Since в английском языке: использование, правила, примеры, ошибки

Для кого эта статья:

Студенты, изучающие английский язык на среднем и продвинутом уровнях

Преподаватели английского языка, ищущие способы объяснения грамматических правил

Люди, готовящиеся к международным экзаменам по английскому языку Маленькое слово "since" часто становится настоящим камнем преткновения даже для продвинутых студентов английского. 🤔 Одни путают его с "for", другие не знают, с каким временем его сочетать, а третьи и вовсе избегают использовать его в речи. Я помню свое замешательство, когда впервые столкнулся с разнообразием функций этого хамелеона английской грамматики. Действительно ли "since" так сложен, или мы просто не разобрались в его логике? Давайте раз и навсегда разложим по полочкам все правила употребления "since" и превратим эту грамматическую головоломку в ваше конкурентное преимущество в английском языке.

Since как предлог и союз: основные правила употребления

Как и многие английские слова, "since" обладает двойной природой, выступая и как предлог, и как союз. Понимание этой двойственности — первый шаг к правильному использованию.

Since как предлог указывает на начальную точку периода времени, который продолжается до момента речи или другого указанного момента. В этом случае после "since" следует существительное или герундий:

I've been working on this project since Monday . — Я работаю над этим проектом с понедельника.

. — Я работаю над этим проектом с понедельника. She hasn't eaten since breakfast . — Она не ела с завтрака.

. — Она не ела с завтрака. He's felt better since taking the new medication. — Ему стало лучше с тех пор, как он начал принимать новое лекарство.

Since как союз вводит придаточное предложение времени, которое указывает на начальный момент действия или состояния, выраженного в главном предложении:

I've lived in London since I graduated from university. — Я живу в Лондоне с тех пор, как окончил университет.

from university. — Я живу в Лондоне с тех пор, как окончил университет. She hasn't been the same since her dog died . — Она изменилась с тех пор, как умерла ее собака.

. — Она изменилась с тех пор, как умерла ее собака. The economy has improved since the new policy was implemented. — Экономика улучшилась с тех пор, как была введена новая политика.

Алексей, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Марией, которая готовилась к международному экзамену. Она постоянно путала "since" и "for", пока я не предложил ей простую мнемонику: "Since" указывает на Старт (обе начинаются на "с"), а "for" на Продолжительность (от слова "протяжённость"). Мы составили карточки: с одной стороны предложения с пропусками, с другой — правильные ответы с объяснениями. Через две недели регулярных упражнений Мария уже автоматически определяла, когда использовать "since", а когда "for". На экзамене она получила максимальный балл за раздел грамматики и до сих пор благодарит меня за этот метод.

Важно отметить, что "since" может также использоваться в значении "так как, поскольку" (причинный союз):

Since you're already here, you might as well help me. — Раз уж ты здесь, ты мог бы мне помочь.

I decided to walk since it was such a beautiful day. — Я решил пройтись пешком, поскольку был такой прекрасный день.

Функция За чем следует Пример Предлог Существительное, герундий Since Monday, since childhood, since starting Временной союз Придаточное предложение Since I was a child, since we met Причинный союз Придаточное предложение Since you asked, since it's important

Временные конструкции с since: когда использовать

"Since" всегда указывает на начальную точку временного периода, который продолжается до настоящего момента (или другой указанной точки отсчета). Это фундаментальное свойство определяет, когда мы можем использовать "since" в английском языке. 🕰️

Основные типы временных указателей, которые могут следовать за "since":

Конкретная дата или время: since 1999, since Monday, since 6 o'clock Период жизни: since childhood, since college, since my twenties Событие в прошлом: since the war ended, since I moved to Berlin Начало действия: since starting the diet, since leaving school

Ключевое правило: после "since" должен следовать конкретный момент времени или событие, а не продолжительность времени. Сравните:

✅ I've known him since 2010 . (конкретный момент начала)

. (конкретный момент начала) ❌ I've known him since ten years. (продолжительность — здесь нужно использовать "for")

Обратите внимание на время в придаточных предложениях с "since". Как правило, в придаточном предложении используется Past Simple, чтобы указать на момент в прошлом:

She has been studying French since she moved to Paris. (не "since she has moved")

to Paris. (не "since she has moved") They haven't seen each other since they graduated. (не "since they have graduated")

Существуют и специальные конструкции с "since", которые добавляют нюансы значения:

Конструкция Значение Пример It's been + время + since... Указывает, сколько времени прошло с момента действия It's been two years since I visited Rome. Ever since... Подчеркивает непрерывность с определенного момента She's been fascinated by astronomy ever since she saw her first meteor shower. Since when...? Вопрос о начале действия или ситуации Since when have you been interested in jazz? Long since... Указывает, что действие произошло давно He has long since forgotten about that incident.

Since в разных временах: Perfect и не только

Наиболее естественно "since" сочетается с перфектными временами, так как они описывают действия, начавшиеся в прошлом и имеющие связь с настоящим. Именно эта связь — ключ к пониманию правильного употребления "since" с разными временами. 🔑

Present Perfect — это классическое сочетание с "since". Оно описывает действие, которое началось в прошлом (момент, указанный с помощью "since") и продолжается до настоящего момента:

I have lived in Tokyo since 2015. — Я живу в Токио с 2015 года.

in Tokyo since 2015. — Я живу в Токио с 2015 года. She has studied English since she was a child. — Она изучает английский с детства.

Present Perfect Continuous акцентирует внимание на продолжительности и непрерывности действия:

They have been dating since they met at university. — Они встречаются с тех пор, как познакомились в университете.

since they met at university. — Они встречаются с тех пор, как познакомились в университете. I have been waiting since 3 o'clock. — Я жду с трех часов.

Past Perfect используется, когда нам нужно показать, что действие началось в определенный момент в прошлом и продолжалось до другого момента в прошлом:

By the time I met her, she had lived in Paris since 2010. — К тому моменту, когда я с ней познакомился, она жила в Париже с 2010 года.

in Paris since 2010. — К тому моменту, когда я с ней познакомился, она жила в Париже с 2010 года. He explained that he had been sick since Monday. — Он объяснил, что болеет с понедельника.

Future Perfect используется для описания действия, которое начнется до определенного момента в будущем и будет продолжаться до этого момента:

By December, I will have worked here since January. — К декабрю я буду работать здесь с января.

here since January. — К декабрю я буду работать здесь с января. Next month, they will have been married since 2010. — В следующем месяце они будут женаты с 2010 года.

Хотя перфектные времена наиболее распространены с "since", в определенных контекстах возможны и другие времена:

Past Simple : I lived in New York since 1998 until 2005. — Я жил в Нью-Йорке с 1998 по 2005 год. (законченный период в прошлом)

: I lived in New York since 1998 until 2005. — Я жил в Нью-Йорке с 1998 по 2005 год. (законченный период в прошлом) Present Simple: It is three years since we met. — Прошло три года с тех пор, как мы встретились. (в конструкции "It is/has been... since")

Михаил, переводчик художественной литературы Работая над переводом американского романа, я столкнулся с интересным случаем употребления "since". Автор использовал конструкцию "It had been years since he had set foot in his hometown", где дважды употребил Past Perfect. Я засомневался, правильно ли это. Проконсультировавшись с американским редактором, я узнал, что в данном случае первый Past Perfect ("had been") указывает на состояние к определённому моменту повествования, а второй ("had set foot") – на ещё более раннее действие. Перевод должен отразить эту временную последовательность: "К тому моменту прошло уже несколько лет с тех пор, как он в последний раз ступал на землю родного города". Этот случай показал мне, что "since" может создавать сложные временные конструкции, особенно в литературном контексте, и требует внимательного анализа всей временной линии повествования.

Разница между since и for: ключевые отличия

Путаница между "since" и "for" — одна из самых распространенных проблем у изучающих английский. Эти предлоги тесно связаны с выражением времени, но используются по-разному. Разберемся в четких различиях между ними. ⏱️

Основное различие заключается в том, что "since" указывает на начальную точку действия, а "for" указывает на продолжительность действия:

Since + конкретный момент времени (когда началось)

+ конкретный момент времени (когда началось) For + период времени (как долго длится)

Примеры, иллюстрирующие это различие:

I have lived here since 2015 . (указывает, когда я начал здесь жить)

. (указывает, когда я начал здесь жить) I have lived here for seven years . (указывает, сколько времени я здесь живу)

She has been studying since breakfast . (с момента завтрака до сейчас)

. (с момента завтрака до сейчас) She has been studying for five hours. (продолжительность в пять часов)

Обратите внимание, что после "since" должен следовать конкретный момент (дата, время, событие), а после "for" — продолжительность (часы, дни, годы):

✅ since 1995, since last week, since I was a child

✅ for five years, for a long time, for several months

Вот простой способ проверить себя. Задайте вопрос к обстоятельству времени:

Если вы отвечаете на вопрос " С какого момента? " — используйте "since".

" — используйте "since". Если вы отвечаете на вопрос "Как долго?" — используйте "for".

Важно также помнить, что оба предлога обычно используются с перфектными временами, чтобы показать связь между прошлым и настоящим:

We have been waiting since noon. — Мы ждем с полудня.

since noon. — Мы ждем с полудня. We have been waiting for three hours. — Мы ждем три часа.

Иногда можно преобразовать предложение с "since" в предложение с "for" и наоборот, если известны оба параметра (начальная точка и продолжительность):

I have worked here since 2018 . ⟷ I have worked here for five years . (предполагая, что сейчас 2023 год)

. ⟷ I have worked here . (предполагая, что сейчас 2023 год) She hasn't eaten since breakfast. ⟷ She hasn't eaten for six hours. (предполагая, что завтрак был шесть часов назад)

Типичные ошибки в употреблении since и способы их избежать

Даже продвинутые студенты часто допускают ошибки при использовании "since". Разбор этих ошибок поможет вам избежать типичных ловушек и поднять свой уровень английского. 🚫

Ошибка 1: Использование "since" с продолжительностью времени

❌ I have been living here since three years .

. ✅ I have been living here for three years .

. ✅ I have been living here since 2020.

Ошибка 2: Неправильное время в придаточном предложении после "since"

❌ She has changed a lot since she has started her new job.

her new job. ✅ She has changed a lot since she started her new job.

Ошибка 3: Использование Present Perfect в главном предложении, когда действие уже завершилось

❌ I have lived in Paris since 2010 until 2015.

in Paris since 2010 until 2015. ✅ I lived in Paris from 2010 until 2015.

in Paris from 2010 until 2015. ✅ I have lived in Paris since 2010. (если я всё ещё живу там)

Ошибка 4: Смешение "since" и "ago"

❌ Since two weeks we bought a new car.

two weeks we bought a new car. ✅ Two weeks ago we bought a new car.

we bought a new car. ✅ We have had a new car since two weeks ago.

Ошибка 5: Использование "since" без указания на прошедшее время

❌ I will start working since tomorrow.

tomorrow. ✅ I will start working from tomorrow.

Вот несколько практических стратегий, чтобы избежать этих ошибок:

Задавайте себе вопросы: "Указываю ли я на начальную точку (since) или продолжительность (for)?" Проверяйте временную логику: Действие началось в прошлом и продолжается сейчас? Если да, используйте перфектное время с "since". Создайте свои мнемонические правила: например, "S" в "Since" можно ассоциировать со словом "Start" (начало). Практикуйте через парные упражнения: преобразуйте предложения с "for" в предложения с "since" и наоборот. Составьте список типичных выражений с "since" и заучите их: since childhood, since I can remember, since then.

Обратите внимание, что в некоторых устойчивых выражениях "since" имеет особое употребление:

Long since : He has long since forgotten about it. (Он давно об этом забыл.)

: He has long since forgotten about it. (Он давно об этом забыл.) Ever since : Ever since the accident, he's been afraid of driving. (С самой аварии он боится водить.)

: Ever since the accident, he's been afraid of driving. (С самой аварии он боится водить.) Since when?: Since when do you speak French? (С каких пор ты говоришь по-французски?)

И наконец, не забывайте, что "since" также может использоваться в значении "потому что, так как":

Since you're here, could you help me? (Раз уж ты здесь, не мог бы ты мне помочь?)

I'll do it myself since nobody else will. (Я сделаю это сам, раз никто другой не сделает.)