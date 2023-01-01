Подготовка к ОГЭ по английскому: пошаговая стратегия успеха

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Девятиклассники, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку

Родители девятиклассников, которые хотят помочь своим детям в подготовке к экзамену

Учителя английского языка и репетиторы, ищущие эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ ОГЭ по английскому языку часто вызывает тревогу у девятиклассников и их родителей — ещё бы, ведь это первое серьёзное испытание языковых навыков на государственном уровне! Однако паниковать не стоит: при грамотном подходе к подготовке экзамен становится вполне преодолимым барьером. Более того, правильно организованная подготовка может превратить стресс в стимул для значительного прогресса в языке. В этой статье я раскрою секреты эффективной подготовки к ОГЭ по английскому языку, которые помогли сотням моих учеников успешно справиться с этим испытанием. Следуйте пошаговой инструкции, и уверенность в своих силах придёт вместе с растущими знаниями. 🚀

Структура и требования ОГЭ по английскому языку

Прежде чем приступать к подготовке, необходимо детально изучить структуру экзамена. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Общая продолжительность письменной части составляет 120 минут, устной — 15 минут. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы — 68.

Письменная часть включает четыре раздела:

Аудирование — 11 заданий, максимум 15 баллов

— 11 заданий, максимум 15 баллов Чтение — 8 заданий, максимум 13 баллов

— 8 заданий, максимум 13 баллов Грамматика и лексика — 15 заданий, максимум 15 баллов

— 15 заданий, максимум 15 баллов Письмо — 1 задание, максимум 10 баллов

Устная часть состоит из трёх заданий:

Чтение текста вслух — максимум 2 балла

— максимум 2 балла Участие в условном диалоге-расспросе — максимум 6 баллов

— максимум 6 баллов Создание тематического монологического высказывания — максимум 7 баллов

Раздел Количество заданий Максимальный балл Время выполнения Аудирование 11 15 30 минут Чтение 8 13 30 минут Грамматика и лексика 15 15 30 минут Письмо 1 10 30 минут Устная часть 3 15 15 минут

Минимальный проходной балл для получения оценки "3" составляет 29 первичных баллов. Для оценки "4" необходимо набрать 46-57 баллов, а для "5" — 58-68 баллов.

Важно понимать, что ОГЭ по английскому языку проверяет все языковые навыки: аудирование, чтение, письмо, говорение, а также знание грамматики и лексики на уровне A2+ по общеевропейской шкале. Это соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по иностранному языку.

Елена Сергеева, методист по подготовке к ОГЭ Помню случай с моей ученицей Алиной. Когда она пришла на подготовку к ОГЭ, её главной проблемой была паника от незнания структуры экзамена. Мы начали с детального разбора формата. На каждом занятии Алина заполняла таблицу прогресса по разделам, отмечая, какие типы заданий уже освоены. Через месяц она призналась: "Когда я вижу структуру экзамена на бумаге, он перестаёт казаться непреодолимым. Я просто иду по своей таблице шаг за шагом". К экзамену Алина подошла без страха и получила твёрдую "пятёрку". Это убедило меня, что понимание структуры — половина успеха при подготовке.

Эффективная методика подготовки к ОГЭ: с чего начать

Эффективная подготовка к ОГЭ по английскому языку начинается с правильной диагностики текущего уровня знаний. Необходимо выявить сильные и слабые стороны, чтобы сконцентрировать усилия на проблемных аспектах.

Шаг 1: Диагностическое тестирование

Выполните полный демонстрационный вариант ОГЭ в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Засеките время и проведите объективную проверку результатов. Это позволит определить:

Общий уровень подготовки

Проблемные разделы и типы заданий

Умение укладываться во временные рамки

Психологическую готовность к формату экзамена

Шаг 2: Создание персонального плана подготовки

На основе результатов диагностики составьте план, учитывающий индивидуальные особенности:

Определите приоритетные направления работы

Выделите больше времени на проблемные разделы

Установите конкретные цели по каждому разделу

Спланируйте регулярные промежуточные проверочные работы

Шаг 3: Систематическое пополнение словарного запаса

Лексический минимум ОГЭ включает примерно 1500 слов. Организуйте работу со словарем следующим образом:

Создайте тематические словарные карточки

Установите приложение для изучения слов (Quizlet, Anki)

Учите не отдельные слова, а словосочетания и контексты

Выделите 15-20 минут ежедневно на повторение лексики

Шаг 4: Системное повторение грамматики

Грамматика составляет основу языковой компетенции. Организуйте работу по принципу от простого к сложному:

Составьте список грамматических тем, включенных в спецификацию ОГЭ

Проработайте каждую тему по схеме: теория → базовые упражнения → применение в контексте экзаменационных заданий

Ведите грамматический справочник с формулами и примерами

Уделяйте особое внимание временам глагола, модальным глаголам, условным предложениям и страдательному залогу

Шаг 5: Регулярная практика всех видов речевой деятельности

Важно тренировать все навыки комплексно, уделяя внимание каждому аспекту языка:

Слушайте аудиозаписи на английском ежедневно (подкасты, аудиокниги, песни)

Читайте адаптированную литературу соответствующего уровня

Практикуйте письменные задания с последующей проверкой

Находите возможности для устной практики (разговорные клубы, языковой обмен)

Ключом к успешной подготовке является регулярность и системность. Лучше заниматься по 30-40 минут ежедневно, чем устраивать многочасовые марафоны раз в неделю. 🕒

Стратегии выполнения заданий разных разделов экзамена

Каждый раздел ОГЭ имеет свои особенности и требует специфических подходов. Рассмотрим эффективные стратегии для каждого раздела экзамена.

Аудирование

В разделе "Аудирование" проверяется способность понимать устную речь на слух. Ключевые стратегии:

Внимательно прочитайте задания перед прослушиванием — это поможет сосредоточиться на нужной информации

При первом прослушивании сосредоточьтесь на общем понимании текста

Во время второго прослушивания фиксируйте детали и уточняйте ответы

Обращайте внимание на интонацию говорящих — она может содержать подсказки

Используйте стратегию исключения заведомо неверных вариантов

Не оставляйте вопросы без ответов — даже если не уверены, сделайте предположение

Чтение

Раздел "Чтение" оценивает навыки работы с письменным текстом:

Сначала бегло просмотрите весь текст для общего понимания (skimming)

При работе с заданием на установление соответствия сначала проанализируйте заголовки/утверждения, выделяя ключевые слова

Ищите в тексте синонимы и перифразы к ключевым словам из заданий

В заданиях с выбором ответа исключайте варианты, содержащие информацию, которой нет в тексте

Обращайте внимание на союзы, предлоги и другие служебные слова — они могут изменять смысл высказывания

Грамматика и лексика

Этот раздел требует знания грамматических правил и умения их применять:

Определите сначала, какую часть речи нужно образовать

Анализируйте контекст: время повествования, наличие маркеров времени

Обращайте внимание на согласование времен

Проверяйте соответствие числа (единственного или множественного)

После заполнения всех пропусков, прочитайте текст целиком для проверки логической связности

Письмо

Письменное задание оценивается по строгим критериям:

Начните с планирования ответа, распределив информацию по абзацам

Следуйте предложенному плану письма, отвечая на все вопросы

Используйте разнообразные грамматические структуры и лексику

Соблюдайте правила оформления личного письма (адрес, дата, приветствие, заключительная фраза, подпись)

Оставьте время на проверку — поищите грамматические, лексические и пунктуационные ошибки

Контролируйте объем: 100-120 слов

Устная часть

Задание Основные требования Типичные ошибки Стратегия Чтение текста Правильное произношение, интонация, ударение Неправильное ударение, отсутствие связующих звуков Регулярная тренировка чтения вслух с записью голоса Диалог-расспрос Точные ответы на 6 вопросов в течение 20 секунд на каждый Неполные ответы, нелогичные ответы, молчание Практика быстрых ответов по формуле: прямой ответ + деталь Монолог Связное высказывание по плану (10-12 фраз) Отступление от плана, недостаточный объем, отсутствие связности Подготовка речевых шаблонов для каждого пункта плана

Михаил Петров, репетитор английского языка Мой ученик Денис имел серьезные проблемы с разделом аудирования. На диагностическом тесте он набрал всего 5 баллов из 15. Анализируя его ошибки, я заметил, что он не успевал зафиксировать нужную информацию и терялся при втором прослушивании. Мы разработали специальную методику: перед каждым прослушиванием Денис выписывал ключевые слова из заданий и распределял их по группам. Затем он учился делать быстрые пометки во время прослушивания. Я советовал: "Не пытайся понять каждое слово. Лови общий смысл и ключевую информацию". После двух месяцев ежедневной практики с использованием аудиозаписей разной сложности Денис набрал 13 баллов на пробном тесте и 14 на реальном экзамене. Его история показывает, что целенаправленная работа над конкретной стратегией дает впечатляющие результаты.

Самостоятельная подготовка к ОГЭ: ресурсы и материалы

Эффективная самостоятельная подготовка требует качественных ресурсов. Рассмотрим наиболее полезные материалы и инструменты для каждого этапа подготовки. 📚

Официальные источники

ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) — здесь представлены демоверсии, кодификаторы и спецификации ОГЭ

— здесь представлены демоверсии, кодификаторы и спецификации ОГЭ Открытый банк заданий ОГЭ — содержит задания разных типов по всем разделам экзамена

— содержит задания разных типов по всем разделам экзамена Тренировочные сборники ФИПИ — разработаны составителями реальных экзаменов

Всегда начинайте с официальных материалов — они максимально точно отражают формат и требования экзамена.

Печатные пособия

Выбирайте учебные пособия от авторов, входящих в комиссии по разработке КИМов:

Серия "ОГЭ. ФИПИ – школе" (Е.А. Фоменко, М.В. Вербицкая)

Пособия Н.Н. Трубаневой и Е.А. Барашковой

Грамматические справочники К.В. Баранова, В.П. Кузовлева

Тематические тренинги для отработки отдельных разделов экзамена

Электронные ресурсы

В цифровую эпоху онлайн-ресурсы становятся незаменимым инструментом подготовки:

Решу ОГЭ — портал с огромной базой заданий и автоматической проверкой

— портал с огромной базой заданий и автоматической проверкой Quizlet — для создания и изучения лексических карточек

— для создания и изучения лексических карточек British Council Learn English Teens — аутентичные материалы для практики

— аутентичные материалы для практики BBC Learning English — подкасты и видео для тренировки аудирования

— подкасты и видео для тренировки аудирования Образовательные платформы (Skysmart, Учи.ру, ЯКласс) — предлагают специализированные курсы подготовки к ОГЭ

Ресурсы для отработки конкретных навыков

Аудирование: подкасты Elementary English (Spotlight on English), аудиоприложения к учебникам, песни с субтитрами

подкасты Elementary English (Spotlight on English), аудиоприложения к учебникам, песни с субтитрами Чтение: адаптированная литература уровней A2-B1, онлайн-ресурсы News in Levels, ReadTheory

адаптированная литература уровней A2-B1, онлайн-ресурсы News in Levels, ReadTheory Грамматика: интерактивные тренажеры English Grammar in Use Online, Perfect English Grammar

интерактивные тренажеры English Grammar in Use Online, Perfect English Grammar Письмо: сервисы с проверкой текста Virtual Writing Tutor, Grammarly

сервисы с проверкой текста Virtual Writing Tutor, Grammarly Говорение: приложения для языкового обмена Tandem, HelloTalk, запись своей речи на диктофон

Организация материалов

Создайте систему для организации материалов:

Заведите отдельную папку (физическую или электронную) для каждого раздела ОГЭ

Используйте цветовую маркировку для выделения сложных тем

Создайте персональный справочник типичных ошибок

Ведите дневник подготовки с отметками о выполненных заданиях и достигнутых результатах

Важно помнить, что качество ресурсов важнее их количества. Лучше тщательно проработать один качественный учебник, чем поверхностно просмотреть десяток. Выбирайте материалы, соответствующие актуальному формату экзамена, и регулярно проверяйте свой прогресс на официальных демоверсиях. 🎯

График подготовки к экзамену: распределяем время грамотно

Рациональное распределение времени — ключевой фактор успешной подготовки к ОГЭ. Оптимальный график зависит от стартового уровня, времени до экзамена и индивидуальных особенностей. Рассмотрим варианты планирования подготовки в зависимости от доступного времени. ⏱️

Долгосрочная подготовка (9-12 месяцев)

При наличии достаточного запаса времени можно организовать комфортную подготовку:

1-2 месяца: диагностика уровня, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса

диагностика уровня, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса 3-6 месяцев: углубленное изучение грамматики, регулярная практика всех видов речевой деятельности

углубленное изучение грамматики, регулярная практика всех видов речевой деятельности 7-9 месяцев: выполнение тренировочных вариантов, отработка стратегий выполнения заданий

выполнение тренировочных вариантов, отработка стратегий выполнения заданий 10-12 месяцев: работа над ошибками, финальное повторение, психологическая подготовка

Среднесрочная подготовка (6-8 месяцев)

При среднем запасе времени требуется более интенсивный режим:

1 месяц: диагностика, составление плана подготовки, интенсивное повторение грамматики

диагностика, составление плана подготовки, интенсивное повторение грамматики 2-4 месяца: систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах

систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах 5-6 месяцев: регулярное выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов

регулярное выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов 7-8 месяцев: финальное повторение, психологическая подготовка, работа над устной частью

Краткосрочная подготовка (3-4 месяца)

Ограниченное время требует максимальной концентрации и эффективности:

1-2 недели: экспресс-диагностика, выявление критических пробелов, составление интенсивного плана

экспресс-диагностика, выявление критических пробелов, составление интенсивного плана 1-2 месяца: концентрация на восполнении основных пробелов, изучение стратегий выполнения заданий

концентрация на восполнении основных пробелов, изучение стратегий выполнения заданий 3 месяц: интенсивная практика всех типов заданий, еженедельное выполнение пробных вариантов

интенсивная практика всех типов заданий, еженедельное выполнение пробных вариантов 4 месяц: финальная шлифовка навыков, работа над скоростью выполнения заданий

Недельное планирование

Независимо от общей продолжительности подготовки, важно грамотно структурировать каждую неделю:

Понедельник: грамматика и лексика (30-45 минут)

грамматика и лексика (30-45 минут) Вторник: аудирование (30-45 минут)

аудирование (30-45 минут) Среда: чтение (30-45 минут)

чтение (30-45 минут) Четверг: письмо (30-45 минут)

письмо (30-45 минут) Пятница: устная часть (30-45 минут)

устная часть (30-45 минут) Суббота: выполнение полного варианта ОГЭ или работа над слабыми местами

выполнение полного варианта ОГЭ или работа над слабыми местами Воскресенье: анализ ошибок и корректировка плана на следующую неделю

Ежедневная практика

Ключевой принцип эффективной подготовки — регулярность. Даже 20-30 минут ежедневной практики дают лучший результат, чем многочасовые занятия раз в неделю. Структурируйте ежедневные занятия:

5-10 минут: повторение изученной лексики

повторение изученной лексики 20-30 минут: основная работа над выбранным разделом по дневному плану

основная работа над выбранным разделом по дневному плану 5-10 минут: языковая практика (чтение, аудирование или устная речь)

Пример эффективного графика подготовки на 6 месяцев

Период Основные задачи Интенсивность занятий 1 месяц Диагностика, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса 30-45 минут ежедневно 2-3 месяцы Систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах 45-60 минут ежедневно 4-5 месяцы Выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов 60-90 минут ежедневно 6 месяц Финальное повторение, работа над ошибками, психологическая подготовка 60-90 минут ежедневно + еженедельный полный пробный экзамен

Важно помнить о необходимости регулярного мониторинга прогресса. Каждые 2-3 недели выполняйте контрольный тест для оценки динамики и корректировки плана при необходимости.

Не забывайте о сбалансированности подготовки: уделяйте внимание всем разделам экзамена, даже если некоторые из них кажутся проще. Профилактика проблем эффективнее их исправления. 🏆