Как правильно переводить местоимение those: все нюансы и примеры

Для кого эта статья:

Профессиональные и продвинутые переводчики

Студенты лингвистических и переводческих специальностей

Люди, интересующиеся тонкостями перевода и английским языком Маленькое слово "those" регулярно становится камнем преткновения даже для опытных переводчиков. При кажущейся простоте, оно способно принимать различные значения в зависимости от контекста, грамматической конструкции и стилистических особенностей текста. Многие переводчики допускают досадные ошибки, механически подставляя шаблонный перевод "те" во всех случаях употребления этого многогранного указательного местоимения. Сегодня мы проведем глубокий лингвистический анализ и разберем все нюансы, которые помогут вам безошибочно передавать значение "those" в любом контексте. 🔍

Основные способы перевода those на русский язык

Слово "those" относится к указательным местоимениям множественного числа и чаще всего переводится как "те", "эти" или "вон те". Однако это лишь базовый, поверхностный перевод, который далеко не всегда передаёт истинное значение этого местоимения в конкретном контексте.

Рассмотрим основные варианты перевода "those" и случаи их применения:

Те/эти/вон те — базовый перевод при указании на отдалённые объекты: Those books are very valuable — Те книги очень ценные.

— базовый перевод при указании на отдалённые объекты: Those books are very valuable — Те книги очень ценные. Такие — когда указывается на сходство: I don't like those kinds of movies — Я не люблю такие фильмы.

— когда указывается на сходство: I don't like those kinds of movies — Я не люблю такие фильмы. Вышеупомянутые — при ссылке на ранее названные предметы: Those arguments were dismissed by the court — Вышеупомянутые аргументы были отклонены судом.

— при ссылке на ранее названные предметы: Those arguments were dismissed by the court — Вышеупомянутые аргументы были отклонены судом. Люди/группы — может обозначать определенные категории людей: Those who arrived late weren't allowed in — Люди, прибывшие поздно, не были допущены.

— может обозначать определенные категории людей: Those who arrived late weren't allowed in — Люди, прибывшие поздно, не были допущены. Нулевой перевод — иногда "those" опускается в русском переводе: Those students who passed the exam will receive certificates — Студенты, сдавшие экзамен, получат сертификаты.

Важно учитывать не только грамматическое значение "those", но и логическую структуру всего предложения, что часто требует перестройки фразы для достижения естественности в русском языке. 💡

Мария Коваленко, преподаватель теории и практики перевода

Работая с группой продвинутых студентов, я провела эксперимент. Дала одно и то же предложение с "those" в разных контекстах и попросила перевести. Результаты были показательны: большинство автоматически использовали "те" или "эти", игнорируя контекст. Например, фразу "She remembered those days when everything seemed possible" многие перевели как "Она вспомнила те дни, когда всё казалось возможным". Но в русской речи естественнее звучит "Она вспомнила времена, когда всё казалось возможным". Этот случай показал, насколько важно чувствовать оттенки значения и не переводить механически.

Контекст употребления Вариант перевода Пример Указание на удаленные объекты те, вон те Those mountains are beautiful — Те горы прекрасны Ссылка на ранее упомянутое эти, вышеупомянутые I've studied the documents. Those findings are surprising — Я изучил документы. Эти выводы удивительны Сравнение такие, подобные I need shoes like those — Мне нужны такие туфли Обобщение категории те, кто; люди, которые Those who forget history are doomed to repeat it — Те, кто забывает историю, обречены повторить её Указание на период времени те времена, тогда In those days we had no internet — В те времена у нас не было интернета

Указательное местоимение those: особенности перевода

Указательное местоимение "those" имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при переводе. Прежде всего, это множественное число от "that", и оно обычно указывает на объекты, которые находятся на расстоянии (физическом или временном) или были упомянуты ранее.

Особенности перевода "those" в зависимости от функции в предложении:

Определитель (перед существительным): "Those books are mine" — "Те книги мои". Указывает на конкретную группу предметов.

(перед существительным): "Those books are mine" — "Те книги мои". Указывает на конкретную группу предметов. Замещающее местоимение (вместо существительного): "I prefer these shoes to those" — "Я предпочитаю эти туфли тем". Заменяет ранее упомянутое существительное.

(вместо существительного): "I prefer these shoes to those" — "Я предпочитаю эти туфли тем". Заменяет ранее упомянутое существительное. Указатель в сложноподчинённых предложениях: "Those who arrived early got the best seats" — "Те, кто пришёл рано, получили лучшие места". Вводит определительное придаточное.

Грамматические особенности "those" влияют на перевод. В английском языке указательные местоимения согласуются с существительными только в числе, а в русском требуется согласование и в роде, и в падеже. Поэтому при переводе необходимо правильно определить род и падеж в русском варианте. 🧠

Например:

"I've read those novels" — "Я прочитал те романы" (муж. род, винительный падеж).

"Give me those books" — "Дай мне те книги" (жен. род, винительный падеж).

"The price of those tickets has increased" — "Цена тех билетов выросла" (муж. род, родительный падеж).

Еще одна особенность — семантическая оппозиция "these" и "those". Если в тексте используются оба местоимения, важно сохранить противопоставление при переводе:

"These shoes are expensive, but those are worth their price" — "Эти туфли дорогие, но те стоят своих денег".

Нельзя забывать и о стилистических особенностях. В официальных или научных текстах местоимение "those" может требовать более формального перевода, например, "вышеуказанные", "соответствующие", "рассматриваемые".

Перевод those в разных грамматических конструкциях

Грамматические конструкции с "those" разнообразны и могут требовать специфического подхода при переводе. Рассмотрим наиболее распространённые случаи.

"Those of" — конструкция, требующая особого внимания, часто переводится не буквально:

"Those of us who studied abroad" — "Те из нас, кто учился за границей"

"Those of you with experience in marketing" — "Те из вас, кто имеет опыт в маркетинге"

"The problems of this company are similar to those of other startups" — "Проблемы этой компании схожи с проблемами других стартапов"

Обратите внимание на последний пример: "those of other startups" переводится как "проблемами других стартапов", где "those" заменяется существительным, к которому оно относится.

Александр Петров, технический переводчик

Однажды я столкнулся с необходимостью перевода технической документации, содержащей множество сравнений систем. Фразы вроде "The energy consumption of our device is 30% lower than those of competitors" вызывали затруднения у моих коллег. Они переводили буквально: "Энергопотребление нашего устройства на 30% ниже, чем те конкурентов". Я предложил более естественный вариант: "Энергопотребление нашего устройства на 30% ниже, чем у конкурентов" или "...чем аналогичные показатели конкурентов". Этот подход стал стандартом для нашей команды при работе с подобными конструкциями.

"Those + who/that/which" — конструкция, вводящая определительное придаточное предложение:

"Those who hesitate are lost" — "Те, кто колеблется, проигрывают"

"Those buildings that were damaged in the earthquake will be restored" — "Здания, поврежденные во время землетрясения, будут восстановлены"

Во втором примере при переводе на русский часто опускается указательное местоимение, что делает фразу более естественной.

"Those + причастие/прилагательное" — конструкция, которая может быть переведена разными способами:

"Those interested should apply online" — "Заинтересованные лица должны подать заявку онлайн"

"Those present voted unanimously" — "Присутствующие проголосовали единогласно"

В данных примерах "those" в русском переводе может опускаться, а причастие субстантивируется (становится существительным).

"Between those" — в этой конструкции "those" часто требует подстановки существительного или изменения структуры фразы:

"The difference between these methods and those previously used" — "Разница между этими методами и теми, что использовались ранее"

Грамматическая конструкция Варианты перевода Комментарий Those + существительное те/эти + существительное Базовый вариант, требует согласования в роде, числе и падеже Those of + существительное те из + существительное (род.п.) / существительное (без those) Часто требует повторения антецедента Those who/that/which те, кто/которые / (опущение those) В русском часто естественнее опустить указательное местоимение Those + причастие те, кто + глагол / субстантивированное причастие В русском возможна субстантивация причастия Those without те, у кого нет / не имеющие Требует перестройки фразы в русском

Нюансы перевода those в сочетании с другими словами

При переводе "those" в сочетаниях с другими словами часто требуется гибкий подход, учитывающий идиоматику русского языка. Рассмотрим наиболее частые сочетания и особенности их перевода. 🔤

Those days/times/years — одно из самых распространенных сочетаний, имеющее временное значение:

"In those days we had no smartphones" — "В те времена у нас не было смартфонов"

"I miss those days" — "Я скучаю по тем временам"

Заметьте, что "days" часто переводится как "времена" для более естественного звучания на русском.

Those kinds/types/sorts — указывает на категории или типы:

"I don't like those kinds of movies" — "Я не люблю такие/подобные фильмы"

"Those types of behaviors are unacceptable" — "Такое поведение неприемлемо" (обратите внимание на смену множественного числа на единственное)

"All those" и "some of those" требуют внимательного отношения:

"All those people waiting in line" — "Все эти люди, ожидающие в очереди"

"Some of those books are rare" — "Некоторые из этих книг редкие"

"Just/exactly those" — усиливающие конструкции:

"Exactly those words were used" — "Были использованы именно эти слова"

"Just those elements we need" — "Именно те элементы, которые нам нужны"

Интересны случаи, когда "those" встречается с предлогами:

"Among those present" — "Среди присутствующих" (часто без "those")

"Between those two options" — "Между этими двумя вариантами"

"For those interested" — "Для заинтересованных лиц"

Устойчивые выражения с "those" часто имеют нестандартный перевод:

"Those were the days" — "Вот это были времена"/"Золотое было время" (идиоматический перевод)

"Those in power" — "Власть имущие"/"Представители власти" (не "те, кто во власти")

"Those concerned" — "Заинтересованные стороны" (не "те обеспокоенные")

При переводе "those" в специализированных текстах часто используются термины, характерные для конкретной области:

В юридических текстах: "those provisions mentioned above" — "вышеупомянутые положения"

В научных текстах: "those experiments conducted by Smith" — "эксперименты, проведенные Смитом"

В технической документации: "those parameters that exceed the norm" — "параметры, превышающие норму"

Учитывайте также культурную специфику при переводе. Например, английское выражение "those good old days" лучше переводить как "доброе старое время" или "былые времена", а не буквально "те хорошие старые дни". 📚

Частые ошибки при переводе those и как их избежать

Несмотря на кажущуюся простоту, при переводе "those" переводчики регулярно допускают ряд типичных ошибок. Рассмотрим самые распространенные из них и способы их избежать. ⚠️

Буквальный перевод во всех контекстах . Ошибка: механическое использование "те" или "эти" независимо от контекста. Решение: Анализировать функцию "those" в предложении и выбирать перевод, учитывая контекст и нормы русского языка.

Игнорирование разницы между this/these и that/those . Ошибка: неразличение дейктических функций указительных местоимений. Решение: Помнить, что "these" указывает на близкие объекты, а "those" — на удаленные или упомянутые ранее.

Неправильное согласование в русском языке . Ошибка: несогласованность в роде или падеже в русском переводе. Решение: Внимательно определять род и падеж существительного, к которому относится "those".

Неестественные конструкции при переводе "those of" . Ошибка: буквальный перевод "те из", когда требуется повторение существительного. Решение: В конструкции "those of" часто требуется повторить существительное, к которому относится "those", или перестроить фразу.

Избыточный перевод в конструкциях с причастиями . Ошибка: сохранение "те" при переводе "those interested". Решение: В русском языке часто естественнее опустить указательное местоимение и использовать субстантивированное причастие.

Неверный перевод "those who" . Ошибка: буквальный перевод "те, кто" во всех контекстах. Решение: Иногда лучше перестроить фразу, используя другие конструкции, например, "люди, которые" или вообще опустить указательное местоимение.

Неучитывание идиоматических выражений. Ошибка: дословный перевод устойчивых выражений с "those". Решение: Знать и использовать устоявшиеся эквиваленты для идиом с "those".

Рассмотрим примеры неправильного и правильного перевода:

❌ "The salaries in our company are higher than those in other firms." "Зарплаты в нашей компании выше, чем те в других фирмах." ✅ "Зарплаты в нашей компании выше, чем в других фирмах."

❌ "Those taking part in the conference should register." "Те, принимающие участие в конференции, должны зарегистрироваться." ✅ "Участники конференции должны зарегистрироваться."

❌ "We need to address those problems." "Нам нужно рассмотреть те проблемы." (неточно без контекста) ✅ "Нам нужно рассмотреть эти/данные/указанные проблемы." (в зависимости от контекста)

Профессиональный переводчик всегда должен помнить, что главная цель перевода — передать смысл, а не форму. Поэтому при работе с "those" важно руководствоваться не формальными правилами, а стремлением к естественности и точности выражения мысли на русском языке. 🎯