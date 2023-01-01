Как правильно сказать время на английском: все форматы и нюансы

Для кого эта статья:

Люди, изучающие английский язык, независимо от уровня

Студенты, готовящиеся к собеседованиям и определенным экзаменам

Профессионалы, использующие английский в деловом общении и международной среде Умение правильно назвать время на английском — один из базовых навыков, который выдаёт ваш уровень владения языком с первых секунд разговора. "What time is it?" — такой простой вопрос может поставить в тупик даже тех, кто годами изучал грамматику. Время — это не просто числа на циферблате, это целая система выражений, правил и нюансов, которые различаются в формальной и неформальной речи. От собеседований до покупки билетов в кино — точное понимание и произношение времени критически важно для эффективной коммуникации на английском. Давайте разберёмся в этой теме раз и навсегда! 🕒

Основные форматы обозначения времени на английском языке

В английском языке существует два основных способа обозначения времени: 12-часовой и 24-часовой форматы. Каждый из них имеет свои особенности и контексты применения.

12-часовой формат наиболее распространен в США, Великобритании и других англоговорящих странах для повседневного общения. При этом обязательно указывается часть суток: AM (ante meridiem) — до полудня, и PM (post meridiem) — после полудня.

24-часовой формат более характерен для официальных документов, расписаний транспорта, военной сферы и всех случаев, когда требуется максимальная точность без двусмысленностей.

12-часовой формат 24-часовой формат Произношение 7:00 AM 07:00 Seven o'clock in the morning 12:00 PM 12:00 Twelve o'clock (noon) 1:30 PM 13:30 One thirty in the afternoon 6:45 PM 18:45 Six forty-five in the evening 12:00 AM 00:00 Twelve o'clock (midnight)

При использовании 24-часового формата в разговорной речи (особенно в Великобритании), часто можно услышать: "twenty-one fifteen" вместо "nine fifteen PM". В США 24-часовой формат менее распространен в бытовой речи и используется преимущественно в официальных контекстах.

Важные моменты при обозначении времени:

В английском языке точка (:) между часами и минутами может произноситься как "o" в официальной речи или вообще опускаться в разговорной

При записи времени в цифровом формате, используется двоеточие, а не точка (7:30, а не 7.30)

Если время указывается в электронной переписке или документах, лучше использовать 24-часовой формат для избежания путаницы

В британском английском при обозначении времени часто добавляется предлог "at": "The meeting starts at 10:30."

Антон Воробьев, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды я готовил студента к собеседованию в международной компании. Мы отработали все возможные профессиональные вопросы, но запнулись на элементарном. Рекрутер спросил: "Can you join the follow-up interview at quarter to four next Thursday?" Мой студент растерялся, не поняв, что речь идет о 3:45 pm. В итоге он переспросил: "Do you mean 3:45?" Рекрутер выглядел удивленным — такие базовые вещи должны быть автоматическими для человека, претендующего на позицию с английским языком. После этого случая я всегда начинаю курс делового английского с отработки временных выражений до автоматизма.

Использование AM и PM в английском: правила и нюансы

Аббревиатуры AM и PM — это сокращения от латинских выражений "ante meridiem" (до полудня) и "post meridiem" (после полудня). Их правильное использование критически важно в 12-часовом формате времени, чтобы избежать недоразумений. 🕛

AM охватывает период от полуночи (12:00 AM) до полудня (11:59 AM), а PM — от полудня (12:00 PM) до полуночи (11:59 PM). Особое внимание следует уделять обозначению полудня и полуночи:

12:00 AM = полночь (midnight)

12:00 PM = полдень (noon)

В письменной речи существуют различные варианты написания этих обозначений:

Вариант Пример Использование Прописные буквы без точек 10:30 AM Наиболее распространенный в США Строчные буквы с точками 10:30 a.m. Формальный стиль, академические тексты Строчные буквы без точек 10:30 am Неформальные контексты, сообщения Маленькие прописные буквы 10:30 AM Некоторые печатные издания, формальные документы

При произношении времени с AM/PM существуют определенные нюансы:

В формальной речи: "The meeting will start at ten thirty a.m. " (с чётким произношением аббревиатуры)

" (с чётким произношением аббревиатуры) В разговорной речи часто используются уточнения времени суток вместо AM/PM:

"Let's meet at eight in the morning " (вместо 8 AM)

" (вместо 8 AM) "The restaurant opens at five in the evening " (вместо 5 PM)

" (вместо 5 PM) "My flight arrives at eleven at night " (вместо 11 PM)

" (вместо 11 PM) В британском английском часто опускается AM/PM, если из контекста понятно, о какой части суток идет речь: "The shop opens at nine" (подразумевается 9 AM)

Для избежания путаницы с 12 AM и 12 PM рекомендуется использовать слова "midnight" и "noon" вместо цифрового обозначения: "Let's meet at noon" звучит яснее, чем "Let's meet at 12 PM".

Особые выражения времени: half past, quarter to, o'clock

В английском языке для обозначения времени часто используются специальные выражения, которые существенно отличаются от прямого называния цифр. Эти особые конструкции придают речи естественность и являются маркером высокого уровня владения языком. 🕗

Самые распространенные из этих выражений:

O'clock – используется только для обозначения целого часа: "It's 5 o'clock" (5:00)

– используется только для обозначения целого часа: "It's 5 o'clock" (5:00) Half past – обозначает половину часа: "Half past seven" (7:30)

– обозначает половину часа: "Half past seven" (7:30) Quarter past – 15 минут после часа: "Quarter past nine" (9:15)

– 15 минут после часа: "Quarter past nine" (9:15) Quarter to – 15 минут до следующего часа: "Quarter to twelve" (11:45)

– 15 минут до следующего часа: "Quarter to twelve" (11:45) Five past , ten past , etc. – 5, 10 минут после часа: "Ten past one" (1:10)

, , etc. – 5, 10 минут после часа: "Ten past one" (1:10) Five to, ten to, etc. – 5, 10 минут до следующего часа: "Five to eight" (7:55)

Важно отметить различия между британским и американским английским в использовании этих выражений:

Британцы чаще используют конструкцию "half past", "quarter to/past"

Американцы чаще используют прямое указание времени: "eight thirty", "eleven forty-five"

В Британии можно услышать "half eight" (что означает 8:30), но эта конструкция не используется в американском английском

При указании времени в предложениях с этими выражениями обычно используется предлог "at": "The meeting starts at quarter past ten".

Мария Северина, синхронный переводчик международных конференций На одной из первых моих конференций в Лондоне председатель внезапно объявил: "We'll reconvene at half three". Я автоматически перевела это как "в половине третьего" (2:30), хотя он имел в виду "в половине четвертого" (3:30). Эта путаница возникла из-за британской конструкции "half + hour", которая означает 30 минут после указанного часа. В результате делегаты из России явились на час раньше и были крайне удивлены пустым залом. С тех пор я всегда уточняю время двойной проверкой: "Do you mean three thirty?" — это спасло меня от множества неловких ситуаций. Кстати, в немецком языке логика обозначения получасов противоположна английской: "halb drei" действительно означает 2:30, а не 3:30.

Правила произношения времени в официальной и разговорной речи

Произношение времени существенно различается в зависимости от контекста общения, формальности ситуации и даже региональных особенностей. Владение различными стилями произношения времени — признак хорошего уровня английского языка. ⏰

В официальной речи (деловые встречи, публичные объявления, новости) обычно соблюдаются следующие правила:

Часы и минуты произносятся отдельно: "nine fifteen" (9:15)

Целые часы обозначаются с добавлением "o'clock": "eleven o'clock" (11:00)

Четко произносятся AM и PM: "The flight departs at seven thirty PM"

Используются формальные обозначения времени суток: "in the morning", "in the evening"

В радиовещании и на телевидении часто используется 24-часовой формат: "The news will be broadcast at twenty-one hundred hours"

В разговорной речи допускаются следующие особенности:

Часто опускается "o'clock": "Let's meet at seven" (вместо "at seven o'clock")

Широко используются выражения "half past", "quarter to", "quarter past"

В неформальной речи можно услышать сокращенные варианты: "It's ten to" (9:50), без указания часа, если это понятно из контекста

Американцы часто используют выражения "after" и "before" вместо "past" и "to": "ten after eight" (8:10), "twenty before nine" (8:40)

Предлог "at" перед обозначением времени может опускаться: "I'll call you six" вместо "I'll call you at six"

Особое внимание следует уделить произношению минут в разговорной речи:

00-09: произносятся с "oh" перед числом: "nine oh five" (9:05)

Для минут от 01 до 09 в формальной речи часто используется "zero": "seven zero one" (7:01)

В некоторых регионах США можно услышать "five of six" вместо "five to six" (5:55)

В британском английском для 15 минут часто используют слово "quarter", в американском чаще говорят "fifteen": "quarter past nine" (UK) vs "nine fifteen" (US)

При произношении времени в 24-часовом формате существуют следующие особенности:

Часы после 12 произносятся как полное число: "seventeen thirty" (17:30)

Время 00:00 может произноситься как "zero zero hundred hours" или просто "midnight"

В военной сфере и авиации часто добавляют слово "hours": "Departure at fourteen hundred hours" (14:00)

Практические примеры времени на английском с переводом

Для закрепления материала рассмотрим практические примеры обозначения времени в разных ситуациях и форматах. Это поможет развить автоматизм и естественность в произношении времени на английском языке. ⌚

Время (цифрами) Формальное обозначение Разговорный вариант Перевод на русский 7:00 Seven o'clock AM Seven (in the morning) Семь часов утра 7:15 Seven fifteen AM Quarter past seven Семь часов пятнадцать минут 7:30 Seven thirty AM Half past seven Семь часов тридцать минут 7:45 Seven forty-five AM Quarter to eight Семь часов сорок пять минут 12:00 (день) Twelve o'clock PM Noon Полдень 15:10 Three ten PM Ten past three (in the afternoon) Пятнадцать часов десять минут 18:45 Six forty-five PM Quarter to seven (in the evening) Восемнадцать часов сорок пять минут 22:05 Ten oh five PM Five past ten (at night) Двадцать два часа пять минут 00:00 Twelve o'clock AM Midnight Полночь

Примеры использования времени в контексте предложений:

"The train arrives at 18:45" = "The train arrives at quarter to seven in the evening" (Поезд прибывает в 18:45)

"My flight is at 7:30 AM tomorrow" = "My flight is at half past seven tomorrow morning" (Мой рейс в 7:30 утра завтра)

"The conference call is scheduled for 14:15" = "The conference call is scheduled for quarter past two in the afternoon" (Конференц-звонок назначен на 14:15)

"The store closes at 21:00" = "The store closes at nine o'clock in the evening" (Магазин закрывается в 21:00)

"The movie starts at 19:45" = "The movie starts at quarter to eight in the evening" (Фильм начинается в 19:45)

Типичные выражения с временем для разных ситуаций:

Назначение встречи: "Can we meet at half past three tomorrow?" (Можем ли мы встретиться в половине четвертого завтра?)

Вопрос о времени: "Excuse me, do you have the time?" или "What time is it, please?" (Извините, не подскажете, который час?)

Уточнение времени: "Is that 7 AM or 7 PM?" (Это 7 утра или 7 вечера?)

Опоздание: "I'm running 10 minutes late" (Я опаздываю на 10 минут)

Расписание: "Trains leave every hour on the hour" (Поезда отправляются каждый час в начале часа)

Продолжительность: "The meeting lasted from 10 AM to quarter past 12" (Встреча продлилась с 10 утра до 12:15)

Практические советы для лучшего усвоения:

Тренируйте произношение времени, глядя на часы в течение дня

Слушайте, как дикторы в аэропортах и на вокзалах объявляют время

Практикуйте конвертацию 24-часового формата в 12-часовой и наоборот

Используйте приложения с англоязычными голосовыми помощниками и спрашивайте у них время

При просмотре фильмов и сериалов на английском обращайте внимание, как персонажи называют время