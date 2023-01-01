Как сказать время на английском: основные правила и выражения

Люди, работающие в международной среде, где важно правильно понимать и сообщать время Точно знать, который час — ценный навык, но передать это на английском языке может стать настоящим испытанием! 🕒 Ошибки в указании времени способны привести к комичным ситуациям или даже серьезным недоразумениям. Представьте: вы назначаете встречу на "half past six", а собеседник ждёт вас в совершенно другое время. Или вы говорите "in two days", когда правильно сказать "two days ago". Эти тонкости английского языка нередко вызывают сложности у изучающих, но с правильным подходом ситуация исправима. Разберем все ключевые аспекты: от базовых форматов до идиоматических выражений, связанных со временем.

Основные форматы указания времени в английском языке

Английский язык предлагает несколько способов указания времени, которые варьируются в зависимости от страны, контекста и формальности ситуации. Важно различать официальный и разговорный стили, а также понимать региональные особенности.

В англоязычном мире преобладают два основных формата: 12-часовой (с использованием AM/PM) и 24-часовой. Первый более распространен в повседневном общении, второй — в официальных документах, транспортном расписании и военной сфере.

Формат Применение Пример Произношение 12-часовой Повседневное общение, неформальные ситуации 8:30 AM / 2:45 PM Eight thirty a.m. / Two forty-five p.m. 24-часовой Расписания, официальные документы, военная сфера 08:30 / 14:45 Zero eight thirty / Fourteen forty-five Разговорный Неформальные беседы Quarter past eight / Quarter to three Как написано

При указании минут в английском языке существует несколько устоявшихся конструкций:

Для :00 — o'clock (только для полных часов): 9:00 — nine o'clock

— o'clock (только для полных часов): 9:00 — nine o'clock Для :15 — quarter past/after: 8:15 — quarter past eight

— quarter past/after: 8:15 — quarter past eight Для :30 — half past: 7:30 — half past seven

— half past: 7:30 — half past seven Для :45 — quarter to: 6:45 — quarter to seven (обратите внимание на следующий час)

— quarter to: 6:45 — quarter to seven (обратите внимание на следующий час) Для других минут до получаса — минуты + past: 3:10 — ten past three

до получаса — минуты + past: 3:10 — ten past three Для других минут после получаса — минуты (до следующего часа) + to: 4:50 — ten to five

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом На своем первом занятии в США я запуталась с утренним и вечерним временем. Когда декан факультета предложил встретиться "at 6", я автоматически подумала о вечере. Пришла в назначенное место в 18:00, прождала полчаса и ушла. На следующий день выяснилось, что декан ждал меня в 6 утра для важного совещания с иностранными партнерами! С тех пор я всегда уточняю: "Do you mean 6 AM or 6 PM?" и учу этому своих студентов. Эта история стала отличным учебным примером: теперь мои ученики запоминают разницу между AM и PM без труда.

Система AM/PM и 24-часовой формат: правила применения

Система AM/PM (ante meridiem/post meridiem) разделяет сутки на два 12-часовых периода. AM обозначает время от полуночи до полудня, PM — от полудня до полуночи. Этот формат доминирует в США, Канаде и частично в Великобритании.

AM (ante meridiem) — с 12:00 ночи до 12:00 дня

(ante meridiem) — с 12:00 ночи до 12:00 дня PM (post meridiem) — с 12:00 дня до 12:00 ночи

(post meridiem) — с 12:00 дня до 12:00 ночи 12:00 полдень — 12 PM (noon)

12:00 полночь — 12 AM (midnight)

При использовании этого формата важно помнить о некоторых нюансах. Например, 12:00 AM обозначает полночь, а не полдень, что часто вызывает путаницу. Для большей ясности лучше использовать слова "noon" (полдень) и "midnight" (полночь).

24-часовой формат (или military time в США) предполагает нумерацию часов от 00 до 23. В этой системе:

Полночь — 00:00

1 час ночи — 01:00

Полдень — 12:00

1 час дня — 13:00

11 вечера — 23:00

В американском английском в военной сфере принято опускать двоеточие и произносить все четыре цифры: 0900 (zero nine hundred). В британском и других вариантах английского часы и минуты обычно читаются отдельно: 13:45 — thirteen forty-five.

При переводе времени из одного формата в другой, используйте эти правила:

Из 12-часового в 24-часовой Из 24-часового в 12-часовой AM: используйте время как есть (для 12 AM используйте 00:00) 00:00-11:59: вычтите 0 часов, добавьте AM PM: добавьте 12 часов (для 12 PM используйте 12:00) 12:00: используйте 12 PM Пример: 3:30 PM = 15:30 13:00-23:59: вычтите 12 часов, добавьте PM Пример: 11:45 AM = 11:45 Пример: 22:15 = 10:15 PM

Ключевые фразы для спрашивания и сообщения времени

Умение спрашивать и сообщать время — один из базовых навыков коммуникации на английском. Существует несколько стандартных выражений, которые используются в таких ситуациях.

Чтобы спросить время, можно использовать следующие фразы:

What time is it? — самый распространенный вариант

— самый распространенный вариант Do you have the time? — вежливая форма вопроса

— вежливая форма вопроса Could you tell me the time, please? — более формальный вариант

— более формальный вариант What's the time? — неформальный вариант, популярный в Британии

— неформальный вариант, популярный в Британии Got the time? — очень неформальный вариант

Для ответа на вопрос о времени используются конструкции:

It's [time]. — стандартный ответ: "It's three o'clock."

— стандартный ответ: "It's three o'clock." It's about/around [time]. — приблизительное время: "It's about quarter past nine."

— приблизительное время: "It's about quarter past nine." It's exactly [time]. — точное время: "It's exactly 11:32."

Для указания на конкретное время события используются фразы:

The meeting starts at [time]. — собрание начинается в [время]

— собрание начинается в [время] I'll be there by [time]. — я буду там к [времени]

— я буду там к [времени] Let's meet at [time]. — давай встретимся в [время]

Для уточнения временной зоны (особенно важно при международном общении):

What time is it there? — который час у вас?

— который час у вас? That's 3 PM Eastern Time / GMT+1. — это 3 часа дня по восточному времени / GMT+1

— это 3 часа дня по восточному времени / GMT+1 Let's clarify the time zone. — давайте уточним временную зону

Андрей Соколов, менеджер международных проектов Работая с американскими партнерами, я долго не мог понять, почему они пишут в письмах "Military time". Однажды назначил звонок на 16:30, написав им "at 16:30". Коллега из Техаса был озадачен и переспросил: "Is that 4:30 PM? We're not used to military time here." Оказалось, что в США 24-часовой формат называют "military time" и в обычной бизнес-коммуникации он используется редко. После этого случая я стал всегда уточнять: "4:30 PM your time" или "16:30 CET". Это предотвратило множество недоразумений и сэкономило немало времени на уточнениях. Теперь при организации международных созвонов я всегда указываю время в обоих форматах и обязательно добавляю временную зону.

Предлоги времени в английском: at, in, on, by

Корректное использование предлогов времени — одна из самых проблемных областей для изучающих английский язык. Рассмотрим основные правила применения каждого из них. 🕰️

At используется для обозначения конкретного времени и некоторых особых периодов:

Конкретное время: at 3 o'clock, at 7:45, at noon, at midnight

Приблизительное время: at night, at dawn, at sunrise, at sunset

Особые периоды: at Christmas, at Easter, at the weekend (UK) / on the weekend (US)

Возраст: at the age of 25

In применяется для более продолжительных периодов времени:

Части дня: in the morning, in the afternoon, in the evening (но at night)

Месяцы: in January, in December

Времена года: in spring, in summer, in autumn/fall, in winter

Годы: in 2023, in the 1990s

Века: in the 21st century

Период времени в будущем: in two days, in a week, in three months

On используется преимущественно с датами и днями недели:

Дни недели: on Monday, on Tuesday

Даты: on June 15, on New Year's Eve

Специфические дни: on my birthday, on Christmas Day

Дни с прилагательными: on a cold day, on a sunny morning

By имеет значение "не позднее чем" или "к определенному моменту":

By 5 o'clock — к пяти часам (не позднее пяти)

By next week — к следующей неделе

By the end of the month — к концу месяца

By the time I arrived — к тому времени, когда я прибыл

Существуют также специфические предлоги и их комбинации для более точного указания времени:

During — во время (during the lecture, during winter)

— во время (during the lecture, during winter) For — в течение определенного периода (for two hours, for a week)

— в течение определенного периода (for two hours, for a week) Since — с определенного момента в прошлом до настоящего (since 2010, since Monday)

— с определенного момента в прошлом до настоящего (since 2010, since Monday) From... to/until — с... до (from 9 AM to 5 PM, from Monday until Friday)

— с... до (from 9 AM to 5 PM, from Monday until Friday) Within — в пределах указанного времени (within three days, within an hour)

Полезные временные выражения для повседневного общения

Чтобы звучать естественно при общении на английском языке, важно освоить идиоматические и разговорные выражения, связанные со временем. 🗓️

Выражения для обозначения текущего момента:

Right now — прямо сейчас

— прямо сейчас At the moment — в данный момент

— в данный момент Currently — в настоящее время

— в настоящее время These days — в эти дни, сейчас

— в эти дни, сейчас Nowadays — в наши дни

Выражения для обозначения скорости и частоты:

ASAP (as soon as possible) — как можно скорее

— как можно скорее At once / immediately — немедленно

— немедленно Now and then / from time to time — время от времени

— время от времени Every other day — через день

— через день Once in a blue moon — очень редко (дословно: "раз в голубую луну")

— очень редко (дословно: "раз в голубую луну") Around the clock — круглосуточно

Идиоматические выражения, связанные со временем:

To kill time — убить время

— убить время To be pressed for time — быть ограниченным во времени

— быть ограниченным во времени To make up for lost time — наверстать упущенное время

— наверстать упущенное время Time flies — время летит

— время летит Better late than never — лучше поздно, чем никогда

— лучше поздно, чем никогда In the nick of time — в последний момент

— в последний момент To beat the clock — успеть вовремя, опередить время

Разговорные выражения для указания неопределенного времени:

Ages ago — очень давно

— очень давно The other day — недавно, на днях

— недавно, на днях Sooner or later — рано или поздно

— рано или поздно In a jiffy / in no time — очень быстро, моментально

— очень быстро, моментально In the long run — в долгосрочной перспективе

— в долгосрочной перспективе For the time being — пока что, на данный момент

Выражения для описания сроков и дедлайнов:

To be on time — быть вовремя

— быть вовремя To meet the deadline — уложиться в срок

— уложиться в срок To be behind schedule — отставать от графика

— отставать от графика To be ahead of schedule — опережать график

— опережать график To push back the deadline — отодвинуть срок

— отодвинуть срок Last-minute — в последнюю минуту