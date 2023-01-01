Как правильно использовать does в английском: функции и примеры

Для кого эта статья:

Для студентов и учащихся, изучающих английский язык

Для преподавателей английского языка, ищущих методы объяснения темы

Для людей, сталкивающихся с трудностями в грамматике английского языка Многие изучающие английский язык испытывают настоящую головную боль при встрече с маленьким, но коварным словом "does". Этот вспомогательный глагол подобен ключу, который открывает двери к правильному построению вопросов и отрицаний в английской грамматике. Однако без понимания его функций и правил использования, ваша речь рискует превратиться в грамматический хаос. Давайте раз и навсегда разберемся, как укротить это непослушное "does" и превратить его из врага в надежного союзника вашего английского. 🔑

Основные функции и значение does в английском языке

Вспомогательный глагол "does" играет ключевую роль в формировании Present Simple (настоящего простого времени). Его основные функции связаны с построением вопросительных и отрицательных предложений, а также с усилением значения утверждений. Важно понимать, что "does" употребляется только с третьим лицом единственного числа (he, she, it) и не используется с другими местоимениями.

Для наглядности представим основные случаи использования "does":

Функция Пример Комментарий Вопросительные предложения Does she play tennis? Ставится в начале предложения Отрицательные предложения She does not (doesn't) play tennis. Используется с частицей "not" Усиление утверждений She does play tennis well! Подчеркивает истинность утверждения Краткие ответы Yes, she does. / No, she doesn't. Используется вместо повторения полного предложения

Обратите внимание, что "does" — это форма глагола "do" для 3-го лица единственного числа. Это означает, что в Present Simple основной глагол после "does" всегда употребляется в базовой форме без окончания -s/-es. Например: He does work (а не "He does works").

Запомните основное правило: когда в предложении появляется "does", окончание -s/-es у основного глагола исчезает! Это один из самых распространенных источников ошибок при изучении английского. 🧩

Елена Викторовна, преподаватель английского языка высшей категории Однажды на уроке я заметила, что почти все мои ученики делают одну и ту же ошибку. Они писали: "Does she goes to school?" вместо правильного "Does she go to school?". Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, я придумала мнемоническое правило: "Когда does в игре, -s у глагола исчезает". Мы даже нарисовали комикс, где буква S убегает от does. Через неделю 90% учеников перестали делать эту ошибку, а через месяц правило автоматизировалось у всех. Теперь я всегда начинаю объяснение темы "does" с этой простой, но эффективной формулировки.

Does в вопросительных конструкциях: правила построения

Построение вопросов с помощью "does" подчиняется четким правилам. Вспомогательный глагол ставится в начале предложения, за ним следует подлежащее, а затем основной глагол без окончания -s/-es и остальные члены предложения.

Схема построения общего вопроса:

Does + подлежащее (he, she, it) + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения?

Примеры:

Does he work in London? — Он работает в Лондоне?

Does she speak Spanish? — Она говорит по-испански?

Does it cost too much? — Это стоит слишком дорого?

Does your brother play football? — Твой брат играет в футбол?

Для построения специальных вопросов (начинающихся с вопросительных слов) схема немного меняется:

Вопросительное слово + does + подлежащее + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения?

Примеры:

Where does she live? — Где она живёт?

Why does he study French? — Почему он изучает французский?

How often does your sister visit you? — Как часто твоя сестра навещает тебя?

What does this word mean? — Что означает это слово?

Важно помнить, что в вопросах с "does" основной глагол всегда используется без окончания -s/-es, потому что вся "ответственность" за указание на 3-е лицо единственного числа ложится на вспомогательный глагол "does". 📝

При формировании кратких ответов используйте следующую структуру:

Положительный ответ: Yes, подлежащее + does.

Отрицательный ответ: No, подлежащее + doesn't (does not).

Например:

Does he live in Paris? — Yes, he does. / No, he doesn't.

Does your sister speak German? — Yes, she does. / No, she doesn't.

Использование does в отрицательных предложениях

Для образования отрицательной формы с "does" используется отрицательная частица "not", которая ставится после вспомогательного глагола. В разговорной речи и неформальной письменной коммуникации часто используется сокращенная форма "doesn't".

Схема построения отрицательного предложения:

Подлежащее (he, she, it) + does not (doesn't) + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения.

Примеры:

He does not (doesn't) like coffee. — Он не любит кофе.

She does not (doesn't) understand physics. — Она не понимает физику.

It does not (doesn't) work properly. — Это не работает должным образом.

My father doesn't drive to work. — Мой отец не ездит на работу на машине.

Артём Петрович, лингвист-методист Работая с взрослыми студентами, я часто сталкиваюсь с проблемой "двойного отрицания" при использовании doesn't. Одна моя студентка, директор крупной компании, постоянно говорила "She doesn't goes", "He doesn't wants". Несмотря на высокий уровень в других аспектах языка, эта ошибка упорно не поддавалась коррекции. Мы решили проблему неожиданным способом: я попросил её каждый раз при использовании doesn't представлять, что она "платит" за него, отдавая окончание -s у основного глагола. "Вы уже заплатили за отрицание, используя doesn't, поэтому второй раз платить не нужно," — объяснил я. Эта бизнес-метафора сработала идеально — больше ошибок с двойным отрицанием у неё не возникало.

Помните, что и в отрицательных предложениях основной глагол после "does not" или "doesn't" всегда используется без окончания -s/-es. Это объясняется тем, что функцию маркера третьего лица единственного числа берет на себя вспомогательный глагол "does". ❌

Сравните правильные и неправильные варианты:

Правильно Неправильно She doesn't work on Sundays. She doesn't works on Sundays. He doesn't speak French. He doesn't speaks French. It doesn't cost much. It doesn't costs much. The dog doesn't like swimming. The dog doesn't likes swimming.

Употребление does для усиления смысла утверждений

Одна из менее известных, но выразительных функций "does" — усиление значения утвердительных предложений. Это эмфатическое использование придает высказыванию дополнительную убедительность и эмоциональность. 💪

Схема построения эмфатических утверждений:

Подлежащее (he, she, it) + does + основной глагол (без -s/-es) + остальная часть предложения.

Примеры:

He does know the answer! (Он действительно знает ответ!) — подчеркивается, что, вопреки возможным сомнениям, он знает ответ.

She does understand the problem. (Она действительно понимает проблему.) — усиление утверждения, возможно, в противовес предыдущим утверждениям об обратном.

It does matter to me. (Это действительно важно для меня.) — усиливается значимость предмета обсуждения.

Эмфатическое "does" часто используется в следующих ситуациях:

Для противопоставления: "People say he doesn't care, but he does care." (Люди говорят, что ему всё равно, но ему действительно не всё равно.)

Для убеждения собеседника: "Trust me, she does know what she's doing." (Поверь мне, она действительно знает, что делает.)

Для выражения удивления или признания: "Wow, she does sing beautifully!" (Вау, она действительно поёт красиво!)

Для усиления просьбы или приказа: "Please, do help me with this!" (Пожалуйста, помоги мне с этим!)

При эмфатическом использовании "does" обычно выделяется интонационно в устной речи. В письменном тексте такие конструкции могут сопровождаться восклицательным знаком или другими средствами выразительности.

Стоит отметить, что эмфатическое "does" также может использоваться в ответах, чтобы подтвердить истинность высказывания:

"He doesn't like sports." — "He does!" (Он действительно любит!)

"I'm not sure if she understands." — "She does understand!" (Она действительно понимает!)

Распространенные ошибки при использовании does

Несмотря на кажущуюся простоту, "does" остаётся источником множества ошибок даже у тех, кто давно изучает английский язык. Рассмотрим самые распространенные из них, чтобы вы могли их избежать. 🚫

Ошибка #1: Использование окончания -s/-es у основного глагола после "does"

Неправильно: Does she goes to work by car?

Правильно: Does she go to work by car?

Ошибка #2: Неправильный порядок слов в вопросах

Неправильно: Where she does live?

Правильно: Where does she live?

Ошибка #3: Использование "does" не с 3-м лицом единственного числа

Неправильно: Does they like music? / Does I look tired?

Правильно: Do they like music? / Do I look tired?

Ошибка #4: Двойное отрицание

Неправильно: She doesn't knows the answer.

Правильно: She doesn't know the answer.

Ошибка #5: Отсутствие "does" в вопросах

Неправильно: She works here?

Правильно: Does she work here?

Ошибка #6: Неправильное образование кратких ответов

Неправильно: Does he like sports? — Yes, he likes. / No, he not likes.

Правильно: Does he like sports? — Yes, he does. / No, he doesn't.

Ошибка #7: Неправильное использование с глаголом "to be"

Неправильно: Does she is a doctor?

Правильно: Is she a doctor?

Глагол "to be" (am, is, are) не требует вспомогательного глагола "does" для образования вопросов и отрицаний, так как сам может выполнять эти функции.

Ошибка #8: Избыточное использование "does" в утвердительных предложениях

Неправильно: She does live in London. (без эмфатического значения)

Правильно: She lives in London.

Помните, что в обычных утвердительных предложениях в Present Simple "does" не используется — вместо этого основной глагол получает окончание -s/-es.