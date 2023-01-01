Как подготовиться к экзамену B1 по английскому: эффективный план

Для кого эта статья:

Студенты, готовящиеся к экзамену по английскому языку уровня B1

Преподаватели английского языка и методисты

Люди, ищущие информацию о международной сертификации для учебы или работы за границей Подготовка к экзамену по английскому B1 может казаться сложной задачей, особенно если вы впервые сталкиваетесь с международной сертификацией. 🧠 Не переживайте! За 12 лет подготовки студентов к языковым экзаменам я заметила, что 85% успеха зависит от правильно выстроенной стратегии и знания особенностей формата. Эта статья поможет вам разложить процесс подготовки по полочкам, избежать типичных ошибок и уверенно пройти испытание, даже если сейчас вы не чувствуете себя готовым. Давайте разберемся, как приручить экзамен B1 и превратить его из пугающего монстра в преодолимый рубеж к свободному владению английским.

Что такое экзамен B1 и почему он важен

B1 (Intermediate) — это третий уровень владения английским языком по общеевропейской шкале CEFR (Common European Framework of Reference). На этом уровне вы уже не начинающий, но ещё не продвинутый пользователь языка. B1 часто называют "пороговым уровнем" — именно здесь начинается настоящая языковая независимость. 🚀

Человек с уровнем B1 может:

Понимать основные идеи чётких сообщений на знакомые темы

Общаться в большинстве ситуаций во время путешествий

Составлять связные сообщения на интересующие темы

Описывать впечатления, события, надежды и стремления

Кратко обосновывать свою точку зрения

Почему сертификат B1 имеет реальную ценность:

Сфера применения Что даёт сертификат B1 Образование Возможность поступления в некоторые зарубежные колледжи, минимальное требование для обучения на подготовительных программах Карьера Базовое требование для многих международных компаний, преимущество при трудоустройстве Иммиграция Минимальный порог для получения ВНЖ в некоторых европейских странах Личное развитие Объективное подтверждение ваших навыков, мотивация двигаться дальше

Александра Петрова, методист по подготовке к международным экзаменам Помню случай с моей студенткой Ириной. Она пришла на подготовку к B1 с уверенностью, что её знаний недостаточно. Первое пробное тестирование показало всего 42% правильных ответов. "Я никогда не сдам," — повторяла она каждое занятие. Мы составили чёткий план на 3 месяца. Сначала ежедневная работа с аудированием по 20 минут (её самое слабое место), затем систематическая отработка грамматических структур через практические упражнения, и наконец — разговорная практика с носителями языка. Через 3 месяца Ирина сдала PET с результатом 78%. Самое важное, что она осознала — не знания сами по себе, а понимание формата экзамена и систематическая подготовка принесли ей успех. Сегодня она уже готовится к C1!

Популярные экзамены уровня B1:

Cambridge B1 Preliminary (PET)

IELTS (общий балл 4.0-5.0)

TOEFL iBT (42-71 баллов)

Pearson PTE General Level 2

Telc English B1

Структура экзамена B1: разбираем все разделы

Большинство экзаменов B1 проверяют 4 ключевых навыка. Хотя форматы могут различаться в зависимости от конкретного экзамена, общая структура обычно включает следующие разделы:

1. Reading (Чтение) Проверяет вашу способность понимать тексты разной сложности. Обычно включает:

Задания с множественным выбором

Соотнесение заголовков с параграфами

Заполнение пропусков в тексте

Определение верно/неверно/не указано

Объем текстов: от 300 до 1000 слов. Время: 30-45 минут в зависимости от экзамена.

2. Listening (Аудирование) Тестирует понимание устной речи в разных контекстах:

Диалоги в повседневных ситуациях

Монологи на общие темы

Объявления, инструкции, лекции

Обычно представлено в формате вопросов с множественным выбором, заполнения пропусков или соотнесения информации. Время: 30-40 минут.

3. Writing (Письмо) Проверяет умение выражать мысли в письменной форме:

Написание неформального письма/email (80-100 слов)

Написание статьи, рассказа или рецензии (100-140 слов)

Время: 30-45 минут.

4. Speaking (Говорение) Оценивает разговорные навыки в различных форматах:

Интервью (вопросы о себе и повседневной жизни)

Описание фотографии или картинки

Диалог с другим кандидатом или экзаменатором

Монолог на заданную тему

Время: 10-15 минут, обычно проводится отдельно от письменных частей.

5. Use of English (Использование языка) Присутствует не во всех экзаменах, но является частью Cambridge B1 Preliminary:

Грамматические и лексические задания

Заполнение пропусков

Преобразование слов

Исправление ошибок

Сравнение основных экзаменов B1 уровня:

Критерий Cambridge B1 Preliminary IELTS (4.0-5.0) TOEFL iBT (42-71) Длительность 2 часа 20 минут + говорение 2 часа 45 минут + говорение Около 3 часов Срок действия Бессрочно 2 года 2 года Особенности Компьютерный или бумажный формат Академический или General Training модуль Полностью компьютерный формат Признание Учебные заведения, работодатели Иммиграция, учеба, работа В основном для поступления в вузы США

5 шагов эффективной подготовки к B1 с нуля

Даже если вы начинаете практически с нуля (уровень A2), системный подход поможет вам достичь B1 за разумное время. Вот пошаговая инструкция, которая работает для моих студентов: 📝

Шаг 1: Диагностика и планирование

Пройдите диагностический тест, чтобы определить свой текущий уровень

Выявите сильные и слабые стороны по каждому навыку

Установите реалистичные временные рамки (обычно от 3 до 6 месяцев)

Составьте детальный план занятий на неделю

Оптимальный режим подготовки: 1-2 часа каждый день + 1 день полного погружения в неделю (4-5 часов интенсивной практики).

Шаг 2: Освоение необходимой лексики и грамматики

Изучите список слов и выражений уровня B1 (около 2500 слов)

Составьте персональный словарь с тематическими группами

Освойте ключевые грамматические структуры:

Все времена активного залога

Пассивный залог (базовые формы)

Условные предложения 0, 1, 2 типов

Модальные глаголы

Косвенная речь

Используйте систему интервальных повторений для закрепления материала

Шаг 3: Развитие навыков в правильной последовательности

Первый месяц: акцент на пассивных навыках (чтение, аудирование)

Второй месяц: добавляйте письменные задания (сначала короткие, затем полноформатные)

Третий месяц: усиленная практика разговорной речи и интеграция всех навыков

Шаг 4: Систематическая практика в формате экзамена

Еженедельно выполняйте как минимум один полный раздел экзамена

Каждые две недели проходите полный пробный тест с хронометражем

Анализируйте ошибки и создавайте персональный "банк ошибок"

Практикуйтесь в управлении временем

Шаг 5: Финальный этап подготовки (последние 2-3 недели)

Сократите изучение нового материала

Сконцентрируйтесь на пробных тестах и анализе ошибок

Отработайте стратегии выполнения каждого типа заданий

Подготовьтесь психологически, практикуя техники управления стрессом

За 1-2 дня до экзамена: легкое повторение без интенсивных занятий

Михаил Соколов, преподаватель английского языка Когда ко мне пришёл Сергей, 42-летний инженер, готовившийся к переезду в Чехию, он был в отчаянии. "Мне нужен B1 через 4 месяца, а я едва могу представиться по-английски," — признался он на первой консультации. Мы разработали особый план, где первые 6 недель были посвящены интенсивной грамматике и базовой лексике. Сергей занимался по 2 часа каждый будний день и 4 часа в выходные. Для него я создал систему карточек с грамматическими структурами, которые он изучал даже во время обеденных перерывов. Следующие 8 недель мы делали акцент на аудировании и чтении — я давал ему аудиокниги уровня B1, которые он слушал по дороге на работу. Последние 4 недели были полностью посвящены практике в формате экзамена и работе над ошибками. Результат превзошел наши ожидания. Сергей сдал Telc B1 с 76 баллами из 100! Ключевым фактором успеха стал его ежедневный ритуал: 30 минут утром и 90 минут вечером без пропусков. Как он потом признался: "Я не стал гением английского, но научился решать конкретную задачу — сдать экзамен."

Лучшие материалы для самостоятельной подготовки к B1

Качество учебных материалов напрямую влияет на эффективность подготовки. Вот проверенные ресурсы, которые действительно помогают достичь уровня B1: 📚

Учебники и рабочие тетради:

"Complete Preliminary" (Cambridge) — идеальный выбор для подготовки к B1 Preliminary

"English File Intermediate" (Oxford) — отличный базовый курс для общего владения языком

"Navigate B1" (Oxford) — современный комплексный курс с цифровыми компонентами

"Grammar in Use: Intermediate" (Cambridge) — лучшая грамматика для самостоятельных занятий

"Vocabulary in Use: Intermediate" (Cambridge) — систематизированная лексика B1 уровня

Онлайн-ресурсы:

British Council LearnEnglish (бесплатный ресурс с упражнениями всех типов)

Cambridge Assessment English (официальные материалы для подготовки)

BBC Learning English (отличные видео и аудиоматериалы)

Duolingo и Memrise (для ежедневной практики лексики)

English Central (видео с субтитрами и произношением)

TED Talks (с субтитрами для развития аудирования)

Мобильные приложения:

Cambridge English Preliminary (официальное приложение)

ELSA Speak (для улучшения произношения)

HelloTalk (для языкового обмена с носителями)

Anki (система флэш-карточек для запоминания лексики)

Grammarly (для проверки письменных работ)

Полезные YouTube-каналы:

EnglishClass101 (тематические видео для B1)

English with Lucy (понятные объяснения грамматики)

BBC Learning English (официальные обучающие видео)

Cambridge English (официальные советы и примеры заданий)

Пробные тесты и практика:

Официальные сборники Past Papers для выбранного экзамена

Flo-Joe (бесплатные онлайн-упражнения для Cambridge exams)

IELTS Liz (для подготовки к IELTS 4.0-5.0)

ExamEnglish.com (бесплатные пробные тесты различных форматов)

Практическое руководство по выбору материалов:

Начните с официальных учебников для конкретного экзамена, к которому готовитесь. Дополните основной курс тренировочными пособиями по слабым навыкам. Используйте онлайн-ресурсы для ежедневной практики. За 1-2 месяца до экзамена переходите к выполнению пробных тестов. Найдите языкового партнера для регулярной разговорной практики (минимум 1-2 раза в неделю).

Помните! Не распыляйтесь на множество ресурсов. Лучше выбрать 3-4 качественных источника и работать с ними систематически. 🎯

Типичные ошибки при подготовке к экзамену B1

Зная подводные камни, вы сможете избежать ловушек, в которые попадают 80% кандидатов. Вот ошибки, которые я чаще всего наблюдаю у своих студентов: ⚠️

1. Игнорирование формата экзамена Многие сосредотачиваются исключительно на языковых навыках, забывая, что половина успеха — это знание структуры и требований экзамена.

Как избежать: Посвятите первую неделю подготовки детальному изучению формата. Разберите примеры заданий, требования к ответам и критерии оценки.

2. Несбалансированное развитие навыков Типичный сценарий: кандидат много читает, но совсем не практикует говорение или письмо, что приводит к провалу в этих разделах.

Как избежать: Уделяйте время всем четырем навыкам, распределяя нагрузку пропорционально вашим слабым местам. Используйте еженедельные чек-листы для контроля.

3. Пассивное изучение вместо активной практики Просмотр видео и чтение учебников без выполнения практических заданий создает иллюзию прогресса.

Как избежать: Следуйте правилу 70/30 — 70% времени на активную практику и только 30% на пассивное изучение материала.

4. Заучивание готовых фраз без понимания контекста Особенно распространено при подготовке к говорению: кандидаты механически запоминают ответы, которые звучат неестественно и неуместно.

Как избежать: Вместо заучивания целых текстов, создайте банк функциональных фраз (для выражения мнения, сравнения, описания) и практикуйте их в разных контекстах.

5. Отсутствие регулярной обратной связи Самостоятельная подготовка без проверки результатов ведет к закреплению ошибок.

Как избежать: Найдите способ получать обратную связь: языковой обмен, онлайн-проверка письменных работ, запись и анализ своей речи.

6. Прокрастинация и неэффективное планирование Откладывание подготовки на последний месяц — гарантированный путь к стрессу и низким результатам.

Как избежать: Разработайте детальный план подготовки с четкими недельными целями и ежедневными заданиями.

7. Перегрузка и выгорание Интенсивная подготовка по 5-6 часов ежедневно быстро приводит к истощению.

Как избежать: Следуйте принципу интервальных занятий: 30-45 минут концентрированной работы, затем перерыв. Планируйте дни отдыха.

8. Пренебрежение особенностями отдельных разделов

Сравнение типичных ошибок в разных частях экзамена:

Раздел Распространенные ошибки Рекомендуемая стратегия Reading Чтение всего текста вместо сканирования, неправильное распределение времени Сначала читайте вопросы, затем сканируйте текст; практикуйте скорочтение Listening Паника при пропуске информации, потеря концентрации Заранее прочитайте вопросы; делайте заметки во время прослушивания Writing Игнорирование плана, отклонение от темы, недостаток связующих элементов Уделите 5 минут планированию; проверяйте соответствие заданию Speaking Односложные ответы, чрезмерная пауза, избегание сложных структур Расширяйте ответы с помощью примеров; практикуйте "переформулирование"

9. Недооценка важности произношения и интонации Даже при хорошей грамматике плохое произношение серьезно снижает оценку за говорение.

Как избежать: Регулярно записывайте свою речь и сравнивайте с образцами. Уделите время отработке сложных звуков и интонационных моделей.

10. Игнорирование психологической подготовки Стресс и тревожность могут свести на нет месяцы подготовки.

Как избежать: Практикуйте экзаменационные условия: выполняйте тесты с таймером, записывайте устные ответы на камеру. Освойте техники управления стрессом.