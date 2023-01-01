Перевод конструкции there is/are: 5 методов для точной передачи

Переводчики, работающие с текстами на английском и русском языках Конструкция there is регулярно ставит в тупик даже тех, кто уверенно использует английский язык в повседневной коммуникации. Многие переводят её буквально — "там есть", упуская важные нюансы значения и контекста. Путаница усугубляется разнообразием временных форм, отрицаний и вопросительных конструкций с there is/are. Изучив все возможные способы перевода этой конструкции, вы сможете не только точнее понимать английские тексты, но и обогатить свою речь естественными оборотами, характерными для обоих языков. 🔍 Давайте разберёмся, как правильно переводить there is в различных ситуациях с наглядными примерами.

Конструкция there is/are: суть и значение

Конструкция there is/are — одна из базовых грамматических структур английского языка, которая используется для указания на наличие или существование чего-либо. По сути, это способ сообщить о существовании предмета или явления в определённом месте или времени.

В отличие от обычных предложений с подлежащим и сказуемым, где фокус внимания направлен на действующее лицо или предмет, конструкция there is/are смещает акцент на сам факт наличия или существования.

Михаил Соколов, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей студенткой Анной, которая готовила презентацию для международной конференции. В её слайдах постоянно встречались предложения вроде "On the graph is dependence" вместо "There is a dependence on the graph". Когда я указал на ошибку, она удивилась: "Но ведь зависимость действительно НА графике, почему я не могу сказать так?" Мне пришлось объяснить, что в английском языке для указания на существование чего-либо используется особая конструкция there is/are, и просто перенести русскую логику построения предложения нельзя. После нескольких практических занятий Анна не только исправила презентацию, но и начала интуитивно чувствовать, когда нужно использовать эту конструкцию в речи.

Важно понимать, что "there" в этой конструкции не является указанием на место "там". Это формальное подлежащее, вводящее информацию о существовании чего-либо. Выбор между "is" и "are" зависит от числа существительного, которое следует за глаголом:

There is a book on the table. — На столе (есть/лежит) книга. (единственное число)

There are three books on the table. — На столе (есть/лежат) три книги. (множественное число)

Конструкция there is/are имеет несколько ключевых функций в английском языке:

Функция Пример Перевод Указание на наличие There is some milk in the fridge. В холодильнике есть немного молока. Описание местоположения There are two cars in the garage. В гараже (стоят) две машины. Представление новой информации There is a problem we need to solve. Есть проблема, которую нам нужно решить. Описание ситуации There was a heavy storm last night. Вчера ночью (была) сильная буря.

Понимание сути этой конструкции — первый шаг к её правильному переводу. В следующих разделах мы рассмотрим различные способы перевода there is/are на русский язык в зависимости от контекста и грамматического времени. 📚

Основные варианты перевода there is на русский язык

В русском языке нет прямого аналога конструкции there is/are, поэтому при переводе необходимо ориентироваться на контекст и смысл высказывания. Рассмотрим основные способы перевода этой конструкции на русский язык:

1. Перевод с использованием глагола "есть"

Самый прямолинейный способ перевода — использование глагола "есть", особенно когда нужно подчеркнуть наличие чего-либо:

There is a museum in our city. — В нашем городе есть музей.

There are many problems to solve. — Есть много проблем, которые нужно решить.

Однако в русском языке глагол "есть" часто опускается, особенно в настоящем времени:

There is a book on the table. — На столе книга. (а не "На столе есть книга")

2. Перевод с изменением порядка слов

Часто при переводе мы меняем порядок слов, начиная предложение с обстоятельства места:

There is a cat under the table. — Под столом (сидит/находится) кошка.

There are many trees in the park. — В парке (растёт) много деревьев.

3. Перевод с использованием глаголов действия или состояния

В зависимости от контекста, there is/are можно переводить, используя конкретные глаголы, описывающие положение или состояние предмета:

There is a picture on the wall. — На стене висит картина.

There are books on the shelf. — На полке стоят книги.

There is snow everywhere. — Везде лежит снег.

There is a man waiting for you. — Мужчина ждёт вас.

4. Безличные предложения

Иногда конструкцию there is/are удобно переводить с помощью безличных предложений:

There is no time left. — Времени не осталось.

There is something wrong with the engine. — С двигателем что-то не в порядке.

5. Начало с подлежащего

В некоторых случаях лучше начать предложение с подлежащего:

There is a possibility that he will come. — Возможность того, что он придёт, существует.

There are three ways to solve this problem. — Три способа решения этой проблемы существуют.

Контекст Английский вариант Русский перевод Примечание Наличие There is water in the glass. В стакане (есть) вода. Глагол "есть" часто опускается Расположение There is a laptop on the desk. На столе лежит/находится ноутбук. Используется конкретный глагол положения Событие There is a party tonight. Сегодня вечером вечеринка. Обстоятельство времени выносится вперёд Возможность There is a chance to win. Шанс выиграть существует. Подлежащее ставится на первое место

Выбор правильного способа перевода зависит от контекста и звучания предложения на русском языке. Важно помнить, что цель перевода — передать смысл, а не механически заменить одни слова другими. 🔄

Перевод there is в разных временных формах

Конструкция there is/are может употребляться в различных временных формах, что влияет на её перевод. Рассмотрим особенности перевода этой конструкции в основных временах английского языка.

Present Simple: there is/are

В настоящем простом времени конструкция указывает на наличие чего-либо в настоящий момент или постоянно:

There is a hospital near my house. — Рядом с моим домом (находится/есть) больница.

There are many stars in the sky. — На небе (видно/есть) много звёзд.

Past Simple: there was/were

При переводе в прошедшем времени обычно используются формы прошедшего времени соответствующих глаголов:

There was a castle on that hill. — На том холме (стоял/был/находился) замок.

There were five people at the meeting. — На встрече (присутствовало/было) пять человек.

Future Simple: there will be

В будущем времени перевод осуществляется с использованием будущего времени:

There will be a concert next week. — На следующей неделе (состоится/будет) концерт.

There will be more opportunities in the future. — В будущем (появится/будет) больше возможностей.

Present Perfect: there has been/have been

Перевод Present Perfect зависит от контекста, но часто передаёт действие, произошедшее в прошлом и имеющее результат в настоящем:

There has been an accident on the highway. — На шоссе (произошла/случилась) авария.

There have been many changes since last year. — С прошлого года (произошло/случилось) много изменений.

Елена Кравцова, переводчик технической документации Работая с документацией для нефтяной компании, я постоянно сталкивалась с предложениями вида "There have been several incidents reported at this facility". Поначалу я переводила их буквально: "Было несколько инцидентов, зарегистрированных на этом объекте". Редактор вернул мне текст с пометкой "слишком неестественно". Со временем я поняла, что в таких случаях лучше использовать активные конструкции: "На этом объекте зарегистрировали несколько инцидентов". Или даже начинать с подлежащего: "Несколько инцидентов произошло на этом объекте". Такие переводы звучат более органично для русскоязычного читателя и лучше передают смысл. Самое сложное в переводе there is/are — это не просто знать правила, а чувствовать, какая конструкция будет наиболее естественной в конкретном контексте.

Present Continuous: there is/are being

В продолженном времени эта конструкция встречается реже, но тоже имеет место:

There is being a debate about this issue right now. — Сейчас (идут/проводятся) дебаты по этому вопросу.

Past Perfect: there had been

Используется для обозначения действия, которое произошло до определённого момента в прошлом:

There had been several attempts to climb the mountain before they succeeded. — До их успеха (было предпринято) несколько попыток подняться на гору.

Future Perfect: there will have been

Указывает на действие, которое завершится к определённому моменту в будущем:

There will have been three meetings by the end of the month. — К концу месяца (пройдёт/состоится) три встречи.

При переводе временных форм there is/are важно учитывать не только время, но и аспект действия (завершённость, длительность), а также общий контекст предложения. Иногда буквальный перевод звучит неестественно, и тогда лучше прибегнуть к перефразированию, сохраняя смысл оригинала. 🕰️

Особенности перевода there is в вопросах и отрицаниях

Конструкция there is/are в вопросительных и отрицательных предложениях имеет свои особенности перевода, которые важно учитывать для точной передачи смысла.

Вопросительные предложения с there is/are

В английском языке вопросы с there is/are образуются путём инверсии (перестановки) вспомогательного глагола и формального подлежащего "there". При переводе на русский язык структура предложения меняется в соответствии с правилами русского синтаксиса:

Is there a pharmacy nearby? — Есть ли поблизости аптека?

Are there any tickets left? — Остались ли ещё билеты?

В разговорной речи часто используются более естественные для русского языка формулировки:

Is there a doctor in the building? — В здании есть врач? / В здании найдётся врач?

Are there any good restaurants in this area? — В этом районе есть хорошие рестораны?

В вопросах с вопросительными словами порядок слов также меняется:

What is there in the box? — Что (находится/есть) в коробке?

How many people are there in your team? — Сколько человек в вашей команде?

Отрицательные предложения с there is/are

Отрицательные конструкции с there is/are переводятся на русский язык разными способами в зависимости от контекста:

There is no milk in the fridge. — В холодильнике нет молока.

There are no seats available. — Свободных мест нет.

Отрицания с "not" имеют несколько вариантов перевода:

There is not enough time. — Недостаточно времени. / Времени не хватает.

There are not many people who can help. — Немного людей, которые могут помочь. / Мало кто может помочь.

Особые случаи и идиоматические выражения

Некоторые устойчивые выражения с there is/are требуют особого подхода при переводе:

There is no point in arguing. — Нет смысла спорить. / Спорить бессмысленно.

There is no need to hurry. — Нет необходимости спешить. / Спешить не нужно.

There is no doubt that... — Нет сомнений, что... / Несомненно, ...

Перевод вопросов и отрицаний в разных временах

При переводе вопросов и отрицаний в различных временных формах важно сохранять временной аспект:

Was there anyone at home when you arrived? — Кто-нибудь был дома, когда ты пришёл?

There won't be any problems. — Проблем не будет.

Has there ever been life on Mars? — Была ли когда-нибудь жизнь на Марсе?

В таблице ниже представлены типичные способы перевода вопросительных и отрицательных конструкций с there is/are в разных временах:

Форма Английский пример Русский перевод Present Simple (вопрос) Is there a solution to this problem? Существует ли решение этой проблемы? Present Simple (отрицание) There is no evidence. Доказательств нет. Past Simple (вопрос) Were there many people at the concert? Много людей было на концерте? Past Simple (отрицание) There was no water in the tank. В баке не было воды. Future Simple (вопрос) Will there be a meeting tomorrow? Завтра будет собрание? Future Simple (отрицание) There will not be any changes. Изменений не будет. Present Perfect (вопрос) Has there been any progress? Был ли (достигнут) какой-нибудь прогресс? Present Perfect (отрицание) There has not been any rain this month. В этом месяце дождя не было.

При переводе вопросов и отрицаний с there is/are важно помнить, что главное — передать смысл и сохранить естественность звучания на русском языке, даже если для этого приходится значительно перестраивать структуру предложения. ❓❌

Практические советы по грамотному переводу there is

Чтобы грамотно и естественно переводить конструкцию there is/are, следует придерживаться ряда практических рекомендаций, которые помогут избежать типичных ошибок и сделать перевод более точным.

1. Анализируйте контекст

Прежде чем начать перевод, определите, какую функцию выполняет конструкция there is/are в конкретном предложении:

Указание на наличие: "There is a solution" — "Существует решение"

Описание местоположения: "There is a cat on the roof" — "На крыше кошка"

Сообщение новой информации: "There is something I need to tell you" — "Мне нужно кое-что тебе сказать"

2. Избегайте буквального перевода

Буквальный перевод "there is" как "там есть" часто звучит неестественно. Выбирайте наиболее подходящий для данного контекста вариант:

❌ There is a mistake in your calculation. — Там есть ошибка в ваших расчетах.

✅ There is a mistake in your calculation. — В ваших расчетах ошибка.

3. Используйте подходящие глаголы

Вместо нейтрального "есть" подбирайте более конкретные глаголы, отражающие ситуацию:

There is a puddle on the road. — На дороге образовалась лужа.

There is a painting on the wall. — На стене висит картина.

There are clouds in the sky. — По небу плывут облака.

4. Обращайте внимание на порядок слов

В русском языке часто на первое место выносится обстоятельство места или времени:

There are three restaurants in this street. — На этой улице (расположены/находятся) три ресторана.

There is a possibility of rain tomorrow. — Завтра возможен дождь.

5. Применяйте трансформации предложения

Иногда эффективнее полностью перестроить предложение, сохраняя его смысл:

There is no denying that climate change is real. — Невозможно отрицать, что изменение климата — реальность.

There seem to be problems with the connection. — Похоже, с подключением возникли проблемы.

6. Учитывайте стиль и регистр речи

Способ перевода может зависеть от того, переводите ли вы формальный документ, художественную литературу или разговорную речь:

Формальный: There is evidence to suggest... — Имеются доказательства, позволяющие предположить...

Нейтральный: There is a car outside. — На улице стоит машина.

Разговорный: There's nothing to worry about. — Не о чем беспокоиться.

7. Практикуйтесь на параллельных текстах

Изучайте, как профессиональные переводчики подходят к переводу there is/are в различных контекстах:

Найдите английские тексты с их качественными русскими переводами Выделите предложения с there is/are и проанализируйте, как они переведены Обращайте внимание на трансформации и способы адаптации

8. Проверяйте естественность звучания

После перевода прочитайте получившееся предложение вслух. Звучит ли оно естественно для русского языка? Если нет, попробуйте перефразировать его, сохраняя исходный смысл.

9. Используйте справочные материалы

При возникновении сложностей обращайтесь к словарям, учебникам грамматики и пособиям по переводу, которые могут предложить устоявшиеся варианты перевода для конкретных конструкций.

10. Развивайте языковое чутье

Чем больше вы читаете на обоих языках и практикуетесь в переводе, тем лучше вы сможете распознавать и применять наиболее подходящие способы перевода there is/are в различных контекстах.

Применяя эти практические советы, вы сможете значительно улучшить качество своих переводов, делая их более точными и естественно звучащими на русском языке. 🎯