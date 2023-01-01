Освоение Midjourney: пошаговая инструкция для новичков в создании AI-арта

Для кого эта статья:

Новички в сфере графического дизайна и иллюстраций

Пользователи, желающие освоить AI-инструменты для создания изображений

Профессионалы и фрилансеры, которые хотят повысить свою продуктивность в творческих проектах Нейросети перестали быть игрушкой для энтузиастов и превратились в мощное оружие в руках тех, кто умеет ими пользоваться. Midjourney — одна из самых впечатляющих AI-систем для создания изображений, которая покорила миллионы пользователей качеством визуального контента. Но для новичка первые шаги могут показаться запутанными: странные команды в Discord, непонятные термины и масса настроек. Не волнуйтесь — я разложу весь процесс на простые шаги, и уже через час вы будете создавать изображения, о которых раньше могли только мечтать. Приготовьтесь к путешествию в мир, где ваши идеи превращаются в визуальные шедевры простым текстовым запросом. 🎨

Что такое Midjourney и почему это нужно знать новичкам

Midjourney — это AI-инструмент, созданный для генерации изображений на основе текстовых описаний (промптов). В отличие от традиционных графических редакторов, здесь не нужно владеть кистью или знать сложные техники дизайна — достаточно описать словами то, что вы хотите увидеть.

Представьте: вы пишете "средневековый замок на скале в лучах заката, кинематографичный стиль" — и через 60 секунд получаете четыре варианта потрясающих изображений, которые можно использовать в проектах, публикациях или для вдохновения. Именно такие возможности открывает Midjourney.

Александр Соколов, digital-иллюстратор Когда я впервые попробовал Midjourney, это был момент профессионального шока. На создание концепт-арта фэнтезийного пейзажа у меня обычно уходило 6-8 часов. С Midjourney первые наброски были готовы за минуту. Конечно, они требовали доработки, но экономия времени колоссальная. Помню свой первый коммерческий проект с использованием AI — клиент хотел иллюстрации для детской книги в стиле акварельных зарисовок. Я потратил пару часов на эксперименты с промптами, но когда нашел правильный подход, смог создать 15 иллюстраций за один день вместо двух недель. Клиент был в восторге, а я понял, что игнорировать эту технологию — значит остаться за бортом индустрии.

Почему Midjourney стал необходимым инструментом даже для тех, кто далек от мира дизайна:

Скорость создания — получение готового изображения занимает секунды, а не часы работы в фоторедакторе

— получение готового изображения занимает секунды, а не часы работы в фоторедакторе Доступность — не требуется специальных навыков или дорогостоящего оборудования

— не требуется специальных навыков или дорогостоящего оборудования Универсальность — от иллюстраций и концепт-артов до фотореалистичных изображений и абстрактного искусства

— от иллюстраций и концепт-артов до фотореалистичных изображений и абстрактного искусства Качество результатов — изображения выглядят профессионально даже при базовых настройках

— изображения выглядят профессионально даже при базовых настройках Конкурентное преимущество — владение этой технологией открывает новые возможности для бизнеса и творческих проектов

Сфера применения Традиционный подход С использованием Midjourney Разработка логотипа 3-5 дней, от 5000₽ 2-3 часа, стоимость подписки Иллюстрация для статьи 1-2 дня, поиск стоковых фото 10-15 минут, уникальный результат Концепт-арт для проекта 1-2 недели работы художника 1-2 часа экспериментов с промптами Визуализация продукта Найм фотографа, организация съемки Создание фотореалистичных изображений за минуты

Важно понимать: Midjourney не заменяет профессиональных дизайнеров или художников — он становится их мощным инструментом, ускоряющим рабочие процессы и открывающим новые творческие возможности. 🚀

Регистрация и настройка аккаунта Midjourney за 10 минут

Особенность Midjourney в том, что сервис работает через платформу Discord, популярный мессенджер для геймеров и сообществ. Это может показаться странным на первый взгляд, но такой подход обеспечивает удобное взаимодействие с AI и сообществом пользователей. Вот как быстро начать работу:

Создайте аккаунт в Discord (если у вас его ещё нет) на официальном сайте discord.com Присоединитесь к официальному серверу Midjourney по ссылке discord.gg/midjourney Примите правила сервера, нажав на галочку в появившемся сообщении Найдите канал #getting-started в левой панели серверов Активируйте пробный период, введя команду /imagine в текстовое поле

После активации пробного периода вы получите 25 бесплатных генераций — этого достаточно, чтобы понять принципы работы сервиса и решить, нужна ли вам платная подписка.

Ирина Левченко, маркетолог Мой первый опыт с Midjourney был, мягко говоря, сумбурным. Я никогда раньше не пользовалась Discord и потратила полчаса, пытаясь понять, куда нажимать и что писать. Команды казались какой-то магической абракадаброй. Помню, как в панике написала в общий чат: "Помогите, я заблудилась!" 😅 К моему удивлению, несколько опытных пользователей тут же откликнулись и провели мини-обучение. Теперь, когда клиенты просят "что-нибудь креативненькое для поста", вместо часового поиска по стокам я генерирую уникальную графику за 5 минут. Мой совет новичкам: не бойтесь выглядеть неопытными — сообщество Midjourney очень дружелюбное и всегда готово помочь.

Для полноценной работы потребуется оформить подписку. Midjourney предлагает несколько тарифных планов:

План подписки Стоимость в месяц Возможности Для кого подходит Basic $10 ~200 генераций в месяц, стандартная скорость Новички, индивидуальные творческие проекты Standard $30 ~900 генераций, повышенная скорость Активные пользователи, фрилансеры Pro $60 ~2000+ генераций, максимальная скорость Профессионалы, студии, бизнес Mega $120 ~8000+ генераций, приоритетный доступ Компании с высокими потребностями в визуальном контенте

После оформления подписки вы получите доступ к приватным каналам, где можно генерировать изображения без "лишних глаз". Вот последние шаги настройки:

Перейдите в любой канал с названием #newbies или создайте собственную комнату через команду /imagine

Настройте уведомления, чтобы не пропускать готовые результаты генераций

При желании установите мобильное приложение Discord, чтобы иметь доступ к Midjourney с телефона

Готово! Теперь вы можете приступать к созданию первых изображений. 🎭

Основы создания промптов для идеальных изображений

Промпт — это текстовое описание, которое вы отправляете Midjourney для генерации изображения. Качество результата напрямую зависит от качества промпта. Это как программирование, только вместо кода вы используете слова для "программирования" изображений.

Базовая структура команды для генерации:

/imagine prompt: [описание изображения]

Например:

/imagine prompt: futuristic city skyline, neon lights, cyberpunk style, rainy night, dramatic lighting

Но настоящее мастерство начинается с понимания, как структурировать промпт для получения именно того, что вы представляете в голове. Вот ключевые элементы эффективного промпта:

Предметная основа — что именно должно быть изображено (человек, пейзаж, объект) Стилистика — художественный стиль, эпоха, референс к известным художникам Технические параметры — освещение, ракурс, глубина резкости Атмосфера и настроение — эмоциональный тон изображения Детализация — особые элементы, которые должны присутствовать

Рассмотрим примеры промптов разной сложности:

Базовый: /imagine prompt: mountain landscape — получите обычный горный пейзаж

— получите обычный горный пейзаж Улучшенный: /imagine prompt: majestic mountain landscape at sunrise, golden light, fog in the valley, dramatic peaks, alpine, hyper-detailed, 8K — получите впечатляющий детализированный пейзаж с особой атмосферой

Существуют специальные параметры, которые добавляются в конце промпта после двоеточий:

--ar [число:число] — задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9 для широкоформатного)

— задает соотношение сторон изображения (например, --ar 16:9 для широкоформатного) --v [число] — указывает версию Midjourney для генерации (например, --v 5.1 для последней версии)

— указывает версию Midjourney для генерации (например, --v 5.1 для последней версии) --s [число] — контролирует стилизацию от 0 до 1000 (чем выше, тем креативнее результат)

— контролирует стилизацию от 0 до 1000 (чем выше, тем креативнее результат) --q [число] — качество рендеринга (0.25, 0.5, 1 — чем выше, тем дольше генерация)

Вот несколько профессиональных приемов для улучшения ваших промптов:

Используйте референсы к известным художникам — "in the style of Monet" или "like a Rembrandt painting"

— "in the style of Monet" или "like a Rembrandt painting" Задавайте четкие визуальные характеристики — "cinematic lighting", "shallow depth of field", "rule of thirds composition"

— "cinematic lighting", "shallow depth of field", "rule of thirds composition" Применяйте технические термины — "tilt-shift", "85mm lens", "golden hour", "macro photography"

— "tilt-shift", "85mm lens", "golden hour", "macro photography" Указывайте материалы — "made of glass", "wooden texture", "metallic surface"

— "made of glass", "wooden texture", "metallic surface" Избегайте негативных формулировок — AI лучше понимает "clear sky" чем "no clouds"

Ещё один профессиональный прием — использование весовых коэффициентов, которые указывают важность определенных элементов:

/imagine prompt: a beautiful forest landscape with (small wooden cabin::1.5) and (misty atmosphere::1.3)

Здесь "small wooden cabin" и "misty atmosphere" получают больший приоритет при генерации.

Помните: лаконичность — не всегда лучший выбор. Детализированные промпты из 30-50 слов часто дают значительно лучшие результаты, чем короткие описания из 3-5 слов. Экспериментируйте и сохраняйте удачные формулировки в свою библиотеку промптов! 🔍

Практические приемы и команды для работы с нейросетью

После освоения базовых принципов создания промптов, пора перейти к продвинутым техникам работы с Midjourney. Эти приемы помогут вам получать максимально точные результаты и эффективно управлять процессом генерации.

Прежде всего, рассмотрим основные команды взаимодействия с уже сгенерированными изображениями:

U1, U2, U3, U4 — апскейл (увеличение разрешения) выбранного варианта из четырех предложенных

— апскейл (увеличение разрешения) выбранного варианта из четырех предложенных V1, V2, V3, V4 — создание новых вариаций на основе выбранного изображения

— создание новых вариаций на основе выбранного изображения 🔄 — регенерация всего запроса с теми же параметрами

Важно знать, что после генерации первых четырех вариантов изображения, у вас есть несколько путей дальнейшей работы:

Апскейл (U-кнопки) — увеличить разрешение понравившегося варианта для получения детализированного изображения высокого качества Вариации (V-кнопки) — создать новые версии на основе выбранного изображения, сохраняя общий стиль и композицию Настройка после апскейла — после увеличения становятся доступны дополнительные опции "Vary (Subtle)" и "Vary (Strong)" для тонкой или существенной модификации "Make Variations" — создание целой серии вариаций на основе апскейленного изображения

Для более тонкого контроля над генерацией используйте специальные команды:

/imagine prompt: [описание] --seed [число]

Параметр seed (от 0 до 4294967295) фиксирует случайное начальное значение для генерации, что позволяет получать схожие результаты при изменении других частей промпта. Это особенно полезно для создания серии изображений в едином стиле.

Для создания изображений на основе уже существующих фотографий используйте команду:

/imagine prompt: [описание] [URL изображения]

Например:

/imagine prompt: transform this portrait into anime style https://example.com/photo.jpg

Такой подход позволяет использовать собственные фотографии как основу для творческих преобразований или стилизации.

Для продвинутых пользователей доступны команды прямого управления параметрами изображения:

Команда Функция Пример использования --stylize или --s Регулирует баланс между вашим промптом и стилистическими предпочтениями AI /imagine prompt: fantasy landscape --s 750 --chaos Повышает случайность и непредсказуемость результатов /imagine prompt: abstract art --chaos 30 --tile Создает бесшовные текстуры и паттерны /imagine prompt: marble texture --tile --stop Останавливает генерацию на определенном этапе (от 10 до 100) /imagine prompt: sketch of a car --stop 70 --no Исключает определенные элементы из генерации /imagine prompt: forest --no trees,animals

Практический совет: эффективный рабочий процесс обычно включает несколько итераций:

Создайте базовый промпт для общей концепции Из полученных четырех вариантов выберите наиболее близкий к вашей идее Используйте кнопку V для создания вариаций Когда приблизитесь к желаемому результату, используйте U для получения финального изображения высокого разрешения При необходимости примените тонкие вариации (Vary Subtle) для финальной настройки

Для управления своими работами используйте личный архив Midjourney, доступный через команду /show или на официальном сайте после авторизации. Там вы можете организовать изображения, скачать их в высоком разрешении и даже получить доступ к использованным промптам. 🛠️

Оптимизация результатов и устранение типичных ошибок

Даже опытные пользователи Midjourney сталкиваются с ситуациями, когда результаты генерации далеки от ожиданий. Рассмотрим типичные проблемы и методы их решения, которые помогут вам стабильно получать высококачественные изображения.

Самые распространенные проблемы при работе с Midjourney:

Искаженная анатомия — проблемы с пропорциями тела, лишние конечности, странные черты лица

— проблемы с пропорциями тела, лишние конечности, странные черты лица Игнорирование ключевых элементов промпта — AI "не замечает" важные детали из описания

промпта — AI "не замечает" важные детали из описания Текстовые артефакты — появление нечитаемого текста на изображениях

— появление нечитаемого текста на изображениях Смешение стилей — несогласованность визуального языка в рамках одного изображения

— несогласованность визуального языка в рамках одного изображения Непредсказуемые цветовые решения — палитра не соответствует заданному описанию

Способы устранения этих проблем:

Для улучшения анатомии: Добавляйте в промпт "anatomically correct", "proper anatomy", "realistic proportions"

Указывайте точное количество элементов: "person with two arms and two legs"

Используйте референсы к фотореализму: "photorealistic", "photograph", "detailed" Для акцентирования важных элементов: Применяйте весовые коэффициенты: "(red cape::1.5)", "(crown on head::1.8)"

Размещайте ключевые элементы в начале промпта

Используйте позиционные указатели: "castle in the foreground", "mountains in the background" Для избавления от текстовых артефактов: Добавляйте "no text", "without text" в промпт

Если требуется определенный текст, задавайте его в кавычках и указывайте "clear readable text" Для стилистической согласованности: Указывайте конкретный стиль в начале промпта

Используйте референсы к конкретным художникам или направлениям

Экспериментируйте с параметром --stylize для баланса между вашими указаниями и стилистикой AI Для контроля цветовой палитры: Задавайте цветовую схему явно: "color palette: blue, gold, teal"

Используйте цветовые ассоциации: "autumn colors", "pastel palette", "monochromatic"

Для важных элементов указывайте цвет непосредственно перед существительным: "red dress", "blue sky"

Мастерство приходит с практикой, поэтому ведите журнал своих промптов с примечаниями о результатах. Это поможет выявить паттерны успешных формулировок для конкретных типов изображений. 📝

Продвинутые стратегии оптимизации результатов:

Используйте модульный подход к промптам — разбивайте сложные описания на функциональные блоки: объект, стиль, освещение, технические параметры Экспериментируйте с версиями Midjourney — разные версии (--v 4, --v 5, --v 5.1) имеют свои сильные стороны для разных типов изображений Применяйте параметр --sameseed для создания серии изображений с идентичной композицией, но разными деталями Используйте Describe для обратного инжиниринга — команда /describe на существующем изображении генерирует промпты, которые могли бы его создать

Оптимизация рабочего процесса также важна для эффективного использования Midjourney:

Организуйте библиотеку успешных промптов по категориям

Используйте Discord-сервер Midjourney как источник вдохновения — изучайте удачные промпты других пользователей

Создайте личный Discord-сервер для организации своих экспериментов

Экономьте генерации, используя параметр --q (качество): начинайте с --q 0.5 для черновых вариантов и переключайтесь на --q 1 только для финальных версий

И наконец, не забывайте о важном этическом аспекте: Midjourney имеет встроенные ограничения на генерацию определенного контента. Попытки обойти эти ограничения могут привести к блокировке аккаунта. Всегда читайте и соблюдайте правила платформы, особенно при создании коммерческих проектов. 🛡️