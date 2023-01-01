logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Английский алфавит для начинающих: как читать буквы правильно
Перейти

Английский алфавит для начинающих: как читать буквы правильно

#Изучение английского  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Начинающие студенты английского языка
  • Преподаватели английского языка, ищущие методические материалы

  • Владельцы русского языка, желающие улучшить произношение и понимание английского

    Освоение английского алфавита — это фундамент, на котором строится вся языковая компетенция. Многие начинают изучение с неверного произношения и потом годами борются с укоренившимися ошибками. Правильное чтение букв не только облегчает коммуникацию, но и открывает двери к более глубокому пониманию фонетической системы языка. В этом руководстве вы найдёте не просто "как читать буквы", а полноценную систему, которая превратит алфавит из набора символов в мощный инструмент для овладения английским произношением. 🔤 Больше никакой неуверенности при чтении незнакомых слов!

Английский алфавит: основы произношения для новичков

Английский алфавит состоит из 26 букв, которые отличаются от русских не только написанием, но и произношением. Главное отличие заключается в том, что в английском языке название буквы и звук, который она обозначает в словах, — это разные вещи. 📝

Начнем с самого важного: в английском языке гласные буквы (A, E, I, O, U) могут читаться по-разному в зависимости от позиции и правила. Согласные (все остальные буквы) имеют более стабильное произношение, но и здесь есть нюансы.

Анна Сергеева, преподаватель английского языка с 15-летним опытом

Помню, как пришла ко мне ученица Марина, 42 года, которая учила английский ещё в советской школе. Она жаловалась: "Я знаю алфавит, но когда читаю, получается какая-то абракадабра!" Мы начали с азов — с правильного произношения каждой буквы. Оказалось, что Марина всегда произносила названия букв как в русском языке. Например, букву W она называла "дабл ю", а не [ˈdʌb(ə)l juː]. Уже через неделю ежедневных 10-минутных тренировок правильного произношения букв её чтение стало более уверенным, а через месяц иностранцы начали понимать её без переспрашивания. Всё благодаря фундаментальной работе с алфавитом.

Рассмотрим алфавит с точки зрения названий букв:

Буква Произношение Транскрипция
A эй [eɪ]
B би [biː]
C си [siː]
D ди [diː]
E и [iː]
F эф [ef]

Важно понимать, что названия букв используются при произнесении самого алфавита или при проговаривании по буквам (spelling), но не при чтении слов.

Для эффективного запоминания произношения букв рекомендуется:

  • Ежедневно проговаривать алфавит вслух, следя за правильностью произношения
  • Использовать аудиозаписи с носителями языка для развития фонетического слуха
  • Создать карточки с транскрипцией каждой буквы
  • Практиковать проговаривание слов по буквам (spelling)
  • Записывать своё произношение и сравнивать с эталонным

Новичкам часто кажется, что достаточно просто выучить, как называется каждая буква. Но это только первый шаг. Важно научиться распознавать звуки, которые эти буквы обозначают в разных словах, и именно этому мы уделим внимание далее. 🎯

Гласные и согласные буквы: особенности чтения

В английском языке 5 гласных букв (A, E, I, O, U) и 21 согласная буква. Однако количество звуков, которые они передают, значительно больше — 20 гласных звуков и 24 согласных. Это создаёт определённую сложность для изучающих язык. 🔄

Гласные буквы в английском языке могут читаться двумя основными способами: открытый и закрытый типы чтения.

Гласная буква Открытый тип чтения Примеры Закрытый тип чтения Примеры
A [eɪ] как в "эй" name, take [æ] как в "кэт" cat, hand
E [iː] как в "ти" be, Pete [e] как в "мэн" pen, let
I [aɪ] как в "ай" like, time [ɪ] как в "ит" sit, lip
O [əʊ] как в "оу" note, bone [ɒ] как в "хот" hot, dog
U [juː] как в "ю" cute, tube [ʌ] как в "ап" cup, but

Правило открытого и закрытого слога определяет, какой звук будет производить гласная буква:

  • Открытый слог — когда слог заканчивается гласной буквой. Например, в слове "me" гласная E находится в открытом слоге и читается как [iː].
  • Закрытый слог — когда слог заканчивается согласной буквой. Например, в слове "pet" гласная E находится в закрытом слоге и читается как [e].

Согласные буквы, хотя и более стабильны в произношении, могут также меняться в зависимости от окружающих букв:

  • Буква C перед A, O, U, согласными или в конце слова читается как [kæt], cup [kʌp]
  • Буква C перед E, I, Y читается как [ˈsɪti], century [ˈsenʧəri]
  • Буква G перед A, O, U, согласными или в конце слова читается как [gəʊ], green [griːn]
  • Буква G перед E, I, Y часто читается как [ˈʤentl], giant [ˈʤaɪənt]

Особое внимание стоит уделить буквам, которые совсем не похожи на русские аналоги:

  • W — произносится [w] с округлёнными губами, как в "window" [ˈwɪndəʊ]
  • J — произносится [ʤ], как в "job" [ʤɒb]
  • Y — может быть как согласным [j] в "yes" [jes], так и гласным [i] в конце слов "happy" [ˈhæpi]
  • TH — буквосочетание, дающее два разных звука: глухой [θ] как в "think" и звонкий [ð] как в "this"

Для эффективного освоения гласных и согласных звуков рекомендую начинать с минимальных пар — слов, которые отличаются только одним звуком, например: "ship" [ʃɪp] и "sheep" [ʃiːp], "bed" [bed] и "bad" [bæd]. Такая практика позволит вашему уху быстрее настроиться на особенности английской фонетики. 🎧

Сложные звуки в английском алфавите: практические советы

Некоторые звуки английского языка представляют особую трудность для русскоговорящих студентов. Это связано с тем, что в русском языке просто нет похожих звуков или артикуляционных привычек. Давайте рассмотрим самые сложные звуки и научимся их произносить. 🗣️

Михаил Петров, фонетист, автор методики "Английское произношение без акцента"

Однажды я работал с бизнесменом Андреем, который готовился к важным международным переговорам. Его основной проблемой были звуки [θ] и [ð] (как в словах think и this). Он либо заменял их на [s] и [z], либо на [т] и [д]. Мы разработали систему тренировок: сначала учились помещать кончик языка между зубами перед зеркалом, затем произносили звуки изолированно, после — в словах, и наконец — в предложениях. Каждый день по 5-7 минут практики. Через три недели Андрей не только освоил эти звуки, но и автоматизировал их произношение настолько, что даже в стрессовой ситуации на переговорах произносил их безупречно. Его партнёры-британцы отметили "почти безакцентную речь", что значительно повысило доверие к нему.

Разберём наиболее сложные звуки английского языка и дадим практические советы по их освоению:

  1. Межзубные звуки [θ] и [ð]

    • Как тренировать: поместите кончик языка между верхними и нижними зубами так, чтобы он слегка высовывался
    • Для [θ] (глухой): выдыхайте воздух без голоса, как будто произносите "с", но с языком между зубами
    • Для [ð] (звонкий): делайте то же самое, но с голосом, как будто произносите "з"
    • Слова для практики: think, thank, thin, thick, this, that, these, those

  2. Звук [w]

    • Как тренировать: сложите губы в трубочку, как для произнесения "у", затем быстро произнесите этот звук и переходите к следующей гласной
    • Важно: это согласный звук, не путайте его с гласным [u]
    • Слова для практики: we, what, where, window, away, twelve

  3. Звук [r]

    • Как тренировать: в отличие от русского "р", английский [r] не вибрирует. Кончик языка отведён назад и не касается альвеол
    • Представьте, что собираетесь произнести "л", но кончик языка не касается верхнего нёба
    • Слова для практики: red, very, sorry, right, wrong

  4. Звук [ŋ]

    • Как тренировать: попробуйте произнести "н", но с задней частью языка, прижатой к мягкому нёбу
    • Встречается в окончании -ing и в словах с ng
    • Слова для практики: sing, wrong, thinking, song, bring

  5. Долгие и краткие гласные

    • В английском важно различать долготу гласных: [i] vs [iː], [ʊ] vs [uː]
    • Тренировка: преувеличенно растягивайте долгие гласные при тренировке
    • Минимальные пары для практики: ship/sheep, pull/pool, live/leave

При работе над сложными звуками полезно использовать следующие техники:

  • Зеркальная практика: наблюдайте за положением ваших губ, языка и челюсти
  • Аудиозапись: записывайте и сравнивайте своё произношение с носителями языка
  • Фонетические упражнения: повторяйте скороговорки, фокусирующиеся на проблемных звуках
  • Имитация: повторяйте за носителями языка, пытаясь точно копировать их артикуляцию
  • Постепенное усложнение: от звука к слогу, от слога к слову, от слова к фразе

Помните, что освоение новых звуков — это не просто обучение произношению, но и тренировка новых мышечных паттернов вашего речевого аппарата. Это требует регулярной практики, но результаты обязательно придут. 💪

Транскрипция букв английского алфавита: руководство

Транскрипция — это инструмент, который позволяет визуально представить произношение. В английском языке используется Международный фонетический алфавит (МФА, или IPA в английской аббревиатуре). Освоение транскрипции даёт вам ключ к самостоятельному изучению произношения любого нового слова. 📚

Ниже представлена полная транскрипция английского алфавита с примерами произношения:

Буква Название буквы в транскрипции Звуки, которые может обозначать в словах Примеры
A [eɪ] [æ], [eɪ], [ɑː], [ɔː], [ə] cat [kæt], date [deɪt], far [fɑː], call [kɔːl], about [əˈbaʊt]
B [biː] [b] bed [bed], rubber [ˈrʌbə]
C [siː] [k], [s] cat [kæt], city [ˈsɪti]
D [diː] [d] dog [dɒg], bed [bed]
E [iː] [e], [iː], [ɪ], [ə] bed [bed], be [biː], pretty [ˈprɪti], mother [ˈmʌðə]
F [ef] [f] fish [fɪʃ], life [laɪf]

Понимание транскрипции поможет вам правильно произносить не только отдельные буквы, но и целые слова. Вот несколько ключевых символов транскрипции, которые часто вызывают затруднения:

  • [ə] — нейтральный звук "шва", наиболее частый гласный в английском: about [əˈbaʊt]
  • [æ] — звук между русскими "э" и "а": cat [kæt]
  • [ʌ] — короткий звук, похожий на безударное "а": cup [kʌp]
  • [ɜː] — долгий нейтральный звук: bird [bɜːd]
  • [ɔː] — долгий звук "о": dawn [dɔːn]
  • [ʃ] — звук "ш": ship [ʃɪp]
  • [ʒ] — звук "ж": vision [ˈvɪʒn]
  • [ʧ] — звук "ч": chair [ʧeə]
  • [ʤ] — звук "дж": jam [ʤæm]
  • [ŋ] — звук "н", произносимый носом: sing [sɪŋ]

Для эффективной работы с транскрипцией рекомендую следующие подходы:

  1. Фонетическая таблица: держите под рукой таблицу фонетических символов с примерами
  2. Словарная практика: проверяйте произношение новых слов в словаре и обращайте внимание на их транскрипцию
  3. Транскрибирование: попробуйте самостоятельно записывать транскрипцию знакомых слов, а затем проверяйте себя
  4. Приложения: используйте специальные приложения для изучения фонетических символов
  5. Фонетические игры: например, найдите все слова с определённым звуком в тексте

Особое внимание обратите на диакритические знаки в транскрипции:

  • Двоеточие [:] — обозначает долготу звука: [i:], [u:]
  • Апостроф ['] — обозначает ударение в слове: [ˈwɒtə] (water)
  • Вертикальная черта [|] — может использоваться для обозначения паузы или границы между слогами

Помните, что транскрипция — это не цель, а средство. Используйте её как инструмент для совершенствования вашего произношения. С опытом вы будете меньше нуждаться в транскрипции, поскольку ваш мозг начнёт автоматически распознавать фонетические паттерны английских слов. 🔍

Практические упражнения для закрепления правильного чтения

Теория без практики мертва. Чтобы закрепить правильное произношение английского алфавита и научиться применять его при чтении, необходимы регулярные упражнения. Предлагаю вам комплекс эффективных практических заданий, которые помогут автоматизировать полученные навыки. 🏋️‍♀️

Начнем с простых упражнений и постепенно перейдем к более сложным:

  1. Алфавит наоборот

    • Попробуйте прочитать английский алфавит в обратном порядке (от Z до A)
    • Это упражнение помогает избавиться от автоматизма и заставляет сосредоточиться на произношении каждой буквы

  2. Минимальные пары

    • Работайте со словами, которые отличаются только одной буквой/звуком: bit-beat, ship-sheep, cap-cup
    • Произносите пары последовательно, концентрируясь на разнице в произношении

  3. Spelling Bee

    • Попросите друга или преподавателя диктовать вам слова по буквам
    • Записывайте их, а затем сверяйте с правильным написанием
    • Затем поменяйтесь ролями

  4. Tongue Twisters (скороговорки)

    • Peter Piper picked a peck of pickled peppers (для [p])
    • She sells seashells by the seashore (для [s] и [ʃ])
    • How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? (для [w] и [ʧ])

  5. Фонетические диктанты

    • Запишите транскрипцию слов на слух, а затем проверьте по словарю
    • Начните с простых слов и постепенно переходите к более сложным

Для закрепления правил чтения гласных в открытых и закрытых слогах, попробуйте следующее упражнение:

Открытый слог Закрытый слог Произношение
me met [mi:] — [met]
no not [nəʊ] — [nɒt]
hi hit [haɪ] — [hɪt]
use us [juːz] — [ʌs]
cake cat [keɪk] — [kæt]

Для проработки сложных звуков рекомендую:

  • Метод преувеличения: намеренно утрируйте артикуляцию сложных звуков, чтобы ваши мышцы запомнили правильное положение
  • Визуализация: представляйте, как звук формируется в вашем речевом аппарате
  • Зеркальная практика: наблюдайте за своей артикуляцией в зеркале и сравнивайте с видеодемонстрациями
  • Звукозапись: регулярно записывайте своё произношение и сравнивайте с эталонным

Для ежедневной практики создайте свой режим тренировок:

  • Утро: 5 минут на проговаривание алфавита и повторение названий букв
  • День: 10 минут на чтение вслух с фокусом на правильное произношение
  • Вечер: 5 минут на скороговорки или фонетические упражнения

Не забывайте о важности аудирования. Регулярно слушайте аудиокниги, подкасты или смотрите видео с субтитрами, чтобы тренировать свой слух распознавать правильное произношение английских слов. 🎧

И наконец, не бойтесь ошибаться! Произношение — это навык, который требует времени и практики. Отмечайте свой прогресс, даже если он кажется незначительным. Каждый день практики — это шаг к свободному и уверенному общению на английском языке. 🚀

Правильное произношение английского алфавита — это не просто академический навык, а ключ к свободному общению и пониманию. Освоив буквы, их звучание и транскрипцию, вы сможете самостоятельно работать с любым новым словом, правильно его произнести и быть понятым. Регулярная практика с использованием предложенных упражнений поможет вам не только улучшить произношение, но и повысить общую языковую компетенцию. Путь к идеальному английскому произношению начинается с алфавита — и теперь у вас есть все необходимые инструменты, чтобы пройти его успешно.

Загрузка...