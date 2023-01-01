Местоимение it в английском языке: значения и применение#Изучение английского
Для кого эта статья:
- Для изучающих английский язык, особенно на начальном и среднем уровнях.
- Для преподавателей английского языка, ищущих материалы для уроков.
Для переводчиков, интересующихся нюансами использования местоимений в английском.
Маленькое словечко "it" часто становится настоящей головоломкой для изучающих английский язык. Это всего лишь две буквы, но за ними скрывается удивительное многообразие значений и случаев употребления. Многие студенты теряются, когда сталкиваются с безличными конструкциями или идиомами, содержащими это местоимение. Разбираемся, как и когда использовать "it", чтобы говорить на английском уверенно и грамотно. 🔍 От базовых значений до сложных грамматических конструкций — осваиваем это непростое, но незаменимое местоимение раз и навсегда.
Основные переводы местоимения it на русский язык
Местоимение "it" является одним из наиболее часто используемых слов в английском языке, и его перевод на русский зависит от контекста. Рассмотрим основные варианты перевода этого многогранного местоимения. 🧩
Первое и наиболее очевидное значение "it" — это "оно", когда речь идёт о неодушевлённых предметах или животных, пол которых неизвестен или несущественен:
- I bought a new laptop. It has excellent performance. — Я купил новый ноутбук. Он отлично работает.
- The cat is sleeping. It looks so peaceful. — Кошка спит. Она выглядит такой умиротворённой.
Второе распространённое значение — "это", когда "it" используется для указания на что-то конкретное:
- What is it? — Что это такое?
- It is my favorite book. — Это моя любимая книга.
В некоторых контекстах "it" может переводиться как "то" или не переводиться вовсе, особенно в устойчивых выражениях:
- I know it for sure. — Я знаю это наверняка.
- Let's face it. — Давайте признаем (это).
|Перевод
|Контекст использования
|Пример
|Оно (он/она)
|Неодушевлённые предметы, животные
|I see a car. It is red.
|Это
|Указание на что-то конкретное
|It is a good idea.
|То
|Отсылка к ранее упомянутому
|I remember it well.
|Не переводится
|В безличных конструкциях
|It is raining.
Важно помнить, что в отличие от русского языка, в английском нет грамматического рода. Поэтому "it" используется для всех неодушевлённых предметов независимо от их рода в русском языке. Например, "стол" в русском языке мужского рода, но в английском для его замены используется "it".
Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на уроке с начинающими студентами я заметила интересную закономерность: большинство русскоговорящих учеников пытаются перенести категорию рода из родного языка в английский. Ученица Мария постоянно называла книгу "she", а стол — "he". Когда я спросила, почему она так делает, она искренне удивилась: "Ну как же, книга — она, а стол — он!" Пришлось провести целый урок, посвящённый местоимению "it". Мы создали игру, где каждый студент должен был взять предмет, назвать его по-английски и составить три предложения с местоимением "it". Через неделю Мария со смехом рассказала, что теперь у неё дома все предметы стали "it", и она даже мысленно перестала разделять их на "он" и "она". Этот небольшой сдвиг в восприятии значительно улучшил её понимание английской грамматики.
Значение it для обозначения предметов и явлений
В английском языке местоимение "it" выполняет важнейшую функцию замены существительных, обозначающих неодушевлённые предметы и абстрактные понятия. Это позволяет избегать повторов и делает речь более связной и естественной. 🔄
Рассмотрим основные категории предметов и явлений, которые заменяются местоимением "it":
- Материальные объекты: The computer doesn't work. It needs repair. — Компьютер не работает. Он нуждается в ремонте.
- Природные явления: The storm was powerful. It destroyed many houses. — Шторм был мощным. Он разрушил много домов.
- Абстрактные понятия: Love is complex. It can change your life. — Любовь сложна. Она может изменить вашу жизнь.
- События и действия: The concert was amazing. It lasted for three hours. — Концерт был потрясающим. Он длился три часа.
"It" также часто используется для обозначения времени, расстояния, погоды и других измеримых величин:
- Время: It is five o'clock. — (Сейчас) пять часов.
- Расстояние: It is ten miles to the city center. — До центра города десять миль.
- Погода: It is sunny today. — Сегодня солнечно.
Важно отметить, что когда мы говорим о животных, ситуация может различаться. Если пол животного не известен или не важен, используется "it". Однако для домашних питомцев, особенно если их пол известен, могут использоваться "he" или "she":
- I saw a bird in the tree. It was singing beautifully. — Я увидел птицу на дереве. Она красиво пела.
- This is my cat, Max. He is very playful. — Это мой кот Макс. Он очень игривый.
Для маленьких детей также иногда используется "it", особенно если пол ребёнка неизвестен говорящему:
- The baby is crying. It must be hungry. — Ребёнок плачет. Он должно быть голоден.
Александр Соколов, лингвист и переводчик Мой путь к пониманию тонкостей использования местоимения "it" был непростым. Работая над переводом технической документации, я столкнулся с текстом, где постоянно упоминался некий объект, который авторы последовательно называли "it". Из контекста было неясно, о чём именно шла речь — о компьютерной системе, программе или физическом устройстве. Чтобы сделать грамотный перевод, мне пришлось связаться с авторами. Оказалось, что они говорили о комплексной системе, включающей как аппаратную, так и программную части. В английском языке это естественно объединялось под местоимением "it", но в русском требовалось конкретизировать род и выбрать подходящее существительное. Это заставило меня глубже изучить, как "it" объединяет разнородные концепты в английском языке и как важно понимать контекст для правильного перевода. С тех пор при работе с техническими текстами я всегда обращаю особое внимание на антецеденты местоимения "it", чтобы избежать двусмысленности в переводе.
Использование it в безличных предложениях
Безличные предложения — одна из наиболее характерных грамматических конструкций английского языка, где местоимение "it" играет ключевую роль. В таких предложениях "it" выступает в роли формального подлежащего, не обозначая конкретный предмет или явление. 🌧️
Наиболее распространённые типы безличных предложений с "it" включают:
Описание погоды и природных явлений:
- It is raining. — Идёт дождь.
- It is getting dark. — Темнеет.
- It is cold today. — Сегодня холодно.
Указание на время и расстояние:
- It is six o'clock. — Шесть часов.
- It is late. — Поздно.
- It is a long way to the station. — До станции далеко.
Выражение состояния окружающей среды:
- It is noisy here. — Здесь шумно.
- It is quiet in the library. — В библиотеке тихо.
В русском языке подобные предложения часто являются безличными, но без подлежащего: "Темнеет", "Холодно". В английском же грамматика требует наличия подлежащего в каждом предложении, и "it" выполняет эту формальную функцию.
|Тип безличного предложения
|Пример на английском
|Перевод на русский
|Погодные условия
|It is snowing.
|Идёт снег.
|Время суток
|It is morning now.
|Сейчас утро.
|Состояние среды
|It is crowded in here.
|Здесь многолюдно.
|Оценка ситуации
|It is difficult to say.
|Трудно сказать.
|Расстояние
|It is far from here.
|Это далеко отсюда.
Ещё одна важная категория — безличные предложения с модальными глаголами и прилагательными, выражающие субъективную оценку:
- It seems that he is right. — Кажется, он прав.
- It appears that we've made a mistake. — Похоже, мы совершили ошибку.
- It is important to study regularly. — Важно учиться регулярно.
- It is possible that they will come late. — Возможно, они придут поздно.
В этих примерах "it" является формальным подлежащим, а настоящий субъект выражен придаточным предложением или инфинитивной конструкцией. Такие безличные конструкции позволяют выразить общие наблюдения, мнения или суждения без указания конкретного лица, совершающего действие.
Освоение безличных конструкций с "it" — важный шаг к аутентичной английской речи, так как эти выражения чрезвычайно распространены в повседневном общении и письменном языке. 📝
Грамматические конструкции с it в английском
Местоимение "it" является основой для множества грамматических конструкций, значительно расширяющих выразительные возможности английского языка. Рассмотрим наиболее важные из них. ⚙️
1. Усилительные конструкции (Emphatic Constructions)
Конструкция "It is/was ... that/who ..." позволяет выделить определённую часть предложения, делая на ней смысловой акцент:
- It was John who called yesterday. — Именно Джон звонил вчера.
- It is in London that we first met. — Именно в Лондоне мы впервые встретились.
- It was only then that I understood the truth. — Только тогда я понял правду.
2. Конструкция "It takes"
Эта конструкция используется для указания количества времени или ресурсов, необходимых для выполнения действия:
- It takes me an hour to get to work. — У меня уходит час, чтобы добраться до работы.
- It took them three months to build the house. — У них ушло три месяца на строительство дома.
- It will take a lot of effort to learn a new language. — Потребуется много усилий, чтобы выучить новый язык.
3. Конструкции с инфинитивом
Местоимение "it" часто используется с инфинитивными конструкциями, где оно выступает в роли формального подлежащего:
- It is difficult to understand quantum physics. — Трудно понять квантовую физику.
- It was nice to meet you. — Приятно было познакомиться с вами.
- It is forbidden to smoke here. — Здесь запрещено курить.
4. Конструкция "It seems/appears"
Используется для выражения предположений, основанных на наблюдениях:
- It seems that they are not coming. — Похоже, они не придут.
- It appears he was wrong. — Кажется, он был неправ.
5. Конструкции с герундием
В таких конструкциях "it" является формальным подлежащим, а герундий выражает реальный субъект:
- It's no use crying over spilled milk. — Бесполезно плакать над пролитым молоком.
- It's worth visiting this museum. — Стоит посетить этот музей.
6. Конструкция "It + прилагательное + that-clause"
Используется для выражения отношения говорящего к факту или ситуации:
- It is surprising that he didn't come. — Удивительно, что он не пришёл.
- It is obvious that we need a new approach. — Очевидно, что нам нужен новый подход.
Освоение этих конструкций требует практики, но значительно обогащает вашу речь и позволяет выражать мысли более точно и естественно, приближая вас к уровню носителя языка.
It в идиомах и устойчивых выражениях
Английский язык богат идиомами и устойчивыми выражениями с местоимением "it", которые придают речи образность и выразительность. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и помогает лучше понимать носителей языка. 🎭
Рассмотрим наиболее распространённые идиоматические выражения с "it":
Take it easy — не волнуйся, расслабься
- You need to take it easy after working so hard. — Тебе нужно расслабиться после такой тяжёлой работы.
Call it a day — завершить что-то на сегодня, закончить работу
- We've been working for 10 hours straight. Let's call it a day. — Мы работали 10 часов подряд. Давай на сегодня закончим.
Make it — успеть, добиться успеха
- Do you think you'll make it to the meeting? — Думаешь, ты успеешь на собрание?
- Not everyone can make it in Hollywood. — Не каждый может добиться успеха в Голливуде.
Get it — понимать
- I don't get it. Why would he do that? — Я не понимаю. Зачем ему это делать?
Keep at it — продолжать делать что-то, не сдаваться
- Learning a language takes time, but if you keep at it, you'll succeed. — Изучение языка требует времени, но если вы продолжите стараться, то добьётесь успеха.
Есть также множество разговорных выражений, в которых "it" используется для усиления эмоциональной окраски:
- Give it your all — отдаться чему-то полностью
- Let it slide — не обращать внимания, простить
- Go for it — действовать решительно, рискнуть
- Play it by ear — импровизировать, действовать по обстоятельствам
- Hit it off — хорошо поладить с кем-то
Особую категорию составляют идиомы с "it", описывающие эмоциональные состояния и личные качества:
- Have what it takes — обладать необходимыми качествами для успеха
- Lose it — потерять самообладание, выйти из себя
- Get with it — приспосабливаться, идти в ногу со временем
- Wing it — импровизировать, делать что-то без подготовки
Некоторые идиомы с "it" имеют длинную историю и глубокий культурный контекст:
|Идиома
|Значение
|Происхождение
|That's it
|Вот и всё, конец
|Общеупотребительное выражение, указывающее на завершение
|It's raining cats and dogs
|Льёт как из ведра
|Предположительно от 17 века, когда сильный дождь мог смывать мёртвых животных с крыш и улиц
|It takes two to tango
|Для ссоры/отношений нужны двое
|От названия танго, парного танца, популяризировано песней 1952 года
|It's not rocket science
|Это не так уж сложно
|Появилось в 1980-х как отсылка к сложности ракетостроения
Важно отметить, что понимание идиом с "it" не только обогащает словарный запас, но и помогает лучше понимать англоязычную культуру, юмор и литературу. Многие из этих выражений активно используются в повседневной речи, фильмах, песнях и литературе. 📚
Овладение идиоматическими выражениями с "it" — это шаг к более естественной и выразительной речи, приближающей вас к уровню носителя языка.
Маленькое местоимение "it" демонстрирует удивительную гибкость и многогранность английского языка. От простого обозначения неодушевлённых предметов до сложных грамматических конструкций и ярких идиом — это слово пронизывает всю структуру языка. Понимание различных значений и способов использования "it" открывает дверь к более глубокому освоению английского, позволяя говорить более естественно и понимать более тонкие оттенки смысла. Вооружившись этими знаниями, вы сможете не только правильно использовать "it" в собственной речи, но и улавливать нюансы в речи носителей языка, что делает коммуникацию более полной и эффективной.