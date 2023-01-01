Местоимение it в английском языке: значения и применение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для изучающих английский язык, особенно на начальном и среднем уровнях.

Для преподавателей английского языка, ищущих материалы для уроков.

Для переводчиков, интересующихся нюансами использования местоимений в английском. Маленькое словечко "it" часто становится настоящей головоломкой для изучающих английский язык. Это всего лишь две буквы, но за ними скрывается удивительное многообразие значений и случаев употребления. Многие студенты теряются, когда сталкиваются с безличными конструкциями или идиомами, содержащими это местоимение. Разбираемся, как и когда использовать "it", чтобы говорить на английском уверенно и грамотно. 🔍 От базовых значений до сложных грамматических конструкций — осваиваем это непростое, но незаменимое местоимение раз и навсегда.

Основные переводы местоимения it на русский язык

Местоимение "it" является одним из наиболее часто используемых слов в английском языке, и его перевод на русский зависит от контекста. Рассмотрим основные варианты перевода этого многогранного местоимения. 🧩

Первое и наиболее очевидное значение "it" — это "оно", когда речь идёт о неодушевлённых предметах или животных, пол которых неизвестен или несущественен:

I bought a new laptop. It has excellent performance. — Я купил новый ноутбук. Он отлично работает.

Второе распространённое значение — "это", когда "it" используется для указания на что-то конкретное:

What is it ? — Что это такое?

В некоторых контекстах "it" может переводиться как "то" или не переводиться вовсе, особенно в устойчивых выражениях:

I know it for sure. — Я знаю это наверняка.

Перевод Контекст использования Пример Оно (он/она) Неодушевлённые предметы, животные I see a car. It is red. Это Указание на что-то конкретное It is a good idea. То Отсылка к ранее упомянутому I remember it well. Не переводится В безличных конструкциях It is raining.

Важно помнить, что в отличие от русского языка, в английском нет грамматического рода. Поэтому "it" используется для всех неодушевлённых предметов независимо от их рода в русском языке. Например, "стол" в русском языке мужского рода, но в английском для его замены используется "it".

Елена Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним опытом Однажды на уроке с начинающими студентами я заметила интересную закономерность: большинство русскоговорящих учеников пытаются перенести категорию рода из родного языка в английский. Ученица Мария постоянно называла книгу "she", а стол — "he". Когда я спросила, почему она так делает, она искренне удивилась: "Ну как же, книга — она, а стол — он!" Пришлось провести целый урок, посвящённый местоимению "it". Мы создали игру, где каждый студент должен был взять предмет, назвать его по-английски и составить три предложения с местоимением "it". Через неделю Мария со смехом рассказала, что теперь у неё дома все предметы стали "it", и она даже мысленно перестала разделять их на "он" и "она". Этот небольшой сдвиг в восприятии значительно улучшил её понимание английской грамматики.

Значение it для обозначения предметов и явлений

В английском языке местоимение "it" выполняет важнейшую функцию замены существительных, обозначающих неодушевлённые предметы и абстрактные понятия. Это позволяет избегать повторов и делает речь более связной и естественной. 🔄

Рассмотрим основные категории предметов и явлений, которые заменяются местоимением "it":

Материальные объекты: The computer doesn't work. It needs repair. — Компьютер не работает. Он нуждается в ремонте.

"It" также часто используется для обозначения времени, расстояния, погоды и других измеримых величин:

Время: It is five o'clock. — (Сейчас) пять часов.

Важно отметить, что когда мы говорим о животных, ситуация может различаться. Если пол животного не известен или не важен, используется "it". Однако для домашних питомцев, особенно если их пол известен, могут использоваться "he" или "she":

I saw a bird in the tree. It was singing beautifully. — Я увидел птицу на дереве. Она красиво пела.

Для маленьких детей также иногда используется "it", особенно если пол ребёнка неизвестен говорящему:

The baby is crying. It must be hungry. — Ребёнок плачет. Он должно быть голоден.

Александр Соколов, лингвист и переводчик Мой путь к пониманию тонкостей использования местоимения "it" был непростым. Работая над переводом технической документации, я столкнулся с текстом, где постоянно упоминался некий объект, который авторы последовательно называли "it". Из контекста было неясно, о чём именно шла речь — о компьютерной системе, программе или физическом устройстве. Чтобы сделать грамотный перевод, мне пришлось связаться с авторами. Оказалось, что они говорили о комплексной системе, включающей как аппаратную, так и программную части. В английском языке это естественно объединялось под местоимением "it", но в русском требовалось конкретизировать род и выбрать подходящее существительное. Это заставило меня глубже изучить, как "it" объединяет разнородные концепты в английском языке и как важно понимать контекст для правильного перевода. С тех пор при работе с техническими текстами я всегда обращаю особое внимание на антецеденты местоимения "it", чтобы избежать двусмысленности в переводе.

Использование it в безличных предложениях

Безличные предложения — одна из наиболее характерных грамматических конструкций английского языка, где местоимение "it" играет ключевую роль. В таких предложениях "it" выступает в роли формального подлежащего, не обозначая конкретный предмет или явление. 🌧️

Наиболее распространённые типы безличных предложений с "it" включают:

Описание погоды и природных явлений: It is raining. — Идёт дождь.

В русском языке подобные предложения часто являются безличными, но без подлежащего: "Темнеет", "Холодно". В английском же грамматика требует наличия подлежащего в каждом предложении, и "it" выполняет эту формальную функцию.

Тип безличного предложения Пример на английском Перевод на русский Погодные условия It is snowing. Идёт снег. Время суток It is morning now. Сейчас утро. Состояние среды It is crowded in here. Здесь многолюдно. Оценка ситуации It is difficult to say. Трудно сказать. Расстояние It is far from here. Это далеко отсюда.

Ещё одна важная категория — безличные предложения с модальными глаголами и прилагательными, выражающие субъективную оценку:

It seems that he is right. — Кажется, он прав.

В этих примерах "it" является формальным подлежащим, а настоящий субъект выражен придаточным предложением или инфинитивной конструкцией. Такие безличные конструкции позволяют выразить общие наблюдения, мнения или суждения без указания конкретного лица, совершающего действие.

Освоение безличных конструкций с "it" — важный шаг к аутентичной английской речи, так как эти выражения чрезвычайно распространены в повседневном общении и письменном языке. 📝

Грамматические конструкции с it в английском

Местоимение "it" является основой для множества грамматических конструкций, значительно расширяющих выразительные возможности английского языка. Рассмотрим наиболее важные из них. ⚙️

1. Усилительные конструкции (Emphatic Constructions)

Конструкция "It is/was ... that/who ..." позволяет выделить определённую часть предложения, делая на ней смысловой акцент:

It was John who called yesterday. — Именно Джон звонил вчера.

2. Конструкция "It takes"

Эта конструкция используется для указания количества времени или ресурсов, необходимых для выполнения действия:

It takes me an hour to get to work. — У меня уходит час, чтобы добраться до работы.

3. Конструкции с инфинитивом

Местоимение "it" часто используется с инфинитивными конструкциями, где оно выступает в роли формального подлежащего:

It is difficult to understand quantum physics. — Трудно понять квантовую физику.

4. Конструкция "It seems/appears"

Используется для выражения предположений, основанных на наблюдениях:

It seems that they are not coming. — Похоже, они не придут.

5. Конструкции с герундием

В таких конструкциях "it" является формальным подлежащим, а герундий выражает реальный субъект:

It 's no use crying over spilled milk. — Бесполезно плакать над пролитым молоком.

6. Конструкция "It + прилагательное + that-clause"

Используется для выражения отношения говорящего к факту или ситуации:

It is surprising that he didn't come. — Удивительно, что он не пришёл.

Освоение этих конструкций требует практики, но значительно обогащает вашу речь и позволяет выражать мысли более точно и естественно, приближая вас к уровню носителя языка.

It в идиомах и устойчивых выражениях

Английский язык богат идиомами и устойчивыми выражениями с местоимением "it", которые придают речи образность и выразительность. Знание этих выражений значительно обогащает словарный запас и помогает лучше понимать носителей языка. 🎭

Рассмотрим наиболее распространённые идиоматические выражения с "it":

Take it easy — не волнуйся, расслабься You need to take it easy after working so hard. — Тебе нужно расслабиться после такой тяжёлой работы. Call it a day — завершить что-то на сегодня, закончить работу We've been working for 10 hours straight. Let's call it a day. — Мы работали 10 часов подряд. Давай на сегодня закончим. Make it — успеть, добиться успеха Do you think you'll make it to the meeting? — Думаешь, ты успеешь на собрание?

Есть также множество разговорных выражений, в которых "it" используется для усиления эмоциональной окраски:

Give it your all — отдаться чему-то полностью

— отдаться чему-то полностью Let it slide — не обращать внимания, простить

— не обращать внимания, простить Go for it — действовать решительно, рискнуть

— действовать решительно, рискнуть Play it by ear — импровизировать, действовать по обстоятельствам

— импровизировать, действовать по обстоятельствам Hit it off — хорошо поладить с кем-то

Особую категорию составляют идиомы с "it", описывающие эмоциональные состояния и личные качества:

Have what it takes — обладать необходимыми качествами для успеха

— обладать необходимыми качествами для успеха Lose it — потерять самообладание, выйти из себя

— потерять самообладание, выйти из себя Get with it — приспосабливаться, идти в ногу со временем

— приспосабливаться, идти в ногу со временем Wing it — импровизировать, делать что-то без подготовки

Некоторые идиомы с "it" имеют длинную историю и глубокий культурный контекст:

Идиома Значение Происхождение That's it Вот и всё, конец Общеупотребительное выражение, указывающее на завершение It's raining cats and dogs Льёт как из ведра Предположительно от 17 века, когда сильный дождь мог смывать мёртвых животных с крыш и улиц It takes two to tango Для ссоры/отношений нужны двое От названия танго, парного танца, популяризировано песней 1952 года It's not rocket science Это не так уж сложно Появилось в 1980-х как отсылка к сложности ракетостроения

Важно отметить, что понимание идиом с "it" не только обогащает словарный запас, но и помогает лучше понимать англоязычную культуру, юмор и литературу. Многие из этих выражений активно используются в повседневной речи, фильмах, песнях и литературе. 📚

Овладение идиоматическими выражениями с "it" — это шаг к более естественной и выразительной речи, приближающей вас к уровню носителя языка.