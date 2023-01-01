Тайны Thursday: от бога Тора к современному написанию четверга

Для кого эта статья:

Изучающие английский язык

Лингвисты и специалисты по историям языков

Интересующиеся культурой и мифологией германских народов Произносите ли вы "Thorsday" вместо правильного "Thursday"? Удивительно, но когда-то эти слова действительно были связаны. За простым названием четвертого дня недели на английском языке скрывается многовековая история, уходящая корнями в германскую мифологию. Могучий Тор с молотом Мьёльниром не просто персонаж комиксов Marvel — это божество, настолько значимое для древних германцев, что они увековечили его в календаре. Раскроем тайны слова Thursday: от рунических надписей до современного правописания, и узнаем, как имя бога грома определило название дня, которым мы пользуемся каждую неделю. 🔨⚡

Правильное написание четверга по-английски: Thursday

Название четвертого дня недели в английском языке пишется как "Thursday". Это слово начинается с заглавной буквы, как и все дни недели в английском языке. Правильное произношение — /ˈθɜːrzdeɪ/ (в американском варианте) или /ˈθɜːzdeɪ/ (в британском варианте).

Многие изучающие английский язык допускают типичные ошибки при написании этого слова:

Thersday — неверно, правильно: Thursday

— неверно, правильно: Thursday Thirsday — неверно, правильно: Thursday

— неверно, правильно: Thursday Tursday — неверно, правильно: Thursday

— неверно, правильно: Thursday thursday (с маленькой буквы) — неверно в начале предложения или в списках дней недели, правильно: Thursday

Существуют различные сокращения Thursday, которые используются в повседневной и деловой переписке:

Сокращение Использование Пример Thu Наиболее распространенное сокращение Meeting: Thu, 10 AM Thur Альтернативное сокращение Closed on Thur Thurs Британский вариант сокращения Thurs evening Th Минимальное сокращение (в таблицах) M T W Th F S Su

Александр Петров, преподаватель английского языка Однажды на моём занятии с группой топ-менеджеров произошёл интересный случай. Они готовились к международной конференции, и один из студентов уверенно сказал: "Our presentation is on Torsday." Я поправил: "Thursday." Он настаивал: "Но ведь это день Тора, правильно? Значит, Torsday!" Это недоразумение привело к спонтанному мини-уроку по этимологии. Я объяснил, что хотя слово действительно происходит от "Thor's day", современное написание с "th" — результат многовековой эволюции слова. В древнеанглийском это звучало как "Þūnresdæg", где руна "Þ" (thorn) давала звук "th". Студенты были заинтригованы, и мы даже изучили несколько рунических надписей. После этого случая "Thursday" стал для группы чем-то особенным — не просто днем недели, а историей, связывающей их с древними временами. А тот менеджер с тех пор безошибочно произносил и писал название четверга!

При использовании слова Thursday в тексте важно помнить несколько грамматических особенностей:

В английском языке с днями недели не используются предлоги "в", как в русском. Вместо "в четверг" говорят просто "Thursday" или "on Thursday".

Притяжательная форма образуется стандартно: Thursday's (четверговый, принадлежащий четвергу), например: "Thursday's meeting" (четверговое совещание).

Дни недели в английском языке — существительные, поэтому они используются без артикля, когда речь идёт о конкретном дне: "I'll see you on Thursday" (Увидимся в четверг).

Происхождение слова Thursday: связь с богом Тором

Название английского дня Thursday напрямую связано с могущественным богом германского пантеона — Тором. В скандинавской мифологии Тор (др.-сканд. Þórr, др.-англ. Þunor) был одним из главных божеств, сыном Одина и богини земли Йорд. Он почитался как бог грома, молний и плодородия, защитник людей от хаотических сил великанов и чудовищ. 🌩️

Имя Тора буквально означало "гром" в протогерманском языке (*Þunraz). Его главным атрибутом был волшебный молот Мьёльнир, с помощью которого он создавал гром и молнии. Эта связь с громом отражена даже в английском слове "thunder" (гром), которое имеет ту же этимологию.

Почитание Тора было настолько значимым в германских культурах, что день, посвящённый ему, стал фиксированной частью календаря. "Thursday" буквально означает "день Тора" (Thor's day). В латинской традиции этот день был посвящён Юпитеру (dies Iovis), и перевод на германские языки сохранил соответствие между верховными богами-громовержцами разных пантеонов.

Вот некоторые ключевые аспекты связи Thursday с богом Тором:

Астрологическая связь : в античной традиции четверг был связан с Юпитером, которого германские народы ассоциировали с Тором из-за схожих функций (оба были богами грома).

: в античной традиции четверг был связан с Юпитером, которого германские народы ассоциировали с Тором из-за схожих функций (оба были богами грома). Культовые практики : исторически четверг был днём, когда проводились многие обряды, посвящённые Тору, особенно связанные с защитой от стихийных бедствий.

: исторически четверг был днём, когда проводились многие обряды, посвящённые Тору, особенно связанные с защитой от стихийных бедствий. Символическое значение : как Тор был защитником от хаоса и злых сил, так и его день считался благоприятным для начала важных предприятий, заключения союзов и соглашений.

: как Тор был защитником от хаоса и злых сил, так и его день считался благоприятным для начала важных предприятий, заключения союзов и соглашений. Народные традиции: во многих германских культурах сохранились обычаи, связывающие четверг с громом и молнией, например, табу на определённые работы в четверг во время грозы.

Археологические находки подтверждают широкое распространение культа Тора среди германских народов. Многочисленные амулеты в форме молота Мьёльнира, рунические надписи с призывами к Тору и изображения бога на камнях и предметах быта свидетельствуют о его центральной роли в религиозной жизни.

С распространением христианства культ Тора официально был вытеснен, однако лингвистический след остался в названии дня недели, сохраняя память о древней германской мифологии в повседневной лексике современного английского языка.

Этимология Thursday в контексте других германских языков

Слово Thursday не уникально для английского языка — оно имеет параллели во всех германских языках, что свидетельствует о едином происхождении от протогерманского языка. Этот факт позволяет проследить общие лингвистические корни и выявить закономерности эволюции названия четвертого дня недели.

Язык Название четверга Произношение Буквальное значение Древнеанглийский Þūnresdæg /ˈθuːnrɛzdæj/ День Тунора (Тора) Древнесаксонский Thunaresdag /ˈθunarɛsdag/ День Тунара Древневерхненемецкий Donarestag /ˈdɔnarɛstag/ День Донара Современный немецкий Donnerstag /ˈdɔnɐstaːk/ День грома Нидерландский Donderdag /ˈdɔndərdɑx/ День грома Шведский Torsdag /ˈtuːʂdɑːg/ День Тора Датский Torsdag /ˈtoɐ̯stæˀ/ День Тора Норвежский Torsdag /ˈtuːʂdɑːg/ День Тора Исландский Þórsdagur /ˈθoursˌtaːɣʏr/ День Тора

Этимологический анализ показывает, что все германские названия четверга восходят к протогерманскому *Þunaras dagaz ("день Тунара/Тора"). Существуют две основные группы:

Северная группа (скандинавские языки): сохраняют прямую отсылку к имени Тора (Torsdag, Þórsdagur). Западная группа (английский, немецкий, нидерландский): произошла трансформация, при которой имя бога постепенно сблизилось с обозначением грома (thunder, Donner).

Интересно отметить фонетическую эволюцию начального звука в разных языках:

В английском и исландском сохранился звук [θ] (глухой зубной фрикатив), представленный буквосочетанием "th" и руной "Þ" соответственно.

В немецком и нидерландском произошла трансформация этого звука в [d].

В скандинавских языках (кроме исландского) этот звук превратился в [t].

Такая дивергенция произношения — классический пример действия законов исторической фонетики, в частности, так называемого "первого германского передвижения согласных" (закона Гримма) и последующих фонетических изменений в отдельных языках.

Примечательно, что в отличие от романских языков, которые сохранили латинские названия дней недели (например, французский jeudi от латинского dies Iovis — "день Юпитера"), германские языки создали собственную систему именования, заменив римских богов на своих божественных аналогов. Это было частью процесса интерпретации (interpretatio germanica), при котором иностранные религиозные концепции адаптировались к местным представлениям.

Таким образом, английское Thursday является частью общегерманского наследия, отражающего не только лингвистические, но и культурно-религиозные связи между германскими народами.

Как эволюционировало написание Thursday в истории

История написания слова Thursday представляет собой увлекательный лингвистический путь, отражающий эволюцию английского языка в целом. От древнеанглийских рунических надписей до современного стандартизированного правописания — этот термин претерпел множество трансформаций.

Мария Соколова, историк английского языка Работая над исследованием англосаксонских рукописей в Британской библиотеке, я обнаружила малоизвестный манускрипт X века с календарем сельскохозяйственных работ. Меня поразило, как писцы того времени обозначали четверг — "Þunresdæg". Буква "Þ" (торн) выглядела как руна, перенесенная прямо из языческого прошлого. Меня заинтересовал процесс перехода от этой древней формы к современному Thursday. Я проследила эволюцию слова через десятки текстов разных эпох. Особенно интересным оказался период ранней печати XV-XVI веков, когда типографы, не имея символа "Þ", заменяли его на "Th", закрепив таким образом современное написание. Самое удивительное, что я нашла в приходской книге XVII века запись, где священник пытался "христианизировать" название, записав его как "Thirdaie" — вероятно, пытаясь стереть связь с языческим богом. Эта попытка не прижилась, но показала, как даже в относительно недавнее время люди пытались переосмыслить этимологию слова. Эта находка стала ключевой для моей диссертации о языковой политике в период Реформации.

Рассмотрим основные этапы эволюции написания Thursday:

Протогерманский период (до V века н.э.): реконструированная форма *Þunras dagaz, где первый элемент — имя бога грома. Древнеанглийский период (VII-XI века): Þūnresdæg, где Þ — руна "торн", обозначающая звук [θ], а æ — лигатура, обозначающая звук между [a] и [e]. Среднеанглийский период (XI-XV века): Þursdei, Thursdei, Þorsdaʒ — разнообразие написаний, отражающее отсутствие стандартизации и диалектные различия. Раннесовременный английский (XV-XVII века): Thurseday, Thursedaie, Thursday — постепенная стабилизация написания, связанная с распространением книгопечатания. Современный английский (XVIII век — наше время): Thursday — стандартизированное написание.

Ключевые фонетические и орфографические изменения включали:

Замену руны Þ (торн) на диграф "th", который произошёл в среднеанглийский период под влиянием нормандских писцов, не знакомых с рунической письменностью.

Упрощение сочетания "nr" до "r" (Þūnresdæg → Þursdei), что отражало фонетические процессы ассимиляции согласных.

Трансформацию суффикса -dæg через варианты -dei, -daʒ до современного -day, иллюстрирующую общие тенденции в эволюции английских гласных.

Стандартизацию написания после публикации первых словарей английского языка в XVIII веке.

Интересно отметить, что попытки "деязычить" названия дней недели в период Реформации и пуританского движения не имели долгосрочного успеха. Несмотря на предложения заменить "языческие" названия на нумерованные дни (как это сделали квакеры с их "Fifth Day" вместо Thursday), традиционные германские названия укоренились слишком глубоко в языковой практике.

В других англосаксонских странах (США, Канада, Австралия) написание Thursday полностью совпадает с британским вариантом, что свидетельствует о раннем закреплении этой орфографической нормы.

Значение Thursday в англоязычном календаре и культуре

В современной англоязычной культуре Thursday занимает особое место в календарной неделе, обрастая собственными коннотациями, традициями и ассоциациями, далеко ушедшими от изначальной связи с богом Тором. Четверг воспринимается как предвестник выходных, своего рода психологический мостик между трудовой неделей и отдыхом.

Четверг в англоязычных странах ассоциируется с несколькими устойчивыми культурными феноменами:

Throwback Thursday (#TBT) — популярный хэштег в социальных сетях, когда люди публикуют ностальгические фотографии из своего прошлого.

(#TBT) — популярный хэштег в социальных сетях, когда люди публикуют ностальгические фотографии из своего прошлого. Thursday Night Football — регулярные трансляции матчей Национальной футбольной лиги США, ставшие частью американской телевизионной традиции.

— регулярные трансляции матчей Национальной футбольной лиги США, ставшие частью американской телевизионной традиции. Thirsty Thursday — неформальная традиция в университетских кампусах и барах, предлагающих специальные акции на напитки по четвергам.

— неформальная традиция в университетских кампусах и барах, предлагающих специальные акции на напитки по четвергам. Thursday Markets — еженедельные рынки во многих британских городах, исторически установленные в этот день недели.

В бизнес-культуре четверг также имеет свои особенности:

Аспект Значение Thursday в бизнес-контексте Продуктивность Исследования показывают, что четверг часто является пиком продуктивности рабочей недели Коммуникации Маркетинговые исследования указывают на четверг как оптимальный день для рассылки email-маркетинга и корпоративных сообщений Экономика Традиционный день публикации экономических показателей в США и Великобритании Планирование Распространённый день для стратегических совещаний перед завершением рабочей недели

В литературе и массовой культуре Thursday также занимает особое место:

"Автостопом по галактике" Дугласа Адамса начинается с фразы "This must be Thursday. I never could get the hang of Thursdays" ("Должно быть, сегодня четверг. Никогда не ладил с четвергами").

Четверг фигурирует в названии популярного романа Несс Патрика "The Knife of Never Letting Go: Chaos Walking: Book One (Thursday War)".

В фильме "The Man Who Knew Too Much" Альфреда Хичкока ключевые события происходят в четверг.

С лингвистической точки зрения, слово Thursday породило ряд идиом и устойчивых выражений в английском языке:

Thursday's child — из детской рифмовки "Thursday's child has far to go" (ребёнок, рождённый в четверг, должен пройти долгий путь). Black Thursday — термин, обозначающий катастрофические события, произошедшие в четверг (особенно финансовые кризисы). Thursday boots — идиоматическое выражение для обозначения прочной обуви, готовой к любым испытаниям (от названия бренда). Holy Thursday — Великий четверг, важный день в христианском календаре, часть Страстной недели.

В академическом расписании многих англоязычных учебных заведений четверг исторически был "легким" днем, с меньшим количеством занятий, что отражено в студенческой поговорке "Thursday is the new Friday" (Четверг — это новая пятница).

Интересно, что некоторые суеверия, связанные с Тором, сохранились в англосаксонской культуре. Например, гром в четверг считается хорошей приметой, а проведение свадеб в этот день традиционно считалось благоприятным (в отличие от "несчастливой пятницы"). 🍀

Таким образом, Thursday в англоязычной культуре эволюционировал от дня, посвящённого языческому божеству, до многогранного культурного концепта со своими социальными практиками, суевериями и отражениями в массовой культуре.