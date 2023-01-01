Английский алфавит для начинающих: как читать буквы правильно

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие студенты английского языка

Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы

Владельцы русского языка, желающие улучшить произношение и понимание английского Освоение английского алфавита — это фундамент, на котором строится вся языковая компетенция. Многие начинают изучение с неверного произношения и потом годами борются с укоренившимися ошибками. Правильное чтение букв не только облегчает коммуникацию, но и открывает двери к более глубокому пониманию фонетической системы языка. В этом руководстве вы найдёте не просто "как читать буквы", а полноценную систему, которая превратит алфавит из набора символов в мощный инструмент для овладения английским произношением. 🔤 Больше никакой неуверенности при чтении незнакомых слов!

Английский алфавит: основы произношения для новичков

Английский алфавит состоит из 26 букв, которые отличаются от русских не только написанием, но и произношением. Главное отличие заключается в том, что в английском языке название буквы и звук, который она обозначает в словах, — это разные вещи. 📝

Начнем с самого важного: в английском языке гласные буквы (A, E, I, O, U) могут читаться по-разному в зависимости от позиции и правила. Согласные (все остальные буквы) имеют более стабильное произношение, но и здесь есть нюансы.

Анна Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Помню, как пришла ко мне ученица Марина, 42 года, которая учила английский ещё в советской школе. Она жаловалась: "Я знаю алфавит, но когда читаю, получается какая-то абракадабра!" Мы начали с азов — с правильного произношения каждой буквы. Оказалось, что Марина всегда произносила названия букв как в русском языке. Например, букву W она называла "дабл ю", а не [ˈdʌb(ə)l juː]. Уже через неделю ежедневных 10-минутных тренировок правильного произношения букв её чтение стало более уверенным, а через месяц иностранцы начали понимать её без переспрашивания. Всё благодаря фундаментальной работе с алфавитом.

Рассмотрим алфавит с точки зрения названий букв:

Буква Произношение Транскрипция A эй [eɪ] B би [biː] C си [siː] D ди [diː] E и [iː] F эф [ef]

Важно понимать, что названия букв используются при произнесении самого алфавита или при проговаривании по буквам (spelling), но не при чтении слов.

Для эффективного запоминания произношения букв рекомендуется:

Ежедневно проговаривать алфавит вслух, следя за правильностью произношения

Использовать аудиозаписи с носителями языка для развития фонетического слуха

Создать карточки с транскрипцией каждой буквы

Практиковать проговаривание слов по буквам (spelling)

Записывать своё произношение и сравнивать с эталонным

Новичкам часто кажется, что достаточно просто выучить, как называется каждая буква. Но это только первый шаг. Важно научиться распознавать звуки, которые эти буквы обозначают в разных словах, и именно этому мы уделим внимание далее. 🎯

Гласные и согласные буквы: особенности чтения

В английском языке 5 гласных букв (A, E, I, O, U) и 21 согласная буква. Однако количество звуков, которые они передают, значительно больше — 20 гласных звуков и 24 согласных. Это создаёт определённую сложность для изучающих язык. 🔄

Гласные буквы в английском языке могут читаться двумя основными способами: открытый и закрытый типы чтения.

Гласная буква Открытый тип чтения Примеры Закрытый тип чтения Примеры A [eɪ] как в "эй" name, take [æ] как в "кэт" cat, hand E [iː] как в "ти" be, Pete [e] как в "мэн" pen, let I [aɪ] как в "ай" like, time [ɪ] как в "ит" sit, lip O [əʊ] как в "оу" note, bone [ɒ] как в "хот" hot, dog U [juː] как в "ю" cute, tube [ʌ] как в "ап" cup, but

Правило открытого и закрытого слога определяет, какой звук будет производить гласная буква:

— когда слог заканчивается гласной буквой. Например, в слове "me" гласная E находится в открытом слоге и читается как [iː]. Закрытый слог — когда слог заканчивается согласной буквой. Например, в слове "pet" гласная E находится в закрытом слоге и читается как [e].

Согласные буквы, хотя и более стабильны в произношении, могут также меняться в зависимости от окружающих букв:

Буква C перед A, O, U, согласными или в конце слова читается как [kæt], cup [kʌp]

Буква C перед E, I, Y читается как [ˈsɪti], century [ˈsenʧəri]

Буква G перед A, O, U, согласными или в конце слова читается как [gəʊ], green [griːn]

Буква G перед E, I, Y часто читается как [ˈʤentl], giant [ˈʤaɪənt]

Особое внимание стоит уделить буквам, которые совсем не похожи на русские аналоги:

W — произносится [w] с округлёнными губами, как в "window" [ˈwɪndəʊ]

J — произносится [ʤ], как в "job" [ʤɒb]

Y — может быть как согласным [j] в "yes" [jes], так и гласным [i] в конце слов "happy" [ˈhæpi]

TH — буквосочетание, дающее два разных звука: глухой [θ] как в "think" и звонкий [ð] как в "this"

Для эффективного освоения гласных и согласных звуков рекомендую начинать с минимальных пар — слов, которые отличаются только одним звуком, например: "ship" [ʃɪp] и "sheep" [ʃiːp], "bed" [bed] и "bad" [bæd]. Такая практика позволит вашему уху быстрее настроиться на особенности английской фонетики. 🎧

Сложные звуки в английском алфавите: практические советы

Некоторые звуки английского языка представляют особую трудность для русскоговорящих студентов. Это связано с тем, что в русском языке просто нет похожих звуков или артикуляционных привычек. Давайте рассмотрим самые сложные звуки и научимся их произносить. 🗣️

Михаил Петров, фонетист, автор методики "Английское произношение без акцента" Однажды я работал с бизнесменом Андреем, который готовился к важным международным переговорам. Его основной проблемой были звуки [θ] и [ð] (как в словах think и this). Он либо заменял их на [s] и [z], либо на [т] и [д]. Мы разработали систему тренировок: сначала учились помещать кончик языка между зубами перед зеркалом, затем произносили звуки изолированно, после — в словах, и наконец — в предложениях. Каждый день по 5-7 минут практики. Через три недели Андрей не только освоил эти звуки, но и автоматизировал их произношение настолько, что даже в стрессовой ситуации на переговорах произносил их безупречно. Его партнёры-британцы отметили "почти безакцентную речь", что значительно повысило доверие к нему.

Разберём наиболее сложные звуки английского языка и дадим практические советы по их освоению:

Межзубные звуки [θ] и [ð] Как тренировать: поместите кончик языка между верхними и нижними зубами так, чтобы он слегка высовывался

Для [θ] (глухой): выдыхайте воздух без голоса, как будто произносите "с", но с языком между зубами

Для [ð] (звонкий): делайте то же самое, но с голосом, как будто произносите "з"

Слова для практики: think, thank, thin, thick, this, that, these, those Звук [w] Как тренировать: сложите губы в трубочку, как для произнесения "у", затем быстро произнесите этот звук и переходите к следующей гласной

Важно: это согласный звук, не путайте его с гласным [u]

Слова для практики: we, what, where, window, away, twelve Звук [r] Как тренировать: в отличие от русского "р", английский [r] не вибрирует. Кончик языка отведён назад и не касается альвеол

Представьте, что собираетесь произнести "л", но кончик языка не касается верхнего нёба

Слова для практики: red, very, sorry, right, wrong Звук [ŋ] Как тренировать: попробуйте произнести "н", но с задней частью языка, прижатой к мягкому нёбу

Встречается в окончании -ing и в словах с ng

Слова для практики: sing, wrong, thinking, song, bring Долгие и краткие гласные В английском важно различать долготу гласных: [i] vs [iː], [ʊ] vs [uː]

Тренировка: преувеличенно растягивайте долгие гласные при тренировке

Минимальные пары для практики: ship/sheep, pull/pool, live/leave

При работе над сложными звуками полезно использовать следующие техники:

Зеркальная практика : наблюдайте за положением ваших губ, языка и челюсти

: наблюдайте за положением ваших губ, языка и челюсти Аудиозапись : записывайте и сравнивайте своё произношение с носителями языка

: записывайте и сравнивайте своё произношение с носителями языка Фонетические упражнения : повторяйте скороговорки, фокусирующиеся на проблемных звуках

: повторяйте скороговорки, фокусирующиеся на проблемных звуках Имитация : повторяйте за носителями языка, пытаясь точно копировать их артикуляцию

: повторяйте за носителями языка, пытаясь точно копировать их артикуляцию Постепенное усложнение: от звука к слогу, от слога к слову, от слова к фразе

Помните, что освоение новых звуков — это не просто обучение произношению, но и тренировка новых мышечных паттернов вашего речевого аппарата. Это требует регулярной практики, но результаты обязательно придут. 💪

Транскрипция букв английского алфавита: руководство

Транскрипция — это инструмент, который позволяет визуально представить произношение. В английском языке используется Международный фонетический алфавит (МФА, или IPA в английской аббревиатуре). Освоение транскрипции даёт вам ключ к самостоятельному изучению произношения любого нового слова. 📚

Ниже представлена полная транскрипция английского алфавита с примерами произношения:

Буква Название буквы в транскрипции Звуки, которые может обозначать в словах Примеры A [eɪ] [æ], [eɪ], [ɑː], [ɔː], [ə] cat [kæt], date [deɪt], far [fɑː], call [kɔːl], about [əˈbaʊt] B [biː] [b] bed [bed], rubber [ˈrʌbə] C [siː] [k], [s] cat [kæt], city [ˈsɪti] D [diː] [d] dog [dɒg], bed [bed] E [iː] [e], [iː], [ɪ], [ə] bed [bed], be [biː], pretty [ˈprɪti], mother [ˈmʌðə] F [ef] [f] fish [fɪʃ], life [laɪf]

Понимание транскрипции поможет вам правильно произносить не только отдельные буквы, но и целые слова. Вот несколько ключевых символов транскрипции, которые часто вызывают затруднения:

[ə] — нейтральный звук "шва", наиболее частый гласный в английском: about [əˈbaʊt]

[æ] — звук между русскими "э" и "а": cat [kæt]

[ʌ] — короткий звук, похожий на безударное "а": cup [kʌp]

[ɜː] — долгий нейтральный звук: bird [bɜːd]

[ɔː] — долгий звук "о": dawn [dɔːn]

[ʃ] — звук "ш": ship [ʃɪp]

[ʒ] — звук "ж": vision [ˈvɪʒn]

[ʧ] — звук "ч": chair [ʧeə]

[ʤ] — звук "дж": jam [ʤæm]

[ŋ] — звук "н", произносимый носом: sing [sɪŋ]

Для эффективной работы с транскрипцией рекомендую следующие подходы:

Фонетическая таблица: держите под рукой таблицу фонетических символов с примерами Словарная практика: проверяйте произношение новых слов в словаре и обращайте внимание на их транскрипцию Транскрибирование: попробуйте самостоятельно записывать транскрипцию знакомых слов, а затем проверяйте себя Приложения: используйте специальные приложения для изучения фонетических символов Фонетические игры: например, найдите все слова с определённым звуком в тексте

Особое внимание обратите на диакритические знаки в транскрипции:

Двоеточие [:] — обозначает долготу звука: [i:], [u:]

Апостроф ['] — обозначает ударение в слове: [ˈwɒtə] (water)

Вертикальная черта [|] — может использоваться для обозначения паузы или границы между слогами

Помните, что транскрипция — это не цель, а средство. Используйте её как инструмент для совершенствования вашего произношения. С опытом вы будете меньше нуждаться в транскрипции, поскольку ваш мозг начнёт автоматически распознавать фонетические паттерны английских слов. 🔍

Практические упражнения для закрепления правильного чтения

Теория без практики мертва. Чтобы закрепить правильное произношение английского алфавита и научиться применять его при чтении, необходимы регулярные упражнения. Предлагаю вам комплекс эффективных практических заданий, которые помогут автоматизировать полученные навыки. 🏋️‍♀️

Начнем с простых упражнений и постепенно перейдем к более сложным:

Алфавит наоборот Попробуйте прочитать английский алфавит в обратном порядке (от Z до A)

Это упражнение помогает избавиться от автоматизма и заставляет сосредоточиться на произношении каждой буквы Минимальные пары Работайте со словами, которые отличаются только одной буквой/звуком: bit-beat, ship-sheep, cap-cup

Произносите пары последовательно, концентрируясь на разнице в произношении Spelling Bee Попросите друга или преподавателя диктовать вам слова по буквам

Записывайте их, а затем сверяйте с правильным написанием

Затем поменяйтесь ролями Tongue Twisters (скороговорки) Peter Piper picked a peck of pickled peppers (для [p])

She sells seashells by the seashore (для [s] и [ʃ])

How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? (для [w] и [ʧ]) Фонетические диктанты Запишите транскрипцию слов на слух, а затем проверьте по словарю

Начните с простых слов и постепенно переходите к более сложным

Для закрепления правил чтения гласных в открытых и закрытых слогах, попробуйте следующее упражнение:

Открытый слог Закрытый слог Произношение me met [mi:] — [met] no not [nəʊ] — [nɒt] hi hit [haɪ] — [hɪt] use us [juːz] — [ʌs] cake cat [keɪk] — [kæt]

Для проработки сложных звуков рекомендую:

Метод преувеличения : намеренно утрируйте артикуляцию сложных звуков, чтобы ваши мышцы запомнили правильное положение

: намеренно утрируйте артикуляцию сложных звуков, чтобы ваши мышцы запомнили правильное положение Визуализация : представляйте, как звук формируется в вашем речевом аппарате

: представляйте, как звук формируется в вашем речевом аппарате Зеркальная практика : наблюдайте за своей артикуляцией в зеркале и сравнивайте с видеодемонстрациями

: наблюдайте за своей артикуляцией в зеркале и сравнивайте с видеодемонстрациями Звукозапись: регулярно записывайте своё произношение и сравнивайте с эталонным

Для ежедневной практики создайте свой режим тренировок:

Утро: 5 минут на проговаривание алфавита и повторение названий букв

День: 10 минут на чтение вслух с фокусом на правильное произношение

Вечер: 5 минут на скороговорки или фонетические упражнения

Не забывайте о важности аудирования. Регулярно слушайте аудиокниги, подкасты или смотрите видео с субтитрами, чтобы тренировать свой слух распознавать правильное произношение английских слов. 🎧

И наконец, не бойтесь ошибаться! Произношение — это навык, который требует времени и практики. Отмечайте свой прогресс, даже если он кажется незначительным. Каждый день практики — это шаг к свободному и уверенному общению на английском языке. 🚀