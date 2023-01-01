Конструкция Have got в английском: правила и примеры использования

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Студенты и учащиеся английского языка

Преподаватели английского языка

Люди, желающие улучшить свои разговорные навыки на английском языке Грамматическая конструкция "have got" часто вызывает замешательство даже у опытных студентов английского языка. Как правильно использовать её в речи? Когда предпочесть "have got" вместо простого "have"? И как не запутаться в построении вопросов и отрицаний? 🤔 Эти вопросы неизменно возникают на каждом этапе изучения английского. Поэтому сегодня мы проведём подробный разбор этой важной грамматической структуры — с множеством примеров, сравнений и практических рекомендаций, которые помогут вам уверенно применять "have got" в любой языковой ситуации.

Точные значения конструкции Have got в переводах

Конструкция "have got" является одной из самых распространённых в английском языке, особенно в британском варианте. По сути, это альтернатива глаголу "have" в значении обладания или описания характеристик. Давайте рассмотрим основные значения этой конструкции и их переводы на русский язык.

Основные значения "have got":

Обладание чем-либо — "иметь", "владеть", "обладать"

— "иметь", "владеть", "обладать" Родственные связи — "иметь" (брата, сестру и т.д.)

— "иметь" (брата, сестру и т.д.) Характеристики и состояния — "иметь", "обладать"

— "иметь", "обладать" Долженствование (have got to) — "должен", "необходимо"

Рассмотрим конкретные примеры для каждого значения:

Значение Пример на английском Перевод на русский Обладание I've got a new laptop. У меня есть новый ноутбук. Родственные связи She's got two sisters. У неё две сестры. Характеристики He's got blue eyes. У него голубые глаза. Долженствование I've got to finish this report by tomorrow. Я должен закончить этот отчёт к завтрашнему дню.

Важно понимать, что "have got" — это не время Perfect, хотя внешне они похожи. "Have got" используется в значении настоящего времени и переводится в настоящем, а не в прошедшем времени. 📚

Анна, преподаватель английского языка Помню одну свою ученицу, которая постоянно путалась с переводом "have got". Она переводила "I've got a car" как "Я получил машину" вместо "У меня есть машина". Мы решили проблему через ассоциации: каждый раз, когда в предложении встречается "have got", она представляла себя говорящей "У меня есть..." и произносила это вслух. Через несколько недель такой практики ошибки исчезли полностью. Этот простой приём помог ей автоматизировать правильный перевод конструкции.

Правила использования Have got в разных временах

Одна из ключевых особенностей конструкции "have got" заключается в том, что она в основном используется в настоящем времени (Present Simple). В других временах обычно применяется простая форма "have". Рассмотрим подробнее правила использования в различных временных формах.

Время Использование "have got" Примеры Present Simple Основное время для "have got" I've got a pet. / He's got a new job. Past Simple Крайне редко, обычно используется "had" I had a dog (предпочтительнее, чем "I had got a dog") Future Simple Не используется, заменяется на "will have" I will have more time next week. Present Perfect Не используется во избежание путаницы I have had this car for 5 years.

В британском английском "have got" активно используется в Present Simple, в то время как в американском английском чаще встречается просто "have". Обе формы считаются корректными, но имеют стилистические отличия.

Важные правила при использовании "have got" в Present Simple:

В утвердительных предложениях используется полная форма: "I have got" или сокращённая: "I've got"

В вопросах инверсия происходит с "have": "Have you got...?"

В отрицаниях используется "not": "I have not got" или "I haven't got"

Обратите внимание, что в предложениях с конструкцией "have got to" (должен) действуют те же правила относительно времени — в основном она используется в настоящем времени. В прошедшем времени обычно применяется "had to". 🕒

Сравнение Have got и Have: ключевые отличия

Многие изучающие английский язык часто задаются вопросом: в чём разница между "have" и "have got" и когда какую форму лучше использовать? Давайте разберёмся в ключевых отличиях этих конструкций.

Основные различия между "have" и "have got":

Региональные предпочтения : "have got" больше характерен для британского английского, в то время как американцы чаще используют просто "have"

: "have got" больше характерен для британского английского, в то время как американцы чаще используют просто "have" Стилистические различия : "have got" более разговорный вариант, "have" более формальный и универсальный

: "have got" более разговорный вариант, "have" более формальный и универсальный Грамматические особенности : при построении вопросов и отрицаний "have" и "have got" следуют разным правилам

: при построении вопросов и отрицаний "have" и "have got" следуют разным правилам Временные ограничения: "have got" используется преимущественно в настоящем времени

Рассмотрим несколько параллельных примеров использования обеих форм:

Утвердительные предложения:

I have a car. = I've got a car. (У меня есть машина.) She has two children. = She's got two children. (У неё двое детей.)

Вопросительные предложения:

Do you have any siblings? = Have you got any siblings? (У тебя есть братья или сёстры?) Does he have time? = Has he got time? (У него есть время?)

Отрицательные предложения:

I don't have a bicycle. = I haven't got a bicycle. (У меня нет велосипеда.) They don't have much money. = They haven't got much money. (У них немного денег.)

Важно отметить, что "have" и "have got" не всегда взаимозаменяемы. Например, когда "have" используется в значении действия, "have got" не может его заменить:

I have breakfast at 8 am. (Я завтракаю в 8 утра.) — нельзя сказать "I've got breakfast at 8 am." We have a party this weekend. (У нас вечеринка в эти выходные.) — здесь возможно использовать "We've got a party this weekend."

Ключевое правило: если "have" обозначает действие (завтракать, обедать, принимать душ и т.д.), используйте только "have". Если речь идёт об обладании чем-либо, можно использовать обе формы. 🔄

Михаил, лингвист-практик Работая с американскими и британскими клиентами, я заметил интересную закономерность в использовании "have" и "have got". Один из моих клиентов из Лондона постоянно использовал "I've got" в деловой переписке, что звучало для американских партнёров слишком разговорно. Когда я помог ему адаптировать письма, заменив "I've got the documents" на "I have the documents", коммуникация стала эффективнее. Это показывает, как важно учитывать не только грамматические правила, но и культурно-лингвистический контекст при выборе между "have" и "have got".

Построение отрицаний и вопросов с конструкцией Have got

Правильное построение отрицательных предложений и вопросов с конструкцией "have got" может вызвать затруднения, особенно учитывая отличия от стандартного использования глагола "have". Рассмотрим подробные правила и примеры для каждого типа предложений. ✏️

Отрицательные предложения с "have got"

В отрицаниях частица "not" ставится после вспомогательного глагола "have":

I have not got = I haven't got (У меня нет)

You have not got = You haven't got (У тебя нет)

He/She/It has not got = He/She/It hasn't got (У него/неё/этого нет)

We have not got = We haven't got (У нас нет)

They have not got = They haven't got (У них нет)

Примеры отрицательных предложений:

I haven't got much time today. (У меня сегодня мало времени.) She hasn't got any siblings. (У неё нет братьев и сестёр.) They haven't got enough money for the trip. (У них недостаточно денег на поездку.)

Вопросительные предложения с "have got"

Для образования вопросов используется инверсия — вспомогательный глагол "have" выносится перед подлежащим:

Have I got...? (У меня есть...?)

Have you got...? (У тебя есть...?)

Has he/she/it got...? (У него/неё/этого есть...?)

Have we got...? (У нас есть...?)

Have they got...? (У них есть...?)

Примеры вопросительных предложений:

Have you got a pen I could borrow? (У тебя есть ручка, которую я мог бы одолжить?) Has she got your phone number? (У неё есть твой номер телефона?) Have they got enough experience for this job? (У них достаточно опыта для этой работы?)

Вопросительные слова с "have got"

При использовании вопросительных слов (what, where, why, how many и т.д.) порядок слов следующий: вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + got + остальная часть предложения:

What have you got in your bag? (Что у тебя в сумке?) How many siblings has she got? (Сколько у неё братьев и сестёр?) Why have they got so many books? (Почему у них так много книг?)

Краткие ответы на вопросы с "have got"

В кратких ответах на вопросы с "have got" используется только вспомогательный глагол "have" без "got":

Have you got a car? — Yes, I have. / No, I haven't. Has she got blue eyes? — Yes, she has. / No, she hasn't.

Обратите внимание, что в вопросах и отрицаниях с "have got" не используется вспомогательный глагол "do/does", в отличие от простой формы "have". Это одно из ключевых различий между этими двумя конструкциями. 🔍

Практическое применение Have got: ситуации и контексты

Знание теории — только половина дела. Для свободного владения конструкцией "have got" необходимо понимать, в каких ситуациях и контекстах она наиболее уместна. Рассмотрим основные случаи практического применения этой грамматической структуры. 🗣️

Ситуации повседневного общения

Описание имущества и собственности:

I've got a three-bedroom flat in the city centre. (У меня трёхкомнатная квартира в центре города.) Have you got a driving license? (У тебя есть водительские права?)

Обсуждение семьи и родственников:

She's got two younger brothers. (У неё два младших брата.) Have they got any children? (У них есть дети?)

Описание внешности и характеристик:

He's got a beard and long hair. (У него борода и длинные волосы.) The hotel's got a swimming pool. (В отеле есть бассейн.)

Деловые и формальные контексты

В деловой и формальной речи "have got" используется реже, чем простая форма "have". Однако в британской деловой среде эта конструкция вполне допустима в определённых ситуациях:

Обсуждение ресурсов и возможностей:

We've got enough budget to implement this project. (У нас достаточно бюджета для реализации этого проекта.) Has your department got the necessary equipment? (Есть ли у вашего отдела необходимое оборудование?)

Обсуждение сроков и обязательств:

I've got a meeting at 3 pm. (У меня встреча в 15:00.) We've got to submit the report by Friday. (Мы должны представить отчёт до пятницы.)

Региональные и стилистические особенности

Использование "have got" может варьироваться в зависимости от региона и контекста общения:

Британский английский: "Have got" широко используется как в разговорной, так и в письменной речи

"Have got" широко используется как в разговорной, так и в письменной речи Американский английский: Предпочтение отдаётся простой форме "have", хотя "have got" также понимается и иногда используется

Предпочтение отдаётся простой форме "have", хотя "have got" также понимается и иногда используется Австралийский и канадский английский: Наблюдается смешение британского и американского использования

Практические рекомендации по использованию "have got"

При общении с британцами смело используйте "have got" — это будет звучать естественно и соответствовать местному узусу В формальных письменных текстах (академических работах, официальных документах) лучше предпочесть "have" В разговорной речи выбирайте ту форму, которая вам удобнее, обе будут поняты правильно При общении с американцами можете переключиться на преимущественное использование "have" для большей адаптации к их языковым привычкам

Практика показывает, что овладение конструкцией "have got" существенно обогащает речь и делает её более аутентичной, особенно в контексте британского английского. Регулярное использование этой конструкции в подходящих ситуациях поможет вам звучать более естественно и уверенно. 👌