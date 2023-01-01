Парсинг HTML и XML в Python: лучшие инструменты и библиотеки

import requests import xml.etree.ElementTree as ET import datetime import html import os # Список RSS-лент rss_feeds = [ {"name": "Tech News", "url": "https://example.com/tech/rss"}, {"name": "Science News", "url": "https://example.com/science/rss"}, {"name": "Business News", "url": "https://example.com/business/rss"} ] def parse_rss_feed(feed): try: response = requests.get(feed["url"]) # Парсинг XML-содержимого root = ET.fromstring(response.content) # Обработка различных форматов RSS items = root.findall('.//item') or root.findall('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}entry') articles = [] for item in items: # Извлечение данных с учетом возможного наличия пространства имен title_elem = item.find('./title') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}title') link_elem = item.find('./link') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}link') desc_elem = (item.find('./description') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}summary') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}content')) date_elem = (item.find('./pubDate') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}updated') or item.find('.//{http://www.w3.org/2005/Atom}published')) if title_elem is None or (link_elem is None and not hasattr(link_elem, 'attrib')): continue title = title_elem.text # Обработка различных форматов элемента link if hasattr(link_elem, 'attrib') and 'href' in link_elem.attrib: link = link_elem.attrib['href'] else: link = link_elem.text description = desc_elem.text if desc_elem is not None else "" pub_date = date_elem.text if date_elem is not None else "" articles.append({ "title": title, "link": link, "description": description, "pub_date": pub_date, "source": feed["name"] }) return articles except Exception as e: print(f"Ошибка при парсинге ленты {feed['name']}: {e}") return [] def clean_html(text): # Простая очистка HTML-тегов и декодирование HTML-сущностей if text: # Удаляем теги text = text.replace('<p>', '

').replace('</p>', '

') text = ''.join([line for line in text.splitlines() if line.strip()]) text = html.unescape(text) # Ограничиваем длину для дайджеста if len(text) > 200: text = text[:197] + '...' return text def generate_digest(articles): today = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") digest = f"# Дайджест новостей за {today}



" # Группировка по источникам sources = {} for article in articles: source = article["source"] if source not in sources: sources[source] = [] sources[source].append(article) # Формирование дайджеста for source, items in sources.items(): digest += f"## {source}



" for item in items[:5]: # Берем до 5 новостей из каждого источника digest += f"### {item['title']}

" digest += f"{clean_html(item['description'])}

" digest += f"[Читать полностью]({item['link']})



" # Сохранение в файл file_path = f"news_digest_{today}.md" with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(digest) print(f"Дайджест сохранен в файл: {os.path.abspath(file_path)}") def collect_and_digest(): all_articles = [] for feed in rss_feeds: articles = parse_rss_feed(feed) all_articles.extend(articles) # Сортировка по дате (если есть) all_articles.sort(key=lambda x: x.get("pub_date", ""), reverse=True) generate_digest(all_articles) if __name__ == "__main__": collect_and_digest()