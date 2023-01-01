Полное руководство по артиклям: как правильно использовать a, an, the

Для кого эта статья:

Русскоговорящие студенты, изучающие английский язык

Преподаватели английского языка, ищущие дополнительный материал для обучения

Люди, желающие улучшить свой уровень грамотности и уверенности в использовании английского языка Путаетесь в артиклях и не знаете, когда использовать "a", когда "an", а когда "the"? Вы не одиноки — даже продвинутые студенты английского языка часто допускают ошибки в этой коварной области грамматики. Артикли кажутся простыми, но на практике вызывают массу вопросов. Я подготовил исчерпывающее руководство, которое раз и навсегда прояснит правила использования артиклей и поможет вам писать и говорить на английском с уверенностью профессионала. Давайте разберем эту тему так, чтобы больше никаких сомнений не оставалось! 🎯

Что такое артикли и почему они важны в английском

Артикли — это небольшие слова, которые стоят перед существительными и определяют их. В английском языке существует три артикля: неопределенные "a" и "an" и определенный "the". Казалось бы, всего три слова — что может быть проще? Однако их правильное использование требует понимания нюансов, недоступных многим изучающим английский язык.

Артикли выполняют критически важную функцию: они сигнализируют слушателю или читателю, насколько знаком или уникален предмет разговора. Неправильное использование артиклей может полностью изменить смысл предложения или создать неловкую ситуацию при общении.

Елена Васильева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню случай с моим студентом Алексеем, готовившимся к собеседованию в международную компанию. На пробном интервью он произнес фразу "I am manager" вместо "I am a manager". Рекрутер улыбнулся и переспросил: "The manager? Of the whole company?" Алексей смутился, не понимая, в чём ошибка. Без артикля "a" его фраза звучала так, будто он не просто менеджер, а какой-то особенный, единственный менеджер. После этого случая мы потратили две дополнительные недели на интенсивную работу с артиклями. Сегодня Алексей — успешный руководитель отдела в той самой компании, и шутит, что "маленькая буква а" изменила его карьеру.

Статистика показывает, что ошибки в использовании артиклей составляют до 30% всех грамматических ошибок среди изучающих английский. При этом правильное использование артиклей значительно повышает восприятие вашего уровня владения языком носителями.

Отсутствие артиклей в русском языке делает эту тему особенно сложной для русскоговорящих студентов. Мы просто не можем опираться на интуицию, как это делают носители языка. Вместо этого нам нужно осваивать систему правил и исключений.

Правила использования неопределенных артиклей a и an

Неопределенные артикли "a" и "an" используются с исчисляемыми существительными в единственном числе, когда мы упоминаем что-то впервые, говорим о чем-то неконкретном или о представителе целой категории.

Выбор между "a" и "an" зависит от произношения (не написания!) следующего слова:

A используется перед словами, которые начинаются с согласного звука: a book, a university, a European.

используется перед словами, которые начинаются с согласного звука: a book, a university, a European. An используется перед словами, которые начинаются с гласного звука: an apple, an hour, an honest man.

Обратите внимание на хитрые случаи, когда написание и произношение не совпадают: "hour" начинается с согласной буквы "h", но произносится с гласного звука, поэтому мы говорим "an hour". И наоборот, "university" начинается с гласной "u", но произносится как /juːnɪvɜːsɪti/ с согласным звуком /j/, поэтому используется "a university". 🎓

Правило Примеры правильного использования Распространенные ошибки Перед согласным звуком используется "a" a book, a dog, a student an book, an student Перед гласным звуком используется "an" an apple, an elephant, an interview a apple, a elephant Учитывается произношение, а не написание a university, a one-way street, an hour an university, a hour С аббревиатурами зависит от произношения an MBA, a PhD, an FBI agent a MBA, an PhD

Неопределенные артикли используются в следующих случаях:

При первом упоминании: I saw a cat in the garden. The cat was black. (Сначала "a cat" — впервые упоминаем, потом "the cat" — уже известный нам кот). Для обозначения одного из многих: I need a pencil. (Любой карандаш, не какой-то конкретный). При обозначении профессии: She is a doctor. He wants to be an engineer. В значении "один": I ate a sandwich for lunch. В некоторых устойчивых выражениях: a lot of, as a result, have a good time.

Определенный артикль the: когда и как применять

Определенный артикль "the" используется, когда мы говорим о чем-то конкретном, уникальном или уже известном участникам разговора. В отличие от неопределенных артиклей, "the" может использоваться как с исчисляемыми, так и с неисчисляемыми существительными, в единственном и множественном числе.

Основные случаи использования "the":

Когда объект уникален: the sun, the moon, the internet. Когда объект был ранее упомянут: I bought a book. The book was interesting. Когда из контекста ясно, о чём идёт речь: Could you close the door? (Понятно, о какой двери идёт речь — о той, что рядом). С порядковыми числительными: the first, the second, the best. С названиями музыкальных инструментов: She plays the piano. С названиями некоторых географических объектов: the United Kingdom, the Pacific Ocean, the Alps.

Максим Королёв, переводчик технической литературы При переводе важного технического документа для международного тендера я столкнулся с классической "артикльной" проблемой. В спецификации была фраза: "Система должна поддерживать интерфейс с устройствами". В первом варианте перевода я написал: "The system must support interface with devices". Технический редактор вернул документ с пометкой: "Which interface? Specify!" Оказалось, что фраза "the interface" подразумевает какой-то конкретный, уже обсуждавшийся интерфейс. Правильный вариант был: "The system must support an interface with devices" (система должна поддерживать некий интерфейс, любой подходящий). Такая мелкая ошибка могла привести к серьезным проблемам в интерпретации требований и, как следствие, к финансовым потерям. С тех пор я всегда уделяю особое внимание артиклям в технических переводах.

Важно отметить, что употребление "the" с географическими названиями подчиняется сложным правилам. Например, мы говорим "the United States" (с артиклем), но "France" (без артикля); "the Atlantic Ocean" (с артиклем), но "Lake Baikal" (без артикля). 🌍

Категория С артиклем "the" Без артикля "the" Страны the United Kingdom, the Netherlands, the Philippines Russia, Germany, Japan, Canada Водоемы the Pacific Ocean, the Thames, the Black Sea Lake Michigan, Lake Baikal Горы the Alps, the Himalayas, the Ural Mountains Mount Everest, Kilimanjaro Города/Места the Hague, the Bronx, the Vatican London, New York, Paris, Tokyo Учреждения the Kremlin, the White House, the Louvre Buckingham Palace, Westminster Abbey

Особые случаи и исключения в употреблении артиклей

Английские артикли имеют множество исключений и особых случаев, которые могут сбить с толку даже продвинутых студентов. Рассмотрим наиболее важные из них.

Случаи, когда артикли не используются (нулевой артикль):

С именами собственными: John, London, Microsoft (но есть исключения: the Netherlands, the Times).

С названиями видов спорта и игр: football, chess, tennis (но: the Olympics).

С неисчисляемыми абстрактными понятиями в общем смысле: love, happiness, education.

С названиями приемов пищи: We had dinner at 8 p.m. (но: The dinner was delicious – когда говорим о конкретном ужине).

С неисчисляемыми веществами в общем смысле: water, gold, oxygen.

С множественными существительными в общем смысле: Dogs are loyal animals.

Устойчивые выражения с артиклями:

Многие фразеологизмы и устойчивые выражения имеют фиксированное использование артиклей, которое нужно просто запомнить:

С артиклем "a": in a hurry, as a result, have a good time, a lot of.

С артиклем "the": in the morning, tell the truth, play the piano, by the way.

Без артикля: at night, go to school, at home, go to work, by car.

Артикли с исчисляемыми существительными во множественном числе:

Если мы говорим о конкретных объектах, то используем "the": The books on the table are mine. Если говорим в общем смысле, артикль не используется: Books are expensive these days. 📚

Артикли в заголовках и названиях:

В заголовках газет и журналов часто опускаются артикли для экономии места: "President Signs New Law" вместо "The President Signs a New Law". В названиях фильмов, книг и произведений искусства обычно сохраняются: "The Godfather", "A Tale of Two Cities".

Географические названия и артикли:

С названиями улиц, площадей, парков артикль обычно не используется: Oxford Street, Hyde Park (но есть исключения: the High Street, the Mall). Горные вершины обычно без артикля: Mount Everest, но горные цепи с артиклем: the Alps, the Rocky Mountains.

Практические советы по освоению правил артиклей

Освоение правил использования артиклей требует времени и практики. Вот несколько эффективных стратегий, которые помогут вам быстрее овладеть этой непростой темой:

Учите правила в контексте: Вместо механического заучивания правил, обращайте внимание на использование артиклей в естественной речи — в книгах, фильмах, подкастах. Контекст помогает лучше понять логику применения артиклей. 👂 Создайте собственную шпаргалку: Составьте краткую таблицу или схему с основными правилами и исключениями, которые вызывают у вас наибольшие трудности, и держите её под рукой. Используйте визуализацию: Представляйте "a/an" как указание на один из многих объектов, а "the" — как указательный палец, направленный на конкретный объект. Практикуйте регулярно: Выделите 10-15 минут в день на упражнения с артиклями. Регулярность важнее, чем длительность занятий. Применяйте метод замены: Если сомневаетесь между "a" и "the", попробуйте мысленно заменить "a" на "one" (один), а "the" на "this" или "that" (этот). Если замена логична, вы на правильном пути. Ведите дневник ошибок: Записывайте свои типичные ошибки и регулярно их анализируйте. Со временем вы заметите, что одни и те же ошибки перестанут повторяться. Используйте приложения и онлайн-ресурсы: Существуют специализированные приложения для тренировки артиклей, которые предлагают интерактивные упражнения и мгновенную обратную связь.

Помните, что даже продвинутые носители языка иногда допускают ошибки в использовании артиклей, особенно в сложных или редких случаях. Не бойтесь ошибаться — это естественная часть процесса обучения. 🌱

Тренируйте свой "артикльный инстинкт", обращая внимание на следующие ключевые вопросы:

Это первое упоминание объекта или он уже известен?

Говорю ли я о конкретном объекте или о любом представителе класса?

Является ли объект уникальным в своем роде?

Используется ли существительное в общем смысле?

Постоянно задавая себе эти вопросы при построении фраз на английском языке, вы сформируете правильный подход к выбору артиклей и со временем начнете использовать их интуитивно, как это делают носители языка.