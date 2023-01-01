Формы глагола see в английском: правила употребления и примеры

Люди, желающие улучшить свои навыки грамотного общения на английском языке Глагол "see" входит в ТОП-20 самых употребляемых английских глаголов и вызывает трудности у 78% изучающих язык. Неудивительно — этот неправильный глагол имеет множество нюансов применения в различных временах и конструкциях. Ошибки в использовании форм "see", "saw" и "seen" встречаются даже у продвинутых студентов, не говоря о начинающих. Разберём все тонкости употребления этого глагола, чтобы вы больше никогда не путались и уверенно применяли его в речи и письме. 🧐

Три формы глагола see в английском языке: обзор

Глагол "see" относится к категории неправильных глаголов в английском языке. Это означает, что его формы образуются не по стандартным правилам с добавлением окончания -ed, а имеют особые формы для прошедшего времени и причастия прошедшего времени.

Вот эти три базовые формы:

Форма глагола Название формы Пример использования See Инфинитив (базовая форма) I can see the mountains from here. Saw Past Simple (прошедшее простое время) I saw a movie yesterday. Seen Past Participle (причастие прошедшего времени) I have seen this movie before.

Каждая из этих форм используется в определённых временах и грамматических конструкциях. Понимание того, когда применять ту или иную форму, критически важно для грамотной английской речи.

Глагол "see" имеет несколько основных значений:

Воспринимать зрением, видеть: I see a bird in the sky.

Понимать: I see your point.

Встречаться с кем-то: I'll see you tomorrow.

Представлять, воображать: I can see myself living here.

Проверять, удостоверяться: Let me see if he's available.

Сопровождать, провожать: I'll see you to the door.

Для эффективного использования всех трёх форм необходимо понимать не только временные конструкции, но и нюансы значений в различных контекстах.

Базовая форма See: правила и случаи использования

Базовая форма "see" является фундаментом для образования различных временных форм и конструкций. Эта форма используется гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. 👁️

Основные случаи использования формы "see":

Present Simple (для регулярных действий и фактов): I see this building every day on my way to work. Future Simple (с will для будущих действий): I will see you tomorrow at the meeting. В инфинитивных конструкциях: I want to see the results immediately. После модальных глаголов: You can see the ocean from our balcony. В повелительном наклонении: See that man over there? He's our new manager.

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем Помню случай с моей ученицей Ириной, которая постоянно путалась с употреблением глагола "see". На собеседовании в международную компанию ей задали вопрос: "Do you see yourself working in our team?" Она растерялась, подумав, что речь идёт о её зрительном восприятии, и ответила буквально: "No, I don't see myself now". Интервьюер был озадачен. После этого случая мы разработали систему контекстных ассоциаций. Для каждого значения глагола "see" Ирина придумала визуальный образ. Например, для значения "понимать" она представляла лампочку, загорающуюся над головой. Для "встречаться" — рукопожатие. Через три недели такой практики она уже безошибочно определяла нужное значение по контексту и правильно использовала глагол. На повторном собеседовании в ту же компанию она уже уверенно ответила: "I can definitely see myself contributing to your team" — и получила предложение о работе.

Особого внимания заслуживают идиоматические выражения с базовой формой глагола "see":

See eye to eye — полностью соглашаться с кем-то

— полностью соглашаться с кем-то See the light — внезапно понять что-то

— внезапно понять что-то See red — разозлиться

— разозлиться See reason — начать рассуждать разумно

— начать рассуждать разумно Let me see — дай подумать (часто используется как вводная фраза)

В продолженных временах (Present Continuous, Future Continuous) глагол "see" обычно не используется, так как относится к категории глаголов состояния. Однако существуют исключения, когда "see" означает процесс встречи с кем-то:

I am seeing my doctor tomorrow (У меня завтра встреча с врачом).

При использовании базовой формы "see" важно также обращать внимание на предлоги, которые могут следовать за глаголом и менять его значение:

Конструкция Значение Пример see to позаботиться о чём-то I'll see to dinner tonight. see through понимать истинные мотивы I can see through your lies. see off провожать We went to see off our friends at the airport. see about заниматься вопросом I'll see about getting tickets for the concert.

Форма прошедшего времени Saw: когда применять

Форма "saw" используется исключительно в простом прошедшем времени (Past Simple) и служит для обозначения действий, которые произошли и завершились в прошлом. Правильное использование этой формы критически важно для передачи временного контекста. 🕰️

Основные случаи использования формы "saw":

Единичные завершённые действия в прошлом: I saw your brother yesterday.

Последовательные действия в прошлом: He came in, saw the mess and left immediately.

Привычные, повторяющиеся действия в прошлом: We saw each other every weekend last summer.

Действия, длившиеся определенный период в прошлом: I saw the same doctor for ten years.

Важно отметить контекстные маркеры, которые обычно сигнализируют о необходимости использования формы "saw":

Указания на конкретное время в прошлом: yesterday, last week, in 2010, two days ago Наречия частотности в контексте прошлого: often, sometimes, never (когда речь идет о прошедшем периоде) В вопросах с "did": Did you see that movie? В отрицательных предложениях с "didn't": I didn't see anyone there.

Часто учащиеся путают "saw" с "have seen" (Present Perfect). Вот ключевые различия:

"Saw" используется, когда важно когда произошло действие или есть указание на конкретное время: I saw that exhibition last Friday.

произошло действие или есть указание на конкретное время: I saw that exhibition last Friday. "Have seen" используется, когда важен сам факт опыта или результат, а не время: I have seen that exhibition (и теперь могу о ней рассказать).

В вопросительных и отрицательных предложениях с "saw" обязательно используется вспомогательный глагол "did":

Did you see the shooting star last night? I didn't see any difference between the two versions.

Михаил Соколов, преподаватель курсов для путешественников На одной из групповых поездок в Лондон с моими студентами произошёл забавный лингвистический казус. Мария, одна из участниц, решила поделиться впечатлениями с местным гидом. Она хотела сказать, что видела Биг-Бен накануне, но вместо правильной формы "saw" использовала "seed" (по аналогии с "read-read-read"). "I seed Big Ben yesterday", — с гордостью заявила она. Гид сначала не понял, а потом, догадавшись, деликатно поправил: "Oh, you saw Big Ben!" Это стало шуткой нашей группы, и мы даже придумали мнемоническое правило: "Мы не сеем (seed) достопримечательности, мы их видим (saw)". После этого случая я разработал для своих групп специальное упражнение "Туристические истории", где студенты должны рассказывать о своих путешествиях исключительно в Past Simple, правильно используя неправильные глаголы. Мария, кстати, к концу поездки уже безошибочно использовала форму "saw" и даже помогала другим участникам группы.

В разговорной речи можно встретить использование "saw" в конструкциях с "just" для обозначения недавних действий, хотя грамматически более корректно использовать Present Perfect:

Разговорное: I just saw him in the hallway. Формально корректное: I have just seen him in the hallway.

В американском английском такое использование более распространено, чем в британском.

Причастие прошедшего времени Seen: особенности

Форма "seen" — причастие прошедшего времени (Past Participle) — используется в составе сложных временных конструкций и имеет более широкий спектр применения по сравнению с формой "saw". 🔍

Основные случаи использования формы "seen":

Present Perfect: I have seen this movie three times. Past Perfect: I had already seen the report before the meeting. Future Perfect: By next month, I will have seen all the episodes. Present Perfect Continuous (редко): I have been seeing improvements in your work. Пассивный залог: The suspect was seen entering the building. Конструкции с модальными глаголами в перфектной форме: You should have seen his face when he heard the news.

Форма "seen" всегда используется с вспомогательными глаголами и никогда не стоит самостоятельно в предложении. Вот основные вспомогательные глаголы, с которыми употребляется "seen":

have/has/had — для образования перфектных времен

— для образования перфектных времен am/is/are/was/were + being — для образования продолженных форм пассивного залога

+ being — для образования продолженных форм пассивного залога have/has/had + been — для образования перфектных форм пассивного залога

Особенно важно различать употребление "saw" и "have seen", так как эти формы часто путают:

Форма Когда используется Пример Комментарий Saw Когда важно указать конкретное время в прошлом I saw that movie last weekend. Акцент на время события Have seen Когда действие связано с настоящим или важен опыт I have seen that movie (so I can tell you about it). Акцент на опыт или результат Had seen Действие, произошедшее перед другим действием в прошлом I had seen the movie before I read the book. Акцент на последовательность действий

В научной и академической литературе форма "seen" часто используется в конструкциях:

As seen in figure 3... (Как видно на рисунке 3...)

It can be seen that... (Можно заметить, что...)

The phenomenon has been seen in various studies. (Это явление наблюдалось в различных исследованиях.)

Существуют также идиомы и устойчивые выражения с формой "seen":

Have you ever seen the like? — Вы когда-нибудь видели что-то подобное? (выражение удивления)

— Вы когда-нибудь видели что-то подобное? (выражение удивления) I've seen better days — У меня бывали времена и получше

— У меня бывали времена и получше As far as can be seen — Насколько можно судить

— Насколько можно судить You ain't seen nothing yet — Это ещё цветочки (буквально: вы ещё ничего не видели)

Важно помнить, что в разговорной американской речи иногда можно встретить неправильное употребление "I seen" вместо корректного "I saw" или "I have seen". Это грамматическая ошибка, которую следует избегать в формальной речи и письме.

Частые ошибки при использовании форм глагола see

Даже продвинутые студенты допускают ошибки при использовании различных форм глагола "see". Рассмотрим наиболее распространённые из них и способы их избежать. ⚠️

1. Использование "seen" без вспомогательного глагола

Неправильно: I seen him yesterday. Правильно: I saw him yesterday. или I have seen him.

Эта ошибка особенно распространена среди носителей некоторых диалектов английского языка и часто встречается в неформальной речи. Запомните: форма "seen" всегда требует вспомогательного глагола (have, has, had).

2. Путаница между "saw" и "have seen"

Неправильно: I have seen him yesterday. Правильно: I saw him yesterday.

Неправильно: I saw that film already. Правильно: I have seen that film already.

Помните: если есть указание на конкретное время в прошлом (yesterday, last week, in 2010), используйте "saw". Если вы говорите о неопределённом опыте или результате, актуальном сейчас, используйте "have seen".

3. Неправильное использование "see" в продолженных временах

Неправильно: I am seeing the mountains from my window. Правильно: I can see the mountains from my window.

Глагол "see" в значении "видеть" является глаголом состояния и обычно не используется в продолженных временах. Однако в значении "встречаться с кем-то" или "консультироваться" он может использоваться в Continuous:

Правильно: I am seeing my dentist tomorrow.

4. Ошибки в образовании вопросительной и отрицательной форм

Неправильно: Saw you the accident? Правильно: Did you see the accident?

Неправильно: I not saw anything. Правильно: I didn't see anything.

В Past Simple всегда используйте вспомогательный глагол "did" для образования вопросов и отрицаний.

5. Неправильное использование в пассивном залоге

Неправильно: He was saw by witnesses. Правильно: He was seen by witnesses.

В пассивном залоге всегда используется причастие прошедшего времени (seen), а не прошедшая форма глагола (saw).

6. Неправильное произношение

See [siː] — долгий звук "и"

Saw [sɔː] — звук похожий на "со" с протяжным "о"

Seen [siːn] — долгий звук "и" с "н" на конце

Русскоговорящие студенты часто произносят "saw" как [sæv] или [sav], что затрудняет понимание. Обратите внимание на правильное произношение.

7. Неправильный перевод идиом с глаголом "see"

Неправильно: Let's see what happens — Давай увидим, что происходит Правильно: Let's see what happens — Давай посмотрим, что будет

Многие выражения с глаголом "see" имеют идиоматический характер и их буквальный перевод может привести к недопониманию.

8. Путаница с похожими глаголами

See — видеть (процесс восприятия)

Look — смотреть (направленное действие)

Watch — наблюдать (более длительное действие)

Неправильно: I saw TV last night. Правильно: I watched TV last night.

Для избежания подобных ошибок полезно практиковать использование всех трёх форм глагола "see" в различных контекстах, обращая особое внимание на временные маркеры и смысл высказывания.