Как правильно использовать does в английском: функции и примеры#Изучение английского
Многие изучающие английский язык испытывают настоящую головную боль при встрече с маленьким, но коварным словом "does". Этот вспомогательный глагол подобен ключу, который открывает двери к правильному построению вопросов и отрицаний в английской грамматике. Однако без понимания его функций и правил использования, ваша речь рискует превратиться в грамматический хаос. Давайте раз и навсегда разберемся, как укротить это непослушное "does" и превратить его из врага в надежного союзника вашего английского. 🔑
Основные функции и значение does в английском языке
Вспомогательный глагол "does" играет ключевую роль в формировании Present Simple (настоящего простого времени). Его основные функции связаны с построением вопросительных и отрицательных предложений, а также с усилением значения утверждений. Важно понимать, что "does" употребляется только с третьим лицом единственного числа (he, she, it) и не используется с другими местоимениями.
Для наглядности представим основные случаи использования "does":
|Функция
|Пример
|Комментарий
|Вопросительные предложения
|Does she play tennis?
|Ставится в начале предложения
|Отрицательные предложения
|She does not (doesn't) play tennis.
|Используется с частицей "not"
|Усиление утверждений
|She does play tennis well!
|Подчеркивает истинность утверждения
|Краткие ответы
|Yes, she does. / No, she doesn't.
|Используется вместо повторения полного предложения
Обратите внимание, что "does" — это форма глагола "do" для 3-го лица единственного числа. Это означает, что в Present Simple основной глагол после "does" всегда употребляется в базовой форме без окончания -s/-es. Например: He does work (а не "He does works").
Запомните основное правило: когда в предложении появляется "does", окончание -s/-es у основного глагола исчезает! Это один из самых распространенных источников ошибок при изучении английского. 🧩
Елена Викторовна, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на уроке я заметила, что почти все мои ученики делают одну и ту же ошибку. Они писали: "Does she goes to school?" вместо правильного "Does she go to school?". Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, я придумала мнемоническое правило: "Когда does в игре, -s у глагола исчезает". Мы даже нарисовали комикс, где буква S убегает от does. Через неделю 90% учеников перестали делать эту ошибку, а через месяц правило автоматизировалось у всех. Теперь я всегда начинаю объяснение темы "does" с этой простой, но эффективной формулировки.
Does в вопросительных конструкциях: правила построения
Построение вопросов с помощью "does" подчиняется четким правилам. Вспомогательный глагол ставится в начале предложения, за ним следует подлежащее, а затем основной глагол без окончания -s/-es и остальные члены предложения.
Схема построения общего вопроса:
Does + подлежащее (he, she, it) + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения?
Примеры:
- Does he work in London? — Он работает в Лондоне?
- Does she speak Spanish? — Она говорит по-испански?
- Does it cost too much? — Это стоит слишком дорого?
- Does your brother play football? — Твой брат играет в футбол?
Для построения специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов) схема немного меняется:
Вопросительное слово + does + подлежащее + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения?
Примеры:
- Where does she live? — Где она живёт?
- Why does he study French? — Почему он изучает французский?
- How often does your sister visit you? — Как часто твоя сестра навещает тебя?
- What does this word mean? — Что означает это слово?
Важно помнить, что в вопросах с "does" основной глагол всегда используется без окончания -s/-es, потому что вся "ответственность" за указание на 3-е лицо единственного числа ложится на вспомогательный глагол "does". 📝
При формировании кратких ответов используйте следующую структуру:
- Положительный ответ: Yes, подлежащее + does.
- Отрицательный ответ: No, подлежащее + doesn't (does not).
Например:
- Does he live in Paris? — Yes, he does. / No, he doesn't.
- Does your sister speak German? — Yes, she does. / No, she doesn't.
Использование does в отрицательных предложениях
Для образования отрицательной формы с "does" используется отрицательная частица "not", которая ставится после вспомогательного глагола. В разговорной речи и неформальной письменной коммуникации часто используется сокращенная форма "doesn't".
Схема построения отрицательного предложения:
Подлежащее (he, she, it) + does not (doesn't) + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения.
Примеры:
- He does not (doesn't) like coffee. — Он не любит кофе.
- She does not (doesn't) understand physics. — Она не понимает физику.
- It does not (doesn't) work properly. — Это не работает должным образом.
- My father doesn't drive to work. — Мой отец не ездит на работу на машине.
Артём Петрович, лингвист-методист Работая с взрослыми студентами, я часто сталкиваюсь с проблемой "двойного отрицания" при использовании doesn't. Одна моя студентка, директор крупной компании, постоянно говорила "She doesn't goes", "He doesn't wants". Несмотря на высокий уровень в других аспектах языка, эта ошибка упорно не поддавалась коррекции. Мы решили проблему неожиданным способом: я попросил её каждый раз при использовании doesn't представлять, что она "платит" за него, отдавая окончание -s у основного глагола. "Вы уже заплатили за отрицание, используя doesn't, поэтому второй раз платить не нужно," — объяснил я. Эта бизнес-метафора сработала идеально — больше ошибок с двойным отрицанием у неё не возникало.
Помните, что и в отрицательных предложениях основной глагол после "does not" или "doesn't" всегда используется без окончания -s/-es. Это объясняется тем, что функцию маркера третьего лица единственного числа берет на себя вспомогательный глагол "does". ❌
Сравните правильные и неправильные варианты:
|Правильно
|Неправильно
|She doesn't work on Sundays.
|She doesn't works on Sundays.
|He doesn't speak French.
|He doesn't speaks French.
|It doesn't cost much.
|It doesn't costs much.
|The dog doesn't like swimming.
|The dog doesn't likes swimming.
Употребление does для усиления смысла утверждений
Одна из менее известных, но выразительных функций "does" — усиление значения утвердительных предложений. Это эмфатическое использование придает высказыванию дополнительную убедительность и эмоциональность. 💪
Схема построения эмфатических утверждений:
Подлежащее (he, she, it) + does + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения.
Примеры:
- He does know the answer! (Он действительно знает ответ!) — подчеркивается, что, вопреки возможным сомнениям, он знает ответ.
- She does understand the problem. (Она действительно понимает проблему.) — усиление утверждения, возможно, в противовес предыдущим утверждениям об обратном.
- It does matter to me. (Это действительно важно для меня.) — усиливается значимость предмета обсуждения.
Эмфатическое "does" часто используется в следующих ситуациях:
- Для противопоставления: "People say he doesn't care, but he does care." (Люди говорят, что ему всё равно, но ему действительно не всё равно.)
- Для убеждения собеседника: "Trust me, she does know what she's doing." (Поверь мне, она действительно знает, что делает.)
- Для выражения удивления или признания: "Wow, she does sing beautifully!" (Вау, она действительно поёт красиво!)
- Для усиления просьбы или приказа: "Please, do help me with this!" (Пожалуйста, помоги мне с этим!)
При эмфатическом использовании "does" обычно выделяется интонационно в устной речи. В письменном тексте такие конструкции могут сопровождаться восклицательным знаком или другими средствами выразительности.
Стоит отметить, что эмфатическое "does" также может использоваться в ответах, чтобы подтвердить истинность высказывания:
- "He doesn't like sports." — "He does!" (Он действительно любит!)
- "I'm not sure if she understands." — "She does understand!" (Она действительно понимает!)
Распространенные ошибки при использовании does
Несмотря на кажущуюся простоту, "does" остаётся источником множества ошибок даже у тех, кто давно изучает английский язык. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫
Ошибка #1: Использование окончания -s/-es у основного глагола после "does"
- Неправильно: Does she goes to work by car?
- Правильно: Does she go to work by car?
Ошибка #2: Неправильный порядок слов в вопросах
- Неправильно: Where she does live?
- Правильно: Where does she live?
Ошибка #3: Использование "does" не с 3-м лицом единственного числа
- Неправильно: Does they like music? / Does I look tired?
- Правильно: Do they like music? / Do I look tired?
Ошибка #4: Двойное отрицание
- Неправильно: She doesn't knows the answer.
- Правильно: She doesn't know the answer.
Ошибка #5: Отсутствие "does" в вопросах
- Неправильно: She works here?
- Правильно: Does she work here?
Ошибка #6: Неправильное образование кратких ответов
- Неправильно: Does he like sports? — Yes, he likes. / No, he not likes.
- Правильно: Does he like sports? — Yes, he does. / No, he doesn't.
Ошибка #7: Неправильное использование с глаголом "to be"
- Неправильно: Does she is a doctor?
- Правильно: Is she a doctor?
Глагол "to be" (am, is, are) не требует вспомогательного глагола "does" для образования вопросов и отрицаний, так как сам может выполнять эти функции.
Ошибка #8: Избыточное использование "does" в утвердительных предложениях
- Неправильно: She does live in London. (без эмфатического значения)
- Правильно: She lives in London.
Помните, что в обычных утвердительных предложениях в Present Simple "does" не используется — вместо этого основной глагол получает окончание -s/-es.
Правильное использование "does" открывает новые горизонты в освоении английского языка. Запомните три главных правила: "does" работает только с третьим лицом единственного числа, после "does" основной глагол теряет окончание -s/-es, и порядок слов в предложении имеет решающее значение. Практикуйте эти правила в своей речи, анализируйте примеры и не бойтесь делать ошибки — они неизбежная часть процесса обучения. Со временем использование "does" станет для вас таким же естественным, как дыхание, и вы сможете сосредоточиться на более сложных аспектах английской грамматики.