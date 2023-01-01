Форматы написания дат в английском: британский vs американский

Преподаватели и менторы, обучающие английскому языку или полагающиеся на правильное оформление документов. Правильное написание даты на английском языке может стать неожиданным камнем преткновения даже для тех, кто свободно владеет языком. Вы можете блестяще составить деловое письмо или резюме, но одна неверно оформленная дата способна моментально выдать в вас иностранца или, что хуже, создать путаницу с важными сроками. Разница между британским и американским форматами, особенности использования порядковых числительных и предлогов — всё это составляет целую систему правил, которую необходимо освоить для профессиональной коммуникации на международном уровне. 📆 Давайте разберемся со всеми нюансами и устраним возможные ошибки раз и навсегда.

Основные форматы дат в британском и американском английском

Когда речь заходит о форматах дат, англоговорящий мир разделяется на два лагеря. Великобритания и США, объединенные одним языком, выбрали принципиально разные подходы к записи дат, что нередко приводит к недоразумениям в международном общении.

В британском английском принят формат день/месяц/год (DD/MM/YYYY), который логически следует от меньшей временной единицы к большей. Например, 25 декабря 2023 года будет записано как 25/12/2023 или 25.12.2023.

Американский вариант переставляет эти элементы в последовательность месяц/день/год (MM/DD/YYYY). Та же дата в США выглядит как 12/25/2023. Этот формат может сбивать с толку представителей других стран, особенно при записи дат с числами до 12, где становится неясно, что является месяцем, а что днем.

Елена Соколова, преподаватель английского языка в международной школе Однажды мой студент, готовивший документы для поступления в американский университет, отправил заявку с датой рождения 05/10/1998, имея в виду 10 мая. Представьте его удивление, когда в ответном письме его спросили, почему в паспорте указана другая дата! Оказалось, что приемная комиссия прочитала дату по-американски — как 5 октября. Пришлось срочно связываться по электронной почте и разъяснять ситуацию. С тех пор я настоятельно рекомендую своим студентам всегда писать месяц словами в международной коммуникации: 10 May 1998 или May 10, 1998. Это однозначно устраняет любую двусмысленность.

В международных документах и деловой переписке для устранения неоднозначности часто используется формат, рекомендованный ISO (International Organization for Standardization) — YYYY-MM-DD (2023-12-25). Этот формат имеет ряд преимуществ:

Исключает путаницу между американским и британским форматами

Обеспечивает правильную хронологическую сортировку при алфавитном упорядочивании

Признан международным стандартом (ISO 8601)

Широко используется в IT-индустрии и научных публикациях

Формат Регион использования Пример Особенности DD/MM/YYYY Великобритания, Европа, Австралия, Новая Зеландия 31/12/2023 Логическая последовательность от малой единицы к большей MM/DD/YYYY США, частично Канада, Филиппины 12/31/2023 Соответствует устной речи в США: "December 31st, 2023" YYYY-MM-DD Международный стандарт ISO, Канада, Азиатские страны 2023-12-31 Удобен для сортировки, устраняет двусмысленность

При написании даты с использованием слов также существуют различия. В британском английском типично: 31st December 2023 или 31 December 2023. В американском: December 31, 2023 или December 31st, 2023. Обратите внимание на обязательное наличие запятой после числа в американском формате.

Числа и месяцы: правила сокращений и предлоги в датах

Корректное использование сокращений и предлогов в датах имеет не меньшее значение, чем сам формат. Эти детали могут выдать неносителя языка или создать неправильное впечатление о профессионализме автора документа. 🖋️

Начнем с названий месяцев. В английском все месяцы пишутся с заглавной буквы, что отличается от правил русского языка. При необходимости сокращения используются следующие стандартные формы:

January → Jan.

February → Feb.

March → Mar.

April → Apr.

May → May (не сокращается)

June → Jun.

July → Jul.

August → Aug.

September → Sept.

October → Oct.

November → Nov.

December → Dec.

Заметьте, что после большинства сокращений ставится точка, хотя в неформальных контекстах ее иногда опускают. Также важно помнить, что в американском английском иногда используются сокращения без точек в деловом контексте (например, Jan, Feb и т.д.).

Предлоги играют ключевую роль при указании дат в тексте. Их правильное использование следует определенной логике:

in – используется с годами и месяцами: in 2023, in December

on – используется с днями недели и конкретными датами: on Monday, on December 25th

at – используется с конкретным временем: at 3 o'clock, at noon

Для обозначения периодов времени применяются конструкции с from... to... или between... and...: from January to March, between 2020 and 2023.

Дмитрий Волков, переводчик технической документации Работая над переводом инструкций для международной компании, я столкнулся с ситуацией, когда неправильное использование предлогов в датах привело к серьезной проблеме с гарантийными обязательствами. В документе была фраза "Guarantee is valid in December 12, 2022", которая подразумевала действие гарантии только в течение одного дня, а не с этой даты, как планировалось. Правильный вариант должен был быть "Guarantee is valid from December 12, 2022" или "Guarantee is valid starting on December 12, 2022". Клиент потерял несколько недель на разбирательства из-за этой, казалось бы, мелкой ошибки. С тех пор я уделяю особое внимание предлогам в датах — они способны полностью изменить смысл документа!

Для указания десятилетий используются особые конструкции. Например, "1990s" (с маленькой буквы, без апострофа) означает период с 1990 по 1999 год. Иногда встречается вариант "'90s", где апостроф заменяет отсутствующие цифры 19.

При указании веков используется порядковое числительное: the 21st century (XXI век). Обратите внимание, что слово century пишется с маленькой буквы.

Тип даты Британский английский Американский английский Используемые предлоги Полная дата 25th December 2023 December 25, 2023 on: on 25th December 2023 Месяц и год December 2023 December 2023 in: in December 2023 Только год 2023 2023 in: in 2023 День недели Monday Monday on: on Monday Конкретное время 3:30 PM 3:30 PM at: at 3:30 PM

Как правильно писать даты словами в деловых документах

В деловой корреспонденции, официальных документах и контрактах часто требуется полное написание дат словами. Этот формат не только придает документам формальность, но и исключает любую возможность неправильной интерпретации. 📝

В британском английском полное написание даты выглядит следующим образом: the twenty-fifth of December, two thousand and twenty-three. Обратите внимание на использование определенного артикля "the" перед числом и предлога "of" перед месяцем.

В американском английском предпочтительнее формат без предлога "of": December twenty-fifth, two thousand twenty-three. Американцы также чаще опускают союз "and" при написании года.

При написании чисел от 1 до 31 в датах используются следующие правила:

Числа от 1 до 12 пишутся словами: one, two, three и т.д.

Числа от 13 до 19 образуются с добавлением суффикса -teen: thirteen, fourteen, fifteen и т.д.

Для чисел 20, 30 используются слова twenty, thirty

Составные числа пишутся через дефис: twenty-one, twenty-five и т.д.

Особое внимание следует уделить написанию года. В формальных британских документах для чисел больше 100 обычно используется союз "and": two thousand and twenty-three. В американском английском часто опускается союз "and": two thousand twenty-three. Также допустимо использовать числительные по разрядам: twenty twenty-three (для 2023).

Для официальных финансовых документов, контрактов или юридических текстов рекомендуется дублировать важные даты цифрами в скобках после их написания словами: "this contract expires on the thirty-first (31st) of December, two thousand and twenty-three (2023)".

При датировании писем и документов существуют устоявшиеся форматы:

Британский формальный: 25th December 2023

Британский очень формальный: The 25th day of December, 2023

Американский формальный: December 25, 2023

Международный деловой: 25 December 2023

В банковских документах и чеках для предотвращения фальсификаций часто используется полное словесное написание дат. Например, вместо "07/06/2023" (что может быть интерпретировано по-разному) пишут "the seventh of June, two thousand and twenty-three".

Порядковые числительные в датах на английском языке

Порядковые числительные — это тот элемент в написании дат, который часто вызывает затруднения у изучающих английский язык. Их правильное использование придает естественность и аутентичность вашим текстам. 🔢

В английском языке при указании дней месяца используются именно порядковые, а не количественные числительные. Например, мы говорим "the first of May" (первое мая), а не "one of May".

Порядковые числительные в письменной форме обозначаются добавлением определенных суффиксов:

-st для чисел, заканчивающихся на 1 (кроме 11): 1st (first), 21st (twenty-first), 31st (thirty-first)

-nd для чисел, заканчивающихся на 2 (кроме 12): 2nd (second), 22nd (twenty-second)

-rd для чисел, заканчивающихся на 3 (кроме 13): 3rd (third), 23rd (twenty-third)

-th для всех остальных чисел: 4th, 5th, 6th... 11th, 12th, 13th... 20th

Важно исключение составляют числа 11, 12 и 13 — они всегда принимают суффикс -th, несмотря на последнюю цифру: 11th (eleventh), 12th (twelfth), 13th (thirteenth).

В британском английском при написании даты суффиксы порядковых чисел обычно указываются: 1st May, 2nd June, 3rd July, 4th August. В американском английском, особенно в формальных документах, эти суффиксы часто опускаются: May 1, June 2, July 3, August 4.

Однако, когда дата произносится или пишется полностью словами, порядковое числительное всегда сохраняет свою форму в обоих вариантах английского: "the first of May" или "May first".

Интересный нюанс: при чтении года с использованием десятилетий и сотен, например 1984, мы не используем порядковые числительные. Правильно сказать "nineteen eighty-four", а не "nineteenth eighty-fourth".

При произнесении дат с использованием порядковых числительных акцент всегда делается на числе, а не на месяце: the TWENty-THIRD of July, не the twenty-third of JUly.

Распространенные ошибки при написании дат и их исправление

Даже опытные пользователи английского языка порой допускают ошибки при написании дат. Рассмотрим типичные заблуждения и способы их избежать. ❌➡️✅

Одна из самых распространенных ошибок — неправильное размещение запятых. В американском формате запятая ставится после дня месяца, но перед годом: June 15, 2023. В британском формате запятая обычно не используется: 15 June 2023. Пропуск или неправильное размещение запятой сразу выдает неносителя языка.

Еще одна типичная ошибка — использование неправильных предлогов. Русскоговорящие люди часто переносят конструкции родного языка на английский, говоря, например, "at 2022 year" вместо правильного "in 2022".

❌ at 2023 year → ✅ in 2023

❌ on May → ✅ in May

❌ in Monday → ✅ on Monday

❌ in 20 May → ✅ on 20 May

Распространенной ошибкой является неправильное использование порядковых чисел, особенно при их сокращении. Многие неверно пишут "May 2th" вместо "May 2nd" или "June 1th" вместо "June 1st".

Смешение британского и американского форматов в одном документе также считается ошибкой. Выбрав один стиль, следует придерживаться его на протяжении всего текста. Непоследовательность выглядит непрофессионально.

Особое внимание следует обратить на написание названий месяцев. В английском языке они всегда пишутся с заглавной буквы, в отличие от русского: January, February, March и т.д.

При указании десятилетий часто делают ошибку с апострофом. Правильно писать "1990s" (без апострофа) или "'90s" (с апострофом перед цифрами, заменяющим 19), но не "1990's", что является распространенной ошибкой.

Еще одно заблуждение касается порядковых чисел в датах при чтении вслух. В британском английском говорят "the twenty-third of April", используя предлог "of", тогда как в американском чаще используется формат без предлога: "April twenty-third".

Наконец, ошибкой является дословный перевод специфических выражений для обозначения дат. Например, русское "с 5 по 10 мая" правильно перевести как "from May 5th to May 10th", а не "from 5 on 10 May".

Распространенная ошибка Правильный вариант Пояснение 05/06/2023 (неоднозначная дата) 5 June 2023 или June 5, 2023 Лучше писать месяц словами для устранения двусмысленности june 5, 2023 June 5, 2023 Названия месяцев всегда пишутся с заглавной буквы January, 12, 2023 January 12, 2023 В американском формате запятая не ставится между месяцем и числом 5th of june, 2023 5th of June 2023 В британском формате запятая обычно не используется перед годом In Monday On Monday С днями недели используется предлог "on" The 1th of January The 1st of January Для чисел, оканчивающихся на 1 (кроме 11), используется суффикс -st