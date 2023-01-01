Since в английском языке: использование, правила, примеры, ошибки#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях
- Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения грамматических правил
Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку
Маленькое слово "since" часто становится настоящим камнем преткновения даже для продвинутых студентов английского. 🤔 Одни путают его с "for", другие не знают, с каким временем его сочетать, а третьи и вовсе избегают использовать его в речи. Я помню свое замешательство, когда впервые столкнулся с разнообразием функций этого хамелеона английской грамматики. Действительно ли "since" так сложен, или мы просто не разобрались в его логике? Давайте раз и навсегда разложим по полочкам все правила употребления "since" и превратим эту грамматическую головоломку в ваше конкурентное преимущество в английском языке.
Since как предлог и союз: основные правила употребления
Как и многие английские слова, "since" обладает двойной природой, выступая и как предлог, и как союз. Понимание этой двойственности — первый шаг к правильному использованию.
Since как предлог указывает на начальную точку периода времени, который продолжается до момента речи или другого указанного момента. В этом случае после "since" следует существительное или герундий:
- I've been working on this project since Monday. — Я работаю над этим проектом с понедельника.
- She hasn't eaten since breakfast. — Она не ела с завтрака.
- He's felt better since taking the new medication. — Ему стало лучше с тех пор, как он начал принимать новое лекарство.
Since как союз вводит придаточное предложение времени, которое указывает на начальный момент действия или состояния, выраженного в главном предложении:
- I've lived in London since I graduated from university. — Я живу в Лондоне с тех пор, как окончил университет.
- She hasn't been the same since her dog died. — Она изменилась с тех пор, как умерла ее собака.
- The economy has improved since the new policy was implemented. — Экономика улучшилась с тех пор, как была введена новая политика.
Алексей, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Марией, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путала "since" и "for", пока я не предложил ей простую мнемонику: "Since" указывает на Старт (обе начинаются на "с"), а "for" на Продолжительность (от слова "протяжённость"). Мы составили карточки: с одной стороны предложения с пропусками, с другой — правильные ответы с объяснениями. Через две недели регулярных упражнений Мария уже автоматически определяла, когда использовать "since", а когда "for". На экзамене она получила максимальный балл за раздел грамматики и до сих пор благодарит меня за этот метод.
Важно отметить, что "since" может также использоваться в значении "так как, поскольку" (причинный союз):
- Since you're already here, you might as well help me. — Раз уж ты здесь, ты мог бы мне помочь.
- I decided to walk since it was such a beautiful day. — Я решил пройтись пешком, поскольку был такой прекрасный день.
|Функция
|За чем следует
|Пример
|Предлог
|Существительное, герундий
|Since Monday, since childhood, since starting
|Временной союз
|Придаточное предложение
|Since I was a child, since we met
|Причинный союз
|Придаточное предложение
|Since you asked, since it's important
Временные конструкции с since: когда использовать
"Since" всегда указывает на начальную точку временного периода, который продолжается до настоящего момента (или другой указанной точки отсчета). Это фундаментальное свойство определяет, когда мы можем использовать "since" в английском языке. 🕰️
Основные типы временных указателей, которые могут следовать за "since":
- Конкретная дата или время: since 1999, since Monday, since 6 o'clock
- Период жизни: since childhood, since college, since my twenties
- Событие в прошлом: since the war ended, since I moved to Berlin
- Начало действия: since starting the diet, since leaving school
Ключевое правило: после "since" должен следовать конкретный момент времени или событие, а не продолжительность времени. Сравните:
- ✅ I've known him since 2010. (конкретный момент начала)
- ❌ I've known him since ten years. (продолжительность — здесь нужно использовать "for")
Обратите внимание на время в придаточных предложениях с "since". Как правило, в придаточном предложении используется Past Simple, чтобы указать на момент в прошлом:
- She has been studying French since she moved to Paris. (не "since she has moved")
- They haven't seen each other since they graduated. (не "since they have graduated")
Существуют и специальные конструкции с "since", которые добавляют нюансы значения:
|Конструкция
|Значение
|Пример
|It's been + время + since...
|Указывает, сколько времени прошло с момента действия
|It's been two years since I visited Rome.
|Ever since...
|Подчеркивает непрерывность с определенного момента
|She's been fascinated by astronomy ever since she saw her first meteor shower.
|Since when...?
|Вопрос о начале действия или ситуации
|Since when have you been interested in jazz?
|Long since...
|Указывает, что действие произошло давно
|He has long since forgotten about that incident.
Since в разных временах: Perfect и не только
Наиболее естественно "since" сочетается с перфектными временами, так как они описывают действия, начавшиеся в прошлом и имеющие связь с настоящим. Именно эта связь — ключ к пониманию правильного употребления "since" с разными временами. 🔑
Present Perfect — это классическое сочетание с "since". Оно описывает действие, которое началось в прошлом (момент, указанный с помощью "since") и продолжается до настоящего момента:
- I have lived in Tokyo since 2015. — Я живу в Токио с 2015 года.
- She has studied English since she was a child. — Она изучает английский с детства.
Present Perfect Continuous акцентирует внимание на продолжительности и непрерывности действия:
- They have been dating since they met at university. — Они встречаются с тех пор, как познакомились в университете.
- I have been waiting since 3 o'clock. — Я жду с трех часов.
Past Perfect используется, когда нам нужно показать, что действие началось в определенный момент в прошлом и продолжалось до другого момента в прошлом:
- By the time I met her, she had lived in Paris since 2010. — К тому моменту, когда я с ней познакомился, она жила в Париже с 2010 года.
- He explained that he had been sick since Monday. — Он объяснил, что болеет с понедельника.
Future Perfect используется для описания действия, которое начнется до определенного момента в будущем и будет продолжаться до этого момента:
- By December, I will have worked here since January. — К декабрю я буду работать здесь с января.
- Next month, they will have been married since 2010. — В следующем месяце они будут женаты с 2010 года.
Хотя перфектные времена наиболее распространены с "since", в определенных контекстах возможны и другие времена:
- Past Simple: I lived in New York since 1998 until 2005. — Я жил в Нью-Йорке с 1998 по 2005 год. (законченный период в прошлом)
- Present Simple: It is three years since we met. — Прошло три года с тех пор, как мы встретились. (в конструкции "It is/has been... since")
Михаил, переводчик художественной литературы Работая над переводом американского романа, я столкнулся с интересным случаем употребления "since". Автор использовал конструкцию "It had been years since he had set foot in his hometown", где дважды употребил Past Perfect. Я засомневался, правильно ли это. Проконсультировавшись с американским редактором, я узнал, что в данном случае первый Past Perfect ("had been") указывает на состояние к определённому моменту повествования, а второй ("had set foot") – на ещё более раннее действие. Перевод должен отразить эту временную последовательность: "К тому моменту прошло уже несколько лет с тех пор, как он в последний раз ступал на землю родного города". Этот случай показал мне, что "since" может создавать сложные временные конструкции, особенно в литературном контексте, и требует внимательного анализа всей временной линии повествования.
Разница между since и for: ключевые отличия
Путаница между "since" и "for" — одна из самых распространенных проблем у изучающих английский. Эти предлоги тесно связаны с выражением времени, но используются по-разному. Разберемся в четких различиях между ними. ⏱️
Основное различие заключается в том, что "since" указывает на начальную точку действия, а "for" указывает на продолжительность действия:
- Since + конкретный момент времени (когда началось)
- For + период времени (как долго длится)
Примеры, иллюстрирующие это различие:
- I have lived here since 2015. (указывает, когда я начал здесь жить)
I have lived here for seven years. (указывает, сколько времени я здесь живу)
- She has been studying since breakfast. (с момента завтрака до сейчас)
- She has been studying for five hours. (продолжительность в пять часов)
Обратите внимание, что после "since" должен следовать конкретный момент (дата, время, событие), а после "for" — продолжительность (часы, дни, годы):
- ✅ since 1995, since last week, since I was a child
- ✅ for five years, for a long time, for several months
Вот простой способ проверить себя. Задайте вопрос к обстоятельству времени:
- Если вы отвечаете на вопрос "С какого момента?" — используйте "since".
- Если вы отвечаете на вопрос "Как долго?" — используйте "for".
Важно также помнить, что оба предлога обычно используются с перфектными временами, чтобы показать связь между прошлым и настоящим:
- We have been waiting since noon. — Мы ждем с полудня.
- We have been waiting for three hours. — Мы ждем три часа.
Иногда можно преобразовать предложение с "since" в предложение с "for" и наоборот, если известны оба параметра (начальная точка и продолжительность):
- I have worked here since 2018. ⟷ I have worked here for five years. (предполагая, что сейчас 2023 год)
- She hasn't eaten since breakfast. ⟷ She hasn't eaten for six hours. (предполагая, что завтрак был шесть часов назад)
Типичные ошибки в употреблении since и способы их избежать
Даже продвинутые студенты часто допускают ошибки при использовании "since". Разбор этих ошибок поможет вам избежать типичных ловушек и поднять свой уровень английского. 🚫
Ошибка 1: Использование "since" с продолжительностью времени
- ❌ I have been living here since three years.
- ✅ I have been living here for three years.
- ✅ I have been living here since 2020.
Ошибка 2: Неправильное время в придаточном предложении после "since"
- ❌ She has changed a lot since she has started her new job.
- ✅ She has changed a lot since she started her new job.
Ошибка 3: Использование Present Perfect в главном предложении, когда действие уже завершилось
- ❌ I have lived in Paris since 2010 until 2015.
- ✅ I lived in Paris from 2010 until 2015.
- ✅ I have lived in Paris since 2010. (если я всё ещё живу там)
Ошибка 4: Смешение "since" и "ago"
- ❌ Since two weeks we bought a new car.
- ✅ Two weeks ago we bought a new car.
- ✅ We have had a new car since two weeks ago.
Ошибка 5: Использование "since" без указания на прошедшее время
- ❌ I will start working since tomorrow.
- ✅ I will start working from tomorrow.
Вот несколько практических стратегий, чтобы избежать этих ошибок:
- Задавайте себе вопросы: "Указываю ли я на начальную точку (since) или продолжительность (for)?"
- Проверяйте временную логику: Действие началось в прошлом и продолжается сейчас? Если да, используйте перфектное время с "since".
- Создайте свои мнемонические правила: например, "S" в "Since" можно ассоциировать со словом "Start" (начало).
- Практикуйте через парные упражнения: преобразуйте предложения с "for" в предложения с "since" и наоборот.
- Составьте список типичных выражений с "since" и заучите их: since childhood, since I can remember, since then.
Обратите внимание, что в некоторых устойчивых выражениях "since" имеет особое употребление:
- Long since: He has long since forgotten about it. (Он давно об этом забыл.)
- Ever since: Ever since the accident, he's been afraid of driving. (С самой аварии он боится водить.)
- Since when?: Since when do you speak French? (С каких пор ты говоришь по-французски?)
И наконец, не забывайте, что "since" также может использоваться в значении "потому что, так как":
- Since you're here, could you help me? (Раз уж ты здесь, не мог бы ты мне помочь?)
- I'll do it myself since nobody else will. (Я сделаю это сам, раз никто другой не сделает.)
Маленькое слово "since" открывает огромные возможности для точного выражения времени в английском языке. Овладев его использованием, вы сможете не только избежать распространенных ошибок, но и придать своей речи естественность и гибкость, свойственную носителям языка. Помните: "since" указывает на начало, а не на протяженность; сочетается с перфектными временами, требуя Past Simple в придаточных предложениях; и может выступать в различных ролях — от предлога до причинного союза. Тренируйтесь регулярно, отслеживайте правильное употребление в аутентичных материалах, и это слово станет вашим верным помощником, а не камнем преткновения в изучении английского.