logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Media
arrow
Подготовка к ОГЭ по английскому: пошаговая стратегия успеха
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Для кого эта статья:

  • Девятиклассники, готовящиеся к ОГЭ по английскому языку
  • Родители девятиклассников, которые хотят помочь своим детям в подготовке к экзамену

  • Учителя английского языка и репетиторы, ищущие эффективные методы подготовки учащихся к ОГЭ

    ОГЭ по английскому языку часто вызывает тревогу у девятиклассников и их родителей — ещё бы, ведь это первое серьёзное испытание языковых навыков на государственном уровне! Однако паниковать не стоит: при грамотном подходе к подготовке экзамен становится вполне преодолимым барьером. Более того, правильно организованная подготовка может превратить стресс в стимул для значительного прогресса в языке. В этой статье я раскрою секреты эффективной подготовки к ОГЭ по английскому языку, которые помогли сотням моих учеников успешно справиться с этим испытанием. Следуйте пошаговой инструкции, и уверенность в своих силах придёт вместе с растущими знаниями. 🚀

Структура и требования ОГЭ по английскому языку

Прежде чем приступать к подготовке, необходимо детально изучить структуру экзамена. ОГЭ по английскому языку состоит из двух частей: письменной и устной. Общая продолжительность письменной части составляет 120 минут, устной — 15 минут. Максимальный первичный балл за выполнение всей работы — 68.

Письменная часть включает четыре раздела:

  • Аудирование — 11 заданий, максимум 15 баллов
  • Чтение — 8 заданий, максимум 13 баллов
  • Грамматика и лексика — 15 заданий, максимум 15 баллов
  • Письмо — 1 задание, максимум 10 баллов

Устная часть состоит из трёх заданий:

  • Чтение текста вслух — максимум 2 балла
  • Участие в условном диалоге-расспросе — максимум 6 баллов
  • Создание тематического монологического высказывания — максимум 7 баллов
Раздел Количество заданий Максимальный балл Время выполнения
Аудирование 11 15 30 минут
Чтение 8 13 30 минут
Грамматика и лексика 15 15 30 минут
Письмо 1 10 30 минут
Устная часть 3 15 15 минут

Минимальный проходной балл для получения оценки "3" составляет 29 первичных баллов. Для оценки "4" необходимо набрать 46-57 баллов, а для "5" — 58-68 баллов.

Важно понимать, что ОГЭ по английскому языку проверяет все языковые навыки: аудирование, чтение, письмо, говорение, а также знание грамматики и лексики на уровне A2+ по общеевропейской шкале. Это соответствует требованиям ФГОС основного общего образования по иностранному языку.

Елена Сергеева, методист по подготовке к ОГЭ

Помню случай с моей ученицей Алиной. Когда она пришла на подготовку к ОГЭ, её главной проблемой была паника от незнания структуры экзамена. Мы начали с детального разбора формата. На каждом занятии Алина заполняла таблицу прогресса по разделам, отмечая, какие типы заданий уже освоены.

Через месяц она призналась: "Когда я вижу структуру экзамена на бумаге, он перестаёт казаться непреодолимым. Я просто иду по своей таблице шаг за шагом". К экзамену Алина подошла без страха и получила твёрдую "пятёрку". Это убедило меня, что понимание структуры — половина успеха при подготовке.

Эффективная методика подготовки к ОГЭ: с чего начать

Эффективная подготовка к ОГЭ по английскому языку начинается с правильной диагностики текущего уровня знаний. Необходимо выявить сильные и слабые стороны, чтобы сконцентрировать усилия на проблемных аспектах.

Шаг 1: Диагностическое тестирование

Выполните полный демонстрационный вариант ОГЭ в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Засеките время и проведите объективную проверку результатов. Это позволит определить:

  • Общий уровень подготовки
  • Проблемные разделы и типы заданий
  • Умение укладываться во временные рамки
  • Психологическую готовность к формату экзамена

Шаг 2: Создание персонального плана подготовки

На основе результатов диагностики составьте план, учитывающий индивидуальные особенности:

  • Определите приоритетные направления работы
  • Выделите больше времени на проблемные разделы
  • Установите конкретные цели по каждому разделу
  • Спланируйте регулярные промежуточные проверочные работы

Шаг 3: Систематическое пополнение словарного запаса

Лексический минимум ОГЭ включает примерно 1500 слов. Организуйте работу со словарем следующим образом:

  • Создайте тематические словарные карточки
  • Установите приложение для изучения слов (Quizlet, Anki)
  • Учите не отдельные слова, а словосочетания и контексты
  • Выделите 15-20 минут ежедневно на повторение лексики

Шаг 4: Системное повторение грамматики

Грамматика составляет основу языковой компетенции. Организуйте работу по принципу от простого к сложному:

  • Составьте список грамматических тем, включенных в спецификацию ОГЭ
  • Проработайте каждую тему по схеме: теория → базовые упражнения → применение в контексте экзаменационных заданий
  • Ведите грамматический справочник с формулами и примерами
  • Уделяйте особое внимание временам глагола, модальным глаголам, условным предложениям и страдательному залогу

Шаг 5: Регулярная практика всех видов речевой деятельности

Важно тренировать все навыки комплексно, уделяя внимание каждому аспекту языка:

  • Слушайте аудиозаписи на английском ежедневно (подкасты, аудиокниги, песни)
  • Читайте адаптированную литературу соответствующего уровня
  • Практикуйте письменные задания с последующей проверкой
  • Находите возможности для устной практики (разговорные клубы, языковой обмен)

Ключом к успешной подготовке является регулярность и системность. Лучше заниматься по 30-40 минут ежедневно, чем устраивать многочасовые марафоны раз в неделю. 🕒

Стратегии выполнения заданий разных разделов экзамена

Каждый раздел ОГЭ имеет свои особенности и требует специфических подходов. Рассмотрим эффективные стратегии для каждого раздела экзамена.

Аудирование

В разделе "Аудирование" проверяется способность понимать устную речь на слух. Ключевые стратегии:

  • Внимательно прочитайте задания перед прослушиванием — это поможет сосредоточиться на нужной информации
  • При первом прослушивании сосредоточьтесь на общем понимании текста
  • Во время второго прослушивания фиксируйте детали и уточняйте ответы
  • Обращайте внимание на интонацию говорящих — она может содержать подсказки
  • Используйте стратегию исключения заведомо неверных вариантов
  • Не оставляйте вопросы без ответов — даже если не уверены, сделайте предположение

Чтение

Раздел "Чтение" оценивает навыки работы с письменным текстом:

  • Сначала бегло просмотрите весь текст для общего понимания (skimming)
  • При работе с заданием на установление соответствия сначала проанализируйте заголовки/утверждения, выделяя ключевые слова
  • Ищите в тексте синонимы и перифразы к ключевым словам из заданий
  • В заданиях с выбором ответа исключайте варианты, содержащие информацию, которой нет в тексте
  • Обращайте внимание на союзы, предлоги и другие служебные слова — они могут изменять смысл высказывания

Грамматика и лексика

Этот раздел требует знания грамматических правил и умения их применять:

  • Определите сначала, какую часть речи нужно образовать
  • Анализируйте контекст: время повествования, наличие маркеров времени
  • Обращайте внимание на согласование времен
  • Проверяйте соответствие числа (единственного или множественного)
  • После заполнения всех пропусков, прочитайте текст целиком для проверки логической связности

Письмо

Письменное задание оценивается по строгим критериям:

  • Начните с планирования ответа, распределив информацию по абзацам
  • Следуйте предложенному плану письма, отвечая на все вопросы
  • Используйте разнообразные грамматические структуры и лексику
  • Соблюдайте правила оформления личного письма (адрес, дата, приветствие, заключительная фраза, подпись)
  • Оставьте время на проверку — поищите грамматические, лексические и пунктуационные ошибки
  • Контролируйте объем: 100-120 слов

Устная часть

Задание Основные требования Типичные ошибки Стратегия
Чтение текста Правильное произношение, интонация, ударение Неправильное ударение, отсутствие связующих звуков Регулярная тренировка чтения вслух с записью голоса
Диалог-расспрос Точные ответы на 6 вопросов в течение 20 секунд на каждый Неполные ответы, нелогичные ответы, молчание Практика быстрых ответов по формуле: прямой ответ + деталь
Монолог Связное высказывание по плану (10-12 фраз) Отступление от плана, недостаточный объем, отсутствие связности Подготовка речевых шаблонов для каждого пункта плана

Михаил Петров, репетитор английского языка

Мой ученик Денис имел серьезные проблемы с разделом аудирования. На диагностическом тесте он набрал всего 5 баллов из 15. Анализируя его ошибки, я заметил, что он не успевал зафиксировать нужную информацию и терялся при втором прослушивании.

Мы разработали специальную методику: перед каждым прослушиванием Денис выписывал ключевые слова из заданий и распределял их по группам. Затем он учился делать быстрые пометки во время прослушивания. Я советовал: "Не пытайся понять каждое слово. Лови общий смысл и ключевую информацию".

После двух месяцев ежедневной практики с использованием аудиозаписей разной сложности Денис набрал 13 баллов на пробном тесте и 14 на реальном экзамене. Его история показывает, что целенаправленная работа над конкретной стратегией дает впечатляющие результаты.

Самостоятельная подготовка к ОГЭ: ресурсы и материалы

Эффективная самостоятельная подготовка требует качественных ресурсов. Рассмотрим наиболее полезные материалы и инструменты для каждого этапа подготовки. 📚

Официальные источники

  • ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) — здесь представлены демоверсии, кодификаторы и спецификации ОГЭ
  • Открытый банк заданий ОГЭ — содержит задания разных типов по всем разделам экзамена
  • Тренировочные сборники ФИПИ — разработаны составителями реальных экзаменов

Всегда начинайте с официальных материалов — они максимально точно отражают формат и требования экзамена.

Печатные пособия

Выбирайте учебные пособия от авторов, входящих в комиссии по разработке КИМов:

  • Серия "ОГЭ. ФИПИ – школе" (Е.А. Фоменко, М.В. Вербицкая)
  • Пособия Н.Н. Трубаневой и Е.А. Барашковой
  • Грамматические справочники К.В. Баранова, В.П. Кузовлева
  • Тематические тренинги для отработки отдельных разделов экзамена

Электронные ресурсы

В цифровую эпоху онлайн-ресурсы становятся незаменимым инструментом подготовки:

  • Решу ОГЭ — портал с огромной базой заданий и автоматической проверкой
  • Quizlet — для создания и изучения лексических карточек
  • British Council Learn English Teens — аутентичные материалы для практики
  • BBC Learning English — подкасты и видео для тренировки аудирования
  • Образовательные платформы (Skysmart, Учи.ру, ЯКласс) — предлагают специализированные курсы подготовки к ОГЭ

Ресурсы для отработки конкретных навыков

  • Аудирование: подкасты Elementary English (Spotlight on English), аудиоприложения к учебникам, песни с субтитрами
  • Чтение: адаптированная литература уровней A2-B1, онлайн-ресурсы News in Levels, ReadTheory
  • Грамматика: интерактивные тренажеры English Grammar in Use Online, Perfect English Grammar
  • Письмо: сервисы с проверкой текста Virtual Writing Tutor, Grammarly
  • Говорение: приложения для языкового обмена Tandem, HelloTalk, запись своей речи на диктофон

Организация материалов

Создайте систему для организации материалов:

  • Заведите отдельную папку (физическую или электронную) для каждого раздела ОГЭ
  • Используйте цветовую маркировку для выделения сложных тем
  • Создайте персональный справочник типичных ошибок
  • Ведите дневник подготовки с отметками о выполненных заданиях и достигнутых результатах

Важно помнить, что качество ресурсов важнее их количества. Лучше тщательно проработать один качественный учебник, чем поверхностно просмотреть десяток. Выбирайте материалы, соответствующие актуальному формату экзамена, и регулярно проверяйте свой прогресс на официальных демоверсиях. 🎯

График подготовки к экзамену: распределяем время грамотно

Рациональное распределение времени — ключевой фактор успешной подготовки к ОГЭ. Оптимальный график зависит от стартового уровня, времени до экзамена и индивидуальных особенностей. Рассмотрим варианты планирования подготовки в зависимости от доступного времени. ⏱️

Долгосрочная подготовка (9-12 месяцев)

При наличии достаточного запаса времени можно организовать комфортную подготовку:

  • 1-2 месяца: диагностика уровня, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса
  • 3-6 месяцев: углубленное изучение грамматики, регулярная практика всех видов речевой деятельности
  • 7-9 месяцев: выполнение тренировочных вариантов, отработка стратегий выполнения заданий
  • 10-12 месяцев: работа над ошибками, финальное повторение, психологическая подготовка

Среднесрочная подготовка (6-8 месяцев)

При среднем запасе времени требуется более интенсивный режим:

  • 1 месяц: диагностика, составление плана подготовки, интенсивное повторение грамматики
  • 2-4 месяца: систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах
  • 5-6 месяцев: регулярное выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов
  • 7-8 месяцев: финальное повторение, психологическая подготовка, работа над устной частью

Краткосрочная подготовка (3-4 месяца)

Ограниченное время требует максимальной концентрации и эффективности:

  • 1-2 недели: экспресс-диагностика, выявление критических пробелов, составление интенсивного плана
  • 1-2 месяца: концентрация на восполнении основных пробелов, изучение стратегий выполнения заданий
  • 3 месяц: интенсивная практика всех типов заданий, еженедельное выполнение пробных вариантов
  • 4 месяц: финальная шлифовка навыков, работа над скоростью выполнения заданий

Недельное планирование

Независимо от общей продолжительности подготовки, важно грамотно структурировать каждую неделю:

  • Понедельник: грамматика и лексика (30-45 минут)
  • Вторник: аудирование (30-45 минут)
  • Среда: чтение (30-45 минут)
  • Четверг: письмо (30-45 минут)
  • Пятница: устная часть (30-45 минут)
  • Суббота: выполнение полного варианта ОГЭ или работа над слабыми местами
  • Воскресенье: анализ ошибок и корректировка плана на следующую неделю

Ежедневная практика

Ключевой принцип эффективной подготовки — регулярность. Даже 20-30 минут ежедневной практики дают лучший результат, чем многочасовые занятия раз в неделю. Структурируйте ежедневные занятия:

  • 5-10 минут: повторение изученной лексики
  • 20-30 минут: основная работа над выбранным разделом по дневному плану
  • 5-10 минут: языковая практика (чтение, аудирование или устная речь)

Пример эффективного графика подготовки на 6 месяцев

Период Основные задачи Интенсивность занятий
1 месяц Диагностика, повторение базовой грамматики, расширение словарного запаса 30-45 минут ежедневно
2-3 месяцы Систематическая работа над всеми разделами, акцент на проблемных зонах 45-60 минут ежедневно
4-5 месяцы Выполнение тренировочных вариантов, отработка временных лимитов 60-90 минут ежедневно
6 месяц Финальное повторение, работа над ошибками, психологическая подготовка 60-90 минут ежедневно + еженедельный полный пробный экзамен

Важно помнить о необходимости регулярного мониторинга прогресса. Каждые 2-3 недели выполняйте контрольный тест для оценки динамики и корректировки плана при необходимости.

Не забывайте о сбалансированности подготовки: уделяйте внимание всем разделам экзамена, даже если некоторые из них кажутся проще. Профилактика проблем эффективнее их исправления. 🏆

Подготовка к ОГЭ по английскому языку — это не просто заучивание правил и решение тестов, а систематический процесс развития всех языковых навыков. Следуя предложенной пошаговой инструкции, вы сможете эффективно организовать подготовку, избежать типичных ошибок и подойти к экзамену с уверенностью в своих силах. Помните: успешная сдача ОГЭ — это не только хорошая оценка, но и ценные языковые навыки, которые останутся с вами навсегда. Главное — начать подготовку заблаговременно, следовать системе и верить в свои силы. Good luck on your exam! 🌟

Загрузка...