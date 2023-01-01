Как правильно сказать время на английском: все форматы и нюансы#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Люди, изучающие английский язык, независимо от уровня
- Студенты, готовящиеся к собеседованиям и определенным экзаменам
Профессионалы, использующие английский в деловом общении и международной среде
Умение правильно назвать время на английском — один из базовых навыков, который выдаёт ваш уровень владения языком с первых секунд разговора. "What time is it?" — такой простой вопрос может поставить в тупик даже тех, кто годами изучал грамматику. Время — это не просто числа на циферблате, это целая система выражений, правил и нюансов, которые различаются в формальной и неформальной речи. От собеседований до покупки билетов в кино — точное понимание и произношение времени критически важно для эффективной коммуникации на английском. Давайте разберёмся в этой теме раз и навсегда! 🕒
Основные форматы обозначения времени на английском языке
В английском языке существует два основных способа обозначения времени: 12-часовой и 24-часовой форматы. Каждый из них имеет свои особенности и контексты применения.
12-часовой формат наиболее распространен в США, Великобритании и других англоговорящих странах для повседневного общения. При этом обязательно указывается часть суток: AM (ante meridiem) — до полудня, и PM (post meridiem) — после полудня.
24-часовой формат более характерен для официальных документов, расписаний транспорта, военной сферы и всех случаев, когда требуется максимальная точность без двусмысленностей.
|12-часовой формат
|24-часовой формат
|Произношение
|7:00 AM
|07:00
|Seven o'clock in the morning
|12:00 PM
|12:00
|Twelve o'clock (noon)
|1:30 PM
|13:30
|One thirty in the afternoon
|6:45 PM
|18:45
|Six forty-five in the evening
|12:00 AM
|00:00
|Twelve o'clock (midnight)
При использовании 24-часового формата в разговорной речи (особенно в Великобритании), часто можно услышать: "twenty-one fifteen" вместо "nine fifteen PM". В США 24-часовой формат менее распространен в бытовой речи и используется преимущественно в официальных контекстах.
Важные моменты при обозначении времени:
- В английском языке точка (:) между часами и минутами может произноситься как "o" в официальной речи или вообще опускаться в разговорной
- При записи времени в цифровом формате, используется двоеточие, а не точка (7:30, а не 7.30)
- Если время указывается в электронной переписке или документах, лучше использовать 24-часовой формат для избежания путаницы
- В британском английском при обозначении времени часто добавляется предлог "at": "The meeting starts at 10:30."
Антон Воробьев, преподаватель английского с 15-летним стажем Однажды я готовил студента к собеседованию в международной компании. Мы отработали все возможные профессиональные вопросы, но запнулись на элементарном. Рекрутер спросил: "Can you join the follow-up interview at quarter to four next Thursday?" Мой студент растерялся, не поняв, что речь идет о 3:45 pm. В итоге он переспросил: "Do you mean 3:45?" Рекрутер выглядел удивленным — такие базовые вещи должны быть автоматическими для человека, претендующего на позицию с английским языком. После этого случая я всегда начинаю курс делового английского с отработки временных выражений до автоматизма.
Использование AM и PM в английском: правила и нюансы
Аббревиатуры AM и PM — это сокращения от латинских выражений "ante meridiem" (до полудня) и "post meridiem" (после полудня). Их правильное использование критически важно в 12-часовом формате времени, чтобы избежать недоразумений. 🕛
AM охватывает период от полуночи (12:00 AM) до полудня (11:59 AM), а PM — от полудня (12:00 PM) до полуночи (11:59 PM). Особое внимание следует уделять обозначению полудня и полуночи:
- 12:00 AM = полночь (midnight)
- 12:00 PM = полдень (noon)
В письменной речи существуют различные варианты написания этих обозначений:
|Вариант
|Пример
|Использование
|Прописные буквы без точек
|10:30 AM
|Наиболее распространенный в США
|Строчные буквы с точками
|10:30 a.m.
|Формальный стиль, академические тексты
|Строчные буквы без точек
|10:30 am
|Неформальные контексты, сообщения
|Маленькие прописные буквы
|10:30 AM
|Некоторые печатные издания, формальные документы
При произношении времени с AM/PM существуют определенные нюансы:
- В формальной речи: "The meeting will start at ten thirty a.m." (с чётким произношением аббревиатуры)
- В разговорной речи часто используются уточнения времени суток вместо AM/PM:
- "Let's meet at eight in the morning" (вместо 8 AM)
- "The restaurant opens at five in the evening" (вместо 5 PM)
- "My flight arrives at eleven at night" (вместо 11 PM)
- В британском английском часто опускается AM/PM, если из контекста понятно, о какой части суток идет речь: "The shop opens at nine" (подразумевается 9 AM)
Для избежания путаницы с 12 AM и 12 PM рекомендуется использовать слова "midnight" и "noon" вместо цифрового обозначения: "Let's meet at noon" звучит яснее, чем "Let's meet at 12 PM".
Особые выражения времени: half past, quarter to, o'clock
В английском языке для обозначения времени часто используются специальные выражения, которые существенно отличаются от прямого называния цифр. Эти особые конструкции придают речи естественность и являются маркером высокого уровня владения языком. 🕗
Самые распространенные из этих выражений:
- O'clock – используется только для обозначения целого часа: "It's 5 o'clock" (5:00)
- Half past – обозначает половину часа: "Half past seven" (7:30)
- Quarter past – 15 минут после часа: "Quarter past nine" (9:15)
- Quarter to – 15 минут до следующего часа: "Quarter to twelve" (11:45)
- Five past, ten past, etc. – 5, 10 минут после часа: "Ten past one" (1:10)
- Five to, ten to, etc. – 5, 10 минут до следующего часа: "Five to eight" (7:55)
Важно отметить различия между британским и американским английским в использовании этих выражений:
- Британцы чаще используют конструкцию "half past", "quarter to/past"
- Американцы чаще используют прямое указание времени: "eight thirty", "eleven forty-five"
- В Британии можно услышать "half eight" (что означает 8:30), но эта конструкция не используется в американском английском
При указании времени в предложениях с этими выражениями обычно используется предлог "at": "The meeting starts at quarter past ten".
Мария Северина, синхронный переводчик международных конференций На одной из первых моих конференций в Лондоне председатель внезапно объявил: "We'll reconvene at half three". Я автоматически перевела это как "в половине третьего" (2:30), хотя он имел в виду "в половине четвертого" (3:30). Эта путаница возникла из-за британской конструкции "half + hour", которая означает 30 минут после указанного часа. В результате делегаты из России явились на час раньше и были крайне удивлены пустым залом. С тех пор я всегда уточняю время двойной проверкой: "Do you mean three thirty?" — это спасло меня от множества неловких ситуаций. Кстати, в немецком языке логика обозначения получасов противоположна английской: "halb drei" действительно означает 2:30, а не 3:30.
Правила произношения времени в официальной и разговорной речи
Произношение времени существенно различается в зависимости от контекста общения, формальности ситуации и даже региональных особенностей. Владение различными стилями произношения времени — признак хорошего уровня английского языка. ⏰
В официальной речи (деловые встречи, публичные объявления, новости) обычно соблюдаются следующие правила:
- Часы и минуты произносятся отдельно: "nine fifteen" (9:15)
- Целые часы обозначаются с добавлением "o'clock": "eleven o'clock" (11:00)
- Четко произносятся AM и PM: "The flight departs at seven thirty PM"
- Используются формальные обозначения времени суток: "in the morning", "in the evening"
- В радиовещании и на телевидении часто используется 24-часовой формат: "The news will be broadcast at twenty-one hundred hours"
В разговорной речи допускаются следующие особенности:
- Часто опускается "o'clock": "Let's meet at seven" (вместо "at seven o'clock")
- Широко используются выражения "half past", "quarter to", "quarter past"
- В неформальной речи можно услышать сокращенные варианты: "It's ten to" (9:50), без указания часа, если это понятно из контекста
- Американцы часто используют выражения "after" и "before" вместо "past" и "to": "ten after eight" (8:10), "twenty before nine" (8:40)
- Предлог "at" перед обозначением времени может опускаться: "I'll call you six" вместо "I'll call you at six"
Особое внимание следует уделить произношению минут в разговорной речи:
- 00-09: произносятся с "oh" перед числом: "nine oh five" (9:05)
- Для минут от 01 до 09 в формальной речи часто используется "zero": "seven zero one" (7:01)
- В некоторых регионах США можно услышать "five of six" вместо "five to six" (5:55)
- В британском английском для 15 минут часто используют слово "quarter", в американском чаще говорят "fifteen": "quarter past nine" (UK) vs "nine fifteen" (US)
При произношении времени в 24-часовом формате существуют следующие особенности:
- Часы после 12 произносятся как полное число: "seventeen thirty" (17:30)
- Время 00:00 может произноситься как "zero zero hundred hours" или просто "midnight"
- В военной сфере и авиации часто добавляют слово "hours": "Departure at fourteen hundred hours" (14:00)
Практические примеры времени на английском с переводом
Для закрепления материала рассмотрим практические примеры обозначения времени в разных ситуациях и форматах. Это поможет развить автоматизм и естественность в произношении времени на английском языке. ⌚
|Время (цифрами)
|Формальное обозначение
|Разговорный вариант
|Перевод на русский
|7:00
|Seven o'clock AM
|Seven (in the morning)
|Семь часов утра
|7:15
|Seven fifteen AM
|Quarter past seven
|Семь часов пятнадцать минут
|7:30
|Seven thirty AM
|Half past seven
|Семь часов тридцать минут
|7:45
|Seven forty-five AM
|Quarter to eight
|Семь часов сорок пять минут
|12:00 (день)
|Twelve o'clock PM
|Noon
|Полдень
|15:10
|Three ten PM
|Ten past three (in the afternoon)
|Пятнадцать часов десять минут
|18:45
|Six forty-five PM
|Quarter to seven (in the evening)
|Восемнадцать часов сорок пять минут
|22:05
|Ten oh five PM
|Five past ten (at night)
|Двадцать два часа пять минут
|00:00
|Twelve o'clock AM
|Midnight
|Полночь
Примеры использования времени в контексте предложений:
- "The train arrives at 18:45" = "The train arrives at quarter to seven in the evening" (Поезд прибывает в 18:45)
- "My flight is at 7:30 AM tomorrow" = "My flight is at half past seven tomorrow morning" (Мой рейс в 7:30 утра завтра)
- "The conference call is scheduled for 14:15" = "The conference call is scheduled for quarter past two in the afternoon" (Конференц-звонок назначен на 14:15)
- "The store closes at 21:00" = "The store closes at nine o'clock in the evening" (Магазин закрывается в 21:00)
- "The movie starts at 19:45" = "The movie starts at quarter to eight in the evening" (Фильм начинается в 19:45)
Типичные выражения с временем для разных ситуаций:
- Назначение встречи: "Can we meet at half past three tomorrow?" (Можем ли мы встретиться в половине четвертого завтра?)
- Вопрос о времени: "Excuse me, do you have the time?" или "What time is it, please?" (Извините, не подскажете, который час?)
- Уточнение времени: "Is that 7 AM or 7 PM?" (Это 7 утра или 7 вечера?)
- Опоздание: "I'm running 10 minutes late" (Я опаздываю на 10 минут)
- Расписание: "Trains leave every hour on the hour" (Поезда отправляются каждый час в начале часа)
- Продолжительность: "The meeting lasted from 10 AM to quarter past 12" (Встреча продлилась с 10 утра до 12:15)
Практические советы для лучшего усвоения:
- Тренируйте произношение времени, глядя на часы в течение дня
- Слушайте, как дикторы в аэропортах и на вокзалах объявляют время
- Практикуйте конвертацию 24-часового формата в 12-часовой и наоборот
- Используйте приложения с англоязычными голосовыми помощниками и спрашивайте у них время
- При просмотре фильмов и сериалов на английском обращайте внимание, как персонажи называют время
Правильное произношение времени — это навык, который моментально выдает уровень вашего английского. Преодолев путаницу с AM/PM, освоив особые выражения типа "quarter to" и "half past", вы значительно повысите естественность своей речи. Практикуйте разные форматы — от официального "seventeen thirty hours" до небрежного "half five" — в зависимости от ситуации. Помните, что этот навык, как и любой другой, требует постоянной практики. Начните прямо сейчас: взгляните на часы и произнесите текущее время по-английски!