Как переводится has в английском: полный гайд по всем значениям

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие методические рекомендации

Люди, желающие улучшить навыки английского языка для общения и бизнеса Вот текст

Трудно представить изучение английского языка без столкновения с маленьким, но весьма коварным словом "has". Это слово способно поставить в тупик даже тех, кто считает свой английский вполне приличным. Почему? Потому что "has" — это настоящий грамматический хамелеон, меняющий свою функцию и перевод в зависимости от контекста. От простого "имеет" до части сложных конструкций — этот глагол требует особого внимания. Давайте раз и навсегда разберемся с переводом и употреблением "has" во всех его проявлениях, чтобы больше никогда не испытывать неловкости при встрече с этим словом. 🧩

Что такое "has" в английском языке и его базовый перевод

В основе своей "has" представляет собой форму глагола "have" (иметь) в третьем лице единственного числа настоящего времени. То есть, когда мы говорим о he (он), she (она), it (оно) или единичном существительном (John, the cat, England), мы используем именно форму "has", а не "have".

Базовый перевод "has" в его прямом значении — "имеет", и это самая простая функция данного слова. Однако значение может существенно меняться в зависимости от контекста и грамматической конструкции.

Александр Петров, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Когда я начинал преподавать, я постоянно сталкивался с тем, что студенты путаются с правильным использованием "has". Особенно запомнился случай с Анной, студенткой из группы среднего уровня. Она упорно использовала "have" со всеми подлежащими, не делая различий для третьего лица единственного числа. После нескольких неудачных попыток объяснить правило теоретически, я придумал мнемоническое правило: "he, she, it — has идёт как влитый". Этот простой стишок-напоминание сработал не только для Анны, но и для десятков других студентов. Теперь я начинаю объяснение темы "has" именно с этого приёма, и результаты заметно улучшились.

Рассмотрим основные функции "has" в английском языке:

Функция Примеры Перевод Обозначение принадлежности She has a car. У неё есть машина. Вспомогательный глагол в Present Perfect She has seen this movie. Она видела этот фильм. Часть модальных конструкций He has to leave. Он должен уйти. В составе причинно-следственных связей Her arrival has delayed our departure. Её прибытие задержало наш отъезд.

Важно понимать, что перевод "has" напрямую зависит от его роли в предложении. В некоторых случаях он даже может не переводиться отдельно, а лишь влиять на перевод всей конструкции. 🔍

Употребление has в Present Simple и его перевод

В Present Simple (настоящем простом времени) "has" выполняет две основные функции: обозначает принадлежность и выражает действия, которые происходят регулярно или являются фактом.

Когда "has" используется для обозначения принадлежности, его можно перевести как "имеет" или "у него/неё есть":

He has a new laptop. — У него есть новый ноутбук.

She has beautiful eyes. — У неё красивые глаза.

My cat has three kittens. — У моей кошки три котёнка.

В отрицательных предложениях используется конструкция "does not have" или "doesn't have" (реже "has not" или "hasn't"):

He doesn't have enough money. — У него недостаточно денег.

She hasn't any siblings. — У неё нет братьев и сестёр. (менее распространённый вариант)

В вопросительных предложениях порядок слов меняется, добавляется вспомогательный глагол "does":

Does he have a car? — У него есть машина?

Has she a dictionary? — У неё есть словарь? (формальный британский английский)

Кроме обозначения принадлежности, "has" может выражать регулярные действия и факты:

She has breakfast at 8 a.m. every day. — Она завтракает каждый день в 8 утра.

He has a meeting every Monday. — У него встреча каждый понедельник.

В этих случаях "has" часто переводится в соответствии с контекстом, а не буквально. Например, "has breakfast" переводится как "завтракает", а не "имеет завтрак".

Особые случаи употребления "has" в Present Simple включают устойчивые выражения:

"has a shower/bath" — принимает душ/ванну "has a talk with" — разговаривает с "has a rest" — отдыхает "has a good time" — хорошо проводит время "has a dream" — видит сон (не путать с "dreams" — мечтает)

Важно отметить, что в американском английском для выражения принадлежности чаще используется конструкция "have got" (для третьего лица единственного числа — "has got"), которая переводится так же: "у него/неё есть".

"Has" в составе Present Perfect: особенности перевода

В Present Perfect "has" выступает в качестве вспомогательного глагола, который указывает на завершенность действия к настоящему моменту или на действие, которое началось в прошлом и продолжается до настоящего времени. Эта роль "has" кардинально отличается от его функции в Present Simple. 📊

Структура Present Perfect для третьего лица единственного числа выглядит так:

Subject + has + Past Participle (3-я форма глагола/причастие прошедшего времени)

Примеры:

She has finished her homework. — Она закончила (свою) домашнюю работу.

He has lived in Paris for five years. — Он живет в Париже (уже) пять лет.

My father has never been to Japan. — Мой отец никогда не был в Японии.

В этих примерах "has" не переводится отдельным словом, а вместе с причастием прошедшего времени образует временную форму, которая переводится на русский язык либо прошедшим, либо настоящим временем в зависимости от контекста.

Тип контекста в Present Perfect Пример с "has" Перевод на русский Результат действия (важен результат, а не время действия) She has broken her leg. Она сломала ногу. (и сейчас нога всё ещё сломана) Опыт (действие произошло когда-то в прошлом) He has visited Rome twice. Он дважды посещал Рим. Действие, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем She has worked here since 2010. Она работает здесь с 2010 года. Недавно завершенное действие The train has just arrived. Поезд только что прибыл.

При отрицании после "has" добавляется частица "not" (или сокращенная форма "hasn't"):

She hasn't seen this film. — Она не видела этот фильм.

The doctor has not arrived yet. — Доктор еще не приехал.

В вопросах "has" выносится перед подлежащим:

Has she completed the task? — Она выполнила задание?

Has your sister ever visited London? — Твоя сестра когда-нибудь была в Лондоне?

Мария Игнатьева, переводчик и методист Один из моих клиентов, директор международной компании, постоянно допускал одну и ту же ошибку при ведении переписки с иностранными партнерами. Вместо "I have received your email" он упорно писал "I received your email", не понимая, почему его английская речь звучит не так естественно, как хотелось бы. Я объяснила ему различие через простую аналогию с временными рамками: "Представьте, что Present Simple — это фотография конкретного момента в прошлом ('I received your email yesterday at 3 p.m.'), а Present Perfect — это видео, которое показывает связь того события с настоящим моментом ('I have received your email and am working on your request now')." После этой метафоры использование "has/have" в Present Perfect стало для него интуитивно понятным, и через месяц он с гордостью сообщил, что его деловая коммуникация значительно улучшилась, а иностранные коллеги стали отмечать его прогресс в английском.

Важно помнить, что в Present Perfect часто используются такие маркеры времени, как: just (только что), already (уже), yet (еще не), ever (когда-либо), never (никогда), recently (недавно), lately (в последнее время), for (в течение), since (с), которые помогают определить, что мы имеем дело именно с этим временем. 🕰️

Модальные конструкции с has: has to, has got to

Модальные конструкции с "has" выражают необходимость, обязанность или долженствование. Эти конструкции часто вызывают затруднения у изучающих английский язык, поскольку имеют свои особенности перевода и употребления.

Рассмотрим две основные модальные конструкции: "has to" и "has got to".

"Has to" выражает необходимость, вызванную внешними обстоятельствами или правилами. Переводится как "должен", "обязан", "нужно", "приходится":

She has to finish the project by Monday. — Она должна закончить проект к понедельнику.

He has to wake up early every day. — Ему приходится вставать рано каждый день.

The company has to follow the regulations. — Компания обязана следовать правилам.

В отрицательной форме используется "doesn't have to", что означает отсутствие необходимости (а не запрет!):

She doesn't have to work on Saturdays. — Ей не нужно работать по субботам. (Это не запрещено, просто нет необходимости)

В вопросительной форме порядок слов меняется с использованием "does":

Does he have to attend the meeting? — Ему нужно присутствовать на собрании?

"Has got to" — это более разговорный вариант "has to", имеющий практически то же значение, но с более сильным акцентом на необходимость:

She has got to submit her application today. — Она обязательно должна подать заявку сегодня.

He has got to see a doctor about that cough. — Ему непременно нужно показаться врачу с этим кашлем.

В отрицательной форме "has got to" трансформируется в "hasn't got to", хотя эта форма используется реже, чем "doesn't have to":

She hasn't got to clean her room today. — Ей не нужно убирать свою комнату сегодня.

В вопросительной форме "has" выносится перед подлежащим:

Has she got to finish this work today? — Ей действительно нужно закончить эту работу сегодня?

Сравнение модальных конструкций с "has":

Степень формальности: "has to" более формально, чем "has got to" Интенсивность: "has got to" часто выражает более настоятельную необходимость Употребление в разных вариантах английского: "has got to" более распространено в британском английском, в то время как американцы чаще используют "has to" Временные формы: "has to" легко используется в других временах (had to, will have to), в то время как "has got to" в основном ограничивается настоящим временем

Важно не путать эти конструкции с модальным глаголом "must", который также переводится как "должен", но выражает скорее внутреннюю необходимость, обязательство или логическое заключение говорящего. 📝

Перевод has в идиомах и устойчивых выражениях

Идиомы и устойчивые выражения с "has" представляют особую сложность для изучающих английский язык, поскольку их перевод часто невозможно вывести из значения отдельных компонентов. Зная эти выражения, можно значительно обогатить свою речь и лучше понимать носителей языка. 💫

Вот наиболее распространенные идиомы и устойчивые выражения с "has":

Has one's hands full — быть очень занятым Пример: She has her hands full with three kids. — Она очень занята с тремя детьми.

Has a soft spot for someone/something — питать слабость к кому-то/чему-то Пример: He has a soft spot for chocolate. — Он питает слабость к шоколаду.

Has an ace up one's sleeve — иметь козырь в рукаве Пример: Don't worry, she still has an ace up her sleeve. — Не волнуйся, у неё ещё есть козырь в рукаве.

Has a way with words — обладать даром красноречия Пример: The new professor has a way with words. — Новый профессор обладает даром красноречия.

Has seen better days — видал лучшие времена Пример: This old car has seen better days. — Эта старая машина видала лучшие времена.

Особую категорию составляют фразовые глаголы с "has", которые также требуют отдельного заучивания:

Has on — носить, быть одетым в Пример: She has on a beautiful dress. — На ней надето красивое платье.

Has over — пригласить Пример: She has her friends over for dinner. — Она пригласила друзей на ужин.

Has in mind — иметь в виду, планировать Пример: What kind of solution do you have in mind? — Какое решение ты имеешь в виду?

Также существуют устойчивые выражения, в которых "has" переводится нестандартно или вовсе опускается при переводе:

Has a point — быть правым в чём-то Пример: I think she has a point about the project timeline. — Думаю, она права насчёт сроков проекта.

Has the final say — иметь последнее слово Пример: The director has the final say in all casting decisions. — Директор имеет последнее слово во всех решениях по подбору актёров.

Has what it takes — обладать необходимыми качествами Пример: She has what it takes to become a great leader. — У неё есть всё необходимое, чтобы стать отличным лидером.

При переводе идиом с "has" следует придерживаться нескольких правил:

Искать эквивалентные выражения в русском языке вместо дословного перевода Учитывать контекст, так как одно и то же выражение может иметь разные оттенки значения Обращать внимание на временную форму — некоторые идиомы могут изменять значение в зависимости от времени (например, "has had it" — "с ним покончено" в отличие от "has it" — "обладает этим") Помнить, что в разных вариантах английского (британский, американский, австралийский) одна и та же идиома может иметь разные значения

Изучение идиом и устойчивых выражений с "has" — длительный процесс, который требует постоянной практики и погружения в языковую среду через чтение, просмотр фильмов или общение с носителями языка. 🎯