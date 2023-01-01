Подготовка к ОГЭ по английскому: пошаговая стратегия успеха
ОГЭ по английскому языку часто вызывает тревогу у девятиклассников и их родителей — ещё бы, ведь это первое серьёзное испытание языковых навыков на государственном уровне! Однако паниковать не стоит: при грамотном подходе к подготовке экзамен становится вполне преодолимым барьером. Более того, правильно организованная подготовка может превратить стресс в стимул для значительного прогресса в языке. В этой статье я раскрою секреты эффективной подготовки к ОГЭ по английскому языку, которые помогли сотням моих учеников успешно справиться с этим испытанием. Следуйте пошаговой инструкции, и уверенность в своих силах придёт вместе с растущими знаниями. 🚀
Структура и требования ОГЭ по английскому языку
Прежде чем приступать к подготовке, необходимо детально изучить структуру экзамена. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Общая продолжительность письменной части составляет 120 минут, устной — 15 минут. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы — 68.
Письменная часть включает четыре раздела:
- Аудирование — 11 заданий, максимум 15 баллов
- Чтение — 8 заданий, максимум 13 баллов
- Грамматика и лексика — 15 заданий, максимум 15 баллов
- Письмо — 1 задание, максимум 10 баллов
Устная часть состоит из трёх заданий:
- Чтение текста вслух — максимум 2 балла
- Участие в условном диалоге-расспросе — максимум 6 баллов
- Создание тематического монологического высказывания — максимум 7 баллов
|Раздел
|Количество заданий
|Максимальный балл
|Время выполнения
|Аудирование
|11
|15
|30 минут
|Чтение
|8
|13
|30 минут
|Грамматика и лексика
|15
|15
|30 минут
|Письмо
|1
|10
|30 минут
|Устная часть
|3
|15
|15 минут
Минимальный проходной балл для получения оценки "3" составляет 29 первичных баллов. Для оценки "4" необходимо набрать 46-57 баллов, а для "5" — 58-68 баллов.
Важно понимать, что ОГЭ по английскому языку проверяет все языковые навыки: аудирование, чтение, письмо, говорение, а также знание грамматики и лексики на уровне A2+ по общеевропейской шкале. Это соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по иностранному языку.
Елена Сергеева, методист по подготовке к ОГЭ
Помню случай с моей ученицей Алиной. Когда она пришла на подготовку к ОГЭ, её главной проблемой была паника от незнания структуры экзамена. Мы начали с детального разбора формата. На каждом занятии Алина заполняла таблицу прогресса по разделам, отмечая, какие типы заданий уже освоены.
Через месяц она призналась: "Когда я вижу структуру экзамена на бумаге, он перестаёт казаться непреодолимым. Я просто иду по своей таблице шаг за шагом". К экзамену Алина подошла без страха и получила твёрдую "пятёрку". Это убедило меня, что понимание структуры — половина успеха при подготовке.
Эффективная методика подготовки к ОГЭ: с чего начать
Эффективная подготовка к ОГЭ по английскому языку начинается с правильной диагностики текущего уровня знаний. Необходимо выявить сильные и слабые стороны, чтобы сконцентрировать усилия на проблемных аспектах.
Шаг 1: Диагностическое тестирование
Выполните полный демонстрационный вариант ОГЭ в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Засеките время и проведите объективную проверку результатов. Это позволит определить:
- Общий уровень подготовки
- Проблемные разделы и типы заданий
- Умение укладываться во временные рамки
- Психологическую готовность к формату экзамена
Шаг 2: Создание персонального плана подготовки
На основе результатов диагностики составьте план, учитывающий индивидуальные особенности:
- Определите приоритетные направления работы
- Выделите больше времени на проблемные разделы
- Установите конкретные цели по каждому разделу
- Спланируйте регулярные промежуточные проверочные работы
Шаг 3: Систематическое пополнение словарного запаса
Лексический минимум ОГЭ включает примерно 1500 слов. Организуйте работу со словарем следующим образом:
- Создайте тематические словарные карточки
- Установите приложение для изучения слов (Quizlet, Anki)
- Учите не отдельные слова, а словосочетания и контексты
- Выделите 15-20 минут ежедневно на повторение лексики
Шаг 4: Системное повторение грамматики
Грамматика составляет основу языковой компетенции. Организуйте работу по принципу от простого к сложному:
- Составьте список грамматических тем, включенных в спецификацию ОГЭ
- Проработайте каждую тему по схеме: теория → базовые упражнения → применение в контексте экзаменационных заданий
- Ведите грамматический справочник с формулами и примерами
- Уделяйте особое внимание временам глагола, модальным глаголам, условным предложениям и страдательному залогу
Шаг 5: Регулярная практика всех видов речевой деятельности
Важно тренировать все навыки комплексно, уделяя внимание каждому аспекту языка:
- Слушайте аудиозаписи на английском ежедневно (подкасты, аудиокниги, песни)
- Читайте адаптированную литературу соответствующего уровня
- Практикуйте письменные задания с последующей проверкой
- Находите возможности для устной практики (разговорные клубы, языковой обмен)
Ключом к успешной подготовке является регулярность и системность. Лучше заниматься по 30-40 минут ежедневно, чем устраивать многочасовые марафоны раз в неделю. 🕒
Стратегии выполнения заданий разных разделов экзамена
Каждый раздел ОГЭ имеет свои особенности и требует специфических подходов. Рассмотрим эффективные стратегии для каждого раздела экзамена.
Аудирование
В разделе "Аудирование" проверяется способность понимать устную речь на слух. Ключевые стратегии:
- Внимательно прочитайте задания перед прослушиванием — это поможет сосредоточиться на нужной информации
- При первом прослушивании сосредоточьтесь на общем понимании текста
- Во время второго прослушивания фиксируйте детали и уточняйте ответы
- Обращайте внимание на интонацию говорящих — она может содержать подсказки
- Используйте стратегию исключения заведомо неверных вариантов
- Не оставляйте вопросы без ответов — даже если не уверены, сделайте предположение
Чтение
Раздел "Чтение" оценивает навыки работы с письменным текстом:
- Сначала бегло просмотрите весь текст для общего понимания (skimming)
- При работе с заданием на установление соответствия сначала проанализируйте заголовки/утверждения, выделяя ключевые слова
- Ищите в тексте синонимы и перифразы к ключевым словам из заданий
- В заданиях с выбором ответа исключайте варианты, содержащие информацию, которой нет в тексте
- Обращайте внимание на союзы, предлоги и другие служебные слова — они могут изменять смысл высказывания
Грамматика и лексика
Этот раздел требует знания грамматических правил и умения их применять:
- Определите сначала, какую часть речи нужно образовать
- Анализируйте контекст: время повествования, наличие маркеров времени
- Обращайте внимание на согласование времен
- Проверяйте соответствие числа (единственного или множественного)
- После заполнения всех пропусков, прочитайте текст целиком для проверки логической связности
Письмо
Письменное задание оценивается по строгим критериям:
- Начните с планирования ответа, распределив информацию по абзацам
- Следуйте предложенному плану письма, отвечая на все вопросы
- Используйте разнообразные грамматические структуры и лексику
- Соблюдайте правила оформления личного письма (адрес, дата, приветствие, заключительная фраза, подпись)
- Оставьте время на проверку — поищите грамматические, лексические и пунктуационные ошибки
- Контролируйте объем: 100-120 слов
Устная часть
|Задание
|Основные требования
|Типичные ошибки
|Стратегия
|Чтение текста
|Правильное произношение, интонация, ударение
|Неправильное ударение, отсутствие связующих звуков
|Регулярная тренировка чтения вслух с записью голоса
|Диалог-расспрос
|Точные ответы на 6 вопросов в течение 20 секунд на каждый
|Неполные ответы, нелогичные ответы, молчание
|Практика быстрых ответов по формуле: прямой ответ + деталь
|Монолог
|Связное высказывание по плану (10-12 фраз)
|Отступление от плана, недостаточный объем, отсутствие связности
|Подготовка речевых шаблонов для каждого пункта плана
Михаил Петров, репетитор английского языка
Мой ученик Денис имел серьезные проблемы с разделом аудирования. На диагностическом тесте он набрал всего 5 баллов из 15. Анализируя его ошибки, я заметил, что он не успевал зафиксировать нужную информацию и терялся при втором прослушивании.
Мы разработали специальную методику: перед каждым прослушиванием Денис выписывал ключевые слова из заданий и распределял их по группам. Затем он учился делать быстрые пометки во время прослушивания. Я советовал: "Не пытайся понять каждое слово. Лови общий смысл и ключевую информацию".
После двух месяцев ежедневной практики с использованием аудиозаписей разной сложности Денис набрал 13 баллов на пробном тесте и 14 на реальном экзамене. Его история показывает, что целенаправленная работа над конкретной стратегией дает впечатляющие результаты.
Самостоятельная подготовка к ОГЭ: ресурсы и материалы
Эффективная самостоятельная подготовка требует качественных ресурсов. Рассмотрим наиболее полезные материалы и инструменты для каждого этапа подготовки. 📚
Официальные источники
- ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) — здесь представлены демоверсии, кодификаторы и спецификации ОГЭ
- Открытый банк заданий ОГЭ — содержит задания разных типов по всем разделам экзамена
- Тренировочные сборники ФИПИ — разработаны составителями реальных экзаменов
Всегда начинайте с официальных материалов — они максимально точно отражают формат и требования экзамена.
Печатные пособия
Выбирайте учебные пособия от авторов, входящих в комиссии по разработке КИМов:
- Серия "ОГЭ. ФИПИ – школе" (Е.А. Фоменко, М.В. Вербицкая)
- Пособия Н.Н. Трубаневой и Е.А. Барашковой
- Грамматические справочники К.В. Баранова, В.П. Кузовлева
- Тематические тренинги для отработки отдельных разделов экзамена
Электронные ресурсы
В цифровую эпоху онлайн-ресурсы становятся незаменимым инструментом подготовки:
- Решу ОГЭ — портал с огромной базой заданий и автоматической проверкой
- Quizlet — для создания и изучения лексических карточек
- British Council Learn English Teens — аутентичные материалы для практики
- BBC Learning English — подкасты и видео для тренировки аудирования
- Образовательные платформы (Skysmart, Учи.ру, ЯКласс) — предлагают специализированные курсы подготовки к ОГЭ
Ресурсы для отработки конкретных навыков
- Аудирование: подкасты Elementary English (Spotlight on English), аудиоприложения к учебникам, песни с субтитрами
- Чтение: адаптированная литература уровней A2-B1, онлайн-ресурсы News in Levels, ReadTheory
- Грамматика: интерактивные тренажеры English Grammar in Use Online, Perfect English Grammar
- Письмо: сервисы с проверкой текста Virtual Writing Tutor, Grammarly
- Говорение: приложения для языкового обмена Tandem, HelloTalk, запись своей речи на диктофон
Организация материалов
Создайте систему для организации материалов:
- Заведите отдельную папку (физическую или электронную) для каждого раздела ОГЭ
- Используйте цветовую маркировку для выделения сложных тем
- Создайте персональный справочник типичных ошибок
- Ведите дневник подготовки с отметками о выполненных заданиях и достигнутых результатах
Важно помнить, что качество ресурсов важнее их количества. Лучше тщательно проработать один качественный учебник, чем поверхностно просмотреть десяток. Выбирайте материалы, соответствующие актуальному формату экзамена, и регулярно проверяйте свой прогресс на официальных демоверсиях. 🎯
График подготовки к экзамену: распределяем время грамотно
Рациональное распределение времени — ключевой фактор успешной подготовки к ОГЭ. Оптимальный график зависит от стартового уровня, времени до экзамена и индивидуальных особенностей. Рассмотрим варианты планирования подготовки в зависимости от доступного времени. ⏱️
Долгосрочная подготовка (9-12 месяцев)
При наличии достаточного запаса времени можно организовать комфортную подготовку:
- 1-2 месяца: диагностика уровня, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса
- 3-6 месяцев: углубленное изучение грамматики, регулярная практика всех видов речевой деятельности
- 7-9 месяцев: выполнение тренировочных вариантов, отработка стратегий выполнения заданий
- 10-12 месяцев: работа над ошибками, финальное повторение, психологическая подготовка
Среднесрочная подготовка (6-8 месяцев)
При среднем запасе времени требуется более интенсивный режим:
- 1 месяц: диагностика, составление плана подготовки, интенсивное повторение грамматики
- 2-4 месяца: систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах
- 5-6 месяцев: регулярное выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов
- 7-8 месяцев: финальное повторение, психологическая подготовка, работа над устной частью
Краткосрочная подготовка (3-4 месяца)
Ограниченное время требует максимальной концентрации и эффективности:
- 1-2 недели: экспресс-диагностика, выявление критических пробелов, составление интенсивного плана
- 1-2 месяца: концентрация на восполнении основных пробелов, изучение стратегий выполнения заданий
- 3 месяц: интенсивная практика всех типов заданий, еженедельное выполнение пробных вариантов
- 4 месяц: финальная шлифовка навыков, работа над скоростью выполнения заданий
Недельное планирование
Независимо от общей продолжительности подготовки, важно грамотно структурировать каждую неделю:
- Понедельник: грамматика и лексика (30-45 минут)
- Вторник: аудирование (30-45 минут)
- Среда: чтение (30-45 минут)
- Четверг: письмо (30-45 минут)
- Пятница: устная часть (30-45 минут)
- Суббота: выполнение полного варианта ОГЭ или работа над слабыми местами
- Воскресенье: анализ ошибок и корректировка плана на следующую неделю
Ежедневная практика
Ключевой принцип эффективной подготовки — регулярность. Даже 20-30 минут ежедневной практики дают лучший результат, чем многочасовые занятия раз в неделю. Структурируйте ежедневные занятия:
- 5-10 минут: повторение изученной лексики
- 20-30 минут: основная работа над выбранным разделом по дневному плану
- 5-10 минут: языковая практика (чтение, аудирование или устная речь)
Пример эффективного графика подготовки на 6 месяцев
|Период
|Основные задачи
|Интенсивность занятий
|1 месяц
|Диагностика, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса
|30-45 минут ежедневно
|2-3 месяцы
|Систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах
|45-60 минут ежедневно
|4-5 месяцы
|Выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов
|60-90 минут ежедневно
|6 месяц
|Финальное повторение, работа над ошибками, психологическая подготовка
|60-90 минут ежедневно + еженедельный полный пробный экзамен
Важно помнить о необходимости регулярного мониторинга прогресса. Каждые 2-3 недели выполняйте контрольный тест для оценки динамики и корректировки плана при необходимости.
Не забывайте о сбалансированности подготовки: уделяйте внимание всем разделам экзамена, даже если некоторые из них кажутся проще. Профилактика проблем эффективнее их исправления. 🏆
Подготовка к ОГЭ по английскому языку — это не просто заучивание правил и решение тестов, а систематический процесс развития всех языковых навыков. Следуя предложенной пошаговой инструкции, вы сможете эффективно организовать подготовку, избежать типичных ошибок и подойти к экзамену с уверенностью в своих силах. Помните: успешная сдача ОГЭ — это не только хорошая оценка, но и ценные языковые навыки, которые останутся с вами навсегда. Главное — начать подготовку заблаговременно, следовать системе и верить в свои силы. Good luck on your exam! 🌟