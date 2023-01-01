7 шагов к написанию статей на английском: пошаговое руководство

Для кого эта статья:

Начинающие авторы, которые хотят улучшить навыки написания на английском языке

Люди, испытывающие страх перед написанием текстов на иностранном языке

Русскоязычные изучающие английский, стремящиеся к созданию англоязычного контента Боитесь писать на английском? Не знаете, с чего начать, когда нужно создать статью не на родном языке? 😨 Это нормально! Даже опытные авторы испытывают трепет перед чистым листом, а для начинающих этот барьер кажется непреодолимым. Хорошая новость: написание англоязычных статей — это навык, который можно разбить на понятные шаги и освоить последовательно. Следуя простой системе из 7 шагов, вы превратите пугающую задачу в выполнимый алгоритм, независимо от вашего текущего уровня языка.

7 шагов к успешному написанию текстов на английском

Создание статьи на английском языке может казаться сложной задачей, особенно если вы только начинаете свой путь в изучении языка. Однако разбив процесс на управляемые шаги, вы значительно упростите себе жизнь и сможете создавать качественные тексты даже с базовым уровнем английского. 🚀

Вот семь последовательных шагов, которые помогут вам написать хорошую статью на английском языке:

Выберите понятную тему — пишите о том, в чём разбираетесь. Это сократит время на исследование и позволит сосредоточиться на языковой составляющей. Составьте план на родном языке — структурируйте мысли сначала по-русски, затем переведите основные пункты. Соберите ключевую лексику — заранее найдите и выпишите специальные термины, связанные с вашей темой. Напишите простой черновик — используйте короткие предложения и знакомые конструкции. Расширьте и улучшите текст — добавьте связующие элементы и разнообразьте лексику. Проверьте грамматику и орфографию — используйте специальные инструменты для поиска ошибок. Получите обратную связь — попросите кого-то с хорошим знанием английского просмотреть вашу работу.

Каждый из этих шагов подробно рассмотрим далее, но сначала важно понять, что успешное написание текстов на английском языке — это итеративный процесс. Не стремитесь к совершенству с первого раза.

Марина Петрова, преподаватель английского языка и копирайтер Помню свою первую студентку, Алину, которая панически боялась писать на английском. Она постоянно говорила: "Я не смогу, у меня недостаточно хороший уровень". Мы начали с очень простого — коротких постов о её хобби, кулинарии. Первый пост занял у неё почти 4 часа — она бесконечно проверяла каждое слово, переписывала каждое предложение. Мы разработали систему: сначала она записывала 5-7 ключевых мыслей по-русски, затем искала нужную лексику, а после составляла простые предложения для каждого пункта. Через месяц таких тренировок она уже писала небольшие статьи за час, а через три месяца запустила кулинарный блог на английском, который сейчас читают люди из разных стран. Ключом к успеху стало не идеальное знание языка, а система и регулярная практика.

Основы структуры англоязычных статей для новичков

Понимание базовой структуры англоязычной статьи — фундаментальный навык для начинающего писателя. Эффективная структура не только упрощает процесс написания, но и делает ваш текст понятнее для читателей. 📝

Классическая англоязычная статья обычно состоит из следующих компонентов:

Компонент (Component) Описание (Description) Рекомендуемая длина (Recommended Length) Headline (Заголовок) Привлекательное название статьи, отражающее её суть 5-10 слов Introduction (Введение) Краткое описание проблемы и обещание её решения 2-3 параграфа Body (Основная часть) Раскрытие основной информации, аргументы, примеры 3-7 разделов Conclusion (Заключение) Подведение итогов, повторение ключевых мыслей 1-2 параграфа Call to Action Призыв к действию или следующим шагам 1 параграф

В отличие от русскоязычных текстов, англоязычные статьи обычно имеют более чёткую структуру и меньшую вариативность. Они часто используют формулу "скажи, что собираешься сказать; скажи это; скажи, что ты сказал" — иными словами, анонсируют содержание, раскрывают его, а затем подводят итог.

Для новичков особенно полезно начать с использования шаблонов статей. Вот простой шаблон для информационной статьи:

Первый абзац : представьте проблему или тему, которую будете обсуждать

: представьте проблему или тему, которую будете обсуждать Второй абзац : кратко объясните, почему эта тема важна

: кратко объясните, почему эта тема важна Третий абзац : перечислите пункты, которые будете раскрывать (как оглавление)

: перечислите пункты, которые будете раскрывать (как оглавление) Основная часть : раскройте каждый пункт в отдельном разделе с подзаголовком

: раскройте каждый пункт в отдельном разделе с подзаголовком Заключение: суммируйте основные мысли и предложите следующие шаги

Англоязычные тексты часто используют более короткие параграфы и предложения, чем русскоязычные. Оптимальная длина параграфа — 3-5 предложений, а предложения лучше ограничить 15-20 словами, особенно если вы начинающий автор.

Подбор и использование простой лексики в ваших текстах

Одна из ключевых ошибок начинающих авторов — стремление использовать сложную лексику, чтобы текст казался "более английским". На практике это приводит к неестественным конструкциям и ошибкам в употреблении. Простота и ясность всегда ценятся выше словесных украшений. 🔤

Вот несколько принципов подбора лексики для начинающих:

Используйте слова, которые точно знаете — если сомневаетесь в значении или употреблении слова, замените его более простым аналогом

— если сомневаетесь в значении или употреблении слова, замените его более простым аналогом Избегайте идиом и фразеологизмов — они часто используются неправильно и могут запутать читателя

— они часто используются неправильно и могут запутать читателя Предпочитайте короткие слова длинным — "use" вместо "utilize", "help" вместо "assistance"

— "use" вместо "utilize", "help" вместо "assistance" Ограничьте использование синонимов — лучше повторить слово, чем использовать неточный синоним

— лучше повторить слово, чем использовать неточный синоним Используйте активный залог — "I wrote the article" вместо "The article was written by me"

Для работы с лексикой полезно создать собственный словарь часто используемых фраз и конструкций. Он может выглядеть так:

Коммуникативная цель Простое выражение Пример использования Представление темы This article is about... This article is about writing in English for beginners. Объяснение важности It's important because... It's important because good writing skills help you communicate better. Перечисление пунктов First, Second, Finally First, choose a simple topic. Second, create an outline. Приведение примера For example, / Such as For example, you can write about your hobby. Подведение итога To sum up, / In short, To sum up, writing in English gets easier with practice.

Начинайте с базовой лексики, постепенно добавляя новые слова и выражения. Полезно держать под рукой списки:

Связующих слов (however, therefore, additionally)

Фраз для вступления и заключения

Терминов по вашей тематике

Альтернатив для часто используемых слов

Помните: использование простых слов не делает текст примитивным. Даже самые влиятельные англоязычные авторы и ораторы отдают предпочтение ясности и простоте. Знаменитая речь Авраама Линкольна в Геттисберге, считающаяся шедевром английской риторики, в основном состоит из простых, коротких слов.

Алексей Соколов, редактор технического блога Я работал с программистом Дмитрием, который написал отличную статью о новой технологии, но на русском языке. Когда возникла необходимость перевести её на английский для международного сообщества, он решил сделать это сам, используя сложные технические термины и витиеватые конструкции, чтобы "звучать профессионально". Результат получился катастрофическим — текст был перегружен неправильно использованными терминами и неестественными оборотами. Мы полностью переработали подход: составили список из 30 ключевых технических терминов, которые действительно нужны, и сфокусировались на построении простых предложений вокруг этих терминов. Финальная версия содержала всего 20% "продвинутой" лексики, но была понятна и логична. Статью опубликовали в отраслевом издании, и она получила отличные отзывы именно за ясность изложения сложных концепций. Этот случай наглядно показал: технический текст не должен быть сложным, чтобы быть профессиональным.

От идеи к готовой статье: практические приемы

Превращение идеи в готовую статью — это процесс, который можно оптимизировать с помощью практических техник. Для начинающих особенно важно иметь четкий алгоритм действий, который помогает преодолеть барьер неуверенности. 💡

Рассмотрим пошаговый процесс создания статьи от идеи до финального текста:

Мозговой штурм на родном языке — запишите все мысли и идеи, не ограничивая себя Структурирование идей — сгруппируйте похожие мысли и расположите их в логическом порядке Создание плана на английском — переведите основные пункты плана на английский язык Расширение пунктов — напишите 2-3 предложения к каждому пункту плана Связывание идей — добавьте переходы между абзацами и разделами Доработка введения и заключения — напишите их, когда основная часть уже готова Редактирование и упрощение — сократите длинные предложения и замените сложные слова

Эффективная техника для новичков — писать сначала на родном языке, а затем переводить, но не дословно, а смысловыми блоками. При этом важно сразу адаптировать текст под англоязычную структуру, которая может отличаться от привычной вам.

Полезные инструменты для процесса написания:

Wordtune или Grammarly — помогают упростить сложные конструкции

или — помогают упростить сложные конструкции Hemingway App — выделяет сложные предложения и пассивный залог

— выделяет сложные предложения и пассивный залог Thesaurus.com — помогает найти синонимы, когда вы постоянно повторяете одно слово

— помогает найти синонимы, когда вы постоянно повторяете одно слово Google Docs — позволяет писать с автоматической проверкой орфографии

— позволяет писать с автоматической проверкой орфографии Linguee или Context.reverso.net — показывают, как слова используются в контексте

Один из самых эффективных приемов для начинающих — использование шаблонных фраз. Они служат каркасом, на который вы наращиваете свой уникальный контент. Например:

Для начала статьи: "Have you ever wondered...?", "Many people struggle with..."

Для перехода к новой мысли: "Another important aspect is...", "It's also worth considering..."

Для подкрепления аргумента: "For instance...", "Research shows that..."

Для заключения: "To summarize...", "The key takeaway is..."

Не стремитесь написать статью за один подход. Разбейте процесс на несколько сессий: сначала создайте план, затем напишите черновик основной части, потом добавьте введение и заключение, и наконец, отредактируйте текст. Такой подход снижает когнитивную нагрузку и улучшает результат.

Проверка и улучшение текста: советы для начинающих

Даже опытные авторы никогда не пропускают этап проверки и редактирования текста. Для новичков этот этап особенно важен, так как позволяет значительно повысить качество написанного. 🔍

Вот пошаговая система проверки текста, адаптированная для начинающих авторов:

Сделайте перерыв — отложите текст минимум на несколько часов, а лучше на день Проверьте структуру — убедитесь, что все разделы логически связаны Автоматическая проверка — используйте инструменты для поиска грамматических и орфографических ошибок Чтение вслух — прочитайте текст вслух, чтобы заметить неестественные конструкции Упрощение — сократите длинные предложения и замените сложные слова Проверка согласованности времен — особенно важно для английского языка Проверка артиклей и предлогов — самая распространенная проблема для русскоязычных авторов

Распространенные ошибки начинающих и способы их исправления:

Тип ошибки Пример неверного использования Правильный вариант Прямой перевод с русского "I have five years" (У меня 5 лет) "I am five years old" Пропуск артиклей "I bought book" "I bought a book" Неверные предлоги "I'm good in English" "I'm good at English" Неверный порядок слов "I know well English" "I know English well" Избыточное использование пассивного залога "This article was written by me" "I wrote this article"

Для самостоятельной проверки текста особенно полезны чек-листы. Вот базовый чек-лист для начинающих:

✓ Все предложения имеют подлежащее и сказуемое

✓ Предложения начинаются с заглавной буквы и заканчиваются точкой

✓ Перед существительными стоят артикли (a/an/the) или определители (my, this, some)

✓ Сложные предложения соединены союзами (and, but, because)

✓ Времена глаголов используются последовательно

✓ Множественные существительные имеют форму множественного числа

✓ В третьем лице единственного числа в Present Simple глаголы имеют окончание -s

Привлечение сторонней помощи может значительно улучшить ваш текст. Если у вас нет возможности показать статью носителю языка, рассмотрите следующие варианты:

Языковые форумы, где можно получить обратную связь (Reddit r/EnglishLearning, HiNative)

Языковой обмен с изучающими русский (приложения Tandem, HelloTalk)

Платные сервисы проверки (Fiverr, Upwork)

Группы взаимопомощи изучающих английский

Помните, что даже тексты с ошибками могут быть полезны и интересны читателям, если в них есть ценное содержание. Не бойтесь публиковать свои работы, даже если они несовершенны. Каждая публикация — это шаг к улучшению ваших навыков.