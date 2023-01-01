5 проверенных способов клонирования объектов в JavaScript: без ошибок

Для кого эта статья:

Начинающие и средние разработчики, изучающие JavaScript

Инженеры, работающие с веб-разработкой и манипуляцией данными

Профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в написании чистого и эффективного кода Когда в моём коде внезапно все объекты начали синхронизироваться друг с другом, я понял, что попал в классическую ловушку JavaScript — неправильное клонирование объектов. Ты изменяешь одну переменную, а меняются сразу все? Это не магия и не баг, а особенность работы с ссылочными типами данных. В этой статье я расскажу о пяти проверенных способах клонирования объектов, которые спасут ваш код от непредсказуемых мутаций и сохранят ваш рассудок при работе со сложными структурами данных. 🧠

Почему обычное копирование объектов не работает в JavaScript

В JavaScript объекты передаются по ссылке, а не по значению. Это фундаментальное свойство языка, которое становится причиной множества неочевидных багов для начинающих разработчиков. Давайте посмотрим, что происходит при простом присваивании:

const originalObject = { name: 'JavaScript', type: 'language' }; const copyObject = originalObject; copyObject.name = 'TypeScript'; console.log(originalObject.name); // 'TypeScript'

Удивлены? Операция const copyObject = originalObject не создаёт копию — она лишь копирует ссылку на тот же участок памяти. В результате обе переменные указывают на один и тот же объект. Изменение через любую из них отразится и в другой переменной.

Александр Петров, Lead Frontend Developer Однажды наша команда три дня искала причину странного бага в админ-панели интернет-магазина. Пользовательские настройки внезапно изменялись сами по себе, когда администратор редактировал шаблоны уведомлений. Оказалось, что один разработчик использовал прямое присваивание для "копирования" объекта с настройками, и все его модификации распространялись на оригинальный объект. Исправление заняло 2 минуты после того, как мы поняли, в чём дело — достаточно было заменить прямое присваивание на правильное клонирование. Но эти две минуты сэкономили бы нам три дня отладки, если бы разработчик понимал, как на самом деле работают объекты в JavaScript.

Вот почему простое присваивание не работает для копирования объектов:

Ссылочная природа : объекты в JavaScript — ссылочные типы данных

: объекты в JavaScript — ссылочные типы данных Единый источник данных : переменные хранят только указатель на участок памяти

: переменные хранят только указатель на участок памяти Неожиданные побочные эффекты: изменения в одной переменной отражаются во всех ссылках

Тип данных Передача при присваивании Результат копирования через = Примитивы (number, string, boolean) По значению Настоящая копия Объекты (object, array, function) По ссылке Копирование ссылки

Для создания реальной копии объекта необходимо использовать специальные методы клонирования. Эти методы делятся на две категории: поверхностное и глубокое клонирование, о которых мы поговорим далее. 🔍

Поверхностное клонирование: Object.assign и spread-оператор

Поверхностное клонирование создаёт новый объект, копируя в него свойства первого уровня из исходного объекта. Однако вложенные объекты по-прежнему копируются по ссылке. В JavaScript существует два основных способа поверхностного клонирования: Object.assign() и spread-оператор.

1. Object.assign()

Метод Object.assign() копирует все перечисляемые свойства из одного или нескольких исходных объектов в целевой объект и возвращает целевой объект.

const original = { name: 'JavaScript', features: { typed: false } }; const clone = Object.assign({}, original); clone.name = 'TypeScript'; clone.features.typed = true; console.log(original.name); // 'JavaScript' – не изменилось console.log(original.features.typed); // true – изменилось!

2. Spread-оператор (...)

Spread-оператор, появившийся в ES6, предлагает более элегантный синтаксис для поверхностного клонирования:

const original = { name: 'JavaScript', features: { typed: false } }; const clone = { ...original }; clone.name = 'TypeScript'; clone.features.typed = true; console.log(original.name); // 'JavaScript' – не изменилось console.log(original.features.typed); // true – изменилось!

Оба способа дают идентичный результат: свойства верхнего уровня копируются как новые значения, а вложенные объекты — как ссылки. Это важно понимать, чтобы избежать неожиданных изменений данных.

Характеристика Object.assign() Spread-оператор Синтаксис Функциональный Декларативный Поддержка браузерами IE11 с полифиллом Современные браузеры Производительность Немного медленнее Немного быстрее Возможность слияния нескольких объектов Да (напрямую) Да (с помощью {...obj1, ...obj2})

Преимущества поверхностного клонирования:

Простота и скорость — требует минимум кода и выполняется быстро

— требует минимум кода и выполняется быстро Читаемость — особенно при использовании spread-оператора

— особенно при использовании spread-оператора Достаточно для простых структур — идеально подходит для плоских объектов

Однако у поверхностного клонирования есть серьёзное ограничение: оно не справляется с вложенными объектами. Для этого нужно использовать глубокое клонирование. 🔄

Глубокое клонирование с помощью JSON.parse/stringify

Когда требуется создать полностью независимую копию сложного объекта со всеми вложенными структурами, поверхностного клонирования недостаточно. Здесь на помощь приходит один из самых популярных способов глубокого клонирования — комбинация методов JSON.parse() и JSON.stringify().

const original = { name: 'JavaScript', features: { typed: false, functional: true }, versions: [5, 6, 7] }; const clone = JSON.parse(JSON.stringify(original)); clone.features.typed = true; clone.versions.push(8); console.log(original.features.typed); // false console.log(original.versions); // [5, 6, 7]

Этот подход работает следующим образом: сначала мы преобразуем объект в JSON-строку с помощью JSON.stringify(), а затем парсим её обратно в новый объект с JSON.parse(). В результате создаётся полностью независимая копия с собственными вложенными объектами.

Екатерина Соколова, Frontend Tech Lead В нашем проекте по визуализации данных мы столкнулись с серьезной проблемой производительности. Приложение обрабатывало сложные древовидные структуры данных, которые приходилось клонировать при каждом изменении состояния. Изначально мы использовали JSON.parse/stringify для глубокого клонирования, и это работало. Но когда размер данных вырос, наш интерфейс начал заметно тормозить. Профилирование показало, что до 40% времени процессора тратилось именно на сериализацию и парсинг JSON. Мы заменили этот метод на структурированное клонирование с помощью библиотеки lodash (_.cloneDeep), что снизило нагрузку на CPU более чем в 3 раза. Затем, после перехода на современные браузеры, мы смогли использовать нативный structuredClone(), что дало ещё 15% прироста производительности. Важно понимать, что выбор метода клонирования напрямую влияет на скорость работы вашего приложения.

Однако метод JSON.parse/stringify имеет важные ограничения:

Потеря типов данных — не поддерживает функции, символы, Map, Set, Date, RegExp и другие специфические типы

— не поддерживает функции, символы, Map, Set, Date, RegExp и другие специфические типы Потеря свойств с undefined значением — они просто удаляются

— они просто удаляются Невозможность сохранить циклические ссылки — выбросит ошибку при попытке сериализации

— выбросит ошибку при попытке сериализации Производительность — неэффективен для больших объектов

Пример проблем с JSON.parse/stringify:

const original = { data: new Date(), regex: /test/, method: function() { return 'hello'; }, undefined: undefined, nan: NaN }; const clone = JSON.parse(JSON.stringify(original)); console.log(clone.data); // строка, а не объект Date console.log(clone.regex); // {}, а не RegExp console.log(clone.method); // undefined, функция потеряна console.log('undefined' in clone); // false, свойство исчезло console.log(clone.nan); // null, а не NaN

Несмотря на эти ограничения, JSON.parse/stringify часто используется из-за своей простоты и доступности во всех средах JavaScript. Это отличное решение для объектов, содержащих только примитивы, массивы и простые объекты. Для более сложных случаев следует рассмотреть альтернативные методы. 📝

Современный метод structuredClone() и его возможности

В 2022 году JavaScript получил нативный метод для глубокого клонирования — structuredClone(). Это мощное дополнение к языку, которое устраняет многие недостатки JSON-подхода и предоставляет более надежный способ создания полных копий сложных объектов.

const original = { name: 'JavaScript', created: new Date(1995, 11, 4), regex: /Hello/, nested: { data: new Uint8Array([1, 2, 3]), map: new Map([['key', 'value']]) }, method: function() { return 'hello'; } // функция не клонируется }; const clone = structuredClone(original); clone.nested.data[0] = 255; clone.nested.map.set('key', 'changed'); console.log(original.nested.data[0]); // 1 – не изменилось console.log(original.nested.map.get('key')); // 'value' – не изменилось

Метод structuredClone() поддерживает намного больше типов данных, чем JSON.parse/stringify, включая:

Все примитивные типы (кроме Symbol)

Объекты Array, Map, Set, Date, RegExp

TypedArray и ArrayBuffer

Blob, File, FileList

ImageData, ImageBitmap

Циклические ссылки в объектах

Однако structuredClone() также имеет свои ограничения:

Не клонирует функции и методы объектов

Не работает с DOM-узлами

Не поддерживает прототипы объектов (теряется связь с классом)

Не поддерживает Error объекты и некоторые другие встроенные типы

Преимущества structuredClone():

Производительность — обычно работает быстрее, чем JSON.parse/stringify для сложных объектов

— обычно работает быстрее, чем JSON.parse/stringify для сложных объектов Сохранение типов данных — правильно обрабатывает специализированные объекты

— правильно обрабатывает специализированные объекты Поддержка циклических структур — не выбрасывает исключение при циклических ссылках

— не выбрасывает исключение при циклических ссылках Нативный API — не требует внешних библиотек

Вот сравнительный пример клонирования объекта с циклической ссылкой:

// Создаём объект с циклической ссылкой const original = { name: 'JavaScript' }; original.self = original; // JSON метод выбросит ошибку try { const jsonClone = JSON.parse(JSON.stringify(original)); } catch(e) { console.error('JSON не справляется с циклическими ссылками:', e); } // structuredClone справляется с этим корректно const clone = structuredClone(original); console.log(clone.self === clone); // true – циклическая ссылка сохранена console.log(clone.self !== original); // true – это новый независимый объект

Поддержка браузерами structuredClone() сейчас достаточно хорошая — метод работает во всех современных браузерах. Для старых браузеров можно использовать полифиллы или альтернативные решения. 🚀

Сравнение методов клонирования объектов: когда какой использовать

Выбор метода клонирования объекта напрямую зависит от конкретной задачи, структуры данных и требований к производительности. Давайте сравним все рассмотренные методы и определим наиболее подходящие случаи для каждого из них.

Метод Тип клонирования Преимущества Недостатки Когда использовать Spread-оператор Поверхностное Краткий синтаксис, высокая производительность Не копирует вложенные объекты Для плоских объектов без вложенной структуры Object.assign() Поверхностное Поддерживает слияние объектов, широкая совместимость Не копирует вложенные объекты Для слияния нескольких объектов, обратная совместимость JSON.parse/stringify Глубокое Простота, доступность во всех средах Потеря типов, проблемы с циклическими ссылками Для объектов с простыми типами данных, когда не важны функции и специальные объекты structuredClone() Глубокое Поддержка многих типов, циклических ссылок, производительность Не копирует функции, новый API Для сложных структур данных в современных браузерах и Node.js Библиотеки (lodash.cloneDeep) Глубокое Максимальная поддержка типов, настраиваемость Внешняя зависимость, увеличивает размер бандла В сложных проектах, где требуются особые возможности клонирования

Рекомендации по выбору метода клонирования:

Используйте spread-оператор или Object.assign() , когда вам нужно создать копию простого объекта без вложенных структур.

, когда вам нужно создать копию простого объекта без вложенных структур. Применяйте JSON.parse/stringify , когда требуется глубокое клонирование объектов, содержащих только примитивы, массивы и простые объекты, а производительность не критична.

, когда требуется глубокое клонирование объектов, содержащих только примитивы, массивы и простые объекты, а производительность не критична. Выбирайте structuredClone() , когда работаете со сложными структурами данных, включающими специальные типы (Date, Map, Set, TypedArray) или циклические ссылки.

, когда работаете со сложными структурами данных, включающими специальные типы (Date, Map, Set, TypedArray) или циклические ссылки. Обратитесь к сторонним библиотекам (Lodash, Ramda, Immer), когда необходимо глубокое клонирование с дополнительными возможностями или в средах без поддержки современных API.

Пример комбинированного подхода:

function smartClone(obj) { // Для простых объектов используем быстрый spread-оператор if (!obj || typeof obj !== 'object' || Object.keys(obj).length === 0) { return { ...obj }; } // Проверяем, есть ли поддержка structuredClone if (typeof structuredClone === 'function') { try { // Исключаем функции из объекта перед клонированием const objWithoutFunctions = { ...obj }; for (const key in objWithoutFunctions) { if (typeof objWithoutFunctions[key] === 'function') { delete objWithoutFunctions[key]; } } return structuredClone(objWithoutFunctions); } catch (e) { // В случае ошибки используем fallback console.warn('structuredClone failed, using JSON fallback', e); } } // Fallback к JSON методу try { return JSON.parse(JSON.stringify(obj)); } catch (e) { console.error('Deep cloning failed', e); // Если и это не сработало, возвращаем поверхностную копию return { ...obj }; } }

Производительность различных методов клонирования может значительно отличаться в зависимости от размера и структуры объекта. Для критичных к производительности участков кода рекомендуется провести бенчмарки на реальных данных. 🏆

Ошибки при клонировании объектов часто приводят к трудноуловимым багам и нелогичному поведению кода. Зная тонкости разных методов — от простого spread-оператора до мощного structuredClone() — вы теперь вооружены инструментами для создания корректных копий любых данных. Глубокое понимание механизмов копирования объектов выделяет опытного разработчика среди новичков. Применяйте полученные знания осознанно, учитывая особенности и требования каждого конкретного случая, и ваши объекты всегда будут именно там, где вы их ожидаете увидеть.