько способов образования множественного числа существительных, и один из них — добавление суффикса -ru или -er. Слово "child" в древнеанглийском звучало как "cild", а его множественное число образовывалось как "cildru".

Со временем, в среднеанглийский период (Middle English, примерно 1100-1500 гг. н.э.), произошло слияние двух форм множественного числа:

Исходная форма с суффиксом -ru/-er (cildru) Другая распространенная форма множественного числа с суффиксом -en (как в словах oxen, eyen — старая форма множественного числа слова "eye")

В результате этого слияния появилась составная форма "childer-en", которая впоследствии сократилась до знакомого нам "children". Этот процесс лингвисты называют "двойным множественным числом" (double plural), когда к слову применяются два разных маркера множественного числа.

Языковой период Единственное число Множественное число Комментарий Древнеанглийский (Old English) cild cildru Суффикс -ru Среднеанглийский (Middle English) child childer Трансформация суффикса в -er Поздний среднеанглийский child children Добавление второго суффикса -en Современный английский child children Закрепление формы

Интересно, что в некоторых северных диалектах английского языка до сих пор можно встретить форму "childer" без добавления второго суффикса -en. Эта форма также сохранилась в некоторых ирландских и шотландских диалектах английского.

Подобное историческое развитие объясняет, почему мы не говорим "childs" — эта форма никогда не была частью естественной эволюции слова в английском языке.

Михаил Соколов, лингвист-историк На моей лекции по исторической лингвистике один из студентов задал вопрос, который я слышу практически каждый год: "Почему мы не можем просто упростить язык и использовать логичную форму 'childs'?" Я предложил ему мысленный эксперимент. "Представь, что ты просыпаешься в мире, где все говорят 'I eated breakfast' вместо 'I ate breakfast', 'the gooses in the park' вместо 'the geese in the park' и 'two foots' вместо 'two feet'. Как бы ты себя чувствовал, слыша эти формы?" Студент признался, что это звучало бы неправильно и даже комично. "Именно! — ответил я. — Язык — это не только логика, но и историческая традиция, коллективная память народа. Форма 'children' несет в себе историю развития английского языка через века, и именно эта история делает язык богатым и уникальным". Нерегулярные формы, такие как "children", "men", "feet", являются своеобразными лингвистическими окаменелостями, позволяющими нам прикоснуться к языку наших предков.

Похожие исключения во множественном числе в английском

Форма "children" — лишь один из многих примеров неправильного образования множественного числа в английском языке. Для полного понимания этого грамматического явления полезно рассмотреть другие подобные случаи и выявить определенные закономерности. 🧩

Существительные с окончанием -en во множественном числе:

ox → oxen (бык → быки)

child → children (ребенок → дети)

brother → brethren (брат → братия, используется в религиозном контексте)

Исторически в эту группу входили и другие слова, такие как "eyen" (множественное число от "eye"), "shoon" (от "shoe"), "hosen" (от "hose"), но со временем они были стандартизированы и сегодня используются как "eyes", "shoes" и "hoses".

Существительные с изменением корневой гласной (умлаут):

man → men (мужчина → мужчины)

woman → women (женщина → женщины)

foot → feet (стопа → стопы)

tooth → teeth (зуб → зубы)

goose → geese (гусь → гуси)

mouse → mice (мышь → мыши)

louse → lice (вошь → вши)

Существительные с одинаковой формой в единственном и множественном числе:

sheep (овца/овцы)

deer (олень/олени)

fish (рыба/рыбы — хотя форма "fishes" также возможна в определенных контекстах)

species (вид/виды)

aircraft (самолет/самолеты)

Заимствованные слова, сохраняющие оригинальные формы множественного числа:

Из латыни: curriculum → curricula, datum → data, medium → media

Из греческого: crisis → crises, thesis → theses, phenomenon → phenomena

Из итальянского: tempo → tempi, paparazzo → paparazzi

Особые случаи с полным изменением формы:

person → people (хотя также возможна форма "persons" в юридическом контексте)

penny → pence (в британском английском для обозначения суммы)

Важно отметить, что некоторые из этих исключений постепенно стандартизируются. Например, "stadiums" сегодня используется наравне с "stadia", а "formulas" становится более распространенным, чем "formulae". Это демонстрирует естественную тенденцию языка к упрощению и регуляризации с течением времени.

Однако случаи вроде "children", "men", "feet" настолько глубоко укоренились в языке, что вряд ли когда-либо будут стандартизированы. Они остаются неотъемлемой частью английской грамматики, требуя от изучающих язык просто запомнить их как исключения.

Как запомнить правильное написание children: практика

Запоминание неправильных форм множественного числа, включая "children", может представлять сложность, особенно для начинающих изучать английский язык. Однако существуют эффективные методики, которые помогут раз и навсегда усвоить эти исключения. 🎯

Ассоциативное запоминание Создавайте визуальные или звуковые ассоциации. Например, можно представить, что дети (children) вместе со стариками (old men) охраняют зубы (teeth) и ноги (feet). Чем абсурднее ассоциация, тем легче её запомнить. Метод группировки Группируйте неправильные существительные по типу образования множественного числа. Например, слова с окончанием -en: child → children

ox → oxen Метод регулярного повторения Используйте технику интервальных повторений (spaced repetition). Повторяйте слово "children" через увеличивающиеся интервалы времени: сначала через день, затем через три дня, неделю, две недели и т.д. Практика в контексте Составляйте предложения с формой "children" в разных контекстах: There are many children in the playground.

in the playground. All children love ice cream.

love ice cream. The children's toys are scattered around the room. Использование мнемонических правил Создавайте запоминающиеся фразы, содержащие проблемные слова. Например: "Children and oxen went to see the men with their teeth and feet." Изучение в парах Изучайте одновременно формы единственного и множественного числа:

Единственное число Множественное число Пример использования child children One child, many children man men One man, many men woman women One woman, many women foot feet One foot, two feet tooth teeth One tooth, several teeth

Использование флэш-карточек Создайте набор карточек с формами единственного числа на одной стороне и множественного на другой. Регулярно тестируйте себя, просматривая их. Обучение через ошибки Если вы допустили ошибку и использовали "childs" вместо "children", не просто исправьте её, а сделайте заметку и создайте несколько примеров с правильной формой. Погружение в языковую среду Читайте книги, смотрите фильмы и слушайте подкасты на английском языке. Частое воздействие правильных форм поможет интуитивно усвоить их. Практические упражнения Замените существительное в единственном числе на множественное в предложениях

Заполните пропуски в тексте правильными формами

Переведите предложения с вашего родного языка на английский

Регулярно практикуя эти методики, вы не только запомните правильную форму "children", но и другие неправильные существительные, что значительно улучшит вашу языковую компетенцию.