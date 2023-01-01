Как IT-компании получить аккредитацию: пошаговая инструкция, льготы

Для кого эта статья:

Руководители и собственники IT-компаний в России

Финансовые и юридические консультанты, работающие с IT-компаниями

Специалисты по аккредитации и налоговым льготам в сфере информационных технологий Аккредитация IT-компании – это не просто формальность, а стратегический шаг для бизнеса в цифровой сфере. Получив официальный статус аккредитованной организации, вы открываете доступ к существенным налоговым преференциям, государственной поддержке и повышаете свою привлекательность для клиентов и инвесторов. Процедура получения аккредитации часто вызывает недоумение у руководителей – кажется, что нужно пробираться через дебри бюрократии. Однако, если разложить этот процесс на конкретные шаги, всё становится значительно проще. Давайте разберемся, как получить аккредитацию IT-компании в России и какие преимущества это даст вашему бизнесу. 💼

Что такое аккредитация IT-компании и её преимущества

Аккредитация IT-компании – это процедура официального признания государством вашей организации как субъекта информационно-технологической отрасли. Фактически, это своеобразный "знак качества", подтверждающий, что ваша компания действительно занимается разработкой, внедрением или поддержкой IT-решений на профессиональном уровне.

Процедуру проводит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. После получения аккредитации компания вносится в специальный реестр, доступ к которому открыт для всех заинтересованных лиц.

Главные преимущества, которые получает аккредитованная IT-компания:

Пониженная ставка страховых взносов (7,6% вместо стандартных 30%)

Сниженная ставка налога на прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в региональный)

Возможность получения льготного кредитования (ставки от 1% до 5%)

Упрощенный порядок привлечения иностранных специалистов

Доступ к государственным грантам и субсидиям на разработку инновационных решений

Преференции при участии в государственных закупках

Помимо финансовых выгод, аккредитация повышает статус компании в глазах партнеров и клиентов. Особенно это важно при работе с крупными корпорациями и государственными структурами, где требуется подтверждение квалификации и надежности подрядчика.

Алексей Соколов, технический директор Когда мы только запускали нашу компанию по разработке ПО, я считал аккредитацию лишней бюрократией. Спустя год работы, когда бухгалтерия показала расчеты по налоговой нагрузке, мы срочно занялись этим вопросом. После получения аккредитации наши расходы на страховые взносы снизились почти в 4 раза! Высвободившиеся средства направили на расширение штата и R&D. Фактически, за два последующих года мы выросли с команды в 12 человек до 47 разработчиков, и во многом это стало возможным благодаря налоговым льготам от аккредитации.

Показатель Без аккредитации С аккредитацией Страховые взносы 30% 7,6% Налог на прибыль 20% 3% Доступ к льготному кредитованию На общих условиях Ставка от 1% до 5% Привлечение иностранных специалистов Стандартная процедура Упрощенная процедура

Требования для получения аккредитации IT-компании

Для успешного прохождения аккредитации IT-компания должна соответствовать ряду формальных критериев. Давайте рассмотрим ключевые требования, установленные законодательством.

1. Основная деятельность компании

Компания должна заниматься разработкой и реализацией программ для ЭВМ, баз данных или оказывать услуги по их разработке, адаптации, модификации, тестированию и сопровождению.

2. Доля выручки от IT-деятельности

Не менее 90% от общего дохода компании должно поступать от деятельности, связанной с информационными технологиями. Сюда входят:

Разработка и продажа собственного ПО

Оказание услуг по разработке, адаптации и модификации ПО

Услуги по установке, тестированию и сопровождению ПО

Проектирование и разработка информационных систем

3. Численность сотрудников

В штате компании должно числиться не менее 7 сотрудников при общей системе налогообложения (для компаний на УСН — не менее 3 человек).

4. Коды ОКВЭД

В ЕГРЮЛ/ЕГРИП у компании должны быть зарегистрированы соответствующие коды экономической деятельности. Основные коды ОКВЭД для IT-компаний:

62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 — Деятельность консультативная в области компьютерных технологий

62.03 — Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

62.09 — Другая деятельность в области информационных технологий

63.11 — Обработка данных, размещение информации и связанная с этим деятельность

5. Организационно-правовая форма

Аккредитацию могут получить как юридические лица (ООО, АО), так и индивидуальные предприниматели (ИП), соответствующие вышеперечисленным требованиям.

6. Государственная регистрация

Организация должна быть зарегистрирована на территории Российской Федерации.

Критерий ООО/АО ИП Минимальная численность сотрудников (ОСН) 7 человек 7 человек Минимальная численность сотрудников (УСН) 3 человека 3 человека Доля IT-выручки ≥ 90% ≥ 90% Необходимость наличия IT-ОКВЭД Обязательно Обязательно

Важно понимать, что соответствие формальным требованиям — это только первый шаг. Министерство цифрового развития вправе запросить дополнительную информацию и документы, подтверждающие реальное ведение IT-деятельности.

Необходимые документы и подготовка к процессу

Подготовка документов — критически важный этап в процессе получения аккредитации. Ошибки или неточности в предоставленных материалах могут привести к отказу или существенно затянуть процедуру. Рассмотрим подробно, какие документы необходимо подготовить и как это сделать правильно. 📝

Список необходимых документов:

Заявление на аккредитацию — заполняется по утвержденной форме Справка о структуре выручки — документ, подтверждающий, что не менее 90% дохода получено от IT-деятельности Справка о среднесписочной численности сотрудников — должна подтверждать соответствие требованиям по количеству персонала Копия свидетельства ОГРН/ОГРНИП — подтверждение государственной регистрации компании Копия свидетельства ИНН — налоговый идентификатор организации Копия устава (для юридических лиц) — документ должен содержать IT-направления деятельности

Особенности подготовки справки о структуре выручки:

Это один из самых важных документов, так как именно он подтверждает соответствие компании критерию по доле IT-выручки. Справка должна содержать:

Общий размер выручки за предыдущий отчетный период

Размер выручки от IT-деятельности с разбивкой по направлениям

Процентное соотношение IT-выручки к общей выручке

Подписи руководителя организации и главного бухгалтера

Для новых компаний, которые еще не имеют отчетного периода, вместо справки о структуре выручки предоставляется бизнес-план, отражающий планируемую долю доходов от IT-деятельности.

Марина Петрова, финансовый директор При первой подаче документов на аккредитацию мы столкнулись с отказом из-за неправильно составленной справки о структуре выручки. Мы включили в IT-выручку доходы от продажи компьютерного оборудования, что было ошибкой. После консультации со специалистами мы пересчитали доходы, включив только разработку и внедрение ПО. Пришлось также серьезно пересмотреть договоры с клиентами — теперь мы четко разделяем услуги по продаже оборудования и внедрению ПО на нем, оформляя отдельные контракты. Это позволило нам не только получить аккредитацию со второй попытки, но и наладить более прозрачный учет доходов по разным направлениям бизнеса.

Рекомендации по подготовке документов:

Начните сбор документов минимум за месяц до планируемой даты подачи

Проведите внутренний аудит выручки, чтобы убедиться в соответствии требованию о 90% IT-доходов

Проконсультируйтесь с юристом или специалистом, имеющим опыт в аккредитации IT-компаний

Проверьте актуальность данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, при необходимости внесите изменения

Убедитесь, что коды ОКВЭД соответствуют фактической деятельности компании

Если ваша компания молодая и еще не имеет достаточной истории для подтверждения доли IT-выручки, рекомендуется сначала наработать портфолио проектов и сформировать стабильный поток доходов от IT-деятельности, а затем подавать на аккредитацию.

Пошаговая инструкция подачи заявления на аккредитацию

Процедура подачи заявления на аккредитацию IT-компании стала значительно проще после цифровизации этого процесса. Теперь большинство действий можно выполнить онлайн, без необходимости посещать государственные учреждения. Рассмотрим детальную пошаговую инструкцию. 🖥️

Шаг 1: Регистрация на Госуслугах

Для подачи заявления вам потребуется учетная запись на портале Госуслуг. Если вы представляете юридическое лицо, необходимо иметь подтвержденную учетную запись с привязкой к организации и наличием электронной подписи (ЭЦП).

Шаг 2: Подготовка электронных копий документов

Все документы из списка, рассмотренного в предыдущем разделе, необходимо отсканировать и сохранить в формате PDF. Требования к файлам:

Разрешение сканирования — не менее 300 dpi

Максимальный размер одного файла — 5 МБ

Все страницы многостраничных документов должны быть в одном файле

Текст должен быть четким и читаемым

Шаг 3: Заполнение онлайн-заявления

Авторизуйтесь на портале Госуслуг Найдите услугу "Аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий" Выберите тип заявителя (юридическое лицо или ИП) Заполните электронную форму заявления, внимательно проверяя все данные Приложите подготовленные документы Подпишите заявление электронной подписью Отправьте заявку

Шаг 4: Отслеживание статуса заявления

После отправки заявления вы можете отслеживать его статус в личном кабинете на Госуслугах. Обычно рассмотрение занимает не более 5-8 рабочих дней.

Шаг 5: Получение результата

В случае положительного решения информация об аккредитации появится в вашем личном кабинете, а компания будет внесена в реестр аккредитованных IT-организаций. Вы получите соответствующее уведомление.

Если в аккредитации отказано, вы получите уведомление с указанием причин отказа. После устранения недостатков можно подать заявление повторно.

Альтернативные способы подачи заявления:

Если у вас возникли сложности с подачей заявления через портал Госуслуг, существуют альтернативные способы:

Личное обращение в Минцифры — необходимо предварительно записаться на прием Отправка документов по почте — заказным письмом с описью вложения Через МФЦ — в некоторых многофункциональных центрах предоставляется такая услуга

Сроки рассмотрения заявления:

Способ подачи Срок рассмотрения Особенности Через Госуслуги 5-8 рабочих дней Самый быстрый способ Личное обращение До 10 рабочих дней Возможность получить консультацию на месте Почтовое отправление До 15 рабочих дней Учитывается время доставки Через МФЦ До 12 рабочих дней Зависит от региона

Частые причины отказа в аккредитации:

Несоответствие кодов ОКВЭД фактической деятельности

Недостаточная доля выручки от IT-деятельности

Несоответствие требованию по минимальному количеству сотрудников

Ошибки или неточности в предоставленных документах

Отсутствие подтверждения реального ведения IT-деятельности

Налоговые льготы для аккредитованных IT-компаний

Получение аккредитации открывает доступ к существенным налоговым преференциям, которые могут значительно снизить финансовую нагрузку на IT-бизнес. Рассмотрим подробно льготы, доступные аккредитованным компаниям, и условия их применения. 💰

Основные налоговые льготы:

Страховые взносы по пониженным тарифам Вместо стандартных 30% аккредитованные IT-компании уплачивают всего 7,6%, из которых: На обязательное пенсионное страхование — 6%

На обязательное социальное страхование — 1,5%

На обязательное медицинское страхование — 0,1% Налог на прибыль по льготной ставке Вместо стандартной ставки 20% (3% в федеральный бюджет и 17% в региональный) IT-компании платят всего 3% (федеральная часть) при нулевой региональной составляющей. Льготы по НДС Освобождение от НДС при реализации исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, а также при предоставлении прав на использование таких программ и баз данных по лицензионным договорам. Льготное кредитование Доступ к программам льготного кредитования для IT-компаний со ставками от 1% до 5% годовых на развитие проектов и поддержку операционной деятельности.

Условия для применения налоговых льгот:

Важно понимать, что недостаточно просто получить аккредитацию. Для применения налоговых льгот компания должна соответствовать дополнительным условиям:

Доля доходов от IT-деятельности должна составлять не менее 90% от общей выручки компании за налоговый период

Среднесписочная численность сотрудников должна быть не менее 7 человек (для общей системы налогообложения)

Компания должна быть включена в реестр аккредитованных IT-организаций

Для получения освобождения от НДС программные продукты должны быть включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных

Налог/взнос Стандартная ставка Льготная ставка Экономия Страховые взносы 30% 7,6% 22,4% Налог на прибыль 20% 3% 17% НДС 20% 0%* 20% * При соблюдении условий освобождения

Практические рекомендации по применению льгот:

Тщательно ведите раздельный учет — разделяйте доходы от IT-деятельности и прочие доходы для подтверждения доли в 90% Своевременно подтверждайте статус — ежегодно подавайте в налоговые органы документы, подтверждающие право на льготы Оптимизируйте структуру доходов — по возможности переносите непрофильную деятельность в отдельные юридические лица Регистрируйте свое ПО — внесите разработанные программные продукты в Единый реестр российских программ для получения льготы по НДС Следите за изменениями законодательства — требования и размеры льгот могут меняться

Экономический эффект от применения льгот:

На примере IT-компании со среднесписочной численностью 20 сотрудников и фондом оплаты труда 3 млн рублей в месяц, годовая экономия на страховых взносах составит около 8 млн рублей. При годовой прибыли в 15 млн рублей экономия на налоге на прибыль составит дополнительно 2,55 млн рублей.

Таким образом, общая годовая экономия может достигать значительных сумм, что позволяет инвестировать высвободившиеся средства в развитие бизнеса, привлечение высококвалифицированных специалистов и разработку новых продуктов.