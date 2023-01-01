Миграция с Python 2 на Python 3: пошаговое руководство и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики, работающие с Python и заинтересованные в миграции кода на Python 3

Технические руководители и менеджеры проектов, отвечающие за поддержание актуальности технологий в своих командах

Студенты и начинающие разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки в Python-разработке Переезд с Python 2 на Python 3 сродни переселению из комфортного, но устаревшего жилища в современный дом — необходимо, но сопряжено с хлопотами. Многие разработчики до последнего откладывают этот процесс, опасаясь сломать функциональность и потратить драгоценные ресурсы. Однако с прекращением поддержки Python 2 в январе 2020 года вопрос миграции превратился из "если" в "когда". Эта статья — ваша дорожная карта по территории миграции кода: от понимания фундаментальных различий между версиями до автоматизированных инструментов, способных превратить потенциальный кошмар в управляемый процесс. 🐍✨

Почему миграция с Python 2 на Python 3 стала необходимостью

Python 2 официально "умер" 1 января 2020 года — после этой даты команда разработчиков Python прекратила выпускать обновления безопасности и исправления ошибок для Python 2.7. Это означает, что любые уязвимости, обнаруженные в будущем, останутся без патчей, а существующие библиотеки постепенно прекращают поддержку Python 2. 🪦

Представьте, что вы продолжаете ездить на автомобиле, для которого больше не выпускают запчасти — технически он может работать какое-то время, но каждый день риск поломки увеличивается.

Алексей Павлов, технический директор финтех-стартапа: Когда я пришел в команду, наш основной продукт — система анализа транзакций — работал на Python 2.7, с кодовой базой в 150,000 строк. Разработчики годами откладывали миграцию, опасаясь регрессий. Однажды мы столкнулись с критической уязвимостью в одной из библиотек. Обновление было доступно только для Python 3.x. Пришлось экстренно переписывать целый модуль, потеряв неделю разработки. После этого случая мы выделили ресурсы на полную миграцию, которую завершили за 3 месяца. Если бы мы начали раньше и действовали планомерно, процесс занял бы вдвое меньше времени и нервов.

Вот ключевые причины, по которым миграция на Python 3 стала необходимостью:

Причина Последствия игнорирования Преимущества миграции Прекращение поддержки Python 2 Уязвимости безопасности, отсутствие патчей Постоянные обновления безопасности Устаревание экосистемы библиотек Несовместимость с новыми версиями пакетов Доступ к современным библиотекам и инструментам Отсутствие новых возможностей языка Снижение производительности разработки Асинхронное программирование, f-строки, аннотации типов Сложность найма разработчиков Ограниченный пул специалистов, готовых работать со старыми технологиями Доступ к большему сообществу разработчиков Производительность Более низкая производительность для многих операций Оптимизации и улучшения в Python 3

Миграция — это инвестиция в будущее вашего проекта. По данным Python Packaging Index (PyPI), более 95% популярных пакетов уже совместимы с Python 3, а многие новые разрабатываются исключительно для него. 📈

Ключевые отличия между Python 2 и 3, требующие внимания

Понимание фундаментальных различий между версиями — первый шаг к успешной миграции. Эти изменения не просто косметические; они затрагивают основы языка и могут радикально влиять на поведение программы. 🔍

Оператор print: В Python 2 это оператор ( print "Hello" ), в Python 3 — функция ( print("Hello") ).

В Python 2 это оператор ( ), в Python 3 — функция ( ). Деление целых чисел: В Python 2 выражение 5/2 возвращает 2, в Python 3 — 2.5.

В Python 2 выражение возвращает 2, в Python 3 — 2.5. Строки и Unicode: В Python 3 все строки по умолчанию в Unicode, тогда как в Python 2 были отдельные типы для ASCII-строк и Unicode.

В Python 3 все строки по умолчанию в Unicode, тогда как в Python 2 были отдельные типы для ASCII-строк и Unicode. Сравнение различных типов: Python 3 запрещает сравнивать несравнимые типы, например, целые числа и строки.

Python 3 запрещает сравнивать несравнимые типы, например, целые числа и строки. Исключения: Синтаксис except Exception, e (Python 2) заменен на except Exception as e (Python 3).

Особое внимание следует уделить изменениям в работе итераторов. В Python 3 многие методы, которые раньше возвращали списки, теперь возвращают итераторы или представления (views):

Функция/метод Python 2 Python 3 Рекомендуемое решение map(), filter() Возвращают список Возвращают итератор Обернуть в list() при необходимости dict.keys() Возвращает список Возвращает view-объект Использовать list(dict.keys()) dict.items() Возвращает список кортежей Возвращает view-объект Использовать list(dict.items()) zip() Возвращает список кортежей Возвращает итератор Обернуть в list() при необходимости range() Возвращает список Возвращает объект-генератор Использовать list(range())

Важно также учесть изменения в модулях стандартной библиотеки. Многие модули были переименованы, разделены или объединены:

urllib и urllib2 → urllib.request , urllib.parse , urllib.error

и → , , ConfigParser → configparser

→ Queue → queue

→ StringIO / cStringIO → io.StringIO / io.BytesIO

Марина Соколова, руководитель разработки в аналитической компании: Наш самый болезненный опыт при миграции был связан с изменениями в обработке строк. Мы обрабатывали тексты на разных языках, включая китайский и арабский. В Python 2 мы использовали микс строковых типов str и unicode, что работало, но требовало постоянного декодирования/кодирования. При переходе на Python 3 мы получили множество ошибок UnicodeDecodeError. Решение оказалось неожиданно элегантным — Python 3 упростил работу со строками, сделав Unicode стандартом. Вместо сотен строк кода с преобразованиями, мы просто переписали несколько критических функций и удалили ненужные преобразования. Теперь код не только работает со всеми языками без проблем, но и стал на 30% короче и намного понятнее.

Пошаговый план переноса кода на Python 3

Миграция кода с Python 2 на Python 3 требует методичного подхода. Следующий план поможет вам структурировать этот процесс и избежать распространенных ошибок. 📋

Подготовка к миграции Оцените объем работы — подсчитайте количество файлов и строк кода

Составьте список используемых библиотек и проверьте их совместимость с Python 3

Настройте систему контроля версий для отслеживания изменений

Создайте отдельную ветку для работы над миграцией

Установите среды для тестирования с Python 2 и Python 3 Модернизация кода для совместимости Добавьте from __future__ import print_function, division, unicode_literals в файлы Python 2

в файлы Python 2 Используйте шесть или future для написания совместимого кода

Обновите использование except на синтаксис с as

на синтаксис с Проверьте и исправьте использование итераторов и представлений

Явно указывайте кодировки в файлах, особенно если они содержат не-ASCII символы Работа над строками и байтами Идентифицируйте все места, где происходит взаимодействие со строками

Убедитесь, что функции, работающие с файлами, правильно обрабатывают текстовый/бинарный режим

Добавьте явные преобразования между bytes и str с указанием кодировки

Используйте маркеры b'' для литералов байтов Обновление импортов Обновите импорты переименованных стандартных модулей

Проверьте импорты сторонних библиотек и обновите их версии при необходимости

Рассмотрите использование пакетов-обёрток для несовместимых библиотек Поэтапное обновление и тестирование Мигрируйте код по модулям или подсистемам, начиная с наименее зависимых

Пишите тесты до миграции, чтобы гарантировать сохранение функциональности

Запускайте тесты на обеих версиях Python во время миграции

Для крупных проектов рассмотрите возможность поддержки совместимости с обеими версиями Python на переходный период. Это позволит постепенно мигрировать системы и зависимости без необходимости "большого взрыва". 🚀

Автоматические инструменты для миграции Python-кода

Миграция вручную — трудоемкий процесс, особенно для крупных проектов. К счастью, существуют инструменты, способные автоматизировать большую часть работы. 🛠️

Инструмент Описание Плюсы Минусы 2to3 Стандартный инструмент из Python для конвертации кода Входит в стандартную библиотеку, широкие возможности настройки Создает только Python 3 код, не поддерживает обратную совместимость Futurize Часть пакета python-future, преобразует в код, совместимый с Python 2 и 3 Создаёт код, работающий на обеих версиях Может генерировать не самый оптимальный код Modernize Инструмент от Python Modernize project, фокусируется на использовании six Хорошо документирован, поддерживает поэтапную миграцию Зависимость от six Pylint Линтер с проверкой совместимости с Python 3 Находит потенциальные проблемы до выполнения кода Не автоматизирует исправления, только обнаруживает проблемы Pyupgrade Модернизирует Python-код до использования новых возможностей языка Улучшает качество кода, используя современные конструкции Фокусируется на улучшении стиля, а не на совместимости

Рассмотрим процесс использования 2to3 — стандартного инструмента для конвертации:

Установить Python 3, если он еще не установлен Запустить анализ без внесения изменений: 2to3 -p your_project/ > migration_report.txt Просмотреть отчет и определить сложные места для миграции Запустить автоматическую конвертацию: 2to3 -w your_project/ Решить проблемы, которые не могут быть автоматически исправлены

Для создания кода, совместимого с обеими версиями Python, можно использовать Futurize:

pip install future — установка пакета

— установка пакета futurize --stage1 -w your_project/ — применение базовых преобразований

— применение базовых преобразований futurize --stage2 -w your_project/ — полная конвертация с сохранением совместимости

Независимо от выбранного инструмента, автоматизированная миграция обычно решает около 70-80% проблем. Остальные требуют ручного вмешательства. 🧩

Проверка и тестирование после адаптации кода

После миграции кода критически важно убедиться, что он работает правильно в Python 3. Недостаточное тестирование может привести к скрытым ошибкам, которые проявятся в самый неподходящий момент. 🧪

Комплексный подход к тестированию включает:

Автоматизированное тестирование Запустите существующие юнит-тесты на Python 3

Используйте инструменты покрытия кода (например, coverage.py) для выявления непротестированных участков

Добавьте новые тесты, особенно для кода, связанного со строками и итераторами

Настройте CI/CD для автоматического запуска тестов на обеих версиях Python Статический анализ Запустите Pylint с флагом --py3k для проверки совместимости с Python 3

для проверки совместимости с Python 3 Используйте mypy для выявления потенциальных типовых ошибок

Проверьте код на наличие предупреждений с flake8 Проверка производительности Проведите бенчмарки критичных к производительности участков кода

Сравните использование памяти на обеих версиях

Оптимизируйте горячие пути выполнения, если обнаружено существенное снижение производительности Поэтапный ввод в эксплуатацию Сначала запустите Python 3 версию в тестовом окружении

Мониторьте ошибки и исключения, особенно связанные с Unicode и I/O

Постепенно расширяйте использование Python 3, начиная с менее критичных систем

Держите возможность быстрого отката к Python 2 на начальных этапах

Особое внимание следует уделить интеграционному тестированию. Проблемы совместимости часто проявляются на границах систем — при взаимодействии с базами данных, API или файловой системой. 🔄

Вот список типичных проблем после миграции и способы их обнаружения:

UnicodeDecodeError/UnicodeEncodeError — проверьте все операции ввода/вывода, особенно при работе с файлами

— проверьте все операции ввода/вывода, особенно при работе с файлами TypeError при работе со строками/байтами — проверьте функции, принимающие или возвращающие строковые данные

— проверьте функции, принимающие или возвращающие строковые данные Проблемы с сериализацией/десериализацией — тщательно протестируйте работу с JSON, pickle и другими форматами

— тщательно протестируйте работу с JSON, pickle и другими форматами Изменения в поведении словарей — убедитесь, что код не зависит от порядка элементов в словарях (до Python 3.7)

— убедитесь, что код не зависит от порядка элементов в словарях (до Python 3.7) Различия в округлении — проверьте математические вычисления, особенно связанные с делением целых чисел

Не стоит спешить с удалением совместимости с Python 2, если ваше приложение используется другими системами или имеет зависимости, которые еще не полностью мигрированы на Python 3. 🕰️