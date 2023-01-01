Как правильно написать международный адрес: образцы и инструкция

Для кого эта статья:

Студенты, отправляющие документы за границу

Специалисты по логистике и международной пересылке

Люди, регулярно занимающиеся международной корреспонденцией Написать адрес на английском языке — задача, которая кажется простой, пока не столкнешься с возвращенной посылкой или задержанным письмом из-за неправильного оформления. Представьте: вы отправляете важные документы для поступления в зарубежный университет, а они попросту не доходят до адресата из-за неверно указанного адреса! 📮 За 15 лет консультирования по международной корреспонденции я видел сотни таких случаев. В этой инструкции вы найдете точные правила, свежие образцы и профессиональные советы, которые гарантируют доставку вашей корреспонденции в любую точку мира.

Правила оформления адреса на английском: базовые принципы

Корректное оформление адреса на английском языке подчиняется определенным правилам, которые могут существенно отличаться от привычных нам отечественных стандартов. Основное отличие — направление записи информации: в международном формате мы движемся от частного к общему, то есть от имени получателя к названию страны.

Ключевые правила, которые следует соблюдать:

Используйте только латинские буквы

Пишите адрес ЗАГЛАВНЫМИ буквами (хотя в некоторых странах допустим и стандартный регистр)

Не используйте знаки препинания (запятые, точки, тире)

Каждый элемент адреса размещайте на отдельной строке

Название страны указывайте на английском языке и выделяйте жирным шрифтом или пишите ЗАГЛАВНЫМИ буквами

Указывайте почтовый индекс в формате, принятом в стране получателя

Алексей Корнеев, международный логистический консультант

Однажды ко мне обратился клиент, расстроенный тем, что его ценная посылка с образцами продукции для потенциального партнера в Великобритании вернулась обратно. Он уверял, что указал все необходимые данные — имя получателя, улицу, город и даже страну. При проверке выяснилось, что адрес был записан в формате, привычном для России: сначала страна, затем город и улица. Более того, название улицы было транслитерировано с русского, а не переведено корректно на английский. После правильного оформления адреса с учетом британских стандартов — имя получателя, номер дома и улица, город с почтовым индексом и страна — посылка благополучно дошла до адресата в течение недели.

Важно помнить, что написание адреса — это не просто формальность, а фактически инструкция для почтовой службы. Чем точнее и понятнее эта инструкция, тем выше вероятность того, что ваше отправление достигнет получателя без задержек.

Элемент адреса Правило написания Пример Имя получателя Полное имя, начиная с обращения (Mr./Ms./Dr. и т.д.) MR JOHN SMITH Организация Полное название компании (если отправляется в организацию) GLOBAL TRADING LTD Улица и номер дома Сначала номер, затем название улицы 10 OXFORD STREET Город и почтовый индекс Название города и почтовый код в формате страны LONDON W1D 1BS Страна Полное название на английском языке (ЗАГЛАВНЫМИ) UNITED KINGDOM

Порядок элементов при написании международного адреса

Когда речь идет о международной корреспонденции, соблюдение правильного порядка элементов в адресе становится критически важным. Почтовые системы разных стран автоматизированы и настроены на определенную последовательность информации. 🌎

Стандартный порядок элементов в международном адресе выглядит следующим образом:

Имя и фамилия получателя (или название организации) Номер квартиры/офиса, номер дома и название улицы Район, микрорайон или другие локальные географические указатели (если необходимо) Город, штат/область/провинция (если применимо) Почтовый индекс (в формате страны назначения) Название страны на английском языке

Этот порядок может незначительно варьироваться в зависимости от страны получателя, но основной принцип остается неизменным — от меньшей географической единицы к большей.

Марина Соколова, специалист по документообороту

К нам в компанию обратился клиент, который никак не мог отправить документы своему партнеру в Германии. Три раза пытался — и каждый раз конверт возвращался с пометкой "недостаточно данных для доставки". При проверке адреса я заметила две ошибки: во-первых, клиент указывал название немецкой улицы с окончанием "str." (сокращение от Strasse — улица), но писал его слитно с названием, что делало адрес нечитаемым для автоматических сортировочных систем. Во-вторых, он размещал почтовый индекс после города через запятую, тогда как в Германии принято указывать индекс перед названием города. Мы переписали адрес по правильной схеме: имя получателя, улица с номером дома (с пробелом перед сокращением), затем индекс, пробел и город, в конце — GERMANY. Письмо дошло за 6 дней, и клиент был так благодарен, что порекомендовал наши услуги еще пяти компаниям! 📝

Важно понимать специфику указания номера дома и улицы в разных странах:

Страна Формат написания улицы Пример США, Великобритания Номер дома, затем улица 123 MAPLE STREET Франция Номер, затем улица с предлогом "rue" 15 RUE DE LA PAIX Германия Улица, затем номер дома HAUPTSTRASSE 5 Япония От большего к меньшему: район, блок, номер SHIBUYA-KU, 2-CHOME, 5-10 Россия (для международных отправлений) Улица, затем дом, корпус, квартира LENINSKIY PROSPEKT 15 APT 7

Особенности адресов в англоязычных странах: США и Великобритания

США и Великобритания, несмотря на общий язык, имеют заметные различия в форматировании почтовых адресов. Понимание этих нюансов поможет избежать задержек при отправке корреспонденции в эти страны. 🇺🇸 🇬🇧

Особенности адресов в США:

Двухбуквенное сокращение штата является обязательным элементом (например, NY для New York, CA для California)

Почтовый индекс (ZIP code) обычно состоит из 5 цифр или 9 цифр в расширенном формате (ZIP+4), разделенных дефисом

В США широко используются обозначения типов улиц: ST (Street), AVE (Avenue), BLVD (Boulevard), DR (Drive)

Номера квартир обозначаются как APT (Apartment), а номера офисов как STE (Suite)

Часто используются обозначения направлений: N (North), S (South), E (East), W (West)

Пример адреса в США:

MR ROBERT JOHNSON APT 5B 350 FIFTH AVE NEW YORK NY 10118 UNITED STATES OF AMERICA

Особенности адресов в Великобритании:

Почтовый индекс (Postcode) имеет формат из букв и цифр (например, SW1A 1AA) и обычно пишется в конце адреса, на той же строке, что и город, или на отдельной строке

Графство (county) может указываться, но часто опускается для крупных городов

В Великобритании реже используются сокращения для типов улиц, часто пишутся полностью: Street, Road, Avenue

Номера квартир или апартаментов могут обозначаться как FLAT или APT

Пример адреса в Великобритании:

MS ELIZABETH TAYLOR FLAT 3 25 OXFORD STREET LONDON W1D 1BS UNITED KINGDOM

Стоит отметить, что в обеих странах принято указывать номер дома перед названием улицы, что противоположно практике некоторых европейских стран, таких как Германия или Нидерланды, где сначала указывается название улицы, а затем номер дома.

При отправке писем в сельские районы США может потребоваться указание маршрута доставки (Route или RR), а в Великобритании для некоторых сельских адресов важно указывать название ближайшего поселения или деревни перед городом.

Сокращения и обозначения в почтовых адресах на английском

Правильное использование сокращений и обозначений значительно упрощает обработку почтовых отправлений и снижает вероятность ошибок при доставке. В международной почтовой системе существует целый набор стандартизированных аббревиатур, которые варьируются в зависимости от страны. ✉️

Наиболее распространенные сокращения в адресах на английском языке:

Для типов улиц: ST (Street), AVE (Avenue), RD (Road), BLVD (Boulevard), LN (Lane), DR (Drive), CT (Court)

В США приняты официальные двухбуквенные коды штатов, которые всегда пишутся ЗАГЛАВНЫМИ буквами без точек:

AL — Alabama

CA — California

FL — Florida

NY — New York

TX — Texas

В Великобритании также существуют стандартные аббревиатуры для графств, хотя они используются реже и не так строго регламентированы как в США:

BERKS — Berkshire

LANCS — Lancashire

YORKS — Yorkshire

Важно помнить, что использование сокращений зависит от страны назначения. То, что считается стандартом в США, может быть неуместно в Великобритании или Австралии. Например, в британских адресах чаще пишут полное название улицы без сокращений.

При написании международных адресов следует руководствоваться следующими принципами использования сокращений:

Если сомневаетесь, используйте полное наименование вместо сокращения Не изобретайте собственные сокращения — используйте только общепринятые Между буквами в сокращениях не ставьте точки После сокращения оставляйте пробел перед следующим словом

Образцы заполнения адресов для международной пересылки

Чтобы максимально упростить задачу правильного оформления международного адреса, предлагаю готовые образцы для наиболее популярных направлений отправлений. Эти шаблоны прошли проверку временем и соответствуют актуальным требованиям почтовых служб соответствующих стран. 📋

Образец адреса для США:

MR DAVID BROWN APARTMENT 5C 1500 BROADWAY NEW YORK NY 10036-4015 UNITED STATES OF AMERICA

Образец адреса для Великобритании:

MS SARAH WILLIAMS 45 PARK LANE RICHMOND SURREY TW9 2RA UNITED KINGDOM

Образец адреса для Германии:

HERR MICHAEL SCHMIDT FRIEDRICHSTRAßE 123 10117 BERLIN GERMANY

Образец адреса для Франции:

MONSIEUR JEAN DUPONT 18 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 75001 PARIS FRANCE

Образец адреса для Японии (международный формат):

MR TAKESHI TANAKA 1-2-3 SHIBUYA SHIBUYA-KU TOKYO 150-0002 JAPAN

Образец адреса из России для международной пересылки:

MR IVAN PETROV LENINSKIY PROSPEKT 15 APT 7 MOSCOW 119071 RUSSIA

При оформлении адресов для международной пересылки помните о следующих нюансах:

Для компаний: сначала укажите имя контактного лица, затем на следующей строке — название компании Для университетов и крупных организаций: укажите конкретное подразделение или факультет Для отелей: после имени получателя на отдельной строке укажите название отеля При отправке на абонентский ящик: укажите PO BOX и номер до указания города

Страна Особенности формата адреса Формат почтового индекса США Требуется код штата, номер дома перед улицей 5 цифр или 5+4 (12345 или 12345-6789) Великобритания Почтовый индекс в конце, возможно указание графства Буквы и цифры (например, SW1A 1AA) Германия Сначала улица, потом номер дома 5 цифр (например, 10117) Франция Номер дома перед улицей, CEDEX для организаций 5 цифр (например, 75001) Япония От большего к меньшему (префектура→город→район→блок) 7 цифр (например, 150-0002)